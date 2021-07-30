Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.500,00
|2,67
|-14,81
|İş Bankası (C)
|5,20
|0,00
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,86
|-0,69
|-25,91
|İş Girişim
|9,59
|-0,42
|-49,39
|İş GMYO
|1,87
|-1,06
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|-0,91
|-21,07
|İş Yat. Ort.
|2,82
|0,00
|-16,15
|İşbir Holding
|5.000,00
|-5,82
|82,64
|Işık Plastik
|34,60
|-0,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,46
|0,00
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,30
|1,44
|1,67
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-1,49
|-19,93
|İzmir Fırça
|5,56
|1,83
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|70,85
|-1,05
|70,94
|Kafein Yazılım
|28,50
|-1,04
|33,55
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|-0,47
|Kaplamin
|19,81
|-1,54
|-41,39
|Kardemir (A)
|7,09
|-1,53
|19,16
|Kardemir (B)
|7,02
|-0,99
|33,21
|Kardemir (D)
|7,75
|-0,26
|34,08
|Karel Elektronik
|34,06
|-0,29
|47,70
|Karsan Otomotiv
|4,33
|3,10
|33,23
|Karsu Tekstil
|7,76
|-1,02
|-9,24
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,96
|-2,58
|Kartonsan
|51,65
|-1,99
|-45,44
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|-2,91
|-2,60
|Kent Gıda
|205,00
|-2,98
|-42,35
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|0,22
|-32,07
|Kervan Gıda
|16,28
|0,00
|24,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,70
|-1,16
|-32,27
|Klimasan Klima
|20,44
|-1,26
|20,45
|Koç Holding
|20,46
|-0,68
|0,04
|Konfrut Gıda
|16,34
|0,06
|-3,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,15
|-1,19
|162,46
|Konya Çimento
|897,00
|-0,94
|-20,62
|Koray GMYO
|8,85
|5,73
|98,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,48
|-0,17
|51,00
|Koza Altın
|104,90
|-1,78
|8,48
|Koza Madencilik
|13,56
|-1,45
|-12,46
|Körfez GMYO
|5,14
|0,00
|-11,38
|Kristal Kola
|1,86
|-1,06
|-52,55
|Kron Telekomünikasyon
|50,10
|-0,60
|35,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|227,90
|-3,51
|44,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,86
|2,14
|24,35
|Kütahya Porselen
|47,56
|-2,06
|-5,73
|Kütahya Şeker
|22,02
|9,99
|Lider Faktoring
|3,34
|6,37
|-2,05
|Link Bilgisayar
|31,80
|-0,25
|0,65
|Logo Yazılım
|36,22
|-1,36
|16,31
|Lokman Hekim Sağlık
|9,53
|0,21
|32,95
|Lüks Kadife
|44,96
|-0,66
|56,04
|Makina Takım
|2,86
|0,35
|-16,13
|Manas Enerji Yönetimi
|14,47
|9,95
|Marka Yatırım Holding
|4,32
|-1,59
|-32,81
|Marmaris Altınyunus
|169,20
|-0,70
|52,30
|Marshall
|238,60
|0,46
|-22,20
|Martı GMYO
|1,07
|-0,93
|-58,10
|Martı Otel
|1,82
|-1,09
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,48
|-1,99
|Mavi Giyim
|53,75
|0,68
|4,15
|Mazhar Zorlu Holding
|38,78
|1,36
|23,19
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,48
|-0,62
|Mega Polietilen
|6,86
|-7,30
|-10,44
|Menderes Tekstil
|2,17
|0,46
|-29,77
|Mercan Kimya
|10,36
|1,97
|Merit Turizm
|16,50
|-2,31
|59,28
|Merko Gıda
|5,01
|-0,60
|-42,01
|Metemtur Yatırım
|6,82
|-9,91
|-15,65
|Metro Holding
|1,61
|0,63
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|0,00
|-22,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,08
|-1,10
|-20,37
|Milpa
|3,75
|-2,09
|-18,48
|Mistral GMYO
|3,90
|-1,27
|-17,20
|MLP Sağlık
|22,66
|0,09
|14,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,04
|0,57
|53,04
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,49
|-0,13
|-36,79
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|1,95
|3,16
|Naturel Enerji
|35,76
|-0,78
|0,71
|Naturelgaz
|8,00
|-2,20
|Net Holding
|3,94
|-1,25
|14,87
|Netaş Telekom.
|19,34
|-1,98
|-31,13
|Niğbaş Niğde Beton
|11,64
|-0,85
|-77,62
|Nuh Çimento
|38,10
|-1,24
|-20,67
|Nurol GMYO
|14,95
|2,19
|105,08
|Odaş Elektrik
|1,80
|-2,17
|-53,85
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|1,37
|28,56
|Orma Orman Mahsulleri
|26,02
|3,42
|76,77
|Osmanlı Menkul
|22,68
|0,98
|-26,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|-0,89
|-19,02
|Otokar
|285,80
|-1,48
|-6,08
|Oyak Çimento
|6,45
|-0,46
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|-1,00
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,84
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,96
|-0,75
|-15,92
|Özak GMYO
|4,12
|0,98
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|14,02
|7,19
|114,05
|Özderici GMYO
|1,45
|-1,36
|-34,68
|Özerden Plastik
|8,03
|-0,99
|-10,78
|Pamukova Elektrik
|32,10
|-1,83
|50,56
|Panora GMYO
|6,90
|-1,15
|14,65
|Papilon Savunma
|14,79
|-0,67
|-35,02
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|-1,27
|-13,04
|Parsan
|28,06
|0,00
|15,47
|Pegasus
|71,05
|-0,84
|-4,76
|Peker GMYO
|0,99
|1,02
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,08
|-0,32
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,20
|0,57
|Pera GMYO
|1,42
|1,43
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,74
|-1,04
|24,07
|Petkim
|5,65
|-0,53
|13,45
|Petrokent Turizm
|2.139,00
|1,62
|135,99
|Pınar Et ve Un
|17,12
|-0,23
|-21,77
|Pınar Su
|7,10
|0,00
|-4,44
|Pınar Süt
|17,44
|0,11
|-22,66
|Plastikkart
|17,50
|0,46
|21,11
|Polisan Holding
|2,74
|-0,36
|-28,73
|Politeknik Metal
|345,50
|-0,92
|-14,84
|Prizma Press Matbaacılık
|4,26
|-1,62
|-22,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,95
|0,00
|-33,00
|QNB Finansbank
|40,70
|0,30
|-42,15
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,30
|-1,35
|Ral Yatırım Holding
|4,19
|0,96
|-5,63
|Ray Sigorta
|9,86
|-0,30
|-36,18
|Reysaş GMYO
|4,66
|-0,64
|-14,50
|Reysaş Lojistik
|4,10
|0,24
|-20,76
|Rhea Girişim
|2,00
|0,50
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|15,13
|-1,56
|10,36
|Royal Halı
|3,28
|0,61
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|22,02
|-0,54
|-27,28
|Sabancı Holding
|9,36
|-1,06
|-15,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,57
|-0,26
|-30,42
|Sanel Mühendislik
|4,89
|-0,41
|42,98
|Sanifoam Sünger
|22,98
|2,77
|68,97
|Sanko Pazarlama
|9,65
|-1,83
|4,12
|Saray Matbaacılık
|4,48
|1,82
|-48,92
|Sarkuysan
|12,24
|-1,77
|40,73
|Sasa Polyester
|28,92
|-1,43
|93,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,16
|0,83
|183,90
|Sekuro Plastik
|22,32
|0,54
|59,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,24
|-0,72
|-38,65
|Selçuk Gıda
|4,44
|-0,22
|-10,84
|Selva Gıda Sanayi
|7,41
|-0,27
|Senkron Güvenlik
|26,50
|1,84
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|15,60
|-1,27
|-2,50
|Servet GMYO
|72,90
|-0,27
|-7,02
|Seyitler Kimya
|16,28
|-0,06
|20,92
|Silverline Endüstri
|5,46
|0,74
|-36,51
|Sinpaş GMYO
|4,57
|0,44
|9,33
|Smartiks Yazılım
|5,73
|-0,69
|-35,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,98
|-4,27
|-16,54
|Söktaş
|3,91
|-0,76
|-23,18
|Sönmez Filament
|39,58
|0,46
|-43,62
|Sönmez Pamuklu
|13,05
|-0,38
|-45,63
|Sumaş Suni Tahta
|57,95
|-0,26
|13,07
|Şeker Fin. Kir.
|5,44
|-4,06
|-15,00
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|7,57
|-1,17
|5,73
|Şok Marketler Ticaret
|11,44
|-0,61
|-8,34
|T. Halk Bankası
|4,59
|-0,43
|-17,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,28
|1,33
|-31,49
|T.S.K.B.
|1,23
|-0,81
|-29,57
|T.Tuborg
|16,60
|-1,19
|-8,14
|Taç Tarım Ürünleri
|26,36
|-0,15
|150,33
|Tat Gıda
|8,71
|-0,91
|-24,66
|TAV Havalimanları
|22,70
|-1,05
|6,57
|Taze Kuru Gıda
|239,10
|0,46
|10,54
|Tek-Art Turizm
|1,50
|0,00
|-25,74
|Tekfen Holding
|14,10
|-1,54
|-14,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|0,85
|-17,78
|Temapol Polimer Plastik
|14,56
|0,07
|26,61
|TGS Dış Ticaret
|11,80
|-1,17
|-7,16
|Tofaş Oto. Fab.
|32,66
|-0,49
|5,66
|Torunlar GMYO
|3,39
|1,19
|-13,08
|Trabzon Liman
|29,94
|-0,40
|-6,79
|Trabzonspor Sportif
|3,58
|5,29
|46,72
|Trend GMYO
|6,87
|0,44
|-45,35
|TSKB GMYO
|2,78
|9,45
|-51,65
|Tuğçelik
|14,24
|4,09
|76,24
|Tukaş
|6,67
|-0,15
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,44
|-1,43
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,09
|-2,42
|Turkcell
|15,13
|0,08
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,62
|-1,01
|25,23
|Tüpraş
|94,35
|0,27
|-12,64
|Türk Hava Yolları
|12,75
|-0,23
|-1,24
|Türk İlaç Serum
|29,44
|4,62
|Türk Prysmian Kablo
|11,66
|0,52
|-3,34
|Türk Telekom
|6,45
|0,00
|-20,29
|Türk Traktör
|169,10
|-0,82
|-0,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,10
|-1,26
|3,72
|Türkiye Sigorta
|4,69
|-0,64
|-24,09
|Ufuk Yatırım
|13,50
|-1,53
|0,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|4,77
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-0,74
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|0,40
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,76
|-0,56
|-24,79
|Utopya Turizm
|20,00
|2,04
|-48,45
|Uzertaş Boya
|35,00
|-1,91
|-38,16
|Ülker Bisküvi
|19,91
|-0,55
|-10,79
|Ünlü Yatırım Holding
|4,94
|-1,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,89
|-0,67
|160,86
|Vakıf GMYO
|1,47
|-0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,62
|-0,45
|-10,05
|Vakıflar Bankası
|3,42
|-0,87
|-27,39
|Vakko Tekstil
|10,96
|-0,90
|74,90
|Vanet Gıda
|5,20
|-1,14
|-32,73
|VBT Yazılım
|17,99
|-2,86
|Verusa Holding
|46,16
|-0,13
|2,39
|Verusaturk Girisim
|20,64
|-1,34
|58,18
|Vestel
|29,72
|-0,58
|52,19
|Vestel Beyaz Eşya
|45,30
|0,81
|21,20
|Viking Kağıt
|6,50
|9,98
|-27,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|0,87
|-22,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,20
|-1,02
|-13,79
|Yataş
|13,01
|-1,06
|-9,97
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|-3,92
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|13,84
|-1,00
|19,39
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,00
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,29
|-1,72
|-46,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.949,30
|-29,81
|Yonga Mobilya
|21,28
|0,00
|-28,56
|Yükselen Çelik
|5,12
|0,00
|-2,14
|Yünsa
|10,80
|-0,46
|-22,25
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,13
|-35,38
???????(Son)
Kaynak: AA
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