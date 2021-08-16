Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.08.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.553,900,00-19,62
İş Bankası (C)5,542,40-18,44
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,001,35-22,28
İş Girişim9,270,65-51,08
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.14,63-0,20-11,85
İş Yat. Ort.2,791,09-17,04
İşbir Holding4.260,00-0,9355,61
Işık Plastik41,12-1,39

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-2,13-19,30
İttifak Holding1,491,36-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,271,11
İzmir Demir Çelik2,751,85-16,91
İzmir Fırça6,8210,0022,66
Jantsa Jant Sanayi72,501,4074,92
Kafein Yazılım25,781,3420,81
Kalekim Kimyevi Maddeler13,250,76

Kaplamin26,060,54-22,90
Kardemir (A)7,59-2,5727,56
Kardemir (B)7,50-2,6042,31
Kardemir (D)8,32-0,6043,94
Karel Elektronik33,160,6743,80
Karsan Otomotiv3,940,2521,23
Karsu Tekstil8,350,97-2,34
Kartal Yenilenebilir Enerji14,506,23

Kartonsan52,350,67-44,71
Katmerciler Ekipman2,99-0,66-2,92
Kent Gıda198,000,00-44,32
Kerevitaş Gıda4,501,35-31,61
Kervan Gıda16,411,4225,25
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,761,15-29,88
Kızılbük GYO17,131,84

Klimasan Klima21,58-0,0927,17
Koç Holding23,060,0912,75
Konfrut Gıda17,140,411,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,752,19156,55
Konya Çimento862,400,87-23,68
Koray GMYO7,06-8,9058,65
Kordsa Teknik Tekstil24,140,0855,24
Koza Altın104,901,168,48
Koza Madencilik13,892,89-10,33
Körfez GMYO5,150,78-11,21
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon44,121,2919,76
Kuştur Kuşadası Turizm226,6010,0044,06
Kuyumcukent Gayrimenkul2,492,898,26
Kütahya Porselen59,452,4117,84
Kütahya Şeker Fabrikası44,964,90

Lider Faktoring2,941,03-13,78
Link Bilgisayar30,820,46-2,46
Logo Yazılım39,40-0,4026,53
Lokman Hekim Sağlık9,811,9836,85
Lüks Kadife46,340,9160,83
Makina Takım3,061,32-10,26
Manas Enerji Yönetimi16,674,58

Marka Yatırım Holding5,01-3,65-22,08
Marmaris Altınyunus164,300,8047,88
Marshall236,000,00-23,05
Martı GMYO1,113,74-56,53
Martı Otel1,681,82-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,981,19

Mavi Giyim58,101,8412,58
Mazhar Zorlu Holding38,442,7822,11
Meditera Tıbbi Malzeme34,28-1,32

Mega Polietilen6,000,84-21,67
Menderes Tekstil2,110,96-31,72
Mercan Kimya10,150,00

Merit Turizm16,000,0054,45
Merko Gıda4,921,03-43,06
Metemtur Yatırım3,986,13-50,78
Metro Holding1,551,31-25,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,403,45-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-24,89
Migros Ticaret36,48-1,99-14,77
Milpa4,493,22-2,39
Mistral GMYO4,08-2,39-13,38
MLP Sağlık24,401,6722,80
MMC San. ve Tic. Yat.5,580,5421,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,410,54-37,47
Mondi Tire Kutsan8,301,479,21
Naturel Enerji37,422,025,38
Naturelgaz7,951,40

Net Holding3,862,1212,54
Netaş Telekom.18,100,89-35,54
Niğbaş Niğde Beton11,242,18-78,38
Nuh Çimento38,16-2,15-20,55
Nurol GMYO16,930,83132,24
Odaş Elektrik1,371,48-53,14
Orge Enerji Elektrik6,322,9337,02
Orma Orman Mahsulleri29,961,56103,53
Osmanlı Menkul22,481,44-27,11
Ostim Endüstriyel Yat2,281,33-17,20
Otokar340,200,6511,80
Oyak Çimento6,900,58-21,41
Oyak Yat. Ort.7,010,721,56
Oyak Yatırım Menkul24,100,33

Oylum Sınai Yatırımlar4,090,74-13,16
Özak GMYO4,28-0,70-16,08
Özbal Çelik Boru13,147,88100,61
Özderici GMYO1,520,66-31,53
Özerden Plastik8,041,77-10,67
Pamukova Elektrik33,122,9955,35
Panora GMYO6,462,228,34
Papilon Savunma14,920,74-34,38
Park Elek.Madencilik4,780,63-10,99
Parsan28,721,9918,19
Pegasus73,003,11-2,14
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,080,65-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım71,859,95

Pera GMYO1,480,00-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,18-0,0926,47
Petkim6,081,6722,09
Petrokent Turizm2.037,10-0,09124,75
Pınar Et ve Un16,771,08-23,37
Pınar Su7,39-0,81-0,54
Pınar Süt16,851,38-25,28
Plastikkart17,89-0,5023,81
Polisan Holding2,781,09-27,69
Politeknik Metal341,80-0,20-15,76
Prizma Press Matbaacılık4,93-0,20-10,04
QNB Finans Fin. Kir.75,00-1,32-40,14
QNB Finansbank39,54-1,15-43,80
QUA Granite Hayal Yapı13,172,01

Ral Yatırım Holding4,431,14-0,23
Ray Sigorta9,920,71-35,79
Reysaş GMYO5,01-1,76-8,07
Reysaş Lojistik4,130,73-20,18
Rhea Girişim1,870,00-49,73
Rodrigo Tekstil15,90-1,3615,97
Royal Halı3,240,93-5,81
RTA Laboratuvarları20,600,29-31,97
Sabancı Holding10,001,11-9,30
Safkar Ege Soğutmacılık9,971,32-8,36
Sanel Mühendislik4,780,2139,77
Sanifoam Sünger19,58-2,3943,97
Sanko Pazarlama10,422,5612,43
Saray Matbaacılık4,150,48-52,68
Sarkuysan12,640,4045,33
Sasa Polyester28,580,5690,73
Say Yenilenebilir Enerji24,460,41187,43
Sekuro Plastik22,843,1663,61
Selçuk Ecza Deposu8,912,89-33,67
Selçuk Gıda5,93-3,2619,08
Selva Gıda Sanayi7,07-0,28

Senkron Güvenlik27,00-3,502,82
Serve Film Prodüksiyon14,840,95-7,25
Servet GMYO68,20-2,15-13,01
Seyitler Kimya16,40-0,7921,81
Silverline Endüstri5,590,72-35,00
Sinpaş GMYO3,972,06-5,02
Smartiks Yazılım5,730,53-35,33
Sodaş Sodyum Sanayii21,70-0,09-17,60
Söktaş2,33-2,10-28,32
Sönmez Filament38,780,10-44,76
Sönmez Pamuklu13,421,67-44,08
Sumaş Suni Tahta81,000,0058,05
Şeker Fin. Kir.5,540,73-13,44
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,63-0,6920,54
Şok Marketler Ticaret12,22-0,41-2,09
T. Halk Bankası4,691,30-15,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,020,60-35,54
T.S.K.B.1,330,76-23,85
T.Tuborg17,010,65-5,87
Taç Tarım Ürünleri25,04-1,03137,80
Tat Gıda8,97-0,33-22,41
TAV Havalimanları23,801,3611,74
Taze Kuru Gıda208,001,17-3,84
Tek-Art Turizm1,430,70-29,21
Tekfen Holding14,650,76-10,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,710,90-22,52
Temapol Polimer Plastik15,42-1,2834,09
TGS Dış Ticaret13,84-0,148,89
Tofaş Oto. Fab.41,98-1,3635,81
Torunlar GMYO3,794,41-2,82
Trabzon Liman28,920,63-9,96
Trabzonspor Sportif3,39-0,2938,93
Trend GMYO6,680,30-46,86
TSKB GMYO3,360,60-41,57
Tuğçelik13,451,8966,46
Tukaş6,781,65-30,03
Turcas Petrol3,461,47-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık10,313,72

Turkcell15,42-0,060,80
Tümosan Motor ve Traktör18,433,6030,99
Tüpraş100,40-0,20-7,04
Türk Hava Yolları12,631,69-2,17
Türk İlaç Serum14,82-0,47

Türk Prysmian Kablo11,831,28-1,93
Türk Telekom7,001,74-13,50
Türk Traktör178,300,344,65
Türker Proje Gayrimenkul120,201,866,47
Türkiye Sigorta4,921,86-20,36
Ufuk Yatırım18,639,9839,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,841,05-9,43
Ulusoy Elektrik54,350,655,84
Ulusoy Un Sanayi5,121,990,62
Umpaş Holding1,220,83-53,26
Uşak Seramik1,901,60-18,80
Utopya Turizm19,071,01-50,85
Uzertaş Boya35,26-3,29-37,70
Ülker Bisküvi19,790,30-11,33
Ünlü Yatırım Holding5,110,20

Vakıf Fin. Kir.8,68-0,91154,69
Vakıf GMYO1,481,37-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,64-1,19-9,78
Vakıflar Bankası3,541,43-24,84
Vakko Tekstil10,631,2469,63
Vanet Gıda5,331,14-31,05
VBT Yazılım21,80-0,46

Verusa Holding46,500,693,15
Verusaturk Girisim22,160,8269,83
Vestel29,680,2751,99
Vestel Beyaz Eşya47,380,3826,76
Viking Kağıt8,3610,00-7,11
Yapı ve Kredi Bank.2,552,41-14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,74-0,07-15,06
Yataş14,114,67-2,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,710,54-15,68
Yeni Gimat GMYO13,800,5119,05
Yeşil GMYO0,97-1,02-29,71
Yeşil Yapı1,121,82-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,150,47-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme11.380,502,40-27,05
Yonga Mobilya20,98-0,76-29,57
Yükselen Çelik5,660,898,18
Yünsa11,702,09-15,78
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,61-0,62-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi 14:41 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi 14:24 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi         
13:58
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu         
11:40
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement