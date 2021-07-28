Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.600,10
|1,87
|-19,51
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,39
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,85
|1,06
|-26,17
|İş Girişim
|9,48
|-0,32
|-49,97
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|0,69
|-20,53
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-0,35
|-16,45
|İşbir Holding
|5.294,20
|0,46
|93,39
|Işık Plastik
|34,84
|-0,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,46
|0,69
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|0,11
|0,56
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|0,00
|-25,07
|İzmir Fırça
|5,49
|-2,66
|-1,26
|Jantsa Jant Sanayi
|72,15
|0,70
|74,07
|Kafein Yazılım
|29,26
|1,67
|37,11
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,03
|1,86
|Kaplamin
|19,89
|1,07
|-41,15
|Kardemir (A)
|6,79
|2,41
|14,12
|Kardemir (B)
|6,75
|1,96
|28,08
|Kardemir (D)
|7,53
|0,53
|30,28
|Karel Elektronik
|33,88
|0,53
|46,92
|Karsan Otomotiv
|4,00
|1,27
|23,08
|Karsu Tekstil
|7,70
|0,92
|-9,94
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,75
|9,92
|Kartonsan
|51,25
|2,83
|-45,87
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|10,00
|3,57
|Kent Gıda
|210,00
|0,00
|-40,94
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|2,06
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,34
|0,12
|24,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,70
|1,80
|-32,27
|Klimasan Klima
|20,66
|1,37
|21,74
|Koç Holding
|20,00
|1,16
|-2,21
|Konfrut Gıda
|16,17
|0,75
|-4,32
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,05
|0,95
|170,48
|Konya Çimento
|915,00
|1,42
|-19,03
|Koray GMYO
|8,17
|-0,24
|83,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,72
|5,87
|46,11
|Koza Altın
|105,00
|0,19
|8,58
|Koza Madencilik
|13,38
|0,75
|-13,62
|Körfez GMYO
|5,06
|-0,39
|-12,76
|Kristal Kola
|1,88
|0,53
|-52,04
|Kron Telekomünikasyon
|52,40
|0,19
|42,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|248,50
|2,69
|57,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|1,23
|7,39
|Kütahya Porselen
|50,25
|-0,50
|-0,40
|Kütahya Şeker
|18,21
|9,96
|Lider Faktoring
|3,15
|0,64
|-7,62
|Link Bilgisayar
|31,86
|0,44
|0,84
|Logo Yazılım
|37,14
|-0,43
|19,27
|Lokman Hekim Sağlık
|9,55
|-0,93
|33,23
|Lüks Kadife
|45,64
|0,31
|58,40
|Makina Takım
|2,82
|1,44
|-17,30
|Manas Enerji Yönetimi
|11,97
|9,92
|Marka Yatırım Holding
|4,07
|0,25
|-36,70
|Marmaris Altınyunus
|173,70
|2,30
|56,35
|Marshall
|240,00
|0,63
|-21,75
|Martı GMYO
|1,07
|0,00
|-58,10
|Martı Otel
|1,84
|1,10
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,40
|2,01
|Mavi Giyim
|55,20
|-0,36
|5,75
|Mazhar Zorlu Holding
|38,98
|-0,15
|23,82
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,96
|1,35
|Mega Polietilen
|8,37
|0,60
|9,27
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,93
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,25
|-0,19
|Merit Turizm
|17,34
|2,06
|67,38
|Merko Gıda
|4,99
|-1,77
|-42,25
|Metemtur Yatırım
|6,95
|-3,87
|-14,04
|Metro Holding
|1,58
|1,28
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|3,17
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|33,78
|0,96
|-21,07
|Milpa
|3,76
|0,53
|-18,26
|Mistral GMYO
|3,98
|0,76
|-15,50
|MLP Sağlık
|22,70
|0,62
|14,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,45
|6,61
|40,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,53
|-0,40
|-36,46
|Mondi Tire Kutsan
|7,56
|1,07
|-0,53
|Naturel Enerji
|36,10
|0,45
|1,67
|Naturelgaz
|7,83
|0,77
|Net Holding
|4,03
|3,33
|17,49
|Netaş Telekom.
|19,30
|0,42
|-31,27
|Niğbaş Niğde Beton
|12,23
|2,77
|-76,48
|Nuh Çimento
|38,04
|2,42
|-20,80
|Nurol GMYO
|14,34
|3,46
|96,71
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,09
|-52,31
|Orge Enerji Elektrik
|5,63
|0,54
|22,06
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-3,77
|73,23
|Osmanlı Menkul
|22,60
|-0,38
|-26,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|1,37
|-19,38
|Otokar
|287,30
|2,97
|-5,58
|Oyak Çimento
|6,46
|0,62
|-26,42
|Oyak Yat. Ort.
|6,96
|0,87
|0,84
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,82
|-0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|-1,71
|-14,65
|Özak GMYO
|4,06
|0,25
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|13,30
|-1,77
|103,05
|Özderici GMYO
|1,47
|2,08
|-33,78
|Özerden Plastik
|8,19
|0,49
|-9,00
|Pamukova Elektrik
|33,00
|-0,60
|54,78
|Panora GMYO
|6,87
|0,15
|14,15
|Papilon Savunma
|15,32
|1,52
|-32,69
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,86
|-12,29
|Parsan
|28,36
|1,07
|16,71
|Pegasus
|71,15
|-0,35
|-4,62
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,11
|0,65
|-38,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,70
|-0,52
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,48
|2,44
|28,10
|Petkim
|5,58
|0,00
|12,05
|Petrokent Turizm
|2.182,00
|-0,75
|140,73
|Pınar Et ve Un
|17,03
|0,18
|-22,18
|Pınar Su
|7,10
|-0,56
|-4,44
|Pınar Süt
|17,32
|0,46
|-23,19
|Plastikkart
|17,93
|1,30
|24,08
|Polisan Holding
|2,75
|0,73
|-28,47
|Politeknik Metal
|351,50
|-0,03
|-13,36
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|1,18
|-21,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,25
|-1,01
|-33,56
|QNB Finansbank
|40,90
|2,25
|-41,86
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,34
|0,64
|Ral Yatırım Holding
|4,16
|6,94
|-6,31
|Ray Sigorta
|9,87
|0,10
|-36,12
|Reysaş GMYO
|4,67
|-1,06
|-14,31
|Reysaş Lojistik
|4,06
|-0,98
|-21,53
|Rhea Girişim
|1,97
|2,60
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|15,37
|0,33
|12,11
|Royal Halı
|3,26
|0,93
|-5,23
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|-2,01
|-25,96
|Sabancı Holding
|9,34
|0,54
|-15,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,57
|0,93
|-30,42
|Sanel Mühendislik
|4,91
|-0,41
|43,57
|Sanifoam Sünger
|21,82
|-1,53
|60,44
|Sanko Pazarlama
|9,55
|-1,04
|3,04
|Saray Matbaacılık
|4,48
|-1,32
|-48,92
|Sarkuysan
|12,46
|1,05
|43,26
|Sasa Polyester
|29,52
|-0,07
|97,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,00
|1,78
|182,02
|Sekuro Plastik
|22,74
|6,36
|62,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|-0,71
|-37,54
|Selçuk Gıda
|4,42
|5,49
|-11,24
|Selva Gıda Sanayi
|7,55
|6,19
|Senkron Güvenlik
|27,50
|1,10
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|3,13
|3,13
|Servet GMYO
|72,65
|-0,27
|-7,33
|Seyitler Kimya
|16,26
|2,26
|20,77
|Silverline Endüstri
|5,51
|-0,36
|-35,93
|Sinpaş GMYO
|4,40
|2,09
|5,26
|Smartiks Yazılım
|5,85
|0,17
|-33,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|4,17
|-8,87
|Söktaş
|3,92
|1,55
|-22,99
|Sönmez Filament
|38,38
|0,00
|-45,33
|Sönmez Pamuklu
|13,20
|1,54
|-45,00
|Sumaş Suni Tahta
|57,05
|0,00
|11,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,38
|0,19
|-15,94
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|7,54
|0,67
|5,31
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|0,52
|-7,45
|T. Halk Bankası
|4,60
|0,66
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,26
|0,00
|-34,77
|T.S.K.B.
|1,24
|0,81
|-29,00
|T.Tuborg
|16,70
|0,00
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|26,62
|0,45
|152,80
|Tat Gıda
|8,67
|-1,03
|-25,01
|TAV Havalimanları
|22,46
|-1,58
|5,45
|Taze Kuru Gıda
|224,00
|-2,10
|3,56
|Tek-Art Turizm
|1,46
|0,69
|-27,72
|Tekfen Holding
|14,27
|0,71
|-12,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|3,48
|-17,67
|Temapol Polimer Plastik
|14,79
|1,30
|28,61
|TGS Dış Ticaret
|11,93
|0,51
|-6,14
|Tofaş Oto. Fab.
|32,04
|0,63
|3,65
|Torunlar GMYO
|3,37
|0,90
|-13,59
|Trabzon Liman
|29,94
|1,91
|-6,79
|Trabzonspor Sportif
|3,29
|2,17
|34,84
|Trend GMYO
|6,88
|0,15
|-45,27
|TSKB GMYO
|2,56
|-0,78
|-55,48
|Tuğçelik
|13,40
|5,35
|65,84
|Tukaş
|6,65
|0,45
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,46
|0,58
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,77
|-0,81
|Turkcell
|15,34
|0,59
|-2,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,60
|-2,76
|25,09
|Tüpraş
|92,75
|0,43
|-14,12
|Türk Hava Yolları
|12,53
|-0,16
|-2,94
|Türk İlaç Serum
|28,42
|0,14
|Türk Prysmian Kablo
|12,17
|0,16
|0,89
|Türk Telekom
|6,38
|1,43
|-21,16
|Türk Traktör
|169,10
|1,50
|-0,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,20
|2,07
|4,69
|Türkiye Sigorta
|4,67
|2,19
|-24,41
|Ufuk Yatırım
|13,90
|-2,80
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|3,22
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|54,85
|-0,54
|6,82
|Ulusoy Un Sanayi
|4,95
|0,20
|-2,72
|Umpaş Holding
|1,25
|-2,34
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,76
|1,15
|-24,79
|Utopya Turizm
|19,60
|-1,41
|-49,48
|Uzertaş Boya
|36,00
|-0,28
|-36,40
|Ülker Bisküvi
|20,02
|0,00
|-10,30
|Ünlü Yatırım Holding
|4,89
|0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|9,11
|-0,55
|167,31
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,69
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,83
|-0,87
|-7,20
|Vakıflar Bankası
|3,43
|0,29
|-27,18
|Vakko Tekstil
|10,98
|0,18
|75,22
|Vanet Gıda
|5,40
|-2,00
|-30,14
|VBT Yazılım
|18,64
|4,66
|Verusa Holding
|46,10
|1,90
|2,22
|Verusaturk Girisim
|20,92
|1,80
|60,33
|Vestel
|31,64
|-0,75
|50,24
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|0,04
|21,99
|Viking Kağıt
|5,32
|0,38
|-40,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|0,88
|-23,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,92
|0,06
|-11,80
|Yataş
|12,90
|0,47
|-10,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,82
|-9,91
|9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|0,15
|18,62
|Yeşil GMYO
|0,99
|0,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,91
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,32
|2,20
|-45,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.790,00
|0,00
|-30,83
|Yonga Mobilya
|21,56
|2,28
|-27,62
|Yükselen Çelik
|5,06
|0,40
|-3,28
|Yünsa
|10,84
|1,21
|-21,97
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|-0,55
|-34,66
???????(Son)
Kaynak: AA
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