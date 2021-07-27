Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,06
|-0,20
|-25,51
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,81
|0,00
|-27,20
|İş Girişim
|9,57
|0,21
|-49,50
|İş GMYO
|1,84
|-0,54
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|-1,06
|-21,07
|İş Yat. Ort.
|2,78
|-1,77
|-17,34
|İşbir Holding
|5.228,00
|0,35
|90,97
|Işık Plastik
|35,54
|0,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|0,00
|-24,56
|İttifak Holding
|1,48
|0,68
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,15
|-0,55
|0,83
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|0,40
|-24,46
|İzmir Fırça
|5,25
|-0,76
|-5,58
|Jantsa Jant Sanayi
|71,65
|-0,76
|72,87
|Kafein Yazılım
|27,54
|-2,41
|29,05
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,82
|-0,84
|Kaplamin
|19,05
|-0,47
|-43,64
|Kardemir (A)
|6,58
|0,30
|10,59
|Kardemir (B)
|6,55
|-0,30
|24,29
|Kardemir (D)
|7,33
|-1,08
|26,82
|Karel Elektronik
|33,08
|1,47
|43,45
|Karsan Otomotiv
|3,77
|1,34
|16,00
|Karsu Tekstil
|7,59
|-0,91
|-11,23
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,83
|0,00
|Kartonsan
|49,52
|-1,06
|-47,69
|Katmerciler Ekipman
|2,81
|-1,75
|-8,77
|Kent Gıda
|205,00
|-7,16
|-42,35
|Kerevitaş Gıda
|4,36
|-0,46
|-33,74
|Kervan Gıda
|16,36
|-1,27
|24,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,66
|-0,60
|-33,86
|Klimasan Klima
|20,36
|-1,45
|19,98
|Koç Holding
|19,51
|-0,81
|-4,61
|Konfrut Gıda
|15,90
|-0,81
|-5,92
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,70
|-1,83
|160,56
|Konya Çimento
|911,50
|2,31
|-19,34
|Koray GMYO
|7,91
|1,02
|77,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,14
|-0,28
|35,95
|Koza Altın
|105,00
|1,16
|8,58
|Koza Madencilik
|13,23
|0,23
|-14,59
|Körfez GMYO
|5,17
|2,78
|-10,86
|Kristal Kola
|1,86
|0,54
|-52,55
|Kron Telekomünikasyon
|54,20
|-0,73
|47,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|232,00
|-1,15
|47,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|5,08
|7,83
|Kütahya Porselen
|51,10
|-2,20
|1,29
|Kütahya Şeker
|15,30
|1,59
|Lider Faktoring
|2,93
|1,03
|-14,08
|Link Bilgisayar
|31,66
|-0,38
|0,20
|Logo Yazılım
|37,58
|0,21
|20,68
|Lokman Hekim Sağlık
|9,66
|-0,41
|34,76
|Lüks Kadife
|45,24
|-1,22
|57,01
|Makina Takım
|2,72
|0,00
|-20,23
|Manas Enerji Yönetimi
|10,89
|Marka Yatırım Holding
|4,12
|-0,96
|-35,93
|Marmaris Altınyunus
|168,50
|-2,77
|51,67
|Marshall
|239,90
|-0,66
|-21,78
|Martı GMYO
|1,08
|-0,92
|-57,71
|Martı Otel
|1,78
|-2,73
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,78
|0,33
|Mavi Giyim
|54,95
|-1,26
|5,27
|Mazhar Zorlu Holding
|38,82
|-3,62
|23,32
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|37,54
|3,47
|Mega Polietilen
|8,25
|-1,67
|7,70
|Menderes Tekstil
|2,14
|0,94
|-30,74
|Mercan Kimya
|10,42
|0,48
|Merit Turizm
|17,54
|-0,06
|69,32
|Merko Gıda
|5,31
|7,49
|-38,54
|Metemtur Yatırım
|6,91
|5,02
|-14,54
|Metro Holding
|1,56
|0,00
|-25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,19
|-0,90
|-24,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|33,80
|0,60
|-21,03
|Milpa
|3,72
|-1,33
|-19,13
|Mistral GMYO
|3,87
|-1,53
|-17,83
|MLP Sağlık
|22,92
|0,00
|15,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|-0,17
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,62
|-0,26
|-35,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,56
|0,53
|-0,53
|Naturel Enerji
|35,78
|-0,22
|0,77
|Naturelgaz
|7,77
|0,00
|Net Holding
|3,93
|0,51
|14,58
|Netaş Telekom.
|19,24
|-0,82
|-31,48
|Niğbaş Niğde Beton
|11,57
|2,03
|-77,75
|Nuh Çimento
|37,06
|-1,70
|-22,84
|Nurol GMYO
|13,62
|3,57
|86,83
|Odaş Elektrik
|1,83
|-1,08
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,56
|-1,42
|20,54
|Orma Orman Mahsulleri
|27,60
|0,00
|87,50
|Osmanlı Menkul
|22,80
|-2,56
|-26,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|0,00
|-21,20
|Otokar
|275,10
|-1,04
|-9,59
|Oyak Çimento
|6,38
|0,00
|-27,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|1,17
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,84
|-0,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,00
|-15,50
|Özak GMYO
|4,06
|1,50
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|13,64
|2,56
|108,24
|Özderici GMYO
|1,47
|-2,65
|-33,78
|Özerden Plastik
|8,25
|-2,02
|-8,33
|Pamukova Elektrik
|33,70
|0,60
|58,07
|Panora GMYO
|6,77
|2,27
|12,49
|Papilon Savunma
|15,17
|1,07
|-33,35
|Park Elek.Madencilik
|4,66
|1,30
|-13,22
|Parsan
|28,12
|0,14
|15,72
|Pegasus
|67,75
|-0,37
|-9,18
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,08
|1,65
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,50
|-1,03
|Pera GMYO
|1,35
|3,85
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|22,66
|-0,96
|23,63
|Petkim
|5,37
|-0,92
|7,83
|Petrokent Turizm
|2.238,20
|-1,40
|146,93
|Pınar Et ve Un
|16,88
|-0,47
|-22,86
|Pınar Su
|7,06
|0,43
|-4,98
|Pınar Süt
|17,24
|0,47
|-23,55
|Plastikkart
|16,46
|-1,14
|13,91
|Polisan Holding
|2,71
|1,50
|-29,51
|Politeknik Metal
|351,10
|-0,40
|-13,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|0,24
|-23,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,10
|-0,88
|-32,88
|QNB Finansbank
|40,04
|0,00
|-43,08
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,24
|0,48
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|-1,86
|-16,67
|Ray Sigorta
|9,86
|-1,30
|-36,18
|Reysaş GMYO
|4,73
|-1,46
|-13,21
|Reysaş Lojistik
|4,15
|-0,95
|-19,79
|Rhea Girişim
|1,92
|0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|15,46
|-1,53
|12,76
|Royal Halı
|3,21
|0,63
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|23,76
|4,49
|-21,53
|Sabancı Holding
|9,17
|1,21
|-16,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,48
|-1,06
|-31,25
|Sanel Mühendislik
|4,88
|-0,41
|42,69
|Sanifoam Sünger
|20,40
|-1,73
|50,00
|Sanko Pazarlama
|9,43
|-0,11
|1,75
|Saray Matbaacılık
|4,54
|3,18
|-48,23
|Sarkuysan
|12,43
|3,50
|42,92
|Sasa Polyester
|30,08
|1,35
|100,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,28
|-1,85
|173,56
|Sekuro Plastik
|21,26
|0,00
|52,29
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|0,60
|-37,83
|Selçuk Gıda
|4,25
|-1,62
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|7,21
|-2,57
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-1,49
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|16,77
|-2,50
|4,81
|Servet GMYO
|73,00
|-1,68
|-6,89
|Seyitler Kimya
|16,23
|-1,28
|20,55
|Silverline Endüstri
|5,88
|1,55
|-31,63
|Sinpaş GMYO
|4,34
|-0,46
|3,83
|Smartiks Yazılım
|5,87
|-1,01
|-33,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,06
|5,25
|-16,24
|Söktaş
|3,85
|-0,52
|-24,36
|Sönmez Filament
|38,30
|0,16
|-45,44
|Sönmez Pamuklu
|13,06
|-1,95
|-45,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|0,00
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-0,75
|-17,19
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|7,40
|-0,80
|3,36
|Şok Marketler Ticaret
|11,53
|-1,20
|-7,61
|T. Halk Bankası
|4,56
|-0,87
|-17,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,44
|4,82
|-34,19
|T.S.K.B.
|1,22
|0,00
|-30,15
|T.Tuborg
|16,70
|-0,60
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|-3,63
|146,91
|Tat Gıda
|8,47
|-0,12
|-26,74
|TAV Havalimanları
|22,32
|0,54
|4,79
|Taze Kuru Gıda
|231,80
|-1,90
|7,17
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,00
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,03
|-0,64
|-14,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|-1,83
|-19,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,75
|-0,34
|28,26
|TGS Dış Ticaret
|11,76
|0,09
|-7,47
|Tofaş Oto. Fab.
|31,60
|1,22
|2,23
|Torunlar GMYO
|3,43
|-0,29
|-12,05
|Trabzon Liman
|29,12
|-0,95
|-9,34
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|5,23
|31,97
|Trend GMYO
|6,90
|1,02
|-45,11
|TSKB GMYO
|2,58
|1,57
|-55,13
|Tuğçelik
|12,70
|-1,24
|57,18
|Tukaş
|6,65
|0,45
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,44
|-1,71
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,71
|1,57
|Turkcell
|15,15
|-0,26
|-3,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,17
|4,31
|22,03
|Tüpraş
|91,40
|-0,71
|-15,37
|Türk Hava Yolları
|12,34
|0,24
|-4,42
|Türk İlaç Serum
|28,40
|-0,70
|Türk Prysmian Kablo
|12,30
|6,22
|1,97
|Türk Telekom
|6,24
|-0,32
|-22,89
|Türk Traktör
|166,40
|0,48
|-2,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|115,90
|-1,28
|2,66
|Türkiye Sigorta
|4,55
|-0,22
|-26,35
|Ufuk Yatırım
|14,25
|2,52
|6,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|-2,36
|-12,26
|Ulusoy Elektrik
|54,50
|-0,91
|6,13
|Ulusoy Un Sanayi
|4,89
|-0,41
|-3,90
|Umpaş Holding
|1,28
|2,40
|-50,96
|Uşak Seramik
|1,75
|1,16
|-25,21
|Utopya Turizm
|19,91
|0,00
|-48,69
|Uzertaş Boya
|36,50
|-0,05
|-35,51
|Ülker Bisküvi
|20,04
|-0,20
|-10,21
|Ünlü Yatırım Holding
|4,88
|0,21
|Vakıf Fin. Kir.
|9,00
|-3,85
|164,08
|Vakıf GMYO
|1,43
|0,00
|-40,39
|Vakıf Yat. Ort.
|6,94
|-2,80
|-5,71
|Vakıflar Bankası
|3,41
|-0,58
|-27,60
|Vakko Tekstil
|10,88
|0,28
|73,62
|Vanet Gıda
|5,42
|8,18
|-29,88
|VBT Yazılım
|17,00
|-1,90
|Verusa Holding
|45,14
|-0,13
|0,09
|Verusaturk Girisim
|20,58
|-1,34
|57,34
|Vestel
|31,80
|-0,56
|51,00
|Vestel Beyaz Eşya
|47,10
|-0,21
|22,20
|Viking Kağıt
|5,26
|1,54
|-41,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|-0,88
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,10
|-1,47
|-11,30
|Yataş
|12,64
|-0,78
|-12,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|5,35
|9,86
|21,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|0,00
|18,18
|Yeşil GMYO
|0,98
|-1,01
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,09
|-0,91
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,31
|-2,94
|-45,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.900,00
|-2,20
|-30,13
|Yonga Mobilya
|21,08
|0,19
|-29,24
|Yükselen Çelik
|5,06
|0,40
|-3,28
|Yünsa
|10,68
|-0,93
|-23,12
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|-0,55
|-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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