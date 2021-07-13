Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.555,00
|-6,09
|-22,09
|İş Bankası (C)
|5,25
|-0,38
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,85
|-0,70
|-26,17
|İş Girişim
|9,07
|-0,11
|-52,14
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|12,94
|-2,27
|-22,04
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-1,44
|-18,53
|İşbir Holding
|5.000,00
|-5,66
|82,64
|Işık Plastik
|32,32
|-1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,37
|-1,44
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|3,02
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|-0,85
|-29,90
|İzmir Fırça
|4,88
|-3,37
|-12,23
|Jantsa Jant Sanayi
|70,25
|-2,02
|69,49
|Kafein Yazılım
|24,56
|-2,00
|15,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,69
|-2,26
|Kaplamin
|19,36
|-2,22
|-42,72
|Kardemir (A)
|6,49
|1,88
|9,08
|Kardemir (B)
|6,46
|1,25
|22,58
|Kardemir (D)
|7,18
|0,00
|24,22
|Karel Elektronik
|33,88
|-0,82
|46,92
|Karsan Otomotiv
|3,62
|-0,82
|11,38
|Karsu Tekstil
|7,65
|-0,26
|-10,53
|Kartonsan
|49,10
|-1,25
|-48,14
|Katmerciler Ekipman
|2,72
|-2,16
|-11,69
|Kent Gıda
|226,50
|0,00
|-36,30
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|0,00
|-35,41
|Kervan Gıda
|16,60
|-1,25
|26,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-1,61
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,63
|-1,21
|-35,06
|Klimasan Klima
|19,74
|-0,80
|16,32
|Koç Holding
|19,80
|1,49
|-3,19
|Konfrut Gıda
|15,95
|-2,09
|-5,62
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,40
|-2,98
|167,74
|Konya Çimento
|1.042,10
|4,36
|-7,78
|Koray GMYO
|5,76
|4,35
|29,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,50
|-1,56
|25,40
|Koza Altın
|104,30
|-0,48
|7,86
|Koza Madencilik
|13,23
|-0,97
|-14,59
|Körfez GMYO
|5,02
|1,21
|-13,45
|Kristal Kola
|1,82
|-1,09
|-53,57
|Kron Telekomünikasyon
|52,25
|-1,32
|41,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-3,03
|58,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|0,47
|-7,83
|Kütahya Porselen
|54,10
|2,85
|7,23
|Kütahya Şeker
|15,81
|-2,65
|Lider Faktoring
|2,77
|-5,78
|-18,77
|Link Bilgisayar
|29,94
|-0,80
|-5,24
|Logo Yazılım
|36,22
|-0,82
|16,31
|Lokman Hekim Sağlık
|9,27
|-1,17
|29,32
|Lüks Kadife
|44,74
|-2,91
|55,28
|Makina Takım
|2,72
|-1,81
|-20,23
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|0,23
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|178,60
|-4,44
|60,76
|Marshall
|236,00
|-1,67
|-23,05
|Martı GMYO
|1,08
|2,86
|-57,71
|Martı Otel
|1,90
|-6,40
|-10,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,40
|-1,75
|Mavi Giyim
|55,25
|-0,45
|5,84
|Mazhar Zorlu Holding
|33,48
|-2,73
|6,35
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,12
|-1,89
|Mega Polietilen
|8,21
|-1,20
|7,18
|Menderes Tekstil
|2,04
|0,99
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,84
|-1,70
|Merit Turizm
|13,90
|-4,73
|34,18
|Merko Gıda
|4,77
|-2,85
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|5,08
|-1,17
|-37,17
|Metro Holding
|1,60
|-0,62
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-0,42
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-1,11
|-23,61
|Migros Ticaret
|33,40
|1,71
|-21,96
|Milpa
|3,84
|0,26
|-16,52
|Mistral GMYO
|4,17
|-2,80
|-11,46
|MLP Sağlık
|22,86
|0,00
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,49
|-0,15
|41,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,38
|-1,20
|-37,72
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|1,07
|-0,92
|Naturel Enerji
|35,86
|-0,72
|0,99
|Naturelgaz
|7,74
|-0,51
|Net Holding
|3,81
|-2,81
|11,08
|Netaş Telekom.
|18,88
|-1,62
|-32,76
|Niğbaş Niğde Beton
|11,20
|-3,11
|-78,46
|Nuh Çimento
|37,00
|-2,53
|-22,96
|Nurol GMYO
|11,98
|-0,66
|64,33
|Odaş Elektrik
|1,84
|-1,60
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,61
|-0,88
|21,63
|Orma Orman Mahsulleri
|29,80
|0,34
|102,45
|Osmanlı Menkul
|22,68
|-1,90
|-26,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|-1,36
|-20,84
|Otokar
|265,40
|-0,93
|-12,78
|Oyak Çimento
|6,47
|-0,15
|-26,31
|Oyak Yat. Ort.
|6,99
|-1,55
|1,27
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,60
|0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,90
|-2,74
|-17,20
|Özak GMYO
|4,03
|1,00
|-20,98
|Özbal Çelik Boru
|12,57
|-4,05
|91,91
|Özderici GMYO
|1,38
|-2,82
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,80
|-0,68
|-2,22
|Pamukova Elektrik
|35,00
|-2,40
|64,17
|Panora GMYO
|6,29
|-0,47
|4,52
|Papilon Savunma
|14,19
|1,72
|-37,65
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-0,85
|-12,66
|Parsan
|26,62
|-0,45
|9,55
|Pegasus
|72,00
|0,49
|-3,49
|Peker GMYO
|1,02
|-9,73
|-54,91
|Penguen Gıda
|2,88
|-1,71
|-42,97
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,40
|-0,65
|Pera GMYO
|1,22
|-1,61
|-30,35
|Pergamon Dış Ticaret
|24,18
|5,59
|31,92
|Petkim
|5,30
|0,19
|6,43
|Petrokent Turizm
|2.335,00
|-0,64
|157,61
|Pınar Et ve Un
|16,61
|-2,24
|-24,10
|Pınar Su
|7,15
|2,44
|-3,77
|Pınar Süt
|16,74
|-1,36
|-25,76
|Plastikkart
|16,11
|-1,47
|11,49
|Polisan Holding
|2,64
|0,38
|-31,33
|Politeknik Metal
|354,50
|-0,14
|-12,62
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-1,20
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,15
|0,00
|-33,64
|QNB Finansbank
|40,70
|-0,25
|-42,15
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,64
|-2,99
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|-2,37
|-16,67
|Ray Sigorta
|9,83
|-2,67
|-36,38
|Reysaş GMYO
|4,49
|-1,97
|-17,61
|Reysaş Lojistik
|3,97
|-1,49
|-23,27
|Rhea Girişim
|1,81
|-2,16
|-51,34
|Rodrigo Tekstil
|15,52
|-2,33
|13,20
|Royal Halı
|3,16
|-1,25
|-8,14
|RTA Laboratuvarları
|20,64
|-2,64
|-31,84
|Sabancı Holding
|8,96
|0,22
|-18,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,10
|-1,39
|-34,74
|Sanel Mühendislik
|4,80
|1,48
|40,35
|Sanifoam Sünger
|19,03
|-7,17
|39,93
|Sanko Pazarlama
|9,27
|-0,86
|0,02
|Saray Matbaacılık
|4,05
|3,05
|-53,82
|Sarkuysan
|11,54
|-0,69
|32,68
|Sasa Polyester
|26,40
|-0,23
|76,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,30
|-0,60
|173,80
|Sekuro Plastik
|20,50
|-0,10
|46,85
|Selçuk Ecza Deposu
|7,94
|-0,75
|-40,89
|Selçuk Gıda
|4,33
|-3,78
|-13,05
|Selva Gıda Sanayi
|6,22
|-3,57
|Senkron Güvenlik
|26,00
|-1,89
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|16,20
|-2,47
|1,25
|Servet GMYO
|76,40
|-2,05
|-2,55
|Seyitler Kimya
|16,13
|0,00
|19,81
|Silverline Endüstri
|6,35
|-2,16
|-26,16
|Sinpaş GMYO
|4,05
|3,32
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,43
|-2,69
|-38,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,80
|3,61
|-17,22
|Söktaş
|3,96
|-2,22
|-22,20
|Sönmez Filament
|38,78
|-0,41
|-44,76
|Sönmez Pamuklu
|13,00
|-4,41
|-45,83
|Sumaş Suni Tahta
|59,50
|-0,58
|16,10
|Şeker Fin. Kir.
|5,38
|-2,36
|-15,94
|Şekerbank
|1,02
|-0,97
|-32,45
|Şişe Cam
|7,63
|0,39
|6,57
|Şok Marketler Ticaret
|11,24
|0,72
|-9,94
|T. Halk Bankası
|4,86
|0,41
|-12,59
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,62
|-1,41
|-36,83
|T.S.K.B.
|1,21
|-1,63
|-30,72
|T.Tuborg
|16,70
|0,00
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|28,76
|1,63
|173,12
|Tat Gıda
|8,38
|-1,41
|-27,52
|TAV Havalimanları
|24,68
|-0,72
|15,87
|Taze Kuru Gıda
|210,00
|6,33
|-2,91
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-2,03
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,41
|-0,55
|-12,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-1,78
|-23,32
|Temapol Polimer Plastik
|13,96
|0,72
|21,39
|TGS Dış Ticaret
|12,35
|4,66
|-2,83
|Tofaş Oto. Fab.
|30,26
|-0,20
|-2,11
|Torunlar GMYO
|3,21
|1,26
|-17,69
|Trabzon Liman
|29,00
|-1,23
|-9,71
|Trabzonspor Sportif
|2,70
|-1,10
|10,66
|Trend GMYO
|6,94
|-0,72
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,45
|-2,78
|-57,39
|Tuğçelik
|11,89
|-2,30
|47,15
|Tukaş
|6,69
|-0,15
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,37
|-1,46
|-30,52
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,95
|-1,09
|Turkcell
|15,69
|0,13
|-0,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,38
|-2,03
|16,42
|Tüpraş
|94,50
|0,00
|-12,50
|Türk Hava Yolları
|13,21
|-0,23
|2,32
|Türk İlaç Serum
|28,66
|-2,52
|Türk Prysmian Kablo
|12,34
|-1,52
|2,30
|Türk Telekom
|6,46
|0,78
|-20,17
|Türk Traktör
|163,50
|-1,68
|-4,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,60
|-1,50
|5,05
|Türkiye Sigorta
|4,62
|-1,07
|-25,22
|Ufuk Yatırım
|12,95
|-1,07
|-3,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|-2,24
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|53,95
|-2,62
|5,06
|Ulusoy Un Sanayi
|4,80
|0,63
|-5,67
|Umpaş Holding
|1,22
|0,00
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,74
|-2,79
|-25,64
|Utopya Turizm
|19,50
|-0,51
|-49,74
|Uzertaş Boya
|33,60
|-6,67
|-40,64
|Ülker Bisküvi
|19,84
|-0,35
|-11,10
|Ünlü Yatırım Holding
|4,55
|-1,94
|Vakıf Fin. Kir.
|8,67
|0,00
|154,40
|Vakıf GMYO
|1,45
|-0,68
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,00
|2,79
|-4,89
|Vakıflar Bankası
|3,51
|0,86
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,70
|0,38
|70,75
|Vanet Gıda
|4,91
|-1,80
|-36,48
|VBT Yazılım
|13,13
|-4,30
|Verusa Holding
|45,10
|-0,31
|0,00
|Verusaturk Girisim
|20,88
|-1,51
|59,63
|Vestel
|30,34
|0,07
|44,06
|Vestel Beyaz Eşya
|45,78
|0,13
|18,77
|Viking Kağıt
|4,97
|-0,40
|-44,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|-1,32
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,06
|7,20
|-8,65
|Yataş
|12,53
|-1,10
|-13,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|4,13
|-8,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,77
|-0,43
|18,79
|Yeşil GMYO
|0,98
|-1,01
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,08
|-2,70
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-2,82
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.750,10
|-0,47
|-24,68
|Yonga Mobilya
|21,00
|-1,50
|-29,50
|Yükselen Çelik
|4,93
|-1,00
|-5,77
|Yünsa
|10,92
|-0,27
|-21,39
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,79
|-0,56
|-35,38
(Son)
Kaynak: AA
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