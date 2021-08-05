Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,29
|-1,31
|-22,12
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|-1,83
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,12
|0,65
|-19,17
|İş Girişim
|11,73
|9,93
|-38,10
|İş GMYO
|1,89
|0,00
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,77
|-0,29
|-17,04
|İş Yat. Ort.
|2,85
|0,35
|-15,26
|İşbir Holding
|4.999,90
|0,00
|82,64
|Işık Plastik
|38,12
|2,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,62
|-1,82
|-27,35
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|0,38
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,76
|1,47
|-16,61
|İzmir Fırça
|5,99
|-0,99
|7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|72,30
|-0,75
|74,44
|Kafein Yazılım
|26,82
|-0,74
|25,68
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|0,40
|Kaplamin
|22,90
|6,91
|-32,25
|Kardemir (A)
|7,16
|-1,24
|20,34
|Kardemir (B)
|7,16
|-1,10
|35,86
|Kardemir (D)
|7,78
|-0,89
|34,60
|Karel Elektronik
|34,80
|-0,80
|50,91
|Karsan Otomotiv
|3,95
|-1,00
|21,54
|Karsu Tekstil
|8,21
|-2,73
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,99
|2,61
|Kartonsan
|52,15
|0,29
|-44,92
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|-0,34
|-5,19
|Kent Gıda
|209,90
|0,00
|-40,97
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,00
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,52
|0,12
|26,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|0,00
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,78
|0,00
|-29,08
|Klimasan Klima
|21,02
|0,77
|23,87
|Koç Holding
|20,74
|0,00
|1,41
|Konfrut Gıda
|16,78
|-0,42
|-0,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,55
|-1,38
|155,70
|Konya Çimento
|885,60
|0,20
|-21,63
|Koray GMYO
|8,33
|0,12
|87,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|1,17
|55,50
|Koza Altın
|111,40
|5,09
|15,20
|Koza Madencilik
|14,37
|3,83
|-7,23
|Körfez GMYO
|5,13
|-0,77
|-11,55
|Kristal Kola
|1,98
|1,02
|-49,49
|Kron Telekomünikasyon
|50,75
|1,20
|37,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-1,54
|46,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,86
|1,78
|24,35
|Kütahya Porselen
|51,80
|0,29
|2,68
|Kütahya Şeker
|32,22
|9,97
|Lider Faktoring
|3,14
|-1,26
|-7,92
|Link Bilgisayar
|32,32
|1,32
|2,29
|Logo Yazılım
|37,90
|0,32
|21,71
|Lokman Hekim Sağlık
|9,44
|1,18
|31,69
|Lüks Kadife
|46,30
|-2,11
|60,69
|Makina Takım
|2,95
|0,34
|-13,49
|Manas Enerji Yönetimi
|17,37
|5,27
|Marka Yatırım Holding
|4,30
|-1,38
|-33,13
|Marmaris Altınyunus
|164,30
|-0,67
|47,88
|Marshall
|242,70
|-0,29
|-20,87
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,74
|-1,14
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,96
|0,06
|Mavi Giyim
|54,00
|-0,74
|4,63
|Mazhar Zorlu Holding
|37,90
|-0,26
|20,39
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,78
|0,79
|Mega Polietilen
|6,20
|-1,90
|-19,06
|Menderes Tekstil
|2,24
|1,82
|-27,51
|Mercan Kimya
|9,75
|-1,22
|Merit Turizm
|15,99
|-0,12
|54,35
|Merko Gıda
|5,08
|0,20
|-41,20
|Metemtur Yatırım
|4,49
|-9,84
|-44,47
|Metro Holding
|1,60
|0,63
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|1,32
|-20,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|9,83
|-18,45
|Migros Ticaret
|34,26
|-0,46
|-19,95
|Milpa
|3,78
|-0,79
|-17,83
|Mistral GMYO
|4,19
|5,54
|-11,04
|MLP Sağlık
|23,86
|0,00
|20,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,09
|-1,46
|32,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,46
|0,54
|-37,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,87
|0,90
|3,55
|Naturel Enerji
|37,38
|-0,37
|5,27
|Naturelgaz
|8,10
|0,37
|Net Holding
|4,01
|-0,74
|16,91
|Netaş Telekom.
|20,18
|0,70
|-28,13
|Niğbaş Niğde Beton
|11,32
|-0,70
|-78,23
|Nuh Çimento
|37,98
|-0,47
|-20,92
|Nurol GMYO
|15,69
|0,13
|115,23
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,48
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,17
|0,98
|33,77
|Orma Orman Mahsulleri
|34,54
|-0,23
|134,65
|Osmanlı Menkul
|23,18
|3,95
|-24,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,44
|-17,20
|Otokar
|327,20
|-0,06
|7,53
|Oyak Çimento
|7,00
|-0,57
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|7,16
|-0,56
|3,74
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,50
|-0,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,00
|-15,50
|Özak GMYO
|4,18
|0,24
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|13,45
|-1,32
|105,34
|Özderici GMYO
|1,59
|0,00
|-28,38
|Özerden Plastik
|8,97
|-0,66
|-0,33
|Pamukova Elektrik
|33,68
|5,32
|57,97
|Panora GMYO
|6,50
|0,31
|8,01
|Papilon Savunma
|15,04
|1,21
|-33,92
|Park Elek.Madencilik
|4,82
|0,42
|-10,24
|Parsan
|28,20
|-1,12
|16,05
|Pegasus
|68,20
|0,96
|-8,58
|Peker GMYO
|0,98
|-1,01
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,16
|-0,32
|-37,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|44,36
|9,97
|Pera GMYO
|1,56
|0,00
|-10,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,10
|-1,79
|26,03
|Petkim
|5,70
|-0,18
|14,46
|Petrokent Turizm
|2.150,30
|-0,91
|137,24
|Pınar Et ve Un
|17,52
|0,52
|-19,94
|Pınar Su
|7,19
|0,28
|-3,23
|Pınar Süt
|18,07
|1,40
|-19,87
|Plastikkart
|17,28
|-0,80
|19,58
|Polisan Holding
|2,82
|0,71
|-26,65
|Politeknik Metal
|336,20
|-2,15
|-17,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,47
|1,82
|-18,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,00
|-0,06
|-36,15
|QNB Finansbank
|41,02
|0,05
|-41,69
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,56
|0,36
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|-1,57
|-1,13
|Ray Sigorta
|10,10
|-1,37
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,77
|0,42
|-12,48
|Reysaş Lojistik
|4,30
|-1,15
|-16,89
|Rhea Girişim
|1,97
|-1,01
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|14,97
|-0,20
|9,19
|Royal Halı
|3,35
|0,90
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,62
|1,41
|-28,60
|Sabancı Holding
|9,50
|-0,31
|-13,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,13
|-1,09
|-25,28
|Sanel Mühendislik
|4,79
|-0,21
|40,06
|Sanifoam Sünger
|20,22
|-5,95
|48,68
|Sanko Pazarlama
|9,86
|-0,30
|6,39
|Saray Matbaacılık
|4,57
|-0,65
|-47,89
|Sarkuysan
|12,68
|0,16
|45,79
|Sasa Polyester
|29,30
|0,69
|95,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,34
|-3,28
|197,77
|Sekuro Plastik
|26,34
|1,23
|88,68
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|0,58
|-35,45
|Selçuk Gıda
|5,14
|3,21
|3,21
|Selva Gıda Sanayi
|8,11
|-1,58
|Senkron Güvenlik
|23,20
|0,00
|-11,65
|Serve Film Prodüksiyon
|15,02
|-2,72
|-6,13
|Servet GMYO
|70,65
|-1,53
|-9,89
|Seyitler Kimya
|15,45
|-1,90
|14,76
|Silverline Endüstri
|5,40
|0,75
|-37,21
|Sinpaş GMYO
|4,54
|-0,66
|8,61
|Smartiks Yazılım
|5,84
|0,69
|-34,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,28
|-0,09
|-15,40
|Söktaş
|3,91
|0,26
|-23,18
|Sönmez Filament
|38,78
|-0,26
|-44,76
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|-0,37
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|60,05
|0,00
|17,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,62
|1,26
|-12,19
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|7,79
|-0,13
|8,81
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|-0,34
|-7,05
|T. Halk Bankası
|4,62
|-0,65
|-16,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,16
|0,00
|-35,09
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|-25,56
|T.Tuborg
|16,95
|0,00
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|-1,79
|128,87
|Tat Gıda
|8,66
|-0,23
|-25,10
|TAV Havalimanları
|21,72
|0,37
|1,97
|Taze Kuru Gıda
|212,60
|-1,12
|-1,71
|Tek-Art Turizm
|1,50
|-0,66
|-25,74
|Tekfen Holding
|14,49
|-0,75
|-11,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|-1,50
|-16,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,89
|0,61
|29,48
|TGS Dış Ticaret
|12,39
|-4,18
|-2,52
|Tofaş Oto. Fab.
|37,48
|-1,42
|21,25
|Torunlar GMYO
|3,59
|-0,28
|-7,95
|Trabzon Liman
|30,44
|0,00
|-5,23
|Trabzonspor Sportif
|3,35
|-3,46
|37,30
|Trend GMYO
|7,18
|4,06
|-42,88
|TSKB GMYO
|3,05
|7,39
|-46,96
|Tuğçelik
|13,88
|0,95
|71,78
|Tukaş
|6,73
|0,30
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,52
|-0,28
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,02
|-1,09
|Turkcell
|15,21
|0,07
|-0,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,30
|0,64
|22,96
|Tüpraş
|97,65
|3,28
|-9,58
|Türk Hava Yolları
|12,71
|0,63
|-1,55
|Türk İlaç Serum
|28,44
|1,28
|Türk Prysmian Kablo
|11,43
|-1,47
|-5,24
|Türk Telekom
|6,53
|-0,76
|-19,30
|Türk Traktör
|179,40
|-0,94
|5,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,10
|-0,66
|7,26
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,21
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|14,25
|1,79
|6,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,02
|0,75
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|54,10
|0,74
|5,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,19
|1,37
|1,99
|Umpaş Holding
|1,21
|-1,63
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,93
|3,76
|-17,52
|Utopya Turizm
|19,00
|-1,04
|-51,03
|Uzertaş Boya
|32,62
|0,06
|-42,37
|Ülker Bisküvi
|20,08
|-0,10
|-10,03
|Ünlü Yatırım Holding
|5,74
|5,71
|Vakıf Fin. Kir.
|8,92
|-1,11
|161,74
|Vakıf GMYO
|1,53
|0,66
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,60
|-0,60
|-10,33
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-0,29
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,77
|-0,55
|71,87
|Vanet Gıda
|5,23
|-0,57
|-32,34
|VBT Yazılım
|20,90
|10,00
|Verusa Holding
|48,08
|-0,50
|6,65
|Verusaturk Girisim
|20,82
|-0,29
|59,56
|Vestel
|29,10
|-1,42
|49,02
|Vestel Beyaz Eşya
|46,64
|0,09
|24,78
|Viking Kağıt
|5,99
|-3,23
|-33,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-0,82
|-18,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,62
|-0,97
|-15,39
|Yataş
|13,57
|-1,88
|-6,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,82
|-1,80
|-13,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,80
|-0,22
|19,05
|Yeşil GMYO
|1,04
|0,00
|-24,64
|Yeşil Yapı
|1,17
|1,74
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,22
|-0,89
|-48,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.100,00
|0,00
|-22,44
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,09
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,41
|-0,18
|3,41
|Yünsa
|11,04
|1,19
|-20,53
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,82
|-0,55
|-34,30
(Son)
Kaynak: AA
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