Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.499,90
|-19,75
|İş Bankası (C)
|5,40
|-1,46
|-20,50
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-2,31
|-23,32
|İş Girişim
|9,19
|-1,61
|-51,50
|İş GMYO
|1,85
|-1,07
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,27
|0,56
|-14,02
|İş Yat. Ort.
|2,78
|-1,07
|-17,34
|İşbir Holding
|4.655,00
|-3,12
|70,04
|Işık Plastik
|37,74
|-0,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İttifak Holding
|1,47
|-2,00
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|17,83
|-1,00
|-0,94
|İzmir Demir Çelik
|2,79
|-2,45
|-15,70
|İzmir Fırça
|5,77
|-1,20
|3,78
|Jantsa Jant Sanayi
|71,40
|-1,52
|72,26
|Kafein Yazılım
|25,48
|-0,47
|19,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,47
|5,32
|Kaplamin
|26,66
|-4,17
|-21,12
|Kardemir (A)
|7,57
|5,29
|27,23
|Kardemir (B)
|7,55
|4,86
|43,26
|Kardemir (D)
|8,13
|1,50
|40,66
|Karel Elektronik
|33,52
|-1,35
|45,36
|Karsan Otomotiv
|3,97
|0,00
|22,15
|Karsu Tekstil
|8,23
|-0,84
|-3,74
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,06
|9,93
|Kartonsan
|52,70
|-1,95
|-44,34
|Katmerciler Ekipman
|3,02
|1,00
|-1,95
|Kent Gıda
|206,00
|0,49
|-42,07
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|-0,88
|-31,46
|Kervan Gıda
|16,21
|0,68
|23,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|0,00
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,74
|-1,69
|-30,68
|Klimasan Klima
|21,24
|-0,19
|25,16
|Koç Holding
|20,74
|-1,33
|1,41
|Konfrut Gıda
|17,21
|0,17
|1,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,75
|1,25
|156,55
|Konya Çimento
|858,00
|-2,17
|-24,07
|Koray GMYO
|8,06
|-1,95
|81,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,66
|-3,35
|52,15
|Koza Altın
|104,00
|-1,61
|7,55
|Koza Madencilik
|13,38
|-1,62
|-13,62
|Körfez GMYO
|5,17
|0,00
|-10,86
|Kristal Kola
|1,36
|-24,02
|-65,31
|Kron Telekomünikasyon
|44,00
|-3,38
|19,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,00
|2,23
|36,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,00
|-0,33
|30,43
|Kütahya Porselen
|54,70
|2,05
|8,42
|Kütahya Şeker
|39,10
|-8,77
|Lider Faktoring
|3,02
|3,07
|-11,44
|Link Bilgisayar
|30,58
|-0,84
|-3,22
|Logo Yazılım
|36,96
|-0,65
|18,69
|Lokman Hekim Sağlık
|9,49
|-2,16
|32,39
|Lüks Kadife
|46,52
|-3,08
|61,46
|Makina Takım
|3,04
|-3,80
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|17,61
|-0,06
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|10,00
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|163,80
|-2,67
|47,43
|Marshall
|239,20
|-1,69
|-22,01
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|-58,88
|Martı Otel
|1,66
|-2,92
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,66
|-3,00
|Mavi Giyim
|55,45
|-1,25
|7,44
|Mazhar Zorlu Holding
|36,56
|-1,14
|16,14
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,32
|-1,94
|Mega Polietilen
|6,01
|3,62
|-21,54
|Menderes Tekstil
|2,14
|-1,83
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,73
|-1,42
|Merit Turizm
|16,50
|-0,06
|59,28
|Merko Gıda
|5,06
|-0,59
|-41,44
|Metemtur Yatırım
|4,04
|1,25
|-50,03
|Metro Holding
|1,55
|0,65
|-25,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|3,02
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-1,12
|-24,03
|Migros Ticaret
|35,10
|-0,23
|-17,99
|Milpa
|4,06
|6,01
|-11,74
|Mistral GMYO
|4,29
|-1,38
|-8,92
|MLP Sağlık
|24,06
|-0,58
|21,09
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|0,00
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|1,49
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|8,17
|-3,31
|7,50
|Naturel Enerji
|37,74
|-1,20
|6,29
|Naturelgaz
|7,82
|-1,39
|Net Holding
|3,84
|-0,78
|11,95
|Netaş Telekom.
|18,78
|-7,21
|-33,12
|Niğbaş Niğde Beton
|11,16
|-0,62
|-78,54
|Nuh Çimento
|38,78
|-1,27
|-19,26
|Nurol GMYO
|16,19
|-1,82
|122,09
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,74
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,12
|-1,61
|32,68
|Orma Orman Mahsulleri
|30,98
|-1,65
|110,46
|Osmanlı Menkul
|22,50
|-0,18
|-27,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|1,32
|-16,12
|Otokar
|339,70
|-1,25
|11,64
|Oyak Çimento
|6,86
|-1,29
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|6,99
|-1,69
|1,27
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,00
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,97
|-0,50
|-15,71
|Özak GMYO
|4,08
|-0,97
|-20,00
|Özbal Çelik Boru
|12,93
|-0,46
|97,40
|Özderici GMYO
|1,49
|-1,32
|-32,88
|Özerden Plastik
|8,05
|-0,74
|-10,56
|Pamukova Elektrik
|33,00
|-0,90
|54,78
|Panora GMYO
|6,43
|-0,62
|6,84
|Papilon Savunma
|14,69
|-2,30
|-35,39
|Park Elek.Madencilik
|4,79
|-1,44
|-10,80
|Parsan
|28,58
|-0,56
|17,61
|Pegasus
|69,45
|-1,28
|-6,90
|Peker GMYO
|0,95
|-1,04
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,12
|-4,29
|-38,22
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|55,40
|-6,10
|Pera GMYO
|1,47
|-0,68
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,14
|-0,86
|26,25
|Petkim
|5,85
|-0,34
|17,47
|Petrokent Turizm
|2.005,00
|1,01
|121,20
|Pınar Et ve Un
|16,80
|-1,18
|-23,23
|Pınar Su
|7,53
|-1,95
|1,35
|Pınar Süt
|17,08
|-1,84
|-24,26
|Plastikkart
|18,04
|1,75
|24,84
|Polisan Holding
|2,77
|-1,77
|-27,95
|Politeknik Metal
|341,80
|-1,89
|-15,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,92
|-1,01
|-10,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,30
|0,00
|-37,51
|QNB Finansbank
|41,26
|-0,05
|-41,35
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|13,41
|-50,33
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|-1,52
|2,03
|Ray Sigorta
|9,97
|-0,20
|-35,47
|Reysaş GMYO
|4,99
|-0,60
|-8,44
|Reysaş Lojistik
|4,23
|-1,63
|-18,25
|Rhea Girişim
|1,90
|0,00
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|16,69
|-6,45
|21,74
|Royal Halı
|3,32
|0,61
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,16
|-0,19
|-30,12
|Sabancı Holding
|9,77
|-0,91
|-11,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,13
|2,35
|-16,08
|Sanel Mühendislik
|4,64
|0,22
|35,67
|Sanifoam Sünger
|20,26
|-1,07
|48,97
|Sanko Pazarlama
|10,58
|-1,76
|14,16
|Saray Matbaacılık
|4,12
|-2,83
|-53,02
|Sarkuysan
|12,27
|-0,65
|41,08
|Sasa Polyester
|28,32
|-1,67
|89,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,72
|-1,25
|178,73
|Sekuro Plastik
|21,88
|-1,26
|56,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|-1,76
|-37,54
|Selçuk Gıda
|6,57
|6,48
|31,93
|Selva Gıda Sanayi
|7,15
|-4,41
|Senkron Güvenlik
|29,00
|3,57
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,84
|0,00
|-7,25
|Servet GMYO
|66,50
|-0,97
|-15,18
|Seyitler Kimya
|16,16
|0,37
|20,03
|Silverline Endüstri
|5,90
|8,66
|-31,40
|Sinpaş GMYO
|4,17
|-2,80
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-1,04
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,00
|-1,35
|-16,46
|Söktaş
|2,33
|-38,36
|-54,22
|Sönmez Filament
|39,00
|1,56
|-44,44
|Sönmez Pamuklu
|13,72
|-5,38
|-42,83
|Sumaş Suni Tahta
|72,55
|-0,62
|41,56
|Şeker Fin. Kir.
|5,54
|-1,60
|-13,44
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,38
|-0,12
|17,05
|Şok Marketler Ticaret
|12,04
|-0,91
|-3,53
|T. Halk Bankası
|4,62
|-0,65
|-16,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,50
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,28
|-3,03
|-26,71
|T.Tuborg
|17,00
|-0,18
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|25,26
|2,18
|139,89
|Tat Gıda
|8,73
|-1,91
|-24,49
|TAV Havalimanları
|22,36
|-1,41
|4,98
|Taze Kuru Gıda
|203,30
|0,15
|-6,01
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-0,68
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,58
|-2,02
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|-2,02
|-21,71
|Temapol Polimer Plastik
|15,72
|3,83
|36,70
|TGS Dış Ticaret
|14,26
|2,30
|12,20
|Tofaş Oto. Fab.
|41,28
|1,38
|33,54
|Torunlar GMYO
|3,57
|1,13
|-8,46
|Trabzon Liman
|29,16
|-0,34
|-9,22
|Trabzonspor Sportif
|3,45
|0,29
|41,39
|Trend GMYO
|6,78
|0,15
|-46,06
|TSKB GMYO
|3,29
|4,44
|-42,78
|Tuğçelik
|13,93
|-0,14
|72,40
|Tukaş
|6,80
|0,00
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,51
|-1,68
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,03
|0,91
|Turkcell
|15,22
|-1,30
|-0,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,25
|-1,15
|22,60
|Tüpraş
|97,60
|-2,06
|-9,63
|Türk Hava Yolları
|12,48
|-1,19
|-3,33
|Türk İlaç Serum
|14,64
|-1,08
|Türk Prysmian Kablo
|10,78
|0,00
|-10,63
|Türk Telekom
|6,67
|-2,20
|-17,57
|Türk Traktör
|175,50
|-0,34
|3,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,10
|-1,01
|3,72
|Türkiye Sigorta
|4,78
|-0,83
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|15,40
|1,85
|14,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|-1,75
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|0,09
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|4,97
|-1,39
|-2,33
|Umpaş Holding
|1,25
|0,81
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,89
|-2,58
|-19,23
|Utopya Turizm
|19,20
|1,05
|-50,52
|Uzertaş Boya
|33,30
|-0,60
|-41,17
|Ülker Bisküvi
|20,08
|-0,40
|-10,03
|Ünlü Yatırım Holding
|5,46
|-0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|8,32
|-2,23
|144,13
|Vakıf GMYO
|1,45
|-1,36
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,27
|-1,42
|-14,81
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-0,85
|-25,69
|Vakko Tekstil
|10,66
|-1,30
|70,11
|Vanet Gıda
|5,32
|-1,48
|-31,18
|VBT Yazılım
|23,50
|3,34
|Verusa Holding
|46,68
|-1,35
|3,55
|Verusaturk Girisim
|22,06
|-1,96
|69,06
|Vestel
|29,14
|-1,09
|49,22
|Vestel Beyaz Eşya
|46,30
|-0,30
|23,87
|Viking Kağıt
|6,27
|9,62
|-30,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-1,61
|-18,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,58
|-0,13
|-15,50
|Yataş
|13,38
|-1,62
|-7,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,94
|-2,23
|-10,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,78
|0,07
|18,87
|Yeşil GMYO
|0,98
|-2,00
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,12
|-1,75
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,18
|-1,36
|-49,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.499,90
|-2,35
|-26,28
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,00
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,67
|0,53
|8,37
|Yünsa
|11,08
|-2,55
|-20,24
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,64
|-7,34
|-40,79
(Son)
Kaynak: AA
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