Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.600,30 -19,51 İş Bankası (C) 5,17 1,37 -23,89 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,87 1,41 -25,65 İş Girişim 9,87 3,79 -47,92 İş GMYO 1,89 1,61 -25,59 İş Y. Men. Değ. 13,22 0,99 -20,35 İş Yat. Ort. 2,83 0,71 -15,85 İşbir Holding 5.327,40 0,35 94,60 Işık Plastik 34,68 0,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 2,33 -22,81 İttifak Holding 1,46 1,39 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,21 1,00 1,17 İzmir Demir Çelik 2,66 0,76 -19,63 İzmir Fırça 5,44 -1,27 -2,16 Jantsa Jant Sanayi 71,70 0,35 72,99 Kafein Yazılım 28,80 -0,62 34,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,89 0,68 Kaplamin 19,81 0,05 -41,39 Kardemir (A) 7,19 1,55 20,84 Kardemir (B) 7,17 2,58 36,05 Kardemir (D) 7,71 2,39 33,39 Karel Elektronik 34,04 0,71 47,61 Karsan Otomotiv 4,12 1,23 26,77 Karsu Tekstil 7,84 2,08 -8,30 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,18 4,00 Kartonsan 53,40 -0,56 -43,60 Katmerciler Ekipman 3,40 6,58 10,39 Kent Gıda 210,80 -0,57 -40,72 Kerevitaş Gıda 4,48 1,13 -31,91 Kervan Gıda 16,26 0,06 24,11 Kervansaray Yat. Holding 0,59 0,00 -53,17 Kiler GMYO 1,69 0,60 -32,67 Klimasan Klima 20,94 2,85 23,39 Koç Holding 20,44 2,25 -0,06 Konfrut Gıda 16,25 -0,12 -3,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,05 0,32 166,26 Konya Çimento 905,90 1,22 -19,83 Koray GMYO 8,36 2,58 87,87 Kordsa Teknik Tekstil 22,98 -0,09 47,78 Koza Altın 105,90 1,63 9,51 Koza Madencilik 13,54 1,80 -12,59 Körfez GMYO 5,10 1,19 -12,07 Kristal Kola 1,90 1,06 -51,53 Kron Telekomünikasyon 51,10 0,20 38,71 Kuştur Kuşadası Turizm 237,50 0,00 50,99 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 6,67 18,26 Kütahya Porselen 48,64 0,29 -3,59 Kütahya Şeker 20,02 9,94 Lider Faktoring 3,15 -0,94 -7,62 Link Bilgisayar 32,32 0,62 2,29 Logo Yazılım 37,04 0,65 18,95 Lokman Hekim Sağlık 9,47 -0,73 32,11 Lüks Kadife 45,18 0,31 56,81 Makina Takım 2,87 1,41 -15,84 Manas Enerji Yönetimi 13,16 9,94 Marka Yatırım Holding 4,31 -0,92 -32,97 Marmaris Altınyunus 170,30 -0,70 53,29 Marshall 238,20 0,51 -22,33 Martı GMYO 1,09 1,87 -57,31 Martı Otel 1,83 0,00 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 33,00 6,11 Mavi Giyim 54,15 -0,82 3,74 Mazhar Zorlu Holding 37,68 -0,32 19,70 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 36,32 -0,11 Mega Polietilen 7,40 -9,98 -3,39 Menderes Tekstil 2,16 0,93 -30,10 Mercan Kimya 10,21 0,29 Merit Turizm 16,90 3,55 63,14 Merko Gıda 5,04 0,80 -41,67 Metemtur Yatırım 6,97 1,01 -13,79 Metro Holding 1,62 0,62 -22,12 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 1,33 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,28 0,76 -19,91 Milpa 3,81 1,33 -17,17 Mistral GMYO 3,95 0,51 -16,14 MLP Sağlık 22,76 1,07 14,54 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 0,76 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,55 1,89 -36,29 Mondi Tire Kutsan 7,67 0,00 0,92 Naturel Enerji 36,10 0,84 1,67 Naturelgaz 7,95 0,76 Net Holding 4,02 1,01 17,20 Netaş Telekom. 19,78 2,86 -29,56 Niğbaş Niğde Beton 11,83 -0,84 -77,25 Nuh Çimento 38,12 0,58 -20,63 Nurol GMYO 14,55 1,46 99,59 Odaş Elektrik 1,85 1,09 -52,56 Orge Enerji Elektrik 5,75 1,23 24,66 Orma Orman Mahsulleri 25,16 -0,63 70,92 Osmanlı Menkul 22,70 0,89 -26,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,45 -18,29 Otokar 287,60 1,05 -5,48 Oyak Çimento 6,46 0,62 -26,42 Oyak Yat. Ort. 7,03 1,88 1,85 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,84 0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 4,01 0,50 -14,86 Özak GMYO 4,06 1,00 -20,39 Özbal Çelik Boru 13,37 -0,45 104,12 Özderici GMYO 1,48 2,07 -33,33 Özerden Plastik 8,02 -0,87 -10,89 Pamukova Elektrik 32,46 -0,73 52,25 Panora GMYO 6,91 0,29 14,82 Papilon Savunma 14,98 0,40 -34,18 Park Elek.Madencilik 4,71 0,86 -12,29 Parsan 28,04 0,94 15,39 Pegasus 71,95 1,41 -3,55 Peker GMYO 0,99 0,00 -56,23 Penguen Gıda 3,10 0,65 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,00 0,23 Pera GMYO 1,40 0,00 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 23,04 0,70 25,70 Petkim 5,65 0,53 13,45 Petrokent Turizm 2.164,60 0,64 138,81 Pınar Et ve Un 17,11 0,82 -21,81 Pınar Su 7,11 0,57 -4,31 Pınar Süt 17,31 -0,23 -23,24 Plastikkart 17,18 -0,41 18,89 Polisan Holding 2,75 1,10 -28,47 Politeknik Metal 349,50 -0,57 -13,86 Prizma Press Matbaacılık 4,36 0,93 -20,44 QNB Finans Fin. Kir. 84,10 1,02 -32,88 QNB Finansbank 40,50 -0,10 -42,43 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,12 3,32 Ral Yatırım Holding 4,13 1,47 -6,98 Ray Sigorta 9,99 1,32 -35,34 Reysaş GMYO 4,69 0,86 -13,94 Reysaş Lojistik 4,07 0,99 -21,34 Rhea Girişim 2,00 2,04 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,21 -0,85 10,94 Royal Halı 3,29 -0,30 -4,36 RTA Laboratuvarları 22,06 0,64 -27,15 Sabancı Holding 9,38 1,30 -14,93 Safkar Ege Soğutmacılık 7,66 1,46 -29,60 Sanel Mühendislik 4,88 -0,61 42,69 Sanifoam Sünger 22,46 3,12 65,15 Sanko Pazarlama 9,86 4,12 6,39 Saray Matbaacılık 4,45 0,23 -49,26 Sarkuysan 12,46 1,55 43,26 Sasa Polyester 29,50 1,37 96,87 Say Yenilenebilir Enerji 23,78 0,08 179,44 Sekuro Plastik 21,92 -2,58 57,02 Selçuk Ecza Deposu 8,29 0,48 -38,28 Selçuk Gıda 4,57 1,11 -8,23 Selva Gıda Sanayi 7,35 -0,41 Senkron Güvenlik 27,00 0,30 2,82 Serve Film Prodüksiyon 15,70 -1,88 -1,88 Servet GMYO 72,60 0,35 -7,40 Seyitler Kimya 16,16 -0,37 20,03 Silverline Endüstri 5,38 -2,89 -37,44 Sinpaş GMYO 4,57 3,86 9,33 Smartiks Yazılım 5,80 0,35 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 22,96 -4,33 -12,82 Söktaş 3,98 0,76 -21,81 Sönmez Filament 39,52 -1,20 -43,70 Sönmez Pamuklu 13,20 0,00 -45,00 Sumaş Suni Tahta 58,00 0,00 13,17 Şeker Fin. Kir. 5,76 6,08 -10,00 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 7,57 1,34 5,73 Şok Marketler Ticaret 11,54 -0,09 -7,53 T. Halk Bankası 4,59 1,10 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,42 1,09 -34,26 T.S.K.B. 1,24 1,64 -29,00 T.Tuborg 16,70 0,00 -7,58 Taç Tarım Ürünleri 26,42 0,30 150,90 Tat Gıda 8,86 0,57 -23,37 TAV Havalimanları 22,80 0,97 7,04 Taze Kuru Gıda 240,00 8,11 10,96 Tek-Art Turizm 1,48 2,07 -26,73 Tekfen Holding 14,28 1,13 -12,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,02 -0,14 -18,94 Temapol Polimer Plastik 14,51 0,83 26,17 TGS Dış Ticaret 11,98 1,18 -5,74 Tofaş Oto. Fab. 32,56 0,87 5,33 Torunlar GMYO 3,31 0,30 -15,13 Trabzon Liman 30,02 0,74 -6,54 Trabzonspor Sportif 3,39 0,00 38,93 Trend GMYO 6,88 0,44 -45,27 TSKB GMYO 2,57 1,18 -55,30 Tuğçelik 13,95 2,57 72,65 Tukaş 6,70 1,36 -30,86 Turcas Petrol 3,49 0,29 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,36 -4,34 Turkcell 15,49 1,71 -1,30 Tümosan Motor ve Traktör 17,53 0,29 24,59 Tüpraş 93,35 1,58 -13,56 Türk Hava Yolları 12,83 2,15 -0,62 Türk İlaç Serum 28,28 0,78 Türk Prysmian Kablo 12,00 0,93 -0,52 Türk Telekom 6,41 0,94 -20,79 Türk Traktör 169,80 0,53 -0,33 Türker Proje Gayrimenkul 118,70 0,59 5,14 Türkiye Sigorta 4,76 1,71 -22,95 Ufuk Yatırım 13,87 0,00 3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 0,80 -10,38 Ulusoy Elektrik 54,50 -0,73 6,13 Ulusoy Un Sanayi 4,99 1,22 -1,94 Umpaş Holding 1,15 -7,26 -55,94 Uşak Seramik 1,79 2,29 -23,50 Utopya Turizm 19,01 1,12 -51,01 Uzertaş Boya 35,50 -0,56 -37,28 Ülker Bisküvi 20,00 1,42 -10,39 Ünlü Yatırım Holding 5,08 2,21 Vakıf Fin. Kir. 9,05 -0,11 165,55 Vakıf GMYO 1,49 2,76 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,70 -0,45 -8,97 Vakıflar Bankası 3,43 0,88 -27,18 Vakko Tekstil 11,04 0,73 76,18 Vanet Gıda 5,28 -0,38 -31,69 VBT Yazılım 19,17 1,75 Verusa Holding 47,28 3,91 4,83 Verusaturk Girisim 21,14 3,02 62,01 Vestel 31,86 0,89 51,28 Vestel Beyaz Eşya 46,24 1,23 19,97 Viking Kağıt 5,91 9,85 -34,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 1,33 -23,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,54 0,13 -12,85 Yataş 13,17 0,92 -8,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,34 -9,96 -1,36 Yeni Gimat GMYO 13,96 0,94 20,43 Yeşil GMYO 1,01 2,02 -26,81 Yeşil Yapı 1,12 0,90 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,36 3,06 -44,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.816,10 0,00 -30,67 Yonga Mobilya 21,22 1,05 -28,77 Yükselen Çelik 5,07 0,40 -3,09 Yünsa 10,91 1,49 -21,46 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 1,14 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Son)

Son Dakika

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti

İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı

Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek

Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı

Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var

İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada