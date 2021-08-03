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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.08.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.999,600,00-13,58
İş Bankası (C)5,391,32-20,65
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.3,11-1,89-19,43
İş Girişim9,850,82-48,02
İş GMYO1,901,06-25,20
İş Y. Men. Değ.13,40-0,59-19,26
İş Yat. Ort.2,850,00-15,26
İşbir Holding5.073,800,0085,34
Işık Plastik36,721,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,693,05-24,22
İz Hayvancılık Tarım18,13-0,380,72
İzmir Demir Çelik2,660,76-19,63
İzmir Fırça6,12-0,8110,07
Jantsa Jant Sanayi73,800,2078,05
Kafein Yazılım26,98-1,2426,43
Kalekim Kimyevi Maddeler12,590,16

Kaplamin20,160,40-40,36
Kardemir (A)7,110,9919,50
Kardemir (B)7,060,5733,97
Kardemir (D)7,830,2635,47
Karel Elektronik33,880,7746,92
Karsan Otomotiv4,150,7327,69
Karsu Tekstil8,10-4,03-5,26
Kartal Yenilenebilir Enerji9,27-5,50

Kartonsan51,950,10-45,13
Katmerciler Ekipman2,930,69-4,87
Kent Gıda215,001,42-39,54
Kerevitaş Gıda4,591,10-30,24
Kervan Gıda16,23-0,6123,88
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,80-1,64-28,29
Klimasan Klima20,76-1,0522,33
Koç Holding20,58-0,390,62
Konfrut Gıda16,71-1,12-1,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,55-0,16159,92
Konya Çimento874,60-0,35-22,60
Koray GMYO8,71-0,2395,73
Kordsa Teknik Tekstil23,04-1,3748,17
Koza Altın105,601,059,20
Koza Madencilik13,851,47-10,59
Körfez GMYO5,16-0,58-11,03
Kristal Kola1,972,60-49,74
Kron Telekomünikasyon50,502,0237,08
Kuştur Kuşadası Turizm217,40-0,7338,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,58-5,4912,17
Kütahya Porselen50,804,310,69
Kütahya Şeker26,649,99

Lider Faktoring3,16-0,32-7,33
Link Bilgisayar31,840,630,77
Logo Yazılım36,440,2217,02
Lokman Hekim Sağlık9,60-0,8333,92
Lüks Kadife44,940,5455,97
Makina Takım2,960,00-13,20
Manas Enerji Yönetimi14,81-6,91

Marka Yatırım Holding4,390,00-31,73
Marmaris Altınyunus169,302,9852,39
Marshall243,00-0,37-20,77
Martı GMYO1,08-2,70-57,71
Martı Otel1,79-1,10-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım31,980,95

Mavi Giyim52,750,002,21
Mazhar Zorlu Holding38,501,8522,30
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,880,29

Mega Polietilen6,34-3,65-17,23
Menderes Tekstil2,21-0,90-28,48
Mercan Kimya10,01-1,77

Merit Turizm16,620,0060,43
Merko Gıda5,050,20-41,55
Metemtur Yatırım5,53-9,93-31,60
Metro Holding1,60-0,62-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,87-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-0,58-26,61
Migros Ticaret34,300,88-19,86
Milpa3,901,04-15,22
Mistral GMYO3,980,51-15,50
MLP Sağlık23,541,0318,47
MMC San. ve Tic. Yat.6,34-0,7837,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,560,00-36,20
Mondi Tire Kutsan7,900,383,95
Naturel Enerji37,803,966,45
Naturelgaz8,242,74

Net Holding4,121,7320,12
Netaş Telekom.19,62-0,81-30,13
Niğbaş Niğde Beton11,45-1,63-77,98
Nuh Çimento38,32-1,19-20,21
Nurol GMYO14,86-0,27103,84
Odaş Elektrik1,30-0,76-55,53
Orge Enerji Elektrik6,14-2,6933,12
Orma Orman Mahsulleri31,209,01111,96
Osmanlı Menkul22,100,27-28,34
Ostim Endüstriyel Yat2,28-1,30-17,20
Otokar298,60-0,80-1,87
Oyak Çimento6,63-1,19-24,49
Oyak Yat. Ort.7,13-0,833,30
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,90-3,40

Oylum Sınai Yatırımlar3,96-1,49-15,92
Özak GMYO4,19-0,48-17,84
Özbal Çelik Boru13,69-1,51109,01
Özderici GMYO1,530,66-31,08
Özerden Plastik8,250,12-8,33
Pamukova Elektrik31,62-1,3148,31
Panora GMYO6,55-1,808,84
Papilon Savunma14,650,62-35,63
Park Elek.Madencilik4,841,26-9,87
Parsan28,18-0,4215,97
Pegasus69,30-1,00-7,10
Peker GMYO1,003,09-55,79
Penguen Gıda3,150,32-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım36,744,97

Pera GMYO1,502,04-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,000,1725,49
Petkim5,66-1,0513,65
Petrokent Turizm2.161,800,55138,50
Pınar Et ve Un17,330,70-20,81
Pınar Su7,220,42-2,83
Pınar Süt17,750,34-21,29
Plastikkart17,490,5221,04
Polisan Holding2,77-0,72-27,95
Politeknik Metal343,500,88-15,34
Prizma Press Matbaacılık4,48-0,44-18,25
QNB Finans Fin. Kir.84,951,01-32,20
QNB Finansbank41,701,21-40,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,121,57

Ral Yatırım Holding4,26-2,29-4,05
Ray Sigorta10,000,00-35,28
Reysaş GMYO4,780,84-12,29
Reysaş Lojistik4,25-0,23-17,86
Rhea Girişim2,01-1,47-45,97
Rodrigo Tekstil15,33-0,5811,82
Royal Halı3,280,92-4,65
RTA Laboratuvarları21,561,13-28,80
Sabancı Holding9,42-0,42-14,56
Safkar Ege Soğutmacılık8,14-0,73-25,18
Sanel Mühendislik4,880,0042,69
Sanifoam Sünger22,060,0962,21
Sanko Pazarlama9,911,236,93
Saray Matbaacılık4,55-0,44-48,12
Sarkuysan12,570,9644,53
Sasa Polyester29,060,5593,93
Say Yenilenebilir Enerji24,001,27182,02
Sekuro Plastik22,880,6263,90
Selçuk Ecza Deposu8,570,00-36,20
Selçuk Gıda4,777,19-4,22
Selva Gıda Sanayi8,01-0,62

Senkron Güvenlik25,00-1,65-4,80
Serve Film Prodüksiyon15,25-0,97-4,69
Servet GMYO72,65-0,48-7,33
Seyitler Kimya15,912,1818,17
Silverline Endüstri5,39-0,92-37,33
Sinpaş GMYO4,52-0,228,13
Smartiks Yazılım5,80-1,69-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii22,140,18-15,93
Söktaş3,97-0,25-22,00
Sönmez Filament38,980,46-44,47
Sönmez Pamuklu13,501,89-43,75
Sumaş Suni Tahta63,700,0024,29
Şeker Fin. Kir.5,58-0,36-12,81
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,770,658,53
Şok Marketler Ticaret11,570,70-7,29
T. Halk Bankası4,681,30-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,000,00-32,39
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg16,900,72-6,47
Taç Tarım Ürünleri25,661,74143,68
Tat Gıda8,80-0,34-23,88
TAV Havalimanları22,02-1,173,38
Taze Kuru Gıda226,700,314,81
Tek-Art Turizm1,530,66-24,26
Tekfen Holding14,270,07-12,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,240,14-16,40
Temapol Polimer Plastik14,81-1,0728,78
TGS Dış Ticaret11,990,67-5,66
Tofaş Oto. Fab.34,963,3713,10
Torunlar GMYO3,55-0,56-8,97
Trabzon Liman30,34-1,11-5,54
Trabzonspor Sportif3,620,8448,36
Trend GMYO6,941,02-44,79
TSKB GMYO2,63-3,31-54,26
Tuğçelik13,890,2971,91
Tukaş6,71-0,59-30,75
Turcas Petrol3,561,42-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,081,00

Turkcell15,18-0,13-0,77
Tümosan Motor ve Traktör17,14-1,9521,82
Tüpraş95,05-0,52-11,99
Türk Hava Yolları12,76-0,85-1,16
Türk İlaç Serum28,22-0,14

Türk Prysmian Kablo11,700,34-3,00
Türk Telekom6,57-0,76-18,81
Türk Traktör172,400,291,19
Türker Proje Gayrimenkul118,200,944,69
Türkiye Sigorta4,81-0,21-22,14
Ufuk Yatırım14,506,628,21
Ulaşlar Turizm Yat.3,932,08-7,31
Ulusoy Elektrik53,60-1,384,38
Ulusoy Un Sanayi5,10-1,350,23
Umpaş Holding1,255,04-52,11
Uşak Seramik1,85-1,60-20,94
Utopya Turizm19,83-0,75-48,89
Uzertaş Boya34,800,00-38,52
Ülker Bisküvi20,200,50-9,49
Ünlü Yatırım Holding4,960,20

Vakıf Fin. Kir.9,104,12167,02
Vakıf GMYO1,500,00-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,823,81-7,34
Vakıflar Bankası3,521,15-25,27
Vakko Tekstil10,87-0,3773,46
Vanet Gıda5,272,53-31,82
VBT Yazılım16,47-2,43

Verusa Holding48,660,127,94
Verusaturk Girisim20,92-0,3860,33
Vestel29,36-1,6150,35
Vestel Beyaz Eşya46,24-1,2423,71
Viking Kağıt5,977,37-33,67
Yapı ve Kredi Bank.2,440,83-18,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,34-0,70-13,40
Yataş13,33-0,22-7,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,970,25-9,77
Yeni Gimat GMYO13,850,2919,48
Yeşil GMYO1,020,00-26,09
Yeşil Yapı1,140,88-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,300,88-46,21
Yibitaş İnşaat Malzeme12.576,80-2,23-19,38
Yonga Mobilya22,884,19-23,19
Yükselen Çelik5,300,761,30
Yünsa10,92-0,46-21,39
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,831,10-33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)???????

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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