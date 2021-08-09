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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.08.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,00-0,91-18,52
İş Bankası (C)5,450,18-19,77
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,05-1,93-20,98
İş Girişim9,80-8,67-48,28
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.14,160,57-14,69
İş Yat. Ort.2,84-0,35-15,55
İşbir Holding4.800,10-4,0075,34
Işık Plastik38,422,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,930,00-18,42
İttifak Holding1,540,00-30,94
İz Hayvancılık Tarım18,350,821,94
İzmir Demir Çelik2,90-0,34-12,38
İzmir Fırça5,82-0,344,68
Jantsa Jant Sanayi74,551,7179,86
Kafein Yazılım26,12-0,6822,40
Kalekim Kimyevi Maddeler12,610,16

Kaplamin23,301,30-31,07
Kardemir (A)7,33-0,6823,19
Kardemir (B)7,29-0,4138,33
Kardemir (D)8,030,3738,93
Karel Elektronik34,46-0,3549,44
Karsan Otomotiv4,012,0423,38
Karsu Tekstil8,252,87-3,51
Kartal Yenilenebilir Enerji10,631,72

Kartonsan53,951,70-43,02
Katmerciler Ekipman3,050,00-0,97
Kent Gıda216,003,35-39,26
Kerevitaş Gıda4,610,22-29,94
Kervan Gıda16,32-0,1824,57
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,77-0,56-29,48
Klimasan Klima21,340,0025,75
Koç Holding20,90-0,382,19
Konfrut Gıda17,22-0,291,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,353,20159,08
Konya Çimento910,101,46-19,46
Koray GMYO8,30-0,1286,52
Kordsa Teknik Tekstil24,942,8960,39
Koza Altın107,00-0,6510,65
Koza Madencilik13,76-1,15-11,17
Körfez GMYO5,09-0,97-12,24
Kristal Kola1,84-1,08-53,06
Kron Telekomünikasyon47,28-4,7528,34
Kuştur Kuşadası Turizm210,00-5,0633,50
Kuyumcukent Gayrimenkul3,013,0830,87
Kütahya Porselen52,701,054,46
Kütahya Şeker38,989,99

Lider Faktoring2,95-1,99-13,49
Link Bilgisayar31,00-2,76-1,89
Logo Yazılım38,000,9022,03
Lokman Hekim Sağlık9,280,3229,46
Lüks Kadife46,34-0,3460,83
Makina Takım2,88-1,71-15,54
Manas Enerji Yönetimi17,652,02

Marka Yatırım Holding4,220,48-34,37
Marmaris Altınyunus165,801,4149,23
Marshall249,002,47-18,81
Martı GMYO1,090,00-57,31
Martı Otel1,72-1,15-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,424,05

Mavi Giyim55,70-0,367,93
Mazhar Zorlu Holding37,98-1,0420,65
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,300,95

Mega Polietilen5,91-2,64-22,85
Menderes Tekstil2,220,45-28,16
Mercan Kimya9,861,34

Merit Turizm17,00-0,5864,10
Merko Gıda5,11-1,35-40,86
Metemtur Yatırım4,200,72-48,05
Metro Holding1,580,00-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,87-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-1,62-21,89
Migros Ticaret34,420,00-19,58
Milpa3,800,00-17,39
Mistral GMYO4,070,99-13,59
MLP Sağlık24,480,3323,20
MMC San. ve Tic. Yat.5,980,0030,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,490,27-36,79
Mondi Tire Kutsan8,08-1,226,32
Naturel Enerji38,182,477,52
Naturelgaz8,150,87

Net Holding3,981,2716,03
Netaş Telekom.20,580,68-26,71
Niğbaş Niğde Beton11,390,09-78,10
Nuh Çimento39,844,68-17,05
Nurol GMYO16,101,13120,85
Odaş Elektrik1,402,19-52,11
Orge Enerji Elektrik6,411,5838,97
Orma Orman Mahsulleri29,90-2,29103,12
Osmanlı Menkul22,700,00-26,40
Ostim Endüstriyel Yat2,391,27-13,21
Otokar345,400,9113,51
Oyak Çimento7,101,00-19,13
Oyak Yat. Ort.7,170,993,88
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,060,59

Oylum Sınai Yatırımlar3,950,51-16,14
Özak GMYO4,17-0,24-18,24
Özbal Çelik Boru12,94-2,1997,56
Özderici GMYO1,53-1,92-31,08
Özerden Plastik8,48-2,75-5,78
Pamukova Elektrik32,38-0,4351,88
Panora GMYO6,38-0,316,01
Papilon Savunma15,312,20-32,73
Park Elek.Madencilik4,870,83-9,31
Parsan28,801,1218,52
Pegasus70,351,22-5,70
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,241,89-35,84
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım52,357,32

Pera GMYO1,610,63-8,09
Pergamon Dış Ticaret24,867,8135,63
Petkim5,871,9117,87
Petrokent Turizm2.019,90-3,57122,85
Pınar Et ve Un17,64-0,56-19,39
Pınar Su7,39-0,14-0,54
Pınar Süt18,12-0,55-19,64
Plastikkart17,382,2420,28
Polisan Holding2,810,72-26,91
Politeknik Metal341,50-0,15-15,83
Prizma Press Matbaacılık4,501,12-17,88
QNB Finans Fin. Kir.81,001,25-35,36
QNB Finansbank41,961,30-40,36
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,241,34

Ral Yatırım Holding4,522,731,80
Ray Sigorta10,090,90-34,69
Reysaş GMYO4,961,64-8,99
Reysaş Lojistik4,33-2,04-16,31
Rhea Girişim1,96-1,01-47,31
Rodrigo Tekstil15,082,249,99
Royal Halı3,505,111,74
RTA Laboratuvarları21,10-0,85-30,32
Sabancı Holding9,780,51-11,30
Safkar Ege Soğutmacılık9,784,60-10,11
Sanel Mühendislik4,790,2140,06
Sanifoam Sünger19,404,8142,65
Sanko Pazarlama11,359,9822,47
Saray Matbaacılık4,42-1,78-49,60
Sarkuysan12,410,1642,69
Sasa Polyester29,60-0,6797,54
Say Yenilenebilir Enerji24,702,07190,25
Sekuro Plastik22,48-2,5261,03
Selçuk Ecza Deposu8,680,70-35,38
Selçuk Gıda5,6110,0012,65
Selva Gıda Sanayi7,59-1,30

Senkron Güvenlik25,449,84-3,12
Serve Film Prodüksiyon14,990,00-6,31
Servet GMYO69,100,44-11,86
Seyitler Kimya15,871,7317,87
Silverline Endüstri5,410,00-37,09
Sinpaş GMYO4,683,0811,96
Smartiks Yazılım5,78-0,17-34,76
Sodaş Sodyum Sanayii22,400,09-14,95
Söktaş3,83-1,29-24,75
Sönmez Filament38,420,37-45,27
Sönmez Pamuklu14,411,69-39,96
Sumaş Suni Tahta73,006,5742,44
Şeker Fin. Kir.5,641,62-11,88
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,273,3715,51
Şok Marketler Ticaret11,97-0,33-4,09
T. Halk Bankası4,670,00-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,02-0,40-35,54
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,010,35-5,87
Taç Tarım Ürünleri26,001,56146,91
Tat Gıda8,980,45-22,33
TAV Havalimanları22,720,986,67
Taze Kuru Gıda208,20-3,61-3,74
Tek-Art Turizm1,47-0,68-27,23
Tekfen Holding14,720,96-10,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,380,54-14,78
Temapol Polimer Plastik14,981,5630,26
TGS Dış Ticaret14,069,9310,62
Tofaş Oto. Fab.39,362,1827,33
Torunlar GMYO3,572,29-8,46
Trabzon Liman30,441,87-5,23
Trabzonspor Sportif3,626,1648,36
Trend GMYO6,93-0,72-44,87
TSKB GMYO3,040,66-47,13
Tuğçelik13,90-1,7772,03
Tukaş6,931,91-28,48
Turcas Petrol3,620,28-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,101,00

Turkcell15,390,070,61
Tümosan Motor ve Traktör17,621,5625,23
Tüpraş98,450,31-8,84
Türk Hava Yolları12,860,23-0,39
Türk İlaç Serum14,510,48

Türk Prysmian Kablo11,20-0,36-7,15
Türk Telekom6,751,35-16,58
Türk Traktör181,901,736,77
Türker Proje Gayrimenkul119,600,085,93
Türkiye Sigorta4,881,88-21,01
Ufuk Yatırım14,120,005,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-0,49-4,95
Ulusoy Elektrik54,10-0,185,36
Ulusoy Un Sanayi5,140,001,01
Umpaş Holding1,22-1,61-53,26
Uşak Seramik1,951,56-16,67
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya36,20-4,74-36,04
Ülker Bisküvi20,240,60-9,31
Ünlü Yatırım Holding5,490,73

Vakıf Fin. Kir.8,72-0,57155,87
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,46-0,62-12,23
Vakıflar Bankası3,53-0,28-25,05
Vakko Tekstil10,830,7472,83
Vanet Gıda5,18-0,38-32,99
VBT Yazılım20,468,77

Verusa Holding47,020,044,30
Verusaturk Girisim21,100,0061,71
Vestel29,300,1450,04
Vestel Beyaz Eşya46,721,0825,00
Viking Kağıt5,89-1,67-34,56
Yapı ve Kredi Bank.2,501,21-16,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,20-0,57-13,79
Yataş13,720,73-5,05
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,884,86-11,82
Yeni Gimat GMYO13,65-0,5817,75
Yeşil GMYO1,02-0,97-26,09
Yeşil Yapı1,170,86-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,292,23-46,45
Yibitaş İnşaat Malzeme12.200,001,33-21,80
Yonga Mobilya21,440,19-28,03
Yükselen Çelik5,854,0911,82
Yünsa11,182,19-19,52
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,780,00-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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