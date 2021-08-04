Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.332,90
|-15,23
|İş Bankası (C)
|5,40
|0,37
|-20,50
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,98
|-19,69
|İş Girişim
|10,67
|10,00
|-43,69
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|13,81
|3,06
|-16,79
|İş Yat. Ort.
|2,86
|1,06
|-14,96
|İşbir Holding
|4.899,90
|-2,04
|78,99
|Işık Plastik
|37,18
|-0,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|2,22
|-19,30
|İttifak Holding
|1,65
|-3,51
|-26,01
|İz Hayvancılık Tarım
|18,34
|1,38
|1,89
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|0,75
|-19,32
|İzmir Fırça
|6,01
|-0,17
|8,09
|Jantsa Jant Sanayi
|73,15
|0,14
|76,49
|Kafein Yazılım
|27,10
|0,89
|26,99
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|0,32
|Kaplamin
|21,00
|0,10
|-37,87
|Kardemir (A)
|7,28
|2,97
|22,35
|Kardemir (B)
|7,25
|3,28
|37,57
|Kardemir (D)
|7,94
|1,93
|37,37
|Karel Elektronik
|34,30
|-0,98
|48,74
|Karsan Otomotiv
|4,11
|0,74
|26,46
|Karsu Tekstil
|8,48
|-2,75
|-0,82
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,38
|6,57
|Kartonsan
|52,00
|1,17
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|1,72
|-4,22
|Kent Gıda
|210,00
|-1,87
|-40,94
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,44
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,34
|1,05
|24,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|0,00
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,79
|1,13
|-28,69
|Klimasan Klima
|20,90
|0,48
|23,16
|Koç Holding
|20,80
|0,78
|1,70
|Konfrut Gıda
|16,97
|-0,06
|0,41
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,40
|0,00
|159,29
|Konya Çimento
|895,60
|2,07
|-20,74
|Koray GMYO
|8,89
|1,02
|99,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,74
|2,42
|52,67
|Koza Altın
|105,30
|0,57
|8,89
|Koza Madencilik
|13,84
|0,14
|-10,65
|Körfez GMYO
|5,18
|0,00
|-10,69
|Kristal Kola
|1,99
|-1,00
|-49,23
|Kron Telekomünikasyon
|50,40
|1,20
|36,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|234,20
|4,55
|48,89
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,71
|4,63
|17,83
|Kütahya Porselen
|51,30
|0,10
|1,68
|Kütahya Şeker
|29,30
|9,98
|Lider Faktoring
|3,22
|0,63
|-5,57
|Link Bilgisayar
|31,96
|0,88
|1,15
|Logo Yazılım
|37,30
|2,19
|19,78
|Lokman Hekim Sağlık
|9,38
|-0,74
|30,86
|Lüks Kadife
|45,80
|1,33
|58,96
|Makina Takım
|2,97
|1,02
|-12,90
|Manas Enerji Yönetimi
|16,50
|10,00
|Marka Yatırım Holding
|4,40
|0,69
|-31,57
|Marmaris Altınyunus
|166,70
|0,54
|50,05
|Marshall
|244,30
|0,53
|-20,35
|Martı GMYO
|1,08
|0,93
|-57,71
|Martı Otel
|1,78
|-1,11
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,98
|0,25
|Mavi Giyim
|53,65
|1,90
|3,95
|Mazhar Zorlu Holding
|38,54
|0,36
|22,43
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,80
|0,52
|Mega Polietilen
|6,40
|3,39
|-16,45
|Menderes Tekstil
|2,23
|1,83
|-27,83
|Mercan Kimya
|9,92
|0,40
|Merit Turizm
|16,50
|1,85
|59,28
|Merko Gıda
|5,09
|1,39
|-41,09
|Metemtur Yatırım
|5,02
|-9,22
|-37,91
|Metro Holding
|1,60
|0,63
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|0,00
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,50
|0,35
|-19,39
|Milpa
|3,85
|-0,77
|-16,30
|Mistral GMYO
|3,95
|0,00
|-16,14
|MLP Sağlık
|23,32
|-0,93
|17,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,18
|0,00
|34,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,54
|0,27
|-36,37
|Mondi Tire Kutsan
|7,83
|-0,25
|3,03
|Naturel Enerji
|37,40
|1,25
|5,33
|Naturelgaz
|8,14
|0,49
|Net Holding
|4,08
|2,00
|18,95
|Netaş Telekom.
|20,04
|1,57
|-28,63
|Niğbaş Niğde Beton
|11,55
|0,79
|-77,79
|Nuh Çimento
|38,08
|0,00
|-20,71
|Nurol GMYO
|15,76
|1,16
|116,19
|Odaş Elektrik
|1,36
|2,26
|-53,48
|Orge Enerji Elektrik
|6,24
|2,97
|35,28
|Orma Orman Mahsulleri
|34,62
|9,97
|135,19
|Osmanlı Menkul
|22,18
|0,09
|-28,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|1,33
|-16,84
|Otokar
|324,50
|2,50
|6,64
|Oyak Çimento
|7,00
|3,86
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|7,30
|0,83
|5,77
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,74
|-1,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|0,00
|-15,07
|Özak GMYO
|4,20
|0,72
|-17,65
|Özbal Çelik Boru
|13,65
|0,15
|108,40
|Özderici GMYO
|1,53
|0,00
|-31,08
|Özerden Plastik
|8,49
|3,41
|-5,67
|Pamukova Elektrik
|32,10
|-0,62
|50,56
|Panora GMYO
|6,57
|0,92
|9,17
|Papilon Savunma
|14,84
|1,23
|-34,80
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|0,00
|-9,87
|Parsan
|28,90
|3,73
|18,93
|Pegasus
|68,50
|-0,15
|-8,18
|Peker GMYO
|0,99
|1,02
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,15
|0,32
|-37,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|36,76
|0,22
|Pera GMYO
|1,58
|-0,63
|-9,80
|Pergamon Dış Ticaret
|23,44
|1,47
|27,89
|Petkim
|5,76
|2,13
|15,66
|Petrokent Turizm
|2.111,50
|-2,25
|132,95
|Pınar Et ve Un
|17,55
|0,17
|-19,80
|Pınar Su
|7,21
|0,98
|-2,96
|Pınar Süt
|17,78
|0,11
|-21,15
|Plastikkart
|17,69
|0,34
|22,42
|Polisan Holding
|2,80
|1,45
|-27,17
|Politeknik Metal
|340,30
|0,03
|-16,12
|Prizma Press Matbaacılık
|4,41
|-0,45
|-19,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,20
|0,24
|-34,40
|QNB Finansbank
|40,90
|0,00
|-41,86
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,68
|-1,42
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|4,90
|1,35
|Ray Sigorta
|10,29
|3,00
|-33,40
|Reysaş GMYO
|4,79
|1,05
|-12,11
|Reysaş Lojistik
|4,39
|2,57
|-15,15
|Rhea Girişim
|1,99
|0,00
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|15,25
|0,66
|11,23
|Royal Halı
|3,32
|0,00
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|0,19
|-29,26
|Sabancı Holding
|9,55
|0,63
|-13,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,26
|2,23
|-24,08
|Sanel Mühendislik
|4,85
|-0,21
|41,81
|Sanifoam Sünger
|21,98
|-2,83
|61,62
|Sanko Pazarlama
|9,92
|0,71
|7,04
|Saray Matbaacılık
|4,58
|0,44
|-47,78
|Sarkuysan
|12,67
|-0,24
|45,68
|Sasa Polyester
|29,40
|1,73
|96,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,76
|-0,25
|179,20
|Sekuro Plastik
|25,90
|9,47
|85,53
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|0,35
|-35,53
|Selçuk Gıda
|5,00
|4,82
|0,40
|Selva Gıda Sanayi
|8,09
|0,12
|Senkron Güvenlik
|22,90
|-7,29
|-12,80
|Serve Film Prodüksiyon
|14,40
|-4,64
|-10,00
|Servet GMYO
|72,55
|-0,75
|-7,46
|Seyitler Kimya
|15,78
|-0,13
|17,21
|Silverline Endüstri
|5,35
|-0,19
|-37,79
|Sinpaş GMYO
|4,62
|2,67
|10,53
|Smartiks Yazılım
|5,86
|0,17
|-33,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,50
|-0,92
|-18,36
|Söktaş
|3,95
|0,00
|-22,40
|Sönmez Filament
|38,90
|0,31
|-44,59
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|0,75
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|59,50
|-2,46
|16,10
|Şeker Fin. Kir.
|5,58
|0,72
|-12,81
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,84
|0,64
|9,50
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|0,69
|-6,81
|T. Halk Bankası
|4,70
|0,86
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,42
|-0,39
|-34,26
|T.S.K.B.
|1,30
|1,56
|-25,56
|T.Tuborg
|16,95
|1,38
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-1,96
|137,42
|Tat Gıda
|8,82
|0,46
|-23,71
|TAV Havalimanları
|22,00
|0,73
|3,29
|Taze Kuru Gıda
|221,50
|-3,06
|2,40
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|-24,26
|Tekfen Holding
|14,38
|1,05
|-12,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|1,38
|-15,24
|Temapol Polimer Plastik
|15,01
|1,49
|30,52
|TGS Dış Ticaret
|12,48
|2,80
|-1,81
|Tofaş Oto. Fab.
|37,96
|3,83
|22,80
|Torunlar GMYO
|3,64
|1,68
|-6,67
|Trabzon Liman
|30,40
|0,93
|-5,35
|Trabzonspor Sportif
|3,50
|-1,69
|43,44
|Trend GMYO
|6,92
|-0,29
|-44,95
|TSKB GMYO
|2,68
|1,90
|-53,39
|Tuğçelik
|13,83
|0,73
|71,16
|Tukaş
|6,74
|0,60
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,55
|0,85
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,05
|0,10
|Turkcell
|15,30
|0,39
|0,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,28
|0,64
|22,81
|Tüpraş
|95,80
|0,74
|-11,30
|Türk Hava Yolları
|12,72
|0,71
|-1,47
|Türk İlaç Serum
|28,14
|0,14
|Türk Prysmian Kablo
|11,57
|-0,09
|-4,08
|Türk Telekom
|6,60
|0,30
|-18,44
|Türk Traktör
|178,80
|3,41
|4,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,60
|1,18
|5,93
|Türkiye Sigorta
|4,88
|1,67
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|14,35
|2,21
|7,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|2,99
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-0,46
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|0,59
|0,82
|Umpaş Holding
|1,21
|-2,42
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,85
|1,09
|-20,94
|Utopya Turizm
|18,70
|-2,60
|-51,80
|Uzertaş Boya
|33,50
|0,00
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|20,18
|0,60
|-9,58
|Ünlü Yatırım Holding
|5,32
|7,69
|Vakıf Fin. Kir.
|9,10
|0,22
|167,02
|Vakıf GMYO
|1,53
|1,32
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,70
|-0,15
|-8,97
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,28
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,88
|0,37
|73,62
|Vanet Gıda
|5,23
|-1,13
|-32,34
|VBT Yazılım
|18,84
|9,03
|Verusa Holding
|48,26
|2,68
|7,05
|Verusaturk Girisim
|20,96
|1,06
|60,63
|Vestel
|29,52
|0,48
|51,17
|Vestel Beyaz Eşya
|46,64
|0,47
|24,78
|Viking Kağıt
|6,48
|6,06
|-28,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,41
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,18
|-0,06
|-13,85
|Yataş
|13,68
|1,26
|-5,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,95
|-1,00
|-10,23
|Yeni Gimat GMYO
|13,83
|0,73
|19,31
|Yeşil GMYO
|1,05
|2,94
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,17
|2,63
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|0,00
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.006,50
|-3,95
|-23,04
|Yonga Mobilya
|21,88
|-1,44
|-26,55
|Yükselen Çelik
|5,52
|3,37
|5,51
|Yünsa
|11,05
|1,94
|-20,45
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,84
|1,10
|-33,57
(Son)
Kaynak: AA
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