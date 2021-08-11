Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.08.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.499,90

-19,75
İş Bankası (C)5,40-1,46-20,50
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.2,96-2,31-23,32
İş Girişim9,19-1,61-51,50
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,270,56-14,02
İş Yat. Ort.2,78-1,07-17,34
İşbir Holding4.655,00-3,1270,04
Işık Plastik37,74-0,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,47-2,00-34,08
İz Hayvancılık Tarım17,83-1,00-0,94
İzmir Demir Çelik2,79-2,45-15,70
İzmir Fırça5,77-1,203,78
Jantsa Jant Sanayi71,40-1,5272,26
Kafein Yazılım25,48-0,4719,40
Kalekim Kimyevi Maddeler13,475,32

Kaplamin26,66-4,17-21,12
Kardemir (A)7,575,2927,23
Kardemir (B)7,554,8643,26
Kardemir (D)8,131,5040,66
Karel Elektronik33,52-1,3545,36
Karsan Otomotiv3,970,0022,15
Karsu Tekstil8,23-0,84-3,74
Kartal Yenilenebilir Enerji13,069,93

Kartonsan52,70-1,95-44,34
Katmerciler Ekipman3,021,00-1,95
Kent Gıda206,000,49-42,07
Kerevitaş Gıda4,51-0,88-31,46
Kervan Gıda16,210,6823,73
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Klimasan Klima21,24-0,1925,16
Koç Holding20,74-1,331,41
Konfrut Gıda17,210,171,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,751,25156,55
Konya Çimento858,00-2,17-24,07
Koray GMYO8,06-1,9581,12
Kordsa Teknik Tekstil23,66-3,3552,15
Koza Altın104,00-1,617,55
Koza Madencilik13,38-1,62-13,62
Körfez GMYO5,170,00-10,86
Kristal Kola1,36-24,02-65,31
Kron Telekomünikasyon44,00-3,3819,44
Kuştur Kuşadası Turizm215,002,2336,68
Kuyumcukent Gayrimenkul3,00-0,3330,43
Kütahya Porselen54,702,058,42
Kütahya Şeker39,10-8,77

Lider Faktoring3,023,07-11,44
Link Bilgisayar30,58-0,84-3,22
Logo Yazılım36,96-0,6518,69
Lokman Hekim Sağlık9,49-2,1632,39
Lüks Kadife46,52-3,0861,46
Makina Takım3,04-3,80-10,85
Manas Enerji Yönetimi17,61-0,06

Marka Yatırım Holding5,0610,00-21,31
Marmaris Altınyunus163,80-2,6747,43
Marshall239,20-1,69-22,01
Martı GMYO1,05-0,94-58,88
Martı Otel1,66-2,92-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,66-3,00

Mavi Giyim55,45-1,257,44
Mazhar Zorlu Holding36,56-1,1416,14
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,32-1,94

Mega Polietilen6,013,62-21,54
Menderes Tekstil2,14-1,83-30,74
Mercan Kimya9,73-1,42

Merit Turizm16,50-0,0659,28
Merko Gıda5,06-0,59-41,44
Metemtur Yatırım4,041,25-50,03
Metro Holding1,550,65-25,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,393,02-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-1,12-24,03
Migros Ticaret35,10-0,23-17,99
Milpa4,066,01-11,74
Mistral GMYO4,29-1,38-8,92
MLP Sağlık24,06-0,5821,09
MMC San. ve Tic. Yat.5,700,0023,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,471,49-36,96
Mondi Tire Kutsan8,17-3,317,50
Naturel Enerji37,74-1,206,29
Naturelgaz7,82-1,39

Net Holding3,84-0,7811,95
Netaş Telekom.18,78-7,21-33,12
Niğbaş Niğde Beton11,16-0,62-78,54
Nuh Çimento38,78-1,27-19,26
Nurol GMYO16,19-1,82122,09
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orge Enerji Elektrik6,12-1,6132,68
Orma Orman Mahsulleri30,98-1,65110,46
Osmanlı Menkul22,50-0,18-27,04
Ostim Endüstriyel Yat2,311,32-16,12
Otokar339,70-1,2511,64
Oyak Çimento6,86-1,29-21,87
Oyak Yat. Ort.6,99-1,691,27
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,000,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,97-0,50-15,71
Özak GMYO4,08-0,97-20,00
Özbal Çelik Boru12,93-0,4697,40
Özderici GMYO1,49-1,32-32,88
Özerden Plastik8,05-0,74-10,56
Pamukova Elektrik33,00-0,9054,78
Panora GMYO6,43-0,626,84
Papilon Savunma14,69-2,30-35,39
Park Elek.Madencilik4,79-1,44-10,80
Parsan28,58-0,5617,61
Pegasus69,45-1,28-6,90
Peker GMYO0,95-1,04-59,39
Penguen Gıda3,12-4,29-38,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım55,40-6,10

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,14-0,8626,25
Petkim5,85-0,3417,47
Petrokent Turizm2.005,001,01121,20
Pınar Et ve Un16,80-1,18-23,23
Pınar Su7,53-1,951,35
Pınar Süt17,08-1,84-24,26
Plastikkart18,041,7524,84
Polisan Holding2,77-1,77-27,95
Politeknik Metal341,80-1,89-15,76
Prizma Press Matbaacılık4,92-1,01-10,22
QNB Finans Fin. Kir.78,300,00-37,51
QNB Finansbank41,26-0,05-41,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri13,41-50,33

Ral Yatırım Holding4,53-1,522,03
Ray Sigorta9,97-0,20-35,47
Reysaş GMYO4,99-0,60-8,44
Reysaş Lojistik4,23-1,63-18,25
Rhea Girişim1,900,00-48,92
Rodrigo Tekstil16,69-6,4521,74
Royal Halı3,320,61-3,49
RTA Laboratuvarları21,16-0,19-30,12
Sabancı Holding9,77-0,91-11,39
Safkar Ege Soğutmacılık9,132,35-16,08
Sanel Mühendislik4,640,2235,67
Sanifoam Sünger20,26-1,0748,97
Sanko Pazarlama10,58-1,7614,16
Saray Matbaacılık4,12-2,83-53,02
Sarkuysan12,27-0,6541,08
Sasa Polyester28,32-1,6789,00
Say Yenilenebilir Enerji23,72-1,25178,73
Sekuro Plastik21,88-1,2656,73
Selçuk Ecza Deposu8,39-1,76-37,54
Selçuk Gıda6,576,4831,93
Selva Gıda Sanayi7,15-4,41

Senkron Güvenlik29,003,5710,43
Serve Film Prodüksiyon14,840,00-7,25
Servet GMYO66,50-0,97-15,18
Seyitler Kimya16,160,3720,03
Silverline Endüstri5,908,66-31,40
Sinpaş GMYO4,17-2,80-0,24
Smartiks Yazılım5,69-1,04-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii22,00-1,35-16,46
Söktaş2,33-38,36-54,22
Sönmez Filament39,001,56-44,44
Sönmez Pamuklu13,72-5,38-42,83
Sumaş Suni Tahta72,55-0,6241,56
Şeker Fin. Kir.5,54-1,60-13,44
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,38-0,1217,05
Şok Marketler Ticaret12,04-0,91-3,53
T. Halk Bankası4,62-0,65-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,50-35,61
T.S.K.B.1,28-3,03-26,71
T.Tuborg17,00-0,18-5,92
Taç Tarım Ürünleri25,262,18139,89
Tat Gıda8,73-1,91-24,49
TAV Havalimanları22,36-1,414,98
Taze Kuru Gıda203,300,15-6,01
Tek-Art Turizm1,45-0,68-28,22
Tekfen Holding14,58-2,02-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,78-2,02-21,71
Temapol Polimer Plastik15,723,8336,70
TGS Dış Ticaret14,262,3012,20
Tofaş Oto. Fab.41,281,3833,54
Torunlar GMYO3,571,13-8,46
Trabzon Liman29,16-0,34-9,22
Trabzonspor Sportif3,450,2941,39
Trend GMYO6,780,15-46,06
TSKB GMYO3,294,44-42,78
Tuğçelik13,93-0,1472,40
Tukaş6,800,00-29,82
Turcas Petrol3,51-1,68-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,030,91

Turkcell15,22-1,30-0,50
Tümosan Motor ve Traktör17,25-1,1522,60
Tüpraş97,60-2,06-9,63
Türk Hava Yolları12,48-1,19-3,33
Türk İlaç Serum14,64-1,08

Türk Prysmian Kablo10,780,00-10,63
Türk Telekom6,67-2,20-17,57
Türk Traktör175,50-0,343,01
Türker Proje Gayrimenkul117,10-1,013,72
Türkiye Sigorta4,78-0,83-22,63
Ufuk Yatırım15,401,8514,93
Ulaşlar Turizm Yat.3,94-1,75-7,08
Ulusoy Elektrik53,300,093,80
Ulusoy Un Sanayi4,97-1,39-2,33
Umpaş Holding1,250,81-52,11
Uşak Seramik1,89-2,58-19,23
Utopya Turizm19,201,05-50,52
Uzertaş Boya33,30-0,60-41,17
Ülker Bisküvi20,08-0,40-10,03
Ünlü Yatırım Holding5,46-0,18

Vakıf Fin. Kir.8,32-2,23144,13
Vakıf GMYO1,45-1,36-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,27-1,42-14,81
Vakıflar Bankası3,50-0,85-25,69
Vakko Tekstil10,66-1,3070,11
Vanet Gıda5,32-1,48-31,18
VBT Yazılım23,503,34

Verusa Holding46,68-1,353,55
Verusaturk Girisim22,06-1,9669,06
Vestel29,14-1,0949,22
Vestel Beyaz Eşya46,30-0,3023,87
Viking Kağıt6,279,62-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,45-1,61-18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,58-0,13-15,50
Yataş13,38-1,62-7,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,94-2,23-10,45
Yeni Gimat GMYO13,780,0718,87
Yeşil GMYO0,98-2,00-28,99
Yeşil Yapı1,12-1,75-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,18-1,36-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme11.499,90-2,35-26,28
Yonga Mobilya21,400,00-28,16
Yükselen Çelik5,670,538,37
Yünsa11,08-2,55-20,24
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,64-7,34-40,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok 14:31 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş 11:11 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Son Dakika Haberleri
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:29
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek         
13:43
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 14:50:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement