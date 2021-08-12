Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.100,10
|0,00
|-23,21
|İş Bankası (C)
|5,36
|0,94
|-21,09
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|1,02
|-23,06
|İş Girişim
|9,14
|0,33
|-51,77
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,21
|1,14
|-14,38
|İş Yat. Ort.
|2,77
|0,36
|-17,64
|İşbir Holding
|4.327,00
|-2,77
|58,06
|Işık Plastik
|36,92
|-2,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,46
|1,39
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|17,75
|2,42
|-1,39
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|2,25
|-17,51
|İzmir Fırça
|5,65
|-1,22
|1,62
|Jantsa Jant Sanayi
|71,10
|0,64
|71,54
|Kafein Yazılım
|25,12
|0,16
|17,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,51
|-3,91
|Kaplamin
|26,72
|-2,62
|-20,95
|Kardemir (A)
|7,47
|-0,13
|25,55
|Kardemir (B)
|7,46
|-0,80
|41,56
|Kardemir (D)
|8,00
|1,52
|38,41
|Karel Elektronik
|32,64
|0,43
|41,54
|Karsan Otomotiv
|3,95
|0,51
|21,54
|Karsu Tekstil
|8,08
|0,87
|-5,50
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,99
|-0,54
|Kartonsan
|51,90
|0,29
|-45,18
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|-0,65
|-1,30
|Kent Gıda
|200,00
|0,00
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|0,23
|-32,37
|Kervan Gıda
|15,91
|0,06
|21,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,72
|0,58
|-31,47
|Kızılbük GMYO
|16,36
|Klimasan Klima
|20,82
|0,10
|22,69
|Koç Holding
|22,02
|2,23
|7,66
|Konfrut Gıda
|17,00
|-2,69
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,85
|-1,59
|148,52
|Konya Çimento
|854,50
|1,23
|-24,38
|Koray GMYO
|7,67
|0,00
|72,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|-0,08
|52,03
|Koza Altın
|103,50
|0,68
|7,03
|Koza Madencilik
|13,40
|0,37
|-13,49
|Körfez GMYO
|5,05
|-0,59
|-12,93
|Kristal Kola
|1,31
|-1,50
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|43,80
|0,00
|18,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,00
|0,00
|32,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,59
|-6,16
|12,61
|Kütahya Porselen
|56,70
|1,89
|12,39
|Kütahya Şeker
|37,40
|-3,06
|Lider Faktoring
|2,97
|-0,67
|-12,90
|Link Bilgisayar
|30,50
|1,33
|-3,47
|Logo Yazılım
|37,68
|3,52
|21,00
|Lokman Hekim Sağlık
|9,51
|-0,42
|32,67
|Lüks Kadife
|46,50
|-2,64
|61,39
|Makina Takım
|3,10
|2,31
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|16,02
|-5,26
|Marka Yatırım Holding
|5,56
|9,88
|-13,53
|Marmaris Altınyunus
|161,90
|0,31
|45,72
|Marshall
|239,00
|0,55
|-22,07
|Martı GMYO
|1,05
|0,00
|-58,88
|Martı Otel
|1,67
|1,21
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,26
|0,73
|Mavi Giyim
|54,95
|-0,09
|6,47
|Mazhar Zorlu Holding
|36,78
|2,28
|16,84
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|32,38
|-3,00
|Mega Polietilen
|6,06
|2,19
|-20,89
|Menderes Tekstil
|2,09
|1,46
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,64
|0,21
|Merit Turizm
|16,00
|1,59
|54,45
|Merko Gıda
|4,98
|0,40
|-42,36
|Metemtur Yatırım
|3,84
|-1,29
|-52,51
|Metro Holding
|1,53
|0,00
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|-3,31
|-19,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|-1,14
|-25,32
|Migros Ticaret
|36,72
|4,20
|-14,21
|Milpa
|4,61
|9,50
|0,22
|Mistral GMYO
|4,20
|-0,24
|-10,83
|MLP Sağlık
|23,92
|-0,33
|20,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,18
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,34
|0,41
|-38,06
|Mondi Tire Kutsan
|8,20
|0,86
|7,89
|Naturel Enerji
|37,16
|0,43
|4,65
|Naturelgaz
|7,86
|1,03
|Net Holding
|3,78
|0,80
|10,20
|Netaş Telekom.
|18,30
|-0,54
|-34,83
|Niğbaş Niğde Beton
|10,96
|0,64
|-78,92
|Nuh Çimento
|38,10
|-0,47
|-20,67
|Nurol GMYO
|16,53
|2,04
|126,75
|Odaş Elektrik
|1,33
|-2,21
|-54,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,97
|-0,17
|29,43
|Orma Orman Mahsulleri
|29,90
|3,10
|103,12
|Osmanlı Menkul
|22,36
|-0,09
|-27,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,44
|-17,57
|Otokar
|343,80
|2,81
|12,99
|Oyak Çimento
|6,88
|1,03
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|0,43
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,82
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|2,31
|-15,29
|Özak GMYO
|4,03
|0,00
|-20,98
|Özbal Çelik Boru
|12,62
|0,16
|92,67
|Özderici GMYO
|1,46
|0,00
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,95
|0,38
|-11,67
|Pamukova Elektrik
|32,70
|0,62
|53,38
|Panora GMYO
|6,38
|-0,93
|7,00
|Papilon Savunma
|14,83
|1,99
|-34,78
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|1,07
|-12,29
|Parsan
|27,82
|0,51
|14,49
|Pegasus
|71,20
|2,96
|-4,56
|Peker GMYO
|0,95
|2,15
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,07
|-0,32
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|57,40
|2,50
|Pera GMYO
|1,47
|-0,68
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,20
|0,35
|26,58
|Petkim
|5,91
|2,43
|18,67
|Petrokent Turizm
|2.026,60
|2,36
|123,59
|Pınar Et ve Un
|16,62
|0,18
|-24,05
|Pınar Su
|7,73
|0,91
|4,04
|Pınar Süt
|16,62
|-0,54
|-26,30
|Plastikkart
|18,11
|-1,15
|25,33
|Polisan Holding
|2,72
|0,37
|-29,25
|Politeknik Metal
|344,20
|0,61
|-15,16
|Prizma Press Matbaacılık
|4,94
|1,02
|-9,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|1,33
|-39,35
|QNB Finansbank
|40,06
|0,55
|-43,06
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|12,93
|-0,15
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|-2,23
|-1,13
|Ray Sigorta
|9,83
|-1,21
|-36,38
|Reysaş GMYO
|4,90
|0,20
|-10,09
|Reysaş Lojistik
|4,10
|-0,97
|-20,76
|Rhea Girişim
|1,84
|0,00
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|14,95
|-6,91
|9,04
|Royal Halı
|3,24
|0,00
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|20,68
|0,39
|-31,70
|Sabancı Holding
|9,79
|0,00
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,30
|-0,64
|-14,52
|Sanel Mühendislik
|4,51
|-1,10
|31,87
|Sanifoam Sünger
|20,04
|-3,19
|47,35
|Sanko Pazarlama
|10,42
|0,39
|12,43
|Saray Matbaacılık
|4,13
|0,24
|-52,91
|Sarkuysan
|12,11
|0,83
|39,24
|Sasa Polyester
|28,58
|2,88
|90,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,38
|-0,26
|174,74
|Sekuro Plastik
|21,80
|0,18
|56,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,40
|0,12
|-37,46
|Selçuk Gıda
|6,36
|-6,19
|27,71
|Selva Gıda Sanayi
|7,24
|6,31
|Senkron Güvenlik
|27,50
|1,85
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|14,85
|0,68
|-7,19
|Servet GMYO
|63,95
|-1,69
|-18,43
|Seyitler Kimya
|16,19
|0,25
|20,25
|Silverline Endüstri
|5,54
|-1,07
|-35,58
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-1,68
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,62
|-0,88
|-36,57
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,84
|0,00
|-17,07
|Söktaş
|2,12
|-6,19
|-34,78
|Sönmez Filament
|38,72
|-0,36
|-44,84
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|0,15
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|73,50
|6,91
|43,41
|Şeker Fin. Kir.
|5,35
|0,19
|-16,41
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|8,38
|0,48
|17,05
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|1,07
|-1,68
|T. Halk Bankası
|4,64
|0,87
|-16,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,79
|0,66
|-36,28
|T.S.K.B.
|1,29
|1,57
|-26,14
|T.Tuborg
|16,95
|0,59
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|8,71
|0,81
|-24,66
|TAV Havalimanları
|22,84
|2,42
|7,23
|Taze Kuru Gıda
|194,10
|-1,22
|-10,26
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,71
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,68
|1,17
|-10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|-0,15
|-22,52
|Temapol Polimer Plastik
|15,12
|-1,75
|31,48
|TGS Dış Ticaret
|14,14
|-2,01
|11,25
|Tofaş Oto. Fab.
|40,36
|-1,90
|30,57
|Torunlar GMYO
|3,52
|0,28
|-9,74
|Trabzon Liman
|28,72
|0,21
|-10,59
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|-2,59
|38,93
|Trend GMYO
|6,71
|1,82
|-46,62
|TSKB GMYO
|3,40
|2,10
|-40,87
|Tuğçelik
|13,49
|0,75
|66,96
|Tukaş
|6,65
|0,30
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,39
|1,80
|-30,10
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,93
|0,81
|Turkcell
|15,29
|1,06
|-0,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,41
|0,93
|23,74
|Tüpraş
|97,95
|1,50
|-9,31
|Türk Hava Yolları
|12,39
|1,47
|-4,03
|Türk İlaç Serum
|14,74
|-0,94
|Türk Prysmian Kablo
|11,61
|2,29
|-3,75
|Türk Telekom
|6,71
|1,05
|-17,08
|Türk Traktör
|173,00
|1,29
|1,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|115,80
|0,61
|2,57
|Türkiye Sigorta
|4,76
|0,21
|-22,95
|Ufuk Yatırım
|14,35
|-1,24
|7,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|1,83
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|55,45
|4,13
|7,98
|Ulusoy Un Sanayi
|4,93
|-0,20
|-3,11
|Umpaş Holding
|1,20
|-2,44
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,85
|0,54
|-20,94
|Utopya Turizm
|19,00
|0,11
|-51,03
|Uzertaş Boya
|33,90
|2,11
|-40,11
|Ülker Bisküvi
|19,97
|0,30
|-10,52
|Ünlü Yatırım Holding
|5,14
|3,42
|Vakıf Fin. Kir.
|8,60
|5,52
|152,35
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,69
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,42
|3,55
|-12,77
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,29
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,55
|0,96
|68,36
|Vanet Gıda
|5,38
|-0,74
|-30,40
|VBT Yazılım
|21,18
|-3,73
|Verusa Holding
|46,42
|0,91
|2,97
|Verusaturk Girisim
|22,58
|2,64
|73,05
|Vestel
|29,02
|0,83
|48,61
|Vestel Beyaz Eşya
|46,28
|0,61
|23,82
|Viking Kağıt
|6,91
|9,86
|-23,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|2,48
|-17,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|-0,85
|-16,66
|Yataş
|13,17
|0,08
|-8,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,70
|-2,37
|-15,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,74
|0,66
|18,53
|Yeşil GMYO
|0,97
|1,04
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,91
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,17
|1,88
|-49,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.500,00
|4,36
|-26,28
|Yonga Mobilya
|20,96
|-0,10
|-29,64
|Yükselen Çelik
|5,57
|-0,89
|6,46
|Yünsa
|10,95
|0,46
|-21,17
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,25
|-35,94
(Son)
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