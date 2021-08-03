Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.999,60
|0,00
|-13,58
|İş Bankası (C)
|5,39
|1,32
|-20,65
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|3,11
|-1,89
|-19,43
|İş Girişim
|9,85
|0,82
|-48,02
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,40
|-0,59
|-19,26
|İş Yat. Ort.
|2,85
|0,00
|-15,26
|İşbir Holding
|5.073,80
|0,00
|85,34
|Işık Plastik
|36,72
|1,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,69
|3,05
|-24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|18,13
|-0,38
|0,72
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|0,76
|-19,63
|İzmir Fırça
|6,12
|-0,81
|10,07
|Jantsa Jant Sanayi
|73,80
|0,20
|78,05
|Kafein Yazılım
|26,98
|-1,24
|26,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|0,16
|Kaplamin
|20,16
|0,40
|-40,36
|Kardemir (A)
|7,11
|0,99
|19,50
|Kardemir (B)
|7,06
|0,57
|33,97
|Kardemir (D)
|7,83
|0,26
|35,47
|Karel Elektronik
|33,88
|0,77
|46,92
|Karsan Otomotiv
|4,15
|0,73
|27,69
|Karsu Tekstil
|8,10
|-4,03
|-5,26
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,27
|-5,50
|Kartonsan
|51,95
|0,10
|-45,13
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|0,69
|-4,87
|Kent Gıda
|215,00
|1,42
|-39,54
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|1,10
|-30,24
|Kervan Gıda
|16,23
|-0,61
|23,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|0,00
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,80
|-1,64
|-28,29
|Klimasan Klima
|20,76
|-1,05
|22,33
|Koç Holding
|20,58
|-0,39
|0,62
|Konfrut Gıda
|16,71
|-1,12
|-1,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,55
|-0,16
|159,92
|Konya Çimento
|874,60
|-0,35
|-22,60
|Koray GMYO
|8,71
|-0,23
|95,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,04
|-1,37
|48,17
|Koza Altın
|105,60
|1,05
|9,20
|Koza Madencilik
|13,85
|1,47
|-10,59
|Körfez GMYO
|5,16
|-0,58
|-11,03
|Kristal Kola
|1,97
|2,60
|-49,74
|Kron Telekomünikasyon
|50,50
|2,02
|37,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|217,40
|-0,73
|38,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,58
|-5,49
|12,17
|Kütahya Porselen
|50,80
|4,31
|0,69
|Kütahya Şeker
|26,64
|9,99
|Lider Faktoring
|3,16
|-0,32
|-7,33
|Link Bilgisayar
|31,84
|0,63
|0,77
|Logo Yazılım
|36,44
|0,22
|17,02
|Lokman Hekim Sağlık
|9,60
|-0,83
|33,92
|Lüks Kadife
|44,94
|0,54
|55,97
|Makina Takım
|2,96
|0,00
|-13,20
|Manas Enerji Yönetimi
|14,81
|-6,91
|Marka Yatırım Holding
|4,39
|0,00
|-31,73
|Marmaris Altınyunus
|169,30
|2,98
|52,39
|Marshall
|243,00
|-0,37
|-20,77
|Martı GMYO
|1,08
|-2,70
|-57,71
|Martı Otel
|1,79
|-1,10
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,98
|0,95
|Mavi Giyim
|52,75
|0,00
|2,21
|Mazhar Zorlu Holding
|38,50
|1,85
|22,30
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,88
|0,29
|Mega Polietilen
|6,34
|-3,65
|-17,23
|Menderes Tekstil
|2,21
|-0,90
|-28,48
|Mercan Kimya
|10,01
|-1,77
|Merit Turizm
|16,62
|0,00
|60,43
|Merko Gıda
|5,05
|0,20
|-41,55
|Metemtur Yatırım
|5,53
|-9,93
|-31,60
|Metro Holding
|1,60
|-0,62
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,87
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-0,58
|-26,61
|Migros Ticaret
|34,30
|0,88
|-19,86
|Milpa
|3,90
|1,04
|-15,22
|Mistral GMYO
|3,98
|0,51
|-15,50
|MLP Sağlık
|23,54
|1,03
|18,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,34
|-0,78
|37,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|0,00
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,90
|0,38
|3,95
|Naturel Enerji
|37,80
|3,96
|6,45
|Naturelgaz
|8,24
|2,74
|Net Holding
|4,12
|1,73
|20,12
|Netaş Telekom.
|19,62
|-0,81
|-30,13
|Niğbaş Niğde Beton
|11,45
|-1,63
|-77,98
|Nuh Çimento
|38,32
|-1,19
|-20,21
|Nurol GMYO
|14,86
|-0,27
|103,84
|Odaş Elektrik
|1,30
|-0,76
|-55,53
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|-2,69
|33,12
|Orma Orman Mahsulleri
|31,20
|9,01
|111,96
|Osmanlı Menkul
|22,10
|0,27
|-28,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-1,30
|-17,20
|Otokar
|298,60
|-0,80
|-1,87
|Oyak Çimento
|6,63
|-1,19
|-24,49
|Oyak Yat. Ort.
|7,13
|-0,83
|3,30
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,90
|-3,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,96
|-1,49
|-15,92
|Özak GMYO
|4,19
|-0,48
|-17,84
|Özbal Çelik Boru
|13,69
|-1,51
|109,01
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-31,08
|Özerden Plastik
|8,25
|0,12
|-8,33
|Pamukova Elektrik
|31,62
|-1,31
|48,31
|Panora GMYO
|6,55
|-1,80
|8,84
|Papilon Savunma
|14,65
|0,62
|-35,63
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|1,26
|-9,87
|Parsan
|28,18
|-0,42
|15,97
|Pegasus
|69,30
|-1,00
|-7,10
|Peker GMYO
|1,00
|3,09
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,15
|0,32
|-37,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|36,74
|4,97
|Pera GMYO
|1,50
|2,04
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,00
|0,17
|25,49
|Petkim
|5,66
|-1,05
|13,65
|Petrokent Turizm
|2.161,80
|0,55
|138,50
|Pınar Et ve Un
|17,33
|0,70
|-20,81
|Pınar Su
|7,22
|0,42
|-2,83
|Pınar Süt
|17,75
|0,34
|-21,29
|Plastikkart
|17,49
|0,52
|21,04
|Polisan Holding
|2,77
|-0,72
|-27,95
|Politeknik Metal
|343,50
|0,88
|-15,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,48
|-0,44
|-18,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,95
|1,01
|-32,20
|QNB Finansbank
|41,70
|1,21
|-40,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,12
|1,57
|Ral Yatırım Holding
|4,26
|-2,29
|-4,05
|Ray Sigorta
|10,00
|0,00
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,78
|0,84
|-12,29
|Reysaş Lojistik
|4,25
|-0,23
|-17,86
|Rhea Girişim
|2,01
|-1,47
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|15,33
|-0,58
|11,82
|Royal Halı
|3,28
|0,92
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|1,13
|-28,80
|Sabancı Holding
|9,42
|-0,42
|-14,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,14
|-0,73
|-25,18
|Sanel Mühendislik
|4,88
|0,00
|42,69
|Sanifoam Sünger
|22,06
|0,09
|62,21
|Sanko Pazarlama
|9,91
|1,23
|6,93
|Saray Matbaacılık
|4,55
|-0,44
|-48,12
|Sarkuysan
|12,57
|0,96
|44,53
|Sasa Polyester
|29,06
|0,55
|93,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,00
|1,27
|182,02
|Sekuro Plastik
|22,88
|0,62
|63,90
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|0,00
|-36,20
|Selçuk Gıda
|4,77
|7,19
|-4,22
|Selva Gıda Sanayi
|8,01
|-0,62
|Senkron Güvenlik
|25,00
|-1,65
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|15,25
|-0,97
|-4,69
|Servet GMYO
|72,65
|-0,48
|-7,33
|Seyitler Kimya
|15,91
|2,18
|18,17
|Silverline Endüstri
|5,39
|-0,92
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,52
|-0,22
|8,13
|Smartiks Yazılım
|5,80
|-1,69
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,14
|0,18
|-15,93
|Söktaş
|3,97
|-0,25
|-22,00
|Sönmez Filament
|38,98
|0,46
|-44,47
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|1,89
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|63,70
|0,00
|24,29
|Şeker Fin. Kir.
|5,58
|-0,36
|-12,81
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,77
|0,65
|8,53
|Şok Marketler Ticaret
|11,57
|0,70
|-7,29
|T. Halk Bankası
|4,68
|1,30
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|0,00
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|16,90
|0,72
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|25,66
|1,74
|143,68
|Tat Gıda
|8,80
|-0,34
|-23,88
|TAV Havalimanları
|22,02
|-1,17
|3,38
|Taze Kuru Gıda
|226,70
|0,31
|4,81
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,66
|-24,26
|Tekfen Holding
|14,27
|0,07
|-12,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|0,14
|-16,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,81
|-1,07
|28,78
|TGS Dış Ticaret
|11,99
|0,67
|-5,66
|Tofaş Oto. Fab.
|34,96
|3,37
|13,10
|Torunlar GMYO
|3,55
|-0,56
|-8,97
|Trabzon Liman
|30,34
|-1,11
|-5,54
|Trabzonspor Sportif
|3,62
|0,84
|48,36
|Trend GMYO
|6,94
|1,02
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,63
|-3,31
|-54,26
|Tuğçelik
|13,89
|0,29
|71,91
|Tukaş
|6,71
|-0,59
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,56
|1,42
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,08
|1,00
|Turkcell
|15,18
|-0,13
|-0,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,14
|-1,95
|21,82
|Tüpraş
|95,05
|-0,52
|-11,99
|Türk Hava Yolları
|12,76
|-0,85
|-1,16
|Türk İlaç Serum
|28,22
|-0,14
|Türk Prysmian Kablo
|11,70
|0,34
|-3,00
|Türk Telekom
|6,57
|-0,76
|-18,81
|Türk Traktör
|172,40
|0,29
|1,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,20
|0,94
|4,69
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,21
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|14,50
|6,62
|8,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|2,08
|-7,31
|Ulusoy Elektrik
|53,60
|-1,38
|4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|-1,35
|0,23
|Umpaş Holding
|1,25
|5,04
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,85
|-1,60
|-20,94
|Utopya Turizm
|19,83
|-0,75
|-48,89
|Uzertaş Boya
|34,80
|0,00
|-38,52
|Ülker Bisküvi
|20,20
|0,50
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|4,96
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|9,10
|4,12
|167,02
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,00
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,82
|3,81
|-7,34
|Vakıflar Bankası
|3,52
|1,15
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,87
|-0,37
|73,46
|Vanet Gıda
|5,27
|2,53
|-31,82
|VBT Yazılım
|16,47
|-2,43
|Verusa Holding
|48,66
|0,12
|7,94
|Verusaturk Girisim
|20,92
|-0,38
|60,33
|Vestel
|29,36
|-1,61
|50,35
|Vestel Beyaz Eşya
|46,24
|-1,24
|23,71
|Viking Kağıt
|5,97
|7,37
|-33,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,83
|-18,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,34
|-0,70
|-13,40
|Yataş
|13,33
|-0,22
|-7,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|0,25
|-9,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,85
|0,29
|19,48
|Yeşil GMYO
|1,02
|0,00
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,14
|0,88
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,30
|0,88
|-46,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.576,80
|-2,23
|-19,38
|Yonga Mobilya
|22,88
|4,19
|-23,19
|Yükselen Çelik
|5,30
|0,76
|1,30
|Yünsa
|10,92
|-0,46
|-21,39
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,10
|-33,94
(Son)
Kaynak: AA
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