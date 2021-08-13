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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.08.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.455,000,33-22,33
İş Bankası (C)5,43-0,18-20,06
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,990,00-22,54
İş Girişim9,270,11-51,08
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.14,410,77-13,18
İş Yat. Ort.2,780,36-17,34
İşbir Holding4.285,20-2,1656,53
Işık Plastik38,641,90

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,935,68-18,42
İttifak Holding1,46-0,68-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,07-0,550,39
İzmir Demir Çelik2,72-0,37-17,81
İzmir Fırça6,209,9311,51
Jantsa Jant Sanayi71,350,2172,14
Kafein Yazılım25,620,4720,06
Kalekim Kimyevi Maddeler13,34-0,07

Kaplamin26,54-2,93-21,48
Kardemir (A)7,702,5329,41
Kardemir (B)7,723,0746,49
Kardemir (D)8,271,8543,08
Karel Elektronik33,080,3643,45
Karsan Otomotiv3,980,5122,46
Karsu Tekstil8,150,62-4,68
Kartal Yenilenebilir Enerji13,494,33

Kartonsan52,300,00-44,76
Katmerciler Ekipman3,03-0,98-1,62
Kent Gıda198,000,00-44,32
Kerevitaş Gıda4,460,00-32,22
Kervan Gıda16,050,0622,51
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,750,57-30,28
Kızılbük GMYO16,51-0,42

Klimasan Klima21,804,5128,46
Koç Holding22,941,0612,16
Konfrut Gıda16,99-0,060,53
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,351,19150,63
Konya Çimento858,000,89-24,07
Koray GMYO7,89-3,0777,30
Kordsa Teknik Tekstil24,24-0,3355,88
Koza Altın104,600,008,17
Koza Madencilik13,590,52-12,27
Körfez GMYO5,120,59-11,72
Kristal Kola1,322,33-56,79
Kron Telekomünikasyon46,204,6225,41
Kuştur Kuşadası Turizm206,000,0530,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,39-5,163,91
Kütahya Porselen57,800,8714,57
Kütahya Şeker40,04-1,38

Lider Faktoring2,970,34-12,90
Link Bilgisayar30,720,66-2,77
Logo Yazılım38,66-0,9224,15
Lokman Hekim Sağlık9,590,3133,79
Lüks Kadife46,08-1,3359,93
Makina Takım3,060,33-10,26
Manas Enerji Yönetimi16,220,87

Marka Yatırım Holding5,38-3,24-16,33
Marmaris Altınyunus162,500,9346,26
Marshall236,900,89-22,76
Martı GMYO1,070,00-58,10
Martı Otel1,670,60-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,601,39

Mavi Giyim56,351,539,19
Mazhar Zorlu Holding36,702,6316,58
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,121,73

Mega Polietilen6,01-0,50-21,54
Menderes Tekstil2,100,96-32,04
Mercan Kimya9,730,41

Merit Turizm16,000,0654,45
Merko Gıda4,990,40-42,25
Metemtur Yatırım3,770,00-53,37
Metro Holding1,541,32-25,96
Metro Petrol ve Tesisleri2,34-0,43-19,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,790,56-23,18
Migros Ticaret36,40-0,98-14,95
Milpa4,32-3,57-6,09
Mistral GMYO4,221,20-10,40
MLP Sağlık24,42-0,3322,90
MMC San. ve Tic. Yat.5,570,0021,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,41-37,89
Mondi Tire Kutsan8,26-0,488,68
Naturel Enerji36,94-0,434,03
Naturelgaz7,90-0,13

Net Holding3,820,5311,37
Netaş Telekom.18,050,06-35,72
Niğbaş Niğde Beton11,141,92-78,58
Nuh Çimento38,201,27-20,46
Nurol GMYO16,48-1,08126,06
Odaş Elektrik1,350,00-53,82
Orge Enerji Elektrik6,03-0,1730,73
Orma Orman Mahsulleri30,023,52103,94
Osmanlı Menkul22,42-0,80-27,30
Ostim Endüstriyel Yat2,280,00-17,20
Otokar340,40-0,9311,87
Oyak Çimento6,87-0,29-21,75
Oyak Yat. Ort.7,07-1,122,43
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,840,59

Oylum Sınai Yatırımlar4,061,00-13,80
Özak GMYO4,316,16-15,49
Özbal Çelik Boru11,93-3,4882,14
Özderici GMYO1,502,74-32,43
Özerden Plastik7,981,01-11,33
Pamukova Elektrik32,340,1951,69
Panora GMYO6,32-0,165,99
Papilon Savunma14,880,07-34,56
Park Elek.Madencilik4,791,48-10,80
Parsan28,360,7116,71
Pegasus71,000,92-4,83
Peker GMYO0,93-1,06-60,24
Penguen Gıda3,07-0,32-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım60,451,68

Pera GMYO1,480,68-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,260,1726,90
Petkim5,950,1719,48
Petrokent Turizm2.036,901,54124,72
Pınar Et ve Un16,620,12-24,05
Pınar Su7,49-1,320,81
Pınar Süt16,800,66-25,50
Plastikkart17,77-0,2222,98
Polisan Holding2,761,10-28,21
Politeknik Metal343,100,56-15,43
Prizma Press Matbaacılık4,98-0,40-9,12
QNB Finans Fin. Kir.77,301,71-38,31
QNB Finansbank40,060,00-43,06
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri12,810,39

Ral Yatırım Holding4,36-0,68-1,80
Ray Sigorta9,950,61-35,60
Reysaş GMYO4,980,00-8,62
Reysaş Lojistik4,140,24-19,98
Rhea Girişim1,870,54-49,73
Rodrigo Tekstil16,024,0316,85
Royal Halı3,230,62-6,10
RTA Laboratuvarları20,56-0,10-32,10
Sabancı Holding9,87-0,70-10,48
Safkar Ege Soğutmacılık9,513,15-12,59
Sanel Mühendislik4,680,2136,84
Sanifoam Sünger20,741,8752,50
Sanko Pazarlama10,23-0,3910,38
Saray Matbaacılık4,16-0,72-52,57
Sarkuysan12,300,8241,42
Sasa Polyester28,54-0,5690,46
Say Yenilenebilir Enerji24,664,67189,78
Sekuro Plastik22,100,0958,31
Selçuk Ecza Deposu8,753,43-34,86
Selçuk Gıda6,211,6424,70
Selva Gıda Sanayi7,13-1,11

Senkron Güvenlik28,52-3,918,61
Serve Film Prodüksiyon14,84-0,07-7,25
Servet GMYO64,90-0,15-17,22
Seyitler Kimya16,23-1,6420,55
Silverline Endüstri5,640,36-34,42
Sinpaş GMYO3,980,00-4,78
Smartiks Yazılım5,68-0,18-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii21,78-0,09-17,30
Söktaş2,337,37-28,32
Sönmez Filament38,74-0,15-44,81
Sönmez Pamuklu13,49-0,07-43,79
Sumaş Suni Tahta76,754,2149,76
Şeker Fin. Kir.5,44-0,55-15,00
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,531,3119,14
Şok Marketler Ticaret12,07-0,66-3,29
T. Halk Bankası4,650,00-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,790,00-36,28
T.S.K.B.1,310,77-24,99
T.Tuborg16,950,00-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,92-0,31146,15
Tat Gıda8,810,69-23,80
TAV Havalimanları23,602,4310,80
Taze Kuru Gıda205,90-0,53-4,81
Tek-Art Turizm1,420,00-29,70
Tekfen Holding14,66-2,59-10,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,700,00-22,63
Temapol Polimer Plastik15,90-1,2438,26
TGS Dış Ticaret14,180,2811,57
Tofaş Oto. Fab.41,960,8735,74
Torunlar GMYO3,630,83-6,92
Trabzon Liman28,80-0,28-10,34
Trabzonspor Sportif3,42-0,8740,16
Trend GMYO6,68-0,74-46,86
TSKB GMYO3,31-1,19-42,43
Tuğçelik13,28-0,3864,36
Tukaş6,690,75-30,96
Turcas Petrol3,40-0,87-29,90
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,93-0,30

Turkcell15,48-0,711,20
Tümosan Motor ve Traktör17,591,0925,02
Tüpraş99,451,17-7,92
Türk Hava Yolları12,41-0,16-3,87
Türk İlaç Serum15,011,83

Türk Prysmian Kablo11,771,29-2,42
Türk Telekom6,850,88-15,35
Türk Traktör179,503,165,36
Türker Proje Gayrimenkul117,80-0,514,34
Türkiye Sigorta4,83-0,21-21,82
Ufuk Yatırım16,325,9721,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,861,31-8,96
Ulusoy Elektrik54,100,095,36
Ulusoy Un Sanayi5,060,80-0,56
Umpaş Holding1,193,48-54,41
Uşak Seramik1,890,00-19,23
Utopya Turizm18,91-0,47-51,26
Uzertaş Boya33,320,36-41,13
Ülker Bisküvi19,74-1,60-11,55
Ünlü Yatırım Holding5,12-0,19

Vakıf Fin. Kir.9,101,56167,02
Vakıf GMYO1,470,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,962,05-5,43
Vakıflar Bankası3,51-0,28-25,48
Vakko Tekstil10,52-0,2867,88
Vanet Gıda5,320,00-31,18
VBT Yazılım22,08-2,21

Verusa Holding46,34-0,042,79
Verusaturk Girisim22,08-1,4369,22
Vestel29,380,0750,45
Vestel Beyaz Eşya47,140,2126,12
Viking Kağıt7,609,99-15,56
Yapı ve Kredi Bank.2,50-0,40-16,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,060,52-14,18
Yataş13,35-0,37-7,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,730,81-15,23
Yeni Gimat GMYO13,68-0,0718,01
Yeşil GMYO0,980,00-28,99
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,15-0,46-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme11.024,40-7,36-29,33
Yonga Mobilya21,000,00-29,50
Yükselen Çelik5,671,258,37
Yünsa11,403,64-17,94
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,61-0,62-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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