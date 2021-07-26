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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.07.2021 13:55
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.899,90-0,30-18,77
İş Bankası (C)5,09-0,39-25,07
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,830,35-26,68
İş Girişim9,622,34-49,23
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,191,85-20,53
İş Yat. Ort.2,760,00-17,93
İşbir Holding5.405,000,0097,44
Işık Plastik35,30-1,40

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,472,08-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,26-2,351,44
İzmir Demir Çelik2,514,58-24,16
İzmir Fırça5,271,74-5,22
Jantsa Jant Sanayi73,00-0,6876,12
Kafein Yazılım28,161,2931,96
Kalekim Kimyevi Maddeler11,960,00

Kaplamin19,320,36-42,84
Kardemir (A)6,661,8311,93
Kardemir (B)6,612,4825,43
Kardemir (D)7,452,6228,89
Karel Elektronik32,76-0,7342,06
Karsan Otomotiv3,831,5917,85
Karsu Tekstil7,69-1,28-10,06
Kartal Yenilenebilir Enerji9,55-1,34

Kartonsan50,950,49-46,18
Katmerciler Ekipman2,66-1,48-13,64
Kent Gıda221,00-2,86-37,85
Kerevitaş Gıda4,40-0,45-33,13
Kervan Gıda16,49-1,3825,87
Kervansaray Yat. Holding0,611,67-51,59
Kiler GMYO1,661,22-33,86
Klimasan Klima20,321,5019,74
Koç Holding19,830,51-3,04
Konfrut Gıda16,13-0,74-4,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,10-1,23170,69
Konya Çimento944,00-1,94-16,46
Koray GMYO7,874,2476,85
Kordsa Teknik Tekstil21,205,4736,33
Koza Altın104,30-1,047,86
Koza Madencilik13,22-1,20-14,65
Körfez GMYO5,030,00-13,28
Kristal Kola1,860,54-52,55
Kron Telekomünikasyon54,10-1,1046,85
Kuştur Kuşadası Turizm245,00-3,9255,75
Kuyumcukent Gayrimenkul2,369,772,61
Kütahya Porselen50,00-8,00-0,89
Kütahya Şeker15,31-2,11

Lider Faktoring2,881,05-15,54
Link Bilgisayar32,001,271,28
Logo Yazılım37,60-0,7920,75
Lokman Hekim Sağlık9,592,6833,79
Lüks Kadife47,000,9963,12
Makina Takım2,730,74-19,94
Marka Yatırım Holding4,35-0,23-32,35
Marmaris Altınyunus172,00-2,9354,82
Marshall245,000,00-20,12
Martı GMYO1,09-0,91-57,31
Martı Otel1,83-2,66-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım31,16-2,14

Mavi Giyim55,952,387,18
Mazhar Zorlu Holding41,422,5231,58
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,56-1,59

Mega Polietilen8,232,247,44
Menderes Tekstil2,110,96-31,72
Mercan Kimya10,893,13

Merit Turizm17,55-10,0069,41
Merko Gıda4,97-1,19-42,48
Metemtur Yatırım6,356,01-21,46
Metro Holding1,580,00-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,25-0,88-22,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-0,57-25,32
Migros Ticaret33,960,71-20,65
Milpa3,76-1,05-18,26
Mistral GMYO3,98-1,97-15,50
MLP Sağlık23,161,8516,56
MMC San. ve Tic. Yat.5,99-0,9930,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,66-0,52-35,36
Mondi Tire Kutsan7,59-1,43-0,13
Naturel Enerji36,10-0,551,67
Naturelgaz7,81-1,64

Net Holding3,89-2,5113,41
Netaş Telekom.19,381,25-30,98
Niğbaş Niğde Beton11,44-1,29-78,00
Nuh Çimento38,001,23-20,88
Nurol GMYO13,151,6280,38
Odaş Elektrik1,871,08-52,05
Orge Enerji Elektrik5,660,8922,71
Orma Orman Mahsulleri28,001,4590,22
Osmanlı Menkul23,362,37-24,50
Ostim Endüstriyel Yat2,17-0,91-21,20
Otokar279,603,48-8,11
Oyak Çimento6,40-0,62-27,11
Oyak Yat. Ort.6,98-0,141,13
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,84-0,40

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,25-15,50
Özak GMYO4,021,26-21,18
Özbal Çelik Boru13,06-1,5899,39
Özderici GMYO1,476,52-33,78
Özerden Plastik8,64-2,37-4,00
Pamukova Elektrik35,521,7266,60
Panora GMYO6,833,9613,49
Papilon Savunma14,921,22-34,45
Park Elek.Madencilik4,680,21-12,85
Parsan27,880,1414,73
Pegasus68,60-2,76-8,04
Peker GMYO1,00-1,96-55,79
Penguen Gıda3,06-0,65-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,32-1,32

Pera GMYO1,303,17-25,79
Pergamon Dış Ticaret23,06-0,8625,81
Petkim5,401,898,43
Petrokent Turizm2.252,60-2,06148,52
Pınar Et ve Un17,111,54-21,81
Pınar Su7,060,28-4,98
Pınar Süt17,161,54-23,90
Plastikkart17,22-1,0319,17
Polisan Holding2,681,13-30,29
Politeknik Metal352,00-0,85-13,24
Prizma Press Matbaacılık4,240,24-22,63
QNB Finans Fin. Kir.86,901,05-30,65
QNB Finansbank40,00-1,23-43,14
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,582,32

Ral Yatırım Holding3,843,78-13,51
Ray Sigorta10,05-0,89-34,95
Reysaş GMYO4,831,05-11,38
Reysaş Lojistik4,222,93-18,44
Rhea Girişim1,881,08-49,46
Rodrigo Tekstil15,60-1,7613,79
Royal Halı3,21-2,73-6,69
RTA Laboratuvarları21,544,16-28,86
Sabancı Holding9,101,34-17,47
Safkar Ege Soğutmacılık7,772,24-28,58
Sanel Mühendislik4,91-1,0143,57
Sanifoam Sünger21,20-1,8555,88
Sanko Pazarlama9,26-0,75-0,08
Saray Matbaacılık4,571,56-47,89
Sarkuysan12,081,3438,89
Sasa Polyester30,221,07101,68
Say Yenilenebilir Enerji23,94-0,99181,32
Sekuro Plastik21,442,1053,58
Selçuk Ecza Deposu8,230,24-38,73
Selçuk Gıda4,41-0,68-11,45
Selva Gıda Sanayi8,00-2,20

Senkron Güvenlik27,001,812,82
Serve Film Prodüksiyon17,201,847,50
Servet GMYO74,350,47-5,17
Seyitler Kimya16,45-3,2422,18
Silverline Endüstri5,85-2,66-31,98
Sinpaş GMYO4,36-2,244,31
Smartiks Yazılım5,870,17-33,75
Sodaş Sodyum Sanayii21,60-1,37-17,98
Söktaş3,92-0,76-22,99
Sönmez Filament38,481,26-45,19
Sönmez Pamuklu13,35-3,26-44,38
Sumaş Suni Tahta58,40-1,1813,95
Şeker Fin. Kir.5,42-0,55-15,31
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam7,41-0,543,50
Şok Marketler Ticaret11,45-1,72-8,25
T. Halk Bankası4,65-1,27-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,510,41-37,19
T.S.K.B.1,24-0,80-29,00
T.Tuborg16,90-0,35-6,47
Taç Tarım Ürünleri28,00-0,78165,91
Tat Gıda8,370,00-27,60
TAV Havalimanları22,46-4,675,45
Taze Kuru Gıda225,004,704,02
Tek-Art Turizm1,450,00-28,22
Tekfen Holding14,19-0,98-13,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,972,20-19,51
Temapol Polimer Plastik14,61-0,6127,04
TGS Dış Ticaret11,83-0,92-6,92
Tofaş Oto. Fab.31,062,440,48
Torunlar GMYO3,423,32-12,31
Trabzon Liman29,64-0,40-7,72
Trabzonspor Sportif3,001,0122,95
Trend GMYO6,90-0,43-45,11
TSKB GMYO2,570,39-55,30
Tuğçelik13,207,5863,37
Tukaş6,63-0,45-31,58
Turcas Petrol3,51-1,13-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,60-1,94

Turkcell15,12-0,85-3,65
Tümosan Motor ve Traktör16,540,0017,56
Tüpraş92,35-1,55-14,49
Türk Hava Yolları12,42-2,44-3,80
Türk İlaç Serum29,84-4,30

Türk Prysmian Kablo11,98-0,33-0,68
Türk Telekom6,29-0,32-22,27
Türk Traktör169,202,61-0,69
Türker Proje Gayrimenkul120,20-0,916,47
Türkiye Sigorta4,58-1,08-25,87
Ufuk Yatırım14,907,9711,19
Ulaşlar Turizm Yat.3,86-1,28-8,96
Ulusoy Elektrik55,00-0,457,11
Ulusoy Un Sanayi4,95-0,80-2,72
Umpaş Holding1,300,78-50,19
Uşak Seramik1,740,00-25,64
Utopya Turizm20,000,00-48,45
Uzertaş Boya37,80-0,21-33,22
Ülker Bisküvi20,060,20-10,12
Ünlü Yatırım Holding4,880,83

Vakıf Fin. Kir.9,422,73176,41
Vakıf GMYO1,45-0,68-39,55
Vakıf Yat. Ort.7,252,40-1,49
Vakıflar Bankası3,45-0,58-26,75
Vakko Tekstil11,05-0,9976,34
Vanet Gıda5,03-1,18-34,93
VBT Yazılım16,80-3,72

Verusa Holding45,602,701,11
Verusaturk Girisim21,02-1,0460,70
Vestel31,98-0,3751,85
Vestel Beyaz Eşya47,301,9822,72
Viking Kağıt5,19-0,95-42,33
Yapı ve Kredi Bank.2,270,00-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,821,30-9,31
Yataş12,660,64-12,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,879,9310,68
Yeni Gimat GMYO13,71-2,3518,27
Yeşil GMYO0,99-1,98-28,26
Yeşil Yapı1,10-1,79-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,35-5,62-45,05
Yibitaş İnşaat Malzeme11.395,002,24-26,96
Yonga Mobilya21,76-0,64-26,95
Yükselen Çelik5,001,83-4,43
Yünsa10,85-0,28-21,89
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,84-0,54-33,57
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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