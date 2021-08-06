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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.500,00

-19,75
İş Bankası (C)5,42-0,55-20,21
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,16-2,47-18,13
İş Girişim10,81-7,84-42,96
İş GMYO1,890,00-25,59
İş Y. Men. Değ.14,22-0,14-14,32
İş Yat. Ort.2,84-1,05-15,55
İşbir Holding5.099,900,0086,29
Işık Plastik38,00-0,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,510,00-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,29-0,331,61
İzmir Demir Çelik2,84-5,02-14,19
İzmir Fırça5,81-1,194,50
Jantsa Jant Sanayi72,35-0,6274,56
Kafein Yazılım26,600,0824,65
Kalekim Kimyevi Maddeler12,63-0,94

Kaplamin23,26-1,27-31,18
Kardemir (A)7,28-1,3622,35
Kardemir (B)7,25-0,4137,57
Kardemir (D)7,970,0037,89
Karel Elektronik34,60-0,9750,04
Karsan Otomotiv3,991,0122,77
Karsu Tekstil8,04-1,71-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji11,04-4,00

Kartonsan53,150,95-43,86
Katmerciler Ekipman3,04-5,59-1,30
Kent Gıda209,001,95-41,23
Kerevitaş Gıda4,621,32-29,79
Kervan Gıda16,39-0,3025,10
Kervansaray Yat. Holding0,62-1,59-50,79
Kiler GMYO1,77-1,12-29,48
Klimasan Klima21,22-0,6625,04
Koç Holding20,94-0,762,38
Konfrut Gıda17,231,291,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,50-1,65151,27
Konya Çimento901,700,29-20,20
Koray GMYO8,06-3,3681,12
Kordsa Teknik Tekstil24,141,4355,24
Koza Altın108,10-1,2811,79
Koza Madencilik14,08-0,71-9,10
Körfez GMYO5,190,19-10,52
Kristal Kola1,87-6,03-52,30
Kron Telekomünikasyon50,90-7,7138,17
Kuştur Kuşadası Turizm226,80-0,0944,18
Kuyumcukent Gayrimenkul2,893,2125,65
Kütahya Porselen52,150,583,37
Kütahya Şeker35,449,99

Lider Faktoring3,10-1,90-9,09
Link Bilgisayar32,36-2,062,42
Logo Yazılım37,78-1,2021,32
Lokman Hekim Sağlık9,41-1,9831,27
Lüks Kadife46,06-0,2659,86
Makina Takım2,960,34-13,20
Manas Enerji Yönetimi19,075,07

Marka Yatırım Holding4,270,00-33,59
Marmaris Altınyunus163,50-0,9147,16
Marshall242,500,62-20,93
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,73-1,70-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım32,28-0,19

Mavi Giyim54,700,185,99
Mazhar Zorlu Holding38,000,5820,71
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,800,85

Mega Polietilen6,09-1,62-20,50
Menderes Tekstil2,25-1,75-27,18
Mercan Kimya9,831,55

Merit Turizm17,208,1166,03
Merko Gıda5,282,92-38,89
Metemtur Yatırım4,28-4,68-47,06
Metro Holding1,600,63-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,00-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,63-20,60
Migros Ticaret34,740,70-18,83
Milpa3,76-0,53-18,26
Mistral GMYO4,11-0,96-12,74
MLP Sağlık24,58-1,3623,70
MMC San. ve Tic. Yat.5,990,0030,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,500,13-36,71
Mondi Tire Kutsan7,992,045,13
Naturel Enerji37,34-1,065,16
Naturelgaz8,11-0,61

Net Holding3,990,0016,33
Netaş Telekom.20,602,49-26,64
Niğbaş Niğde Beton11,441,06-78,00
Nuh Çimento38,08-0,52-20,71
Nurol GMYO15,810,38116,87
Odaş Elektrik1,38-0,72-52,80
Orge Enerji Elektrik6,15-0,6533,33
Orma Orman Mahsulleri31,70-1,18115,35
Osmanlı Menkul22,80-2,98-26,07
Ostim Endüstriyel Yat2,300,88-16,48
Otokar346,504,9413,87
Oyak Çimento7,05-0,98-19,70
Oyak Yat. Ort.7,10-0,702,87
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,32-0,43

Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,50-15,50
Özak GMYO4,18-0,48-18,04
Özbal Çelik Boru13,24-1,63102,14
Özderici GMYO1,56-1,89-29,73
Özerden Plastik8,69-5,95-3,44
Pamukova Elektrik33,00-1,2654,78
Panora GMYO6,42-0,776,68
Papilon Savunma15,131,20-33,52
Park Elek.Madencilik4,85-0,21-9,68
Parsan28,761,4118,35
Pegasus69,350,73-7,04
Peker GMYO0,97-1,02-58,53
Penguen Gıda3,170,00-37,23
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım48,789,96

Pera GMYO1,610,00-8,09
Pergamon Dış Ticaret23,08-0,4325,92
Petkim5,760,3515,66
Petrokent Turizm2.085,00-0,71130,03
Pınar Et ve Un17,750,74-18,89
Pınar Su7,461,360,40
Pınar Süt18,321,33-18,76
Plastikkart16,84-1,5216,54
Polisan Holding2,79-1,06-27,43
Politeknik Metal341,00-0,81-15,95
Prizma Press Matbaacılık4,48-0,44-18,25
QNB Finans Fin. Kir.82,000,06-34,56
QNB Finansbank41,120,29-41,55
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,200,00

Ral Yatırım Holding4,35-1,14-2,03
Ray Sigorta10,070,00-34,82
Reysaş GMYO4,91-1,80-9,91
Reysaş Lojistik4,310,23-16,70
Rhea Girişim1,97-1,50-47,04
Rodrigo Tekstil14,75-1,017,59
Royal Halı3,350,90-2,62
RTA Laboratuvarları21,30-0,93-29,66
Sabancı Holding9,62-0,31-12,75
Safkar Ege Soğutmacılık9,248,71-15,07
Sanel Mühendislik4,760,0039,18
Sanifoam Sünger19,04-2,3640,00
Sanko Pazarlama10,141,919,41
Saray Matbaacılık4,53-0,66-48,35
Sarkuysan12,51-1,2643,84
Sasa Polyester30,181,75101,41
Say Yenilenebilir Enerji24,36-2,17186,25
Sekuro Plastik24,86-1,3578,08
Selçuk Ecza Deposu8,68-0,91-35,38
Selçuk Gıda5,01-0,790,60
Selva Gıda Sanayi7,55-6,09

Senkron Güvenlik22,346,08-14,93
Serve Film Prodüksiyon15,01-0,07-6,19
Servet GMYO69,75-1,76-11,03
Seyitler Kimya15,57-1,8315,65
Silverline Endüstri5,39-0,19-37,33
Sinpaş GMYO4,550,898,85
Smartiks Yazılım5,75-0,69-35,10
Sodaş Sodyum Sanayii22,381,54-15,02
Söktaş3,911,03-23,18
Sönmez Filament38,20-0,52-45,58
Sönmez Pamuklu13,54-0,07-43,58
Sumaş Suni Tahta67,959,0732,59
Şeker Fin. Kir.5,56-1,24-13,13
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam8,001,6511,74
Şok Marketler Ticaret12,012,83-3,77
T. Halk Bankası4,67-0,43-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,521,68-33,93
T.S.K.B.1,340,75-23,27
T.Tuborg17,100,59-5,37
Taç Tarım Ürünleri27,224,69158,50
Tat Gıda9,115,07-21,20
TAV Havalimanları22,081,563,66
Taze Kuru Gıda214,50-3,94-0,83
Tek-Art Turizm1,49-0,67-26,24
Tekfen Holding14,65-0,20-10,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,331,81-15,36
Temapol Polimer Plastik14,82-0,8028,87
TGS Dış Ticaret12,24-2,47-3,70
Tofaş Oto. Fab.39,003,7826,17
Torunlar GMYO3,54-0,84-9,23
Trabzon Liman29,94-1,96-6,79
Trabzonspor Sportif3,392,7338,93
Trend GMYO6,94-2,53-44,79
TSKB GMYO3,00-1,96-47,83
Tuğçelik14,430,7078,59
Tukaş6,780,89-30,03
Turcas Petrol3,590,84-25,98
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,99-0,20

Turkcell15,390,920,61
Tümosan Motor ve Traktör17,592,0325,02
Tüpraş97,45-0,31-9,77
Türk Hava Yolları12,840,63-0,54
Türk İlaç Serum13,58-52,15

Türk Prysmian Kablo11,350,62-5,91
Türk Telekom6,640,45-17,94
Türk Traktör180,70-0,176,06
Türker Proje Gayrimenkul120,200,006,47
Türkiye Sigorta4,830,42-21,82
Ufuk Yatırım14,331,636,94
Ulaşlar Turizm Yat.3,980,00-6,13
Ulusoy Elektrik53,50-1,204,19
Ulusoy Un Sanayi5,16-0,961,41
Umpaş Holding1,270,00-51,34
Uşak Seramik1,910,00-18,38
Utopya Turizm18,98-0,11-51,08
Uzertaş Boya36,702,34-35,16
Ülker Bisküvi20,260,50-9,22
Ünlü Yatırım Holding5,420,74

Vakıf Fin. Kir.8,81-0,79158,51
Vakıf GMYO1,530,00-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,49-1,07-11,82
Vakıflar Bankası3,55-0,28-24,63
Vakko Tekstil10,72-0,1971,07
Vanet Gıda5,281,15-31,69
VBT Yazılım22,628,23

Verusa Holding46,90-0,424,04
Verusaturk Girisim20,66-0,6758,34
Vestel29,04-0,5548,71
Vestel Beyaz Eşya46,18-0,9023,55
Viking Kağıt5,96-2,30-33,78
Yapı ve Kredi Bank.2,48-0,40-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,18-1,05-16,61
Yataş13,62-0,95-5,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,71-1,85-15,68
Yeni Gimat GMYO13,76-0,5818,70
Yeşil GMYO1,04-0,95-24,64
Yeşil Yapı1,17-0,85-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,250,90-47,38
Yibitaş İnşaat Malzeme12.100,10

-22,44
Yonga Mobilya21,701,40-27,15
Yükselen Çelik5,593,716,85
Yünsa11,04-0,81-20,53
Ziraat Gayrimenkul1,600,63

Zorlu Enerji1,80-0,55-35,02
(Bitti)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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