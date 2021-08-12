Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.100,10 0,00 -23,21 İş Bankası (C) 5,36 0,94 -21,09 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,97 1,02 -23,06 İş Girişim 9,14 0,33 -51,77 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,21 1,14 -14,38 İş Yat. Ort. 2,77 0,36 -17,64 İşbir Holding 4.327,00 -2,77 58,06 Işık Plastik 36,92 -2,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,46 1,39 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 17,75 2,42 -1,39 İzmir Demir Çelik 2,73 2,25 -17,51 İzmir Fırça 5,65 -1,22 1,62 Jantsa Jant Sanayi 71,10 0,64 71,54 Kafein Yazılım 25,12 0,16 17,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,51 -3,91 Kaplamin 26,72 -2,62 -20,95 Kardemir (A) 7,47 -0,13 25,55 Kardemir (B) 7,46 -0,80 41,56 Kardemir (D) 8,00 1,52 38,41 Karel Elektronik 32,64 0,43 41,54 Karsan Otomotiv 3,95 0,51 21,54 Karsu Tekstil 8,08 0,87 -5,50 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,99 -0,54 Kartonsan 51,90 0,29 -45,18 Katmerciler Ekipman 3,04 -0,65 -1,30 Kent Gıda 200,00 0,00 -43,76 Kerevitaş Gıda 4,45 0,23 -32,37 Kervan Gıda 15,91 0,06 21,44 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,72 0,58 -31,47 Kızılbük GMYO 16,36 Klimasan Klima 20,82 0,10 22,69 Koç Holding 22,02 2,23 7,66 Konfrut Gıda 17,00 -2,69 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,85 -1,59 148,52 Konya Çimento 854,50 1,23 -24,38 Koray GMYO 7,67 0,00 72,36 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 -0,08 52,03 Koza Altın 103,50 0,68 7,03 Koza Madencilik 13,40 0,37 -13,49 Körfez GMYO 5,05 -0,59 -12,93 Kristal Kola 1,31 -1,50 -57,12 Kron Telekomünikasyon 43,80 0,00 18,89 Kuştur Kuşadası Turizm 208,00 0,00 32,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 -6,16 12,61 Kütahya Porselen 56,70 1,89 12,39 Kütahya Şeker 37,40 -3,06 Lider Faktoring 2,97 -0,67 -12,90 Link Bilgisayar 30,50 1,33 -3,47 Logo Yazılım 37,68 3,52 21,00 Lokman Hekim Sağlık 9,51 -0,42 32,67 Lüks Kadife 46,50 -2,64 61,39 Makina Takım 3,10 2,31 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 16,02 -5,26 Marka Yatırım Holding 5,56 9,88 -13,53 Marmaris Altınyunus 161,90 0,31 45,72 Marshall 239,00 0,55 -22,07 Martı GMYO 1,05 0,00 -58,88 Martı Otel 1,67 1,21 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,26 0,73 Mavi Giyim 54,95 -0,09 6,47 Mazhar Zorlu Holding 36,78 2,28 16,84 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,38 -3,00 Mega Polietilen 6,06 2,19 -20,89 Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36 Mercan Kimya 9,64 0,21 Merit Turizm 16,00 1,59 54,45 Merko Gıda 4,98 0,40 -42,36 Metemtur Yatırım 3,84 -1,29 -52,51 Metro Holding 1,53 0,00 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 -3,31 -19,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -1,14 -25,32 Migros Ticaret 36,72 4,20 -14,21 Milpa 4,61 9,50 0,22 Mistral GMYO 4,20 -0,24 -10,83 MLP Sağlık 23,92 -0,33 20,38 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,18 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,34 0,41 -38,06 Mondi Tire Kutsan 8,20 0,86 7,89 Naturel Enerji 37,16 0,43 4,65 Naturelgaz 7,86 1,03 Net Holding 3,78 0,80 10,20 Netaş Telekom. 18,30 -0,54 -34,83 Niğbaş Niğde Beton 10,96 0,64 -78,92 Nuh Çimento 38,10 -0,47 -20,67 Nurol GMYO 16,53 2,04 126,75 Odaş Elektrik 1,33 -2,21 -54,51 Orge Enerji Elektrik 5,97 -0,17 29,43 Orma Orman Mahsulleri 29,90 3,10 103,12 Osmanlı Menkul 22,36 -0,09 -27,50 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -17,57 Otokar 343,80 2,81 12,99 Oyak Çimento 6,88 1,03 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,94 0,43 0,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,82 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 2,31 -15,29 Özak GMYO 4,03 0,00 -20,98 Özbal Çelik Boru 12,62 0,16 92,67 Özderici GMYO 1,46 0,00 -34,23 Özerden Plastik 7,95 0,38 -11,67 Pamukova Elektrik 32,70 0,62 53,38 Panora GMYO 6,38 -0,93 7,00 Papilon Savunma 14,83 1,99 -34,78 Park Elek.Madencilik 4,71 1,07 -12,29 Parsan 27,82 0,51 14,49 Pegasus 71,20 2,96 -4,56 Peker GMYO 0,95 2,15 -59,39 Penguen Gıda 3,07 -0,32 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 57,40 2,50 Pera GMYO 1,47 -0,68 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,35 26,58 Petkim 5,91 2,43 18,67 Petrokent Turizm 2.026,60 2,36 123,59 Pınar Et ve Un 16,62 0,18 -24,05 Pınar Su 7,73 0,91 4,04 Pınar Süt 16,62 -0,54 -26,30 Plastikkart 18,11 -1,15 25,33 Polisan Holding 2,72 0,37 -29,25 Politeknik Metal 344,20 0,61 -15,16 Prizma Press Matbaacılık 4,94 1,02 -9,85 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 1,33 -39,35 QNB Finansbank 40,06 0,55 -43,06 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,93 -0,15 Ral Yatırım Holding 4,39 -2,23 -1,13 Ray Sigorta 9,83 -1,21 -36,38 Reysaş GMYO 4,90 0,20 -10,09 Reysaş Lojistik 4,10 -0,97 -20,76 Rhea Girişim 1,84 0,00 -50,54 Rodrigo Tekstil 14,95 -6,91 9,04 Royal Halı 3,24 0,00 -5,81 RTA Laboratuvarları 20,68 0,39 -31,70 Sabancı Holding 9,79 0,00 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 9,30 -0,64 -14,52 Sanel Mühendislik 4,51 -1,10 31,87 Sanifoam Sünger 20,04 -3,19 47,35 Sanko Pazarlama 10,42 0,39 12,43 Saray Matbaacılık 4,13 0,24 -52,91 Sarkuysan 12,11 0,83 39,24 Sasa Polyester 28,58 2,88 90,73 Say Yenilenebilir Enerji 23,38 -0,26 174,74 Sekuro Plastik 21,80 0,18 56,16 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,12 -37,46 Selçuk Gıda 6,36 -6,19 27,71 Selva Gıda Sanayi 7,24 6,31 Senkron Güvenlik 27,50 1,85 4,72 Serve Film Prodüksiyon 14,85 0,68 -7,19 Servet GMYO 63,95 -1,69 -18,43 Seyitler Kimya 16,19 0,25 20,25 Silverline Endüstri 5,54 -1,07 -35,58 Sinpaş GMYO 4,10 -1,68 -1,91 Smartiks Yazılım 5,62 -0,88 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 21,84 0,00 -17,07 Söktaş 2,12 -6,19 -34,78 Sönmez Filament 38,72 -0,36 -44,84 Sönmez Pamuklu 13,70 0,15 -42,92 Sumaş Suni Tahta 73,50 6,91 43,41 Şeker Fin. Kir. 5,35 0,19 -16,41 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 8,38 0,48 17,05 Şok Marketler Ticaret 12,27 1,07 -1,68 T. Halk Bankası 4,64 0,87 -16,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,79 0,66 -36,28 T.S.K.B. 1,29 1,57 -26,14 T.Tuborg 16,95 0,59 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 8,71 0,81 -24,66 TAV Havalimanları 22,84 2,42 7,23 Taze Kuru Gıda 194,10 -1,22 -10,26 Tek-Art Turizm 1,42 0,71 -29,70 Tekfen Holding 14,68 1,17 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 -0,15 -22,52 Temapol Polimer Plastik 15,12 -1,75 31,48 TGS Dış Ticaret 14,14 -2,01 11,25 Tofaş Oto. Fab. 40,36 -1,90 30,57 Torunlar GMYO 3,52 0,28 -9,74 Trabzon Liman 28,72 0,21 -10,59 Trabzonspor Sportif 3,39 -2,59 38,93 Trend GMYO 6,71 1,82 -46,62 TSKB GMYO 3,40 2,10 -40,87 Tuğçelik 13,49 0,75 66,96 Tukaş 6,65 0,30 -31,37 Turcas Petrol 3,39 1,80 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 0,81 Turkcell 15,29 1,06 -0,05 Tümosan Motor ve Traktör 17,41 0,93 23,74 Tüpraş 97,95 1,50 -9,31 Türk Hava Yolları 12,39 1,47 -4,03 Türk İlaç Serum 14,74 -0,94 Türk Prysmian Kablo 11,61 2,29 -3,75 Türk Telekom 6,71 1,05 -17,08 Türk Traktör 173,00 1,29 1,54 Türker Proje Gayrimenkul 115,80 0,61 2,57 Türkiye Sigorta 4,76 0,21 -22,95 Ufuk Yatırım 14,35 -1,24 7,09 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 1,83 -8,25 Ulusoy Elektrik 55,45 4,13 7,98 Ulusoy Un Sanayi 4,93 -0,20 -3,11 Umpaş Holding 1,20 -2,44 -54,02 Uşak Seramik 1,85 0,54 -20,94 Utopya Turizm 19,00 0,11 -51,03 Uzertaş Boya 33,90 2,11 -40,11 Ülker Bisküvi 19,97 0,30 -10,52 Ünlü Yatırım Holding 5,14 3,42 Vakıf Fin. Kir. 8,60 5,52 152,35 Vakıf GMYO 1,45 0,69 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,42 3,55 -12,77 Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11 Vakko Tekstil 10,55 0,96 68,36 Vanet Gıda 5,38 -0,74 -30,40 VBT Yazılım 21,18 -3,73 Verusa Holding 46,42 0,91 2,97 Verusaturk Girisim 22,58 2,64 73,05 Vestel 29,02 0,83 48,61 Vestel Beyaz Eşya 46,28 0,61 23,82 Viking Kağıt 6,91 9,86 -23,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 2,48 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 -0,85 -16,66 Yataş 13,17 0,08 -8,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,70 -2,37 -15,91 Yeni Gimat GMYO 13,74 0,66 18,53 Yeşil GMYO 0,97 1,04 -29,71 Yeşil Yapı 1,11 0,91 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,17 1,88 -49,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.500,00 4,36 -26,28 Yonga Mobilya 20,96 -0,10 -29,64 Yükselen Çelik 5,57 -0,89 6,46 Yünsa 10,95 0,46 -21,17 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,62 1,25 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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