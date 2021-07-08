Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.610,60 -0,85 -17,01 İş Bankası (C) 5,25 -0,38 -22,71 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,96 -0,34 -23,32 İş Girişim 9,36 -0,53 -50,61 İş GMYO 1,91 -0,52 -24,80 İş Y. Men. Değ. 13,82 -1,92 -16,73 İş Yat. Ort. 2,84 -0,35 -15,55 İşbir Holding 5.650,00 2,02 106,39 Işık Plastik 33,66 3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 5,81 -20,18 İttifak Holding 1,50 -1,32 -32,74 İz Hayvancılık Tarım 18,87 -1,10 4,83 İzmir Demir Çelik 2,58 -0,39 -22,04 İzmir Fırça 5,41 -2,17 -2,70 Jantsa Jant Sanayi 75,05 -1,25 81,07 Kafein Yazılım 27,80 0,22 30,27 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,25 -0,41 Kaplamin 21,54 1,13 -36,27 Kardemir (A) 6,44 -2,57 8,24 Kardemir (B) 6,45 -1,53 22,39 Kardemir (D) 7,13 -0,28 23,36 Karel Elektronik 35,10 0,98 52,21 Karsan Otomotiv 3,83 -1,03 17,85 Karsu Tekstil 8,22 -1,08 -3,86 Kartonsan 52,90 -1,31 -44,12 Katmerciler Ekipman 3,19 -7,54 3,57 Kent Gıda 245,00 2,25 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,51 -1,74 -31,46 Kervan Gıda 15,64 0,71 19,38 Kervansaray Yat. Holding 0,65 1,56 -48,41 Kiler GMYO 1,74 -1,69 -30,68 Klimasan Klima 20,92 -1,13 23,28 Koç Holding 19,70 0,00 -3,68 Konfrut Gıda 17,85 -3,83 5,62 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,45 -2,95 184,84 Konya Çimento 930,00 -2,82 -17,70 Koray GMYO 5,75 -0,69 29,21 Kordsa Teknik Tekstil 20,80 -0,48 33,76 Koza Altın 108,90 -1,27 12,62 Koza Madencilik 13,65 -0,22 -11,88 Körfez GMYO 5,17 -0,77 -10,86 Kristal Kola 1,94 -1,52 -50,51 Kron Telekomünikasyon 57,95 -0,09 57,30 Kuştur Kuşadası Turizm 265,00 0,00 68,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 0,45 -3,04 Kütahya Porselen 47,70 -0,33 -5,45 Kütahya Şeker 19,30 Lider Faktoring 2,87 -0,35 -15,84 Link Bilgisayar 32,06 1,71 1,47 Logo Yazılım 39,22 6,52 25,95 Lokman Hekim Sağlık 9,51 -0,31 32,67 Lüks Kadife 49,28 3,14 71,04 Makina Takım 2,87 4,74 -15,84 Marka Yatırım Holding 4,77 0,00 -25,82 Marmaris Altınyunus 187,70 -1,16 68,95 Marshall 249,40 -0,24 -18,68 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 1,89 -1,05 -11,27 Matriks Bilgi Dağıtım 32,04 -1,11 Mavi Giyim 58,40 3,09 11,88 Mazhar Zorlu Holding 37,48 -0,48 19,06 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,36 -0,88 Mega Polietilen 8,20 5,13 7,05 Menderes Tekstil 2,11 0,96 -31,72 Mercan Kimya 9,60 -2,14 Merit Turizm 16,60 -0,18 60,24 Merko Gıda 5,16 -0,77 -40,28 Metemtur Yatırım 5,34 0,19 -33,95 Metro Holding 1,67 1,21 -19,71 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 2,61 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 -0,55 -21,89 Migros Ticaret 33,90 -1,40 -20,79 Milpa 4,05 -1,22 -11,96 Mistral GMYO 4,34 -1,36 -7,86 MLP Sağlık 22,86 0,26 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,15 -5,38 33,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,63 2,14 -35,61 Mondi Tire Kutsan 7,35 3,67 -3,29 Naturel Enerji 37,18 0,05 4,71 Naturelgaz 7,75 -1,15 Net Holding 4,07 -0,73 18,66 Netaş Telekom. 20,24 -2,13 -27,92 Niğbaş Niğde Beton 12,20 2,69 -76,54 Nuh Çimento 40,02 -0,99 -16,67 Nurol GMYO 12,34 -1,20 69,27 Odaş Elektrik 1,95 -3,47 -50,00 Orge Enerji Elektrik 6,01 -0,83 30,30 Orma Orman Mahsulleri 29,00 0,00 97,01 Osmanlı Menkul 23,90 -0,67 -22,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -1,30 -17,20 Otokar 275,90 -1,46 -9,33 Oyak Çimento 6,71 -0,59 -23,58 Oyak Yat. Ort. 7,38 -0,67 6,92 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,38 -0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 -1,69 -13,80 Özak GMYO 3,96 -1,25 -22,35 Özbal Çelik Boru 13,29 -3,20 102,90 Özderici GMYO 1,49 -1,97 -32,88 Özerden Plastik 9,14 -1,08 1,56 Pamukova Elektrik 36,90 0,11 73,08 Panora GMYO 6,24 -0,48 3,68 Papilon Savunma 14,70 -2,00 -35,41 Park Elek.Madencilik 4,92 0,82 -8,38 Parsan 29,30 -0,27 20,58 Pegasus 74,00 -2,18 -0,80 Peker GMYO 1,23 -0,81 -45,62 Penguen Gıda 3,07 -0,97 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,52 -2,56 Pera GMYO 1,30 -0,76 -25,79 Pergamon Dış Ticaret 24,28 -3,11 32,47 Petkim 5,37 0,19 7,83 Petrokent Turizm 2.325,00 -3,45 156,51 Pınar Et ve Un 17,47 -0,57 -20,17 Pınar Su 7,40 5,26 -0,40 Pınar Süt 17,82 -0,11 -20,97 Plastikkart 15,18 -0,52 5,05 Polisan Holding 2,78 0,36 -27,69 Politeknik Metal 360,10 0,64 -11,24 Prizma Press Matbaacılık 4,30 0,00 -21,53 QNB Finans Fin. Kir. 87,00 0,12 -30,57 QNB Finansbank 42,44 0,00 -39,67 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,46 -0,08 Ral Yatırım Holding 3,98 -2,21 -10,36 Ray Sigorta 10,19 0,39 -34,05 Reysaş GMYO 4,41 -3,08 -19,08 Reysaş Lojistik 4,07 -0,25 -21,34 Rhea Girişim 1,93 -2,03 -48,12 Rodrigo Tekstil 16,77 -1,35 22,32 Royal Halı 3,25 -1,22 -5,52 RTA Laboratuvarları 19,95 -0,10 -34,11 Sabancı Holding 9,15 -0,76 -17,01 Safkar Ege Soğutmacılık 7,42 -0,80 -31,80 Sanel Mühendislik 4,79 -5,15 40,06 Sanifoam Sünger 19,37 -0,82 42,43 Sanko Pazarlama 9,80 -1,51 5,74 Saray Matbaacılık 4,53 -1,95 -48,35 Sarkuysan 12,41 -1,35 42,69 Sasa Polyester 28,70 -0,69 91,53 Say Yenilenebilir Enerji 25,32 -1,86 197,53 Sekuro Plastik 21,88 -0,36 56,73 Selçuk Ecza Deposu 8,48 -0,93 -36,87 Selçuk Gıda 4,73 -3,27 -5,02 Selva Gıda Sanayi 6,85 8,39 Senkron Güvenlik 28,00 -2,30 6,63 Serve Film Prodüksiyon 17,70 0,00 10,62 Servet GMYO 82,35 -9,95 5,04 Seyitler Kimya 15,74 0,90 16,91 Silverline Endüstri 5,32 3,70 -38,14 Sinpaş GMYO 4,23 -10,00 1,20 Smartiks Yazılım 5,94 2,06 -32,96 Sodaş Sodyum Sanayii 22,48 -0,09 -14,64 Söktaş 4,23 -0,70 -16,90 Sönmez Filament 40,28 -0,35 -42,62 Sönmez Pamuklu 13,80 -1,43 -42,50 Sumaş Suni Tahta 61,00 -0,81 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,79 -0,86 -9,53 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,75 -1,02 8,25 Şok Marketler Ticaret 11,51 -0,35 -7,77 T. Halk Bankası 4,97 -0,60 -10,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 0,00 -35,29 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,00 -0,58 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 31,50 8,32 199,15 Tat Gıda 8,28 -0,36 -28,38 TAV Havalimanları 25,64 -0,23 20,38 Taze Kuru Gıda 225,00 4,55 4,02 Tek-Art Turizm 1,54 -0,65 -23,76 Tekfen Holding 14,98 0,13 -8,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 0,74 -21,01 Temapol Polimer Plastik 14,84 -0,67 29,04 TGS Dış Ticaret 12,43 -3,64 -2,20 Tofaş Oto. Fab. 30,98 -1,59 0,22 Torunlar GMYO 3,11 0,00 -20,26 Trabzon Liman 31,18 -1,70 -2,93 Trabzonspor Sportif 2,84 -0,35 16,39 Trend GMYO 7,06 -0,42 -43,83 TSKB GMYO 2,63 -1,13 -54,26 Tuğçelik 12,95 -0,08 60,27 Tukaş 6,96 -1,00 -28,17 Turcas Petrol 3,56 0,56 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,57 9,98 Turkcell 16,02 -0,99 2,08 Tümosan Motor ve Traktör 17,58 -0,79 24,95 Tüpraş 95,75 -0,62 -11,34 Türk Hava Yolları 13,69 -1,16 6,04 Türk İlaç Serum 30,12 0,53 Türk Prysmian Kablo 12,70 -0,63 5,29 Türk Telekom 6,60 -0,45 -18,44 Türk Traktör 168,70 -1,75 -0,98 Türker Proje Gayrimenkul 127,70 -1,08 13,11 Türkiye Sigorta 4,77 -0,63 -22,79 Ufuk Yatırım 14,59 1,96 8,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 -1,22 -4,48 Ulusoy Elektrik 57,00 -0,87 11,00 Ulusoy Un Sanayi 4,93 -1,00 -3,11 Umpaş Holding 1,33 2,31 -49,04 Uşak Seramik 1,88 1,08 -19,66 Utopya Turizm 19,97 -3,53 -48,53 Uzertaş Boya 38,02 -4,33 -32,83 Ülker Bisküvi 20,36 -0,29 -8,77 Ünlü Yatırım Holding 4,97 -1,58 Vakıf Fin. Kir. 9,55 6,94 180,22 Vakıf GMYO 1,49 -1,32 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 7,50 5,78 1,90 Vakıflar Bankası 3,53 -0,56 -25,05 Vakko Tekstil 11,44 -0,35 82,56 Vanet Gıda 5,35 0,38 -30,79 Verusa Holding 46,72 -1,27 3,59 Verusaturk Girisim 22,28 -3,13 70,34 Vestel 31,94 -0,44 51,66 Vestel Beyaz Eşya 46,90 -0,55 21,68 Viking Kağıt 5,12 -1,16 -43,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -1,32 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,06 -1,52 -3,13 Yataş 13,40 -1,03 -7,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 -5,24 -9,55 Yeni Gimat GMYO 13,94 0,14 20,25 Yeşil GMYO 1,07 -0,93 -22,46 Yeşil Yapı 1,18 -1,67 -35,87 Yeşil Yatırım Holding 2,29 -1,72 -46,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.632,00 -3,07 -25,44 Yonga Mobilya 22,00 -2,91 -26,15 Yükselen Çelik 5,10 0,99 -2,52 Yünsa 11,22 -0,80 -19,23 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,93 -0,52 -30,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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