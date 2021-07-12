Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.599,90
|0,00
|-17,04
|İş Bankası (C)
|5,32
|0,95
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,91
|-0,34
|-24,61
|İş Girişim
|9,25
|0,54
|-51,19
|İş GMYO
|1,87
|-0,53
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,50
|-1,46
|-18,66
|İş Yat. Ort.
|2,80
|-0,71
|-16,74
|İşbir Holding
|5.476,80
|-0,42
|100,06
|Işık Plastik
|33,30
|-3,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-2,22
|-22,81
|İttifak Holding
|1,46
|0,00
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,28
|-2,66
|1,56
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|-2,07
|-28,39
|İzmir Fırça
|5,15
|-2,65
|-7,37
|Jantsa Jant Sanayi
|73,65
|-1,93
|77,69
|Kafein Yazılım
|25,94
|-1,74
|21,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,03
|-2,83
|Kaplamin
|19,78
|-1,88
|-41,48
|Kardemir (A)
|6,51
|0,46
|9,41
|Kardemir (B)
|6,48
|0,47
|22,96
|Kardemir (D)
|7,30
|1,11
|26,30
|Karel Elektronik
|35,00
|-1,13
|51,78
|Karsan Otomotiv
|3,80
|-1,04
|16,92
|Karsu Tekstil
|7,76
|-0,89
|-9,24
|Kartonsan
|50,60
|-1,08
|-46,55
|Katmerciler Ekipman
|2,73
|-5,86
|-11,36
|Kent Gıda
|237,20
|0,68
|-33,30
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|-0,90
|-33,28
|Kervan Gıda
|16,29
|1,05
|24,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,69
|-0,59
|-32,67
|Klimasan Klima
|20,18
|-1,08
|18,92
|Koç Holding
|19,80
|-0,50
|-3,19
|Konfrut Gıda
|16,75
|-2,28
|-0,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,70
|-2,20
|181,67
|Konya Çimento
|957,90
|-1,04
|-15,23
|Koray GMYO
|5,54
|-6,89
|24,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,14
|-0,69
|29,52
|Koza Altın
|106,50
|-1,75
|10,13
|Koza Madencilik
|13,52
|-0,95
|-12,72
|Körfez GMYO
|5,07
|-0,59
|-12,59
|Kristal Kola
|1,88
|-1,05
|-52,04
|Kron Telekomünikasyon
|55,00
|-0,27
|49,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|272,90
|4,96
|73,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-1,38
|-6,52
|Kütahya Porselen
|52,85
|1,73
|4,76
|Kütahya Şeker
|16,44
|-4,64
|Lider Faktoring
|3,00
|1,69
|-12,02
|Link Bilgisayar
|30,80
|-1,03
|-2,52
|Logo Yazılım
|37,90
|0,53
|21,71
|Lokman Hekim Sağlık
|9,44
|2,05
|31,69
|Lüks Kadife
|47,08
|-1,26
|63,40
|Makina Takım
|2,85
|-2,06
|-16,42
|Marka Yatırım Holding
|4,51
|-3,63
|-29,86
|Marmaris Altınyunus
|191,90
|3,45
|72,73
|Marshall
|246,80
|0,82
|-19,53
|Martı GMYO
|1,06
|0,00
|-58,49
|Martı Otel
|2,03
|9,73
|-4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,00
|-0,13
|Mavi Giyim
|55,50
|-1,77
|6,32
|Mazhar Zorlu Holding
|34,58
|-4,10
|9,85
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|32,32
|-1,76
|Mega Polietilen
|8,31
|-0,60
|8,49
|Menderes Tekstil
|2,07
|-1,43
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,98
|-1,96
|Merit Turizm
|15,98
|2,37
|54,26
|Merko Gıda
|4,92
|-0,61
|-43,06
|Metemtur Yatırım
|5,16
|0,00
|-36,18
|Metro Holding
|1,63
|0,00
|-21,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|4,24
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|0,00
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,44
|-1,12
|-21,87
|Milpa
|3,92
|-1,26
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,19
|-2,56
|-11,04
|MLP Sağlık
|22,78
|-0,35
|14,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,50
|0,93
|41,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,46
|-1,32
|-37,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,69
|-1,03
|1,18
|Naturel Enerji
|36,82
|-0,49
|3,69
|Naturelgaz
|8,08
|-4,15
|Net Holding
|4,06
|3,05
|18,37
|Netaş Telekom.
|19,59
|-1,21
|-30,24
|Niğbaş Niğde Beton
|11,91
|-0,33
|-77,10
|Nuh Çimento
|38,60
|-2,48
|-19,63
|Nurol GMYO
|12,08
|0,00
|65,71
|Odaş Elektrik
|1,87
|-0,53
|-52,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,73
|-1,55
|24,23
|Orma Orman Mahsulleri
|28,02
|-3,38
|90,35
|Osmanlı Menkul
|23,26
|0,09
|-24,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,00
|-18,29
|Otokar
|273,30
|-1,37
|-10,18
|Oyak Çimento
|6,55
|-1,50
|-25,40
|Oyak Yat. Ort.
|7,16
|-1,24
|3,74
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,72
|0,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,12
|1,73
|-12,53
|Özak GMYO
|4,09
|0,74
|-19,80
|Özbal Çelik Boru
|13,40
|-0,37
|104,58
|Özderici GMYO
|1,44
|-0,69
|-35,14
|Özerden Plastik
|9,25
|-1,60
|2,78
|Pamukova Elektrik
|36,30
|-0,22
|70,26
|Panora GMYO
|6,39
|-0,16
|6,18
|Papilon Savunma
|14,29
|-1,58
|-37,21
|Park Elek.Madencilik
|4,85
|-0,61
|-9,68
|Parsan
|27,28
|-3,06
|12,26
|Pegasus
|72,30
|-1,43
|-3,08
|Peker GMYO
|1,08
|-1,82
|-52,25
|Penguen Gıda
|3,04
|-0,98
|-39,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,12
|-0,52
|Pera GMYO
|1,28
|0,00
|-26,93
|Pergamon Dış Ticaret
|23,84
|-2,30
|30,07
|Petkim
|5,46
|0,37
|9,64
|Petrokent Turizm
|2.440,00
|5,98
|169,20
|Pınar Et ve Un
|17,11
|-0,35
|-21,81
|Pınar Su
|7,11
|-2,34
|-4,31
|Pınar Süt
|17,25
|-0,29
|-23,50
|Plastikkart
|15,72
|3,63
|8,79
|Polisan Holding
|2,71
|-0,73
|-29,51
|Politeknik Metal
|353,20
|-2,30
|-12,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|-0,47
|-22,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,75
|-2,62
|-33,16
|QNB Finansbank
|41,80
|0,72
|-40,58
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,92
|-1,07
|Ral Yatırım Holding
|3,88
|-1,77
|-12,61
|Ray Sigorta
|10,39
|0,87
|-32,75
|Reysaş GMYO
|4,64
|1,98
|-14,86
|Reysaş Lojistik
|4,12
|1,48
|-20,37
|Rhea Girişim
|1,87
|-2,60
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|16,14
|-2,00
|17,72
|Royal Halı
|3,25
|-0,61
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|7,09
|-29,66
|Sabancı Holding
|9,09
|0,00
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,24
|-0,82
|-33,46
|Sanel Mühendislik
|4,76
|0,85
|39,18
|Sanifoam Sünger
|20,66
|-0,10
|51,91
|Sanko Pazarlama
|9,69
|-0,62
|4,56
|Saray Matbaacılık
|4,05
|-2,41
|-53,82
|Sarkuysan
|11,93
|-1,89
|37,17
|Sasa Polyester
|27,22
|-1,66
|81,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,82
|-1,98
|179,91
|Sekuro Plastik
|20,96
|-2,06
|50,14
|Selçuk Ecza Deposu
|8,19
|-0,61
|-39,03
|Selçuk Gıda
|4,68
|-0,21
|-6,02
|Selva Gıda Sanayi
|6,65
|0,15
|Senkron Güvenlik
|28,00
|-1,75
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|16,72
|-1,65
|4,50
|Servet GMYO
|77,40
|0,52
|-1,28
|Seyitler Kimya
|16,00
|-0,62
|18,84
|Silverline Endüstri
|6,21
|5,08
|-27,79
|Sinpaş GMYO
|3,95
|3,67
|-5,50
|Smartiks Yazılım
|5,79
|-1,53
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,30
|0,47
|-19,12
|Söktaş
|4,07
|-2,86
|-20,04
|Sönmez Filament
|39,54
|-0,35
|-43,68
|Sönmez Pamuklu
|13,79
|2,22
|-42,54
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|0,66
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,67
|-2,58
|-11,41
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|7,63
|-1,17
|6,57
|Şok Marketler Ticaret
|11,22
|-1,41
|-10,10
|T. Halk Bankası
|4,95
|0,20
|-10,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,05
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|16,80
|-0,59
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|29,02
|-3,91
|175,59
|Tat Gıda
|8,30
|0,00
|-28,21
|TAV Havalimanları
|25,06
|-0,48
|17,65
|Taze Kuru Gıda
|205,00
|-5,92
|-5,22
|Tek-Art Turizm
|1,51
|2,03
|-25,25
|Tekfen Holding
|14,82
|-1,07
|-9,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|0,74
|-21,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,09
|-1,74
|22,52
|TGS Dış Ticaret
|12,02
|-0,66
|-5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|30,78
|-0,06
|-0,42
|Torunlar GMYO
|3,28
|1,23
|-15,90
|Trabzon Liman
|30,14
|-1,18
|-6,16
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|0,00
|15,16
|Trend GMYO
|7,03
|-0,57
|-44,07
|TSKB GMYO
|2,63
|6,91
|-54,26
|Tuğçelik
|12,20
|-1,21
|50,99
|Tukaş
|6,84
|-0,73
|-29,41
|Turcas Petrol
|3,47
|-0,86
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,69
|0,85
|Turkcell
|15,79
|-1,44
|0,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,60
|3,23
|25,09
|Tüpraş
|96,25
|-0,36
|-10,88
|Türk Hava Yolları
|13,48
|-0,66
|4,42
|Türk İlaç Serum
|29,86
|0,40
|Türk Prysmian Kablo
|12,86
|2,72
|6,61
|Türk Telekom
|6,52
|-1,06
|-19,43
|Türk Traktör
|168,40
|-1,23
|-1,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,40
|-1,11
|10,19
|Türkiye Sigorta
|4,73
|-1,25
|-23,44
|Ufuk Yatırım
|13,89
|0,65
|3,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,06
|0,25
|-4,25
|Ulusoy Elektrik
|55,90
|-0,53
|8,86
|Ulusoy Un Sanayi
|4,88
|0,83
|-4,10
|Umpaş Holding
|1,28
|-1,54
|-50,96
|Uşak Seramik
|1,84
|-1,08
|-21,37
|Utopya Turizm
|19,98
|-0,10
|-48,51
|Uzertaş Boya
|37,50
|0,00
|-33,75
|Ülker Bisküvi
|20,20
|-0,10
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|4,79
|-0,42
|Vakıf Fin. Kir.
|9,10
|0,00
|167,02
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,68
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|7,11
|0,57
|-3,40
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-0,28
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,97
|-1,61
|75,06
|Vanet Gıda
|5,14
|-0,77
|-33,51
|VBT Yazılım
|13,72
|Verusa Holding
|45,94
|-0,22
|1,86
|Verusaturk Girisim
|21,36
|-3,35
|63,30
|Vestel
|30,76
|-1,85
|46,06
|Vestel Beyaz Eşya
|45,96
|0,39
|19,24
|Viking Kağıt
|5,04
|-1,75
|-44,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|0,44
|-23,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,40
|-3,11
|-10,48
|Yataş
|12,66
|-1,25
|-12,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|-1,01
|-10,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,82
|-0,29
|19,22
|Yeşil GMYO
|1,02
|-0,97
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,13
|-2,59
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|-1,76
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.850,70
|-0,37
|-24,03
|Yonga Mobilya
|21,76
|-1,09
|-26,95
|Yükselen Çelik
|5,04
|0,60
|-3,67
|Yünsa
|10,93
|-1,80
|-21,32
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,83
|-2,14
|-33,94
(Son)
Kaynak: AA
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