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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

10.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.300,00

-17,78
İş Bankası (C)5,400,19-20,50
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,050,99-20,98
İş Girişim9,42-2,48-50,29
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.14,191,36-14,50
İş Yat. Ort.2,81-0,35-16,45
İşbir Holding4.770,00-2,6574,24
Işık Plastik38,401,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,51-0,66-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,05-0,280,28
İzmir Demir Çelik2,89-1,70-12,68
İzmir Fırça5,80-0,684,32
Jantsa Jant Sanayi72,60-1,6375,16
Kafein Yazılım25,981,0921,74
Kalekim Kimyevi Maddeler12,911,73

Kaplamin27,809,88-17,75
Kardemir (A)7,13-0,2819,83
Kardemir (B)7,08-1,2634,35
Kardemir (D)7,86-1,3835,99
Karel Elektronik34,060,2447,70
Karsan Otomotiv3,98-1,0022,46
Karsu Tekstil8,291,72-3,04
Kartal Yenilenebilir Enerji11,435,83

Kartonsan53,900,00-43,07
Katmerciler Ekipman3,010,33-2,27
Kent Gıda211,00-0,24-40,66
Kerevitaş Gıda4,560,44-30,70
Kervan Gıda16,341,4924,72
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,791,13-28,69
Klimasan Klima21,14-0,0924,57
Koç Holding20,780,391,60
Konfrut Gıda17,24-0,232,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,90-2,28152,96
Konya Çimento881,80-2,02-21,96
Koray GMYO8,18-0,9783,82
Kordsa Teknik Tekstil24,12-4,0655,11
Koza Altın106,900,4710,55
Koza Madencilik13,650,52-11,88
Körfez GMYO5,131,38-11,55
Kristal Kola1,79-1,65-54,34
Kron Telekomünikasyon46,900,9527,31
Kuştur Kuşadası Turizm216,100,0037,38
Kuyumcukent Gayrimenkul3,02-0,6631,30
Kütahya Porselen53,501,046,05
Kütahya Şeker42,509,03

Lider Faktoring2,91-1,69-14,66
Link Bilgisayar30,72-1,16-2,77
Logo Yazılım37,32-0,9619,85
Lokman Hekim Sağlık9,581,9133,65
Lüks Kadife49,905,5473,19
Makina Takım2,911,04-14,66
Manas Enerji Yönetimi17,01-3,08

Marka Yatırım Holding4,10-2,15-36,24
Marmaris Altınyunus172,103,8054,91
Marshall246,40-7,19-19,66
Martı GMYO1,06-0,93-58,49
Martı Otel1,71-0,58-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım35,440,00

Mavi Giyim56,000,908,51
Mazhar Zorlu Holding37,90-1,4020,39
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,54-1,88

Mega Polietilen5,89-0,17-23,11
Menderes Tekstil2,18-0,91-29,45
Mercan Kimya9,890,82

Merit Turizm16,50-0,0659,28
Merko Gıda5,110,39-40,86
Metemtur Yatırım4,06-2,40-49,79
Metro Holding1,55-1,27-25,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,43-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,00-23,61
Migros Ticaret34,922,52-18,41
Milpa3,790,00-17,61
Mistral GMYO4,364,56-7,43
MLP Sağlık24,501,6623,30
MMC San. ve Tic. Yat.5,900,0028,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-0,27-37,81
Mondi Tire Kutsan8,473,2911,45
Naturel Enerji38,340,527,98
Naturelgaz7,99-0,50

Net Holding3,92-0,5114,29
Netaş Telekom.20,401,29-27,35
Niğbaş Niğde Beton11,350,18-78,17
Nuh Çimento39,26-2,39-18,26
Nurol GMYO16,513,12126,47
Odaş Elektrik1,36-2,16-53,48
Orge Enerji Elektrik6,25-0,9535,50
Orma Orman Mahsulleri29,341,1799,32
Osmanlı Menkul22,60-1,14-26,72
Ostim Endüstriyel Yat2,29-1,29-16,84
Otokar343,601,1812,92
Oyak Çimento6,99-0,71-20,39
Oyak Yat. Ort.7,13-0,833,30
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,000,17

Oylum Sınai Yatırımlar4,062,01-13,80
Özak GMYO4,15-0,48-18,63
Özbal Çelik Boru13,302,62103,05
Özderici GMYO1,510,00-31,98
Özerden Plastik8,38-0,24-6,89
Pamukova Elektrik32,70-1,3353,38
Panora GMYO6,410,476,51
Papilon Savunma15,18-2,00-33,30
Park Elek.Madencilik4,87-0,61-9,31
Parsan28,60-0,6917,70
Pegasus69,90-2,51-6,30
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,250,93-35,64
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım59,009,97

Pera GMYO1,48-6,33-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,14-3,0226,25
Petkim5,74-2,0515,26
Petrokent Turizm2.019,90-1,01122,85
Pınar Et ve Un17,41-1,25-20,44
Pınar Su7,461,080,40
Pınar Süt17,48-3,53-22,48
Plastikkart17,401,7520,42
Polisan Holding2,80-0,36-27,17
Politeknik Metal350,003,73-13,73
Prizma Press Matbaacılık4,40-2,87-19,71
QNB Finans Fin. Kir.78,305,60-37,51
QNB Finansbank41,360,00-41,21
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,240,59

Ral Yatırım Holding4,51-1,961,58
Ray Sigorta10,050,30-34,95
Reysaş GMYO5,051,00-7,34
Reysaş Lojistik4,340,46-16,12
Rhea Girişim1,94-0,51-47,85
Rodrigo Tekstil17,849,9930,12
Royal Halı3,32-2,35-3,49
RTA Laboratuvarları21,401,33-29,33
Sabancı Holding9,760,41-11,48
Safkar Ege Soğutmacılık9,04-3,83-16,91
Sanel Mühendislik4,66-1,4836,26
Sanifoam Sünger19,76-0,9545,29
Sanko Pazarlama10,78-5,0216,32
Saray Matbaacılık4,16-2,80-52,57
Sarkuysan12,41-0,4042,69
Sasa Polyester28,80-1,0392,20
Say Yenilenebilir Enerji24,14-0,17183,67
Sekuro Plastik21,82-2,5956,30
Selçuk Ecza Deposu8,60-1,38-35,97
Selçuk Gıda6,179,9823,90
Selva Gıda Sanayi7,51-2,21

Senkron Güvenlik26,604,481,29
Serve Film Prodüksiyon14,95-0,13-6,56
Servet GMYO67,60-4,11-13,78
Seyitler Kimya16,11-1,4719,66
Silverline Endüstri5,430,74-36,86
Sinpaş GMYO4,25-7,611,67
Smartiks Yazılım5,75-0,35-35,10
Sodaş Sodyum Sanayii22,500,54-14,57
Söktaş3,81-1,80-25,15
Sönmez Filament38,56-0,31-45,07
Sönmez Pamuklu14,902,76-37,92
Sumaş Suni Tahta75,350,0047,02
Şeker Fin. Kir.5,712,33-10,78
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,412,8117,47
Şok Marketler Ticaret12,151,67-2,65
T. Halk Bankası4,650,43-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,42-2,90-37,48
T.S.K.B.1,32-0,75-24,42
T.Tuborg17,040,00-5,70
Taç Tarım Ürünleri26,100,38147,86
Tat Gıda8,88-0,56-23,19
TAV Havalimanları22,70-0,446,57
Taze Kuru Gıda208,401,36-3,65
Tek-Art Turizm1,45-0,68-28,22
Tekfen Holding14,740,34-10,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,96-6,07-19,63
Temapol Polimer Plastik14,98-1,3830,26
TGS Dış Ticaret13,30-5,414,64
Tofaş Oto. Fab.40,904,2832,31
Torunlar GMYO3,52-0,28-9,74
Trabzon Liman29,48-2,25-8,22
Trabzonspor Sportif3,47-4,4142,21
Trend GMYO6,79-0,88-45,98
TSKB GMYO3,04-1,30-47,13
Tuğçelik14,040,3673,76
Tukaş6,83-1,30-29,51
Turcas Petrol3,58-0,83-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,040,00

Turkcell15,390,260,61
Tümosan Motor ve Traktör17,600,1125,09
Tüpraş98,200,10-9,07
Türk Hava Yolları12,66-1,02-1,94
Türk İlaç Serum14,91-1,13

Türk Prysmian Kablo10,91-1,18-9,55
Türk Telekom6,790,89-16,09
Türk Traktör176,10-2,873,36
Türker Proje Gayrimenkul118,20-0,084,69
Türkiye Sigorta4,85-1,02-21,50
Ufuk Yatırım15,129,9612,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,00-0,99-5,66
Ulusoy Elektrik54,200,565,55
Ulusoy Un Sanayi5,03-1,57-1,15
Umpaş Holding1,230,00-52,87
Uşak Seramik1,951,04-16,67
Utopya Turizm19,824,32-48,92
Uzertaş Boya34,70-1,42-38,69
Ülker Bisküvi20,200,40-9,49
Ünlü Yatırım Holding5,623,88

Vakıf Fin. Kir.8,46-2,20148,24
Vakıf GMYO1,480,00-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,26-1,88-14,95
Vakıflar Bankası3,520,28-25,27
Vakko Tekstil10,750,0071,55
Vanet Gıda5,241,55-32,21
VBT Yazılım21,845,61

Verusa Holding48,483,377,54
Verusaturk Girisim23,067,9676,73
Vestel29,54-0,2051,27
Vestel Beyaz Eşya46,520,2224,46
Viking Kağıt5,66-2,92-37,11
Yapı ve Kredi Bank.2,460,82-17,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,040,06-14,23
Yataş13,47-0,07-6,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,881,84-11,82
Yeni Gimat GMYO13,720,0018,36
Yeşil GMYO1,00-0,99-27,54
Yeşil Yapı1,14-1,72-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,23-0,45-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme11.926,10

-23,55
Yonga Mobilya21,440,00-28,03
Yükselen Çelik5,62-3,107,42
Yünsa11,371,52-18,15
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,77-0,56-36,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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