Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.999,90 -0,36 -16,05 İş Bankası (C) 5,27 0,96 -22,42 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,99 0,67 -22,54 İş Girişim 9,48 0,11 -49,97 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 14,38 0,63 -13,36 İş Yat. Ort. 2,88 0,35 -14,36 İşbir Holding 5.538,00 2,66 102,29 Işık Plastik 32,60 0,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 1,18 -24,56 İttifak Holding 1,51 2,03 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 19,21 2,18 6,72 İzmir Demir Çelik 2,64 1,93 -20,23 İzmir Fırça 5,48 3,40 -1,44 Jantsa Jant Sanayi 76,25 -0,13 83,97 Kafein Yazılım 27,76 0,80 30,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,18 0,83 Kaplamin 20,32 4,85 -39,88 Kardemir (A) 6,45 2,54 8,40 Kardemir (B) 6,46 4,03 22,58 Kardemir (D) 6,99 1,01 20,93 Karel Elektronik 35,22 0,46 52,73 Karsan Otomotiv 3,91 -0,51 20,31 Karsu Tekstil 8,32 1,22 -2,69 Kartonsan 54,10 0,93 -42,86 Katmerciler Ekipman 3,47 0,58 12,66 Kent Gıda 245,00 0,00 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,61 1,32 -29,94 Kervan Gıda 15,58 0,78 18,92 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 1,76 0,57 -29,88 Klimasan Klima 21,28 1,24 25,40 Koç Holding 19,71 0,61 -3,63 Konfrut Gıda 19,20 2,84 13,61 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,05 0,07 195,82 Konya Çimento 897,00 -0,33 -20,62 Koray GMYO 5,86 0,69 31,69 Kordsa Teknik Tekstil 21,06 1,35 35,43 Koza Altın 109,90 -0,27 13,65 Koza Madencilik 13,65 -0,22 -11,88 Körfez GMYO 5,25 0,19 -9,48 Kristal Kola 2,00 1,01 -48,98 Kron Telekomünikasyon 58,25 5,05 58,12 Kuştur Kuşadası Turizm 270,00 1,89 71,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,17 0,93 -5,65 Kütahya Porselen 47,64 2,01 -5,57 Lider Faktoring 2,92 -0,68 -14,37 Link Bilgisayar 32,38 4,45 2,48 Logo Yazılım 36,80 5,75 18,18 Lokman Hekim Sağlık 9,32 -1,17 30,02 Lüks Kadife 49,08 2,98 70,34 Makina Takım 2,76 0,73 -19,06 Marka Yatırım Holding 4,80 0,21 -25,35 Marmaris Altınyunus 192,00 2,13 72,82 Marshall 253,90 0,40 -17,22 Martı GMYO 1,12 0,00 -56,14 Martı Otel 1,93 -0,52 -9,39 Matriks Bilgi Dağıtım 32,96 -0,54 Mavi Giyim 56,40 -0,62 8,05 Mazhar Zorlu Holding 38,08 3,20 20,97 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,36 -0,25 Mega Polietilen 7,85 1,16 2,48 Menderes Tekstil 2,08 0,48 -32,69 Mercan Kimya 9,50 -0,84 Merit Turizm 16,50 2,68 59,28 Merko Gıda 5,27 0,96 -39,00 Metemtur Yatırım 5,34 1,71 -33,95 Metro Holding 1,66 0,00 -20,19 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,43 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 1,09 -20,60 Migros Ticaret 33,90 1,38 -20,79 Milpa 4,17 -0,48 -9,35 Mistral GMYO 4,38 -0,23 -7,01 MLP Sağlık 23,26 0,69 17,06 MMC San. ve Tic. Yat. 6,25 -0,79 35,87 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,45 0,54 -37,13 Mondi Tire Kutsan 7,25 1,54 -4,61 Naturel Enerji 37,28 0,43 4,99 Naturelgaz 8,00 0,88 Net Holding 4,11 0,74 19,83 Netaş Telekom. 21,08 2,33 -24,93 Niğbaş Niğde Beton 12,10 -0,41 -76,73 Nuh Çimento 40,76 -1,26 -15,13 Nurol GMYO 12,44 -0,48 70,64 Odaş Elektrik 1,95 -1,02 -50,00 Orge Enerji Elektrik 6,07 0,00 31,60 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -0,36 90,22 Osmanlı Menkul 24,28 1,25 -21,53 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -0,43 -15,75 Otokar 279,10 -0,78 -8,28 Oyak Çimento 6,76 0,30 -23,01 Oyak Yat. Ort. 7,42 0,13 7,50 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,36 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 -1,67 -12,31 Özak GMYO 3,96 1,28 -22,35 Özbal Çelik Boru 13,77 -1,64 110,23 Özderici GMYO 1,54 0,65 -30,63 Özerden Plastik 9,25 1,98 2,78 Pamukova Elektrik 36,16 -1,26 69,61 Panora GMYO 6,18 -0,32 2,69 Papilon Savunma 15,16 0,66 -33,39 Park Elek.Madencilik 4,88 0,00 -9,12 Parsan 29,54 1,30 21,56 Pegasus 75,60 -1,43 1,34 Peker GMYO 1,26 -5,26 -44,30 Penguen Gıda 3,15 0,00 -37,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,60 1,14 Pera GMYO 1,31 -0,76 -25,22 Pergamon Dış Ticaret 26,70 6,46 45,67 Petkim 5,29 1,15 6,22 Petrokent Turizm 2.450,00 1,03 170,30 Pınar Et ve Un 17,67 -0,06 -19,25 Pınar Su 7,05 -0,42 -5,11 Pınar Süt 17,95 0,17 -20,40 Plastikkart 15,27 -0,52 5,67 Polisan Holding 2,78 0,72 -27,69 Politeknik Metal 358,00 -0,28 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 4,33 0,23 -20,99 QNB Finans Fin. Kir. 88,80 0,00 -29,13 QNB Finansbank 42,78 1,86 -39,19 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,78 1,44 Ral Yatırım Holding 3,97 -1,00 -10,59 Ray Sigorta 10,31 2,08 -33,27 Reysaş GMYO 4,50 -3,02 -17,43 Reysaş Lojistik 4,13 -2,36 -20,18 Rhea Girişim 1,94 1,57 -47,85 Rodrigo Tekstil 17,40 5,65 26,91 Royal Halı 3,27 -0,91 -4,94 RTA Laboratuvarları 20,52 3,43 -32,23 Sabancı Holding 9,26 -0,32 -16,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,55 -0,92 -30,61 Sanel Mühendislik 5,02 0,00 46,78 Sanifoam Sünger 19,11 0,42 40,51 Sanko Pazarlama 10,02 2,66 8,12 Saray Matbaacılık 4,62 -1,49 -47,32 Sarkuysan 12,71 -0,16 46,14 Sasa Polyester 28,86 -0,14 92,60 Say Yenilenebilir Enerji 25,80 1,82 203,17 Sekuro Plastik 22,16 0,45 58,74 Selçuk Ecza Deposu 8,53 1,07 -36,49 Selçuk Gıda 4,93 -0,60 -1,00 Selva Gıda Sanayi 7,13 9,86 Senkron Güvenlik 30,00 0,00 14,24 Serve Film Prodüksiyon 17,48 2,76 9,25 Servet GMYO 89,00 -1,87 13,52 Seyitler Kimya 15,77 1,68 17,13 Silverline Endüstri 5,17 0,58 -39,88 Sinpaş GMYO 4,68 -5,84 11,96 Smartiks Yazılım 5,91 -0,17 -33,30 Sodaş Sodyum Sanayii 22,08 -3,07 -16,16 Söktaş 4,28 0,94 -15,91 Sönmez Filament 39,60 1,28 -43,59 Sönmez Pamuklu 14,20 2,60 -40,83 Sumaş Suni Tahta 61,00 -0,16 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,91 -0,67 -7,66 Şekerbank 1,08 0,93 -28,48 Şişe Cam 7,81 0,64 9,09 Şok Marketler Ticaret 11,72 0,09 -6,09 T. Halk Bankası 5,03 0,80 -9,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,98 -1,87 -35,67 T.S.K.B. 1,29 0,78 -26,14 T.Tuborg 17,15 0,70 -5,09 Taç Tarım Ürünleri 29,70 -1,00 182,05 Tat Gıda 8,34 0,36 -27,86 TAV Havalimanları 25,14 0,40 18,03 Taze Kuru Gıda 251,30 5,10 16,18 Tek-Art Turizm 1,55 0,00 -23,27 Tekfen Holding 14,94 0,67 -8,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 0,44 -20,44 Temapol Polimer Plastik 15,03 0,74 30,70 TGS Dış Ticaret 13,87 3,82 9,13 Tofaş Oto. Fab. 31,40 -0,19 1,58 Torunlar GMYO 3,08 1,32 -21,03 Trabzon Liman 32,06 2,95 -0,19 Trabzonspor Sportif 2,85 -0,70 16,80 Trend GMYO 7,17 1,56 -42,96 TSKB GMYO 2,78 -1,77 -51,65 Tuğçelik 13,49 4,65 66,96 Tukaş 7,07 2,46 -27,04 Turcas Petrol 3,57 0,85 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,52 9,93 Turkcell 16,13 0,75 2,78 Tümosan Motor ve Traktör 17,80 0,28 26,51 Tüpraş 96,95 0,83 -10,23 Türk Hava Yolları 13,89 0,07 7,59 Türk İlaç Serum 30,00 0,27 Türk Prysmian Kablo 12,00 2,04 -0,52 Türk Telekom 6,63 0,30 -18,07 Türk Traktör 173,60 -2,80 1,90 Türker Proje Gayrimenkul 129,30 1,17 14,53 Türkiye Sigorta 4,86 0,21 -21,34 Ufuk Yatırım 13,98 4,41 4,33 Ulaşlar Turizm Yat. 4,11 0,24 -3,07 Ulusoy Elektrik 57,65 -0,26 12,27 Ulusoy Un Sanayi 5,00 0,00 -1,74 Umpaş Holding 1,39 2,96 -46,74 Uşak Seramik 1,88 1,62 -19,66 Utopya Turizm 20,76 0,58 -46,49 Uzertaş Boya 39,50 5,39 -30,21 Ülker Bisküvi 20,52 0,79 -8,06 Ünlü Yatırım Holding 5,09 -1,93 Vakıf Fin. Kir. 9,40 0,86 175,82 Vakıf GMYO 1,52 2,01 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 7,50 -4,70 1,90 Vakıflar Bankası 3,57 1,13 -24,20 Vakko Tekstil 11,78 3,51 87,99 Vanet Gıda 5,39 1,13 -30,27 Verusa Holding 47,14 0,21 4,52 Verusaturk Girisim 23,08 -1,87 76,45 Vestel 31,96 0,50 51,76 Vestel Beyaz Eşya 46,92 0,69 21,73 Viking Kağıt 5,21 0,77 -42,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 2,25 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,84 -0,28 -0,97 Yataş 13,43 -0,44 -7,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,16 -1,42 -5,45 Yeni Gimat GMYO 13,96 -0,21 20,43 Yeşil GMYO 1,08 0,00 -21,74 Yeşil Yapı 1,21 0,83 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,35 2,17 -45,05 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.400,70 -6,55 -26,92 Yonga Mobilya 22,94 3,33 -22,99 Yükselen Çelik 5,03 0,00 -3,86 Yünsa 11,34 0,18 -18,37 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 1,91 0,53 -31,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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