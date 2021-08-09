Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 -0,91 -18,52 İş Bankası (C) 5,45 0,18 -19,77 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,05 -1,93 -20,98 İş Girişim 9,80 -8,67 -48,28 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,16 0,57 -14,69 İş Yat. Ort. 2,84 -0,35 -15,55 İşbir Holding 4.800,10 -4,00 75,34 Işık Plastik 38,42 2,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 -18,42 İttifak Holding 1,54 0,00 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 18,35 0,82 1,94 İzmir Demir Çelik 2,90 -0,34 -12,38 İzmir Fırça 5,82 -0,34 4,68 Jantsa Jant Sanayi 74,55 1,71 79,86 Kafein Yazılım 26,12 -0,68 22,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,61 0,16 Kaplamin 23,30 1,30 -31,07 Kardemir (A) 7,33 -0,68 23,19 Kardemir (B) 7,29 -0,41 38,33 Kardemir (D) 8,03 0,37 38,93 Karel Elektronik 34,46 -0,35 49,44 Karsan Otomotiv 4,01 2,04 23,38 Karsu Tekstil 8,25 2,87 -3,51 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,63 1,72 Kartonsan 53,95 1,70 -43,02 Katmerciler Ekipman 3,05 0,00 -0,97 Kent Gıda 216,00 3,35 -39,26 Kerevitaş Gıda 4,61 0,22 -29,94 Kervan Gıda 16,32 -0,18 24,57 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 1,77 -0,56 -29,48 Klimasan Klima 21,34 0,00 25,75 Koç Holding 20,90 -0,38 2,19 Konfrut Gıda 17,22 -0,29 1,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,35 3,20 159,08 Konya Çimento 910,10 1,46 -19,46 Koray GMYO 8,30 -0,12 86,52 Kordsa Teknik Tekstil 24,94 2,89 60,39 Koza Altın 107,00 -0,65 10,65 Koza Madencilik 13,76 -1,15 -11,17 Körfez GMYO 5,09 -0,97 -12,24 Kristal Kola 1,84 -1,08 -53,06 Kron Telekomünikasyon 47,28 -4,75 28,34 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 -5,06 33,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,01 3,08 30,87 Kütahya Porselen 52,70 1,05 4,46 Kütahya Şeker 38,98 9,99 Lider Faktoring 2,95 -1,99 -13,49 Link Bilgisayar 31,00 -2,76 -1,89 Logo Yazılım 38,00 0,90 22,03 Lokman Hekim Sağlık 9,28 0,32 29,46 Lüks Kadife 46,34 -0,34 60,83 Makina Takım 2,88 -1,71 -15,54 Manas Enerji Yönetimi 17,65 2,02 Marka Yatırım Holding 4,22 0,48 -34,37 Marmaris Altınyunus 165,80 1,41 49,23 Marshall 249,00 2,47 -18,81 Martı GMYO 1,09 0,00 -57,31 Martı Otel 1,72 -1,15 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,42 4,05 Mavi Giyim 55,70 -0,36 7,93 Mazhar Zorlu Holding 37,98 -1,04 20,65 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 36,30 0,95 Mega Polietilen 5,91 -2,64 -22,85 Menderes Tekstil 2,22 0,45 -28,16 Mercan Kimya 9,86 1,34 Merit Turizm 17,00 -0,58 64,10 Merko Gıda 5,11 -1,35 -40,86 Metemtur Yatırım 4,20 0,72 -48,05 Metro Holding 1,58 0,00 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,87 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 -1,62 -21,89 Migros Ticaret 34,42 0,00 -19,58 Milpa 3,80 0,00 -17,39 Mistral GMYO 4,07 0,99 -13,59 MLP Sağlık 24,48 0,33 23,20 MMC San. ve Tic. Yat. 5,98 0,00 30,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,49 0,27 -36,79 Mondi Tire Kutsan 8,08 -1,22 6,32 Naturel Enerji 38,18 2,47 7,52 Naturelgaz 8,15 0,87 Net Holding 3,98 1,27 16,03 Netaş Telekom. 20,58 0,68 -26,71 Niğbaş Niğde Beton 11,39 0,09 -78,10 Nuh Çimento 39,84 4,68 -17,05 Nurol GMYO 16,10 1,13 120,85 Odaş Elektrik 1,40 2,19 -52,11 Orge Enerji Elektrik 6,41 1,58 38,97 Orma Orman Mahsulleri 29,90 -2,29 103,12 Osmanlı Menkul 22,70 0,00 -26,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 1,27 -13,21 Otokar 345,40 0,91 13,51 Oyak Çimento 7,10 1,00 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,17 0,99 3,88 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,06 0,59 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 0,51 -16,14 Özak GMYO 4,17 -0,24 -18,24 Özbal Çelik Boru 12,94 -2,19 97,56 Özderici GMYO 1,53 -1,92 -31,08 Özerden Plastik 8,48 -2,75 -5,78 Pamukova Elektrik 32,38 -0,43 51,88 Panora GMYO 6,38 -0,31 6,01 Papilon Savunma 15,31 2,20 -32,73 Park Elek.Madencilik 4,87 0,83 -9,31 Parsan 28,80 1,12 18,52 Pegasus 70,35 1,22 -5,70 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,24 1,89 -35,84 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 52,35 7,32 Pera GMYO 1,61 0,63 -8,09 Pergamon Dış Ticaret 24,86 7,81 35,63 Petkim 5,87 1,91 17,87 Petrokent Turizm 2.019,90 -3,57 122,85 Pınar Et ve Un 17,64 -0,56 -19,39 Pınar Su 7,39 -0,14 -0,54 Pınar Süt 18,12 -0,55 -19,64 Plastikkart 17,38 2,24 20,28 Polisan Holding 2,81 0,72 -26,91 Politeknik Metal 341,50 -0,15 -15,83 Prizma Press Matbaacılık 4,50 1,12 -17,88 QNB Finans Fin. Kir. 81,00 1,25 -35,36 QNB Finansbank 41,96 1,30 -40,36 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,24 1,34 Ral Yatırım Holding 4,52 2,73 1,80 Ray Sigorta 10,09 0,90 -34,69 Reysaş GMYO 4,96 1,64 -8,99 Reysaş Lojistik 4,33 -2,04 -16,31 Rhea Girişim 1,96 -1,01 -47,31 Rodrigo Tekstil 15,08 2,24 9,99 Royal Halı 3,50 5,11 1,74 RTA Laboratuvarları 21,10 -0,85 -30,32 Sabancı Holding 9,78 0,51 -11,30 Safkar Ege Soğutmacılık 9,78 4,60 -10,11 Sanel Mühendislik 4,79 0,21 40,06 Sanifoam Sünger 19,40 4,81 42,65 Sanko Pazarlama 11,35 9,98 22,47 Saray Matbaacılık 4,42 -1,78 -49,60 Sarkuysan 12,41 0,16 42,69 Sasa Polyester 29,60 -0,67 97,54 Say Yenilenebilir Enerji 24,70 2,07 190,25 Sekuro Plastik 22,48 -2,52 61,03 Selçuk Ecza Deposu 8,68 0,70 -35,38 Selçuk Gıda 5,61 10,00 12,65 Selva Gıda Sanayi 7,59 -1,30 Senkron Güvenlik 25,44 9,84 -3,12 Serve Film Prodüksiyon 14,99 0,00 -6,31 Servet GMYO 69,10 0,44 -11,86 Seyitler Kimya 15,87 1,73 17,87 Silverline Endüstri 5,41 0,00 -37,09 Sinpaş GMYO 4,68 3,08 11,96 Smartiks Yazılım 5,78 -0,17 -34,76 Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 0,09 -14,95 Söktaş 3,83 -1,29 -24,75 Sönmez Filament 38,42 0,37 -45,27 Sönmez Pamuklu 14,41 1,69 -39,96 Sumaş Suni Tahta 73,00 6,57 42,44 Şeker Fin. Kir. 5,64 1,62 -11,88 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,27 3,37 15,51 Şok Marketler Ticaret 11,97 -0,33 -4,09 T. Halk Bankası 4,67 0,00 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,02 -0,40 -35,54 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,01 0,35 -5,87 Taç Tarım Ürünleri 26,00 1,56 146,91 Tat Gıda 8,98 0,45 -22,33 TAV Havalimanları 22,72 0,98 6,67 Taze Kuru Gıda 208,20 -3,61 -3,74 Tek-Art Turizm 1,47 -0,68 -27,23 Tekfen Holding 14,72 0,96 -10,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,38 0,54 -14,78 Temapol Polimer Plastik 14,98 1,56 30,26 TGS Dış Ticaret 14,06 9,93 10,62 Tofaş Oto. Fab. 39,36 2,18 27,33 Torunlar GMYO 3,57 2,29 -8,46 Trabzon Liman 30,44 1,87 -5,23 Trabzonspor Sportif 3,62 6,16 48,36 Trend GMYO 6,93 -0,72 -44,87 TSKB GMYO 3,04 0,66 -47,13 Tuğçelik 13,90 -1,77 72,03 Tukaş 6,93 1,91 -28,48 Turcas Petrol 3,62 0,28 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,10 1,00 Turkcell 15,39 0,07 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 17,62 1,56 25,23 Tüpraş 98,45 0,31 -8,84 Türk Hava Yolları 12,86 0,23 -0,39 Türk İlaç Serum 14,51 0,48 Türk Prysmian Kablo 11,20 -0,36 -7,15 Türk Telekom 6,75 1,35 -16,58 Türk Traktör 181,90 1,73 6,77 Türker Proje Gayrimenkul 119,60 0,08 5,93 Türkiye Sigorta 4,88 1,88 -21,01 Ufuk Yatırım 14,12 0,00 5,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 -0,49 -4,95 Ulusoy Elektrik 54,10 -0,18 5,36 Ulusoy Un Sanayi 5,14 0,00 1,01 Umpaş Holding 1,22 -1,61 -53,26 Uşak Seramik 1,95 1,56 -16,67 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 36,20 -4,74 -36,04 Ülker Bisküvi 20,24 0,60 -9,31 Ünlü Yatırım Holding 5,49 0,73 Vakıf Fin. Kir. 8,72 -0,57 155,87 Vakıf GMYO 1,49 -0,67 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,46 -0,62 -12,23 Vakıflar Bankası 3,53 -0,28 -25,05 Vakko Tekstil 10,83 0,74 72,83 Vanet Gıda 5,18 -0,38 -32,99 VBT Yazılım 20,46 8,77 Verusa Holding 47,02 0,04 4,30 Verusaturk Girisim 21,10 0,00 61,71 Vestel 29,30 0,14 50,04 Vestel Beyaz Eşya 46,72 1,08 25,00 Viking Kağıt 5,89 -1,67 -34,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 1,21 -16,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,20 -0,57 -13,79 Yataş 13,72 0,73 -5,05 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,88 4,86 -11,82 Yeni Gimat GMYO 13,65 -0,58 17,75 Yeşil GMYO 1,02 -0,97 -26,09 Yeşil Yapı 1,17 0,86 -36,41 Yeşil Yatırım Holding 2,29 2,23 -46,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.200,00 1,33 -21,80 Yonga Mobilya 21,44 0,19 -28,03 Yükselen Çelik 5,85 4,09 11,82 Yünsa 11,18 2,19 -19,52 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 0,00 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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