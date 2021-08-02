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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.08.2021 13:50
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.930,100,00-13,75
İş Bankası (C)5,270,00-22,42
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.2,890,00-25,13
İş Girişim9,740,41-48,60
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.13,45-1,18-18,96
İş Yat. Ort.2,830,71-15,85
İşbir Holding5.280,00-0,3992,87
Işık Plastik35,56-0,28

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,610,63-27,80
İz Hayvancılık Tarım18,420,882,33
İzmir Demir Çelik2,63-0,75-20,53
İzmir Fırça6,078,209,17
Jantsa Jant Sanayi73,253,1076,73
Kafein Yazılım27,52-1,3628,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,641,04

Kaplamin20,081,36-40,59
Kardemir (A)7,07-0,7018,82
Kardemir (B)7,07-0,4234,16
Kardemir (D)7,79-0,7634,78
Karel Elektronik33,86-0,4746,83
Karsan Otomotiv4,21-7,8829,54
Karsu Tekstil7,700,26-9,94
Kartal Yenilenebilir Enerji10,68-2,02

Kartonsan52,050,39-45,02
Katmerciler Ekipman3,000,00-2,60
Kent Gıda210,000,10-40,94
Kerevitaş Gıda4,541,57-31,00
Kervan Gıda16,23-0,0623,88
Kervansaray Yat. Holding0,61-1,61-51,59
Kiler GMYO1,856,32-26,29
Klimasan Klima20,701,6721,98
Koç Holding20,600,190,72
Konfrut Gıda16,36-0,12-3,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,650,08160,35
Konya Çimento896,100,49-20,70
Koray GMYO8,79-1,3597,53
Kordsa Teknik Tekstil23,560,6851,51
Koza Altın104,700,198,27
Koza Madencilik13,730,22-11,36
Körfez GMYO5,252,14-9,48
Kristal Kola1,933,21-50,77
Kron Telekomünikasyon50,000,4835,72
Kuştur Kuşadası Turizm230,000,0046,22
Kuyumcukent Gayrimenkul3,014,8830,87
Kütahya Porselen48,662,36-3,55
Kütahya Şeker24,229,99

Lider Faktoring3,17-2,76-7,04
Link Bilgisayar31,240,39-1,13
Logo Yazılım36,420,6616,96
Lokman Hekim Sağlık9,610,1034,06
Lüks Kadife44,980,1856,11
Makina Takım2,922,46-14,37
Manas Enerji Yönetimi15,919,95

Marka Yatırım Holding4,37-0,68-32,04
Marmaris Altınyunus165,10-2,1348,60
Marshall236,70-1,13-22,82
Martı GMYO1,102,80-56,92
Martı Otel1,820,00-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım31,580,25

Mavi Giyim53,30-0,193,28
Mazhar Zorlu Holding38,86-0,3623,44
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,00-0,23

Mega Polietilen6,57-1,35-14,23
Menderes Tekstil2,200,46-28,80
Mercan Kimya10,240,00

Merit Turizm16,70-0,5461,21
Merko Gıda5,020,20-41,90
Metemtur Yatırım6,14-9,97-24,06
Metro Holding1,59-1,24-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,301,77-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret33,88-0,65-20,84
Milpa3,790,00-17,61
Mistral GMYO3,931,29-16,56
MLP Sağlık22,901,7815,25
MMC San. ve Tic. Yat.6,91-2,6850,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,580,53-36,03
Mondi Tire Kutsan8,243,008,42
Naturel Enerji36,461,222,68
Naturelgaz8,040,88

Net Holding4,000,7616,62
Netaş Telekom.19,762,12-29,63
Niğbaş Niğde Beton11,71-0,26-77,48
Nuh Çimento38,520,57-19,80
Nurol GMYO15,050,33106,45
Odaş Elektrik1,32-1,07-54,85
Orge Enerji Elektrik6,224,3634,85
Orma Orman Mahsulleri26,00-0,0876,63
Osmanlı Menkul22,801,15-26,07
Ostim Endüstriyel Yat2,312,21-16,12
Otokar299,602,78-1,54
Oyak Çimento6,602,48-24,83
Oyak Yat. Ort.7,06-1,942,29
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,84-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,000,50-15,07
Özak GMYO4,200,96-17,65
Özbal Çelik Boru14,763,94125,34
Özderici GMYO1,533,38-31,08
Özerden Plastik8,202,37-8,89
Pamukova Elektrik32,440,1952,16
Panora GMYO6,68-2,6211,00
Papilon Savunma14,730,34-35,28
Park Elek.Madencilik4,740,64-11,73
Parsan28,260,5716,30
Pegasus70,30-0,50-5,76
Peker GMYO0,980,00-56,68
Penguen Gıda3,100,00-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,80-1,69

Pera GMYO1,43-0,69-18,37
Pergamon Dış Ticaret22,940,7925,16
Petkim5,751,4115,46
Petrokent Turizm2.150,00-2,56137,20
Pınar Et ve Un17,190,29-21,45
Pınar Su7,181,27-3,36
Pınar Süt17,590,63-21,99
Plastikkart17,030,1817,85
Polisan Holding2,760,36-28,21
Politeknik Metal341,10-0,76-15,93
Prizma Press Matbaacılık4,331,64-20,99
QNB Finans Fin. Kir.83,950,00-33,00
QNB Finansbank41,982,74-40,33
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,122,34

Ral Yatırım Holding4,271,43-3,83
Ray Sigorta9,910,92-35,86
Reysaş GMYO4,63-0,43-15,05
Reysaş Lojistik4,160,97-19,60
Rhea Girişim2,051,49-44,89
Rodrigo Tekstil14,86-1,398,39
Royal Halı3,290,92-4,36
RTA Laboratuvarları21,34-1,93-29,52
Sabancı Holding9,44-0,42-14,38
Safkar Ege Soğutmacılık8,348,03-23,35
Sanel Mühendislik4,86-1,0242,11
Sanifoam Sünger22,36-1,7664,41
Sanko Pazarlama9,750,935,20
Saray Matbaacılık4,540,89-48,23
Sarkuysan12,310,6541,54
Sasa Polyester28,920,2893,00
Say Yenilenebilir Enerji23,86-0,25180,38
Sekuro Plastik22,440,9960,74
Selçuk Ecza Deposu8,612,38-35,90
Selçuk Gıda4,45-0,45-10,64
Selva Gıda Sanayi8,453,43

Senkron Güvenlik25,00-2,34-4,80
Serve Film Prodüksiyon15,50-0,39-3,13
Servet GMYO72,850,34-7,08
Seyitler Kimya15,500,1315,13
Silverline Endüstri5,40-0,37-37,21
Sinpaş GMYO4,620,6510,53
Smartiks Yazılım5,72-0,69-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii22,90-0,09-13,05
Söktaş3,982,31-21,81
Sönmez Filament39,001,04-44,44
Sönmez Pamuklu13,503,45-43,75
Sumaş Suni Tahta61,856,7320,68
Şeker Fin. Kir.5,45-0,18-14,84
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,671,057,13
Şok Marketler Ticaret11,490,52-7,93
T. Halk Bankası4,661,53-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,140,00-31,94
T.S.K.B.1,250,00-28,43
T.Tuborg16,750,90-7,30
Taç Tarım Ürünleri26,440,23151,09
Tat Gıda8,780,57-24,06
TAV Havalimanları22,34-0,984,88
Taze Kuru Gıda233,800,218,09
Tek-Art Turizm1,541,32-23,76
Tekfen Holding14,25-0,07-13,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,252,55-16,28
Temapol Polimer Plastik14,691,3127,74
TGS Dış Ticaret11,810,08-7,08
Tofaş Oto. Fab.33,843,239,48
Torunlar GMYO3,642,54-6,67
Trabzon Liman30,441,87-5,23
Trabzonspor Sportif3,56-2,7345,90
Trend GMYO6,921,62-44,95
TSKB GMYO2,852,89-50,43
Tuğçelik15,005,7885,64
Tukaş6,700,45-30,86
Turcas Petrol3,460,29-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,98-1,29

Turkcell15,23-0,98-0,44
Tümosan Motor ve Traktör17,560,4624,80
Tüpraş94,450,69-12,55
Türk Hava Yolları12,770,31-1,08
Türk İlaç Serum28,46-1,25

Türk Prysmian Kablo11,750,69-2,59
Türk Telekom6,560,61-18,93
Türk Traktör172,101,711,02
Türker Proje Gayrimenkul117,800,774,34
Türkiye Sigorta4,782,36-22,63
Ufuk Yatırım13,89-0,073,66
Ulaşlar Turizm Yat.3,84-2,29-9,43
Ulusoy Elektrik54,450,656,04
Ulusoy Un Sanayi5,121,790,62
Umpaş Holding1,252,46-52,11
Uşak Seramik1,823,41-22,22
Utopya Turizm20,000,00-48,45
Uzertaş Boya35,180,51-37,84
Ülker Bisküvi20,080,70-10,03
Ünlü Yatırım Holding4,960,40

Vakıf Fin. Kir.8,75-1,35156,75
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,62-1,19-10,05
Vakıflar Bankası3,490,87-25,90
Vakko Tekstil10,95-0,0974,74
Vanet Gıda5,17-1,15-33,12
VBT Yazılım17,660,40

Verusa Holding47,44-0,845,23
Verusaturk Girisim21,000,8660,94
Vestel29,860,0052,91
Vestel Beyaz Eşya47,021,1225,80
Viking Kağıt5,63-5,54-37,44
Yapı ve Kredi Bank.2,410,84-19,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,680,89-12,46
Yataş13,391,06-7,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-1,98-9,77
Yeni Gimat GMYO13,75-0,2918,62
Yeşil GMYO1,034,04-25,36
Yeşil Yapı1,154,55-37,50
Yeşil Yatırım Holding2,320,87-45,75
Yibitaş İnşaat Malzeme12.262,002,08-21,40
Yonga Mobilya21,700,00-27,15
Yükselen Çelik5,291,151,11
Yünsa10,71-0,37-22,90
Ziraat Gayrimenkul1,600,63

Zorlu Enerji1,801,12-35,02
???????(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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