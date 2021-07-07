Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.999,90
|-0,36
|-16,05
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,96
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,67
|-22,54
|İş Girişim
|9,48
|0,11
|-49,97
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|14,38
|0,63
|-13,36
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,35
|-14,36
|İşbir Holding
|5.538,00
|2,66
|102,29
|Işık Plastik
|32,60
|0,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|-24,56
|İttifak Holding
|1,51
|2,03
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|19,21
|2,18
|6,72
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|1,93
|-20,23
|İzmir Fırça
|5,48
|3,40
|-1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|76,25
|-0,13
|83,97
|Kafein Yazılım
|27,76
|0,80
|30,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,18
|0,83
|Kaplamin
|20,32
|4,85
|-39,88
|Kardemir (A)
|6,45
|2,54
|8,40
|Kardemir (B)
|6,46
|4,03
|22,58
|Kardemir (D)
|6,99
|1,01
|20,93
|Karel Elektronik
|35,22
|0,46
|52,73
|Karsan Otomotiv
|3,91
|-0,51
|20,31
|Karsu Tekstil
|8,32
|1,22
|-2,69
|Kartonsan
|54,10
|0,93
|-42,86
|Katmerciler Ekipman
|3,47
|0,58
|12,66
|Kent Gıda
|245,00
|0,00
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,61
|1,32
|-29,94
|Kervan Gıda
|15,58
|0,78
|18,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|0,00
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,76
|0,57
|-29,88
|Klimasan Klima
|21,28
|1,24
|25,40
|Koç Holding
|19,71
|0,61
|-3,63
|Konfrut Gıda
|19,20
|2,84
|13,61
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,05
|0,07
|195,82
|Konya Çimento
|897,00
|-0,33
|-20,62
|Koray GMYO
|5,86
|0,69
|31,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,06
|1,35
|35,43
|Koza Altın
|109,90
|-0,27
|13,65
|Koza Madencilik
|13,65
|-0,22
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,25
|0,19
|-9,48
|Kristal Kola
|2,00
|1,01
|-48,98
|Kron Telekomünikasyon
|58,25
|5,05
|58,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,00
|1,89
|71,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,17
|0,93
|-5,65
|Kütahya Porselen
|47,64
|2,01
|-5,57
|Lider Faktoring
|2,92
|-0,68
|-14,37
|Link Bilgisayar
|32,38
|4,45
|2,48
|Logo Yazılım
|36,80
|5,75
|18,18
|Lokman Hekim Sağlık
|9,32
|-1,17
|30,02
|Lüks Kadife
|49,08
|2,98
|70,34
|Makina Takım
|2,76
|0,73
|-19,06
|Marka Yatırım Holding
|4,80
|0,21
|-25,35
|Marmaris Altınyunus
|192,00
|2,13
|72,82
|Marshall
|253,90
|0,40
|-17,22
|Martı GMYO
|1,12
|0,00
|-56,14
|Martı Otel
|1,93
|-0,52
|-9,39
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,96
|-0,54
|Mavi Giyim
|56,40
|-0,62
|8,05
|Mazhar Zorlu Holding
|38,08
|3,20
|20,97
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,36
|-0,25
|Mega Polietilen
|7,85
|1,16
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,48
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,50
|-0,84
|Merit Turizm
|16,50
|2,68
|59,28
|Merko Gıda
|5,27
|0,96
|-39,00
|Metemtur Yatırım
|5,34
|1,71
|-33,95
|Metro Holding
|1,66
|0,00
|-20,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,43
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|1,09
|-20,60
|Migros Ticaret
|33,90
|1,38
|-20,79
|Milpa
|4,17
|-0,48
|-9,35
|Mistral GMYO
|4,38
|-0,23
|-7,01
|MLP Sağlık
|23,26
|0,69
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,25
|-0,79
|35,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,45
|0,54
|-37,13
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|1,54
|-4,61
|Naturel Enerji
|37,28
|0,43
|4,99
|Naturelgaz
|8,00
|0,88
|Net Holding
|4,11
|0,74
|19,83
|Netaş Telekom.
|21,08
|2,33
|-24,93
|Niğbaş Niğde Beton
|12,10
|-0,41
|-76,73
|Nuh Çimento
|40,76
|-1,26
|-15,13
|Nurol GMYO
|12,44
|-0,48
|70,64
|Odaş Elektrik
|1,95
|-1,02
|-50,00
|Orge Enerji Elektrik
|6,07
|0,00
|31,60
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-0,36
|90,22
|Osmanlı Menkul
|24,28
|1,25
|-21,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-0,43
|-15,75
|Otokar
|279,10
|-0,78
|-8,28
|Oyak Çimento
|6,76
|0,30
|-23,01
|Oyak Yat. Ort.
|7,42
|0,13
|7,50
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,36
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,13
|-1,67
|-12,31
|Özak GMYO
|3,96
|1,28
|-22,35
|Özbal Çelik Boru
|13,77
|-1,64
|110,23
|Özderici GMYO
|1,54
|0,65
|-30,63
|Özerden Plastik
|9,25
|1,98
|2,78
|Pamukova Elektrik
|36,16
|-1,26
|69,61
|Panora GMYO
|6,18
|-0,32
|2,69
|Papilon Savunma
|15,16
|0,66
|-33,39
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|0,00
|-9,12
|Parsan
|29,54
|1,30
|21,56
|Pegasus
|75,60
|-1,43
|1,34
|Peker GMYO
|1,26
|-5,26
|-44,30
|Penguen Gıda
|3,15
|0,00
|-37,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,60
|1,14
|Pera GMYO
|1,31
|-0,76
|-25,22
|Pergamon Dış Ticaret
|26,70
|6,46
|45,67
|Petkim
|5,29
|1,15
|6,22
|Petrokent Turizm
|2.450,00
|1,03
|170,30
|Pınar Et ve Un
|17,67
|-0,06
|-19,25
|Pınar Su
|7,05
|-0,42
|-5,11
|Pınar Süt
|17,95
|0,17
|-20,40
|Plastikkart
|15,27
|-0,52
|5,67
|Polisan Holding
|2,78
|0,72
|-27,69
|Politeknik Metal
|358,00
|-0,28
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,33
|0,23
|-20,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,80
|0,00
|-29,13
|QNB Finansbank
|42,78
|1,86
|-39,19
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,78
|1,44
|Ral Yatırım Holding
|3,97
|-1,00
|-10,59
|Ray Sigorta
|10,31
|2,08
|-33,27
|Reysaş GMYO
|4,50
|-3,02
|-17,43
|Reysaş Lojistik
|4,13
|-2,36
|-20,18
|Rhea Girişim
|1,94
|1,57
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|17,40
|5,65
|26,91
|Royal Halı
|3,27
|-0,91
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|20,52
|3,43
|-32,23
|Sabancı Holding
|9,26
|-0,32
|-16,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,55
|-0,92
|-30,61
|Sanel Mühendislik
|5,02
|0,00
|46,78
|Sanifoam Sünger
|19,11
|0,42
|40,51
|Sanko Pazarlama
|10,02
|2,66
|8,12
|Saray Matbaacılık
|4,62
|-1,49
|-47,32
|Sarkuysan
|12,71
|-0,16
|46,14
|Sasa Polyester
|28,86
|-0,14
|92,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,80
|1,82
|203,17
|Sekuro Plastik
|22,16
|0,45
|58,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,53
|1,07
|-36,49
|Selçuk Gıda
|4,93
|-0,60
|-1,00
|Selva Gıda Sanayi
|7,13
|9,86
|Senkron Güvenlik
|30,00
|0,00
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|17,48
|2,76
|9,25
|Servet GMYO
|89,00
|-1,87
|13,52
|Seyitler Kimya
|15,77
|1,68
|17,13
|Silverline Endüstri
|5,17
|0,58
|-39,88
|Sinpaş GMYO
|4,68
|-5,84
|11,96
|Smartiks Yazılım
|5,91
|-0,17
|-33,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,08
|-3,07
|-16,16
|Söktaş
|4,28
|0,94
|-15,91
|Sönmez Filament
|39,60
|1,28
|-43,59
|Sönmez Pamuklu
|14,20
|2,60
|-40,83
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-0,16
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,91
|-0,67
|-7,66
|Şekerbank
|1,08
|0,93
|-28,48
|Şişe Cam
|7,81
|0,64
|9,09
|Şok Marketler Ticaret
|11,72
|0,09
|-6,09
|T. Halk Bankası
|5,03
|0,80
|-9,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,98
|-1,87
|-35,67
|T.S.K.B.
|1,29
|0,78
|-26,14
|T.Tuborg
|17,15
|0,70
|-5,09
|Taç Tarım Ürünleri
|29,70
|-1,00
|182,05
|Tat Gıda
|8,34
|0,36
|-27,86
|TAV Havalimanları
|25,14
|0,40
|18,03
|Taze Kuru Gıda
|251,30
|5,10
|16,18
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,00
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,94
|0,67
|-8,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|0,44
|-20,44
|Temapol Polimer Plastik
|15,03
|0,74
|30,70
|TGS Dış Ticaret
|13,87
|3,82
|9,13
|Tofaş Oto. Fab.
|31,40
|-0,19
|1,58
|Torunlar GMYO
|3,08
|1,32
|-21,03
|Trabzon Liman
|32,06
|2,95
|-0,19
|Trabzonspor Sportif
|2,85
|-0,70
|16,80
|Trend GMYO
|7,17
|1,56
|-42,96
|TSKB GMYO
|2,78
|-1,77
|-51,65
|Tuğçelik
|13,49
|4,65
|66,96
|Tukaş
|7,07
|2,46
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,57
|0,85
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,52
|9,93
|Turkcell
|16,13
|0,75
|2,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,80
|0,28
|26,51
|Tüpraş
|96,95
|0,83
|-10,23
|Türk Hava Yolları
|13,89
|0,07
|7,59
|Türk İlaç Serum
|30,00
|0,27
|Türk Prysmian Kablo
|12,00
|2,04
|-0,52
|Türk Telekom
|6,63
|0,30
|-18,07
|Türk Traktör
|173,60
|-2,80
|1,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,30
|1,17
|14,53
|Türkiye Sigorta
|4,86
|0,21
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|13,98
|4,41
|4,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|0,24
|-3,07
|Ulusoy Elektrik
|57,65
|-0,26
|12,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|0,00
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,39
|2,96
|-46,74
|Uşak Seramik
|1,88
|1,62
|-19,66
|Utopya Turizm
|20,76
|0,58
|-46,49
|Uzertaş Boya
|39,50
|5,39
|-30,21
|Ülker Bisküvi
|20,52
|0,79
|-8,06
|Ünlü Yatırım Holding
|5,09
|-1,93
|Vakıf Fin. Kir.
|9,40
|0,86
|175,82
|Vakıf GMYO
|1,52
|2,01
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|7,50
|-4,70
|1,90
|Vakıflar Bankası
|3,57
|1,13
|-24,20
|Vakko Tekstil
|11,78
|3,51
|87,99
|Vanet Gıda
|5,39
|1,13
|-30,27
|Verusa Holding
|47,14
|0,21
|4,52
|Verusaturk Girisim
|23,08
|-1,87
|76,45
|Vestel
|31,96
|0,50
|51,76
|Vestel Beyaz Eşya
|46,92
|0,69
|21,73
|Viking Kağıt
|5,21
|0,77
|-42,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|2,25
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,84
|-0,28
|-0,97
|Yataş
|13,43
|-0,44
|-7,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,16
|-1,42
|-5,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,96
|-0,21
|20,43
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,00
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,21
|0,83
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,35
|2,17
|-45,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.400,70
|-6,55
|-26,92
|Yonga Mobilya
|22,94
|3,33
|-22,99
|Yükselen Çelik
|5,03
|0,00
|-3,86
|Yünsa
|11,34
|0,18
|-18,37
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,91
|0,53
|-31,05
(Son)
Kaynak: AA
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