Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.899,90
|-0,30
|-18,77
|İş Bankası (C)
|5,09
|-0,39
|-25,07
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,83
|0,35
|-26,68
|İş Girişim
|9,62
|2,34
|-49,23
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|1,85
|-20,53
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,00
|-17,93
|İşbir Holding
|5.405,00
|0,00
|97,44
|Işık Plastik
|35,30
|-1,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,47
|2,08
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,26
|-2,35
|1,44
|İzmir Demir Çelik
|2,51
|4,58
|-24,16
|İzmir Fırça
|5,27
|1,74
|-5,22
|Jantsa Jant Sanayi
|73,00
|-0,68
|76,12
|Kafein Yazılım
|28,16
|1,29
|31,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,96
|0,00
|Kaplamin
|19,32
|0,36
|-42,84
|Kardemir (A)
|6,66
|1,83
|11,93
|Kardemir (B)
|6,61
|2,48
|25,43
|Kardemir (D)
|7,45
|2,62
|28,89
|Karel Elektronik
|32,76
|-0,73
|42,06
|Karsan Otomotiv
|3,83
|1,59
|17,85
|Karsu Tekstil
|7,69
|-1,28
|-10,06
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,55
|-1,34
|Kartonsan
|50,95
|0,49
|-46,18
|Katmerciler Ekipman
|2,66
|-1,48
|-13,64
|Kent Gıda
|221,00
|-2,86
|-37,85
|Kerevitaş Gıda
|4,40
|-0,45
|-33,13
|Kervan Gıda
|16,49
|-1,38
|25,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|1,67
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,66
|1,22
|-33,86
|Klimasan Klima
|20,32
|1,50
|19,74
|Koç Holding
|19,83
|0,51
|-3,04
|Konfrut Gıda
|16,13
|-0,74
|-4,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,10
|-1,23
|170,69
|Konya Çimento
|944,00
|-1,94
|-16,46
|Koray GMYO
|7,87
|4,24
|76,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|5,47
|36,33
|Koza Altın
|104,30
|-1,04
|7,86
|Koza Madencilik
|13,22
|-1,20
|-14,65
|Körfez GMYO
|5,03
|0,00
|-13,28
|Kristal Kola
|1,86
|0,54
|-52,55
|Kron Telekomünikasyon
|54,10
|-1,10
|46,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,00
|-3,92
|55,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|9,77
|2,61
|Kütahya Porselen
|50,00
|-8,00
|-0,89
|Kütahya Şeker
|15,31
|-2,11
|Lider Faktoring
|2,88
|1,05
|-15,54
|Link Bilgisayar
|32,00
|1,27
|1,28
|Logo Yazılım
|37,60
|-0,79
|20,75
|Lokman Hekim Sağlık
|9,59
|2,68
|33,79
|Lüks Kadife
|47,00
|0,99
|63,12
|Makina Takım
|2,73
|0,74
|-19,94
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|-0,23
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|172,00
|-2,93
|54,82
|Marshall
|245,00
|0,00
|-20,12
|Martı GMYO
|1,09
|-0,91
|-57,31
|Martı Otel
|1,83
|-2,66
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,16
|-2,14
|Mavi Giyim
|55,95
|2,38
|7,18
|Mazhar Zorlu Holding
|41,42
|2,52
|31,58
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,56
|-1,59
|Mega Polietilen
|8,23
|2,24
|7,44
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,96
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,89
|3,13
|Merit Turizm
|17,55
|-10,00
|69,41
|Merko Gıda
|4,97
|-1,19
|-42,48
|Metemtur Yatırım
|6,35
|6,01
|-21,46
|Metro Holding
|1,58
|0,00
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|-0,88
|-22,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|-0,57
|-25,32
|Migros Ticaret
|33,96
|0,71
|-20,65
|Milpa
|3,76
|-1,05
|-18,26
|Mistral GMYO
|3,98
|-1,97
|-15,50
|MLP Sağlık
|23,16
|1,85
|16,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|-0,99
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,66
|-0,52
|-35,36
|Mondi Tire Kutsan
|7,59
|-1,43
|-0,13
|Naturel Enerji
|36,10
|-0,55
|1,67
|Naturelgaz
|7,81
|-1,64
|Net Holding
|3,89
|-2,51
|13,41
|Netaş Telekom.
|19,38
|1,25
|-30,98
|Niğbaş Niğde Beton
|11,44
|-1,29
|-78,00
|Nuh Çimento
|38,00
|1,23
|-20,88
|Nurol GMYO
|13,15
|1,62
|80,38
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,08
|-52,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|0,89
|22,71
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|1,45
|90,22
|Osmanlı Menkul
|23,36
|2,37
|-24,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|-0,91
|-21,20
|Otokar
|279,60
|3,48
|-8,11
|Oyak Çimento
|6,40
|-0,62
|-27,11
|Oyak Yat. Ort.
|6,98
|-0,14
|1,13
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,84
|-0,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,25
|-15,50
|Özak GMYO
|4,02
|1,26
|-21,18
|Özbal Çelik Boru
|13,06
|-1,58
|99,39
|Özderici GMYO
|1,47
|6,52
|-33,78
|Özerden Plastik
|8,64
|-2,37
|-4,00
|Pamukova Elektrik
|35,52
|1,72
|66,60
|Panora GMYO
|6,83
|3,96
|13,49
|Papilon Savunma
|14,92
|1,22
|-34,45
|Park Elek.Madencilik
|4,68
|0,21
|-12,85
|Parsan
|27,88
|0,14
|14,73
|Pegasus
|68,60
|-2,76
|-8,04
|Peker GMYO
|1,00
|-1,96
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,06
|-0,65
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,32
|-1,32
|Pera GMYO
|1,30
|3,17
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|-0,86
|25,81
|Petkim
|5,40
|1,89
|8,43
|Petrokent Turizm
|2.252,60
|-2,06
|148,52
|Pınar Et ve Un
|17,11
|1,54
|-21,81
|Pınar Su
|7,06
|0,28
|-4,98
|Pınar Süt
|17,16
|1,54
|-23,90
|Plastikkart
|17,22
|-1,03
|19,17
|Polisan Holding
|2,68
|1,13
|-30,29
|Politeknik Metal
|352,00
|-0,85
|-13,24
|Prizma Press Matbaacılık
|4,24
|0,24
|-22,63
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,90
|1,05
|-30,65
|QNB Finansbank
|40,00
|-1,23
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,58
|2,32
|Ral Yatırım Holding
|3,84
|3,78
|-13,51
|Ray Sigorta
|10,05
|-0,89
|-34,95
|Reysaş GMYO
|4,83
|1,05
|-11,38
|Reysaş Lojistik
|4,22
|2,93
|-18,44
|Rhea Girişim
|1,88
|1,08
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|15,60
|-1,76
|13,79
|Royal Halı
|3,21
|-2,73
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|4,16
|-28,86
|Sabancı Holding
|9,10
|1,34
|-17,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,77
|2,24
|-28,58
|Sanel Mühendislik
|4,91
|-1,01
|43,57
|Sanifoam Sünger
|21,20
|-1,85
|55,88
|Sanko Pazarlama
|9,26
|-0,75
|-0,08
|Saray Matbaacılık
|4,57
|1,56
|-47,89
|Sarkuysan
|12,08
|1,34
|38,89
|Sasa Polyester
|30,22
|1,07
|101,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,94
|-0,99
|181,32
|Sekuro Plastik
|21,44
|2,10
|53,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|0,24
|-38,73
|Selçuk Gıda
|4,41
|-0,68
|-11,45
|Selva Gıda Sanayi
|8,00
|-2,20
|Senkron Güvenlik
|27,00
|1,81
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|1,84
|7,50
|Servet GMYO
|74,35
|0,47
|-5,17
|Seyitler Kimya
|16,45
|-3,24
|22,18
|Silverline Endüstri
|5,85
|-2,66
|-31,98
|Sinpaş GMYO
|4,36
|-2,24
|4,31
|Smartiks Yazılım
|5,87
|0,17
|-33,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,60
|-1,37
|-17,98
|Söktaş
|3,92
|-0,76
|-22,99
|Sönmez Filament
|38,48
|1,26
|-45,19
|Sönmez Pamuklu
|13,35
|-3,26
|-44,38
|Sumaş Suni Tahta
|58,40
|-1,18
|13,95
|Şeker Fin. Kir.
|5,42
|-0,55
|-15,31
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|7,41
|-0,54
|3,50
|Şok Marketler Ticaret
|11,45
|-1,72
|-8,25
|T. Halk Bankası
|4,65
|-1,27
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,51
|0,41
|-37,19
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|-29,00
|T.Tuborg
|16,90
|-0,35
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|-0,78
|165,91
|Tat Gıda
|8,37
|0,00
|-27,60
|TAV Havalimanları
|22,46
|-4,67
|5,45
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|4,70
|4,02
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,00
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,19
|-0,98
|-13,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|2,20
|-19,51
|Temapol Polimer Plastik
|14,61
|-0,61
|27,04
|TGS Dış Ticaret
|11,83
|-0,92
|-6,92
|Tofaş Oto. Fab.
|31,06
|2,44
|0,48
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,32
|-12,31
|Trabzon Liman
|29,64
|-0,40
|-7,72
|Trabzonspor Sportif
|3,00
|1,01
|22,95
|Trend GMYO
|6,90
|-0,43
|-45,11
|TSKB GMYO
|2,57
|0,39
|-55,30
|Tuğçelik
|13,20
|7,58
|63,37
|Tukaş
|6,63
|-0,45
|-31,58
|Turcas Petrol
|3,51
|-1,13
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,60
|-1,94
|Turkcell
|15,12
|-0,85
|-3,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,54
|0,00
|17,56
|Tüpraş
|92,35
|-1,55
|-14,49
|Türk Hava Yolları
|12,42
|-2,44
|-3,80
|Türk İlaç Serum
|29,84
|-4,30
|Türk Prysmian Kablo
|11,98
|-0,33
|-0,68
|Türk Telekom
|6,29
|-0,32
|-22,27
|Türk Traktör
|169,20
|2,61
|-0,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,20
|-0,91
|6,47
|Türkiye Sigorta
|4,58
|-1,08
|-25,87
|Ufuk Yatırım
|14,90
|7,97
|11,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,86
|-1,28
|-8,96
|Ulusoy Elektrik
|55,00
|-0,45
|7,11
|Ulusoy Un Sanayi
|4,95
|-0,80
|-2,72
|Umpaş Holding
|1,30
|0,78
|-50,19
|Uşak Seramik
|1,74
|0,00
|-25,64
|Utopya Turizm
|20,00
|0,00
|-48,45
|Uzertaş Boya
|37,80
|-0,21
|-33,22
|Ülker Bisküvi
|20,06
|0,20
|-10,12
|Ünlü Yatırım Holding
|4,88
|0,83
|Vakıf Fin. Kir.
|9,42
|2,73
|176,41
|Vakıf GMYO
|1,45
|-0,68
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,25
|2,40
|-1,49
|Vakıflar Bankası
|3,45
|-0,58
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,05
|-0,99
|76,34
|Vanet Gıda
|5,03
|-1,18
|-34,93
|VBT Yazılım
|16,80
|-3,72
|Verusa Holding
|45,60
|2,70
|1,11
|Verusaturk Girisim
|21,02
|-1,04
|60,70
|Vestel
|31,98
|-0,37
|51,85
|Vestel Beyaz Eşya
|47,30
|1,98
|22,72
|Viking Kağıt
|5,19
|-0,95
|-42,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,00
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,82
|1,30
|-9,31
|Yataş
|12,66
|0,64
|-12,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,87
|9,93
|10,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,71
|-2,35
|18,27
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,98
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,10
|-1,79
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,35
|-5,62
|-45,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.395,00
|2,24
|-26,96
|Yonga Mobilya
|21,76
|-0,64
|-26,95
|Yükselen Çelik
|5,00
|1,83
|-4,43
|Yünsa
|10,85
|-0,28
|-21,89
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,84
|-0,54
|-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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