Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.600,10 -14,57 İş Bankası (C) 5,15 -0,19 -24,18 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,98 0,34 -22,80 İş Girişim 9,54 -0,21 -49,66 İş GMYO 1,88 -0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,27 0,92 -14,02 İş Yat. Ort. 2,86 0,00 -14,96 İşbir Holding 5.400,00 1,50 97,25 Işık Plastik 30,24 -1,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,00 -26,32 İttifak Holding 1,46 0,00 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 19,93 0,35 10,72 İzmir Demir Çelik 2,46 0,82 -25,67 İzmir Fırça 5,40 -0,55 -2,88 Jantsa Jant Sanayi 78,90 -2,71 90,36 Kafein Yazılım 26,86 0,52 25,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,27 -1,91 Kaplamin 19,00 0,11 -43,79 Kardemir (A) 5,99 -0,50 0,67 Kardemir (B) 5,99 0,34 13,66 Kardemir (D) 6,65 0,15 15,05 Karel Elektronik 33,62 0,30 45,79 Karsan Otomotiv 3,71 1,37 14,15 Karsu Tekstil 8,06 -1,47 -5,73 Kartonsan 51,85 -1,05 -45,23 Katmerciler Ekipman 3,40 -0,87 10,39 Kent Gıda 245,00 2,04 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,44 -0,45 -32,52 Kervan Gıda 14,41 0,70 9,99 Kervansaray Yat. Holding 0,67 0,00 -46,83 Kiler GMYO 1,74 -1,69 -30,68 Klimasan Klima 20,74 5,92 22,22 Koç Holding 19,26 3,94 -5,83 Konfrut Gıda 17,98 0,17 6,39 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,75 -3,04 203,00 Konya Çimento 827,20 1,90 -26,80 Koray GMYO 6,09 2,01 36,85 Kordsa Teknik Tekstil 20,36 -0,10 30,93 Koza Altın 114,50 -3,38 18,41 Koza Madencilik 13,75 -3,58 -11,23 Körfez GMYO 5,14 -1,91 -11,38 Kristal Kola 1,93 0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 53,95 0,84 46,44 Kuştur Kuşadası Turizm 275,00 1,33 74,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 -0,47 -7,83 Kütahya Porselen 46,68 -9,97 -7,47 Lider Faktoring 2,86 3,25 -16,13 Link Bilgisayar 30,18 -0,07 -4,48 Logo Yazılım 35,66 3,54 14,52 Lokman Hekim Sağlık 9,17 2,12 27,93 Lüks Kadife 48,00 -0,50 66,59 Makina Takım 2,62 -0,76 -23,17 Marka Yatırım Holding 4,87 -0,61 -24,26 Marmaris Altınyunus 195,20 -2,45 75,70 Marshall 253,30 -0,04 -17,41 Martı GMYO 1,08 -0,92 -57,71 Martı Otel 1,97 -1,50 -7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 31,64 -0,06 Mavi Giyim 56,45 -0,96 8,14 Mazhar Zorlu Holding 37,00 -2,53 17,53 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 30,80 Mega Polietilen 8,06 -1,83 5,22 Menderes Tekstil 2,04 -0,49 -33,98 Mercan Kimya 9,21 -0,43 Merit Turizm 17,45 -1,13 68,45 Merko Gıda 5,27 3,33 -39,00 Metemtur Yatırım 5,40 -10,00 -33,21 Metro Holding 1,67 -1,76 -19,71 Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 0,00 -25,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -0,55 -22,32 Migros Ticaret 32,42 0,06 -24,25 Milpa 4,02 0,50 -12,61 Mistral GMYO 4,48 2,99 -4,88 MLP Sağlık 22,52 -0,18 13,34 MMC San. ve Tic. Yat. 6,69 -0,15 45,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -1,21 -37,89 Mondi Tire Kutsan 6,74 0,60 -11,32 Naturel Enerji 35,50 0,51 -0,02 Naturelgaz 7,61 -0,78 Net Holding 4,19 0,48 22,16 Netaş Telekom. 20,20 -1,08 -28,06 Niğbaş Niğde Beton 13,71 -0,80 -73,63 Nuh Çimento 41,30 -0,19 -14,01 Nurol GMYO 13,29 -0,15 82,30 Odaş Elektrik 1,83 -1,08 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,76 -1,20 24,88 Orma Orman Mahsulleri 29,98 -1,38 103,67 Osmanlı Menkul 22,42 -1,84 -27,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,00 -18,29 Otokar 282,10 -3,06 -7,29 Oyak Çimento 6,73 -1,32 -23,35 Oyak Yat. Ort. 7,40 -0,67 7,21 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,22 -0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 -1,96 -15,07 Özak GMYO 3,87 -1,02 -24,12 Özbal Çelik Boru 13,44 -5,02 105,19 Özderici GMYO 1,51 -2,58 -31,98 Özerden Plastik 9,70 2,65 7,78 Pamukova Elektrik 36,50 -1,03 71,20 Panora GMYO 6,13 1,16 1,86 Papilon Savunma 14,98 0,13 -34,18 Park Elek.Madencilik 4,75 -0,63 -11,55 Parsan 28,38 -0,49 16,79 Pegasus 78,05 2,63 4,62 Peker GMYO 1,12 1,82 -50,49 Penguen Gıda 3,06 0,00 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,32 -0,37 Pera GMYO 1,27 -1,55 -27,50 Pergamon Dış Ticaret 21,96 -0,36 19,81 Petkim 5,25 -0,76 5,42 Petrokent Turizm 2.799,50 -1,58 208,86 Pınar Et ve Un 17,45 0,23 -20,26 Pınar Su 7,08 -1,53 -4,71 Pınar Süt 17,37 -0,17 -22,97 Plastikkart 14,53 -0,14 0,55 Polisan Holding 2,69 -0,37 -30,03 Politeknik Metal 371,20 -2,11 -8,51 Prizma Press Matbaacılık 4,29 0,70 -21,72 QNB Finans Fin. Kir. 86,50 -0,35 -30,97 QNB Finansbank 42,04 0,10 -40,24 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,78 -1,62 Ral Yatırım Holding 3,67 3,38 -17,34 Ray Sigorta 10,00 -1,57 -35,28 Reysaş GMYO 4,08 -1,21 -25,14 Reysaş Lojistik 3,96 -1,74 -23,46 Rhea Girişim 1,87 -1,58 -49,73 Rodrigo Tekstil 16,93 -1,97 23,49 Royal Halı 3,44 0,58 0,00 RTA Laboratuvarları 20,06 -1,38 -33,75 Sabancı Holding 9,09 2,02 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,38 -0,14 -32,17 Sanel Mühendislik 4,77 1,49 39,47 Sanifoam Sünger 18,00 -2,17 32,35 Sanko Pazarlama 9,64 -1,33 4,02 Saray Matbaacılık 4,73 4,19 -46,07 Sarkuysan 12,37 -2,06 42,23 Sasa Polyester 27,30 -1,37 82,19 Say Yenilenebilir Enerji 27,86 5,53 227,38 Sekuro Plastik 21,60 -3,57 54,73 Selçuk Ecza Deposu 8,38 0,00 -37,61 Selçuk Gıda 4,60 -2,34 -7,63 Selva Gıda Sanayi 5,37 9,82 Senkron Güvenlik 27,00 1,81 2,82 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -1,32 -6,25 Servet GMYO 82,00 0,06 4,59 Seyitler Kimya 14,52 -1,22 7,85 Silverline Endüstri 5,09 0,59 -40,81 Sinpaş GMYO 4,40 0,92 5,26 Smartiks Yazılım 5,64 0,53 -36,34 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 1,25 -20,26 Söktaş 4,21 1,94 -17,29 Sönmez Filament 38,86 -0,05 -44,64 Sönmez Pamuklu 13,38 -0,52 -44,25 Sumaş Suni Tahta 64,05 1,67 24,98 Şeker Fin. Kir. 5,91 -1,17 -7,66 Şekerbank 1,06 0,00 -29,80 Şişe Cam 7,70 -0,77 7,55 Şok Marketler Ticaret 11,63 0,69 -6,81 T. Halk Bankası 5,04 -0,59 -9,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 1,46 -33,03 T.S.K.B. 1,27 -0,78 -27,28 T.Tuborg 17,00 0,00 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 35,80 3,83 239,98 Tat Gıda 8,23 1,35 -28,81 TAV Havalimanları 25,72 1,18 20,75 Taze Kuru Gıda 197,70 -9,97 -8,60 Tek-Art Turizm 1,54 -0,65 -23,76 Tekfen Holding 14,75 -0,74 -10,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 0,15 -24,94 Temapol Polimer Plastik 14,86 -0,27 29,22 TGS Dış Ticaret 12,09 -1,23 -4,88 Tofaş Oto. Fab. 30,04 0,13 -2,82 Torunlar GMYO 2,87 -1,71 -26,41 Trabzon Liman 30,76 -0,45 -4,23 Trabzonspor Sportif 2,56 -1,16 4,92 Trend GMYO 7,01 0,00 -44,23 TSKB GMYO 2,93 0,69 -49,04 Tuğçelik 11,77 -1,34 45,67 Tukaş 7,00 0,29 -27,76 Turcas Petrol 3,46 -0,29 -28,66 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,78 -0,57 Turkcell 16,02 -1,35 2,08 Tümosan Motor ve Traktör 17,63 -0,51 25,30 Tüpraş 96,45 0,31 -10,69 Türk Hava Yolları 13,74 -0,07 6,43 Türk İlaç Serum 29,72 -1,13 Türk Prysmian Kablo 11,94 -0,67 -1,01 Türk Telekom 6,46 0,00 -20,17 Türk Traktör 175,50 -2,34 3,01 Türker Proje Gayrimenkul 127,70 -0,85 13,11 Türkiye Sigorta 4,72 0,00 -23,60 Ufuk Yatırım 13,35 -4,78 -0,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -0,73 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,85 0,00 12,66 Ulusoy Un Sanayi 4,82 1,90 -5,28 Umpaş Holding 1,36 0,00 -47,89 Uşak Seramik 1,84 -1,08 -21,37 Utopya Turizm 21,50 3,86 -44,59 Uzertaş Boya 39,20 2,46 -30,74 Ülker Bisküvi 20,64 0,00 -7,52 Ünlü Yatırım Holding 4,79 -1,44 Vakıf Fin. Kir. 10,70 9,97 151,17 Vakıf GMYO 1,49 0,00 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 7,10 9,91 -3,53 Vakıflar Bankası 3,51 -0,57 -25,48 Vakko Tekstil 12,15 -1,14 93,89 Vanet Gıda 5,48 7,03 -29,11 Verusa Holding 46,96 -1,10 4,12 Verusaturk Girisim 23,56 1,99 80,12 Vestel 30,72 -1,41 45,87 Vestel Beyaz Eşya 45,96 0,09 19,24 Viking Kağıt 5,18 -3,18 -42,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 -0,91 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,90 8,26 -0,80 Yataş 12,88 -1,15 -10,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,02 -0,50 -8,64 Yeni Gimat GMYO 14,01 0,29 20,86 Yeşil GMYO 1,06 -0,93 -23,19 Yeşil Yapı 1,20 -0,83 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,40 -2,04 -43,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.319,90 -0,24 -21,03 Yonga Mobilya 23,00 2,22 -22,79 Yükselen Çelik 4,95 0,00 -5,39 Yünsa 11,21 -0,44 -19,30 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,87 1,08 -32,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum

Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi

Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor

Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler

Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı