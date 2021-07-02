Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.600,10
|-14,57
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,98
|0,34
|-22,80
|İş Girişim
|9,54
|-0,21
|-49,66
|İş GMYO
|1,88
|-0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,27
|0,92
|-14,02
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,00
|-14,96
|İşbir Holding
|5.400,00
|1,50
|97,25
|Işık Plastik
|30,24
|-1,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,00
|-26,32
|İttifak Holding
|1,46
|0,00
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|19,93
|0,35
|10,72
|İzmir Demir Çelik
|2,46
|0,82
|-25,67
|İzmir Fırça
|5,40
|-0,55
|-2,88
|Jantsa Jant Sanayi
|78,90
|-2,71
|90,36
|Kafein Yazılım
|26,86
|0,52
|25,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,27
|-1,91
|Kaplamin
|19,00
|0,11
|-43,79
|Kardemir (A)
|5,99
|-0,50
|0,67
|Kardemir (B)
|5,99
|0,34
|13,66
|Kardemir (D)
|6,65
|0,15
|15,05
|Karel Elektronik
|33,62
|0,30
|45,79
|Karsan Otomotiv
|3,71
|1,37
|14,15
|Karsu Tekstil
|8,06
|-1,47
|-5,73
|Kartonsan
|51,85
|-1,05
|-45,23
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|-0,87
|10,39
|Kent Gıda
|245,00
|2,04
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-0,45
|-32,52
|Kervan Gıda
|14,41
|0,70
|9,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|0,00
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,74
|-1,69
|-30,68
|Klimasan Klima
|20,74
|5,92
|22,22
|Koç Holding
|19,26
|3,94
|-5,83
|Konfrut Gıda
|17,98
|0,17
|6,39
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,75
|-3,04
|203,00
|Konya Çimento
|827,20
|1,90
|-26,80
|Koray GMYO
|6,09
|2,01
|36,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,36
|-0,10
|30,93
|Koza Altın
|114,50
|-3,38
|18,41
|Koza Madencilik
|13,75
|-3,58
|-11,23
|Körfez GMYO
|5,14
|-1,91
|-11,38
|Kristal Kola
|1,93
|0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|53,95
|0,84
|46,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|275,00
|1,33
|74,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|-0,47
|-7,83
|Kütahya Porselen
|46,68
|-9,97
|-7,47
|Lider Faktoring
|2,86
|3,25
|-16,13
|Link Bilgisayar
|30,18
|-0,07
|-4,48
|Logo Yazılım
|35,66
|3,54
|14,52
|Lokman Hekim Sağlık
|9,17
|2,12
|27,93
|Lüks Kadife
|48,00
|-0,50
|66,59
|Makina Takım
|2,62
|-0,76
|-23,17
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|-0,61
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|195,20
|-2,45
|75,70
|Marshall
|253,30
|-0,04
|-17,41
|Martı GMYO
|1,08
|-0,92
|-57,71
|Martı Otel
|1,97
|-1,50
|-7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,64
|-0,06
|Mavi Giyim
|56,45
|-0,96
|8,14
|Mazhar Zorlu Holding
|37,00
|-2,53
|17,53
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|30,80
|Mega Polietilen
|8,06
|-1,83
|5,22
|Menderes Tekstil
|2,04
|-0,49
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,21
|-0,43
|Merit Turizm
|17,45
|-1,13
|68,45
|Merko Gıda
|5,27
|3,33
|-39,00
|Metemtur Yatırım
|5,40
|-10,00
|-33,21
|Metro Holding
|1,67
|-1,76
|-19,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|0,00
|-25,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-0,55
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,42
|0,06
|-24,25
|Milpa
|4,02
|0,50
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,48
|2,99
|-4,88
|MLP Sağlık
|22,52
|-0,18
|13,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,69
|-0,15
|45,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,36
|-1,21
|-37,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,74
|0,60
|-11,32
|Naturel Enerji
|35,50
|0,51
|-0,02
|Naturelgaz
|7,61
|-0,78
|Net Holding
|4,19
|0,48
|22,16
|Netaş Telekom.
|20,20
|-1,08
|-28,06
|Niğbaş Niğde Beton
|13,71
|-0,80
|-73,63
|Nuh Çimento
|41,30
|-0,19
|-14,01
|Nurol GMYO
|13,29
|-0,15
|82,30
|Odaş Elektrik
|1,83
|-1,08
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,76
|-1,20
|24,88
|Orma Orman Mahsulleri
|29,98
|-1,38
|103,67
|Osmanlı Menkul
|22,42
|-1,84
|-27,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,00
|-18,29
|Otokar
|282,10
|-3,06
|-7,29
|Oyak Çimento
|6,73
|-1,32
|-23,35
|Oyak Yat. Ort.
|7,40
|-0,67
|7,21
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,22
|-0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|-1,96
|-15,07
|Özak GMYO
|3,87
|-1,02
|-24,12
|Özbal Çelik Boru
|13,44
|-5,02
|105,19
|Özderici GMYO
|1,51
|-2,58
|-31,98
|Özerden Plastik
|9,70
|2,65
|7,78
|Pamukova Elektrik
|36,50
|-1,03
|71,20
|Panora GMYO
|6,13
|1,16
|1,86
|Papilon Savunma
|14,98
|0,13
|-34,18
|Park Elek.Madencilik
|4,75
|-0,63
|-11,55
|Parsan
|28,38
|-0,49
|16,79
|Pegasus
|78,05
|2,63
|4,62
|Peker GMYO
|1,12
|1,82
|-50,49
|Penguen Gıda
|3,06
|0,00
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,32
|-0,37
|Pera GMYO
|1,27
|-1,55
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|21,96
|-0,36
|19,81
|Petkim
|5,25
|-0,76
|5,42
|Petrokent Turizm
|2.799,50
|-1,58
|208,86
|Pınar Et ve Un
|17,45
|0,23
|-20,26
|Pınar Su
|7,08
|-1,53
|-4,71
|Pınar Süt
|17,37
|-0,17
|-22,97
|Plastikkart
|14,53
|-0,14
|0,55
|Polisan Holding
|2,69
|-0,37
|-30,03
|Politeknik Metal
|371,20
|-2,11
|-8,51
|Prizma Press Matbaacılık
|4,29
|0,70
|-21,72
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,50
|-0,35
|-30,97
|QNB Finansbank
|42,04
|0,10
|-40,24
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,78
|-1,62
|Ral Yatırım Holding
|3,67
|3,38
|-17,34
|Ray Sigorta
|10,00
|-1,57
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,08
|-1,21
|-25,14
|Reysaş Lojistik
|3,96
|-1,74
|-23,46
|Rhea Girişim
|1,87
|-1,58
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|16,93
|-1,97
|23,49
|Royal Halı
|3,44
|0,58
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|20,06
|-1,38
|-33,75
|Sabancı Holding
|9,09
|2,02
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,38
|-0,14
|-32,17
|Sanel Mühendislik
|4,77
|1,49
|39,47
|Sanifoam Sünger
|18,00
|-2,17
|32,35
|Sanko Pazarlama
|9,64
|-1,33
|4,02
|Saray Matbaacılık
|4,73
|4,19
|-46,07
|Sarkuysan
|12,37
|-2,06
|42,23
|Sasa Polyester
|27,30
|-1,37
|82,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,86
|5,53
|227,38
|Sekuro Plastik
|21,60
|-3,57
|54,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,38
|0,00
|-37,61
|Selçuk Gıda
|4,60
|-2,34
|-7,63
|Selva Gıda Sanayi
|5,37
|9,82
|Senkron Güvenlik
|27,00
|1,81
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-1,32
|-6,25
|Servet GMYO
|82,00
|0,06
|4,59
|Seyitler Kimya
|14,52
|-1,22
|7,85
|Silverline Endüstri
|5,09
|0,59
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,40
|0,92
|5,26
|Smartiks Yazılım
|5,64
|0,53
|-36,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|1,25
|-20,26
|Söktaş
|4,21
|1,94
|-17,29
|Sönmez Filament
|38,86
|-0,05
|-44,64
|Sönmez Pamuklu
|13,38
|-0,52
|-44,25
|Sumaş Suni Tahta
|64,05
|1,67
|24,98
|Şeker Fin. Kir.
|5,91
|-1,17
|-7,66
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|7,70
|-0,77
|7,55
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|0,69
|-6,81
|T. Halk Bankası
|5,04
|-0,59
|-9,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|1,46
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|-27,28
|T.Tuborg
|17,00
|0,00
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|35,80
|3,83
|239,98
|Tat Gıda
|8,23
|1,35
|-28,81
|TAV Havalimanları
|25,72
|1,18
|20,75
|Taze Kuru Gıda
|197,70
|-9,97
|-8,60
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-0,65
|-23,76
|Tekfen Holding
|14,75
|-0,74
|-10,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|0,15
|-24,94
|Temapol Polimer Plastik
|14,86
|-0,27
|29,22
|TGS Dış Ticaret
|12,09
|-1,23
|-4,88
|Tofaş Oto. Fab.
|30,04
|0,13
|-2,82
|Torunlar GMYO
|2,87
|-1,71
|-26,41
|Trabzon Liman
|30,76
|-0,45
|-4,23
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-1,16
|4,92
|Trend GMYO
|7,01
|0,00
|-44,23
|TSKB GMYO
|2,93
|0,69
|-49,04
|Tuğçelik
|11,77
|-1,34
|45,67
|Tukaş
|7,00
|0,29
|-27,76
|Turcas Petrol
|3,46
|-0,29
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,78
|-0,57
|Turkcell
|16,02
|-1,35
|2,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,63
|-0,51
|25,30
|Tüpraş
|96,45
|0,31
|-10,69
|Türk Hava Yolları
|13,74
|-0,07
|6,43
|Türk İlaç Serum
|29,72
|-1,13
|Türk Prysmian Kablo
|11,94
|-0,67
|-1,01
|Türk Telekom
|6,46
|0,00
|-20,17
|Türk Traktör
|175,50
|-2,34
|3,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,70
|-0,85
|13,11
|Türkiye Sigorta
|4,72
|0,00
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|13,35
|-4,78
|-0,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-0,73
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,85
|0,00
|12,66
|Ulusoy Un Sanayi
|4,82
|1,90
|-5,28
|Umpaş Holding
|1,36
|0,00
|-47,89
|Uşak Seramik
|1,84
|-1,08
|-21,37
|Utopya Turizm
|21,50
|3,86
|-44,59
|Uzertaş Boya
|39,20
|2,46
|-30,74
|Ülker Bisküvi
|20,64
|0,00
|-7,52
|Ünlü Yatırım Holding
|4,79
|-1,44
|Vakıf Fin. Kir.
|10,70
|9,97
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,00
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,10
|9,91
|-3,53
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-0,57
|-25,48
|Vakko Tekstil
|12,15
|-1,14
|93,89
|Vanet Gıda
|5,48
|7,03
|-29,11
|Verusa Holding
|46,96
|-1,10
|4,12
|Verusaturk Girisim
|23,56
|1,99
|80,12
|Vestel
|30,72
|-1,41
|45,87
|Vestel Beyaz Eşya
|45,96
|0,09
|19,24
|Viking Kağıt
|5,18
|-3,18
|-42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|-0,91
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,90
|8,26
|-0,80
|Yataş
|12,88
|-1,15
|-10,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,02
|-0,50
|-8,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,01
|0,29
|20,86
|Yeşil GMYO
|1,06
|-0,93
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,20
|-0,83
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,40
|-2,04
|-43,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.319,90
|-0,24
|-21,03
|Yonga Mobilya
|23,00
|2,22
|-22,79
|Yükselen Çelik
|4,95
|0,00
|-5,39
|Yünsa
|11,21
|-0,44
|-19,30
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,08
|-32,49
(Son)
Kaynak: AA
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