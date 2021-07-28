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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

28.07.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.600,101,87-19,51
İş Bankası (C)5,150,39-24,18
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,851,06-26,17
İş Girişim9,48-0,32-49,97
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.13,190,69-20,53
İş Yat. Ort.2,81-0,35-16,45
İşbir Holding5.294,200,4693,39
Işık Plastik34,84-0,46

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,460,69-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,100,110,56
İzmir Demir Çelik2,480,00-25,07
İzmir Fırça5,49-2,66-1,26
Jantsa Jant Sanayi72,150,7074,07
Kafein Yazılım29,261,6737,11
Kalekim Kimyevi Maddeler12,031,86

Kaplamin19,891,07-41,15
Kardemir (A)6,792,4114,12
Kardemir (B)6,751,9628,08
Kardemir (D)7,530,5330,28
Karel Elektronik33,880,5346,92
Karsan Otomotiv4,001,2723,08
Karsu Tekstil7,700,92-9,94
Kartal Yenilenebilir Enerji10,759,92

Kartonsan51,252,83-45,87
Katmerciler Ekipman3,1910,003,57
Kent Gıda210,000,00-40,94
Kerevitaş Gıda4,462,06-32,22
Kervan Gıda16,340,1224,72
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,701,80-32,27
Klimasan Klima20,661,3721,74
Koç Holding20,001,16-2,21
Konfrut Gıda16,170,75-4,32
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,050,95170,48
Konya Çimento915,001,42-19,03
Koray GMYO8,17-0,2483,60
Kordsa Teknik Tekstil22,725,8746,11
Koza Altın105,000,198,58
Koza Madencilik13,380,75-13,62
Körfez GMYO5,06-0,39-12,76
Kristal Kola1,880,53-52,04
Kron Telekomünikasyon52,400,1942,24
Kuştur Kuşadası Turizm248,502,6957,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,471,237,39
Kütahya Porselen50,25-0,50-0,40
Kütahya Şeker18,219,96

Lider Faktoring3,150,64-7,62
Link Bilgisayar31,860,440,84
Logo Yazılım37,14-0,4319,27
Lokman Hekim Sağlık9,55-0,9333,23
Lüks Kadife45,640,3158,40
Makina Takım2,821,44-17,30
Manas Enerji Yönetimi11,979,92

Marka Yatırım Holding4,070,25-36,70
Marmaris Altınyunus173,702,3056,35
Marshall240,000,63-21,75
Martı GMYO1,070,00-58,10
Martı Otel1,841,10-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım31,402,01

Mavi Giyim55,20-0,365,75
Mazhar Zorlu Holding38,98-0,1523,82
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,961,35

Mega Polietilen8,370,609,27
Menderes Tekstil2,160,93-30,10
Mercan Kimya10,25-0,19

Merit Turizm17,342,0667,38
Merko Gıda4,99-1,77-42,25
Metemtur Yatırım6,95-3,87-14,04
Metro Holding1,581,28-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,283,17-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,58-26,18
Migros Ticaret33,780,96-21,07
Milpa3,760,53-18,26
Mistral GMYO3,980,76-15,50
MLP Sağlık22,700,6214,24
MMC San. ve Tic. Yat.6,456,6140,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,53-0,40-36,46
Mondi Tire Kutsan7,561,07-0,53
Naturel Enerji36,100,451,67
Naturelgaz7,830,77

Net Holding4,033,3317,49
Netaş Telekom.19,300,42-31,27
Niğbaş Niğde Beton12,232,77-76,48
Nuh Çimento38,042,42-20,80
Nurol GMYO14,343,4696,71
Odaş Elektrik1,861,09-52,31
Orge Enerji Elektrik5,630,5422,06
Orma Orman Mahsulleri25,50-3,7773,23
Osmanlı Menkul22,60-0,38-26,72
Ostim Endüstriyel Yat2,221,37-19,38
Otokar287,302,97-5,58
Oyak Çimento6,460,62-26,42
Oyak Yat. Ort.6,960,870,84
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,82-0,24

Oylum Sınai Yatırımlar4,02-1,71-14,65
Özak GMYO4,060,25-20,39
Özbal Çelik Boru13,30-1,77103,05
Özderici GMYO1,472,08-33,78
Özerden Plastik8,190,49-9,00
Pamukova Elektrik33,00-0,6054,78
Panora GMYO6,870,1514,15
Papilon Savunma15,321,52-32,69
Park Elek.Madencilik4,710,86-12,29
Parsan28,361,0716,71
Pegasus71,15-0,35-4,62
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,110,65-38,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,70-0,52

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,482,4428,10
Petkim5,580,0012,05
Petrokent Turizm2.182,00-0,75140,73
Pınar Et ve Un17,030,18-22,18
Pınar Su7,10-0,56-4,44
Pınar Süt17,320,46-23,19
Plastikkart17,931,3024,08
Polisan Holding2,750,73-28,47
Politeknik Metal351,50-0,03-13,36
Prizma Press Matbaacılık4,301,18-21,53
QNB Finans Fin. Kir.83,25-1,01-33,56
QNB Finansbank40,902,25-41,86
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,340,64

Ral Yatırım Holding4,166,94-6,31
Ray Sigorta9,870,10-36,12
Reysaş GMYO4,67-1,06-14,31
Reysaş Lojistik4,06-0,98-21,53
Rhea Girişim1,972,60-47,04
Rodrigo Tekstil15,370,3312,11
Royal Halı3,260,93-5,23
RTA Laboratuvarları22,42-2,01-25,96
Sabancı Holding9,340,54-15,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,570,93-30,42
Sanel Mühendislik4,91-0,4143,57
Sanifoam Sünger21,82-1,5360,44
Sanko Pazarlama9,55-1,043,04
Saray Matbaacılık4,48-1,32-48,92
Sarkuysan12,461,0543,26
Sasa Polyester29,52-0,0797,00
Say Yenilenebilir Enerji24,001,78182,02
Sekuro Plastik22,746,3662,89
Selçuk Ecza Deposu8,39-0,71-37,54
Selçuk Gıda4,425,49-11,24
Selva Gıda Sanayi7,556,19

Senkron Güvenlik27,501,104,72
Serve Film Prodüksiyon16,503,133,13
Servet GMYO72,65-0,27-7,33
Seyitler Kimya16,262,2620,77
Silverline Endüstri5,51-0,36-35,93
Sinpaş GMYO4,402,095,26
Smartiks Yazılım5,850,17-33,97
Sodaş Sodyum Sanayii24,004,17-8,87
Söktaş3,921,55-22,99
Sönmez Filament38,380,00-45,33
Sönmez Pamuklu13,201,54-45,00
Sumaş Suni Tahta57,050,0011,32
Şeker Fin. Kir.5,380,19-15,94
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam7,540,675,31
Şok Marketler Ticaret11,550,52-7,45
T. Halk Bankası4,600,66-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,260,00-34,77
T.S.K.B.1,240,81-29,00
T.Tuborg16,700,00-7,58
Taç Tarım Ürünleri26,620,45152,80
Tat Gıda8,67-1,03-25,01
TAV Havalimanları22,46-1,585,45
Taze Kuru Gıda224,00-2,103,56
Tek-Art Turizm1,460,69-27,72
Tekfen Holding14,270,71-12,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,133,48-17,67
Temapol Polimer Plastik14,791,3028,61
TGS Dış Ticaret11,930,51-6,14
Tofaş Oto. Fab.32,040,633,65
Torunlar GMYO3,370,90-13,59
Trabzon Liman29,941,91-6,79
Trabzonspor Sportif3,292,1734,84
Trend GMYO6,880,15-45,27
TSKB GMYO2,56-0,78-55,48
Tuğçelik13,405,3565,84
Tukaş6,650,45-31,37
Turcas Petrol3,460,58-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,77-0,81

Turkcell15,340,59-2,25
Tümosan Motor ve Traktör17,60-2,7625,09
Tüpraş92,750,43-14,12
Türk Hava Yolları12,53-0,16-2,94
Türk İlaç Serum28,420,14

Türk Prysmian Kablo12,170,160,89
Türk Telekom6,381,43-21,16
Türk Traktör169,101,50-0,75
Türker Proje Gayrimenkul118,202,074,69
Türkiye Sigorta4,672,19-24,41
Ufuk Yatırım13,90-2,803,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,853,22-9,20
Ulusoy Elektrik54,85-0,546,82
Ulusoy Un Sanayi4,950,20-2,72
Umpaş Holding1,25-2,34-52,11
Uşak Seramik1,761,15-24,79
Utopya Turizm19,60-1,41-49,48
Uzertaş Boya36,00-0,28-36,40
Ülker Bisküvi20,020,00-10,30
Ünlü Yatırım Holding4,890,41

Vakıf Fin. Kir.9,11-0,55167,31
Vakıf GMYO1,450,69-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,83-0,87-7,20
Vakıflar Bankası3,430,29-27,18
Vakko Tekstil10,980,1875,22
Vanet Gıda5,40-2,00-30,14
VBT Yazılım18,644,66

Verusa Holding46,101,902,22
Verusaturk Girisim20,921,8060,33
Vestel31,64-0,7550,24
Vestel Beyaz Eşya47,020,0421,99
Viking Kağıt5,320,38-40,89
Yapı ve Kredi Bank.2,290,88-23,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,920,06-11,80
Yataş12,900,47-10,73
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,82-9,919,55
Yeni Gimat GMYO13,750,1518,62
Yeşil GMYO0,990,00-28,26
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,322,20-45,75
Yibitaş İnşaat Malzeme10.790,000,00-30,83
Yonga Mobilya21,562,28-27,62
Yükselen Çelik5,060,40-3,28
Yünsa10,841,21-21,97
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,81-0,55-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

???????(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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