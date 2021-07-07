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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.07.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.999,90-0,36-16,05
İş Bankası (C)5,270,96-22,42
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,990,67-22,54
İş Girişim9,480,11-49,97
İş GMYO1,901,06-25,20
İş Y. Men. Değ.14,380,63-13,36
İş Yat. Ort.2,880,35-14,36
İşbir Holding5.538,002,66102,29
Işık Plastik32,600,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,861,18-24,56
İttifak Holding1,512,03-32,29
İz Hayvancılık Tarım19,212,186,72
İzmir Demir Çelik2,641,93-20,23
İzmir Fırça5,483,40-1,44
Jantsa Jant Sanayi76,25-0,1383,97
Kafein Yazılım27,760,8030,09
Kalekim Kimyevi Maddeler12,180,83

Kaplamin20,324,85-39,88
Kardemir (A)6,452,548,40
Kardemir (B)6,464,0322,58
Kardemir (D)6,991,0120,93
Karel Elektronik35,220,4652,73
Karsan Otomotiv3,91-0,5120,31
Karsu Tekstil8,321,22-2,69
Kartonsan54,100,93-42,86
Katmerciler Ekipman3,470,5812,66
Kent Gıda245,000,00-31,10
Kerevitaş Gıda4,611,32-29,94
Kervan Gıda15,580,7818,92
Kervansaray Yat. Holding0,650,00-48,41
Kiler GMYO1,760,57-29,88
Klimasan Klima21,281,2425,40
Koç Holding19,710,61-3,63
Konfrut Gıda19,202,8413,61
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,050,07195,82
Konya Çimento897,00-0,33-20,62
Koray GMYO5,860,6931,69
Kordsa Teknik Tekstil21,061,3535,43
Koza Altın109,90-0,2713,65
Koza Madencilik13,65-0,22-11,88
Körfez GMYO5,250,19-9,48
Kristal Kola2,001,01-48,98
Kron Telekomünikasyon58,255,0558,12
Kuştur Kuşadası Turizm270,001,8971,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,170,93-5,65
Kütahya Porselen47,642,01-5,57
Lider Faktoring2,92-0,68-14,37
Link Bilgisayar32,384,452,48
Logo Yazılım36,805,7518,18
Lokman Hekim Sağlık9,32-1,1730,02
Lüks Kadife49,082,9870,34
Makina Takım2,760,73-19,06
Marka Yatırım Holding4,800,21-25,35
Marmaris Altınyunus192,002,1372,82
Marshall253,900,40-17,22
Martı GMYO1,120,00-56,14
Martı Otel1,93-0,52-9,39
Matriks Bilgi Dağıtım32,96-0,54

Mavi Giyim56,40-0,628,05
Mazhar Zorlu Holding38,083,2020,97
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,36-0,25

Mega Polietilen7,851,162,48
Menderes Tekstil2,080,48-32,69
Mercan Kimya9,50-0,84

Merit Turizm16,502,6859,28
Merko Gıda5,270,96-39,00
Metemtur Yatırım5,341,71-33,95
Metro Holding1,660,00-20,19
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,43-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,851,09-20,60
Migros Ticaret33,901,38-20,79
Milpa4,17-0,48-9,35
Mistral GMYO4,38-0,23-7,01
MLP Sağlık23,260,6917,06
MMC San. ve Tic. Yat.6,25-0,7935,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,450,54-37,13
Mondi Tire Kutsan7,251,54-4,61
Naturel Enerji37,280,434,99
Naturelgaz8,000,88

Net Holding4,110,7419,83
Netaş Telekom.21,082,33-24,93
Niğbaş Niğde Beton12,10-0,41-76,73
Nuh Çimento40,76-1,26-15,13
Nurol GMYO12,44-0,4870,64
Odaş Elektrik1,95-1,02-50,00
Orge Enerji Elektrik6,070,0031,60
Orma Orman Mahsulleri28,00-0,3690,22
Osmanlı Menkul24,281,25-21,53
Ostim Endüstriyel Yat2,32-0,43-15,75
Otokar279,10-0,78-8,28
Oyak Çimento6,760,30-23,01
Oyak Yat. Ort.7,420,137,50
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,360,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,13-1,67-12,31
Özak GMYO3,961,28-22,35
Özbal Çelik Boru13,77-1,64110,23
Özderici GMYO1,540,65-30,63
Özerden Plastik9,251,982,78
Pamukova Elektrik36,16-1,2669,61
Panora GMYO6,18-0,322,69
Papilon Savunma15,160,66-33,39
Park Elek.Madencilik4,880,00-9,12
Parsan29,541,3021,56
Pegasus75,60-1,431,34
Peker GMYO1,26-5,26-44,30
Penguen Gıda3,150,00-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,601,14

Pera GMYO1,31-0,76-25,22
Pergamon Dış Ticaret26,706,4645,67
Petkim5,291,156,22
Petrokent Turizm2.450,001,03170,30
Pınar Et ve Un17,67-0,06-19,25
Pınar Su7,05-0,42-5,11
Pınar Süt17,950,17-20,40
Plastikkart15,27-0,525,67
Polisan Holding2,780,72-27,69
Politeknik Metal358,00-0,28-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,330,23-20,99
QNB Finans Fin. Kir.88,800,00-29,13
QNB Finansbank42,781,86-39,19
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,781,44

Ral Yatırım Holding3,97-1,00-10,59
Ray Sigorta10,312,08-33,27
Reysaş GMYO4,50-3,02-17,43
Reysaş Lojistik4,13-2,36-20,18
Rhea Girişim1,941,57-47,85
Rodrigo Tekstil17,405,6526,91
Royal Halı3,27-0,91-4,94
RTA Laboratuvarları20,523,43-32,23
Sabancı Holding9,26-0,32-16,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,55-0,92-30,61
Sanel Mühendislik5,020,0046,78
Sanifoam Sünger19,110,4240,51
Sanko Pazarlama10,022,668,12
Saray Matbaacılık4,62-1,49-47,32
Sarkuysan12,71-0,1646,14
Sasa Polyester28,86-0,1492,60
Say Yenilenebilir Enerji25,801,82203,17
Sekuro Plastik22,160,4558,74
Selçuk Ecza Deposu8,531,07-36,49
Selçuk Gıda4,93-0,60-1,00
Selva Gıda Sanayi7,139,86

Senkron Güvenlik30,000,0014,24
Serve Film Prodüksiyon17,482,769,25
Servet GMYO89,00-1,8713,52
Seyitler Kimya15,771,6817,13
Silverline Endüstri5,170,58-39,88
Sinpaş GMYO4,68-5,8411,96
Smartiks Yazılım5,91-0,17-33,30
Sodaş Sodyum Sanayii22,08-3,07-16,16
Söktaş4,280,94-15,91
Sönmez Filament39,601,28-43,59
Sönmez Pamuklu14,202,60-40,83
Sumaş Suni Tahta61,00-0,1619,02
Şeker Fin. Kir.5,91-0,67-7,66
Şekerbank1,080,93-28,48
Şişe Cam7,810,649,09
Şok Marketler Ticaret11,720,09-6,09
T. Halk Bankası5,030,80-9,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,98-1,87-35,67
T.S.K.B.1,290,78-26,14
T.Tuborg17,150,70-5,09
Taç Tarım Ürünleri29,70-1,00182,05
Tat Gıda8,340,36-27,86
TAV Havalimanları25,140,4018,03
Taze Kuru Gıda251,305,1016,18
Tek-Art Turizm1,550,00-23,27
Tekfen Holding14,940,67-8,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,890,44-20,44
Temapol Polimer Plastik15,030,7430,70
TGS Dış Ticaret13,873,829,13
Tofaş Oto. Fab.31,40-0,191,58
Torunlar GMYO3,081,32-21,03
Trabzon Liman32,062,95-0,19
Trabzonspor Sportif2,85-0,7016,80
Trend GMYO7,171,56-42,96
TSKB GMYO2,78-1,77-51,65
Tuğçelik13,494,6566,96
Tukaş7,072,46-27,04
Turcas Petrol3,570,85-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,529,93

Turkcell16,130,752,78
Tümosan Motor ve Traktör17,800,2826,51
Tüpraş96,950,83-10,23
Türk Hava Yolları13,890,077,59
Türk İlaç Serum30,000,27

Türk Prysmian Kablo12,002,04-0,52
Türk Telekom6,630,30-18,07
Türk Traktör173,60-2,801,90
Türker Proje Gayrimenkul129,301,1714,53
Türkiye Sigorta4,860,21-21,34
Ufuk Yatırım13,984,414,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,24-3,07
Ulusoy Elektrik57,65-0,2612,27
Ulusoy Un Sanayi5,000,00-1,74
Umpaş Holding1,392,96-46,74
Uşak Seramik1,881,62-19,66
Utopya Turizm20,760,58-46,49
Uzertaş Boya39,505,39-30,21
Ülker Bisküvi20,520,79-8,06
Ünlü Yatırım Holding5,09-1,93

Vakıf Fin. Kir.9,400,86175,82
Vakıf GMYO1,522,01-36,63
Vakıf Yat. Ort.7,50-4,701,90
Vakıflar Bankası3,571,13-24,20
Vakko Tekstil11,783,5187,99
Vanet Gıda5,391,13-30,27
Verusa Holding47,140,214,52
Verusaturk Girisim23,08-1,8776,45
Vestel31,960,5051,76
Vestel Beyaz Eşya46,920,6921,73
Viking Kağıt5,210,77-42,11
Yapı ve Kredi Bank.2,272,25-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,84-0,28-0,97
Yataş13,43-0,44-7,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,16-1,42-5,45
Yeni Gimat GMYO13,96-0,2120,43
Yeşil GMYO1,080,00-21,74
Yeşil Yapı1,210,83-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,352,17-45,05
Yibitaş İnşaat Malzeme11.400,70-6,55-26,92
Yonga Mobilya22,943,33-22,99
Yükselen Çelik5,030,00-3,86
Yünsa11,340,18-18,37
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji1,910,53-31,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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