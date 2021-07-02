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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.07.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.600,10

-14,57
İş Bankası (C)5,15-0,19-24,18
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,980,34-22,80
İş Girişim9,54-0,21-49,66
İş GMYO1,88-0,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,270,92-14,02
İş Yat. Ort.2,860,00-14,96
İşbir Holding5.400,001,5097,25
Işık Plastik30,24-1,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,840,00-26,32
İttifak Holding1,460,00-34,53
İz Hayvancılık Tarım19,930,3510,72
İzmir Demir Çelik2,460,82-25,67
İzmir Fırça5,40-0,55-2,88
Jantsa Jant Sanayi78,90-2,7190,36
Kafein Yazılım26,860,5225,87
Kalekim Kimyevi Maddeler11,27-1,91

Kaplamin19,000,11-43,79
Kardemir (A)5,99-0,500,67
Kardemir (B)5,990,3413,66
Kardemir (D)6,650,1515,05
Karel Elektronik33,620,3045,79
Karsan Otomotiv3,711,3714,15
Karsu Tekstil8,06-1,47-5,73
Kartonsan51,85-1,05-45,23
Katmerciler Ekipman3,40-0,8710,39
Kent Gıda245,002,04-31,10
Kerevitaş Gıda4,44-0,45-32,52
Kervan Gıda14,410,709,99
Kervansaray Yat. Holding0,670,00-46,83
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Klimasan Klima20,745,9222,22
Koç Holding19,263,94-5,83
Konfrut Gıda17,980,176,39
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,75-3,04203,00
Konya Çimento827,201,90-26,80
Koray GMYO6,092,0136,85
Kordsa Teknik Tekstil20,36-0,1030,93
Koza Altın114,50-3,3818,41
Koza Madencilik13,75-3,58-11,23
Körfez GMYO5,14-1,91-11,38
Kristal Kola1,930,52-50,77
Kron Telekomünikasyon53,950,8446,44
Kuştur Kuşadası Turizm275,001,3374,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,12-0,47-7,83
Kütahya Porselen46,68-9,97-7,47
Lider Faktoring2,863,25-16,13
Link Bilgisayar30,18-0,07-4,48
Logo Yazılım35,663,5414,52
Lokman Hekim Sağlık9,172,1227,93
Lüks Kadife48,00-0,5066,59
Makina Takım2,62-0,76-23,17
Marka Yatırım Holding4,87-0,61-24,26
Marmaris Altınyunus195,20-2,4575,70
Marshall253,30-0,04-17,41
Martı GMYO1,08-0,92-57,71
Martı Otel1,97-1,50-7,51
Matriks Bilgi Dağıtım31,64-0,06

Mavi Giyim56,45-0,968,14
Mazhar Zorlu Holding37,00-2,5317,53
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi30,80

Mega Polietilen8,06-1,835,22
Menderes Tekstil2,04-0,49-33,98
Mercan Kimya9,21-0,43

Merit Turizm17,45-1,1368,45
Merko Gıda5,273,33-39,00
Metemtur Yatırım5,40-10,00-33,21
Metro Holding1,67-1,76-19,71
Metro Petrol ve Tesisleri2,150,00-25,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-0,55-22,32
Migros Ticaret32,420,06-24,25
Milpa4,020,50-12,61
Mistral GMYO4,482,99-4,88
MLP Sağlık22,52-0,1813,34
MMC San. ve Tic. Yat.6,69-0,1545,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-1,21-37,89
Mondi Tire Kutsan6,740,60-11,32
Naturel Enerji35,500,51-0,02
Naturelgaz7,61-0,78

Net Holding4,190,4822,16
Netaş Telekom.20,20-1,08-28,06
Niğbaş Niğde Beton13,71-0,80-73,63
Nuh Çimento41,30-0,19-14,01
Nurol GMYO13,29-0,1582,30
Odaş Elektrik1,83-1,08-53,08
Orge Enerji Elektrik5,76-1,2024,88
Orma Orman Mahsulleri29,98-1,38103,67
Osmanlı Menkul22,42-1,84-27,54
Ostim Endüstriyel Yat2,250,00-18,29
Otokar282,10-3,06-7,29
Oyak Çimento6,73-1,32-23,35
Oyak Yat. Ort.7,40-0,677,21
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,22-0,16

Oylum Sınai Yatırımlar4,00-1,96-15,07
Özak GMYO3,87-1,02-24,12
Özbal Çelik Boru13,44-5,02105,19
Özderici GMYO1,51-2,58-31,98
Özerden Plastik9,702,657,78
Pamukova Elektrik36,50-1,0371,20
Panora GMYO6,131,161,86
Papilon Savunma14,980,13-34,18
Park Elek.Madencilik4,75-0,63-11,55
Parsan28,38-0,4916,79
Pegasus78,052,634,62
Peker GMYO1,121,82-50,49
Penguen Gıda3,060,00-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,32-0,37

Pera GMYO1,27-1,55-27,50
Pergamon Dış Ticaret21,96-0,3619,81
Petkim5,25-0,765,42
Petrokent Turizm2.799,50-1,58208,86
Pınar Et ve Un17,450,23-20,26
Pınar Su7,08-1,53-4,71
Pınar Süt17,37-0,17-22,97
Plastikkart14,53-0,140,55
Polisan Holding2,69-0,37-30,03
Politeknik Metal371,20-2,11-8,51
Prizma Press Matbaacılık4,290,70-21,72
QNB Finans Fin. Kir.86,50-0,35-30,97
QNB Finansbank42,040,10-40,24
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,78-1,62

Ral Yatırım Holding3,673,38-17,34
Ray Sigorta10,00-1,57-35,28
Reysaş GMYO4,08-1,21-25,14
Reysaş Lojistik3,96-1,74-23,46
Rhea Girişim1,87-1,58-49,73
Rodrigo Tekstil16,93-1,9723,49
Royal Halı3,440,580,00
RTA Laboratuvarları20,06-1,38-33,75
Sabancı Holding9,092,02-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,38-0,14-32,17
Sanel Mühendislik4,771,4939,47
Sanifoam Sünger18,00-2,1732,35
Sanko Pazarlama9,64-1,334,02
Saray Matbaacılık4,734,19-46,07
Sarkuysan12,37-2,0642,23
Sasa Polyester27,30-1,3782,19
Say Yenilenebilir Enerji27,865,53227,38
Sekuro Plastik21,60-3,5754,73
Selçuk Ecza Deposu8,380,00-37,61
Selçuk Gıda4,60-2,34-7,63
Selva Gıda Sanayi5,379,82

Senkron Güvenlik27,001,812,82
Serve Film Prodüksiyon15,00-1,32-6,25
Servet GMYO82,000,064,59
Seyitler Kimya14,52-1,227,85
Silverline Endüstri5,090,59-40,81
Sinpaş GMYO4,400,925,26
Smartiks Yazılım5,640,53-36,34
Sodaş Sodyum Sanayii21,001,25-20,26
Söktaş4,211,94-17,29
Sönmez Filament38,86-0,05-44,64
Sönmez Pamuklu13,38-0,52-44,25
Sumaş Suni Tahta64,051,6724,98
Şeker Fin. Kir.5,91-1,17-7,66
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam7,70-0,777,55
Şok Marketler Ticaret11,630,69-6,81
T. Halk Bankası5,04-0,59-9,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,801,46-33,03
T.S.K.B.1,27-0,78-27,28
T.Tuborg17,000,00-5,92
Taç Tarım Ürünleri35,803,83239,98
Tat Gıda8,231,35-28,81
TAV Havalimanları25,721,1820,75
Taze Kuru Gıda197,70-9,97-8,60
Tek-Art Turizm1,54-0,65-23,76
Tekfen Holding14,75-0,74-10,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,500,15-24,94
Temapol Polimer Plastik14,86-0,2729,22
TGS Dış Ticaret12,09-1,23-4,88
Tofaş Oto. Fab.30,040,13-2,82
Torunlar GMYO2,87-1,71-26,41
Trabzon Liman30,76-0,45-4,23
Trabzonspor Sportif2,56-1,164,92
Trend GMYO7,010,00-44,23
TSKB GMYO2,930,69-49,04
Tuğçelik11,77-1,3445,67
Tukaş7,000,29-27,76
Turcas Petrol3,46-0,29-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,78-0,57

Turkcell16,02-1,352,08
Tümosan Motor ve Traktör17,63-0,5125,30
Tüpraş96,450,31-10,69
Türk Hava Yolları13,74-0,076,43
Türk İlaç Serum29,72-1,13

Türk Prysmian Kablo11,94-0,67-1,01
Türk Telekom6,460,00-20,17
Türk Traktör175,50-2,343,01
Türker Proje Gayrimenkul127,70-0,8513,11
Türkiye Sigorta4,720,00-23,60
Ufuk Yatırım13,35-4,78-0,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,73-3,30
Ulusoy Elektrik57,850,0012,66
Ulusoy Un Sanayi4,821,90-5,28
Umpaş Holding1,360,00-47,89
Uşak Seramik1,84-1,08-21,37
Utopya Turizm21,503,86-44,59
Uzertaş Boya39,202,46-30,74
Ülker Bisküvi20,640,00-7,52
Ünlü Yatırım Holding4,79-1,44

Vakıf Fin. Kir.10,709,97151,17
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,109,91-3,53
Vakıflar Bankası3,51-0,57-25,48
Vakko Tekstil12,15-1,1493,89
Vanet Gıda5,487,03-29,11
Verusa Holding46,96-1,104,12
Verusaturk Girisim23,561,9980,12
Vestel30,72-1,4145,87
Vestel Beyaz Eşya45,960,0919,24
Viking Kağıt5,18-3,18-42,44
Yapı ve Kredi Bank.2,17-0,91-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,908,26-0,80
Yataş12,88-1,15-10,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,02-0,50-8,64
Yeni Gimat GMYO14,010,2920,86
Yeşil GMYO1,06-0,93-23,19
Yeşil Yapı1,20-0,83-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,40-2,04-43,88
Yibitaş İnşaat Malzeme12.319,90-0,24-21,03
Yonga Mobilya23,002,22-22,79
Yükselen Çelik4,950,00-5,39
Yünsa11,21-0,44-19,30
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,871,08-32,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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