Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|-0,91
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,45
|0,18
|-19,77
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,05
|-1,93
|-20,98
|İş Girişim
|9,80
|-8,67
|-48,28
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,16
|0,57
|-14,69
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,35
|-15,55
|İşbir Holding
|4.800,10
|-4,00
|75,34
|Işık Plastik
|38,42
|2,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|-18,42
|İttifak Holding
|1,54
|0,00
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|18,35
|0,82
|1,94
|İzmir Demir Çelik
|2,90
|-0,34
|-12,38
|İzmir Fırça
|5,82
|-0,34
|4,68
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|1,71
|79,86
|Kafein Yazılım
|26,12
|-0,68
|22,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,61
|0,16
|Kaplamin
|23,30
|1,30
|-31,07
|Kardemir (A)
|7,33
|-0,68
|23,19
|Kardemir (B)
|7,29
|-0,41
|38,33
|Kardemir (D)
|8,03
|0,37
|38,93
|Karel Elektronik
|34,46
|-0,35
|49,44
|Karsan Otomotiv
|4,01
|2,04
|23,38
|Karsu Tekstil
|8,25
|2,87
|-3,51
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,63
|1,72
|Kartonsan
|53,95
|1,70
|-43,02
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|0,00
|-0,97
|Kent Gıda
|216,00
|3,35
|-39,26
|Kerevitaş Gıda
|4,61
|0,22
|-29,94
|Kervan Gıda
|16,32
|-0,18
|24,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Klimasan Klima
|21,34
|0,00
|25,75
|Koç Holding
|20,90
|-0,38
|2,19
|Konfrut Gıda
|17,22
|-0,29
|1,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,35
|3,20
|159,08
|Konya Çimento
|910,10
|1,46
|-19,46
|Koray GMYO
|8,30
|-0,12
|86,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,94
|2,89
|60,39
|Koza Altın
|107,00
|-0,65
|10,65
|Koza Madencilik
|13,76
|-1,15
|-11,17
|Körfez GMYO
|5,09
|-0,97
|-12,24
|Kristal Kola
|1,84
|-1,08
|-53,06
|Kron Telekomünikasyon
|47,28
|-4,75
|28,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|-5,06
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,01
|3,08
|30,87
|Kütahya Porselen
|52,70
|1,05
|4,46
|Kütahya Şeker
|38,98
|9,99
|Lider Faktoring
|2,95
|-1,99
|-13,49
|Link Bilgisayar
|31,00
|-2,76
|-1,89
|Logo Yazılım
|38,00
|0,90
|22,03
|Lokman Hekim Sağlık
|9,28
|0,32
|29,46
|Lüks Kadife
|46,34
|-0,34
|60,83
|Makina Takım
|2,88
|-1,71
|-15,54
|Manas Enerji Yönetimi
|17,65
|2,02
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|0,48
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|165,80
|1,41
|49,23
|Marshall
|249,00
|2,47
|-18,81
|Martı GMYO
|1,09
|0,00
|-57,31
|Martı Otel
|1,72
|-1,15
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,42
|4,05
|Mavi Giyim
|55,70
|-0,36
|7,93
|Mazhar Zorlu Holding
|37,98
|-1,04
|20,65
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|36,30
|0,95
|Mega Polietilen
|5,91
|-2,64
|-22,85
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,45
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,86
|1,34
|Merit Turizm
|17,00
|-0,58
|64,10
|Merko Gıda
|5,11
|-1,35
|-40,86
|Metemtur Yatırım
|4,20
|0,72
|-48,05
|Metro Holding
|1,58
|0,00
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,87
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-1,62
|-21,89
|Migros Ticaret
|34,42
|0,00
|-19,58
|Milpa
|3,80
|0,00
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,07
|0,99
|-13,59
|MLP Sağlık
|24,48
|0,33
|23,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,98
|0,00
|30,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,49
|0,27
|-36,79
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|-1,22
|6,32
|Naturel Enerji
|38,18
|2,47
|7,52
|Naturelgaz
|8,15
|0,87
|Net Holding
|3,98
|1,27
|16,03
|Netaş Telekom.
|20,58
|0,68
|-26,71
|Niğbaş Niğde Beton
|11,39
|0,09
|-78,10
|Nuh Çimento
|39,84
|4,68
|-17,05
|Nurol GMYO
|16,10
|1,13
|120,85
|Odaş Elektrik
|1,40
|2,19
|-52,11
|Orge Enerji Elektrik
|6,41
|1,58
|38,97
|Orma Orman Mahsulleri
|29,90
|-2,29
|103,12
|Osmanlı Menkul
|22,70
|0,00
|-26,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|1,27
|-13,21
|Otokar
|345,40
|0,91
|13,51
|Oyak Çimento
|7,10
|1,00
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|7,17
|0,99
|3,88
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,06
|0,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|0,51
|-16,14
|Özak GMYO
|4,17
|-0,24
|-18,24
|Özbal Çelik Boru
|12,94
|-2,19
|97,56
|Özderici GMYO
|1,53
|-1,92
|-31,08
|Özerden Plastik
|8,48
|-2,75
|-5,78
|Pamukova Elektrik
|32,38
|-0,43
|51,88
|Panora GMYO
|6,38
|-0,31
|6,01
|Papilon Savunma
|15,31
|2,20
|-32,73
|Park Elek.Madencilik
|4,87
|0,83
|-9,31
|Parsan
|28,80
|1,12
|18,52
|Pegasus
|70,35
|1,22
|-5,70
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,24
|1,89
|-35,84
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|52,35
|7,32
|Pera GMYO
|1,61
|0,63
|-8,09
|Pergamon Dış Ticaret
|24,86
|7,81
|35,63
|Petkim
|5,87
|1,91
|17,87
|Petrokent Turizm
|2.019,90
|-3,57
|122,85
|Pınar Et ve Un
|17,64
|-0,56
|-19,39
|Pınar Su
|7,39
|-0,14
|-0,54
|Pınar Süt
|18,12
|-0,55
|-19,64
|Plastikkart
|17,38
|2,24
|20,28
|Polisan Holding
|2,81
|0,72
|-26,91
|Politeknik Metal
|341,50
|-0,15
|-15,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,50
|1,12
|-17,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|81,00
|1,25
|-35,36
|QNB Finansbank
|41,96
|1,30
|-40,36
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,24
|1,34
|Ral Yatırım Holding
|4,52
|2,73
|1,80
|Ray Sigorta
|10,09
|0,90
|-34,69
|Reysaş GMYO
|4,96
|1,64
|-8,99
|Reysaş Lojistik
|4,33
|-2,04
|-16,31
|Rhea Girişim
|1,96
|-1,01
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|15,08
|2,24
|9,99
|Royal Halı
|3,50
|5,11
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|21,10
|-0,85
|-30,32
|Sabancı Holding
|9,78
|0,51
|-11,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,78
|4,60
|-10,11
|Sanel Mühendislik
|4,79
|0,21
|40,06
|Sanifoam Sünger
|19,40
|4,81
|42,65
|Sanko Pazarlama
|11,35
|9,98
|22,47
|Saray Matbaacılık
|4,42
|-1,78
|-49,60
|Sarkuysan
|12,41
|0,16
|42,69
|Sasa Polyester
|29,60
|-0,67
|97,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,70
|2,07
|190,25
|Sekuro Plastik
|22,48
|-2,52
|61,03
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|0,70
|-35,38
|Selçuk Gıda
|5,61
|10,00
|12,65
|Selva Gıda Sanayi
|7,59
|-1,30
|Senkron Güvenlik
|25,44
|9,84
|-3,12
|Serve Film Prodüksiyon
|14,99
|0,00
|-6,31
|Servet GMYO
|69,10
|0,44
|-11,86
|Seyitler Kimya
|15,87
|1,73
|17,87
|Silverline Endüstri
|5,41
|0,00
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,68
|3,08
|11,96
|Smartiks Yazılım
|5,78
|-0,17
|-34,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,40
|0,09
|-14,95
|Söktaş
|3,83
|-1,29
|-24,75
|Sönmez Filament
|38,42
|0,37
|-45,27
|Sönmez Pamuklu
|14,41
|1,69
|-39,96
|Sumaş Suni Tahta
|73,00
|6,57
|42,44
|Şeker Fin. Kir.
|5,64
|1,62
|-11,88
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,27
|3,37
|15,51
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|-0,33
|-4,09
|T. Halk Bankası
|4,67
|0,00
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,02
|-0,40
|-35,54
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,01
|0,35
|-5,87
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|1,56
|146,91
|Tat Gıda
|8,98
|0,45
|-22,33
|TAV Havalimanları
|22,72
|0,98
|6,67
|Taze Kuru Gıda
|208,20
|-3,61
|-3,74
|Tek-Art Turizm
|1,47
|-0,68
|-27,23
|Tekfen Holding
|14,72
|0,96
|-10,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,38
|0,54
|-14,78
|Temapol Polimer Plastik
|14,98
|1,56
|30,26
|TGS Dış Ticaret
|14,06
|9,93
|10,62
|Tofaş Oto. Fab.
|39,36
|2,18
|27,33
|Torunlar GMYO
|3,57
|2,29
|-8,46
|Trabzon Liman
|30,44
|1,87
|-5,23
|Trabzonspor Sportif
|3,62
|6,16
|48,36
|Trend GMYO
|6,93
|-0,72
|-44,87
|TSKB GMYO
|3,04
|0,66
|-47,13
|Tuğçelik
|13,90
|-1,77
|72,03
|Tukaş
|6,93
|1,91
|-28,48
|Turcas Petrol
|3,62
|0,28
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,10
|1,00
|Turkcell
|15,39
|0,07
|0,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,62
|1,56
|25,23
|Tüpraş
|98,45
|0,31
|-8,84
|Türk Hava Yolları
|12,86
|0,23
|-0,39
|Türk İlaç Serum
|14,51
|0,48
|Türk Prysmian Kablo
|11,20
|-0,36
|-7,15
|Türk Telekom
|6,75
|1,35
|-16,58
|Türk Traktör
|181,90
|1,73
|6,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,60
|0,08
|5,93
|Türkiye Sigorta
|4,88
|1,88
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|14,12
|0,00
|5,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|-0,49
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|54,10
|-0,18
|5,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|0,00
|1,01
|Umpaş Holding
|1,22
|-1,61
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,95
|1,56
|-16,67
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|36,20
|-4,74
|-36,04
|Ülker Bisküvi
|20,24
|0,60
|-9,31
|Ünlü Yatırım Holding
|5,49
|0,73
|Vakıf Fin. Kir.
|8,72
|-0,57
|155,87
|Vakıf GMYO
|1,49
|-0,67
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,46
|-0,62
|-12,23
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-0,28
|-25,05
|Vakko Tekstil
|10,83
|0,74
|72,83
|Vanet Gıda
|5,18
|-0,38
|-32,99
|VBT Yazılım
|20,46
|8,77
|Verusa Holding
|47,02
|0,04
|4,30
|Verusaturk Girisim
|21,10
|0,00
|61,71
|Vestel
|29,30
|0,14
|50,04
|Vestel Beyaz Eşya
|46,72
|1,08
|25,00
|Viking Kağıt
|5,89
|-1,67
|-34,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|1,21
|-16,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,20
|-0,57
|-13,79
|Yataş
|13,72
|0,73
|-5,05
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,88
|4,86
|-11,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|-0,58
|17,75
|Yeşil GMYO
|1,02
|-0,97
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,17
|0,86
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,29
|2,23
|-46,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.200,00
|1,33
|-21,80
|Yonga Mobilya
|21,44
|0,19
|-28,03
|Yükselen Çelik
|5,85
|4,09
|11,82
|Yünsa
|11,18
|2,19
|-19,52
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|0,00
|-35,74
(Son)
Kaynak: AA
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