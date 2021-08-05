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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.08.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,00

-18,52
İş Bankası (C)5,29-1,31-22,12
İş Bankası (Kur.)429.999,90-1,8313,16
İş Fin.Kir.3,120,65-19,17
İş Girişim11,739,93-38,10
İş GMYO1,890,00-25,59
İş Y. Men. Değ.13,77-0,29-17,04
İş Yat. Ort.2,850,35-15,26
İşbir Holding4.999,900,0082,64
Işık Plastik38,122,47

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,62-1,82-27,35
İz Hayvancılık Tarım18,420,382,33
İzmir Demir Çelik2,761,47-16,61
İzmir Fırça5,99-0,997,73
Jantsa Jant Sanayi72,30-0,7574,44
Kafein Yazılım26,82-0,7425,68
Kalekim Kimyevi Maddeler12,640,40

Kaplamin22,906,91-32,25
Kardemir (A)7,16-1,2420,34
Kardemir (B)7,16-1,1035,86
Kardemir (D)7,78-0,8934,60
Karel Elektronik34,80-0,8050,91
Karsan Otomotiv3,95-1,0021,54
Karsu Tekstil8,21-2,73-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji10,992,61

Kartonsan52,150,29-44,92
Katmerciler Ekipman2,92-0,34-5,19
Kent Gıda209,900,00-40,97
Kerevitaş Gıda4,560,00-30,70
Kervan Gıda16,520,1226,09
Kervansaray Yat. Holding0,620,00-50,79
Kiler GMYO1,780,00-29,08
Klimasan Klima21,020,7723,87
Koç Holding20,740,001,41
Konfrut Gıda16,78-0,42-0,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,55-1,38155,70
Konya Çimento885,600,20-21,63
Koray GMYO8,330,1287,19
Kordsa Teknik Tekstil24,181,1755,50
Koza Altın111,405,0915,20
Koza Madencilik14,373,83-7,23
Körfez GMYO5,13-0,77-11,55
Kristal Kola1,981,02-49,49
Kron Telekomünikasyon50,751,2037,76
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-1,5446,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,861,7824,35
Kütahya Porselen51,800,292,68
Kütahya Şeker32,229,97

Lider Faktoring3,14-1,26-7,92
Link Bilgisayar32,321,322,29
Logo Yazılım37,900,3221,71
Lokman Hekim Sağlık9,441,1831,69
Lüks Kadife46,30-2,1160,69
Makina Takım2,950,34-13,49
Manas Enerji Yönetimi17,375,27

Marka Yatırım Holding4,30-1,38-33,13
Marmaris Altınyunus164,30-0,6747,88
Marshall242,70-0,29-20,87
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,74-1,14-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım31,960,06

Mavi Giyim54,00-0,744,63
Mazhar Zorlu Holding37,90-0,2620,39
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,780,79

Mega Polietilen6,20-1,90-19,06
Menderes Tekstil2,241,82-27,51
Mercan Kimya9,75-1,22

Merit Turizm15,99-0,1254,35
Merko Gıda5,080,20-41,20
Metemtur Yatırım4,49-9,84-44,47
Metro Holding1,600,63-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,311,32-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,909,83-18,45
Migros Ticaret34,26-0,46-19,95
Milpa3,78-0,79-17,83
Mistral GMYO4,195,54-11,04
MLP Sağlık23,860,0020,08
MMC San. ve Tic. Yat.6,09-1,4632,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,460,54-37,05
Mondi Tire Kutsan7,870,903,55
Naturel Enerji37,38-0,375,27
Naturelgaz8,100,37

Net Holding4,01-0,7416,91
Netaş Telekom.20,180,70-28,13
Niğbaş Niğde Beton11,32-0,70-78,23
Nuh Çimento37,98-0,47-20,92
Nurol GMYO15,690,13115,23
Odaş Elektrik1,371,48-53,14
Orge Enerji Elektrik6,170,9833,77
Orma Orman Mahsulleri34,54-0,23134,65
Osmanlı Menkul23,183,95-24,84
Ostim Endüstriyel Yat2,280,44-17,20
Otokar327,20-0,067,53
Oyak Çimento7,00-0,57-20,27
Oyak Yat. Ort.7,16-0,563,74
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,50-0,68

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,00-15,50
Özak GMYO4,180,24-18,04
Özbal Çelik Boru13,45-1,32105,34
Özderici GMYO1,590,00-28,38
Özerden Plastik8,97-0,66-0,33
Pamukova Elektrik33,685,3257,97
Panora GMYO6,500,318,01
Papilon Savunma15,041,21-33,92
Park Elek.Madencilik4,820,42-10,24
Parsan28,20-1,1216,05
Pegasus68,200,96-8,58
Peker GMYO0,98-1,01-58,11
Penguen Gıda3,16-0,32-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım44,369,97

Pera GMYO1,560,00-10,94
Pergamon Dış Ticaret23,10-1,7926,03
Petkim5,70-0,1814,46
Petrokent Turizm2.150,30-0,91137,24
Pınar Et ve Un17,520,52-19,94
Pınar Su7,190,28-3,23
Pınar Süt18,071,40-19,87
Plastikkart17,28-0,8019,58
Polisan Holding2,820,71-26,65
Politeknik Metal336,20-2,15-17,14
Prizma Press Matbaacılık4,471,82-18,43
QNB Finans Fin. Kir.80,00-0,06-36,15
QNB Finansbank41,020,05-41,69
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,560,36

Ral Yatırım Holding4,39-1,57-1,13
Ray Sigorta10,10-1,37-34,63
Reysaş GMYO4,770,42-12,48
Reysaş Lojistik4,30-1,15-16,89
Rhea Girişim1,97-1,01-47,04
Rodrigo Tekstil14,97-0,209,19
Royal Halı3,350,90-2,62
RTA Laboratuvarları21,621,41-28,60
Sabancı Holding9,50-0,31-13,84
Safkar Ege Soğutmacılık8,13-1,09-25,28
Sanel Mühendislik4,79-0,2140,06
Sanifoam Sünger20,22-5,9548,68
Sanko Pazarlama9,86-0,306,39
Saray Matbaacılık4,57-0,65-47,89
Sarkuysan12,680,1645,79
Sasa Polyester29,300,6995,54
Say Yenilenebilir Enerji25,34-3,28197,77
Sekuro Plastik26,341,2388,68
Selçuk Ecza Deposu8,670,58-35,45
Selçuk Gıda5,143,213,21
Selva Gıda Sanayi8,11-1,58

Senkron Güvenlik23,200,00-11,65
Serve Film Prodüksiyon15,02-2,72-6,13
Servet GMYO70,65-1,53-9,89
Seyitler Kimya15,45-1,9014,76
Silverline Endüstri5,400,75-37,21
Sinpaş GMYO4,54-0,668,61
Smartiks Yazılım5,840,69-34,09
Sodaş Sodyum Sanayii22,28-0,09-15,40
Söktaş3,910,26-23,18
Sönmez Filament38,78-0,26-44,76
Sönmez Pamuklu13,45-0,37-43,96
Sumaş Suni Tahta60,050,0017,17
Şeker Fin. Kir.5,621,26-12,19
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam7,79-0,138,81
Şok Marketler Ticaret11,60-0,34-7,05
T. Halk Bankası4,62-0,65-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,160,00-35,09
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg16,950,00-6,20
Taç Tarım Ürünleri24,10-1,79128,87
Tat Gıda8,66-0,23-25,10
TAV Havalimanları21,720,371,97
Taze Kuru Gıda212,60-1,12-1,71
Tek-Art Turizm1,50-0,66-25,74
Tekfen Holding14,49-0,75-11,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,22-1,50-16,63
Temapol Polimer Plastik14,890,6129,48
TGS Dış Ticaret12,39-4,18-2,52
Tofaş Oto. Fab.37,48-1,4221,25
Torunlar GMYO3,59-0,28-7,95
Trabzon Liman30,440,00-5,23
Trabzonspor Sportif3,35-3,4637,30
Trend GMYO7,184,06-42,88
TSKB GMYO3,057,39-46,96
Tuğçelik13,880,9571,78
Tukaş6,730,30-30,55
Turcas Petrol3,52-0,28-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,02-1,09

Turkcell15,210,07-0,57
Tümosan Motor ve Traktör17,300,6422,96
Tüpraş97,653,28-9,58
Türk Hava Yolları12,710,63-1,55
Türk İlaç Serum28,441,28

Türk Prysmian Kablo11,43-1,47-5,24
Türk Telekom6,53-0,76-19,30
Türk Traktör179,40-0,945,30
Türker Proje Gayrimenkul121,10-0,667,26
Türkiye Sigorta4,81-0,21-22,14
Ufuk Yatırım14,251,796,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,020,75-5,19
Ulusoy Elektrik54,100,745,36
Ulusoy Un Sanayi5,191,371,99
Umpaş Holding1,21-1,63-53,64
Uşak Seramik1,933,76-17,52
Utopya Turizm19,00-1,04-51,03
Uzertaş Boya32,620,06-42,37
Ülker Bisküvi20,08-0,10-10,03
Ünlü Yatırım Holding5,745,71

Vakıf Fin. Kir.8,92-1,11161,74
Vakıf GMYO1,530,66-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,60-0,60-10,33
Vakıflar Bankası3,49-0,29-25,90
Vakko Tekstil10,77-0,5571,87
Vanet Gıda5,23-0,57-32,34
VBT Yazılım20,9010,00

Verusa Holding48,08-0,506,65
Verusaturk Girisim20,82-0,2959,56
Vestel29,10-1,4249,02
Vestel Beyaz Eşya46,640,0924,78
Viking Kağıt5,99-3,23-33,44
Yapı ve Kredi Bank.2,43-0,82-18,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,62-0,97-15,39
Yataş13,57-1,88-6,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,82-1,80-13,18
Yeni Gimat GMYO13,80-0,2219,05
Yeşil GMYO1,040,00-24,64
Yeşil Yapı1,171,74-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,22-0,89-48,09
Yibitaş İnşaat Malzeme12.100,000,00-22,44
Yonga Mobilya21,400,09-28,16
Yükselen Çelik5,41-0,183,41
Yünsa11,041,19-20,53
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,82-0,55-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)???????

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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