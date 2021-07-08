Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.610,60
|-0,85
|-17,01
|İş Bankası (C)
|5,25
|-0,38
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-0,34
|-23,32
|İş Girişim
|9,36
|-0,53
|-50,61
|İş GMYO
|1,91
|-0,52
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|13,82
|-1,92
|-16,73
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,35
|-15,55
|İşbir Holding
|5.650,00
|2,02
|106,39
|Işık Plastik
|33,66
|3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|5,81
|-20,18
|İttifak Holding
|1,50
|-1,32
|-32,74
|İz Hayvancılık Tarım
|18,87
|-1,10
|4,83
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|-0,39
|-22,04
|İzmir Fırça
|5,41
|-2,17
|-2,70
|Jantsa Jant Sanayi
|75,05
|-1,25
|81,07
|Kafein Yazılım
|27,80
|0,22
|30,27
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,25
|-0,41
|Kaplamin
|21,54
|1,13
|-36,27
|Kardemir (A)
|6,44
|-2,57
|8,24
|Kardemir (B)
|6,45
|-1,53
|22,39
|Kardemir (D)
|7,13
|-0,28
|23,36
|Karel Elektronik
|35,10
|0,98
|52,21
|Karsan Otomotiv
|3,83
|-1,03
|17,85
|Karsu Tekstil
|8,22
|-1,08
|-3,86
|Kartonsan
|52,90
|-1,31
|-44,12
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-7,54
|3,57
|Kent Gıda
|245,00
|2,25
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|-1,74
|-31,46
|Kervan Gıda
|15,64
|0,71
|19,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|1,56
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,74
|-1,69
|-30,68
|Klimasan Klima
|20,92
|-1,13
|23,28
|Koç Holding
|19,70
|0,00
|-3,68
|Konfrut Gıda
|17,85
|-3,83
|5,62
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,45
|-2,95
|184,84
|Konya Çimento
|930,00
|-2,82
|-17,70
|Koray GMYO
|5,75
|-0,69
|29,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,80
|-0,48
|33,76
|Koza Altın
|108,90
|-1,27
|12,62
|Koza Madencilik
|13,65
|-0,22
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,17
|-0,77
|-10,86
|Kristal Kola
|1,94
|-1,52
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|57,95
|-0,09
|57,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,00
|0,00
|68,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|0,45
|-3,04
|Kütahya Porselen
|47,70
|-0,33
|-5,45
|Kütahya Şeker
|19,30
|Lider Faktoring
|2,87
|-0,35
|-15,84
|Link Bilgisayar
|32,06
|1,71
|1,47
|Logo Yazılım
|39,22
|6,52
|25,95
|Lokman Hekim Sağlık
|9,51
|-0,31
|32,67
|Lüks Kadife
|49,28
|3,14
|71,04
|Makina Takım
|2,87
|4,74
|-15,84
|Marka Yatırım Holding
|4,77
|0,00
|-25,82
|Marmaris Altınyunus
|187,70
|-1,16
|68,95
|Marshall
|249,40
|-0,24
|-18,68
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|1,89
|-1,05
|-11,27
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,04
|-1,11
|Mavi Giyim
|58,40
|3,09
|11,88
|Mazhar Zorlu Holding
|37,48
|-0,48
|19,06
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,36
|-0,88
|Mega Polietilen
|8,20
|5,13
|7,05
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,96
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,60
|-2,14
|Merit Turizm
|16,60
|-0,18
|60,24
|Merko Gıda
|5,16
|-0,77
|-40,28
|Metemtur Yatırım
|5,34
|0,19
|-33,95
|Metro Holding
|1,67
|1,21
|-19,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|2,61
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,90
|-1,40
|-20,79
|Milpa
|4,05
|-1,22
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,34
|-1,36
|-7,86
|MLP Sağlık
|22,86
|0,26
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,15
|-5,38
|33,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,63
|2,14
|-35,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,35
|3,67
|-3,29
|Naturel Enerji
|37,18
|0,05
|4,71
|Naturelgaz
|7,75
|-1,15
|Net Holding
|4,07
|-0,73
|18,66
|Netaş Telekom.
|20,24
|-2,13
|-27,92
|Niğbaş Niğde Beton
|12,20
|2,69
|-76,54
|Nuh Çimento
|40,02
|-0,99
|-16,67
|Nurol GMYO
|12,34
|-1,20
|69,27
|Odaş Elektrik
|1,95
|-3,47
|-50,00
|Orge Enerji Elektrik
|6,01
|-0,83
|30,30
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|0,00
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,90
|-0,67
|-22,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-1,30
|-17,20
|Otokar
|275,90
|-1,46
|-9,33
|Oyak Çimento
|6,71
|-0,59
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|7,38
|-0,67
|6,92
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,38
|-0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,06
|-1,69
|-13,80
|Özak GMYO
|3,96
|-1,25
|-22,35
|Özbal Çelik Boru
|13,29
|-3,20
|102,90
|Özderici GMYO
|1,49
|-1,97
|-32,88
|Özerden Plastik
|9,14
|-1,08
|1,56
|Pamukova Elektrik
|36,90
|0,11
|73,08
|Panora GMYO
|6,24
|-0,48
|3,68
|Papilon Savunma
|14,70
|-2,00
|-35,41
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|0,82
|-8,38
|Parsan
|29,30
|-0,27
|20,58
|Pegasus
|74,00
|-2,18
|-0,80
|Peker GMYO
|1,23
|-0,81
|-45,62
|Penguen Gıda
|3,07
|-0,97
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,52
|-2,56
|Pera GMYO
|1,30
|-0,76
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|24,28
|-3,11
|32,47
|Petkim
|5,37
|0,19
|7,83
|Petrokent Turizm
|2.325,00
|-3,45
|156,51
|Pınar Et ve Un
|17,47
|-0,57
|-20,17
|Pınar Su
|7,40
|5,26
|-0,40
|Pınar Süt
|17,82
|-0,11
|-20,97
|Plastikkart
|15,18
|-0,52
|5,05
|Polisan Holding
|2,78
|0,36
|-27,69
|Politeknik Metal
|360,10
|0,64
|-11,24
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|0,00
|-21,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,00
|0,12
|-30,57
|QNB Finansbank
|42,44
|0,00
|-39,67
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,46
|-0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,98
|-2,21
|-10,36
|Ray Sigorta
|10,19
|0,39
|-34,05
|Reysaş GMYO
|4,41
|-3,08
|-19,08
|Reysaş Lojistik
|4,07
|-0,25
|-21,34
|Rhea Girişim
|1,93
|-2,03
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|16,77
|-1,35
|22,32
|Royal Halı
|3,25
|-1,22
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|19,95
|-0,10
|-34,11
|Sabancı Holding
|9,15
|-0,76
|-17,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,42
|-0,80
|-31,80
|Sanel Mühendislik
|4,79
|-5,15
|40,06
|Sanifoam Sünger
|19,37
|-0,82
|42,43
|Sanko Pazarlama
|9,80
|-1,51
|5,74
|Saray Matbaacılık
|4,53
|-1,95
|-48,35
|Sarkuysan
|12,41
|-1,35
|42,69
|Sasa Polyester
|28,70
|-0,69
|91,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,32
|-1,86
|197,53
|Sekuro Plastik
|21,88
|-0,36
|56,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|-0,93
|-36,87
|Selçuk Gıda
|4,73
|-3,27
|-5,02
|Selva Gıda Sanayi
|6,85
|8,39
|Senkron Güvenlik
|28,00
|-2,30
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|0,00
|10,62
|Servet GMYO
|82,35
|-9,95
|5,04
|Seyitler Kimya
|15,74
|0,90
|16,91
|Silverline Endüstri
|5,32
|3,70
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|4,23
|-10,00
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,94
|2,06
|-32,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,48
|-0,09
|-14,64
|Söktaş
|4,23
|-0,70
|-16,90
|Sönmez Filament
|40,28
|-0,35
|-42,62
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|-1,43
|-42,50
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-0,81
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,79
|-0,86
|-9,53
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,75
|-1,02
|8,25
|Şok Marketler Ticaret
|11,51
|-0,35
|-7,77
|T. Halk Bankası
|4,97
|-0,60
|-10,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|0,00
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,00
|-0,58
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|31,50
|8,32
|199,15
|Tat Gıda
|8,28
|-0,36
|-28,38
|TAV Havalimanları
|25,64
|-0,23
|20,38
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|4,55
|4,02
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-0,65
|-23,76
|Tekfen Holding
|14,98
|0,13
|-8,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|0,74
|-21,01
|Temapol Polimer Plastik
|14,84
|-0,67
|29,04
|TGS Dış Ticaret
|12,43
|-3,64
|-2,20
|Tofaş Oto. Fab.
|30,98
|-1,59
|0,22
|Torunlar GMYO
|3,11
|0,00
|-20,26
|Trabzon Liman
|31,18
|-1,70
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,84
|-0,35
|16,39
|Trend GMYO
|7,06
|-0,42
|-43,83
|TSKB GMYO
|2,63
|-1,13
|-54,26
|Tuğçelik
|12,95
|-0,08
|60,27
|Tukaş
|6,96
|-1,00
|-28,17
|Turcas Petrol
|3,56
|0,56
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,57
|9,98
|Turkcell
|16,02
|-0,99
|2,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,58
|-0,79
|24,95
|Tüpraş
|95,75
|-0,62
|-11,34
|Türk Hava Yolları
|13,69
|-1,16
|6,04
|Türk İlaç Serum
|30,12
|0,53
|Türk Prysmian Kablo
|12,70
|-0,63
|5,29
|Türk Telekom
|6,60
|-0,45
|-18,44
|Türk Traktör
|168,70
|-1,75
|-0,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,70
|-1,08
|13,11
|Türkiye Sigorta
|4,77
|-0,63
|-22,79
|Ufuk Yatırım
|14,59
|1,96
|8,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|-1,22
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|57,00
|-0,87
|11,00
|Ulusoy Un Sanayi
|4,93
|-1,00
|-3,11
|Umpaş Holding
|1,33
|2,31
|-49,04
|Uşak Seramik
|1,88
|1,08
|-19,66
|Utopya Turizm
|19,97
|-3,53
|-48,53
|Uzertaş Boya
|38,02
|-4,33
|-32,83
|Ülker Bisküvi
|20,36
|-0,29
|-8,77
|Ünlü Yatırım Holding
|4,97
|-1,58
|Vakıf Fin. Kir.
|9,55
|6,94
|180,22
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,32
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,50
|5,78
|1,90
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-0,56
|-25,05
|Vakko Tekstil
|11,44
|-0,35
|82,56
|Vanet Gıda
|5,35
|0,38
|-30,79
|Verusa Holding
|46,72
|-1,27
|3,59
|Verusaturk Girisim
|22,28
|-3,13
|70,34
|Vestel
|31,94
|-0,44
|51,66
|Vestel Beyaz Eşya
|46,90
|-0,55
|21,68
|Viking Kağıt
|5,12
|-1,16
|-43,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-1,32
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,06
|-1,52
|-3,13
|Yataş
|13,40
|-1,03
|-7,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|-5,24
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,94
|0,14
|20,25
|Yeşil GMYO
|1,07
|-0,93
|-22,46
|Yeşil Yapı
|1,18
|-1,67
|-35,87
|Yeşil Yatırım Holding
|2,29
|-1,72
|-46,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.632,00
|-3,07
|-25,44
|Yonga Mobilya
|22,00
|-2,91
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,10
|0,99
|-2,52
|Yünsa
|11,22
|-0,80
|-19,23
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,93
|-0,52
|-30,32
(Son)
Kaynak: AA
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