Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.300,00
|-17,78
|İş Bankası (C)
|5,40
|0,19
|-20,50
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,99
|-20,98
|İş Girişim
|9,42
|-2,48
|-50,29
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,19
|1,36
|-14,50
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-0,35
|-16,45
|İşbir Holding
|4.770,00
|-2,65
|74,24
|Işık Plastik
|38,40
|1,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,51
|-0,66
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,05
|-0,28
|0,28
|İzmir Demir Çelik
|2,89
|-1,70
|-12,68
|İzmir Fırça
|5,80
|-0,68
|4,32
|Jantsa Jant Sanayi
|72,60
|-1,63
|75,16
|Kafein Yazılım
|25,98
|1,09
|21,74
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,91
|1,73
|Kaplamin
|27,80
|9,88
|-17,75
|Kardemir (A)
|7,13
|-0,28
|19,83
|Kardemir (B)
|7,08
|-1,26
|34,35
|Kardemir (D)
|7,86
|-1,38
|35,99
|Karel Elektronik
|34,06
|0,24
|47,70
|Karsan Otomotiv
|3,98
|-1,00
|22,46
|Karsu Tekstil
|8,29
|1,72
|-3,04
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,43
|5,83
|Kartonsan
|53,90
|0,00
|-43,07
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|0,33
|-2,27
|Kent Gıda
|211,00
|-0,24
|-40,66
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,44
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,34
|1,49
|24,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,79
|1,13
|-28,69
|Klimasan Klima
|21,14
|-0,09
|24,57
|Koç Holding
|20,78
|0,39
|1,60
|Konfrut Gıda
|17,24
|-0,23
|2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,90
|-2,28
|152,96
|Konya Çimento
|881,80
|-2,02
|-21,96
|Koray GMYO
|8,18
|-0,97
|83,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|-4,06
|55,11
|Koza Altın
|106,90
|0,47
|10,55
|Koza Madencilik
|13,65
|0,52
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,13
|1,38
|-11,55
|Kristal Kola
|1,79
|-1,65
|-54,34
|Kron Telekomünikasyon
|46,90
|0,95
|27,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|216,10
|0,00
|37,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,02
|-0,66
|31,30
|Kütahya Porselen
|53,50
|1,04
|6,05
|Kütahya Şeker
|42,50
|9,03
|Lider Faktoring
|2,91
|-1,69
|-14,66
|Link Bilgisayar
|30,72
|-1,16
|-2,77
|Logo Yazılım
|37,32
|-0,96
|19,85
|Lokman Hekim Sağlık
|9,58
|1,91
|33,65
|Lüks Kadife
|49,90
|5,54
|73,19
|Makina Takım
|2,91
|1,04
|-14,66
|Manas Enerji Yönetimi
|17,01
|-3,08
|Marka Yatırım Holding
|4,10
|-2,15
|-36,24
|Marmaris Altınyunus
|172,10
|3,80
|54,91
|Marshall
|246,40
|-7,19
|-19,66
|Martı GMYO
|1,06
|-0,93
|-58,49
|Martı Otel
|1,71
|-0,58
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,44
|0,00
|Mavi Giyim
|56,00
|0,90
|8,51
|Mazhar Zorlu Holding
|37,90
|-1,40
|20,39
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,54
|-1,88
|Mega Polietilen
|5,89
|-0,17
|-23,11
|Menderes Tekstil
|2,18
|-0,91
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,89
|0,82
|Merit Turizm
|16,50
|-0,06
|59,28
|Merko Gıda
|5,11
|0,39
|-40,86
|Metemtur Yatırım
|4,06
|-2,40
|-49,79
|Metro Holding
|1,55
|-1,27
|-25,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,43
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,00
|-23,61
|Migros Ticaret
|34,92
|2,52
|-18,41
|Milpa
|3,79
|0,00
|-17,61
|Mistral GMYO
|4,36
|4,56
|-7,43
|MLP Sağlık
|24,50
|1,66
|23,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|0,00
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,37
|-0,27
|-37,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,47
|3,29
|11,45
|Naturel Enerji
|38,34
|0,52
|7,98
|Naturelgaz
|7,99
|-0,50
|Net Holding
|3,92
|-0,51
|14,29
|Netaş Telekom.
|20,40
|1,29
|-27,35
|Niğbaş Niğde Beton
|11,35
|0,18
|-78,17
|Nuh Çimento
|39,26
|-2,39
|-18,26
|Nurol GMYO
|16,51
|3,12
|126,47
|Odaş Elektrik
|1,36
|-2,16
|-53,48
|Orge Enerji Elektrik
|6,25
|-0,95
|35,50
|Orma Orman Mahsulleri
|29,34
|1,17
|99,32
|Osmanlı Menkul
|22,60
|-1,14
|-26,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-1,29
|-16,84
|Otokar
|343,60
|1,18
|12,92
|Oyak Çimento
|6,99
|-0,71
|-20,39
|Oyak Yat. Ort.
|7,13
|-0,83
|3,30
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,00
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,06
|2,01
|-13,80
|Özak GMYO
|4,15
|-0,48
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|13,30
|2,62
|103,05
|Özderici GMYO
|1,51
|0,00
|-31,98
|Özerden Plastik
|8,38
|-0,24
|-6,89
|Pamukova Elektrik
|32,70
|-1,33
|53,38
|Panora GMYO
|6,41
|0,47
|6,51
|Papilon Savunma
|15,18
|-2,00
|-33,30
|Park Elek.Madencilik
|4,87
|-0,61
|-9,31
|Parsan
|28,60
|-0,69
|17,70
|Pegasus
|69,90
|-2,51
|-6,30
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,25
|0,93
|-35,64
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|59,00
|9,97
|Pera GMYO
|1,48
|-6,33
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,14
|-3,02
|26,25
|Petkim
|5,74
|-2,05
|15,26
|Petrokent Turizm
|2.019,90
|-1,01
|122,85
|Pınar Et ve Un
|17,41
|-1,25
|-20,44
|Pınar Su
|7,46
|1,08
|0,40
|Pınar Süt
|17,48
|-3,53
|-22,48
|Plastikkart
|17,40
|1,75
|20,42
|Polisan Holding
|2,80
|-0,36
|-27,17
|Politeknik Metal
|350,00
|3,73
|-13,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,40
|-2,87
|-19,71
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,30
|5,60
|-37,51
|QNB Finansbank
|41,36
|0,00
|-41,21
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,24
|0,59
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|-1,96
|1,58
|Ray Sigorta
|10,05
|0,30
|-34,95
|Reysaş GMYO
|5,05
|1,00
|-7,34
|Reysaş Lojistik
|4,34
|0,46
|-16,12
|Rhea Girişim
|1,94
|-0,51
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|17,84
|9,99
|30,12
|Royal Halı
|3,32
|-2,35
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,40
|1,33
|-29,33
|Sabancı Holding
|9,76
|0,41
|-11,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,04
|-3,83
|-16,91
|Sanel Mühendislik
|4,66
|-1,48
|36,26
|Sanifoam Sünger
|19,76
|-0,95
|45,29
|Sanko Pazarlama
|10,78
|-5,02
|16,32
|Saray Matbaacılık
|4,16
|-2,80
|-52,57
|Sarkuysan
|12,41
|-0,40
|42,69
|Sasa Polyester
|28,80
|-1,03
|92,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,14
|-0,17
|183,67
|Sekuro Plastik
|21,82
|-2,59
|56,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|-1,38
|-35,97
|Selçuk Gıda
|6,17
|9,98
|23,90
|Selva Gıda Sanayi
|7,51
|-2,21
|Senkron Güvenlik
|26,60
|4,48
|1,29
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|-0,13
|-6,56
|Servet GMYO
|67,60
|-4,11
|-13,78
|Seyitler Kimya
|16,11
|-1,47
|19,66
|Silverline Endüstri
|5,43
|0,74
|-36,86
|Sinpaş GMYO
|4,25
|-7,61
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,75
|-0,35
|-35,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|0,54
|-14,57
|Söktaş
|3,81
|-1,80
|-25,15
|Sönmez Filament
|38,56
|-0,31
|-45,07
|Sönmez Pamuklu
|14,90
|2,76
|-37,92
|Sumaş Suni Tahta
|75,35
|0,00
|47,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,71
|2,33
|-10,78
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,41
|2,81
|17,47
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|1,67
|-2,65
|T. Halk Bankası
|4,65
|0,43
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,42
|-2,90
|-37,48
|T.S.K.B.
|1,32
|-0,75
|-24,42
|T.Tuborg
|17,04
|0,00
|-5,70
|Taç Tarım Ürünleri
|26,10
|0,38
|147,86
|Tat Gıda
|8,88
|-0,56
|-23,19
|TAV Havalimanları
|22,70
|-0,44
|6,57
|Taze Kuru Gıda
|208,40
|1,36
|-3,65
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-0,68
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,74
|0,34
|-10,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|-6,07
|-19,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,98
|-1,38
|30,26
|TGS Dış Ticaret
|13,30
|-5,41
|4,64
|Tofaş Oto. Fab.
|40,90
|4,28
|32,31
|Torunlar GMYO
|3,52
|-0,28
|-9,74
|Trabzon Liman
|29,48
|-2,25
|-8,22
|Trabzonspor Sportif
|3,47
|-4,41
|42,21
|Trend GMYO
|6,79
|-0,88
|-45,98
|TSKB GMYO
|3,04
|-1,30
|-47,13
|Tuğçelik
|14,04
|0,36
|73,76
|Tukaş
|6,83
|-1,30
|-29,51
|Turcas Petrol
|3,58
|-0,83
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,04
|0,00
|Turkcell
|15,39
|0,26
|0,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,60
|0,11
|25,09
|Tüpraş
|98,20
|0,10
|-9,07
|Türk Hava Yolları
|12,66
|-1,02
|-1,94
|Türk İlaç Serum
|14,91
|-1,13
|Türk Prysmian Kablo
|10,91
|-1,18
|-9,55
|Türk Telekom
|6,79
|0,89
|-16,09
|Türk Traktör
|176,10
|-2,87
|3,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,20
|-0,08
|4,69
|Türkiye Sigorta
|4,85
|-1,02
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|15,12
|9,96
|12,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|-0,99
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|54,20
|0,56
|5,55
|Ulusoy Un Sanayi
|5,03
|-1,57
|-1,15
|Umpaş Holding
|1,23
|0,00
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,95
|1,04
|-16,67
|Utopya Turizm
|19,82
|4,32
|-48,92
|Uzertaş Boya
|34,70
|-1,42
|-38,69
|Ülker Bisküvi
|20,20
|0,40
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,62
|3,88
|Vakıf Fin. Kir.
|8,46
|-2,20
|148,24
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,00
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,26
|-1,88
|-14,95
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,28
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,75
|0,00
|71,55
|Vanet Gıda
|5,24
|1,55
|-32,21
|VBT Yazılım
|21,84
|5,61
|Verusa Holding
|48,48
|3,37
|7,54
|Verusaturk Girisim
|23,06
|7,96
|76,73
|Vestel
|29,54
|-0,20
|51,27
|Vestel Beyaz Eşya
|46,52
|0,22
|24,46
|Viking Kağıt
|5,66
|-2,92
|-37,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|0,82
|-17,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,04
|0,06
|-14,23
|Yataş
|13,47
|-0,07
|-6,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,88
|1,84
|-11,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,72
|0,00
|18,36
|Yeşil GMYO
|1,00
|-0,99
|-27,54
|Yeşil Yapı
|1,14
|-1,72
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|-0,45
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.926,10
|-23,55
|Yonga Mobilya
|21,44
|0,00
|-28,03
|Yükselen Çelik
|5,62
|-3,10
|7,42
|Yünsa
|11,37
|1,52
|-18,15
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,77
|-0,56
|-36,10
(Son)
Kaynak: AA
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