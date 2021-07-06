Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.009,90
|0,00
|-16,02
|İş Bankası (C)
|5,28
|0,57
|-22,27
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|3,01
|-0,33
|-22,02
|İş Girişim
|9,41
|-0,32
|-50,34
|İş GMYO
|1,91
|1,06
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|14,53
|-0,62
|-12,46
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-0,69
|-14,96
|İşbir Holding
|5.394,60
|-10,00
|97,06
|Işık Plastik
|32,02
|-0,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,49
|1,36
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,97
|-1,91
|5,39
|İzmir Demir Çelik
|2,61
|-0,76
|-21,14
|İzmir Fırça
|5,26
|-0,94
|-5,40
|Jantsa Jant Sanayi
|77,60
|-0,64
|87,22
|Kafein Yazılım
|27,56
|-1,78
|29,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,14
|1,76
|Kaplamin
|19,53
|0,41
|-42,22
|Kardemir (A)
|6,19
|0,65
|4,03
|Kardemir (B)
|6,14
|0,66
|16,51
|Kardemir (D)
|6,93
|0,14
|19,90
|Karel Elektronik
|37,06
|2,49
|60,71
|Karsan Otomotiv
|3,81
|0,53
|17,23
|Karsu Tekstil
|8,20
|-1,09
|-4,09
|Kartonsan
|53,30
|-0,65
|-43,70
|Katmerciler Ekipman
|3,51
|-0,28
|13,96
|Kent Gıda
|245,00
|2,51
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,00
|-30,85
|Kervan Gıda
|15,62
|2,09
|19,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Klimasan Klima
|21,16
|-0,94
|24,69
|Koç Holding
|19,61
|-0,46
|-4,12
|Konfrut Gıda
|18,19
|0,72
|7,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,80
|-1,13
|194,76
|Konya Çimento
|922,00
|0,33
|-18,41
|Koray GMYO
|5,89
|-0,84
|32,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,04
|0,38
|35,31
|Koza Altın
|111,30
|-0,09
|15,10
|Koza Madencilik
|13,63
|-0,29
|-12,01
|Körfez GMYO
|5,26
|-1,31
|-9,31
|Kristal Kola
|1,98
|0,51
|-49,49
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|0,00
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|267,10
|0,00
|69,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|0,47
|-6,96
|Kütahya Porselen
|46,88
|1,25
|-7,08
|Lider Faktoring
|2,97
|1,37
|-12,90
|Link Bilgisayar
|30,98
|-1,90
|-1,95
|Logo Yazılım
|35,88
|0,34
|15,22
|Lokman Hekim Sağlık
|9,11
|-1,09
|27,09
|Lüks Kadife
|48,12
|-0,54
|67,01
|Makina Takım
|2,71
|0,37
|-20,53
|Marka Yatırım Holding
|4,83
|0,00
|-24,88
|Marmaris Altınyunus
|190,40
|-0,37
|71,38
|Marshall
|254,00
|0,12
|-17,18
|Martı GMYO
|1,15
|2,68
|-54,97
|Martı Otel
|1,97
|0,00
|-7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,78
|6,16
|Mavi Giyim
|56,60
|-0,35
|8,43
|Mazhar Zorlu Holding
|36,98
|1,04
|17,47
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,42
|-0,88
|Mega Polietilen
|7,86
|0,26
|2,61
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,00
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,53
|3,03
|Merit Turizm
|17,00
|-0,41
|64,10
|Merko Gıda
|5,16
|-0,58
|-40,28
|Metemtur Yatırım
|5,15
|2,18
|-36,30
|Metro Holding
|1,69
|0,00
|-18,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|0,89
|-21,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|1,65
|-20,60
|Migros Ticaret
|33,34
|1,77
|-22,10
|Milpa
|4,15
|-2,58
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,34
|-1,36
|-7,86
|MLP Sağlık
|22,90
|0,09
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-6,10
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,40
|-1,33
|-37,55
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|-0,87
|-10,53
|Naturel Enerji
|37,60
|-2,84
|5,89
|Naturelgaz
|8,08
|6,32
|Net Holding
|4,14
|-1,19
|20,70
|Netaş Telekom.
|20,64
|0,78
|-26,50
|Niğbaş Niğde Beton
|12,21
|-6,00
|-76,52
|Nuh Çimento
|41,64
|-0,86
|-13,30
|Nurol GMYO
|12,72
|-0,78
|74,49
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,05
|-50,77
|Orge Enerji Elektrik
|6,10
|0,16
|32,25
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-2,17
|90,22
|Osmanlı Menkul
|23,70
|2,24
|-23,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,43
|-16,12
|Otokar
|285,50
|0,56
|-6,17
|Oyak Çimento
|6,76
|0,00
|-23,01
|Oyak Yat. Ort.
|7,42
|0,00
|7,50
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,32
|-0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|-0,49
|-14,01
|Özak GMYO
|3,93
|-0,51
|-22,94
|Özbal Çelik Boru
|13,83
|2,90
|111,15
|Özderici GMYO
|1,54
|0,65
|-30,63
|Özerden Plastik
|9,19
|-0,54
|2,11
|Pamukova Elektrik
|36,76
|0,82
|72,42
|Panora GMYO
|6,21
|0,98
|3,19
|Papilon Savunma
|15,03
|-0,33
|-33,96
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|1,05
|-10,43
|Parsan
|29,56
|1,16
|21,65
|Pegasus
|77,95
|-0,06
|4,49
|Peker GMYO
|1,30
|0,78
|-42,53
|Penguen Gıda
|3,14
|1,29
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,32
|0,36
|Pera GMYO
|1,31
|1,55
|-25,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,72
|4,04
|29,41
|Petkim
|5,27
|-0,38
|5,82
|Petrokent Turizm
|2.383,10
|3,43
|162,92
|Pınar Et ve Un
|17,64
|0,06
|-19,39
|Pınar Su
|7,12
|-0,42
|-4,17
|Pınar Süt
|17,91
|0,00
|-20,58
|Plastikkart
|15,45
|-1,84
|6,92
|Polisan Holding
|2,78
|0,00
|-27,69
|Politeknik Metal
|352,80
|-1,81
|-13,04
|Prizma Press Matbaacılık
|4,33
|-0,46
|-20,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,80
|2,30
|-29,13
|QNB Finansbank
|42,00
|0,33
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,76
|-0,07
|Ral Yatırım Holding
|3,91
|-0,76
|-11,94
|Ray Sigorta
|10,14
|1,60
|-34,37
|Reysaş GMYO
|4,47
|5,92
|-17,98
|Reysaş Lojistik
|4,16
|3,23
|-19,60
|Rhea Girişim
|1,92
|0,00
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|16,51
|-0,48
|20,42
|Royal Halı
|3,30
|-0,90
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,02
|0,20
|-33,88
|Sabancı Holding
|9,36
|-0,32
|-15,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,72
|1,71
|-29,04
|Sanel Mühendislik
|4,99
|0,60
|45,91
|Sanifoam Sünger
|18,65
|-1,06
|37,13
|Sanko Pazarlama
|9,85
|0,51
|6,28
|Saray Matbaacılık
|4,70
|-1,05
|-46,41
|Sarkuysan
|12,82
|-0,23
|47,40
|Sasa Polyester
|29,58
|0,14
|97,40
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,76
|-0,88
|190,95
|Sekuro Plastik
|21,96
|-0,45
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,45
|-0,12
|-37,09
|Selçuk Gıda
|5,07
|-1,36
|1,81
|Selva Gıda Sanayi
|6,49
|10,00
|Senkron Güvenlik
|28,10
|1,37
|7,01
|Serve Film Prodüksiyon
|17,50
|3,06
|9,38
|Servet GMYO
|90,00
|1,58
|14,80
|Seyitler Kimya
|15,37
|2,54
|14,16
|Silverline Endüstri
|5,21
|0,77
|-39,42
|Sinpaş GMYO
|4,95
|4,43
|18,42
|Smartiks Yazılım
|5,94
|-2,46
|-32,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,97
|-12,67
|Söktaş
|4,23
|1,93
|-16,90
|Sönmez Filament
|39,36
|0,72
|-43,93
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|0,36
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-4,69
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,98
|-0,33
|-6,56
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,81
|0,77
|9,09
|Şok Marketler Ticaret
|11,58
|0,61
|-7,21
|T. Halk Bankası
|5,06
|-0,20
|-8,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,40
|0,99
|-34,32
|T.S.K.B.
|1,28
|-0,78
|-26,71
|T.Tuborg
|17,00
|-0,23
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|30,02
|-4,46
|185,09
|Tat Gıda
|8,27
|-0,48
|-28,47
|TAV Havalimanları
|25,48
|-0,55
|19,62
|Taze Kuru Gıda
|239,00
|9,94
|10,49
|Tek-Art Turizm
|1,56
|-1,27
|-22,77
|Tekfen Holding
|14,95
|0,13
|-8,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|0,00
|-21,82
|Temapol Polimer Plastik
|15,14
|0,46
|31,65
|TGS Dış Ticaret
|12,31
|1,32
|-3,15
|Tofaş Oto. Fab.
|31,80
|1,34
|2,88
|Torunlar GMYO
|2,98
|0,68
|-23,59
|Trabzon Liman
|30,94
|-0,77
|-3,67
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|1,81
|15,57
|Trend GMYO
|7,05
|0,28
|-43,91
|TSKB GMYO
|2,86
|-1,04
|-50,26
|Tuğçelik
|12,19
|4,01
|50,87
|Tukaş
|6,98
|0,14
|-27,97
|Turcas Petrol
|3,56
|0,85
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,49
|5,92
|Turkcell
|15,99
|-0,12
|1,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|-0,34
|26,72
|Tüpraş
|97,65
|0,05
|-9,58
|Türk Hava Yolları
|14,11
|-0,07
|9,30
|Türk İlaç Serum
|30,38
|1,40
|Türk Prysmian Kablo
|11,49
|-1,63
|-4,75
|Türk Telekom
|6,57
|-0,15
|-18,81
|Türk Traktör
|181,00
|3,25
|6,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,00
|-1,53
|14,26
|Türkiye Sigorta
|4,74
|0,00
|-23,28
|Ufuk Yatırım
|13,39
|0,00
|-0,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,44
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,95
|0,70
|12,85
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|-1,96
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,35
|0,00
|-48,28
|Uşak Seramik
|1,89
|1,07
|-19,23
|Utopya Turizm
|20,70
|-3,54
|-46,65
|Uzertaş Boya
|37,56
|-1,16
|-33,64
|Ülker Bisküvi
|20,54
|-0,29
|-7,97
|Ünlü Yatırım Holding
|5,00
|1,83
|Vakıf Fin. Kir.
|11,84
|0,59
|177,93
|Vakıf GMYO
|1,51
|0,67
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|7,90
|1,15
|7,34
|Vakıflar Bankası
|3,57
|0,00
|-24,20
|Vakko Tekstil
|11,43
|-3,14
|82,40
|Vanet Gıda
|5,54
|4,14
|-28,33
|Verusa Holding
|47,00
|-0,63
|4,21
|Verusaturk Girisim
|23,66
|1,98
|80,89
|Vestel
|32,06
|1,20
|52,23
|Vestel Beyaz Eşya
|46,84
|-0,34
|21,52
|Viking Kağıt
|5,09
|-0,39
|-43,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|0,45
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,00
|-3,47
|-3,29
|Yataş
|13,32
|1,06
|-7,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|0,49
|-5,91
|Yeni Gimat GMYO
|14,00
|0,36
|20,77
|Yeşil GMYO
|1,08
|1,89
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,21
|0,83
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,33
|-1,69
|-45,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.250,00
|-0,41
|-21,48
|Yonga Mobilya
|22,12
|-2,81
|-25,74
|Yükselen Çelik
|5,07
|-0,39
|-3,09
|Yünsa
|11,35
|-1,82
|-18,30
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,91
|-0,52
|-31,05
(Son)
Kaynak: AA
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