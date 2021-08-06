Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.500,00
|-19,75
|İş Bankası (C)
|5,42
|-0,55
|-20,21
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-2,47
|-18,13
|İş Girişim
|10,81
|-7,84
|-42,96
|İş GMYO
|1,89
|0,00
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,22
|-0,14
|-14,32
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-1,05
|-15,55
|İşbir Holding
|5.099,90
|0,00
|86,29
|Işık Plastik
|38,00
|-0,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,51
|0,00
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,29
|-0,33
|1,61
|İzmir Demir Çelik
|2,84
|-5,02
|-14,19
|İzmir Fırça
|5,81
|-1,19
|4,50
|Jantsa Jant Sanayi
|72,35
|-0,62
|74,56
|Kafein Yazılım
|26,60
|0,08
|24,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,63
|-0,94
|Kaplamin
|23,26
|-1,27
|-31,18
|Kardemir (A)
|7,28
|-1,36
|22,35
|Kardemir (B)
|7,25
|-0,41
|37,57
|Kardemir (D)
|7,97
|0,00
|37,89
|Karel Elektronik
|34,60
|-0,97
|50,04
|Karsan Otomotiv
|3,99
|1,01
|22,77
|Karsu Tekstil
|8,04
|-1,71
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,04
|-4,00
|Kartonsan
|53,15
|0,95
|-43,86
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|-5,59
|-1,30
|Kent Gıda
|209,00
|1,95
|-41,23
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|1,32
|-29,79
|Kervan Gıda
|16,39
|-0,30
|25,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-1,59
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,77
|-1,12
|-29,48
|Klimasan Klima
|21,22
|-0,66
|25,04
|Koç Holding
|20,94
|-0,76
|2,38
|Konfrut Gıda
|17,23
|1,29
|1,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,50
|-1,65
|151,27
|Konya Çimento
|901,70
|0,29
|-20,20
|Koray GMYO
|8,06
|-3,36
|81,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|1,43
|55,24
|Koza Altın
|108,10
|-1,28
|11,79
|Koza Madencilik
|14,08
|-0,71
|-9,10
|Körfez GMYO
|5,19
|0,19
|-10,52
|Kristal Kola
|1,87
|-6,03
|-52,30
|Kron Telekomünikasyon
|50,90
|-7,71
|38,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,80
|-0,09
|44,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,89
|3,21
|25,65
|Kütahya Porselen
|52,15
|0,58
|3,37
|Kütahya Şeker
|35,44
|9,99
|Lider Faktoring
|3,10
|-1,90
|-9,09
|Link Bilgisayar
|32,36
|-2,06
|2,42
|Logo Yazılım
|37,78
|-1,20
|21,32
|Lokman Hekim Sağlık
|9,41
|-1,98
|31,27
|Lüks Kadife
|46,06
|-0,26
|59,86
|Makina Takım
|2,96
|0,34
|-13,20
|Manas Enerji Yönetimi
|19,07
|5,07
|Marka Yatırım Holding
|4,27
|0,00
|-33,59
|Marmaris Altınyunus
|163,50
|-0,91
|47,16
|Marshall
|242,50
|0,62
|-20,93
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,73
|-1,70
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,28
|-0,19
|Mavi Giyim
|54,70
|0,18
|5,99
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|0,58
|20,71
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,80
|0,85
|Mega Polietilen
|6,09
|-1,62
|-20,50
|Menderes Tekstil
|2,25
|-1,75
|-27,18
|Mercan Kimya
|9,83
|1,55
|Merit Turizm
|17,20
|8,11
|66,03
|Merko Gıda
|5,28
|2,92
|-38,89
|Metemtur Yatırım
|4,28
|-4,68
|-47,06
|Metro Holding
|1,60
|0,63
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,00
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-2,63
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,74
|0,70
|-18,83
|Milpa
|3,76
|-0,53
|-18,26
|Mistral GMYO
|4,11
|-0,96
|-12,74
|MLP Sağlık
|24,58
|-1,36
|23,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|0,00
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,50
|0,13
|-36,71
|Mondi Tire Kutsan
|7,99
|2,04
|5,13
|Naturel Enerji
|37,34
|-1,06
|5,16
|Naturelgaz
|8,11
|-0,61
|Net Holding
|3,99
|0,00
|16,33
|Netaş Telekom.
|20,60
|2,49
|-26,64
|Niğbaş Niğde Beton
|11,44
|1,06
|-78,00
|Nuh Çimento
|38,08
|-0,52
|-20,71
|Nurol GMYO
|15,81
|0,38
|116,87
|Odaş Elektrik
|1,38
|-0,72
|-52,80
|Orge Enerji Elektrik
|6,15
|-0,65
|33,33
|Orma Orman Mahsulleri
|31,70
|-1,18
|115,35
|Osmanlı Menkul
|22,80
|-2,98
|-26,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,88
|-16,48
|Otokar
|346,50
|4,94
|13,87
|Oyak Çimento
|7,05
|-0,98
|-19,70
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|-0,70
|2,87
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,32
|-0,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-0,50
|-15,50
|Özak GMYO
|4,18
|-0,48
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|13,24
|-1,63
|102,14
|Özderici GMYO
|1,56
|-1,89
|-29,73
|Özerden Plastik
|8,69
|-5,95
|-3,44
|Pamukova Elektrik
|33,00
|-1,26
|54,78
|Panora GMYO
|6,42
|-0,77
|6,68
|Papilon Savunma
|15,13
|1,20
|-33,52
|Park Elek.Madencilik
|4,85
|-0,21
|-9,68
|Parsan
|28,76
|1,41
|18,35
|Pegasus
|69,35
|0,73
|-7,04
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,17
|0,00
|-37,23
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|48,78
|9,96
|Pera GMYO
|1,61
|0,00
|-8,09
|Pergamon Dış Ticaret
|23,08
|-0,43
|25,92
|Petkim
|5,76
|0,35
|15,66
|Petrokent Turizm
|2.085,00
|-0,71
|130,03
|Pınar Et ve Un
|17,75
|0,74
|-18,89
|Pınar Su
|7,46
|1,36
|0,40
|Pınar Süt
|18,32
|1,33
|-18,76
|Plastikkart
|16,84
|-1,52
|16,54
|Polisan Holding
|2,79
|-1,06
|-27,43
|Politeknik Metal
|341,00
|-0,81
|-15,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,48
|-0,44
|-18,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,00
|0,06
|-34,56
|QNB Finansbank
|41,12
|0,29
|-41,55
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,20
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|4,35
|-1,14
|-2,03
|Ray Sigorta
|10,07
|0,00
|-34,82
|Reysaş GMYO
|4,91
|-1,80
|-9,91
|Reysaş Lojistik
|4,31
|0,23
|-16,70
|Rhea Girişim
|1,97
|-1,50
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|14,75
|-1,01
|7,59
|Royal Halı
|3,35
|0,90
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|-0,93
|-29,66
|Sabancı Holding
|9,62
|-0,31
|-12,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,24
|8,71
|-15,07
|Sanel Mühendislik
|4,76
|0,00
|39,18
|Sanifoam Sünger
|19,04
|-2,36
|40,00
|Sanko Pazarlama
|10,14
|1,91
|9,41
|Saray Matbaacılık
|4,53
|-0,66
|-48,35
|Sarkuysan
|12,51
|-1,26
|43,84
|Sasa Polyester
|30,18
|1,75
|101,41
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,36
|-2,17
|186,25
|Sekuro Plastik
|24,86
|-1,35
|78,08
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|-0,91
|-35,38
|Selçuk Gıda
|5,01
|-0,79
|0,60
|Selva Gıda Sanayi
|7,55
|-6,09
|Senkron Güvenlik
|22,34
|6,08
|-14,93
|Serve Film Prodüksiyon
|15,01
|-0,07
|-6,19
|Servet GMYO
|69,75
|-1,76
|-11,03
|Seyitler Kimya
|15,57
|-1,83
|15,65
|Silverline Endüstri
|5,39
|-0,19
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,55
|0,89
|8,85
|Smartiks Yazılım
|5,75
|-0,69
|-35,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,38
|1,54
|-15,02
|Söktaş
|3,91
|1,03
|-23,18
|Sönmez Filament
|38,20
|-0,52
|-45,58
|Sönmez Pamuklu
|13,54
|-0,07
|-43,58
|Sumaş Suni Tahta
|67,95
|9,07
|32,59
|Şeker Fin. Kir.
|5,56
|-1,24
|-13,13
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|8,00
|1,65
|11,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|2,83
|-3,77
|T. Halk Bankası
|4,67
|-0,43
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,52
|1,68
|-33,93
|T.S.K.B.
|1,34
|0,75
|-23,27
|T.Tuborg
|17,10
|0,59
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|27,22
|4,69
|158,50
|Tat Gıda
|9,11
|5,07
|-21,20
|TAV Havalimanları
|22,08
|1,56
|3,66
|Taze Kuru Gıda
|214,50
|-3,94
|-0,83
|Tek-Art Turizm
|1,49
|-0,67
|-26,24
|Tekfen Holding
|14,65
|-0,20
|-10,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|1,81
|-15,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,82
|-0,80
|28,87
|TGS Dış Ticaret
|12,24
|-2,47
|-3,70
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|3,78
|26,17
|Torunlar GMYO
|3,54
|-0,84
|-9,23
|Trabzon Liman
|29,94
|-1,96
|-6,79
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|2,73
|38,93
|Trend GMYO
|6,94
|-2,53
|-44,79
|TSKB GMYO
|3,00
|-1,96
|-47,83
|Tuğçelik
|14,43
|0,70
|78,59
|Tukaş
|6,78
|0,89
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,59
|0,84
|-25,98
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,99
|-0,20
|Turkcell
|15,39
|0,92
|0,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,59
|2,03
|25,02
|Tüpraş
|97,45
|-0,31
|-9,77
|Türk Hava Yolları
|12,84
|0,63
|-0,54
|Türk İlaç Serum
|13,58
|-52,15
|Türk Prysmian Kablo
|11,35
|0,62
|-5,91
|Türk Telekom
|6,64
|0,45
|-17,94
|Türk Traktör
|180,70
|-0,17
|6,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,20
|0,00
|6,47
|Türkiye Sigorta
|4,83
|0,42
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|14,33
|1,63
|6,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,98
|0,00
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|53,50
|-1,20
|4,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,16
|-0,96
|1,41
|Umpaş Holding
|1,27
|0,00
|-51,34
|Uşak Seramik
|1,91
|0,00
|-18,38
|Utopya Turizm
|18,98
|-0,11
|-51,08
|Uzertaş Boya
|36,70
|2,34
|-35,16
|Ülker Bisküvi
|20,26
|0,50
|-9,22
|Ünlü Yatırım Holding
|5,42
|0,74
|Vakıf Fin. Kir.
|8,81
|-0,79
|158,51
|Vakıf GMYO
|1,53
|0,00
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,49
|-1,07
|-11,82
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-0,28
|-24,63
|Vakko Tekstil
|10,72
|-0,19
|71,07
|Vanet Gıda
|5,28
|1,15
|-31,69
|VBT Yazılım
|22,62
|8,23
|Verusa Holding
|46,90
|-0,42
|4,04
|Verusaturk Girisim
|20,66
|-0,67
|58,34
|Vestel
|29,04
|-0,55
|48,71
|Vestel Beyaz Eşya
|46,18
|-0,90
|23,55
|Viking Kağıt
|5,96
|-2,30
|-33,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|-0,40
|-17,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,18
|-1,05
|-16,61
|Yataş
|13,62
|-0,95
|-5,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,71
|-1,85
|-15,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|-0,58
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,04
|-0,95
|-24,64
|Yeşil Yapı
|1,17
|-0,85
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,25
|0,90
|-47,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.100,10
|-22,44
|Yonga Mobilya
|21,70
|1,40
|-27,15
|Yükselen Çelik
|5,59
|3,71
|6,85
|Yünsa
|11,04
|-0,81
|-20,53
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,80
|-0,55
|-35,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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