Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.455,00 0,33 -22,33 İş Bankası (C) 5,43 -0,18 -20,06 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 0,00 -22,54 İş Girişim 9,27 0,11 -51,08 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,41 0,77 -13,18 İş Yat. Ort. 2,78 0,36 -17,34 İşbir Holding 4.285,20 -2,16 56,53 Işık Plastik 38,64 1,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 5,68 -18,42 İttifak Holding 1,46 -0,68 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,07 -0,55 0,39 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -17,81 İzmir Fırça 6,20 9,93 11,51 Jantsa Jant Sanayi 71,35 0,21 72,14 Kafein Yazılım 25,62 0,47 20,06 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,34 -0,07 Kaplamin 26,54 -2,93 -21,48 Kardemir (A) 7,70 2,53 29,41 Kardemir (B) 7,72 3,07 46,49 Kardemir (D) 8,27 1,85 43,08 Karel Elektronik 33,08 0,36 43,45 Karsan Otomotiv 3,98 0,51 22,46 Karsu Tekstil 8,15 0,62 -4,68 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,49 4,33 Kartonsan 52,30 0,00 -44,76 Katmerciler Ekipman 3,03 -0,98 -1,62 Kent Gıda 198,00 0,00 -44,32 Kerevitaş Gıda 4,46 0,00 -32,22 Kervan Gıda 16,05 0,06 22,51 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,57 -30,28 Kızılbük GMYO 16,51 -0,42 Klimasan Klima 21,80 4,51 28,46 Koç Holding 22,94 1,06 12,16 Konfrut Gıda 16,99 -0,06 0,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,35 1,19 150,63 Konya Çimento 858,00 0,89 -24,07 Koray GMYO 7,89 -3,07 77,30 Kordsa Teknik Tekstil 24,24 -0,33 55,88 Koza Altın 104,60 0,00 8,17 Koza Madencilik 13,59 0,52 -12,27 Körfez GMYO 5,12 0,59 -11,72 Kristal Kola 1,32 2,33 -56,79 Kron Telekomünikasyon 46,20 4,62 25,41 Kuştur Kuşadası Turizm 206,00 0,05 30,96 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -5,16 3,91 Kütahya Porselen 57,80 0,87 14,57 Kütahya Şeker 40,04 -1,38 Lider Faktoring 2,97 0,34 -12,90 Link Bilgisayar 30,72 0,66 -2,77 Logo Yazılım 38,66 -0,92 24,15 Lokman Hekim Sağlık 9,59 0,31 33,79 Lüks Kadife 46,08 -1,33 59,93 Makina Takım 3,06 0,33 -10,26 Manas Enerji Yönetimi 16,22 0,87 Marka Yatırım Holding 5,38 -3,24 -16,33 Marmaris Altınyunus 162,50 0,93 46,26 Marshall 236,90 0,89 -22,76 Martı GMYO 1,07 0,00 -58,10 Martı Otel 1,67 0,60 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,60 1,39 Mavi Giyim 56,35 1,53 9,19 Mazhar Zorlu Holding 36,70 2,63 16,58 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 34,12 1,73 Mega Polietilen 6,01 -0,50 -21,54 Menderes Tekstil 2,10 0,96 -32,04 Mercan Kimya 9,73 0,41 Merit Turizm 16,00 0,06 54,45 Merko Gıda 4,99 0,40 -42,25 Metemtur Yatırım 3,77 0,00 -53,37 Metro Holding 1,54 1,32 -25,96 Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 -0,43 -19,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 0,56 -23,18 Migros Ticaret 36,40 -0,98 -14,95 Milpa 4,32 -3,57 -6,09 Mistral GMYO 4,22 1,20 -10,40 MLP Sağlık 24,42 -0,33 22,90 MMC San. ve Tic. Yat. 5,57 0,00 21,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,41 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,26 -0,48 8,68 Naturel Enerji 36,94 -0,43 4,03 Naturelgaz 7,90 -0,13 Net Holding 3,82 0,53 11,37 Netaş Telekom. 18,05 0,06 -35,72 Niğbaş Niğde Beton 11,14 1,92 -78,58 Nuh Çimento 38,20 1,27 -20,46 Nurol GMYO 16,48 -1,08 126,06 Odaş Elektrik 1,35 0,00 -53,82 Orge Enerji Elektrik 6,03 -0,17 30,73 Orma Orman Mahsulleri 30,02 3,52 103,94 Osmanlı Menkul 22,42 -0,80 -27,30 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,00 -17,20 Otokar 340,40 -0,93 11,87 Oyak Çimento 6,87 -0,29 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,07 -1,12 2,43 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,84 0,59 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 1,00 -13,80 Özak GMYO 4,31 6,16 -15,49 Özbal Çelik Boru 11,93 -3,48 82,14 Özderici GMYO 1,50 2,74 -32,43 Özerden Plastik 7,98 1,01 -11,33 Pamukova Elektrik 32,34 0,19 51,69 Panora GMYO 6,32 -0,16 5,99 Papilon Savunma 14,88 0,07 -34,56 Park Elek.Madencilik 4,79 1,48 -10,80 Parsan 28,36 0,71 16,71 Pegasus 71,00 0,92 -4,83 Peker GMYO 0,93 -1,06 -60,24 Penguen Gıda 3,07 -0,32 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 60,45 1,68 Pera GMYO 1,48 0,68 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,26 0,17 26,90 Petkim 5,95 0,17 19,48 Petrokent Turizm 2.036,90 1,54 124,72 Pınar Et ve Un 16,62 0,12 -24,05 Pınar Su 7,49 -1,32 0,81 Pınar Süt 16,80 0,66 -25,50 Plastikkart 17,77 -0,22 22,98 Polisan Holding 2,76 1,10 -28,21 Politeknik Metal 343,10 0,56 -15,43 Prizma Press Matbaacılık 4,98 -0,40 -9,12 QNB Finans Fin. Kir. 77,30 1,71 -38,31 QNB Finansbank 40,06 0,00 -43,06 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,81 0,39 Ral Yatırım Holding 4,36 -0,68 -1,80 Ray Sigorta 9,95 0,61 -35,60 Reysaş GMYO 4,98 0,00 -8,62 Reysaş Lojistik 4,14 0,24 -19,98 Rhea Girişim 1,87 0,54 -49,73 Rodrigo Tekstil 16,02 4,03 16,85 Royal Halı 3,23 0,62 -6,10 RTA Laboratuvarları 20,56 -0,10 -32,10 Sabancı Holding 9,87 -0,70 -10,48 Safkar Ege Soğutmacılık 9,51 3,15 -12,59 Sanel Mühendislik 4,68 0,21 36,84 Sanifoam Sünger 20,74 1,87 52,50 Sanko Pazarlama 10,23 -0,39 10,38 Saray Matbaacılık 4,16 -0,72 -52,57 Sarkuysan 12,30 0,82 41,42 Sasa Polyester 28,54 -0,56 90,46 Say Yenilenebilir Enerji 24,66 4,67 189,78 Sekuro Plastik 22,10 0,09 58,31 Selçuk Ecza Deposu 8,75 3,43 -34,86 Selçuk Gıda 6,21 1,64 24,70 Selva Gıda Sanayi 7,13 -1,11 Senkron Güvenlik 28,52 -3,91 8,61 Serve Film Prodüksiyon 14,84 -0,07 -7,25 Servet GMYO 64,90 -0,15 -17,22 Seyitler Kimya 16,23 -1,64 20,55 Silverline Endüstri 5,64 0,36 -34,42 Sinpaş GMYO 3,98 0,00 -4,78 Smartiks Yazılım 5,68 -0,18 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 21,78 -0,09 -17,30 Söktaş 2,33 7,37 -28,32 Sönmez Filament 38,74 -0,15 -44,81 Sönmez Pamuklu 13,49 -0,07 -43,79 Sumaş Suni Tahta 76,75 4,21 49,76 Şeker Fin. Kir. 5,44 -0,55 -15,00 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,53 1,31 19,14 Şok Marketler Ticaret 12,07 -0,66 -3,29 T. Halk Bankası 4,65 0,00 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,79 0,00 -36,28 T.S.K.B. 1,31 0,77 -24,99 T.Tuborg 16,95 0,00 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,92 -0,31 146,15 Tat Gıda 8,81 0,69 -23,80 TAV Havalimanları 23,60 2,43 10,80 Taze Kuru Gıda 205,90 -0,53 -4,81 Tek-Art Turizm 1,42 0,00 -29,70 Tekfen Holding 14,66 -2,59 -10,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,70 0,00 -22,63 Temapol Polimer Plastik 15,90 -1,24 38,26 TGS Dış Ticaret 14,18 0,28 11,57 Tofaş Oto. Fab. 41,96 0,87 35,74 Torunlar GMYO 3,63 0,83 -6,92 Trabzon Liman 28,80 -0,28 -10,34 Trabzonspor Sportif 3,42 -0,87 40,16 Trend GMYO 6,68 -0,74 -46,86 TSKB GMYO 3,31 -1,19 -42,43 Tuğçelik 13,28 -0,38 64,36 Tukaş 6,69 0,75 -30,96 Turcas Petrol 3,40 -0,87 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 -0,30 Turkcell 15,48 -0,71 1,20 Tümosan Motor ve Traktör 17,59 1,09 25,02 Tüpraş 99,45 1,17 -7,92 Türk Hava Yolları 12,41 -0,16 -3,87 Türk İlaç Serum 15,01 1,83 Türk Prysmian Kablo 11,77 1,29 -2,42 Türk Telekom 6,85 0,88 -15,35 Türk Traktör 179,50 3,16 5,36 Türker Proje Gayrimenkul 117,80 -0,51 4,34 Türkiye Sigorta 4,83 -0,21 -21,82 Ufuk Yatırım 16,32 5,97 21,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,86 1,31 -8,96 Ulusoy Elektrik 54,10 0,09 5,36 Ulusoy Un Sanayi 5,06 0,80 -0,56 Umpaş Holding 1,19 3,48 -54,41 Uşak Seramik 1,89 0,00 -19,23 Utopya Turizm 18,91 -0,47 -51,26 Uzertaş Boya 33,32 0,36 -41,13 Ülker Bisküvi 19,74 -1,60 -11,55 Ünlü Yatırım Holding 5,12 -0,19 Vakıf Fin. Kir. 9,10 1,56 167,02 Vakıf GMYO 1,47 0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,96 2,05 -5,43 Vakıflar Bankası 3,51 -0,28 -25,48 Vakko Tekstil 10,52 -0,28 67,88 Vanet Gıda 5,32 0,00 -31,18 VBT Yazılım 22,08 -2,21 Verusa Holding 46,34 -0,04 2,79 Verusaturk Girisim 22,08 -1,43 69,22 Vestel 29,38 0,07 50,45 Vestel Beyaz Eşya 47,14 0,21 26,12 Viking Kağıt 7,60 9,99 -15,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 -0,40 -16,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,06 0,52 -14,18 Yataş 13,35 -0,37 -7,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,73 0,81 -15,23 Yeni Gimat GMYO 13,68 -0,07 18,01 Yeşil GMYO 0,98 0,00 -28,99 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,15 -0,46 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.024,40 -7,36 -29,33 Yonga Mobilya 21,00 0,00 -29,50 Yükselen Çelik 5,67 1,25 8,37 Yünsa 11,40 3,64 -17,94 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,61 -0,62 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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