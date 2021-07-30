Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.500,00 2,67 -14,81 İş Bankası (C) 5,20 0,00 -23,45 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,86 -0,69 -25,91 İş Girişim 9,59 -0,42 -49,39 İş GMYO 1,87 -1,06 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,10 -0,91 -21,07 İş Yat. Ort. 2,82 0,00 -16,15 İşbir Holding 5.000,00 -5,82 82,64 Işık Plastik 34,60 -0,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,46 0,00 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,30 1,44 1,67 İzmir Demir Çelik 2,65 -1,49 -19,93 İzmir Fırça 5,56 1,83 0,00 Jantsa Jant Sanayi 70,85 -1,05 70,94 Kafein Yazılım 28,50 -1,04 33,55 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 -0,47 Kaplamin 19,81 -1,54 -41,39 Kardemir (A) 7,09 -1,53 19,16 Kardemir (B) 7,02 -0,99 33,21 Kardemir (D) 7,75 -0,26 34,08 Karel Elektronik 34,06 -0,29 47,70 Karsan Otomotiv 4,33 3,10 33,23 Karsu Tekstil 7,76 -1,02 -9,24 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,96 -2,58 Kartonsan 51,65 -1,99 -45,44 Katmerciler Ekipman 3,00 -2,91 -2,60 Kent Gıda 205,00 -2,98 -42,35 Kerevitaş Gıda 4,47 0,22 -32,07 Kervan Gıda 16,28 0,00 24,26 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,70 -1,16 -32,27 Klimasan Klima 20,44 -1,26 20,45 Koç Holding 20,46 -0,68 0,04 Konfrut Gıda 16,34 0,06 -3,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,15 -1,19 162,46 Konya Çimento 897,00 -0,94 -20,62 Koray GMYO 8,85 5,73 98,88 Kordsa Teknik Tekstil 23,48 -0,17 51,00 Koza Altın 104,90 -1,78 8,48 Koza Madencilik 13,56 -1,45 -12,46 Körfez GMYO 5,14 0,00 -11,38 Kristal Kola 1,86 -1,06 -52,55 Kron Telekomünikasyon 50,10 -0,60 35,99 Kuştur Kuşadası Turizm 227,90 -3,51 44,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,86 2,14 24,35 Kütahya Porselen 47,56 -2,06 -5,73 Kütahya Şeker 22,02 9,99 Lider Faktoring 3,34 6,37 -2,05 Link Bilgisayar 31,80 -0,25 0,65 Logo Yazılım 36,22 -1,36 16,31 Lokman Hekim Sağlık 9,53 0,21 32,95 Lüks Kadife 44,96 -0,66 56,04 Makina Takım 2,86 0,35 -16,13 Manas Enerji Yönetimi 14,47 9,95 Marka Yatırım Holding 4,32 -1,59 -32,81 Marmaris Altınyunus 169,20 -0,70 52,30 Marshall 238,60 0,46 -22,20 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,82 -1,09 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 31,48 -1,99 Mavi Giyim 53,75 0,68 4,15 Mazhar Zorlu Holding 38,78 1,36 23,19 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,48 -0,62 Mega Polietilen 6,86 -7,30 -10,44 Menderes Tekstil 2,17 0,46 -29,77 Mercan Kimya 10,36 1,97 Merit Turizm 16,50 -2,31 59,28 Merko Gıda 5,01 -0,60 -42,01 Metemtur Yatırım 6,82 -9,91 -15,65 Metro Holding 1,61 0,63 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,00 -22,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,08 -1,10 -20,37 Milpa 3,75 -2,09 -18,48 Mistral GMYO 3,90 -1,27 -17,20 MLP Sağlık 22,66 0,09 14,04 MMC San. ve Tic. Yat. 7,04 0,57 53,04 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,49 -0,13 -36,79 Mondi Tire Kutsan 7,84 1,95 3,16 Naturel Enerji 35,76 -0,78 0,71 Naturelgaz 8,00 -2,20 Net Holding 3,94 -1,25 14,87 Netaş Telekom. 19,34 -1,98 -31,13 Niğbaş Niğde Beton 11,64 -0,85 -77,62 Nuh Çimento 38,10 -1,24 -20,67 Nurol GMYO 14,95 2,19 105,08 Odaş Elektrik 1,80 -2,17 -53,85 Orge Enerji Elektrik 5,93 1,37 28,56 Orma Orman Mahsulleri 26,02 3,42 76,77 Osmanlı Menkul 22,68 0,98 -26,46 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -0,89 -19,02 Otokar 285,80 -1,48 -6,08 Oyak Çimento 6,45 -0,46 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,93 -1,00 0,40 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,84 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 -0,75 -15,92 Özak GMYO 4,12 0,98 -19,22 Özbal Çelik Boru 14,02 7,19 114,05 Özderici GMYO 1,45 -1,36 -34,68 Özerden Plastik 8,03 -0,99 -10,78 Pamukova Elektrik 32,10 -1,83 50,56 Panora GMYO 6,90 -1,15 14,65 Papilon Savunma 14,79 -0,67 -35,02 Park Elek.Madencilik 4,67 -1,27 -13,04 Parsan 28,06 0,00 15,47 Pegasus 71,05 -0,84 -4,76 Peker GMYO 0,99 1,02 -56,23 Penguen Gıda 3,08 -0,32 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,20 0,57 Pera GMYO 1,42 1,43 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,74 -1,04 24,07 Petkim 5,65 -0,53 13,45 Petrokent Turizm 2.139,00 1,62 135,99 Pınar Et ve Un 17,12 -0,23 -21,77 Pınar Su 7,10 0,00 -4,44 Pınar Süt 17,44 0,11 -22,66 Plastikkart 17,50 0,46 21,11 Polisan Holding 2,74 -0,36 -28,73 Politeknik Metal 345,50 -0,92 -14,84 Prizma Press Matbaacılık 4,26 -1,62 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 83,95 0,00 -33,00 QNB Finansbank 40,70 0,30 -42,15 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,30 -1,35 Ral Yatırım Holding 4,19 0,96 -5,63 Ray Sigorta 9,86 -0,30 -36,18 Reysaş GMYO 4,66 -0,64 -14,50 Reysaş Lojistik 4,10 0,24 -20,76 Rhea Girişim 2,00 0,50 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,13 -1,56 10,36 Royal Halı 3,28 0,61 -4,65 RTA Laboratuvarları 22,02 -0,54 -27,28 Sabancı Holding 9,36 -1,06 -15,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,57 -0,26 -30,42 Sanel Mühendislik 4,89 -0,41 42,98 Sanifoam Sünger 22,98 2,77 68,97 Sanko Pazarlama 9,65 -1,83 4,12 Saray Matbaacılık 4,48 1,82 -48,92 Sarkuysan 12,24 -1,77 40,73 Sasa Polyester 28,92 -1,43 93,00 Say Yenilenebilir Enerji 24,16 0,83 183,90 Sekuro Plastik 22,32 0,54 59,89 Selçuk Ecza Deposu 8,24 -0,72 -38,65 Selçuk Gıda 4,44 -0,22 -10,84 Selva Gıda Sanayi 7,41 -0,27 Senkron Güvenlik 26,50 1,84 0,91 Serve Film Prodüksiyon 15,60 -1,27 -2,50 Servet GMYO 72,90 -0,27 -7,02 Seyitler Kimya 16,28 -0,06 20,92 Silverline Endüstri 5,46 0,74 -36,51 Sinpaş GMYO 4,57 0,44 9,33 Smartiks Yazılım 5,73 -0,69 -35,33 Sodaş Sodyum Sanayii 21,98 -4,27 -16,54 Söktaş 3,91 -0,76 -23,18 Sönmez Filament 39,58 0,46 -43,62 Sönmez Pamuklu 13,05 -0,38 -45,63 Sumaş Suni Tahta 57,95 -0,26 13,07 Şeker Fin. Kir. 5,44 -4,06 -15,00 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,57 -1,17 5,73 Şok Marketler Ticaret 11,44 -0,61 -8,34 T. Halk Bankası 4,59 -0,43 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,28 1,33 -31,49 T.S.K.B. 1,23 -0,81 -29,57 T.Tuborg 16,60 -1,19 -8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,36 -0,15 150,33 Tat Gıda 8,71 -0,91 -24,66 TAV Havalimanları 22,70 -1,05 6,57 Taze Kuru Gıda 239,10 0,46 10,54 Tek-Art Turizm 1,50 0,00 -25,74 Tekfen Holding 14,10 -1,54 -14,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 0,85 -17,78 Temapol Polimer Plastik 14,56 0,07 26,61 TGS Dış Ticaret 11,80 -1,17 -7,16 Tofaş Oto. Fab. 32,66 -0,49 5,66 Torunlar GMYO 3,39 1,19 -13,08 Trabzon Liman 29,94 -0,40 -6,79 Trabzonspor Sportif 3,58 5,29 46,72 Trend GMYO 6,87 0,44 -45,35 TSKB GMYO 2,78 9,45 -51,65 Tuğçelik 14,24 4,09 76,24 Tukaş 6,67 -0,15 -31,17 Turcas Petrol 3,44 -1,43 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,09 -2,42 Turkcell 15,13 0,08 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 17,62 -1,01 25,23 Tüpraş 94,35 0,27 -12,64 Türk Hava Yolları 12,75 -0,23 -1,24 Türk İlaç Serum 29,44 4,62 Türk Prysmian Kablo 11,66 0,52 -3,34 Türk Telekom 6,45 0,00 -20,29 Türk Traktör 169,10 -0,82 -0,75 Türker Proje Gayrimenkul 117,10 -1,26 3,72 Türkiye Sigorta 4,69 -0,64 -24,09 Ufuk Yatırım 13,50 -1,53 0,75 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 4,77 -1,65 Ulusoy Elektrik 54,00 -0,74 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,00 0,40 -1,74 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,76 -0,56 -24,79 Utopya Turizm 20,00 2,04 -48,45 Uzertaş Boya 35,00 -1,91 -38,16 Ülker Bisküvi 19,91 -0,55 -10,79 Ünlü Yatırım Holding 4,94 -1,40 Vakıf Fin. Kir. 8,89 -0,67 160,86 Vakıf GMYO 1,47 -0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,62 -0,45 -10,05 Vakıflar Bankası 3,42 -0,87 -27,39 Vakko Tekstil 10,96 -0,90 74,90 Vanet Gıda 5,20 -1,14 -32,73 VBT Yazılım 17,99 -2,86 Verusa Holding 46,16 -0,13 2,39 Verusaturk Girisim 20,64 -1,34 58,18 Vestel 29,72 -0,58 52,19 Vestel Beyaz Eşya 45,30 0,81 21,20 Viking Kağıt 6,50 9,98 -27,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 0,87 -22,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,20 -1,02 -13,79 Yataş 13,01 -1,06 -9,97 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 -3,92 -5,23 Yeni Gimat GMYO 13,84 -1,00 19,39 Yeşil GMYO 0,99 -1,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,29 -1,72 -46,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.949,30 -29,81 Yonga Mobilya 21,28 0,00 -28,56 Yükselen Çelik 5,12 0,00 -2,14 Yünsa 10,80 -0,46 -22,25 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,79 1,13 -35,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Son)

Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti

Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi

Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok

TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi