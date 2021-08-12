Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.08.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.100,100,00-23,21
İş Bankası (C)5,360,94-21,09
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,971,02-23,06
İş Girişim9,140,33-51,77
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.14,211,14-14,38
İş Yat. Ort.2,770,36-17,64
İşbir Holding4.327,00-2,7758,06
Işık Plastik36,92-2,84

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,461,39-34,53
İz Hayvancılık Tarım17,752,42-1,39
İzmir Demir Çelik2,732,25-17,51
İzmir Fırça5,65-1,221,62
Jantsa Jant Sanayi71,100,6471,54
Kafein Yazılım25,120,1617,71
Kalekim Kimyevi Maddeler13,51-3,91

Kaplamin26,72-2,62-20,95
Kardemir (A)7,47-0,1325,55
Kardemir (B)7,46-0,8041,56
Kardemir (D)8,001,5238,41
Karel Elektronik32,640,4341,54
Karsan Otomotiv3,950,5121,54
Karsu Tekstil8,080,87-5,50
Kartal Yenilenebilir Enerji12,99-0,54

Kartonsan51,900,29-45,18
Katmerciler Ekipman3,04-0,65-1,30
Kent Gıda200,000,00-43,76
Kerevitaş Gıda4,450,23-32,37
Kervan Gıda15,910,0621,44
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,720,58-31,47
Kızılbük GMYO16,36

Klimasan Klima20,820,1022,69
Koç Holding22,022,237,66
Konfrut Gıda17,00-2,690,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,85-1,59148,52
Konya Çimento854,501,23-24,38
Koray GMYO7,670,0072,36
Kordsa Teknik Tekstil23,64-0,0852,03
Koza Altın103,500,687,03
Koza Madencilik13,400,37-13,49
Körfez GMYO5,05-0,59-12,93
Kristal Kola1,31-1,50-57,12
Kron Telekomünikasyon43,800,0018,89
Kuştur Kuşadası Turizm208,000,0032,23
Kuyumcukent Gayrimenkul2,59-6,1612,61
Kütahya Porselen56,701,8912,39
Kütahya Şeker37,40-3,06

Lider Faktoring2,97-0,67-12,90
Link Bilgisayar30,501,33-3,47
Logo Yazılım37,683,5221,00
Lokman Hekim Sağlık9,51-0,4232,67
Lüks Kadife46,50-2,6461,39
Makina Takım3,102,31-9,09
Manas Enerji Yönetimi16,02-5,26

Marka Yatırım Holding5,569,88-13,53
Marmaris Altınyunus161,900,3145,72
Marshall239,000,55-22,07
Martı GMYO1,050,00-58,88
Martı Otel1,671,21-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,260,73

Mavi Giyim54,95-0,096,47
Mazhar Zorlu Holding36,782,2816,84
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,38-3,00

Mega Polietilen6,062,19-20,89
Menderes Tekstil2,091,46-32,36
Mercan Kimya9,640,21

Merit Turizm16,001,5954,45
Merko Gıda4,980,40-42,36
Metemtur Yatırım3,84-1,29-52,51
Metro Holding1,530,00-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,34-3,31-19,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-1,14-25,32
Migros Ticaret36,724,20-14,21
Milpa4,619,500,22
Mistral GMYO4,20-0,24-10,83
MLP Sağlık23,92-0,3320,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,1821,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,340,41-38,06
Mondi Tire Kutsan8,200,867,89
Naturel Enerji37,160,434,65
Naturelgaz7,861,03

Net Holding3,780,8010,20
Netaş Telekom.18,30-0,54-34,83
Niğbaş Niğde Beton10,960,64-78,92
Nuh Çimento38,10-0,47-20,67
Nurol GMYO16,532,04126,75
Odaş Elektrik1,33-2,21-54,51
Orge Enerji Elektrik5,97-0,1729,43
Orma Orman Mahsulleri29,903,10103,12
Osmanlı Menkul22,36-0,09-27,50
Ostim Endüstriyel Yat2,270,44-17,57
Otokar343,802,8112,99
Oyak Çimento6,881,03-21,64
Oyak Yat. Ort.6,940,430,55
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,82-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,992,31-15,29
Özak GMYO4,030,00-20,98
Özbal Çelik Boru12,620,1692,67
Özderici GMYO1,460,00-34,23
Özerden Plastik7,950,38-11,67
Pamukova Elektrik32,700,6253,38
Panora GMYO6,38-0,937,00
Papilon Savunma14,831,99-34,78
Park Elek.Madencilik4,711,07-12,29
Parsan27,820,5114,49
Pegasus71,202,96-4,56
Peker GMYO0,952,15-59,39
Penguen Gıda3,07-0,32-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım57,402,50

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,200,3526,58
Petkim5,912,4318,67
Petrokent Turizm2.026,602,36123,59
Pınar Et ve Un16,620,18-24,05
Pınar Su7,730,914,04
Pınar Süt16,62-0,54-26,30
Plastikkart18,11-1,1525,33
Polisan Holding2,720,37-29,25
Politeknik Metal344,200,61-15,16
Prizma Press Matbaacılık4,941,02-9,85
QNB Finans Fin. Kir.76,001,33-39,35
QNB Finansbank40,060,55-43,06
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri12,93-0,15

Ral Yatırım Holding4,39-2,23-1,13
Ray Sigorta9,83-1,21-36,38
Reysaş GMYO4,900,20-10,09
Reysaş Lojistik4,10-0,97-20,76
Rhea Girişim1,840,00-50,54
Rodrigo Tekstil14,95-6,919,04
Royal Halı3,240,00-5,81
RTA Laboratuvarları20,680,39-31,70
Sabancı Holding9,790,00-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,30-0,64-14,52
Sanel Mühendislik4,51-1,1031,87
Sanifoam Sünger20,04-3,1947,35
Sanko Pazarlama10,420,3912,43
Saray Matbaacılık4,130,24-52,91
Sarkuysan12,110,8339,24
Sasa Polyester28,582,8890,73
Say Yenilenebilir Enerji23,38-0,26174,74
Sekuro Plastik21,800,1856,16
Selçuk Ecza Deposu8,400,12-37,46
Selçuk Gıda6,36-6,1927,71
Selva Gıda Sanayi7,246,31

Senkron Güvenlik27,501,854,72
Serve Film Prodüksiyon14,850,68-7,19
Servet GMYO63,95-1,69-18,43
Seyitler Kimya16,190,2520,25
Silverline Endüstri5,54-1,07-35,58
Sinpaş GMYO4,10-1,68-1,91
Smartiks Yazılım5,62-0,88-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii21,840,00-17,07
Söktaş2,12-6,19-34,78
Sönmez Filament38,72-0,36-44,84
Sönmez Pamuklu13,700,15-42,92
Sumaş Suni Tahta73,506,9143,41
Şeker Fin. Kir.5,350,19-16,41
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam8,380,4817,05
Şok Marketler Ticaret12,271,07-1,68
T. Halk Bankası4,640,87-16,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,790,66-36,28
T.S.K.B.1,291,57-26,14
T.Tuborg16,950,59-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda8,710,81-24,66
TAV Havalimanları22,842,427,23
Taze Kuru Gıda194,10-1,22-10,26
Tek-Art Turizm1,420,71-29,70
Tekfen Holding14,681,17-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,71-0,15-22,52
Temapol Polimer Plastik15,12-1,7531,48
TGS Dış Ticaret14,14-2,0111,25
Tofaş Oto. Fab.40,36-1,9030,57
Torunlar GMYO3,520,28-9,74
Trabzon Liman28,720,21-10,59
Trabzonspor Sportif3,39-2,5938,93
Trend GMYO6,711,82-46,62
TSKB GMYO3,402,10-40,87
Tuğçelik13,490,7566,96
Tukaş6,650,30-31,37
Turcas Petrol3,391,80-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,930,81

Turkcell15,291,06-0,05
Tümosan Motor ve Traktör17,410,9323,74
Tüpraş97,951,50-9,31
Türk Hava Yolları12,391,47-4,03
Türk İlaç Serum14,74-0,94

Türk Prysmian Kablo11,612,29-3,75
Türk Telekom6,711,05-17,08
Türk Traktör173,001,291,54
Türker Proje Gayrimenkul115,800,612,57
Türkiye Sigorta4,760,21-22,95
Ufuk Yatırım14,35-1,247,09
Ulaşlar Turizm Yat.3,891,83-8,25
Ulusoy Elektrik55,454,137,98
Ulusoy Un Sanayi4,93-0,20-3,11
Umpaş Holding1,20-2,44-54,02
Uşak Seramik1,850,54-20,94
Utopya Turizm19,000,11-51,03
Uzertaş Boya33,902,11-40,11
Ülker Bisküvi19,970,30-10,52
Ünlü Yatırım Holding5,143,42

Vakıf Fin. Kir.8,605,52152,35
Vakıf GMYO1,450,69-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,423,55-12,77
Vakıflar Bankası3,480,29-26,11
Vakko Tekstil10,550,9668,36
Vanet Gıda5,38-0,74-30,40
VBT Yazılım21,18-3,73

Verusa Holding46,420,912,97
Verusaturk Girisim22,582,6473,05
Vestel29,020,8348,61
Vestel Beyaz Eşya46,280,6123,82
Viking Kağıt6,919,86-23,22
Yapı ve Kredi Bank.2,482,48-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,16-0,85-16,66
Yataş13,170,08-8,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,70-2,37-15,91
Yeni Gimat GMYO13,740,6618,53
Yeşil GMYO0,971,04-29,71
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,171,88-49,25
Yibitaş İnşaat Malzeme11.500,004,36-26,28
Yonga Mobilya20,96-0,10-29,64
Yükselen Çelik5,57-0,896,46
Yünsa10,950,46-21,17
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,621,25-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı 15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı 14:32 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi 14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti 13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor 12:55 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

Son Dakika Haberleri
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı         
14:13
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı         
13:05
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
10:04
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement