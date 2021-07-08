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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.07.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.610,60-0,85-17,01
İş Bankası (C)5,25-0,38-22,71
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,96-0,34-23,32
İş Girişim9,36-0,53-50,61
İş GMYO1,91-0,52-24,80
İş Y. Men. Değ.13,82-1,92-16,73
İş Yat. Ort.2,84-0,35-15,55
İşbir Holding5.650,002,02106,39
Işık Plastik33,663,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,915,81-20,18
İttifak Holding1,50-1,32-32,74
İz Hayvancılık Tarım18,87-1,104,83
İzmir Demir Çelik2,58-0,39-22,04
İzmir Fırça5,41-2,17-2,70
Jantsa Jant Sanayi75,05-1,2581,07
Kafein Yazılım27,800,2230,27
Kalekim Kimyevi Maddeler12,25-0,41

Kaplamin21,541,13-36,27
Kardemir (A)6,44-2,578,24
Kardemir (B)6,45-1,5322,39
Kardemir (D)7,13-0,2823,36
Karel Elektronik35,100,9852,21
Karsan Otomotiv3,83-1,0317,85
Karsu Tekstil8,22-1,08-3,86
Kartonsan52,90-1,31-44,12
Katmerciler Ekipman3,19-7,543,57
Kent Gıda245,002,25-31,10
Kerevitaş Gıda4,51-1,74-31,46
Kervan Gıda15,640,7119,38
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Klimasan Klima20,92-1,1323,28
Koç Holding19,700,00-3,68
Konfrut Gıda17,85-3,835,62
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,45-2,95184,84
Konya Çimento930,00-2,82-17,70
Koray GMYO5,75-0,6929,21
Kordsa Teknik Tekstil20,80-0,4833,76
Koza Altın108,90-1,2712,62
Koza Madencilik13,65-0,22-11,88
Körfez GMYO5,17-0,77-10,86
Kristal Kola1,94-1,52-50,51
Kron Telekomünikasyon57,95-0,0957,30
Kuştur Kuşadası Turizm265,000,0068,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,230,45-3,04
Kütahya Porselen47,70-0,33-5,45
Kütahya Şeker19,30

Lider Faktoring2,87-0,35-15,84
Link Bilgisayar32,061,711,47
Logo Yazılım39,226,5225,95
Lokman Hekim Sağlık9,51-0,3132,67
Lüks Kadife49,283,1471,04
Makina Takım2,874,74-15,84
Marka Yatırım Holding4,770,00-25,82
Marmaris Altınyunus187,70-1,1668,95
Marshall249,40-0,24-18,68
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel1,89-1,05-11,27
Matriks Bilgi Dağıtım32,04-1,11

Mavi Giyim58,403,0911,88
Mazhar Zorlu Holding37,48-0,4819,06
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,36-0,88

Mega Polietilen8,205,137,05
Menderes Tekstil2,110,96-31,72
Mercan Kimya9,60-2,14

Merit Turizm16,60-0,1860,24
Merko Gıda5,16-0,77-40,28
Metemtur Yatırım5,340,19-33,95
Metro Holding1,671,21-19,71
Metro Petrol ve Tesisleri2,362,61-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-0,55-21,89
Migros Ticaret33,90-1,40-20,79
Milpa4,05-1,22-11,96
Mistral GMYO4,34-1,36-7,86
MLP Sağlık22,860,2615,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,15-5,3833,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,632,14-35,61
Mondi Tire Kutsan7,353,67-3,29
Naturel Enerji37,180,054,71
Naturelgaz7,75-1,15

Net Holding4,07-0,7318,66
Netaş Telekom.20,24-2,13-27,92
Niğbaş Niğde Beton12,202,69-76,54
Nuh Çimento40,02-0,99-16,67
Nurol GMYO12,34-1,2069,27
Odaş Elektrik1,95-3,47-50,00
Orge Enerji Elektrik6,01-0,8330,30
Orma Orman Mahsulleri29,000,0097,01
Osmanlı Menkul23,90-0,67-22,75
Ostim Endüstriyel Yat2,28-1,30-17,20
Otokar275,90-1,46-9,33
Oyak Çimento6,71-0,59-23,58
Oyak Yat. Ort.7,38-0,676,92
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,38-0,25

Oylum Sınai Yatırımlar4,06-1,69-13,80
Özak GMYO3,96-1,25-22,35
Özbal Çelik Boru13,29-3,20102,90
Özderici GMYO1,49-1,97-32,88
Özerden Plastik9,14-1,081,56
Pamukova Elektrik36,900,1173,08
Panora GMYO6,24-0,483,68
Papilon Savunma14,70-2,00-35,41
Park Elek.Madencilik4,920,82-8,38
Parsan29,30-0,2720,58
Pegasus74,00-2,18-0,80
Peker GMYO1,23-0,81-45,62
Penguen Gıda3,07-0,97-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,52-2,56

Pera GMYO1,30-0,76-25,79
Pergamon Dış Ticaret24,28-3,1132,47
Petkim5,370,197,83
Petrokent Turizm2.325,00-3,45156,51
Pınar Et ve Un17,47-0,57-20,17
Pınar Su7,405,26-0,40
Pınar Süt17,82-0,11-20,97
Plastikkart15,18-0,525,05
Polisan Holding2,780,36-27,69
Politeknik Metal360,100,64-11,24
Prizma Press Matbaacılık4,300,00-21,53
QNB Finans Fin. Kir.87,000,12-30,57
QNB Finansbank42,440,00-39,67
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,46-0,08

Ral Yatırım Holding3,98-2,21-10,36
Ray Sigorta10,190,39-34,05
Reysaş GMYO4,41-3,08-19,08
Reysaş Lojistik4,07-0,25-21,34
Rhea Girişim1,93-2,03-48,12
Rodrigo Tekstil16,77-1,3522,32
Royal Halı3,25-1,22-5,52
RTA Laboratuvarları19,95-0,10-34,11
Sabancı Holding9,15-0,76-17,01
Safkar Ege Soğutmacılık7,42-0,80-31,80
Sanel Mühendislik4,79-5,1540,06
Sanifoam Sünger19,37-0,8242,43
Sanko Pazarlama9,80-1,515,74
Saray Matbaacılık4,53-1,95-48,35
Sarkuysan12,41-1,3542,69
Sasa Polyester28,70-0,6991,53
Say Yenilenebilir Enerji25,32-1,86197,53
Sekuro Plastik21,88-0,3656,73
Selçuk Ecza Deposu8,48-0,93-36,87
Selçuk Gıda4,73-3,27-5,02
Selva Gıda Sanayi6,858,39

Senkron Güvenlik28,00-2,306,63
Serve Film Prodüksiyon17,700,0010,62
Servet GMYO82,35-9,955,04
Seyitler Kimya15,740,9016,91
Silverline Endüstri5,323,70-38,14
Sinpaş GMYO4,23-10,001,20
Smartiks Yazılım5,942,06-32,96
Sodaş Sodyum Sanayii22,48-0,09-14,64
Söktaş4,23-0,70-16,90
Sönmez Filament40,28-0,35-42,62
Sönmez Pamuklu13,80-1,43-42,50
Sumaş Suni Tahta61,00-0,8119,02
Şeker Fin. Kir.5,79-0,86-9,53
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,75-1,028,25
Şok Marketler Ticaret11,51-0,35-7,77
T. Halk Bankası4,97-0,60-10,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,100,00-35,29
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,00-0,58-5,92
Taç Tarım Ürünleri31,508,32199,15
Tat Gıda8,28-0,36-28,38
TAV Havalimanları25,64-0,2320,38
Taze Kuru Gıda225,004,554,02
Tek-Art Turizm1,54-0,65-23,76
Tekfen Holding14,980,13-8,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,840,74-21,01
Temapol Polimer Plastik14,84-0,6729,04
TGS Dış Ticaret12,43-3,64-2,20
Tofaş Oto. Fab.30,98-1,590,22
Torunlar GMYO3,110,00-20,26
Trabzon Liman31,18-1,70-2,93
Trabzonspor Sportif2,84-0,3516,39
Trend GMYO7,06-0,42-43,83
TSKB GMYO2,63-1,13-54,26
Tuğçelik12,95-0,0860,27
Tukaş6,96-1,00-28,17
Turcas Petrol3,560,56-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,579,98

Turkcell16,02-0,992,08
Tümosan Motor ve Traktör17,58-0,7924,95
Tüpraş95,75-0,62-11,34
Türk Hava Yolları13,69-1,166,04
Türk İlaç Serum30,120,53

Türk Prysmian Kablo12,70-0,635,29
Türk Telekom6,60-0,45-18,44
Türk Traktör168,70-1,75-0,98
Türker Proje Gayrimenkul127,70-1,0813,11
Türkiye Sigorta4,77-0,63-22,79
Ufuk Yatırım14,591,968,88
Ulaşlar Turizm Yat.4,05-1,22-4,48
Ulusoy Elektrik57,00-0,8711,00
Ulusoy Un Sanayi4,93-1,00-3,11
Umpaş Holding1,332,31-49,04
Uşak Seramik1,881,08-19,66
Utopya Turizm19,97-3,53-48,53
Uzertaş Boya38,02-4,33-32,83
Ülker Bisküvi20,36-0,29-8,77
Ünlü Yatırım Holding4,97-1,58

Vakıf Fin. Kir.9,556,94180,22
Vakıf GMYO1,49-1,32-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,505,781,90
Vakıflar Bankası3,53-0,56-25,05
Vakko Tekstil11,44-0,3582,56
Vanet Gıda5,350,38-30,79
Verusa Holding46,72-1,273,59
Verusaturk Girisim22,28-3,1370,34
Vestel31,94-0,4451,66
Vestel Beyaz Eşya46,90-0,5521,68
Viking Kağıt5,12-1,16-43,11
Yapı ve Kredi Bank.2,25-1,32-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,06-1,52-3,13
Yataş13,40-1,03-7,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,98-5,24-9,55
Yeni Gimat GMYO13,940,1420,25
Yeşil GMYO1,07-0,93-22,46
Yeşil Yapı1,18-1,67-35,87
Yeşil Yatırım Holding2,29-1,72-46,45
Yibitaş İnşaat Malzeme11.632,00-3,07-25,44
Yonga Mobilya22,00-2,91-26,15
Yükselen Çelik5,100,99-2,52
Yünsa11,22-0,80-19,23
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,93-0,52-30,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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