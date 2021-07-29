Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.600,30
|-19,51
|İş Bankası (C)
|5,17
|1,37
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,87
|1,41
|-25,65
|İş Girişim
|9,87
|3,79
|-47,92
|İş GMYO
|1,89
|1,61
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,22
|0,99
|-20,35
|İş Yat. Ort.
|2,83
|0,71
|-15,85
|İşbir Holding
|5.327,40
|0,35
|94,60
|Işık Plastik
|34,68
|0,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|2,33
|-22,81
|İttifak Holding
|1,46
|1,39
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,21
|1,00
|1,17
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|0,76
|-19,63
|İzmir Fırça
|5,44
|-1,27
|-2,16
|Jantsa Jant Sanayi
|71,70
|0,35
|72,99
|Kafein Yazılım
|28,80
|-0,62
|34,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,89
|0,68
|Kaplamin
|19,81
|0,05
|-41,39
|Kardemir (A)
|7,19
|1,55
|20,84
|Kardemir (B)
|7,17
|2,58
|36,05
|Kardemir (D)
|7,71
|2,39
|33,39
|Karel Elektronik
|34,04
|0,71
|47,61
|Karsan Otomotiv
|4,12
|1,23
|26,77
|Karsu Tekstil
|7,84
|2,08
|-8,30
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,18
|4,00
|Kartonsan
|53,40
|-0,56
|-43,60
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|6,58
|10,39
|Kent Gıda
|210,80
|-0,57
|-40,72
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|1,13
|-31,91
|Kervan Gıda
|16,26
|0,06
|24,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,69
|0,60
|-32,67
|Klimasan Klima
|20,94
|2,85
|23,39
|Koç Holding
|20,44
|2,25
|-0,06
|Konfrut Gıda
|16,25
|-0,12
|-3,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,05
|0,32
|166,26
|Konya Çimento
|905,90
|1,22
|-19,83
|Koray GMYO
|8,36
|2,58
|87,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,98
|-0,09
|47,78
|Koza Altın
|105,90
|1,63
|9,51
|Koza Madencilik
|13,54
|1,80
|-12,59
|Körfez GMYO
|5,10
|1,19
|-12,07
|Kristal Kola
|1,90
|1,06
|-51,53
|Kron Telekomünikasyon
|51,10
|0,20
|38,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|237,50
|0,00
|50,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,72
|6,67
|18,26
|Kütahya Porselen
|48,64
|0,29
|-3,59
|Kütahya Şeker
|20,02
|9,94
|Lider Faktoring
|3,15
|-0,94
|-7,62
|Link Bilgisayar
|32,32
|0,62
|2,29
|Logo Yazılım
|37,04
|0,65
|18,95
|Lokman Hekim Sağlık
|9,47
|-0,73
|32,11
|Lüks Kadife
|45,18
|0,31
|56,81
|Makina Takım
|2,87
|1,41
|-15,84
|Manas Enerji Yönetimi
|13,16
|9,94
|Marka Yatırım Holding
|4,31
|-0,92
|-32,97
|Marmaris Altınyunus
|170,30
|-0,70
|53,29
|Marshall
|238,20
|0,51
|-22,33
|Martı GMYO
|1,09
|1,87
|-57,31
|Martı Otel
|1,83
|0,00
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,00
|6,11
|Mavi Giyim
|54,15
|-0,82
|3,74
|Mazhar Zorlu Holding
|37,68
|-0,32
|19,70
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|36,32
|-0,11
|Mega Polietilen
|7,40
|-9,98
|-3,39
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,93
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,21
|0,29
|Merit Turizm
|16,90
|3,55
|63,14
|Merko Gıda
|5,04
|0,80
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|6,97
|1,01
|-13,79
|Metro Holding
|1,62
|0,62
|-22,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|1,33
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,28
|0,76
|-19,91
|Milpa
|3,81
|1,33
|-17,17
|Mistral GMYO
|3,95
|0,51
|-16,14
|MLP Sağlık
|22,76
|1,07
|14,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|0,76
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,55
|1,89
|-36,29
|Mondi Tire Kutsan
|7,67
|0,00
|0,92
|Naturel Enerji
|36,10
|0,84
|1,67
|Naturelgaz
|7,95
|0,76
|Net Holding
|4,02
|1,01
|17,20
|Netaş Telekom.
|19,78
|2,86
|-29,56
|Niğbaş Niğde Beton
|11,83
|-0,84
|-77,25
|Nuh Çimento
|38,12
|0,58
|-20,63
|Nurol GMYO
|14,55
|1,46
|99,59
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,09
|-52,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,75
|1,23
|24,66
|Orma Orman Mahsulleri
|25,16
|-0,63
|70,92
|Osmanlı Menkul
|22,70
|0,89
|-26,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,45
|-18,29
|Otokar
|287,60
|1,05
|-5,48
|Oyak Çimento
|6,46
|0,62
|-26,42
|Oyak Yat. Ort.
|7,03
|1,88
|1,85
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,84
|0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,01
|0,50
|-14,86
|Özak GMYO
|4,06
|1,00
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|13,37
|-0,45
|104,12
|Özderici GMYO
|1,48
|2,07
|-33,33
|Özerden Plastik
|8,02
|-0,87
|-10,89
|Pamukova Elektrik
|32,46
|-0,73
|52,25
|Panora GMYO
|6,91
|0,29
|14,82
|Papilon Savunma
|14,98
|0,40
|-34,18
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,86
|-12,29
|Parsan
|28,04
|0,94
|15,39
|Pegasus
|71,95
|1,41
|-3,55
|Peker GMYO
|0,99
|0,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,10
|0,65
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,00
|0,23
|Pera GMYO
|1,40
|0,00
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,04
|0,70
|25,70
|Petkim
|5,65
|0,53
|13,45
|Petrokent Turizm
|2.164,60
|0,64
|138,81
|Pınar Et ve Un
|17,11
|0,82
|-21,81
|Pınar Su
|7,11
|0,57
|-4,31
|Pınar Süt
|17,31
|-0,23
|-23,24
|Plastikkart
|17,18
|-0,41
|18,89
|Polisan Holding
|2,75
|1,10
|-28,47
|Politeknik Metal
|349,50
|-0,57
|-13,86
|Prizma Press Matbaacılık
|4,36
|0,93
|-20,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,10
|1,02
|-32,88
|QNB Finansbank
|40,50
|-0,10
|-42,43
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,12
|3,32
|Ral Yatırım Holding
|4,13
|1,47
|-6,98
|Ray Sigorta
|9,99
|1,32
|-35,34
|Reysaş GMYO
|4,69
|0,86
|-13,94
|Reysaş Lojistik
|4,07
|0,99
|-21,34
|Rhea Girişim
|2,00
|2,04
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|15,21
|-0,85
|10,94
|Royal Halı
|3,29
|-0,30
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|22,06
|0,64
|-27,15
|Sabancı Holding
|9,38
|1,30
|-14,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,66
|1,46
|-29,60
|Sanel Mühendislik
|4,88
|-0,61
|42,69
|Sanifoam Sünger
|22,46
|3,12
|65,15
|Sanko Pazarlama
|9,86
|4,12
|6,39
|Saray Matbaacılık
|4,45
|0,23
|-49,26
|Sarkuysan
|12,46
|1,55
|43,26
|Sasa Polyester
|29,50
|1,37
|96,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,78
|0,08
|179,44
|Sekuro Plastik
|21,92
|-2,58
|57,02
|Selçuk Ecza Deposu
|8,29
|0,48
|-38,28
|Selçuk Gıda
|4,57
|1,11
|-8,23
|Selva Gıda Sanayi
|7,35
|-0,41
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,30
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,70
|-1,88
|-1,88
|Servet GMYO
|72,60
|0,35
|-7,40
|Seyitler Kimya
|16,16
|-0,37
|20,03
|Silverline Endüstri
|5,38
|-2,89
|-37,44
|Sinpaş GMYO
|4,57
|3,86
|9,33
|Smartiks Yazılım
|5,80
|0,35
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,96
|-4,33
|-12,82
|Söktaş
|3,98
|0,76
|-21,81
|Sönmez Filament
|39,52
|-1,20
|-43,70
|Sönmez Pamuklu
|13,20
|0,00
|-45,00
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|0,00
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,76
|6,08
|-10,00
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,57
|1,34
|5,73
|Şok Marketler Ticaret
|11,54
|-0,09
|-7,53
|T. Halk Bankası
|4,59
|1,10
|-17,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,42
|1,09
|-34,26
|T.S.K.B.
|1,24
|1,64
|-29,00
|T.Tuborg
|16,70
|0,00
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|26,42
|0,30
|150,90
|Tat Gıda
|8,86
|0,57
|-23,37
|TAV Havalimanları
|22,80
|0,97
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|240,00
|8,11
|10,96
|Tek-Art Turizm
|1,48
|2,07
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,28
|1,13
|-12,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,02
|-0,14
|-18,94
|Temapol Polimer Plastik
|14,51
|0,83
|26,17
|TGS Dış Ticaret
|11,98
|1,18
|-5,74
|Tofaş Oto. Fab.
|32,56
|0,87
|5,33
|Torunlar GMYO
|3,31
|0,30
|-15,13
|Trabzon Liman
|30,02
|0,74
|-6,54
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|0,00
|38,93
|Trend GMYO
|6,88
|0,44
|-45,27
|TSKB GMYO
|2,57
|1,18
|-55,30
|Tuğçelik
|13,95
|2,57
|72,65
|Tukaş
|6,70
|1,36
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,49
|0,29
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,36
|-4,34
|Turkcell
|15,49
|1,71
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,53
|0,29
|24,59
|Tüpraş
|93,35
|1,58
|-13,56
|Türk Hava Yolları
|12,83
|2,15
|-0,62
|Türk İlaç Serum
|28,28
|0,78
|Türk Prysmian Kablo
|12,00
|0,93
|-0,52
|Türk Telekom
|6,41
|0,94
|-20,79
|Türk Traktör
|169,80
|0,53
|-0,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,70
|0,59
|5,14
|Türkiye Sigorta
|4,76
|1,71
|-22,95
|Ufuk Yatırım
|13,87
|0,00
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|0,80
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|54,50
|-0,73
|6,13
|Ulusoy Un Sanayi
|4,99
|1,22
|-1,94
|Umpaş Holding
|1,15
|-7,26
|-55,94
|Uşak Seramik
|1,79
|2,29
|-23,50
|Utopya Turizm
|19,01
|1,12
|-51,01
|Uzertaş Boya
|35,50
|-0,56
|-37,28
|Ülker Bisküvi
|20,00
|1,42
|-10,39
|Ünlü Yatırım Holding
|5,08
|2,21
|Vakıf Fin. Kir.
|9,05
|-0,11
|165,55
|Vakıf GMYO
|1,49
|2,76
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,70
|-0,45
|-8,97
|Vakıflar Bankası
|3,43
|0,88
|-27,18
|Vakko Tekstil
|11,04
|0,73
|76,18
|Vanet Gıda
|5,28
|-0,38
|-31,69
|VBT Yazılım
|19,17
|1,75
|Verusa Holding
|47,28
|3,91
|4,83
|Verusaturk Girisim
|21,14
|3,02
|62,01
|Vestel
|31,86
|0,89
|51,28
|Vestel Beyaz Eşya
|46,24
|1,23
|19,97
|Viking Kağıt
|5,91
|9,85
|-34,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|1,33
|-23,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,54
|0,13
|-12,85
|Yataş
|13,17
|0,92
|-8,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,34
|-9,96
|-1,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,96
|0,94
|20,43
|Yeşil GMYO
|1,01
|2,02
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,12
|0,90
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,36
|3,06
|-44,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.816,10
|0,00
|-30,67
|Yonga Mobilya
|21,22
|1,05
|-28,77
|Yükselen Çelik
|5,07
|0,40
|-3,09
|Yünsa
|10,91
|1,49
|-21,46
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,14
|-35,74
???????(Son)
Kaynak: AA
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