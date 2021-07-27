Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.000,00 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,06 -0,20 -25,51 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,81 0,00 -27,20 İş Girişim 9,57 0,21 -49,50 İş GMYO 1,84 -0,54 -27,56 İş Y. Men. Değ. 13,10 -1,06 -21,07 İş Yat. Ort. 2,78 -1,77 -17,34 İşbir Holding 5.228,00 0,35 90,97 Işık Plastik 35,54 0,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 0,00 -24,56 İttifak Holding 1,48 0,68 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 18,15 -0,55 0,83 İzmir Demir Çelik 2,50 0,40 -24,46 İzmir Fırça 5,25 -0,76 -5,58 Jantsa Jant Sanayi 71,65 -0,76 72,87 Kafein Yazılım 27,54 -2,41 29,05 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,82 -0,84 Kaplamin 19,05 -0,47 -43,64 Kardemir (A) 6,58 0,30 10,59 Kardemir (B) 6,55 -0,30 24,29 Kardemir (D) 7,33 -1,08 26,82 Karel Elektronik 33,08 1,47 43,45 Karsan Otomotiv 3,77 1,34 16,00 Karsu Tekstil 7,59 -0,91 -11,23 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,83 0,00 Kartonsan 49,52 -1,06 -47,69 Katmerciler Ekipman 2,81 -1,75 -8,77 Kent Gıda 205,00 -7,16 -42,35 Kerevitaş Gıda 4,36 -0,46 -33,74 Kervan Gıda 16,36 -1,27 24,87 Kervansaray Yat. Holding 0,59 0,00 -53,17 Kiler GMYO 1,66 -0,60 -33,86 Klimasan Klima 20,36 -1,45 19,98 Koç Holding 19,51 -0,81 -4,61 Konfrut Gıda 15,90 -0,81 -5,92 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,70 -1,83 160,56 Konya Çimento 911,50 2,31 -19,34 Koray GMYO 7,91 1,02 77,75 Kordsa Teknik Tekstil 21,14 -0,28 35,95 Koza Altın 105,00 1,16 8,58 Koza Madencilik 13,23 0,23 -14,59 Körfez GMYO 5,17 2,78 -10,86 Kristal Kola 1,86 0,54 -52,55 Kron Telekomünikasyon 54,20 -0,73 47,12 Kuştur Kuşadası Turizm 232,00 -1,15 47,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,48 5,08 7,83 Kütahya Porselen 51,10 -2,20 1,29 Kütahya Şeker 15,30 1,59 Lider Faktoring 2,93 1,03 -14,08 Link Bilgisayar 31,66 -0,38 0,20 Logo Yazılım 37,58 0,21 20,68 Lokman Hekim Sağlık 9,66 -0,41 34,76 Lüks Kadife 45,24 -1,22 57,01 Makina Takım 2,72 0,00 -20,23 Manas Enerji Yönetimi 10,89 Marka Yatırım Holding 4,12 -0,96 -35,93 Marmaris Altınyunus 168,50 -2,77 51,67 Marshall 239,90 -0,66 -21,78 Martı GMYO 1,08 -0,92 -57,71 Martı Otel 1,78 -2,73 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 30,78 0,33 Mavi Giyim 54,95 -1,26 5,27 Mazhar Zorlu Holding 38,82 -3,62 23,32 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 37,54 3,47 Mega Polietilen 8,25 -1,67 7,70 Menderes Tekstil 2,14 0,94 -30,74 Mercan Kimya 10,42 0,48 Merit Turizm 17,54 -0,06 69,32 Merko Gıda 5,31 7,49 -38,54 Metemtur Yatırım 6,91 5,02 -14,54 Metro Holding 1,56 0,00 -25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,19 -0,90 -24,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -0,58 -26,18 Migros Ticaret 33,80 0,60 -21,03 Milpa 3,72 -1,33 -19,13 Mistral GMYO 3,87 -1,53 -17,83 MLP Sağlık 22,92 0,00 15,35 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 -0,17 30,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,62 -0,26 -35,70 Mondi Tire Kutsan 7,56 0,53 -0,53 Naturel Enerji 35,78 -0,22 0,77 Naturelgaz 7,77 0,00 Net Holding 3,93 0,51 14,58 Netaş Telekom. 19,24 -0,82 -31,48 Niğbaş Niğde Beton 11,57 2,03 -77,75 Nuh Çimento 37,06 -1,70 -22,84 Nurol GMYO 13,62 3,57 86,83 Odaş Elektrik 1,83 -1,08 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,56 -1,42 20,54 Orma Orman Mahsulleri 27,60 0,00 87,50 Osmanlı Menkul 22,80 -2,56 -26,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,17 0,00 -21,20 Otokar 275,10 -1,04 -9,59 Oyak Çimento 6,38 0,00 -27,33 Oyak Yat. Ort. 6,94 1,17 0,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,84 -0,40 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,00 -15,50 Özak GMYO 4,06 1,50 -20,39 Özbal Çelik Boru 13,64 2,56 108,24 Özderici GMYO 1,47 -2,65 -33,78 Özerden Plastik 8,25 -2,02 -8,33 Pamukova Elektrik 33,70 0,60 58,07 Panora GMYO 6,77 2,27 12,49 Papilon Savunma 15,17 1,07 -33,35 Park Elek.Madencilik 4,66 1,30 -13,22 Parsan 28,12 0,14 15,72 Pegasus 67,75 -0,37 -9,18 Peker GMYO 1,00 0,00 -55,79 Penguen Gıda 3,08 1,65 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,50 -1,03 Pera GMYO 1,35 3,85 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 22,66 -0,96 23,63 Petkim 5,37 -0,92 7,83 Petrokent Turizm 2.238,20 -1,40 146,93 Pınar Et ve Un 16,88 -0,47 -22,86 Pınar Su 7,06 0,43 -4,98 Pınar Süt 17,24 0,47 -23,55 Plastikkart 16,46 -1,14 13,91 Polisan Holding 2,71 1,50 -29,51 Politeknik Metal 351,10 -0,40 -13,46 Prizma Press Matbaacılık 4,20 0,24 -23,36 QNB Finans Fin. Kir. 84,10 -0,88 -32,88 QNB Finansbank 40,04 0,00 -43,08 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,24 0,48 Ral Yatırım Holding 3,70 -1,86 -16,67 Ray Sigorta 9,86 -1,30 -36,18 Reysaş GMYO 4,73 -1,46 -13,21 Reysaş Lojistik 4,15 -0,95 -19,79 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 15,46 -1,53 12,76 Royal Halı 3,21 0,63 -6,69 RTA Laboratuvarları 23,76 4,49 -21,53 Sabancı Holding 9,17 1,21 -16,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,48 -1,06 -31,25 Sanel Mühendislik 4,88 -0,41 42,69 Sanifoam Sünger 20,40 -1,73 50,00 Sanko Pazarlama 9,43 -0,11 1,75 Saray Matbaacılık 4,54 3,18 -48,23 Sarkuysan 12,43 3,50 42,92 Sasa Polyester 30,08 1,35 100,74 Say Yenilenebilir Enerji 23,28 -1,85 173,56 Sekuro Plastik 21,26 0,00 52,29 Selçuk Ecza Deposu 8,35 0,60 -37,83 Selçuk Gıda 4,25 -1,62 -14,66 Selva Gıda Sanayi 7,21 -2,57 Senkron Güvenlik 26,50 -1,49 0,91 Serve Film Prodüksiyon 16,77 -2,50 4,81 Servet GMYO 73,00 -1,68 -6,89 Seyitler Kimya 16,23 -1,28 20,55 Silverline Endüstri 5,88 1,55 -31,63 Sinpaş GMYO 4,34 -0,46 3,83 Smartiks Yazılım 5,87 -1,01 -33,75 Sodaş Sodyum Sanayii 22,06 5,25 -16,24 Söktaş 3,85 -0,52 -24,36 Sönmez Filament 38,30 0,16 -45,44 Sönmez Pamuklu 13,06 -1,95 -45,58 Sumaş Suni Tahta 58,00 0,00 13,17 Şeker Fin. Kir. 5,30 -0,75 -17,19 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 7,40 -0,80 3,36 Şok Marketler Ticaret 11,53 -1,20 -7,61 T. Halk Bankası 4,56 -0,87 -17,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,44 4,82 -34,19 T.S.K.B. 1,22 0,00 -30,15 T.Tuborg 16,70 -0,60 -7,58 Taç Tarım Ürünleri 26,00 -3,63 146,91 Tat Gıda 8,47 -0,12 -26,74 TAV Havalimanları 22,32 0,54 4,79 Taze Kuru Gıda 231,80 -1,90 7,17 Tek-Art Turizm 1,42 0,00 -29,70 Tekfen Holding 14,03 -0,64 -14,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,83 -19,63 Temapol Polimer Plastik 14,75 -0,34 28,26 TGS Dış Ticaret 11,76 0,09 -7,47 Tofaş Oto. Fab. 31,60 1,22 2,23 Torunlar GMYO 3,43 -0,29 -12,05 Trabzon Liman 29,12 -0,95 -9,34 Trabzonspor Sportif 3,22 5,23 31,97 Trend GMYO 6,90 1,02 -45,11 TSKB GMYO 2,58 1,57 -55,13 Tuğçelik 12,70 -1,24 57,18 Tukaş 6,65 0,45 -31,37 Turcas Petrol 3,44 -1,71 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,71 1,57 Turkcell 15,15 -0,26 -3,46 Tümosan Motor ve Traktör 17,17 4,31 22,03 Tüpraş 91,40 -0,71 -15,37 Türk Hava Yolları 12,34 0,24 -4,42 Türk İlaç Serum 28,40 -0,70 Türk Prysmian Kablo 12,30 6,22 1,97 Türk Telekom 6,24 -0,32 -22,89 Türk Traktör 166,40 0,48 -2,33 Türker Proje Gayrimenkul 115,90 -1,28 2,66 Türkiye Sigorta 4,55 -0,22 -26,35 Ufuk Yatırım 14,25 2,52 6,34 Ulaşlar Turizm Yat. 3,72 -2,36 -12,26 Ulusoy Elektrik 54,50 -0,91 6,13 Ulusoy Un Sanayi 4,89 -0,41 -3,90 Umpaş Holding 1,28 2,40 -50,96 Uşak Seramik 1,75 1,16 -25,21 Utopya Turizm 19,91 0,00 -48,69 Uzertaş Boya 36,50 -0,05 -35,51 Ülker Bisküvi 20,04 -0,20 -10,21 Ünlü Yatırım Holding 4,88 0,21 Vakıf Fin. Kir. 9,00 -3,85 164,08 Vakıf GMYO 1,43 0,00 -40,39 Vakıf Yat. Ort. 6,94 -2,80 -5,71 Vakıflar Bankası 3,41 -0,58 -27,60 Vakko Tekstil 10,88 0,28 73,62 Vanet Gıda 5,42 8,18 -29,88 VBT Yazılım 17,00 -1,90 Verusa Holding 45,14 -0,13 0,09 Verusaturk Girisim 20,58 -1,34 57,34 Vestel 31,80 -0,56 51,00 Vestel Beyaz Eşya 47,10 -0,21 22,20 Viking Kağıt 5,26 1,54 -41,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 -0,88 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,10 -1,47 -11,30 Yataş 12,64 -0,78 -12,53 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 5,35 9,86 21,59 Yeni Gimat GMYO 13,70 0,00 18,18 Yeşil GMYO 0,98 -1,01 -28,99 Yeşil Yapı 1,09 -0,91 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,31 -2,94 -45,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.900,00 -2,20 -30,13 Yonga Mobilya 21,08 0,19 -29,24 Yükselen Çelik 5,06 0,40 -3,28 Yünsa 10,68 -0,93 -23,12 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,81 -0,55 -34,66 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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