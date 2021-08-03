Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.999,60 0,00 -13,58 İş Bankası (C) 5,39 1,32 -20,65 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 15,26 İş Fin.Kir. 3,11 -1,89 -19,43 İş Girişim 9,85 0,82 -48,02 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 13,40 -0,59 -19,26 İş Yat. Ort. 2,85 0,00 -15,26 İşbir Holding 5.073,80 0,00 85,34 Işık Plastik 36,72 1,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,69 3,05 -24,22 İz Hayvancılık Tarım 18,13 -0,38 0,72 İzmir Demir Çelik 2,66 0,76 -19,63 İzmir Fırça 6,12 -0,81 10,07 Jantsa Jant Sanayi 73,80 0,20 78,05 Kafein Yazılım 26,98 -1,24 26,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 0,16 Kaplamin 20,16 0,40 -40,36 Kardemir (A) 7,11 0,99 19,50 Kardemir (B) 7,06 0,57 33,97 Kardemir (D) 7,83 0,26 35,47 Karel Elektronik 33,88 0,77 46,92 Karsan Otomotiv 4,15 0,73 27,69 Karsu Tekstil 8,10 -4,03 -5,26 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,27 -5,50 Kartonsan 51,95 0,10 -45,13 Katmerciler Ekipman 2,93 0,69 -4,87 Kent Gıda 215,00 1,42 -39,54 Kerevitaş Gıda 4,59 1,10 -30,24 Kervan Gıda 16,23 -0,61 23,88 Kervansaray Yat. Holding 0,60 0,00 -52,38 Kiler GMYO 1,80 -1,64 -28,29 Klimasan Klima 20,76 -1,05 22,33 Koç Holding 20,58 -0,39 0,62 Konfrut Gıda 16,71 -1,12 -1,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,55 -0,16 159,92 Konya Çimento 874,60 -0,35 -22,60 Koray GMYO 8,71 -0,23 95,73 Kordsa Teknik Tekstil 23,04 -1,37 48,17 Koza Altın 105,60 1,05 9,20 Koza Madencilik 13,85 1,47 -10,59 Körfez GMYO 5,16 -0,58 -11,03 Kristal Kola 1,97 2,60 -49,74 Kron Telekomünikasyon 50,50 2,02 37,08 Kuştur Kuşadası Turizm 217,40 -0,73 38,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,58 -5,49 12,17 Kütahya Porselen 50,80 4,31 0,69 Kütahya Şeker 26,64 9,99 Lider Faktoring 3,16 -0,32 -7,33 Link Bilgisayar 31,84 0,63 0,77 Logo Yazılım 36,44 0,22 17,02 Lokman Hekim Sağlık 9,60 -0,83 33,92 Lüks Kadife 44,94 0,54 55,97 Makina Takım 2,96 0,00 -13,20 Manas Enerji Yönetimi 14,81 -6,91 Marka Yatırım Holding 4,39 0,00 -31,73 Marmaris Altınyunus 169,30 2,98 52,39 Marshall 243,00 -0,37 -20,77 Martı GMYO 1,08 -2,70 -57,71 Martı Otel 1,79 -1,10 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 31,98 0,95 Mavi Giyim 52,75 0,00 2,21 Mazhar Zorlu Holding 38,50 1,85 22,30 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 34,88 0,29 Mega Polietilen 6,34 -3,65 -17,23 Menderes Tekstil 2,21 -0,90 -28,48 Mercan Kimya 10,01 -1,77 Merit Turizm 16,62 0,00 60,43 Merko Gıda 5,05 0,20 -41,55 Metemtur Yatırım 5,53 -9,93 -31,60 Metro Holding 1,60 -0,62 -23,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,87 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -0,58 -26,61 Migros Ticaret 34,30 0,88 -19,86 Milpa 3,90 1,04 -15,22 Mistral GMYO 3,98 0,51 -15,50 MLP Sağlık 23,54 1,03 18,47 MMC San. ve Tic. Yat. 6,34 -0,78 37,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 0,00 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,90 0,38 3,95 Naturel Enerji 37,80 3,96 6,45 Naturelgaz 8,24 2,74 Net Holding 4,12 1,73 20,12 Netaş Telekom. 19,62 -0,81 -30,13 Niğbaş Niğde Beton 11,45 -1,63 -77,98 Nuh Çimento 38,32 -1,19 -20,21 Nurol GMYO 14,86 -0,27 103,84 Odaş Elektrik 1,30 -0,76 -55,53 Orge Enerji Elektrik 6,14 -2,69 33,12 Orma Orman Mahsulleri 31,20 9,01 111,96 Osmanlı Menkul 22,10 0,27 -28,34 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -1,30 -17,20 Otokar 298,60 -0,80 -1,87 Oyak Çimento 6,63 -1,19 -24,49 Oyak Yat. Ort. 7,13 -0,83 3,30 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,90 -3,40 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 -1,49 -15,92 Özak GMYO 4,19 -0,48 -17,84 Özbal Çelik Boru 13,69 -1,51 109,01 Özderici GMYO 1,53 0,66 -31,08 Özerden Plastik 8,25 0,12 -8,33 Pamukova Elektrik 31,62 -1,31 48,31 Panora GMYO 6,55 -1,80 8,84 Papilon Savunma 14,65 0,62 -35,63 Park Elek.Madencilik 4,84 1,26 -9,87 Parsan 28,18 -0,42 15,97 Pegasus 69,30 -1,00 -7,10 Peker GMYO 1,00 3,09 -55,79 Penguen Gıda 3,15 0,32 -37,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 36,74 4,97 Pera GMYO 1,50 2,04 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,00 0,17 25,49 Petkim 5,66 -1,05 13,65 Petrokent Turizm 2.161,80 0,55 138,50 Pınar Et ve Un 17,33 0,70 -20,81 Pınar Su 7,22 0,42 -2,83 Pınar Süt 17,75 0,34 -21,29 Plastikkart 17,49 0,52 21,04 Polisan Holding 2,77 -0,72 -27,95 Politeknik Metal 343,50 0,88 -15,34 Prizma Press Matbaacılık 4,48 -0,44 -18,25 QNB Finans Fin. Kir. 84,95 1,01 -32,20 QNB Finansbank 41,70 1,21 -40,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,12 1,57 Ral Yatırım Holding 4,26 -2,29 -4,05 Ray Sigorta 10,00 0,00 -35,28 Reysaş GMYO 4,78 0,84 -12,29 Reysaş Lojistik 4,25 -0,23 -17,86 Rhea Girişim 2,01 -1,47 -45,97 Rodrigo Tekstil 15,33 -0,58 11,82 Royal Halı 3,28 0,92 -4,65 RTA Laboratuvarları 21,56 1,13 -28,80 Sabancı Holding 9,42 -0,42 -14,56 Safkar Ege Soğutmacılık 8,14 -0,73 -25,18 Sanel Mühendislik 4,88 0,00 42,69 Sanifoam Sünger 22,06 0,09 62,21 Sanko Pazarlama 9,91 1,23 6,93 Saray Matbaacılık 4,55 -0,44 -48,12 Sarkuysan 12,57 0,96 44,53 Sasa Polyester 29,06 0,55 93,93 Say Yenilenebilir Enerji 24,00 1,27 182,02 Sekuro Plastik 22,88 0,62 63,90 Selçuk Ecza Deposu 8,57 0,00 -36,20 Selçuk Gıda 4,77 7,19 -4,22 Selva Gıda Sanayi 8,01 -0,62 Senkron Güvenlik 25,00 -1,65 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 15,25 -0,97 -4,69 Servet GMYO 72,65 -0,48 -7,33 Seyitler Kimya 15,91 2,18 18,17 Silverline Endüstri 5,39 -0,92 -37,33 Sinpaş GMYO 4,52 -0,22 8,13 Smartiks Yazılım 5,80 -1,69 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 22,14 0,18 -15,93 Söktaş 3,97 -0,25 -22,00 Sönmez Filament 38,98 0,46 -44,47 Sönmez Pamuklu 13,50 1,89 -43,75 Sumaş Suni Tahta 63,70 0,00 24,29 Şeker Fin. Kir. 5,58 -0,36 -12,81 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 7,77 0,65 8,53 Şok Marketler Ticaret 11,57 0,70 -7,29 T. Halk Bankası 4,68 1,30 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 0,00 -32,39 T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28 T.Tuborg 16,90 0,72 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 25,66 1,74 143,68 Tat Gıda 8,80 -0,34 -23,88 TAV Havalimanları 22,02 -1,17 3,38 Taze Kuru Gıda 226,70 0,31 4,81 Tek-Art Turizm 1,53 0,66 -24,26 Tekfen Holding 14,27 0,07 -12,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 0,14 -16,40 Temapol Polimer Plastik 14,81 -1,07 28,78 TGS Dış Ticaret 11,99 0,67 -5,66 Tofaş Oto. Fab. 34,96 3,37 13,10 Torunlar GMYO 3,55 -0,56 -8,97 Trabzon Liman 30,34 -1,11 -5,54 Trabzonspor Sportif 3,62 0,84 48,36 Trend GMYO 6,94 1,02 -44,79 TSKB GMYO 2,63 -3,31 -54,26 Tuğçelik 13,89 0,29 71,91 Tukaş 6,71 -0,59 -30,75 Turcas Petrol 3,56 1,42 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,08 1,00 Turkcell 15,18 -0,13 -0,77 Tümosan Motor ve Traktör 17,14 -1,95 21,82 Tüpraş 95,05 -0,52 -11,99 Türk Hava Yolları 12,76 -0,85 -1,16 Türk İlaç Serum 28,22 -0,14 Türk Prysmian Kablo 11,70 0,34 -3,00 Türk Telekom 6,57 -0,76 -18,81 Türk Traktör 172,40 0,29 1,19 Türker Proje Gayrimenkul 118,20 0,94 4,69 Türkiye Sigorta 4,81 -0,21 -22,14 Ufuk Yatırım 14,50 6,62 8,21 Ulaşlar Turizm Yat. 3,93 2,08 -7,31 Ulusoy Elektrik 53,60 -1,38 4,38 Ulusoy Un Sanayi 5,10 -1,35 0,23 Umpaş Holding 1,25 5,04 -52,11 Uşak Seramik 1,85 -1,60 -20,94 Utopya Turizm 19,83 -0,75 -48,89 Uzertaş Boya 34,80 0,00 -38,52 Ülker Bisküvi 20,20 0,50 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 4,96 0,20 Vakıf Fin. Kir. 9,10 4,12 167,02 Vakıf GMYO 1,50 0,00 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,82 3,81 -7,34 Vakıflar Bankası 3,52 1,15 -25,27 Vakko Tekstil 10,87 -0,37 73,46 Vanet Gıda 5,27 2,53 -31,82 VBT Yazılım 16,47 -2,43 Verusa Holding 48,66 0,12 7,94 Verusaturk Girisim 20,92 -0,38 60,33 Vestel 29,36 -1,61 50,35 Vestel Beyaz Eşya 46,24 -1,24 23,71 Viking Kağıt 5,97 7,37 -33,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 0,83 -18,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,34 -0,70 -13,40 Yataş 13,33 -0,22 -7,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 0,25 -9,77 Yeni Gimat GMYO 13,85 0,29 19,48 Yeşil GMYO 1,02 0,00 -26,09 Yeşil Yapı 1,14 0,88 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,30 0,88 -46,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.576,80 -2,23 -19,38 Yonga Mobilya 22,88 4,19 -23,19 Yükselen Çelik 5,30 0,76 1,30 Yünsa 10,92 -0,46 -21,39 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,83 1,10 -33,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)??????? (Son)

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