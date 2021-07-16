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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.07.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,000,00-18,52
İş Bankası (C)5,22-0,76-23,15
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,850,00-26,17
İş Girişim9,341,30-50,71
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.12,96-0,31-21,92
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding5.100,00-5,5486,29
Işık Plastik34,86-0,40

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,390,00-37,67
İz Hayvancılık Tarım18,501,312,78
İzmir Demir Çelik2,320,87-29,90
İzmir Fırça5,09-0,20-8,45
Jantsa Jant Sanayi74,50-0,0779,74
Kafein Yazılım25,141,4517,81
Kalekim Kimyevi Maddeler11,790,51

Kaplamin19,360,16-42,72
Kardemir (A)6,500,159,24
Kardemir (B)6,420,0021,82
Kardemir (D)7,280,1425,95
Karel Elektronik33,380,7944,75
Karsan Otomotiv3,700,5413,85
Karsu Tekstil7,94-5,14-7,13
Kartal Yenilenebilir Enerji8,80

Kartonsan50,901,70-46,24
Katmerciler Ekipman2,73-0,73-11,36
Kent Gıda234,404,64-34,08
Kerevitaş Gıda4,391,62-33,28
Kervan Gıda16,962,7329,45
Kervansaray Yat. Holding0,610,00-51,59
Kiler GMYO1,650,00-34,26
Klimasan Klima19,920,3017,38
Koç Holding20,04-0,79-2,02
Konfrut Gıda16,30-0,06-3,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,35-2,97175,97
Konya Çimento992,30-1,26-12,19
Koray GMYO7,068,6258,65
Kordsa Teknik Tekstil19,90-1,2927,97
Koza Altın106,70-1,3910,34
Koza Madencilik13,61-0,80-12,14
Körfez GMYO4,90-0,81-15,52
Kristal Kola1,820,00-53,57
Kron Telekomünikasyon54,30-3,4747,39
Kuştur Kuşadası Turizm254,800,0061,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-0,47-8,26
Kütahya Porselen54,400,377,83
Kütahya Şeker15,78-0,82

Lider Faktoring2,81-1,40-17,60
Link Bilgisayar30,58-0,46-3,22
Logo Yazılım36,38-0,5516,83
Lokman Hekim Sağlık9,23-1,2828,76
Lüks Kadife45,96-1,1259,51
Makina Takım2,69-0,37-21,11
Marka Yatırım Holding4,26-1,62-33,75
Marmaris Altınyunus178,30-1,0560,49
Marshall242,000,46-21,10
Martı GMYO1,090,00-57,31
Martı Otel1,86-1,59-12,68
Matriks Bilgi Dağıtım32,887,38

Mavi Giyim55,25-0,095,84
Mazhar Zorlu Holding35,003,0011,18
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,902,11

Mega Polietilen8,12-0,496,01
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya10,01-1,38

Merit Turizm18,002,2773,76
Merko Gıda4,89-0,41-43,40
Metemtur Yatırım5,300,00-34,45
Metro Holding1,590,63-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-0,87-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-0,56-24,46
Migros Ticaret33,661,14-21,36
Milpa3,820,00-16,96
Mistral GMYO4,03-0,49-14,44
MLP Sağlık22,980,0015,65
MMC San. ve Tic. Yat.6,02-4,4430,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,671,46-35,27
Mondi Tire Kutsan7,63-0,130,39
Naturel Enerji36,18-0,551,89
Naturelgaz7,73-0,64

Net Holding3,871,5712,83
Netaş Telekom.19,131,54-31,87
Niğbaş Niğde Beton11,330,71-78,21
Nuh Çimento37,48-0,58-21,96
Nurol GMYO12,04-0,7465,16
Odaş Elektrik1,830,00-53,08
Orge Enerji Elektrik5,73-0,1724,23
Orma Orman Mahsulleri29,040,0097,28
Osmanlı Menkul22,20-2,63-28,25
Ostim Endüstriyel Yat2,170,00-21,20
Otokar269,70-1,21-11,37
Oyak Çimento6,44-0,31-26,65
Oyak Yat. Ort.7,00-0,991,42
Oyak Yatırım Menkul Değerler25,000,81

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-0,75-16,14
Özak GMYO3,980,00-21,96
Özbal Çelik Boru14,138,36115,73
Özderici GMYO1,37-0,72-38,29
Özerden Plastik8,82-0,90-2,00
Pamukova Elektrik34,060,7759,76
Panora GMYO6,57-0,619,17
Papilon Savunma14,17-1,25-37,74
Park Elek.Madencilik4,700,64-12,48
Parsan27,720,5114,07
Pegasus72,700,41-2,55
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,042,01-39,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,84-0,53

Pera GMYO1,240,00-29,21
Pergamon Dış Ticaret23,48-1,3428,10
Petkim5,25-1,325,42
Petrokent Turizm2.338,700,80158,02
Pınar Et ve Un16,72-0,06-23,60
Pınar Su7,060,43-4,98
Pınar Süt16,860,24-25,23
Plastikkart17,11-1,1018,41
Polisan Holding2,65-0,38-31,07
Politeknik Metal355,900,00-12,28
Prizma Press Matbaacılık4,10-1,44-25,18
QNB Finans Fin. Kir.87,802,03-29,93
QNB Finansbank40,440,00-42,52
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,860,08

Ral Yatırım Holding3,74-1,32-15,77
Ray Sigorta10,100,70-34,63
Reysaş GMYO4,510,00-17,25
Reysaş Lojistik3,990,25-22,88
Rhea Girişim1,92-0,52-48,39
Rodrigo Tekstil16,12-1,1617,58
Royal Halı3,261,24-5,23
RTA Laboratuvarları20,040,30-33,82
Sabancı Holding8,990,11-18,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,39-0,27-32,08
Sanel Mühendislik4,870,2142,40
Sanifoam Sünger20,600,8851,47
Sanko Pazarlama9,35-0,640,89
Saray Matbaacılık4,182,70-52,34
Sarkuysan11,94-0,7537,28
Sasa Polyester31,681,67111,42
Say Yenilenebilir Enerji24,38-0,97186,49
Sekuro Plastik21,240,1952,15
Selçuk Ecza Deposu8,110,62-39,62
Selçuk Gıda4,40-2,22-11,65
Selva Gıda Sanayi7,449,90

Senkron Güvenlik27,406,454,34
Serve Film Prodüksiyon15,85-0,94-0,94
Servet GMYO75,950,80-3,13
Seyitler Kimya16,401,1121,81
Silverline Endüstri6,22-1,27-27,67
Sinpaş GMYO4,485,667,18
Smartiks Yazılım5,712,33-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-0,64-17,53
Söktaş4,000,25-21,41
Sönmez Filament38,000,11-45,87
Sönmez Pamuklu13,49-0,07-43,79
Sumaş Suni Tahta59,60-0,3316,29
Şeker Fin. Kir.5,503,38-14,06
Şekerbank1,061,92-29,80
Şişe Cam7,56-0,535,59
Şok Marketler Ticaret11,23-0,18-10,02
T. Halk Bankası4,79-0,21-13,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,230,94-38,09
T.S.K.B.1,230,82-29,57
T.Tuborg16,930,06-6,31
Taç Tarım Ürünleri28,00-0,71165,91
Tat Gıda8,38-0,24-27,52
TAV Havalimanları24,30-0,9014,08
Taze Kuru Gıda212,002,42-1,99
Tek-Art Turizm1,44-0,69-28,71
Tekfen Holding14,45-0,07-11,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,610,15-23,67
Temapol Polimer Plastik13,92-0,2221,04
TGS Dış Ticaret11,88-1,16-6,53
Tofaş Oto. Fab.30,22-0,72-2,24
Torunlar GMYO3,201,27-17,95
Trabzon Liman29,62-0,40-7,78
Trabzonspor Sportif2,83-0,3515,98
Trend GMYO6,92-0,57-44,95
TSKB GMYO2,44-0,41-57,57
Tuğçelik12,33-1,4452,60
Tukaş6,730,00-30,55
Turcas Petrol3,46-2,26-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,84-0,61

Turkcell15,71-0,190,10
Tümosan Motor ve Traktör16,41-0,0616,63
Tüpraş94,60-0,42-12,41
Türk Hava Yolları13,150,541,86
Türk İlaç Serum29,361,24

Türk Prysmian Kablo12,14-1,780,64
Türk Telekom6,440,00-20,42
Türk Traktör165,90-0,96-2,62
Türker Proje Gayrimenkul119,90-0,586,20
Türkiye Sigorta4,62-0,43-25,22
Ufuk Yatırım13,954,034,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,920,00-7,55
Ulusoy Elektrik54,75-1,266,62
Ulusoy Un Sanayi4,880,21-4,10
Umpaş Holding1,292,38-50,57
Uşak Seramik1,740,00-25,64
Utopya Turizm20,00-2,44-48,45
Uzertaş Boya36,28-0,06-35,90
Ülker Bisküvi19,900,35-10,83
Ünlü Yatırım Holding4,590,88

Vakıf Fin. Kir.9,19-0,65169,66
Vakıf GMYO1,460,69-39,14
Vakıf Yat. Ort.7,100,42-3,53
Vakıflar Bankası3,50-0,28-25,69
Vakko Tekstil10,79-1,1972,19
Vanet Gıda5,05-0,98-34,67
VBT Yazılım15,879,98

Verusa Holding45,920,391,82
Verusaturk Girisim21,34-0,5663,15
Vestel31,20-0,3248,15
Vestel Beyaz Eşya46,040,2219,45
Viking Kağıt5,18-0,58-42,44
Yapı ve Kredi Bank.2,30-0,86-23,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,60-1,75-9,92
Yataş12,72-0,16-11,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,06-0,49-7,73
Yeni Gimat GMYO13,930,5820,17
Yeşil GMYO1,014,12-26,81
Yeşil Yapı1,125,66-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,318,45-45,98
Yibitaş İnşaat Malzeme11.500,00-2,13-26,28
Yonga Mobilya21,903,30-26,48
Yükselen Çelik4,90-0,20-6,34
Yünsa10,87-1,18-21,75
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,810,56-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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