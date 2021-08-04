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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.08.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.332,90

-15,23
İş Bankası (C)5,400,37-20,50
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.3,100,98-19,69
İş Girişim10,6710,00-43,69
İş GMYO1,910,53-24,80
İş Y. Men. Değ.13,813,06-16,79
İş Yat. Ort.2,861,06-14,96
İşbir Holding4.899,90-2,0478,99
Işık Plastik37,18-0,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,922,22-19,30
İttifak Holding1,65-3,51-26,01
İz Hayvancılık Tarım18,341,381,89
İzmir Demir Çelik2,670,75-19,32
İzmir Fırça6,01-0,178,09
Jantsa Jant Sanayi73,150,1476,49
Kafein Yazılım27,100,8926,99
Kalekim Kimyevi Maddeler12,590,32

Kaplamin21,000,10-37,87
Kardemir (A)7,282,9722,35
Kardemir (B)7,253,2837,57
Kardemir (D)7,941,9337,37
Karel Elektronik34,30-0,9848,74
Karsan Otomotiv4,110,7426,46
Karsu Tekstil8,48-2,75-0,82
Kartal Yenilenebilir Enerji10,386,57

Kartonsan52,001,17-45,07
Katmerciler Ekipman2,951,72-4,22
Kent Gıda210,00-1,87-40,94
Kerevitaş Gıda4,560,44-30,70
Kervan Gıda16,341,0524,72
Kervansaray Yat. Holding0,610,00-51,59
Kiler GMYO1,791,13-28,69
Klimasan Klima20,900,4823,16
Koç Holding20,800,781,70
Konfrut Gıda16,97-0,060,41
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,400,00159,29
Konya Çimento895,602,07-20,74
Koray GMYO8,891,0299,78
Kordsa Teknik Tekstil23,742,4252,67
Koza Altın105,300,578,89
Koza Madencilik13,840,14-10,65
Körfez GMYO5,180,00-10,69
Kristal Kola1,99-1,00-49,23
Kron Telekomünikasyon50,401,2036,81
Kuştur Kuşadası Turizm234,204,5548,89
Kuyumcukent Gayrimenkul2,714,6317,83
Kütahya Porselen51,300,101,68
Kütahya Şeker29,309,98

Lider Faktoring3,220,63-5,57
Link Bilgisayar31,960,881,15
Logo Yazılım37,302,1919,78
Lokman Hekim Sağlık9,38-0,7430,86
Lüks Kadife45,801,3358,96
Makina Takım2,971,02-12,90
Manas Enerji Yönetimi16,5010,00

Marka Yatırım Holding4,400,69-31,57
Marmaris Altınyunus166,700,5450,05
Marshall244,300,53-20,35
Martı GMYO1,080,93-57,71
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım31,980,25

Mavi Giyim53,651,903,95
Mazhar Zorlu Holding38,540,3622,43
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,800,52

Mega Polietilen6,403,39-16,45
Menderes Tekstil2,231,83-27,83
Mercan Kimya9,920,40

Merit Turizm16,501,8559,28
Merko Gıda5,091,39-41,09
Metemtur Yatırım5,02-9,22-37,91
Metro Holding1,600,63-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,300,00-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret34,500,35-19,39
Milpa3,85-0,77-16,30
Mistral GMYO3,950,00-16,14
MLP Sağlık23,32-0,9317,36
MMC San. ve Tic. Yat.6,180,0034,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,540,27-36,37
Mondi Tire Kutsan7,83-0,253,03
Naturel Enerji37,401,255,33
Naturelgaz8,140,49

Net Holding4,082,0018,95
Netaş Telekom.20,041,57-28,63
Niğbaş Niğde Beton11,550,79-77,79
Nuh Çimento38,080,00-20,71
Nurol GMYO15,761,16116,19
Odaş Elektrik1,362,26-53,48
Orge Enerji Elektrik6,242,9735,28
Orma Orman Mahsulleri34,629,97135,19
Osmanlı Menkul22,180,09-28,08
Ostim Endüstriyel Yat2,291,33-16,84
Otokar324,502,506,64
Oyak Çimento7,003,86-20,27
Oyak Yat. Ort.7,300,835,77
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,74-1,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,000,00-15,07
Özak GMYO4,200,72-17,65
Özbal Çelik Boru13,650,15108,40
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik8,493,41-5,67
Pamukova Elektrik32,10-0,6250,56
Panora GMYO6,570,929,17
Papilon Savunma14,841,23-34,80
Park Elek.Madencilik4,840,00-9,87
Parsan28,903,7318,93
Pegasus68,50-0,15-8,18
Peker GMYO0,991,02-56,23
Penguen Gıda3,150,32-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım36,760,22

Pera GMYO1,58-0,63-9,80
Pergamon Dış Ticaret23,441,4727,89
Petkim5,762,1315,66
Petrokent Turizm2.111,50-2,25132,95
Pınar Et ve Un17,550,17-19,80
Pınar Su7,210,98-2,96
Pınar Süt17,780,11-21,15
Plastikkart17,690,3422,42
Polisan Holding2,801,45-27,17
Politeknik Metal340,300,03-16,12
Prizma Press Matbaacılık4,41-0,45-19,53
QNB Finans Fin. Kir.82,200,24-34,40
QNB Finansbank40,900,00-41,86
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,68-1,42

Ral Yatırım Holding4,504,901,35
Ray Sigorta10,293,00-33,40
Reysaş GMYO4,791,05-12,11
Reysaş Lojistik4,392,57-15,15
Rhea Girişim1,990,00-46,51
Rodrigo Tekstil15,250,6611,23
Royal Halı3,320,00-3,49
RTA Laboratuvarları21,420,19-29,26
Sabancı Holding9,550,63-13,39
Safkar Ege Soğutmacılık8,262,23-24,08
Sanel Mühendislik4,85-0,2141,81
Sanifoam Sünger21,98-2,8361,62
Sanko Pazarlama9,920,717,04
Saray Matbaacılık4,580,44-47,78
Sarkuysan12,67-0,2445,68
Sasa Polyester29,401,7396,20
Say Yenilenebilir Enerji23,76-0,25179,20
Sekuro Plastik25,909,4785,53
Selçuk Ecza Deposu8,660,35-35,53
Selçuk Gıda5,004,820,40
Selva Gıda Sanayi8,090,12

Senkron Güvenlik22,90-7,29-12,80
Serve Film Prodüksiyon14,40-4,64-10,00
Servet GMYO72,55-0,75-7,46
Seyitler Kimya15,78-0,1317,21
Silverline Endüstri5,35-0,19-37,79
Sinpaş GMYO4,622,6710,53
Smartiks Yazılım5,860,17-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii21,50-0,92-18,36
Söktaş3,950,00-22,40
Sönmez Filament38,900,31-44,59
Sönmez Pamuklu13,450,75-43,96
Sumaş Suni Tahta59,50-2,4616,10
Şeker Fin. Kir.5,580,72-12,81
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,840,649,50
Şok Marketler Ticaret11,630,69-6,81
T. Halk Bankası4,700,86-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,42-0,39-34,26
T.S.K.B.1,301,56-25,56
T.Tuborg16,951,38-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,00-1,96137,42
Tat Gıda8,820,46-23,71
TAV Havalimanları22,000,733,29
Taze Kuru Gıda221,50-3,062,40
Tek-Art Turizm1,530,00-24,26
Tekfen Holding14,381,05-12,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,341,38-15,24
Temapol Polimer Plastik15,011,4930,52
TGS Dış Ticaret12,482,80-1,81
Tofaş Oto. Fab.37,963,8322,80
Torunlar GMYO3,641,68-6,67
Trabzon Liman30,400,93-5,35
Trabzonspor Sportif3,50-1,6943,44
Trend GMYO6,92-0,29-44,95
TSKB GMYO2,681,90-53,39
Tuğçelik13,830,7371,16
Tukaş6,740,60-30,44
Turcas Petrol3,550,85-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,050,10

Turkcell15,300,390,02
Tümosan Motor ve Traktör17,280,6422,81
Tüpraş95,800,74-11,30
Türk Hava Yolları12,720,71-1,47
Türk İlaç Serum28,140,14

Türk Prysmian Kablo11,57-0,09-4,08
Türk Telekom6,600,30-18,44
Türk Traktör178,803,414,95
Türker Proje Gayrimenkul119,601,185,93
Türkiye Sigorta4,881,67-21,01
Ufuk Yatırım14,352,217,09
Ulaşlar Turizm Yat.4,132,99-2,59
Ulusoy Elektrik54,00-0,465,16
Ulusoy Un Sanayi5,130,590,82
Umpaş Holding1,21-2,42-53,64
Uşak Seramik1,851,09-20,94
Utopya Turizm18,70-2,60-51,80
Uzertaş Boya33,500,00-40,81
Ülker Bisküvi20,180,60-9,58
Ünlü Yatırım Holding5,327,69

Vakıf Fin. Kir.9,100,22167,02
Vakıf GMYO1,531,32-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,70-0,15-8,97
Vakıflar Bankası3,520,28-25,27
Vakko Tekstil10,880,3773,62
Vanet Gıda5,23-1,13-32,34
VBT Yazılım18,849,03

Verusa Holding48,262,687,05
Verusaturk Girisim20,961,0660,63
Vestel29,520,4851,17
Vestel Beyaz Eşya46,640,4724,78
Viking Kağıt6,486,06-28,00
Yapı ve Kredi Bank.2,470,41-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,18-0,06-13,85
Yataş13,681,26-5,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,95-1,00-10,23
Yeni Gimat GMYO13,830,7319,31
Yeşil GMYO1,052,94-23,91
Yeşil Yapı1,172,63-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,270,00-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme12.006,50-3,95-23,04
Yonga Mobilya21,88-1,44-26,55
Yükselen Çelik5,523,375,51
Yünsa11,051,94-20,45
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,841,10-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)???????

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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