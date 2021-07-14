Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,26
|1,15
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,85
|1,06
|-26,17
|İş Girişim
|9,24
|2,55
|-51,24
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,25
|2,71
|-20,17
|İş Yat. Ort.
|2,75
|1,10
|-18,23
|İşbir Holding
|5.000,10
|0,50
|82,65
|Işık Plastik
|34,30
|5,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|2,35
|-23,68
|İttifak Holding
|1,40
|1,45
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|18,31
|0,22
|1,72
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|0,87
|-30,20
|İzmir Fırça
|4,93
|2,71
|-11,33
|Jantsa Jant Sanayi
|73,50
|3,96
|77,33
|Kafein Yazılım
|24,86
|1,55
|16,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,72
|0,43
|Kaplamin
|19,22
|0,68
|-43,14
|Kardemir (A)
|6,49
|1,41
|9,08
|Kardemir (B)
|6,46
|1,25
|22,58
|Kardemir (D)
|7,27
|2,54
|25,78
|Karel Elektronik
|33,40
|1,46
|44,84
|Karsan Otomotiv
|3,65
|1,11
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,24
|8,28
|-3,63
|Kartonsan
|49,70
|1,72
|-47,50
|Katmerciler Ekipman
|2,68
|0,00
|-12,99
|Kent Gıda
|223,00
|1,36
|-37,29
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|1,18
|-34,65
|Kervan Gıda
|16,55
|-0,18
|26,32
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,65
|1,23
|-34,26
|Klimasan Klima
|19,72
|1,13
|16,21
|Koç Holding
|20,08
|1,98
|-1,82
|Konfrut Gıda
|16,18
|0,87
|-4,26
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,95
|2,69
|174,28
|Konya Çimento
|1.016,90
|0,58
|-10,01
|Koray GMYO
|6,50
|7,08
|46,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,73
|2,18
|26,88
|Koza Altın
|106,70
|0,66
|10,34
|Koza Madencilik
|13,43
|0,98
|-13,30
|Körfez GMYO
|4,92
|0,61
|-15,17
|Kristal Kola
|1,80
|0,56
|-54,08
|Kron Telekomünikasyon
|53,30
|1,52
|44,68
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|0,00
|58,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|0,00
|-7,83
|Kütahya Porselen
|54,70
|1,39
|8,42
|Kütahya Şeker
|16,23
|3,71
|Lider Faktoring
|2,82
|1,44
|-17,30
|Link Bilgisayar
|30,78
|2,40
|-2,58
|Logo Yazılım
|36,40
|1,22
|16,89
|Lokman Hekim Sağlık
|9,30
|0,32
|29,74
|Lüks Kadife
|46,68
|2,23
|62,01
|Makina Takım
|2,71
|0,74
|-20,53
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|0,00
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|179,90
|0,50
|61,93
|Marshall
|241,50
|0,63
|-21,26
|Martı GMYO
|1,10
|0,00
|-56,92
|Martı Otel
|1,88
|0,53
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,66
|1,93
|Mavi Giyim
|56,20
|2,65
|7,66
|Mazhar Zorlu Holding
|33,96
|0,95
|7,88
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,08
|1,24
|Mega Polietilen
|8,17
|-0,37
|6,66
|Menderes Tekstil
|2,06
|1,98
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,99
|2,99
|Merit Turizm
|16,53
|3,05
|59,57
|Merko Gıda
|4,99
|4,83
|-42,25
|Metemtur Yatırım
|5,18
|-0,38
|-35,93
|Metro Holding
|1,58
|0,64
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|1,31
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|0,00
|-24,03
|Migros Ticaret
|33,36
|0,30
|-22,06
|Milpa
|3,82
|1,06
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,10
|0,74
|-12,95
|MLP Sağlık
|23,04
|0,79
|15,95
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|-2,82
|34,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,51
|0,81
|-36,62
|Mondi Tire Kutsan
|7,64
|-2,43
|0,53
|Naturel Enerji
|35,76
|0,96
|0,71
|Naturelgaz
|7,80
|1,96
|Net Holding
|3,83
|1,86
|11,66
|Netaş Telekom.
|18,97
|1,12
|-32,44
|Niğbaş Niğde Beton
|11,30
|1,07
|-78,27
|Nuh Çimento
|37,76
|3,00
|-21,38
|Nurol GMYO
|12,13
|0,83
|66,39
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,10
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|1,05
|25,09
|Orma Orman Mahsulleri
|29,04
|3,64
|97,28
|Osmanlı Menkul
|22,50
|0,63
|-27,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,20
|2,33
|-20,11
|Otokar
|273,00
|3,61
|-10,28
|Oyak Çimento
|6,48
|0,78
|-26,20
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|0,86
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,52
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,93
|1,55
|-16,56
|Özak GMYO
|3,99
|-0,50
|-21,76
|Özbal Çelik Boru
|12,57
|0,08
|91,91
|Özderici GMYO
|1,38
|1,47
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,75
|0,57
|-2,78
|Pamukova Elektrik
|34,50
|0,12
|61,82
|Panora GMYO
|6,65
|4,72
|10,50
|Papilon Savunma
|14,28
|0,92
|-37,26
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|1,30
|-13,04
|Parsan
|27,32
|1,11
|12,43
|Pegasus
|72,15
|0,42
|-3,28
|Peker GMYO
|1,01
|-0,98
|-55,35
|Penguen Gıda
|2,94
|1,73
|-41,78
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,00
|0,77
|Pera GMYO
|1,24
|0,81
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|23,70
|1,54
|29,30
|Petkim
|5,32
|1,53
|6,83
|Petrokent Turizm
|2.341,60
|0,97
|158,34
|Pınar Et ve Un
|16,70
|1,21
|-23,69
|Pınar Su
|7,03
|1,01
|-5,38
|Pınar Süt
|16,84
|1,02
|-25,32
|Plastikkart
|16,77
|4,16
|16,06
|Polisan Holding
|2,65
|1,15
|-31,07
|Politeknik Metal
|354,40
|-0,70
|-12,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,12
|1,98
|-24,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,00
|3,43
|-31,36
|QNB Finansbank
|40,38
|-0,05
|-42,60
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,50
|1,91
|Ral Yatırım Holding
|3,72
|-0,80
|-16,22
|Ray Sigorta
|10,00
|0,70
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,56
|2,93
|-16,33
|Reysaş Lojistik
|3,99
|1,79
|-22,88
|Rhea Girişim
|1,89
|-0,53
|-49,19
|Rodrigo Tekstil
|16,18
|-1,10
|18,02
|Royal Halı
|3,20
|2,56
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|19,97
|-1,24
|-34,05
|Sabancı Holding
|9,03
|1,69
|-18,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,19
|1,55
|-33,92
|Sanel Mühendislik
|4,77
|0,00
|39,47
|Sanifoam Sünger
|20,06
|-1,28
|47,50
|Sanko Pazarlama
|9,33
|0,65
|0,67
|Saray Matbaacılık
|4,20
|1,69
|-52,11
|Sarkuysan
|11,90
|1,10
|36,82
|Sasa Polyester
|29,98
|5,79
|100,07
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,30
|2,53
|185,55
|Sekuro Plastik
|21,18
|1,34
|51,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,07
|0,88
|-39,92
|Selçuk Gıda
|4,32
|-1,14
|-13,25
|Selva Gıda Sanayi
|6,19
|-0,16
|Senkron Güvenlik
|28,00
|7,69
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|0,00
|-0,06
|Servet GMYO
|76,25
|1,40
|-2,74
|Seyitler Kimya
|16,12
|0,31
|19,73
|Silverline Endüstri
|6,43
|-2,43
|-25,23
|Sinpaş GMYO
|4,31
|4,11
|3,11
|Smartiks Yazılım
|5,57
|1,46
|-37,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,98
|0,00
|-16,54
|Söktaş
|3,97
|3,39
|-22,00
|Sönmez Filament
|37,92
|0,58
|-45,98
|Sönmez Pamuklu
|13,30
|0,00
|-44,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,80
|0,00
|14,73
|Şeker Fin. Kir.
|5,35
|0,94
|-16,41
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-32,45
|Şişe Cam
|7,61
|0,79
|6,29
|Şok Marketler Ticaret
|11,24
|0,81
|-9,94
|T. Halk Bankası
|4,81
|0,84
|-13,49
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,00
|-0,63
|-38,83
|T.S.K.B.
|1,23
|1,65
|-29,57
|T.Tuborg
|16,72
|0,48
|-7,47
|Taç Tarım Ürünleri
|29,50
|2,57
|180,15
|Tat Gıda
|8,42
|0,84
|-27,17
|TAV Havalimanları
|24,74
|1,14
|16,15
|Taze Kuru Gıda
|202,20
|-5,95
|-6,52
|Tek-Art Turizm
|1,44
|0,00
|-28,71
|Tekfen Holding
|14,41
|1,05
|-12,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|1,22
|-23,09
|Temapol Polimer Plastik
|13,94
|1,98
|21,22
|TGS Dış Ticaret
|12,09
|1,43
|-4,88
|Tofaş Oto. Fab.
|30,30
|0,66
|-1,98
|Torunlar GMYO
|3,17
|0,63
|-18,72
|Trabzon Liman
|29,62
|1,65
|-7,78
|Trabzonspor Sportif
|2,87
|1,77
|17,62
|Trend GMYO
|6,90
|0,29
|-45,11
|TSKB GMYO
|2,54
|4,96
|-55,83
|Tuğçelik
|12,48
|4,52
|54,46
|Tukaş
|6,70
|0,45
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,43
|1,78
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,96
|0,30
|Turkcell
|15,79
|0,51
|0,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,41
|1,36
|16,63
|Tüpraş
|94,45
|0,48
|-12,55
|Türk Hava Yolları
|13,15
|0,38
|1,86
|Türk İlaç Serum
|28,84
|0,00
|Türk Prysmian Kablo
|12,27
|0,41
|1,72
|Türk Telekom
|6,44
|0,78
|-20,42
|Türk Traktör
|166,60
|2,71
|-2,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,50
|2,21
|6,73
|Türkiye Sigorta
|4,64
|1,09
|-24,90
|Ufuk Yatırım
|13,33
|2,30
|-0,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,02
|4,42
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|54,90
|-0,27
|6,91
|Ulusoy Un Sanayi
|4,84
|2,11
|-4,88
|Umpaş Holding
|1,26
|1,61
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,74
|1,16
|-25,64
|Utopya Turizm
|20,00
|6,72
|-48,45
|Uzertaş Boya
|35,62
|-2,94
|-37,07
|Ülker Bisküvi
|19,71
|0,97
|-11,68
|Ünlü Yatırım Holding
|4,58
|1,78
|Vakıf Fin. Kir.
|8,95
|2,29
|162,62
|Vakıf GMYO
|1,46
|1,39
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,91
|0,88
|-6,11
|Vakıflar Bankası
|3,52
|1,15
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,87
|0,83
|73,46
|Vanet Gıda
|5,01
|0,00
|-35,19
|VBT Yazılım
|14,43
|9,98
|Verusa Holding
|45,92
|2,55
|1,82
|Verusaturk Girisim
|21,38
|0,94
|63,46
|Vestel
|31,16
|2,70
|47,96
|Vestel Beyaz Eşya
|46,14
|1,36
|19,71
|Viking Kağıt
|5,03
|1,82
|-44,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|2,20
|-22,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,24
|0,94
|-5,39
|Yataş
|12,73
|1,27
|-11,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|0,74
|-7,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,72
|0,73
|18,36
|Yeşil GMYO
|0,97
|0,00
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,95
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|2,40
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.750,10
|-24,68
|Yonga Mobilya
|21,02
|0,29
|-29,44
|Yükselen Çelik
|4,90
|0,82
|-6,34
|Yünsa
|10,96
|-1,26
|-21,10
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,79
|0,56
|-35,38
(Son)
Kaynak: AA
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