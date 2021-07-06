Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.009,90 0,00 -16,02 İş Bankası (C) 5,28 0,57 -22,27 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 3,01 -0,33 -22,02 İş Girişim 9,41 -0,32 -50,34 İş GMYO 1,91 1,06 -24,80 İş Y. Men. Değ. 14,53 -0,62 -12,46 İş Yat. Ort. 2,86 -0,69 -14,96 İşbir Holding 5.394,60 -10,00 97,06 Işık Plastik 32,02 -0,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,49 1,36 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,97 -1,91 5,39 İzmir Demir Çelik 2,61 -0,76 -21,14 İzmir Fırça 5,26 -0,94 -5,40 Jantsa Jant Sanayi 77,60 -0,64 87,22 Kafein Yazılım 27,56 -1,78 29,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,14 1,76 Kaplamin 19,53 0,41 -42,22 Kardemir (A) 6,19 0,65 4,03 Kardemir (B) 6,14 0,66 16,51 Kardemir (D) 6,93 0,14 19,90 Karel Elektronik 37,06 2,49 60,71 Karsan Otomotiv 3,81 0,53 17,23 Karsu Tekstil 8,20 -1,09 -4,09 Kartonsan 53,30 -0,65 -43,70 Katmerciler Ekipman 3,51 -0,28 13,96 Kent Gıda 245,00 2,51 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,55 0,00 -30,85 Kervan Gıda 15,62 2,09 19,22 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,75 0,00 -30,28 Klimasan Klima 21,16 -0,94 24,69 Koç Holding 19,61 -0,46 -4,12 Konfrut Gıda 18,19 0,72 7,63 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,80 -1,13 194,76 Konya Çimento 922,00 0,33 -18,41 Koray GMYO 5,89 -0,84 32,36 Kordsa Teknik Tekstil 21,04 0,38 35,31 Koza Altın 111,30 -0,09 15,10 Koza Madencilik 13,63 -0,29 -12,01 Körfez GMYO 5,26 -1,31 -9,31 Kristal Kola 1,98 0,51 -49,49 Kron Telekomünikasyon 54,30 0,00 47,39 Kuştur Kuşadası Turizm 267,10 0,00 69,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 0,47 -6,96 Kütahya Porselen 46,88 1,25 -7,08 Lider Faktoring 2,97 1,37 -12,90 Link Bilgisayar 30,98 -1,90 -1,95 Logo Yazılım 35,88 0,34 15,22 Lokman Hekim Sağlık 9,11 -1,09 27,09 Lüks Kadife 48,12 -0,54 67,01 Makina Takım 2,71 0,37 -20,53 Marka Yatırım Holding 4,83 0,00 -24,88 Marmaris Altınyunus 190,40 -0,37 71,38 Marshall 254,00 0,12 -17,18 Martı GMYO 1,15 2,68 -54,97 Martı Otel 1,97 0,00 -7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 33,78 6,16 Mavi Giyim 56,60 -0,35 8,43 Mazhar Zorlu Holding 36,98 1,04 17,47 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,42 -0,88 Mega Polietilen 7,86 0,26 2,61 Menderes Tekstil 2,10 0,00 -32,04 Mercan Kimya 9,53 3,03 Merit Turizm 17,00 -0,41 64,10 Merko Gıda 5,16 -0,58 -40,28 Metemtur Yatırım 5,15 2,18 -36,30 Metro Holding 1,69 0,00 -18,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 0,89 -21,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 1,65 -20,60 Migros Ticaret 33,34 1,77 -22,10 Milpa 4,15 -2,58 -9,78 Mistral GMYO 4,34 -1,36 -7,86 MLP Sağlık 22,90 0,09 15,25 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -6,10 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,40 -1,33 -37,55 Mondi Tire Kutsan 6,80 -0,87 -10,53 Naturel Enerji 37,60 -2,84 5,89 Naturelgaz 8,08 6,32 Net Holding 4,14 -1,19 20,70 Netaş Telekom. 20,64 0,78 -26,50 Niğbaş Niğde Beton 12,21 -6,00 -76,52 Nuh Çimento 41,64 -0,86 -13,30 Nurol GMYO 12,72 -0,78 74,49 Odaş Elektrik 1,92 1,05 -50,77 Orge Enerji Elektrik 6,10 0,16 32,25 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -2,17 90,22 Osmanlı Menkul 23,70 2,24 -23,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,43 -16,12 Otokar 285,50 0,56 -6,17 Oyak Çimento 6,76 0,00 -23,01 Oyak Yat. Ort. 7,42 0,00 7,50 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,32 -0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 -0,49 -14,01 Özak GMYO 3,93 -0,51 -22,94 Özbal Çelik Boru 13,83 2,90 111,15 Özderici GMYO 1,54 0,65 -30,63 Özerden Plastik 9,19 -0,54 2,11 Pamukova Elektrik 36,76 0,82 72,42 Panora GMYO 6,21 0,98 3,19 Papilon Savunma 15,03 -0,33 -33,96 Park Elek.Madencilik 4,81 1,05 -10,43 Parsan 29,56 1,16 21,65 Pegasus 77,95 -0,06 4,49 Peker GMYO 1,30 0,78 -42,53 Penguen Gıda 3,14 1,29 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,32 0,36 Pera GMYO 1,31 1,55 -25,22 Pergamon Dış Ticaret 23,72 4,04 29,41 Petkim 5,27 -0,38 5,82 Petrokent Turizm 2.383,10 3,43 162,92 Pınar Et ve Un 17,64 0,06 -19,39 Pınar Su 7,12 -0,42 -4,17 Pınar Süt 17,91 0,00 -20,58 Plastikkart 15,45 -1,84 6,92 Polisan Holding 2,78 0,00 -27,69 Politeknik Metal 352,80 -1,81 -13,04 Prizma Press Matbaacılık 4,33 -0,46 -20,99 QNB Finans Fin. Kir. 88,80 2,30 -29,13 QNB Finansbank 42,00 0,33 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,76 -0,07 Ral Yatırım Holding 3,91 -0,76 -11,94 Ray Sigorta 10,14 1,60 -34,37 Reysaş GMYO 4,47 5,92 -17,98 Reysaş Lojistik 4,16 3,23 -19,60 Rhea Girişim 1,92 0,00 -48,39 Rodrigo Tekstil 16,51 -0,48 20,42 Royal Halı 3,30 -0,90 -4,07 RTA Laboratuvarları 20,02 0,20 -33,88 Sabancı Holding 9,36 -0,32 -15,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,72 1,71 -29,04 Sanel Mühendislik 4,99 0,60 45,91 Sanifoam Sünger 18,65 -1,06 37,13 Sanko Pazarlama 9,85 0,51 6,28 Saray Matbaacılık 4,70 -1,05 -46,41 Sarkuysan 12,82 -0,23 47,40 Sasa Polyester 29,58 0,14 97,40 Say Yenilenebilir Enerji 24,76 -0,88 190,95 Sekuro Plastik 21,96 -0,45 57,31 Selçuk Ecza Deposu 8,45 -0,12 -37,09 Selçuk Gıda 5,07 -1,36 1,81 Selva Gıda Sanayi 6,49 10,00 Senkron Güvenlik 28,10 1,37 7,01 Serve Film Prodüksiyon 17,50 3,06 9,38 Servet GMYO 90,00 1,58 14,80 Seyitler Kimya 15,37 2,54 14,16 Silverline Endüstri 5,21 0,77 -39,42 Sinpaş GMYO 4,95 4,43 18,42 Smartiks Yazılım 5,94 -2,46 -32,96 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,97 -12,67 Söktaş 4,23 1,93 -16,90 Sönmez Filament 39,36 0,72 -43,93 Sönmez Pamuklu 14,00 0,36 -41,67 Sumaş Suni Tahta 61,00 -4,69 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,98 -0,33 -6,56 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,81 0,77 9,09 Şok Marketler Ticaret 11,58 0,61 -7,21 T. Halk Bankası 5,06 -0,20 -8,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,40 0,99 -34,32 T.S.K.B. 1,28 -0,78 -26,71 T.Tuborg 17,00 -0,23 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 30,02 -4,46 185,09 Tat Gıda 8,27 -0,48 -28,47 TAV Havalimanları 25,48 -0,55 19,62 Taze Kuru Gıda 239,00 9,94 10,49 Tek-Art Turizm 1,56 -1,27 -22,77 Tekfen Holding 14,95 0,13 -8,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 0,00 -21,82 Temapol Polimer Plastik 15,14 0,46 31,65 TGS Dış Ticaret 12,31 1,32 -3,15 Tofaş Oto. Fab. 31,80 1,34 2,88 Torunlar GMYO 2,98 0,68 -23,59 Trabzon Liman 30,94 -0,77 -3,67 Trabzonspor Sportif 2,82 1,81 15,57 Trend GMYO 7,05 0,28 -43,91 TSKB GMYO 2,86 -1,04 -50,26 Tuğçelik 12,19 4,01 50,87 Tukaş 6,98 0,14 -27,97 Turcas Petrol 3,56 0,85 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,49 5,92 Turkcell 15,99 -0,12 1,89 Tümosan Motor ve Traktör 17,83 -0,34 26,72 Tüpraş 97,65 0,05 -9,58 Türk Hava Yolları 14,11 -0,07 9,30 Türk İlaç Serum 30,38 1,40 Türk Prysmian Kablo 11,49 -1,63 -4,75 Türk Telekom 6,57 -0,15 -18,81 Türk Traktör 181,00 3,25 6,24 Türker Proje Gayrimenkul 129,00 -1,53 14,26 Türkiye Sigorta 4,74 0,00 -23,28 Ufuk Yatırım 13,39 0,00 -0,07 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -1,44 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,95 0,70 12,85 Ulusoy Un Sanayi 5,00 -1,96 -1,74 Umpaş Holding 1,35 0,00 -48,28 Uşak Seramik 1,89 1,07 -19,23 Utopya Turizm 20,70 -3,54 -46,65 Uzertaş Boya 37,56 -1,16 -33,64 Ülker Bisküvi 20,54 -0,29 -7,97 Ünlü Yatırım Holding 5,00 1,83 Vakıf Fin. Kir. 11,84 0,59 177,93 Vakıf GMYO 1,51 0,67 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 7,90 1,15 7,34 Vakıflar Bankası 3,57 0,00 -24,20 Vakko Tekstil 11,43 -3,14 82,40 Vanet Gıda 5,54 4,14 -28,33 Verusa Holding 47,00 -0,63 4,21 Verusaturk Girisim 23,66 1,98 80,89 Vestel 32,06 1,20 52,23 Vestel Beyaz Eşya 46,84 -0,34 21,52 Viking Kağıt 5,09 -0,39 -43,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 0,45 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 -3,47 -3,29 Yataş 13,32 1,06 -7,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,14 0,49 -5,91 Yeni Gimat GMYO 14,00 0,36 20,77 Yeşil GMYO 1,08 1,89 -21,74 Yeşil Yapı 1,21 0,83 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,33 -1,69 -45,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.250,00 -0,41 -21,48 Yonga Mobilya 22,12 -2,81 -25,74 Yükselen Çelik 5,07 -0,39 -3,09 Yünsa 11,35 -1,82 -18,30 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,91 -0,52 -31,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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