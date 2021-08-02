Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.930,10
|0,00
|-13,75
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,00
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|2,89
|0,00
|-25,13
|İş Girişim
|9,74
|0,41
|-48,60
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,45
|-1,18
|-18,96
|İş Yat. Ort.
|2,83
|0,71
|-15,85
|İşbir Holding
|5.280,00
|-0,39
|92,87
|Işık Plastik
|35,56
|-0,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|-22,81
|İttifak Holding
|1,61
|0,63
|-27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|0,88
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|-0,75
|-20,53
|İzmir Fırça
|6,07
|8,20
|9,17
|Jantsa Jant Sanayi
|73,25
|3,10
|76,73
|Kafein Yazılım
|27,52
|-1,36
|28,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|1,04
|Kaplamin
|20,08
|1,36
|-40,59
|Kardemir (A)
|7,07
|-0,70
|18,82
|Kardemir (B)
|7,07
|-0,42
|34,16
|Kardemir (D)
|7,79
|-0,76
|34,78
|Karel Elektronik
|33,86
|-0,47
|46,83
|Karsan Otomotiv
|4,21
|-7,88
|29,54
|Karsu Tekstil
|7,70
|0,26
|-9,94
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,68
|-2,02
|Kartonsan
|52,05
|0,39
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|0,00
|-2,60
|Kent Gıda
|210,00
|0,10
|-40,94
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|1,57
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,23
|-0,06
|23,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-1,61
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,85
|6,32
|-26,29
|Klimasan Klima
|20,70
|1,67
|21,98
|Koç Holding
|20,60
|0,19
|0,72
|Konfrut Gıda
|16,36
|-0,12
|-3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,65
|0,08
|160,35
|Konya Çimento
|896,10
|0,49
|-20,70
|Koray GMYO
|8,79
|-1,35
|97,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,56
|0,68
|51,51
|Koza Altın
|104,70
|0,19
|8,27
|Koza Madencilik
|13,73
|0,22
|-11,36
|Körfez GMYO
|5,25
|2,14
|-9,48
|Kristal Kola
|1,93
|3,21
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|50,00
|0,48
|35,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|0,00
|46,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,01
|4,88
|30,87
|Kütahya Porselen
|48,66
|2,36
|-3,55
|Kütahya Şeker
|24,22
|9,99
|Lider Faktoring
|3,17
|-2,76
|-7,04
|Link Bilgisayar
|31,24
|0,39
|-1,13
|Logo Yazılım
|36,42
|0,66
|16,96
|Lokman Hekim Sağlık
|9,61
|0,10
|34,06
|Lüks Kadife
|44,98
|0,18
|56,11
|Makina Takım
|2,92
|2,46
|-14,37
|Manas Enerji Yönetimi
|15,91
|9,95
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|-0,68
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|165,10
|-2,13
|48,60
|Marshall
|236,70
|-1,13
|-22,82
|Martı GMYO
|1,10
|2,80
|-56,92
|Martı Otel
|1,82
|0,00
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,58
|0,25
|Mavi Giyim
|53,30
|-0,19
|3,28
|Mazhar Zorlu Holding
|38,86
|-0,36
|23,44
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,00
|-0,23
|Mega Polietilen
|6,57
|-1,35
|-14,23
|Menderes Tekstil
|2,20
|0,46
|-28,80
|Mercan Kimya
|10,24
|0,00
|Merit Turizm
|16,70
|-0,54
|61,21
|Merko Gıda
|5,02
|0,20
|-41,90
|Metemtur Yatırım
|6,14
|-9,97
|-24,06
|Metro Holding
|1,59
|-1,24
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|1,77
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|33,88
|-0,65
|-20,84
|Milpa
|3,79
|0,00
|-17,61
|Mistral GMYO
|3,93
|1,29
|-16,56
|MLP Sağlık
|22,90
|1,78
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,91
|-2,68
|50,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,58
|0,53
|-36,03
|Mondi Tire Kutsan
|8,24
|3,00
|8,42
|Naturel Enerji
|36,46
|1,22
|2,68
|Naturelgaz
|8,04
|0,88
|Net Holding
|4,00
|0,76
|16,62
|Netaş Telekom.
|19,76
|2,12
|-29,63
|Niğbaş Niğde Beton
|11,71
|-0,26
|-77,48
|Nuh Çimento
|38,52
|0,57
|-19,80
|Nurol GMYO
|15,05
|0,33
|106,45
|Odaş Elektrik
|1,32
|-1,07
|-54,85
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|4,36
|34,85
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|-0,08
|76,63
|Osmanlı Menkul
|22,80
|1,15
|-26,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|2,21
|-16,12
|Otokar
|299,60
|2,78
|-1,54
|Oyak Çimento
|6,60
|2,48
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|7,06
|-1,94
|2,29
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,84
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|0,50
|-15,07
|Özak GMYO
|4,20
|0,96
|-17,65
|Özbal Çelik Boru
|14,76
|3,94
|125,34
|Özderici GMYO
|1,53
|3,38
|-31,08
|Özerden Plastik
|8,20
|2,37
|-8,89
|Pamukova Elektrik
|32,44
|0,19
|52,16
|Panora GMYO
|6,68
|-2,62
|11,00
|Papilon Savunma
|14,73
|0,34
|-35,28
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|0,64
|-11,73
|Parsan
|28,26
|0,57
|16,30
|Pegasus
|70,30
|-0,50
|-5,76
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-56,68
|Penguen Gıda
|3,10
|0,00
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,80
|-1,69
|Pera GMYO
|1,43
|-0,69
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,94
|0,79
|25,16
|Petkim
|5,75
|1,41
|15,46
|Petrokent Turizm
|2.150,00
|-2,56
|137,20
|Pınar Et ve Un
|17,19
|0,29
|-21,45
|Pınar Su
|7,18
|1,27
|-3,36
|Pınar Süt
|17,59
|0,63
|-21,99
|Plastikkart
|17,03
|0,18
|17,85
|Polisan Holding
|2,76
|0,36
|-28,21
|Politeknik Metal
|341,10
|-0,76
|-15,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,33
|1,64
|-20,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,95
|0,00
|-33,00
|QNB Finansbank
|41,98
|2,74
|-40,33
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,12
|2,34
|Ral Yatırım Holding
|4,27
|1,43
|-3,83
|Ray Sigorta
|9,91
|0,92
|-35,86
|Reysaş GMYO
|4,63
|-0,43
|-15,05
|Reysaş Lojistik
|4,16
|0,97
|-19,60
|Rhea Girişim
|2,05
|1,49
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|14,86
|-1,39
|8,39
|Royal Halı
|3,29
|0,92
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|21,34
|-1,93
|-29,52
|Sabancı Holding
|9,44
|-0,42
|-14,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,34
|8,03
|-23,35
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-1,02
|42,11
|Sanifoam Sünger
|22,36
|-1,76
|64,41
|Sanko Pazarlama
|9,75
|0,93
|5,20
|Saray Matbaacılık
|4,54
|0,89
|-48,23
|Sarkuysan
|12,31
|0,65
|41,54
|Sasa Polyester
|28,92
|0,28
|93,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,86
|-0,25
|180,38
|Sekuro Plastik
|22,44
|0,99
|60,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|2,38
|-35,90
|Selçuk Gıda
|4,45
|-0,45
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,45
|3,43
|Senkron Güvenlik
|25,00
|-2,34
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-0,39
|-3,13
|Servet GMYO
|72,85
|0,34
|-7,08
|Seyitler Kimya
|15,50
|0,13
|15,13
|Silverline Endüstri
|5,40
|-0,37
|-37,21
|Sinpaş GMYO
|4,62
|0,65
|10,53
|Smartiks Yazılım
|5,72
|-0,69
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,90
|-0,09
|-13,05
|Söktaş
|3,98
|2,31
|-21,81
|Sönmez Filament
|39,00
|1,04
|-44,44
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|3,45
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|61,85
|6,73
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|5,45
|-0,18
|-14,84
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,67
|1,05
|7,13
|Şok Marketler Ticaret
|11,49
|0,52
|-7,93
|T. Halk Bankası
|4,66
|1,53
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,14
|0,00
|-31,94
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|-28,43
|T.Tuborg
|16,75
|0,90
|-7,30
|Taç Tarım Ürünleri
|26,44
|0,23
|151,09
|Tat Gıda
|8,78
|0,57
|-24,06
|TAV Havalimanları
|22,34
|-0,98
|4,88
|Taze Kuru Gıda
|233,80
|0,21
|8,09
|Tek-Art Turizm
|1,54
|1,32
|-23,76
|Tekfen Holding
|14,25
|-0,07
|-13,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|2,55
|-16,28
|Temapol Polimer Plastik
|14,69
|1,31
|27,74
|TGS Dış Ticaret
|11,81
|0,08
|-7,08
|Tofaş Oto. Fab.
|33,84
|3,23
|9,48
|Torunlar GMYO
|3,64
|2,54
|-6,67
|Trabzon Liman
|30,44
|1,87
|-5,23
|Trabzonspor Sportif
|3,56
|-2,73
|45,90
|Trend GMYO
|6,92
|1,62
|-44,95
|TSKB GMYO
|2,85
|2,89
|-50,43
|Tuğçelik
|15,00
|5,78
|85,64
|Tukaş
|6,70
|0,45
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,46
|0,29
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,98
|-1,29
|Turkcell
|15,23
|-0,98
|-0,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,56
|0,46
|24,80
|Tüpraş
|94,45
|0,69
|-12,55
|Türk Hava Yolları
|12,77
|0,31
|-1,08
|Türk İlaç Serum
|28,46
|-1,25
|Türk Prysmian Kablo
|11,75
|0,69
|-2,59
|Türk Telekom
|6,56
|0,61
|-18,93
|Türk Traktör
|172,10
|1,71
|1,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,80
|0,77
|4,34
|Türkiye Sigorta
|4,78
|2,36
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|13,89
|-0,07
|3,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|-2,29
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|54,45
|0,65
|6,04
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|1,79
|0,62
|Umpaş Holding
|1,25
|2,46
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,82
|3,41
|-22,22
|Utopya Turizm
|20,00
|0,00
|-48,45
|Uzertaş Boya
|35,18
|0,51
|-37,84
|Ülker Bisküvi
|20,08
|0,70
|-10,03
|Ünlü Yatırım Holding
|4,96
|0,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,75
|-1,35
|156,75
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,62
|-1,19
|-10,05
|Vakıflar Bankası
|3,49
|0,87
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,95
|-0,09
|74,74
|Vanet Gıda
|5,17
|-1,15
|-33,12
|VBT Yazılım
|17,66
|0,40
|Verusa Holding
|47,44
|-0,84
|5,23
|Verusaturk Girisim
|21,00
|0,86
|60,94
|Vestel
|29,86
|0,00
|52,91
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|1,12
|25,80
|Viking Kağıt
|5,63
|-5,54
|-37,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,84
|-19,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,68
|0,89
|-12,46
|Yataş
|13,39
|1,06
|-7,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|-1,98
|-9,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|-0,29
|18,62
|Yeşil GMYO
|1,03
|4,04
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,15
|4,55
|-37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|2,32
|0,87
|-45,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.262,00
|2,08
|-21,40
|Yonga Mobilya
|21,70
|0,00
|-27,15
|Yükselen Çelik
|5,29
|1,15
|1,11
|Yünsa
|10,71
|-0,37
|-22,90
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,80
|1,12
|-35,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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