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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.07.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.599,900,00-17,04
İş Bankası (C)5,320,95-21,68
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,91-0,34-24,61
İş Girişim9,250,54-51,19
İş GMYO1,87-0,53-26,38
İş Y. Men. Değ.13,50-1,46-18,66
İş Yat. Ort.2,80-0,71-16,74
İşbir Holding5.476,80-0,42100,06
Işık Plastik33,30-3,53

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-2,22-22,81
İttifak Holding1,460,00-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,28-2,661,56
İzmir Demir Çelik2,37-2,07-28,39
İzmir Fırça5,15-2,65-7,37
Jantsa Jant Sanayi73,65-1,9377,69
Kafein Yazılım25,94-1,7421,56
Kalekim Kimyevi Maddeler12,03-2,83

Kaplamin19,78-1,88-41,48
Kardemir (A)6,510,469,41
Kardemir (B)6,480,4722,96
Kardemir (D)7,301,1126,30
Karel Elektronik35,00-1,1351,78
Karsan Otomotiv3,80-1,0416,92
Karsu Tekstil7,76-0,89-9,24
Kartonsan50,60-1,08-46,55
Katmerciler Ekipman2,73-5,86-11,36
Kent Gıda237,200,68-33,30
Kerevitaş Gıda4,39-0,90-33,28
Kervan Gıda16,291,0524,34
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,69-0,59-32,67
Klimasan Klima20,18-1,0818,92
Koç Holding19,80-0,50-3,19
Konfrut Gıda16,75-2,28-0,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,70-2,20181,67
Konya Çimento957,90-1,04-15,23
Koray GMYO5,54-6,8924,49
Kordsa Teknik Tekstil20,14-0,6929,52
Koza Altın106,50-1,7510,13
Koza Madencilik13,52-0,95-12,72
Körfez GMYO5,07-0,59-12,59
Kristal Kola1,88-1,05-52,04
Kron Telekomünikasyon55,00-0,2749,29
Kuştur Kuşadası Turizm272,904,9673,49
Kuyumcukent Gayrimenkul2,15-1,38-6,52
Kütahya Porselen52,851,734,76
Kütahya Şeker16,44-4,64

Lider Faktoring3,001,69-12,02
Link Bilgisayar30,80-1,03-2,52
Logo Yazılım37,900,5321,71
Lokman Hekim Sağlık9,442,0531,69
Lüks Kadife47,08-1,2663,40
Makina Takım2,85-2,06-16,42
Marka Yatırım Holding4,51-3,63-29,86
Marmaris Altınyunus191,903,4572,73
Marshall246,800,82-19,53
Martı GMYO1,060,00-58,49
Martı Otel2,039,73-4,69
Matriks Bilgi Dağıtım31,00-0,13

Mavi Giyim55,50-1,776,32
Mazhar Zorlu Holding34,58-4,109,85
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,32-1,76

Mega Polietilen8,31-0,608,49
Menderes Tekstil2,07-1,43-33,01
Mercan Kimya9,98-1,96

Merit Turizm15,982,3754,26
Merko Gıda4,92-0,61-43,06
Metemtur Yatırım5,160,00-36,18
Metro Holding1,630,00-21,63
Metro Petrol ve Tesisleri2,464,24-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,820,00-21,89
Migros Ticaret33,44-1,12-21,87
Milpa3,92-1,26-14,78
Mistral GMYO4,19-2,56-11,04
MLP Sağlık22,78-0,3514,65
MMC San. ve Tic. Yat.6,500,9341,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,46-1,32-37,05
Mondi Tire Kutsan7,69-1,031,18
Naturel Enerji36,82-0,493,69
Naturelgaz8,08-4,15

Net Holding4,063,0518,37
Netaş Telekom.19,59-1,21-30,24
Niğbaş Niğde Beton11,91-0,33-77,10
Nuh Çimento38,60-2,48-19,63
Nurol GMYO12,080,0065,71
Odaş Elektrik1,87-0,53-52,05
Orge Enerji Elektrik5,73-1,5524,23
Orma Orman Mahsulleri28,02-3,3890,35
Osmanlı Menkul23,260,09-24,82
Ostim Endüstriyel Yat2,250,00-18,29
Otokar273,30-1,37-10,18
Oyak Çimento6,55-1,50-25,40
Oyak Yat. Ort.7,16-1,243,74
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,720,32

Oylum Sınai Yatırımlar4,121,73-12,53
Özak GMYO4,090,74-19,80
Özbal Çelik Boru13,40-0,37104,58
Özderici GMYO1,44-0,69-35,14
Özerden Plastik9,25-1,602,78
Pamukova Elektrik36,30-0,2270,26
Panora GMYO6,39-0,166,18
Papilon Savunma14,29-1,58-37,21
Park Elek.Madencilik4,85-0,61-9,68
Parsan27,28-3,0612,26
Pegasus72,30-1,43-3,08
Peker GMYO1,08-1,82-52,25
Penguen Gıda3,04-0,98-39,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,12-0,52

Pera GMYO1,280,00-26,93
Pergamon Dış Ticaret23,84-2,3030,07
Petkim5,460,379,64
Petrokent Turizm2.440,005,98169,20
Pınar Et ve Un17,11-0,35-21,81
Pınar Su7,11-2,34-4,31
Pınar Süt17,25-0,29-23,50
Plastikkart15,723,638,79
Polisan Holding2,71-0,73-29,51
Politeknik Metal353,20-2,30-12,95
Prizma Press Matbaacılık4,23-0,47-22,81
QNB Finans Fin. Kir.83,75-2,62-33,16
QNB Finansbank41,800,72-40,58
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,92-1,07

Ral Yatırım Holding3,88-1,77-12,61
Ray Sigorta10,390,87-32,75
Reysaş GMYO4,641,98-14,86
Reysaş Lojistik4,121,48-20,37
Rhea Girişim1,87-2,60-49,73
Rodrigo Tekstil16,14-2,0017,72
Royal Halı3,25-0,61-5,52
RTA Laboratuvarları21,307,09-29,66
Sabancı Holding9,090,00-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,24-0,82-33,46
Sanel Mühendislik4,760,8539,18
Sanifoam Sünger20,66-0,1051,91
Sanko Pazarlama9,69-0,624,56
Saray Matbaacılık4,05-2,41-53,82
Sarkuysan11,93-1,8937,17
Sasa Polyester27,22-1,6681,65
Say Yenilenebilir Enerji23,82-1,98179,91
Sekuro Plastik20,96-2,0650,14
Selçuk Ecza Deposu8,19-0,61-39,03
Selçuk Gıda4,68-0,21-6,02
Selva Gıda Sanayi6,650,15

Senkron Güvenlik28,00-1,756,63
Serve Film Prodüksiyon16,72-1,654,50
Servet GMYO77,400,52-1,28
Seyitler Kimya16,00-0,6218,84
Silverline Endüstri6,215,08-27,79
Sinpaş GMYO3,953,67-5,50
Smartiks Yazılım5,79-1,53-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii21,300,47-19,12
Söktaş4,07-2,86-20,04
Sönmez Filament39,54-0,35-43,68
Sönmez Pamuklu13,792,22-42,54
Sumaş Suni Tahta61,000,6619,02
Şeker Fin. Kir.5,67-2,58-11,41
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,63-1,176,57
Şok Marketler Ticaret11,22-1,41-10,10
T. Halk Bankası4,950,20-10,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,05-35,61
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg16,80-0,59-7,03
Taç Tarım Ürünleri29,02-3,91175,59
Tat Gıda8,300,00-28,21
TAV Havalimanları25,06-0,4817,65
Taze Kuru Gıda205,00-5,92-5,22
Tek-Art Turizm1,512,03-25,25
Tekfen Holding14,82-1,07-9,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,810,74-21,36
Temapol Polimer Plastik14,09-1,7422,52
TGS Dış Ticaret12,02-0,66-5,43
Tofaş Oto. Fab.30,78-0,06-0,42
Torunlar GMYO3,281,23-15,90
Trabzon Liman30,14-1,18-6,16
Trabzonspor Sportif2,810,0015,16
Trend GMYO7,03-0,57-44,07
TSKB GMYO2,636,91-54,26
Tuğçelik12,20-1,2150,99
Tukaş6,84-0,73-29,41
Turcas Petrol3,47-0,86-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,690,85

Turkcell15,79-1,440,61
Tümosan Motor ve Traktör17,603,2325,09
Tüpraş96,25-0,36-10,88
Türk Hava Yolları13,48-0,664,42
Türk İlaç Serum29,860,40

Türk Prysmian Kablo12,862,726,61
Türk Telekom6,52-1,06-19,43
Türk Traktör168,40-1,23-1,16
Türker Proje Gayrimenkul124,40-1,1110,19
Türkiye Sigorta4,73-1,25-23,44
Ufuk Yatırım13,890,653,66
Ulaşlar Turizm Yat.4,060,25-4,25
Ulusoy Elektrik55,90-0,538,86
Ulusoy Un Sanayi4,880,83-4,10
Umpaş Holding1,28-1,54-50,96
Uşak Seramik1,84-1,08-21,37
Utopya Turizm19,98-0,10-48,51
Uzertaş Boya37,500,00-33,75
Ülker Bisküvi20,20-0,10-9,49
Ünlü Yatırım Holding4,79-0,42

Vakıf Fin. Kir.9,100,00167,02
Vakıf GMYO1,480,68-38,30
Vakıf Yat. Ort.7,110,57-3,40
Vakıflar Bankası3,51-0,28-25,48
Vakko Tekstil10,97-1,6175,06
Vanet Gıda5,14-0,77-33,51
VBT Yazılım13,72

Verusa Holding45,94-0,221,86
Verusaturk Girisim21,36-3,3563,30
Vestel30,76-1,8546,06
Vestel Beyaz Eşya45,960,3919,24
Viking Kağıt5,04-1,75-44,00
Yapı ve Kredi Bank.2,290,44-23,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,40-3,11-10,48
Yataş12,66-1,25-12,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,92-1,01-10,91
Yeni Gimat GMYO13,82-0,2919,22
Yeşil GMYO1,02-0,97-26,09
Yeşil Yapı1,13-2,59-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,23-1,76-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme11.850,70-0,37-24,03
Yonga Mobilya21,76-1,09-26,95
Yükselen Çelik5,040,60-3,67
Yünsa10,93-1,80-21,32
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,83-2,14-33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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