Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.600,00
|-0,30
|-17,04
|İş Bankası (C)
|5,26
|-0,75
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,92
|-0,68
|-24,35
|İş Girişim
|9,26
|-0,11
|-51,13
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,68
|-0,15
|-17,58
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-16,15
|İşbir Holding
|5.500,00
|-1,76
|100,91
|Işık Plastik
|34,86
|2,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-4,35
|-22,81
|İttifak Holding
|1,46
|-1,35
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,70
|-1,58
|3,89
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|-3,17
|-26,27
|İzmir Fırça
|5,38
|1,13
|-3,24
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|1,28
|81,19
|Kafein Yazılım
|26,74
|-1,47
|25,31
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,32
|0,24
|Kaplamin
|20,36
|-2,49
|-39,76
|Kardemir (A)
|6,47
|1,89
|8,74
|Kardemir (B)
|6,42
|1,42
|21,82
|Kardemir (D)
|7,19
|1,55
|24,39
|Karel Elektronik
|35,22
|1,73
|52,73
|Karsan Otomotiv
|3,82
|1,33
|17,54
|Karsu Tekstil
|7,77
|-2,39
|-9,12
|Kartonsan
|51,10
|-1,83
|-46,03
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|-6,43
|-5,52
|Kent Gıda
|235,70
|-1,63
|-33,72
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|-0,67
|-32,37
|Kervan Gıda
|15,99
|0,13
|22,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,71
|-0,58
|-31,87
|Klimasan Klima
|20,42
|-0,68
|20,33
|Koç Holding
|19,84
|0,46
|-2,99
|Konfrut Gıda
|17,57
|2,45
|3,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,45
|-0,15
|184,84
|Konya Çimento
|921,50
|-0,43
|-18,45
|Koray GMYO
|6,00
|0,33
|34,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,18
|-0,69
|29,77
|Koza Altın
|109,20
|1,58
|12,93
|Koza Madencilik
|13,77
|1,10
|-11,10
|Körfez GMYO
|5,10
|-1,16
|-12,07
|Kristal Kola
|1,89
|-1,56
|-51,79
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-2,44
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|255,90
|1,95
|62,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,17
|-1,81
|-5,65
|Kütahya Porselen
|48,60
|1,93
|-3,67
|Kütahya Şeker
|17,84
|-5,61
|Lider Faktoring
|2,83
|0,35
|-17,01
|Link Bilgisayar
|31,34
|-1,20
|-0,81
|Logo Yazılım
|38,84
|-0,21
|24,73
|Lokman Hekim Sağlık
|9,27
|-0,86
|29,32
|Lüks Kadife
|48,00
|-0,62
|66,59
|Makina Takım
|2,82
|-3,75
|-17,30
|Marka Yatırım Holding
|4,78
|0,42
|-25,66
|Marmaris Altınyunus
|185,00
|-0,70
|66,52
|Marshall
|246,80
|0,00
|-19,53
|Martı GMYO
|1,08
|-2,70
|-57,71
|Martı Otel
|1,86
|-0,53
|-12,68
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,40
|-1,01
|Mavi Giyim
|56,70
|-1,73
|8,62
|Mazhar Zorlu Holding
|36,60
|-0,05
|16,26
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|32,96
|3,45
|Mega Polietilen
|8,40
|2,56
|9,66
|Menderes Tekstil
|2,10
|-2,33
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,91
|1,33
|Merit Turizm
|15,70
|-0,63
|51,55
|Merko Gıda
|4,94
|-2,37
|-42,82
|Metemtur Yatırım
|5,20
|-6,81
|-35,69
|Metro Holding
|1,64
|0,00
|-21,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|-1,31
|-21,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,70
|0,72
|-21,26
|Milpa
|3,97
|-0,25
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,32
|-0,46
|-8,28
|MLP Sağlık
|22,94
|0,17
|15,45
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,48
|-0,15
|40,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,63
|1,19
|-35,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,76
|3,60
|2,11
|Naturel Enerji
|37,00
|0,87
|4,20
|Naturelgaz
|7,68
|0,13
|Net Holding
|3,94
|-2,23
|14,87
|Netaş Telekom.
|19,92
|-0,25
|-29,06
|Niğbaş Niğde Beton
|11,93
|-1,24
|-77,06
|Nuh Çimento
|39,46
|-0,70
|-17,84
|Nurol GMYO
|12,04
|-1,47
|65,16
|Odaş Elektrik
|1,90
|-1,55
|-51,28
|Orge Enerji Elektrik
|5,80
|-1,69
|25,75
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|1,72
|100,41
|Osmanlı Menkul
|23,14
|-0,52
|-25,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-0,44
|-18,66
|Otokar
|274,50
|-1,01
|-9,79
|Oyak Çimento
|6,65
|-0,60
|-24,26
|Oyak Yat. Ort.
|7,26
|-0,95
|5,19
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,62
|0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|0,25
|-14,01
|Özak GMYO
|3,96
|0,25
|-22,35
|Özbal Çelik Boru
|13,26
|1,45
|102,44
|Özderici GMYO
|1,46
|-1,35
|-34,23
|Özerden Plastik
|8,97
|-1,43
|-0,33
|Pamukova Elektrik
|35,60
|-1,00
|66,98
|Panora GMYO
|6,29
|0,80
|4,52
|Papilon Savunma
|14,73
|1,03
|-35,28
|Park Elek.Madencilik
|4,89
|-1,01
|-8,94
|Parsan
|28,36
|-0,49
|16,71
|Pegasus
|73,60
|0,34
|-1,34
|Peker GMYO
|1,10
|-9,84
|-51,37
|Penguen Gıda
|3,05
|-0,65
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,36
|0,29
|Pera GMYO
|1,27
|0,00
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|23,50
|-2,00
|28,21
|Petkim
|5,43
|1,69
|9,04
|Petrokent Turizm
|2.314,00
|-1,46
|155,30
|Pınar Et ve Un
|17,12
|-0,29
|-21,77
|Pınar Su
|7,60
|1,47
|2,29
|Pınar Süt
|17,58
|-0,62
|-22,04
|Plastikkart
|14,99
|-0,53
|3,74
|Polisan Holding
|2,71
|-1,09
|-29,51
|Politeknik Metal
|360,00
|-0,58
|-11,27
|Prizma Press Matbaacılık
|4,28
|0,47
|-21,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,00
|0,06
|-30,57
|QNB Finansbank
|42,50
|0,85
|-39,59
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,26
|-0,91
|Ral Yatırım Holding
|3,92
|-0,51
|-11,71
|Ray Sigorta
|10,37
|2,98
|-32,88
|Reysaş GMYO
|4,45
|1,14
|-18,35
|Reysaş Lojistik
|4,04
|-0,49
|-21,92
|Rhea Girişim
|1,90
|-1,55
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|16,52
|-1,43
|20,50
|Royal Halı
|3,27
|0,62
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|19,98
|-0,30
|-34,02
|Sabancı Holding
|9,08
|-0,77
|-17,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,26
|-1,49
|-33,27
|Sanel Mühendislik
|4,71
|0,86
|37,72
|Sanifoam Sünger
|20,56
|5,11
|51,18
|Sanko Pazarlama
|9,69
|-0,31
|4,56
|Saray Matbaacılık
|4,17
|-5,87
|-52,45
|Sarkuysan
|12,20
|0,25
|40,27
|Sasa Polyester
|27,88
|-1,06
|86,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,62
|-1,99
|189,31
|Sekuro Plastik
|21,38
|-1,29
|53,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,26
|-1,43
|-38,50
|Selçuk Gıda
|4,68
|-0,43
|-6,02
|Selva Gıda Sanayi
|6,70
|2,29
|Senkron Güvenlik
|26,28
|-7,79
|0,08
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-3,95
|6,25
|Servet GMYO
|76,70
|-6,86
|-2,17
|Seyitler Kimya
|16,06
|2,29
|19,29
|Silverline Endüstri
|5,97
|5,85
|-30,58
|Sinpaş GMYO
|3,81
|-9,93
|-8,85
|Smartiks Yazılım
|5,84
|-1,35
|-34,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,20
|-4,90
|-23,30
|Söktaş
|4,19
|0,48
|-17,68
|Sönmez Filament
|39,40
|-1,99
|-43,87
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|-0,73
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|59,50
|-0,83
|16,10
|Şeker Fin. Kir.
|5,56
|-2,80
|-13,13
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|7,68
|0,00
|7,27
|Şok Marketler Ticaret
|11,45
|0,35
|-8,25
|T. Halk Bankası
|4,92
|0,20
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,00
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|16,85
|0,00
|-6,75
|Taç Tarım Ürünleri
|30,46
|-0,13
|189,27
|Tat Gıda
|8,24
|0,61
|-28,73
|TAV Havalimanları
|25,40
|0,32
|19,25
|Taze Kuru Gıda
|233,90
|-0,04
|8,14
|Tek-Art Turizm
|1,50
|-0,66
|-25,74
|Tekfen Holding
|14,84
|-0,34
|-9,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|0,59
|-21,71
|Temapol Polimer Plastik
|14,47
|-0,96
|25,83
|TGS Dış Ticaret
|12,20
|-0,41
|-4,01
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|-0,26
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,47
|2,36
|-11,03
|Trabzon Liman
|30,56
|-0,46
|-4,86
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|-1,05
|15,57
|Trend GMYO
|7,05
|-0,14
|-43,91
|TSKB GMYO
|2,63
|-1,50
|-54,26
|Tuğçelik
|12,92
|1,02
|59,90
|Tukaş
|6,78
|-1,17
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,49
|-0,57
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,90
|-5,79
|Turkcell
|15,87
|-0,38
|1,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,04
|-0,93
|21,11
|Tüpraş
|95,70
|0,47
|-11,39
|Türk Hava Yolları
|13,64
|-0,15
|5,65
|Türk İlaç Serum
|29,70
|-0,93
|Türk Prysmian Kablo
|12,13
|-2,73
|0,56
|Türk Telekom
|6,53
|-0,76
|-19,30
|Türk Traktör
|167,80
|-0,65
|-1,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,20
|-1,80
|10,89
|Türkiye Sigorta
|4,78
|0,84
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|13,22
|-6,24
|-1,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|1,75
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|56,95
|0,09
|10,91
|Ulusoy Un Sanayi
|4,84
|-0,62
|-4,88
|Umpaş Holding
|1,27
|-3,05
|-51,34
|Uşak Seramik
|1,88
|-1,05
|-19,66
|Utopya Turizm
|19,95
|-5,45
|-48,58
|Uzertaş Boya
|37,60
|0,27
|-33,57
|Ülker Bisküvi
|20,22
|0,00
|-9,40
|Ünlü Yatırım Holding
|4,84
|-0,21
|Vakıf Fin. Kir.
|9,00
|-5,26
|164,08
|Vakıf GMYO
|1,46
|-1,35
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,80
|-7,98
|-7,61
|Vakıflar Bankası
|3,51
|0,00
|-25,48
|Vakko Tekstil
|11,09
|-1,86
|76,98
|Vanet Gıda
|5,19
|-1,14
|-32,86
|Verusa Holding
|45,44
|-1,00
|0,75
|Verusaturk Girisim
|22,36
|1,91
|70,95
|Vestel
|31,40
|-0,32
|49,10
|Vestel Beyaz Eşya
|46,24
|0,13
|19,97
|Viking Kağıt
|5,13
|0,00
|-43,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,89
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,96
|-1,79
|-6,16
|Yataş
|12,95
|-1,37
|-10,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|0,51
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,82
|0,29
|19,22
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,00
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,14
|-2,56
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|-0,90
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.949,90
|-0,42
|-23,40
|Yonga Mobilya
|21,76
|-0,64
|-26,95
|Yükselen Çelik
|4,99
|-0,80
|-4,62
|Yünsa
|11,25
|0,72
|-19,02
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,88
|-1,57
|-32,13
(Son)
Kaynak: AA
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