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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.07.2021 13:52
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.500,002,67-14,81
İş Bankası (C)5,200,00-23,45
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,86-0,69-25,91
İş Girişim9,59-0,42-49,39
İş GMYO1,87-1,06-26,38
İş Y. Men. Değ.13,10-0,91-21,07
İş Yat. Ort.2,820,00-16,15
İşbir Holding5.000,00-5,8282,64
Işık Plastik34,60-0,29

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,460,00-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,301,441,67
İzmir Demir Çelik2,65-1,49-19,93
İzmir Fırça5,561,830,00
Jantsa Jant Sanayi70,85-1,0570,94
Kafein Yazılım28,50-1,0433,55
Kalekim Kimyevi Maddeler12,59-0,47

Kaplamin19,81-1,54-41,39
Kardemir (A)7,09-1,5319,16
Kardemir (B)7,02-0,9933,21
Kardemir (D)7,75-0,2634,08
Karel Elektronik34,06-0,2947,70
Karsan Otomotiv4,333,1033,23
Karsu Tekstil7,76-1,02-9,24
Kartal Yenilenebilir Enerji10,96-2,58

Kartonsan51,65-1,99-45,44
Katmerciler Ekipman3,00-2,91-2,60
Kent Gıda205,00-2,98-42,35
Kerevitaş Gıda4,470,22-32,07
Kervan Gıda16,280,0024,26
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,70-1,16-32,27
Klimasan Klima20,44-1,2620,45
Koç Holding20,46-0,680,04
Konfrut Gıda16,340,06-3,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,15-1,19162,46
Konya Çimento897,00-0,94-20,62
Koray GMYO8,855,7398,88
Kordsa Teknik Tekstil23,48-0,1751,00
Koza Altın104,90-1,788,48
Koza Madencilik13,56-1,45-12,46
Körfez GMYO5,140,00-11,38
Kristal Kola1,86-1,06-52,55
Kron Telekomünikasyon50,10-0,6035,99
Kuştur Kuşadası Turizm227,90-3,5144,88
Kuyumcukent Gayrimenkul2,862,1424,35
Kütahya Porselen47,56-2,06-5,73
Kütahya Şeker22,029,99

Lider Faktoring3,346,37-2,05
Link Bilgisayar31,80-0,250,65
Logo Yazılım36,22-1,3616,31
Lokman Hekim Sağlık9,530,2132,95
Lüks Kadife44,96-0,6656,04
Makina Takım2,860,35-16,13
Manas Enerji Yönetimi14,479,95

Marka Yatırım Holding4,32-1,59-32,81
Marmaris Altınyunus169,20-0,7052,30
Marshall238,600,46-22,20
Martı GMYO1,07-0,93-58,10
Martı Otel1,82-1,09-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım31,48-1,99

Mavi Giyim53,750,684,15
Mazhar Zorlu Holding38,781,3623,19
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,48-0,62

Mega Polietilen6,86-7,30-10,44
Menderes Tekstil2,170,46-29,77
Mercan Kimya10,361,97

Merit Turizm16,50-2,3159,28
Merko Gıda5,01-0,60-42,01
Metemtur Yatırım6,82-9,91-15,65
Metro Holding1,610,63-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,250,00-22,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,08-1,10-20,37
Milpa3,75-2,09-18,48
Mistral GMYO3,90-1,27-17,20
MLP Sağlık22,660,0914,04
MMC San. ve Tic. Yat.7,040,5753,04
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,49-0,13-36,79
Mondi Tire Kutsan7,841,953,16
Naturel Enerji35,76-0,780,71
Naturelgaz8,00-2,20

Net Holding3,94-1,2514,87
Netaş Telekom.19,34-1,98-31,13
Niğbaş Niğde Beton11,64-0,85-77,62
Nuh Çimento38,10-1,24-20,67
Nurol GMYO14,952,19105,08
Odaş Elektrik1,80-2,17-53,85
Orge Enerji Elektrik5,931,3728,56
Orma Orman Mahsulleri26,023,4276,77
Osmanlı Menkul22,680,98-26,46
Ostim Endüstriyel Yat2,23-0,89-19,02
Otokar285,80-1,48-6,08
Oyak Çimento6,45-0,46-26,54
Oyak Yat. Ort.6,93-1,000,40
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,840,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,96-0,75-15,92
Özak GMYO4,120,98-19,22
Özbal Çelik Boru14,027,19114,05
Özderici GMYO1,45-1,36-34,68
Özerden Plastik8,03-0,99-10,78
Pamukova Elektrik32,10-1,8350,56
Panora GMYO6,90-1,1514,65
Papilon Savunma14,79-0,67-35,02
Park Elek.Madencilik4,67-1,27-13,04
Parsan28,060,0015,47
Pegasus71,05-0,84-4,76
Peker GMYO0,991,02-56,23
Penguen Gıda3,08-0,32-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,200,57

Pera GMYO1,421,43-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,74-1,0424,07
Petkim5,65-0,5313,45
Petrokent Turizm2.139,001,62135,99
Pınar Et ve Un17,12-0,23-21,77
Pınar Su7,100,00-4,44
Pınar Süt17,440,11-22,66
Plastikkart17,500,4621,11
Polisan Holding2,74-0,36-28,73
Politeknik Metal345,50-0,92-14,84
Prizma Press Matbaacılık4,26-1,62-22,26
QNB Finans Fin. Kir.83,950,00-33,00
QNB Finansbank40,700,30-42,15
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,30-1,35

Ral Yatırım Holding4,190,96-5,63
Ray Sigorta9,86-0,30-36,18
Reysaş GMYO4,66-0,64-14,50
Reysaş Lojistik4,100,24-20,76
Rhea Girişim2,000,50-46,24
Rodrigo Tekstil15,13-1,5610,36
Royal Halı3,280,61-4,65
RTA Laboratuvarları22,02-0,54-27,28
Sabancı Holding9,36-1,06-15,11
Safkar Ege Soğutmacılık7,57-0,26-30,42
Sanel Mühendislik4,89-0,4142,98
Sanifoam Sünger22,982,7768,97
Sanko Pazarlama9,65-1,834,12
Saray Matbaacılık4,481,82-48,92
Sarkuysan12,24-1,7740,73
Sasa Polyester28,92-1,4393,00
Say Yenilenebilir Enerji24,160,83183,90
Sekuro Plastik22,320,5459,89
Selçuk Ecza Deposu8,24-0,72-38,65
Selçuk Gıda4,44-0,22-10,84
Selva Gıda Sanayi7,41-0,27

Senkron Güvenlik26,501,840,91
Serve Film Prodüksiyon15,60-1,27-2,50
Servet GMYO72,90-0,27-7,02
Seyitler Kimya16,28-0,0620,92
Silverline Endüstri5,460,74-36,51
Sinpaş GMYO4,570,449,33
Smartiks Yazılım5,73-0,69-35,33
Sodaş Sodyum Sanayii21,98-4,27-16,54
Söktaş3,91-0,76-23,18
Sönmez Filament39,580,46-43,62
Sönmez Pamuklu13,05-0,38-45,63
Sumaş Suni Tahta57,95-0,2613,07
Şeker Fin. Kir.5,44-4,06-15,00
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,57-1,175,73
Şok Marketler Ticaret11,44-0,61-8,34
T. Halk Bankası4,59-0,43-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,281,33-31,49
T.S.K.B.1,23-0,81-29,57
T.Tuborg16,60-1,19-8,14
Taç Tarım Ürünleri26,36-0,15150,33
Tat Gıda8,71-0,91-24,66
TAV Havalimanları22,70-1,056,57
Taze Kuru Gıda239,100,4610,54
Tek-Art Turizm1,500,00-25,74
Tekfen Holding14,10-1,54-14,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,120,85-17,78
Temapol Polimer Plastik14,560,0726,61
TGS Dış Ticaret11,80-1,17-7,16
Tofaş Oto. Fab.32,66-0,495,66
Torunlar GMYO3,391,19-13,08
Trabzon Liman29,94-0,40-6,79
Trabzonspor Sportif3,585,2946,72
Trend GMYO6,870,44-45,35
TSKB GMYO2,789,45-51,65
Tuğçelik14,244,0976,24
Tukaş6,67-0,15-31,17
Turcas Petrol3,44-1,43-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,09-2,42

Turkcell15,130,08-1,09
Tümosan Motor ve Traktör17,62-1,0125,23
Tüpraş94,350,27-12,64
Türk Hava Yolları12,75-0,23-1,24
Türk İlaç Serum29,444,62

Türk Prysmian Kablo11,660,52-3,34
Türk Telekom6,450,00-20,29
Türk Traktör169,10-0,82-0,75
Türker Proje Gayrimenkul117,10-1,263,72
Türkiye Sigorta4,69-0,64-24,09
Ufuk Yatırım13,50-1,530,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,174,77-1,65
Ulusoy Elektrik54,00-0,745,16
Ulusoy Un Sanayi5,000,40-1,74
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,76-0,56-24,79
Utopya Turizm20,002,04-48,45
Uzertaş Boya35,00-1,91-38,16
Ülker Bisküvi19,91-0,55-10,79
Ünlü Yatırım Holding4,94-1,40

Vakıf Fin. Kir.8,89-0,67160,86
Vakıf GMYO1,47-0,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,62-0,45-10,05
Vakıflar Bankası3,42-0,87-27,39
Vakko Tekstil10,96-0,9074,90
Vanet Gıda5,20-1,14-32,73
VBT Yazılım17,99-2,86

Verusa Holding46,16-0,132,39
Verusaturk Girisim20,64-1,3458,18
Vestel29,72-0,5852,19
Vestel Beyaz Eşya45,300,8121,20
Viking Kağıt6,509,98-27,78
Yapı ve Kredi Bank.2,330,87-22,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,20-1,02-13,79
Yataş13,01-1,06-9,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,17-3,92-5,23
Yeni Gimat GMYO13,84-1,0019,39
Yeşil GMYO0,99-1,00-28,26
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,29-1,72-46,45
Yibitaş İnşaat Malzeme10.949,30

-29,81
Yonga Mobilya21,280,00-28,56
Yükselen Çelik5,120,00-2,14
Yünsa10,80-0,46-22,25
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,791,13-35,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

???????(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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