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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,000,00-20,99
İş Bankası (C)5,261,15-22,56
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,851,06-26,17
İş Girişim9,242,55-51,24
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.13,252,71-20,17
İş Yat. Ort.2,751,10-18,23
İşbir Holding5.000,100,5082,65
Işık Plastik34,305,09

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,872,35-23,68
İttifak Holding1,401,45-37,22
İz Hayvancılık Tarım18,310,221,72
İzmir Demir Çelik2,310,87-30,20
İzmir Fırça4,932,71-11,33
Jantsa Jant Sanayi73,503,9677,33
Kafein Yazılım24,861,5516,50
Kalekim Kimyevi Maddeler11,720,43

Kaplamin19,220,68-43,14
Kardemir (A)6,491,419,08
Kardemir (B)6,461,2522,58
Kardemir (D)7,272,5425,78
Karel Elektronik33,401,4644,84
Karsan Otomotiv3,651,1112,31
Karsu Tekstil8,248,28-3,63
Kartonsan49,701,72-47,50
Katmerciler Ekipman2,680,00-12,99
Kent Gıda223,001,36-37,29
Kerevitaş Gıda4,301,18-34,65
Kervan Gıda16,55-0,1826,32
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,651,23-34,26
Klimasan Klima19,721,1316,21
Koç Holding20,081,98-1,82
Konfrut Gıda16,180,87-4,26
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,952,69174,28
Konya Çimento1.016,900,58-10,01
Koray GMYO6,507,0846,07
Kordsa Teknik Tekstil19,732,1826,88
Koza Altın106,700,6610,34
Koza Madencilik13,430,98-13,30
Körfez GMYO4,920,61-15,17
Kristal Kola1,800,56-54,08
Kron Telekomünikasyon53,301,5244,68
Kuştur Kuşadası Turizm250,000,0058,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,00-7,83
Kütahya Porselen54,701,398,42
Kütahya Şeker16,233,71

Lider Faktoring2,821,44-17,30
Link Bilgisayar30,782,40-2,58
Logo Yazılım36,401,2216,89
Lokman Hekim Sağlık9,300,3229,74
Lüks Kadife46,682,2362,01
Makina Takım2,710,74-20,53
Marka Yatırım Holding4,370,00-32,04
Marmaris Altınyunus179,900,5061,93
Marshall241,500,63-21,26
Martı GMYO1,100,00-56,92
Martı Otel1,880,53-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım30,661,93

Mavi Giyim56,202,657,66
Mazhar Zorlu Holding33,960,957,88
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,081,24

Mega Polietilen8,17-0,376,66
Menderes Tekstil2,061,98-33,33
Mercan Kimya9,992,99

Merit Turizm16,533,0559,57
Merko Gıda4,994,83-42,25
Metemtur Yatırım5,18-0,38-35,93
Metro Holding1,580,64-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,321,31-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,00-24,03
Migros Ticaret33,360,30-22,06
Milpa3,821,06-16,96
Mistral GMYO4,100,74-12,95
MLP Sağlık23,040,7915,95
MMC San. ve Tic. Yat.6,20-2,8234,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,510,81-36,62
Mondi Tire Kutsan7,64-2,430,53
Naturel Enerji35,760,960,71
Naturelgaz7,801,96

Net Holding3,831,8611,66
Netaş Telekom.18,971,12-32,44
Niğbaş Niğde Beton11,301,07-78,27
Nuh Çimento37,763,00-21,38
Nurol GMYO12,130,8366,39
Odaş Elektrik1,841,10-52,82
Orge Enerji Elektrik5,771,0525,09
Orma Orman Mahsulleri29,043,6497,28
Osmanlı Menkul22,500,63-27,28
Ostim Endüstriyel Yat2,202,33-20,11
Otokar273,003,61-10,28
Oyak Çimento6,480,78-26,20
Oyak Yat. Ort.7,000,861,42
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,520,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,931,55-16,56
Özak GMYO3,99-0,50-21,76
Özbal Çelik Boru12,570,0891,91
Özderici GMYO1,381,47-37,84
Özerden Plastik8,750,57-2,78
Pamukova Elektrik34,500,1261,82
Panora GMYO6,654,7210,50
Papilon Savunma14,280,92-37,26
Park Elek.Madencilik4,671,30-13,04
Parsan27,321,1112,43
Pegasus72,150,42-3,28
Peker GMYO1,01-0,98-55,35
Penguen Gıda2,941,73-41,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,000,77

Pera GMYO1,240,81-29,21
Pergamon Dış Ticaret23,701,5429,30
Petkim5,321,536,83
Petrokent Turizm2.341,600,97158,34
Pınar Et ve Un16,701,21-23,69
Pınar Su7,031,01-5,38
Pınar Süt16,841,02-25,32
Plastikkart16,774,1616,06
Polisan Holding2,651,15-31,07
Politeknik Metal354,40-0,70-12,65
Prizma Press Matbaacılık4,121,98-24,82
QNB Finans Fin. Kir.86,003,43-31,36
QNB Finansbank40,38-0,05-42,60
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,501,91

Ral Yatırım Holding3,72-0,80-16,22
Ray Sigorta10,000,70-35,28
Reysaş GMYO4,562,93-16,33
Reysaş Lojistik3,991,79-22,88
Rhea Girişim1,89-0,53-49,19
Rodrigo Tekstil16,18-1,1018,02
Royal Halı3,202,56-6,98
RTA Laboratuvarları19,97-1,24-34,05
Sabancı Holding9,031,69-18,10
Safkar Ege Soğutmacılık7,191,55-33,92
Sanel Mühendislik4,770,0039,47
Sanifoam Sünger20,06-1,2847,50
Sanko Pazarlama9,330,650,67
Saray Matbaacılık4,201,69-52,11
Sarkuysan11,901,1036,82
Sasa Polyester29,985,79100,07
Say Yenilenebilir Enerji24,302,53185,55
Sekuro Plastik21,181,3451,72
Selçuk Ecza Deposu8,070,88-39,92
Selçuk Gıda4,32-1,14-13,25
Selva Gıda Sanayi6,19-0,16

Senkron Güvenlik28,007,696,63
Serve Film Prodüksiyon15,990,00-0,06
Servet GMYO76,251,40-2,74
Seyitler Kimya16,120,3119,73
Silverline Endüstri6,43-2,43-25,23
Sinpaş GMYO4,314,113,11
Smartiks Yazılım5,571,46-37,13
Sodaş Sodyum Sanayii21,980,00-16,54
Söktaş3,973,39-22,00
Sönmez Filament37,920,58-45,98
Sönmez Pamuklu13,300,00-44,58
Sumaş Suni Tahta58,800,0014,73
Şeker Fin. Kir.5,350,94-16,41
Şekerbank1,020,00-32,45
Şişe Cam7,610,796,29
Şok Marketler Ticaret11,240,81-9,94
T. Halk Bankası4,810,84-13,49
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,00-0,63-38,83
T.S.K.B.1,231,65-29,57
T.Tuborg16,720,48-7,47
Taç Tarım Ürünleri29,502,57180,15
Tat Gıda8,420,84-27,17
TAV Havalimanları24,741,1416,15
Taze Kuru Gıda202,20-5,95-6,52
Tek-Art Turizm1,440,00-28,71
Tekfen Holding14,411,05-12,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,661,22-23,09
Temapol Polimer Plastik13,941,9821,22
TGS Dış Ticaret12,091,43-4,88
Tofaş Oto. Fab.30,300,66-1,98
Torunlar GMYO3,170,63-18,72
Trabzon Liman29,621,65-7,78
Trabzonspor Sportif2,871,7717,62
Trend GMYO6,900,29-45,11
TSKB GMYO2,544,96-55,83
Tuğçelik12,484,5254,46
Tukaş6,700,45-30,86
Turcas Petrol3,431,78-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,960,30

Turkcell15,790,510,61
Tümosan Motor ve Traktör16,411,3616,63
Tüpraş94,450,48-12,55
Türk Hava Yolları13,150,381,86
Türk İlaç Serum28,840,00

Türk Prysmian Kablo12,270,411,72
Türk Telekom6,440,78-20,42
Türk Traktör166,602,71-2,21
Türker Proje Gayrimenkul120,502,216,73
Türkiye Sigorta4,641,09-24,90
Ufuk Yatırım13,332,30-0,52
Ulaşlar Turizm Yat.4,024,42-5,19
Ulusoy Elektrik54,90-0,276,91
Ulusoy Un Sanayi4,842,11-4,88
Umpaş Holding1,261,61-51,72
Uşak Seramik1,741,16-25,64
Utopya Turizm20,006,72-48,45
Uzertaş Boya35,62-2,94-37,07
Ülker Bisküvi19,710,97-11,68
Ünlü Yatırım Holding4,581,78

Vakıf Fin. Kir.8,952,29162,62
Vakıf GMYO1,461,39-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,910,88-6,11
Vakıflar Bankası3,521,15-25,27
Vakko Tekstil10,870,8373,46
Vanet Gıda5,010,00-35,19
VBT Yazılım14,439,98

Verusa Holding45,922,551,82
Verusaturk Girisim21,380,9463,46
Vestel31,162,7047,96
Vestel Beyaz Eşya46,141,3619,71
Viking Kağıt5,031,82-44,11
Yapı ve Kredi Bank.2,322,20-22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,240,94-5,39
Yataş12,731,27-11,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,080,74-7,27
Yeni Gimat GMYO13,720,7318,36
Yeşil GMYO0,970,00-29,71
Yeşil Yapı1,060,95-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,132,40-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.750,10

-24,68
Yonga Mobilya21,020,29-29,44
Yükselen Çelik4,900,82-6,34
Yünsa10,96-1,26-21,10
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,790,56-35,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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