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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.07.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.500,000,00-14,81
İş Bankası (C)5,170,39-23,89
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.3,011,01-22,02
İş Girişim9,440,43-50,18
İş GMYO1,911,06-24,80
İş Y. Men. Değ.14,740,75-11,19
İş Yat. Ort.2,86-0,35-14,96
İşbir Holding5.999,907,14119,17
Işık Plastik31,843,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,850,00-25,44
İttifak Holding1,482,07-33,63
İz Hayvancılık Tarım19,35-2,377,50
İzmir Demir Çelik2,625,65-20,84
İzmir Fırça5,33-1,30-4,14
Jantsa Jant Sanayi78,950,5190,48
Kafein Yazılım27,501,0328,87
Kalekim Kimyevi Maddeler11,922,23

Kaplamin19,160,26-43,31
Kardemir (A)6,061,001,85
Kardemir (B)6,041,0014,61
Kardemir (D)6,770,4517,13
Karel Elektronik35,00-0,2851,78
Karsan Otomotiv3,771,0716,00
Karsu Tekstil7,99-0,62-6,55
Kartonsan54,404,62-42,54
Katmerciler Ekipman3,532,3214,61
Kent Gıda225,60-7,92-36,56
Kerevitaş Gıda4,490,67-31,76
Kervan Gıda15,175,4915,79
Kervansaray Yat. Holding0,65-2,99-48,41
Kiler GMYO1,760,57-29,88
Klimasan Klima21,402,8826,10
Koç Holding19,691,23-3,73
Konfrut Gıda18,04-0,116,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,60-2,35198,14
Konya Çimento910,307,47-19,44
Koray GMYO5,97-3,2434,16
Kordsa Teknik Tekstil21,062,3335,43
Koza Altın112,60-0,1816,44
Koza Madencilik13,79-0,07-10,97
Körfez GMYO5,150,00-11,21
Kristal Kola1,972,07-49,74
Kron Telekomünikasyon54,801,2948,75
Kuştur Kuşadası Turizm267,001,2169,74
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,00-7,83
Kütahya Porselen46,24-0,94-8,34
Lider Faktoring2,871,06-15,84
Link Bilgisayar31,222,36-1,19
Logo Yazılım35,60-1,1114,32
Lokman Hekim Sağlık9,281,0929,46
Lüks Kadife48,00-0,3766,59
Makina Takım2,701,50-20,82
Marka Yatırım Holding4,860,21-24,42
Marmaris Altınyunus192,000,0072,82
Marshall251,100,40-18,13
Martı GMYO1,100,00-56,92
Martı Otel1,981,02-7,04
Matriks Bilgi Dağıtım31,800,32

Mavi Giyim57,201,069,58
Mazhar Zorlu Holding37,36-0,5918,68
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,064,09

Mega Polietilen7,95-1,493,79
Menderes Tekstil2,081,96-32,69
Mercan Kimya9,240,54

Merit Turizm17,330,1767,29
Merko Gıda5,18-0,96-40,05
Metemtur Yatırım5,01-7,22-38,04
Metro Holding1,680,00-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,211,38-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,810,00-22,32
Migros Ticaret32,50-0,06-24,07
Milpa4,271,91-7,17
Mistral GMYO4,44-1,33-5,73
MLP Sağlık22,961,1515,55
MMC San. ve Tic. Yat.6,400,0039,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,360,82-37,89
Mondi Tire Kutsan6,80-2,58-10,53
Naturel Enerji36,201,121,95
Naturelgaz7,590,13

Net Holding4,19-0,2422,16
Netaş Telekom.20,381,29-27,42
Niğbaş Niğde Beton13,28-1,12-74,46
Nuh Çimento42,581,14-11,34
Nurol GMYO12,88-3,2376,68
Odaş Elektrik1,851,09-52,56
Orge Enerji Elektrik6,142,6833,12
Orma Orman Mahsulleri27,50-2,2786,82
Osmanlı Menkul22,34-1,93-27,80
Ostim Endüstriyel Yat2,290,88-16,84
Otokar285,400,53-6,21
Oyak Çimento6,780,30-22,78
Oyak Yat. Ort.7,370,966,78
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,380,41

Oylum Sınai Yatırımlar4,00-0,50-15,07
Özak GMYO3,941,55-22,75
Özbal Çelik Boru13,586,59107,33
Özderici GMYO1,551,97-30,18
Özerden Plastik9,35-0,533,89
Pamukova Elektrik36,501,4571,20
Panora GMYO6,110,491,52
Papilon Savunma14,891,29-34,58
Park Elek.Madencilik4,771,71-11,17
Parsan29,340,8920,74
Pegasus78,200,324,83
Peker GMYO1,264,13-44,30
Penguen Gıda3,100,65-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,181,90

Pera GMYO1,292,38-26,36
Pergamon Dış Ticaret22,763,2724,18
Petkim5,240,195,22
Petrokent Turizm2.304,00-10,00154,19
Pınar Et ve Un17,530,17-19,89
Pınar Su7,10-0,84-4,44
Pınar Süt17,610,80-21,91
Plastikkart15,730,968,86
Polisan Holding2,770,73-27,95
Politeknik Metal365,00-1,86-10,04
Prizma Press Matbaacılık4,350,93-20,62
QNB Finans Fin. Kir.91,955,93-26,62
QNB Finansbank42,501,09-39,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,92-0,22

Ral Yatırım Holding3,914,83-11,94
Ray Sigorta10,160,59-34,24
Reysaş GMYO4,130,98-24,22
Reysaş Lojistik4,000,50-22,69
Rhea Girişim1,86-1,06-50,00
Rodrigo Tekstil16,820,0022,68
Royal Halı3,31-1,49-3,78
RTA Laboratuvarları20,161,00-33,42
Sabancı Holding9,281,53-15,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,580,93-30,33
Sanel Mühendislik4,950,8144,74
Sanifoam Sünger18,210,1133,90
Sanko Pazarlama9,760,215,31
Saray Matbaacılık4,73-0,42-46,07
Sarkuysan12,64-1,2545,33
Sasa Polyester29,342,5295,80
Say Yenilenebilir Enerji25,060,72194,48
Sekuro Plastik22,181,0058,88
Selçuk Ecza Deposu8,430,96-37,24
Selçuk Gıda5,207,224,42
Selva Gıda Sanayi5,909,87

Senkron Güvenlik27,501,854,72
Serve Film Prodüksiyon16,720,004,50
Servet GMYO84,600,067,91
Seyitler Kimya14,921,5010,82
Silverline Endüstri5,181,97-39,77
Sinpaş GMYO4,701,9512,44
Smartiks Yazılım5,893,33-33,52
Sodaş Sodyum Sanayii22,541,08-14,41
Söktaş4,12-0,72-19,06
Sönmez Filament39,300,56-44,02
Sönmez Pamuklu13,953,33-41,88
Sumaş Suni Tahta64,452,3025,76
Şeker Fin. Kir.6,021,69-5,94
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,740,268,11
Şok Marketler Ticaret11,500,17-7,85
T. Halk Bankası5,041,61-9,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-2,44-35,61
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg17,000,59-5,92
Taç Tarım Ürünleri33,88-2,92221,75
Tat Gıda8,290,48-28,30
TAV Havalimanları25,781,0221,03
Taze Kuru Gıda178,00-9,96-17,71
Tek-Art Turizm1,560,65-22,77
Tekfen Holding14,860,47-9,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,763,68-21,94
Temapol Polimer Plastik15,10-1,6331,30
TGS Dış Ticaret12,170,91-4,25
Tofaş Oto. Fab.31,340,131,39
Torunlar GMYO2,963,50-24,10
Trabzon Liman30,860,52-3,92
Trabzonspor Sportif2,623,977,38
Trend GMYO7,00-0,71-44,31
TSKB GMYO2,880,00-49,91
Tuğçelik11,72-0,5945,05
Tukaş6,970,43-28,07
Turcas Petrol3,500,86-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,881,49

Turkcell15,99-0,371,89
Tümosan Motor ve Traktör17,981,4727,79
Tüpraş96,200,58-10,93
Türk Hava Yolları14,042,188,75
Türk İlaç Serum30,04-1,51

Türk Prysmian Kablo11,920,25-1,18
Türk Telekom6,551,55-19,06
Türk Traktör176,500,283,60
Türker Proje Gayrimenkul126,40-0,9411,96
Türkiye Sigorta4,740,42-23,28
Ufuk Yatırım13,82-0,583,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,161,46-1,89
Ulusoy Elektrik58,050,3513,05
Ulusoy Un Sanayi5,034,14-1,15
Umpaş Holding1,39-0,71-46,74
Uşak Seramik1,820,00-22,22
Utopya Turizm21,502,58-44,59
Uzertaş Boya37,52-3,79-33,71
Ülker Bisküvi20,600,39-7,70
Ünlü Yatırım Holding4,871,46

Vakıf Fin. Kir.11,7710,00176,29
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,8110,006,11
Vakıflar Bankası3,550,85-24,63
Vakko Tekstil11,96-1,9790,86
Vanet Gıda5,402,27-30,14
Verusa Holding46,900,903,99
Verusaturk Girisim23,16-2,6977,06
Vestel31,401,0349,10
Vestel Beyaz Eşya47,182,6122,40
Viking Kağıt5,110,20-43,22
Yapı ve Kredi Bank.2,200,46-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,001,482,23
Yataş13,341,52-7,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,05-0,25-7,95
Yeni Gimat GMYO14,080,7221,46
Yeşil GMYO1,070,94-22,46
Yeşil Yapı1,200,84-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,40-1,23-43,88
Yibitaş İnşaat Malzeme12.319,800,00-21,03
Yonga Mobilya22,860,00-23,26
Yükselen Çelik5,032,24-3,86
Yünsa11,331,52-18,44
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,911,60-31,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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