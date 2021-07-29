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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.07.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.600,30

-19,51
İş Bankası (C)5,171,37-23,89
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,871,41-25,65
İş Girişim9,873,79-47,92
İş GMYO1,891,61-25,59
İş Y. Men. Değ.13,220,99-20,35
İş Yat. Ort.2,830,71-15,85
İşbir Holding5.327,400,3594,60
Işık Plastik34,680,93

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,882,33-22,81
İttifak Holding1,461,39-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,211,001,17
İzmir Demir Çelik2,660,76-19,63
İzmir Fırça5,44-1,27-2,16
Jantsa Jant Sanayi71,700,3572,99
Kafein Yazılım28,80-0,6234,96
Kalekim Kimyevi Maddeler11,890,68

Kaplamin19,810,05-41,39
Kardemir (A)7,191,5520,84
Kardemir (B)7,172,5836,05
Kardemir (D)7,712,3933,39
Karel Elektronik34,040,7147,61
Karsan Otomotiv4,121,2326,77
Karsu Tekstil7,842,08-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji11,184,00

Kartonsan53,40-0,56-43,60
Katmerciler Ekipman3,406,5810,39
Kent Gıda210,80-0,57-40,72
Kerevitaş Gıda4,481,13-31,91
Kervan Gıda16,260,0624,11
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,690,60-32,67
Klimasan Klima20,942,8523,39
Koç Holding20,442,25-0,06
Konfrut Gıda16,25-0,12-3,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,050,32166,26
Konya Çimento905,901,22-19,83
Koray GMYO8,362,5887,87
Kordsa Teknik Tekstil22,98-0,0947,78
Koza Altın105,901,639,51
Koza Madencilik13,541,80-12,59
Körfez GMYO5,101,19-12,07
Kristal Kola1,901,06-51,53
Kron Telekomünikasyon51,100,2038,71
Kuştur Kuşadası Turizm237,500,0050,99
Kuyumcukent Gayrimenkul2,726,6718,26
Kütahya Porselen48,640,29-3,59
Kütahya Şeker20,029,94

Lider Faktoring3,15-0,94-7,62
Link Bilgisayar32,320,622,29
Logo Yazılım37,040,6518,95
Lokman Hekim Sağlık9,47-0,7332,11
Lüks Kadife45,180,3156,81
Makina Takım2,871,41-15,84
Manas Enerji Yönetimi13,169,94

Marka Yatırım Holding4,31-0,92-32,97
Marmaris Altınyunus170,30-0,7053,29
Marshall238,200,51-22,33
Martı GMYO1,091,87-57,31
Martı Otel1,830,00-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım33,006,11

Mavi Giyim54,15-0,823,74
Mazhar Zorlu Holding37,68-0,3219,70
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,32-0,11

Mega Polietilen7,40-9,98-3,39
Menderes Tekstil2,160,93-30,10
Mercan Kimya10,210,29

Merit Turizm16,903,5563,14
Merko Gıda5,040,80-41,67
Metemtur Yatırım6,971,01-13,79
Metro Holding1,620,62-22,12
Metro Petrol ve Tesisleri2,281,33-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,280,76-19,91
Milpa3,811,33-17,17
Mistral GMYO3,950,51-16,14
MLP Sağlık22,761,0714,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,600,7643,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,551,89-36,29
Mondi Tire Kutsan7,670,000,92
Naturel Enerji36,100,841,67
Naturelgaz7,950,76

Net Holding4,021,0117,20
Netaş Telekom.19,782,86-29,56
Niğbaş Niğde Beton11,83-0,84-77,25
Nuh Çimento38,120,58-20,63
Nurol GMYO14,551,4699,59
Odaş Elektrik1,851,09-52,56
Orge Enerji Elektrik5,751,2324,66
Orma Orman Mahsulleri25,16-0,6370,92
Osmanlı Menkul22,700,89-26,40
Ostim Endüstriyel Yat2,250,45-18,29
Otokar287,601,05-5,48
Oyak Çimento6,460,62-26,42
Oyak Yat. Ort.7,031,881,85
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,840,16

Oylum Sınai Yatırımlar4,010,50-14,86
Özak GMYO4,061,00-20,39
Özbal Çelik Boru13,37-0,45104,12
Özderici GMYO1,482,07-33,33
Özerden Plastik8,02-0,87-10,89
Pamukova Elektrik32,46-0,7352,25
Panora GMYO6,910,2914,82
Papilon Savunma14,980,40-34,18
Park Elek.Madencilik4,710,86-12,29
Parsan28,040,9415,39
Pegasus71,951,41-3,55
Peker GMYO0,990,00-56,23
Penguen Gıda3,100,65-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,000,23

Pera GMYO1,400,00-20,08
Pergamon Dış Ticaret23,040,7025,70
Petkim5,650,5313,45
Petrokent Turizm2.164,600,64138,81
Pınar Et ve Un17,110,82-21,81
Pınar Su7,110,57-4,31
Pınar Süt17,31-0,23-23,24
Plastikkart17,18-0,4118,89
Polisan Holding2,751,10-28,47
Politeknik Metal349,50-0,57-13,86
Prizma Press Matbaacılık4,360,93-20,44
QNB Finans Fin. Kir.84,101,02-32,88
QNB Finansbank40,50-0,10-42,43
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,123,32

Ral Yatırım Holding4,131,47-6,98
Ray Sigorta9,991,32-35,34
Reysaş GMYO4,690,86-13,94
Reysaş Lojistik4,070,99-21,34
Rhea Girişim2,002,04-46,24
Rodrigo Tekstil15,21-0,8510,94
Royal Halı3,29-0,30-4,36
RTA Laboratuvarları22,060,64-27,15
Sabancı Holding9,381,30-14,93
Safkar Ege Soğutmacılık7,661,46-29,60
Sanel Mühendislik4,88-0,6142,69
Sanifoam Sünger22,463,1265,15
Sanko Pazarlama9,864,126,39
Saray Matbaacılık4,450,23-49,26
Sarkuysan12,461,5543,26
Sasa Polyester29,501,3796,87
Say Yenilenebilir Enerji23,780,08179,44
Sekuro Plastik21,92-2,5857,02
Selçuk Ecza Deposu8,290,48-38,28
Selçuk Gıda4,571,11-8,23
Selva Gıda Sanayi7,35-0,41

Senkron Güvenlik27,000,302,82
Serve Film Prodüksiyon15,70-1,88-1,88
Servet GMYO72,600,35-7,40
Seyitler Kimya16,16-0,3720,03
Silverline Endüstri5,38-2,89-37,44
Sinpaş GMYO4,573,869,33
Smartiks Yazılım5,800,35-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii22,96-4,33-12,82
Söktaş3,980,76-21,81
Sönmez Filament39,52-1,20-43,70
Sönmez Pamuklu13,200,00-45,00
Sumaş Suni Tahta58,000,0013,17
Şeker Fin. Kir.5,766,08-10,00
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,571,345,73
Şok Marketler Ticaret11,54-0,09-7,53
T. Halk Bankası4,591,10-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,421,09-34,26
T.S.K.B.1,241,64-29,00
T.Tuborg16,700,00-7,58
Taç Tarım Ürünleri26,420,30150,90
Tat Gıda8,860,57-23,37
TAV Havalimanları22,800,977,04
Taze Kuru Gıda240,008,1110,96
Tek-Art Turizm1,482,07-26,73
Tekfen Holding14,281,13-12,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,02-0,14-18,94
Temapol Polimer Plastik14,510,8326,17
TGS Dış Ticaret11,981,18-5,74
Tofaş Oto. Fab.32,560,875,33
Torunlar GMYO3,310,30-15,13
Trabzon Liman30,020,74-6,54
Trabzonspor Sportif3,390,0038,93
Trend GMYO6,880,44-45,27
TSKB GMYO2,571,18-55,30
Tuğçelik13,952,5772,65
Tukaş6,701,36-30,86
Turcas Petrol3,490,29-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,36-4,34

Turkcell15,491,71-1,30
Tümosan Motor ve Traktör17,530,2924,59
Tüpraş93,351,58-13,56
Türk Hava Yolları12,832,15-0,62
Türk İlaç Serum28,280,78

Türk Prysmian Kablo12,000,93-0,52
Türk Telekom6,410,94-20,79
Türk Traktör169,800,53-0,33
Türker Proje Gayrimenkul118,700,595,14
Türkiye Sigorta4,761,71-22,95
Ufuk Yatırım13,870,003,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,800,80-10,38
Ulusoy Elektrik54,50-0,736,13
Ulusoy Un Sanayi4,991,22-1,94
Umpaş Holding1,15-7,26-55,94
Uşak Seramik1,792,29-23,50
Utopya Turizm19,011,12-51,01
Uzertaş Boya35,50-0,56-37,28
Ülker Bisküvi20,001,42-10,39
Ünlü Yatırım Holding5,082,21

Vakıf Fin. Kir.9,05-0,11165,55
Vakıf GMYO1,492,76-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,70-0,45-8,97
Vakıflar Bankası3,430,88-27,18
Vakko Tekstil11,040,7376,18
Vanet Gıda5,28-0,38-31,69
VBT Yazılım19,171,75

Verusa Holding47,283,914,83
Verusaturk Girisim21,143,0262,01
Vestel31,860,8951,28
Vestel Beyaz Eşya46,241,2319,97
Viking Kağıt5,919,85-34,33
Yapı ve Kredi Bank.2,291,33-23,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,540,13-12,85
Yataş13,170,92-8,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,34-9,96-1,36
Yeni Gimat GMYO13,960,9420,43
Yeşil GMYO1,012,02-26,81
Yeşil Yapı1,120,90-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,363,06-44,81
Yibitaş İnşaat Malzeme10.816,100,00-30,67
Yonga Mobilya21,221,05-28,77
Yükselen Çelik5,070,40-3,09
Yünsa10,911,49-21,46
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,781,14-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

???????(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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