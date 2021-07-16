Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|0,00
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,22
|-0,76
|-23,15
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,85
|0,00
|-26,17
|İş Girişim
|9,34
|1,30
|-50,71
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|12,96
|-0,31
|-21,92
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|5.100,00
|-5,54
|86,29
|Işık Plastik
|34,86
|-0,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,39
|0,00
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|18,50
|1,31
|2,78
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|0,87
|-29,90
|İzmir Fırça
|5,09
|-0,20
|-8,45
|Jantsa Jant Sanayi
|74,50
|-0,07
|79,74
|Kafein Yazılım
|25,14
|1,45
|17,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,79
|0,51
|Kaplamin
|19,36
|0,16
|-42,72
|Kardemir (A)
|6,50
|0,15
|9,24
|Kardemir (B)
|6,42
|0,00
|21,82
|Kardemir (D)
|7,28
|0,14
|25,95
|Karel Elektronik
|33,38
|0,79
|44,75
|Karsan Otomotiv
|3,70
|0,54
|13,85
|Karsu Tekstil
|7,94
|-5,14
|-7,13
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|8,80
|Kartonsan
|50,90
|1,70
|-46,24
|Katmerciler Ekipman
|2,73
|-0,73
|-11,36
|Kent Gıda
|234,40
|4,64
|-34,08
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|1,62
|-33,28
|Kervan Gıda
|16,96
|2,73
|29,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|0,00
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,65
|0,00
|-34,26
|Klimasan Klima
|19,92
|0,30
|17,38
|Koç Holding
|20,04
|-0,79
|-2,02
|Konfrut Gıda
|16,30
|-0,06
|-3,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,35
|-2,97
|175,97
|Konya Çimento
|992,30
|-1,26
|-12,19
|Koray GMYO
|7,06
|8,62
|58,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,90
|-1,29
|27,97
|Koza Altın
|106,70
|-1,39
|10,34
|Koza Madencilik
|13,61
|-0,80
|-12,14
|Körfez GMYO
|4,90
|-0,81
|-15,52
|Kristal Kola
|1,82
|0,00
|-53,57
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|-3,47
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,80
|0,00
|61,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-0,47
|-8,26
|Kütahya Porselen
|54,40
|0,37
|7,83
|Kütahya Şeker
|15,78
|-0,82
|Lider Faktoring
|2,81
|-1,40
|-17,60
|Link Bilgisayar
|30,58
|-0,46
|-3,22
|Logo Yazılım
|36,38
|-0,55
|16,83
|Lokman Hekim Sağlık
|9,23
|-1,28
|28,76
|Lüks Kadife
|45,96
|-1,12
|59,51
|Makina Takım
|2,69
|-0,37
|-21,11
|Marka Yatırım Holding
|4,26
|-1,62
|-33,75
|Marmaris Altınyunus
|178,30
|-1,05
|60,49
|Marshall
|242,00
|0,46
|-21,10
|Martı GMYO
|1,09
|0,00
|-57,31
|Martı Otel
|1,86
|-1,59
|-12,68
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,88
|7,38
|Mavi Giyim
|55,25
|-0,09
|5,84
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|3,00
|11,18
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,90
|2,11
|Mega Polietilen
|8,12
|-0,49
|6,01
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|10,01
|-1,38
|Merit Turizm
|18,00
|2,27
|73,76
|Merko Gıda
|4,89
|-0,41
|-43,40
|Metemtur Yatırım
|5,30
|0,00
|-34,45
|Metro Holding
|1,59
|0,63
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|-0,87
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-0,56
|-24,46
|Migros Ticaret
|33,66
|1,14
|-21,36
|Milpa
|3,82
|0,00
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,03
|-0,49
|-14,44
|MLP Sağlık
|22,98
|0,00
|15,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,02
|-4,44
|30,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,67
|1,46
|-35,27
|Mondi Tire Kutsan
|7,63
|-0,13
|0,39
|Naturel Enerji
|36,18
|-0,55
|1,89
|Naturelgaz
|7,73
|-0,64
|Net Holding
|3,87
|1,57
|12,83
|Netaş Telekom.
|19,13
|1,54
|-31,87
|Niğbaş Niğde Beton
|11,33
|0,71
|-78,21
|Nuh Çimento
|37,48
|-0,58
|-21,96
|Nurol GMYO
|12,04
|-0,74
|65,16
|Odaş Elektrik
|1,83
|0,00
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,73
|-0,17
|24,23
|Orma Orman Mahsulleri
|29,04
|0,00
|97,28
|Osmanlı Menkul
|22,20
|-2,63
|-28,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|0,00
|-21,20
|Otokar
|269,70
|-1,21
|-11,37
|Oyak Çimento
|6,44
|-0,31
|-26,65
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|-0,99
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|25,00
|0,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-0,75
|-16,14
|Özak GMYO
|3,98
|0,00
|-21,96
|Özbal Çelik Boru
|14,13
|8,36
|115,73
|Özderici GMYO
|1,37
|-0,72
|-38,29
|Özerden Plastik
|8,82
|-0,90
|-2,00
|Pamukova Elektrik
|34,06
|0,77
|59,76
|Panora GMYO
|6,57
|-0,61
|9,17
|Papilon Savunma
|14,17
|-1,25
|-37,74
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|0,64
|-12,48
|Parsan
|27,72
|0,51
|14,07
|Pegasus
|72,70
|0,41
|-2,55
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,04
|2,01
|-39,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,84
|-0,53
|Pera GMYO
|1,24
|0,00
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|23,48
|-1,34
|28,10
|Petkim
|5,25
|-1,32
|5,42
|Petrokent Turizm
|2.338,70
|0,80
|158,02
|Pınar Et ve Un
|16,72
|-0,06
|-23,60
|Pınar Su
|7,06
|0,43
|-4,98
|Pınar Süt
|16,86
|0,24
|-25,23
|Plastikkart
|17,11
|-1,10
|18,41
|Polisan Holding
|2,65
|-0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|355,90
|0,00
|-12,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-1,44
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,80
|2,03
|-29,93
|QNB Finansbank
|40,44
|0,00
|-42,52
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,86
|0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,74
|-1,32
|-15,77
|Ray Sigorta
|10,10
|0,70
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,51
|0,00
|-17,25
|Reysaş Lojistik
|3,99
|0,25
|-22,88
|Rhea Girişim
|1,92
|-0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|16,12
|-1,16
|17,58
|Royal Halı
|3,26
|1,24
|-5,23
|RTA Laboratuvarları
|20,04
|0,30
|-33,82
|Sabancı Holding
|8,99
|0,11
|-18,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,39
|-0,27
|-32,08
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,21
|42,40
|Sanifoam Sünger
|20,60
|0,88
|51,47
|Sanko Pazarlama
|9,35
|-0,64
|0,89
|Saray Matbaacılık
|4,18
|2,70
|-52,34
|Sarkuysan
|11,94
|-0,75
|37,28
|Sasa Polyester
|31,68
|1,67
|111,42
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,38
|-0,97
|186,49
|Sekuro Plastik
|21,24
|0,19
|52,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,11
|0,62
|-39,62
|Selçuk Gıda
|4,40
|-2,22
|-11,65
|Selva Gıda Sanayi
|7,44
|9,90
|Senkron Güvenlik
|27,40
|6,45
|4,34
|Serve Film Prodüksiyon
|15,85
|-0,94
|-0,94
|Servet GMYO
|75,95
|0,80
|-3,13
|Seyitler Kimya
|16,40
|1,11
|21,81
|Silverline Endüstri
|6,22
|-1,27
|-27,67
|Sinpaş GMYO
|4,48
|5,66
|7,18
|Smartiks Yazılım
|5,71
|2,33
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,72
|-0,64
|-17,53
|Söktaş
|4,00
|0,25
|-21,41
|Sönmez Filament
|38,00
|0,11
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,49
|-0,07
|-43,79
|Sumaş Suni Tahta
|59,60
|-0,33
|16,29
|Şeker Fin. Kir.
|5,50
|3,38
|-14,06
|Şekerbank
|1,06
|1,92
|-29,80
|Şişe Cam
|7,56
|-0,53
|5,59
|Şok Marketler Ticaret
|11,23
|-0,18
|-10,02
|T. Halk Bankası
|4,79
|-0,21
|-13,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,23
|0,94
|-38,09
|T.S.K.B.
|1,23
|0,82
|-29,57
|T.Tuborg
|16,93
|0,06
|-6,31
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|-0,71
|165,91
|Tat Gıda
|8,38
|-0,24
|-27,52
|TAV Havalimanları
|24,30
|-0,90
|14,08
|Taze Kuru Gıda
|212,00
|2,42
|-1,99
|Tek-Art Turizm
|1,44
|-0,69
|-28,71
|Tekfen Holding
|14,45
|-0,07
|-11,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,61
|0,15
|-23,67
|Temapol Polimer Plastik
|13,92
|-0,22
|21,04
|TGS Dış Ticaret
|11,88
|-1,16
|-6,53
|Tofaş Oto. Fab.
|30,22
|-0,72
|-2,24
|Torunlar GMYO
|3,20
|1,27
|-17,95
|Trabzon Liman
|29,62
|-0,40
|-7,78
|Trabzonspor Sportif
|2,83
|-0,35
|15,98
|Trend GMYO
|6,92
|-0,57
|-44,95
|TSKB GMYO
|2,44
|-0,41
|-57,57
|Tuğçelik
|12,33
|-1,44
|52,60
|Tukaş
|6,73
|0,00
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,46
|-2,26
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,84
|-0,61
|Turkcell
|15,71
|-0,19
|0,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,41
|-0,06
|16,63
|Tüpraş
|94,60
|-0,42
|-12,41
|Türk Hava Yolları
|13,15
|0,54
|1,86
|Türk İlaç Serum
|29,36
|1,24
|Türk Prysmian Kablo
|12,14
|-1,78
|0,64
|Türk Telekom
|6,44
|0,00
|-20,42
|Türk Traktör
|165,90
|-0,96
|-2,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,90
|-0,58
|6,20
|Türkiye Sigorta
|4,62
|-0,43
|-25,22
|Ufuk Yatırım
|13,95
|4,03
|4,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|0,00
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|54,75
|-1,26
|6,62
|Ulusoy Un Sanayi
|4,88
|0,21
|-4,10
|Umpaş Holding
|1,29
|2,38
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,74
|0,00
|-25,64
|Utopya Turizm
|20,00
|-2,44
|-48,45
|Uzertaş Boya
|36,28
|-0,06
|-35,90
|Ülker Bisküvi
|19,90
|0,35
|-10,83
|Ünlü Yatırım Holding
|4,59
|0,88
|Vakıf Fin. Kir.
|9,19
|-0,65
|169,66
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,69
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|7,10
|0,42
|-3,53
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-0,28
|-25,69
|Vakko Tekstil
|10,79
|-1,19
|72,19
|Vanet Gıda
|5,05
|-0,98
|-34,67
|VBT Yazılım
|15,87
|9,98
|Verusa Holding
|45,92
|0,39
|1,82
|Verusaturk Girisim
|21,34
|-0,56
|63,15
|Vestel
|31,20
|-0,32
|48,15
|Vestel Beyaz Eşya
|46,04
|0,22
|19,45
|Viking Kağıt
|5,18
|-0,58
|-42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|-0,86
|-23,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,60
|-1,75
|-9,92
|Yataş
|12,72
|-0,16
|-11,97
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,06
|-0,49
|-7,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,93
|0,58
|20,17
|Yeşil GMYO
|1,01
|4,12
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,12
|5,66
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,31
|8,45
|-45,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.500,00
|-2,13
|-26,28
|Yonga Mobilya
|21,90
|3,30
|-26,48
|Yükselen Çelik
|4,90
|-0,20
|-6,34
|Yünsa
|10,87
|-1,18
|-21,75
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|0,56
|-34,66
(Son)
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