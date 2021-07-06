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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.07.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.009,900,00-16,02
İş Bankası (C)5,280,57-22,27
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.3,01-0,33-22,02
İş Girişim9,41-0,32-50,34
İş GMYO1,911,06-24,80
İş Y. Men. Değ.14,53-0,62-12,46
İş Yat. Ort.2,86-0,69-14,96
İşbir Holding5.394,60-10,0097,06
Işık Plastik32,02-0,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,491,36-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,97-1,915,39
İzmir Demir Çelik2,61-0,76-21,14
İzmir Fırça5,26-0,94-5,40
Jantsa Jant Sanayi77,60-0,6487,22
Kafein Yazılım27,56-1,7829,15
Kalekim Kimyevi Maddeler12,141,76

Kaplamin19,530,41-42,22
Kardemir (A)6,190,654,03
Kardemir (B)6,140,6616,51
Kardemir (D)6,930,1419,90
Karel Elektronik37,062,4960,71
Karsan Otomotiv3,810,5317,23
Karsu Tekstil8,20-1,09-4,09
Kartonsan53,30-0,65-43,70
Katmerciler Ekipman3,51-0,2813,96
Kent Gıda245,002,51-31,10
Kerevitaş Gıda4,550,00-30,85
Kervan Gıda15,622,0919,22
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Klimasan Klima21,16-0,9424,69
Koç Holding19,61-0,46-4,12
Konfrut Gıda18,190,727,63
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,80-1,13194,76
Konya Çimento922,000,33-18,41
Koray GMYO5,89-0,8432,36
Kordsa Teknik Tekstil21,040,3835,31
Koza Altın111,30-0,0915,10
Koza Madencilik13,63-0,29-12,01
Körfez GMYO5,26-1,31-9,31
Kristal Kola1,980,51-49,49
Kron Telekomünikasyon54,300,0047,39
Kuştur Kuşadası Turizm267,100,0069,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,140,47-6,96
Kütahya Porselen46,881,25-7,08
Lider Faktoring2,971,37-12,90
Link Bilgisayar30,98-1,90-1,95
Logo Yazılım35,880,3415,22
Lokman Hekim Sağlık9,11-1,0927,09
Lüks Kadife48,12-0,5467,01
Makina Takım2,710,37-20,53
Marka Yatırım Holding4,830,00-24,88
Marmaris Altınyunus190,40-0,3771,38
Marshall254,000,12-17,18
Martı GMYO1,152,68-54,97
Martı Otel1,970,00-7,51
Matriks Bilgi Dağıtım33,786,16

Mavi Giyim56,60-0,358,43
Mazhar Zorlu Holding36,981,0417,47
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,42-0,88

Mega Polietilen7,860,262,61
Menderes Tekstil2,100,00-32,04
Mercan Kimya9,533,03

Merit Turizm17,00-0,4164,10
Merko Gıda5,16-0,58-40,28
Metemtur Yatırım5,152,18-36,30
Metro Holding1,690,00-18,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,260,89-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,851,65-20,60
Migros Ticaret33,341,77-22,10
Milpa4,15-2,58-9,78
Mistral GMYO4,34-1,36-7,86
MLP Sağlık22,900,0915,25
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-6,1030,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,40-1,33-37,55
Mondi Tire Kutsan6,80-0,87-10,53
Naturel Enerji37,60-2,845,89
Naturelgaz8,086,32

Net Holding4,14-1,1920,70
Netaş Telekom.20,640,78-26,50
Niğbaş Niğde Beton12,21-6,00-76,52
Nuh Çimento41,64-0,86-13,30
Nurol GMYO12,72-0,7874,49
Odaş Elektrik1,921,05-50,77
Orge Enerji Elektrik6,100,1632,25
Orma Orman Mahsulleri28,00-2,1790,22
Osmanlı Menkul23,702,24-23,40
Ostim Endüstriyel Yat2,310,43-16,12
Otokar285,500,56-6,17
Oyak Çimento6,760,00-23,01
Oyak Yat. Ort.7,420,007,50
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,32-0,25

Oylum Sınai Yatırımlar4,05-0,49-14,01
Özak GMYO3,93-0,51-22,94
Özbal Çelik Boru13,832,90111,15
Özderici GMYO1,540,65-30,63
Özerden Plastik9,19-0,542,11
Pamukova Elektrik36,760,8272,42
Panora GMYO6,210,983,19
Papilon Savunma15,03-0,33-33,96
Park Elek.Madencilik4,811,05-10,43
Parsan29,561,1621,65
Pegasus77,95-0,064,49
Peker GMYO1,300,78-42,53
Penguen Gıda3,141,29-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,320,36

Pera GMYO1,311,55-25,22
Pergamon Dış Ticaret23,724,0429,41
Petkim5,27-0,385,82
Petrokent Turizm2.383,103,43162,92
Pınar Et ve Un17,640,06-19,39
Pınar Su7,12-0,42-4,17
Pınar Süt17,910,00-20,58
Plastikkart15,45-1,846,92
Polisan Holding2,780,00-27,69
Politeknik Metal352,80-1,81-13,04
Prizma Press Matbaacılık4,33-0,46-20,99
QNB Finans Fin. Kir.88,802,30-29,13
QNB Finansbank42,000,33-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,76-0,07

Ral Yatırım Holding3,91-0,76-11,94
Ray Sigorta10,141,60-34,37
Reysaş GMYO4,475,92-17,98
Reysaş Lojistik4,163,23-19,60
Rhea Girişim1,920,00-48,39
Rodrigo Tekstil16,51-0,4820,42
Royal Halı3,30-0,90-4,07
RTA Laboratuvarları20,020,20-33,88
Sabancı Holding9,36-0,32-15,11
Safkar Ege Soğutmacılık7,721,71-29,04
Sanel Mühendislik4,990,6045,91
Sanifoam Sünger18,65-1,0637,13
Sanko Pazarlama9,850,516,28
Saray Matbaacılık4,70-1,05-46,41
Sarkuysan12,82-0,2347,40
Sasa Polyester29,580,1497,40
Say Yenilenebilir Enerji24,76-0,88190,95
Sekuro Plastik21,96-0,4557,31
Selçuk Ecza Deposu8,45-0,12-37,09
Selçuk Gıda5,07-1,361,81
Selva Gıda Sanayi6,4910,00

Senkron Güvenlik28,101,377,01
Serve Film Prodüksiyon17,503,069,38
Servet GMYO90,001,5814,80
Seyitler Kimya15,372,5414,16
Silverline Endüstri5,210,77-39,42
Sinpaş GMYO4,954,4318,42
Smartiks Yazılım5,94-2,46-32,96
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,97-12,67
Söktaş4,231,93-16,90
Sönmez Filament39,360,72-43,93
Sönmez Pamuklu14,000,36-41,67
Sumaş Suni Tahta61,00-4,6919,02
Şeker Fin. Kir.5,98-0,33-6,56
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,810,779,09
Şok Marketler Ticaret11,580,61-7,21
T. Halk Bankası5,06-0,20-8,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,400,99-34,32
T.S.K.B.1,28-0,78-26,71
T.Tuborg17,00-0,23-5,92
Taç Tarım Ürünleri30,02-4,46185,09
Tat Gıda8,27-0,48-28,47
TAV Havalimanları25,48-0,5519,62
Taze Kuru Gıda239,009,9410,49
Tek-Art Turizm1,56-1,27-22,77
Tekfen Holding14,950,13-8,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,770,00-21,82
Temapol Polimer Plastik15,140,4631,65
TGS Dış Ticaret12,311,32-3,15
Tofaş Oto. Fab.31,801,342,88
Torunlar GMYO2,980,68-23,59
Trabzon Liman30,94-0,77-3,67
Trabzonspor Sportif2,821,8115,57
Trend GMYO7,050,28-43,91
TSKB GMYO2,86-1,04-50,26
Tuğçelik12,194,0150,87
Tukaş6,980,14-27,97
Turcas Petrol3,560,85-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,495,92

Turkcell15,99-0,121,89
Tümosan Motor ve Traktör17,83-0,3426,72
Tüpraş97,650,05-9,58
Türk Hava Yolları14,11-0,079,30
Türk İlaç Serum30,381,40

Türk Prysmian Kablo11,49-1,63-4,75
Türk Telekom6,57-0,15-18,81
Türk Traktör181,003,256,24
Türker Proje Gayrimenkul129,00-1,5314,26
Türkiye Sigorta4,740,00-23,28
Ufuk Yatırım13,390,00-0,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,44-3,30
Ulusoy Elektrik57,950,7012,85
Ulusoy Un Sanayi5,00-1,96-1,74
Umpaş Holding1,350,00-48,28
Uşak Seramik1,891,07-19,23
Utopya Turizm20,70-3,54-46,65
Uzertaş Boya37,56-1,16-33,64
Ülker Bisküvi20,54-0,29-7,97
Ünlü Yatırım Holding5,001,83

Vakıf Fin. Kir.11,840,59177,93
Vakıf GMYO1,510,67-37,05
Vakıf Yat. Ort.7,901,157,34
Vakıflar Bankası3,570,00-24,20
Vakko Tekstil11,43-3,1482,40
Vanet Gıda5,544,14-28,33
Verusa Holding47,00-0,634,21
Verusaturk Girisim23,661,9880,89
Vestel32,061,2052,23
Vestel Beyaz Eşya46,84-0,3421,52
Viking Kağıt5,09-0,39-43,44
Yapı ve Kredi Bank.2,240,45-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-3,47-3,29
Yataş13,321,06-7,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,140,49-5,91
Yeni Gimat GMYO14,000,3620,77
Yeşil GMYO1,081,89-21,74
Yeşil Yapı1,210,83-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,33-1,69-45,51
Yibitaş İnşaat Malzeme12.250,00-0,41-21,48
Yonga Mobilya22,12-2,81-25,74
Yükselen Çelik5,07-0,39-3,09
Yünsa11,35-1,82-18,30
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,91-0,52-31,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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