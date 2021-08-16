Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.553,90
|0,00
|-19,62
|İş Bankası (C)
|5,54
|2,40
|-18,44
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,00
|1,35
|-22,28
|İş Girişim
|9,27
|0,65
|-51,08
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|-0,20
|-11,85
|İş Yat. Ort.
|2,79
|1,09
|-17,04
|İşbir Holding
|4.260,00
|-0,93
|55,61
|Işık Plastik
|41,12
|-1,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-2,13
|-19,30
|İttifak Holding
|1,49
|1,36
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,27
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,75
|1,85
|-16,91
|İzmir Fırça
|6,82
|10,00
|22,66
|Jantsa Jant Sanayi
|72,50
|1,40
|74,92
|Kafein Yazılım
|25,78
|1,34
|20,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,25
|0,76
|Kaplamin
|26,06
|0,54
|-22,90
|Kardemir (A)
|7,59
|-2,57
|27,56
|Kardemir (B)
|7,50
|-2,60
|42,31
|Kardemir (D)
|8,32
|-0,60
|43,94
|Karel Elektronik
|33,16
|0,67
|43,80
|Karsan Otomotiv
|3,94
|0,25
|21,23
|Karsu Tekstil
|8,35
|0,97
|-2,34
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,50
|6,23
|Kartonsan
|52,35
|0,67
|-44,71
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|-0,66
|-2,92
|Kent Gıda
|198,00
|0,00
|-44,32
|Kerevitaş Gıda
|4,50
|1,35
|-31,61
|Kervan Gıda
|16,41
|1,42
|25,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,76
|1,15
|-29,88
|Kızılbük GYO
|17,13
|1,84
|Klimasan Klima
|21,58
|-0,09
|27,17
|Koç Holding
|23,06
|0,09
|12,75
|Konfrut Gıda
|17,14
|0,41
|1,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,75
|2,19
|156,55
|Konya Çimento
|862,40
|0,87
|-23,68
|Koray GMYO
|7,06
|-8,90
|58,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|0,08
|55,24
|Koza Altın
|104,90
|1,16
|8,48
|Koza Madencilik
|13,89
|2,89
|-10,33
|Körfez GMYO
|5,15
|0,78
|-11,21
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|44,12
|1,29
|19,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,60
|10,00
|44,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|2,89
|8,26
|Kütahya Porselen
|59,45
|2,41
|17,84
|Kütahya Şeker Fabrikası
|44,96
|4,90
|Lider Faktoring
|2,94
|1,03
|-13,78
|Link Bilgisayar
|30,82
|0,46
|-2,46
|Logo Yazılım
|39,40
|-0,40
|26,53
|Lokman Hekim Sağlık
|9,81
|1,98
|36,85
|Lüks Kadife
|46,34
|0,91
|60,83
|Makina Takım
|3,06
|1,32
|-10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|16,67
|4,58
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|-3,65
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|164,30
|0,80
|47,88
|Marshall
|236,00
|0,00
|-23,05
|Martı GMYO
|1,11
|3,74
|-56,53
|Martı Otel
|1,68
|1,82
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,98
|1,19
|Mavi Giyim
|58,10
|1,84
|12,58
|Mazhar Zorlu Holding
|38,44
|2,78
|22,11
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,28
|-1,32
|Mega Polietilen
|6,00
|0,84
|-21,67
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,96
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,15
|0,00
|Merit Turizm
|16,00
|0,00
|54,45
|Merko Gıda
|4,92
|1,03
|-43,06
|Metemtur Yatırım
|3,98
|6,13
|-50,78
|Metro Holding
|1,55
|1,31
|-25,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|3,45
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|36,48
|-1,99
|-14,77
|Milpa
|4,49
|3,22
|-2,39
|Mistral GMYO
|4,08
|-2,39
|-13,38
|MLP Sağlık
|24,40
|1,67
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|0,54
|21,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,41
|0,54
|-37,47
|Mondi Tire Kutsan
|8,30
|1,47
|9,21
|Naturel Enerji
|37,42
|2,02
|5,38
|Naturelgaz
|7,95
|1,40
|Net Holding
|3,86
|2,12
|12,54
|Netaş Telekom.
|18,10
|0,89
|-35,54
|Niğbaş Niğde Beton
|11,24
|2,18
|-78,38
|Nuh Çimento
|38,16
|-2,15
|-20,55
|Nurol GMYO
|16,93
|0,83
|132,24
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,48
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,32
|2,93
|37,02
|Orma Orman Mahsulleri
|29,96
|1,56
|103,53
|Osmanlı Menkul
|22,48
|1,44
|-27,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|1,33
|-17,20
|Otokar
|340,20
|0,65
|11,80
|Oyak Çimento
|6,90
|0,58
|-21,41
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|0,72
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|24,10
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,09
|0,74
|-13,16
|Özak GMYO
|4,28
|-0,70
|-16,08
|Özbal Çelik Boru
|13,14
|7,88
|100,61
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-31,53
|Özerden Plastik
|8,04
|1,77
|-10,67
|Pamukova Elektrik
|33,12
|2,99
|55,35
|Panora GMYO
|6,46
|2,22
|8,34
|Papilon Savunma
|14,92
|0,74
|-34,38
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|0,63
|-10,99
|Parsan
|28,72
|1,99
|18,19
|Pegasus
|73,00
|3,11
|-2,14
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,08
|0,65
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|71,85
|9,95
|Pera GMYO
|1,48
|0,00
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|-0,09
|26,47
|Petkim
|6,08
|1,67
|22,09
|Petrokent Turizm
|2.037,10
|-0,09
|124,75
|Pınar Et ve Un
|16,77
|1,08
|-23,37
|Pınar Su
|7,39
|-0,81
|-0,54
|Pınar Süt
|16,85
|1,38
|-25,28
|Plastikkart
|17,89
|-0,50
|23,81
|Polisan Holding
|2,78
|1,09
|-27,69
|Politeknik Metal
|341,80
|-0,20
|-15,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,93
|-0,20
|-10,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,00
|-1,32
|-40,14
|QNB Finansbank
|39,54
|-1,15
|-43,80
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,17
|2,01
|Ral Yatırım Holding
|4,43
|1,14
|-0,23
|Ray Sigorta
|9,92
|0,71
|-35,79
|Reysaş GMYO
|5,01
|-1,76
|-8,07
|Reysaş Lojistik
|4,13
|0,73
|-20,18
|Rhea Girişim
|1,87
|0,00
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|15,90
|-1,36
|15,97
|Royal Halı
|3,24
|0,93
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|20,60
|0,29
|-31,97
|Sabancı Holding
|10,00
|1,11
|-9,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,97
|1,32
|-8,36
|Sanel Mühendislik
|4,78
|0,21
|39,77
|Sanifoam Sünger
|19,58
|-2,39
|43,97
|Sanko Pazarlama
|10,42
|2,56
|12,43
|Saray Matbaacılık
|4,15
|0,48
|-52,68
|Sarkuysan
|12,64
|0,40
|45,33
|Sasa Polyester
|28,58
|0,56
|90,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,46
|0,41
|187,43
|Sekuro Plastik
|22,84
|3,16
|63,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,91
|2,89
|-33,67
|Selçuk Gıda
|5,93
|-3,26
|19,08
|Selva Gıda Sanayi
|7,07
|-0,28
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-3,50
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|14,84
|0,95
|-7,25
|Servet GMYO
|68,20
|-2,15
|-13,01
|Seyitler Kimya
|16,40
|-0,79
|21,81
|Silverline Endüstri
|5,59
|0,72
|-35,00
|Sinpaş GMYO
|3,97
|2,06
|-5,02
|Smartiks Yazılım
|5,73
|0,53
|-35,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,70
|-0,09
|-17,60
|Söktaş
|2,33
|-2,10
|-28,32
|Sönmez Filament
|38,78
|0,10
|-44,76
|Sönmez Pamuklu
|13,42
|1,67
|-44,08
|Sumaş Suni Tahta
|81,00
|0,00
|58,05
|Şeker Fin. Kir.
|5,54
|0,73
|-13,44
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,63
|-0,69
|20,54
|Şok Marketler Ticaret
|12,22
|-0,41
|-2,09
|T. Halk Bankası
|4,69
|1,30
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,02
|0,60
|-35,54
|T.S.K.B.
|1,33
|0,76
|-23,85
|T.Tuborg
|17,01
|0,65
|-5,87
|Taç Tarım Ürünleri
|25,04
|-1,03
|137,80
|Tat Gıda
|8,97
|-0,33
|-22,41
|TAV Havalimanları
|23,80
|1,36
|11,74
|Taze Kuru Gıda
|208,00
|1,17
|-3,84
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,70
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,65
|0,76
|-10,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|0,90
|-22,52
|Temapol Polimer Plastik
|15,42
|-1,28
|34,09
|TGS Dış Ticaret
|13,84
|-0,14
|8,89
|Tofaş Oto. Fab.
|41,98
|-1,36
|35,81
|Torunlar GMYO
|3,79
|4,41
|-2,82
|Trabzon Liman
|28,92
|0,63
|-9,96
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|-0,29
|38,93
|Trend GMYO
|6,68
|0,30
|-46,86
|TSKB GMYO
|3,36
|0,60
|-41,57
|Tuğçelik
|13,45
|1,89
|66,46
|Tukaş
|6,78
|1,65
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,46
|1,47
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,31
|3,72
|Turkcell
|15,42
|-0,06
|0,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,43
|3,60
|30,99
|Tüpraş
|100,40
|-0,20
|-7,04
|Türk Hava Yolları
|12,63
|1,69
|-2,17
|Türk İlaç Serum
|14,82
|-0,47
|Türk Prysmian Kablo
|11,83
|1,28
|-1,93
|Türk Telekom
|7,00
|1,74
|-13,50
|Türk Traktör
|178,30
|0,34
|4,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,20
|1,86
|6,47
|Türkiye Sigorta
|4,92
|1,86
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|18,63
|9,98
|39,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|1,05
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|54,35
|0,65
|5,84
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|1,99
|0,62
|Umpaş Holding
|1,22
|0,83
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,90
|1,60
|-18,80
|Utopya Turizm
|19,07
|1,01
|-50,85
|Uzertaş Boya
|35,26
|-3,29
|-37,70
|Ülker Bisküvi
|19,79
|0,30
|-11,33
|Ünlü Yatırım Holding
|5,11
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|8,68
|-0,91
|154,69
|Vakıf GMYO
|1,48
|1,37
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,64
|-1,19
|-9,78
|Vakıflar Bankası
|3,54
|1,43
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,63
|1,24
|69,63
|Vanet Gıda
|5,33
|1,14
|-31,05
|VBT Yazılım
|21,80
|-0,46
|Verusa Holding
|46,50
|0,69
|3,15
|Verusaturk Girisim
|22,16
|0,82
|69,83
|Vestel
|29,68
|0,27
|51,99
|Vestel Beyaz Eşya
|47,38
|0,38
|26,76
|Viking Kağıt
|8,36
|10,00
|-7,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|2,41
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,74
|-0,07
|-15,06
|Yataş
|14,11
|4,67
|-2,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,71
|0,54
|-15,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,80
|0,51
|19,05
|Yeşil GMYO
|0,97
|-1,02
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,12
|1,82
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|0,47
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.380,50
|2,40
|-27,05
|Yonga Mobilya
|20,98
|-0,76
|-29,57
|Yükselen Çelik
|5,66
|0,89
|8,18
|Yünsa
|11,70
|2,09
|-15,78
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,61
|-0,62
|-36,34
(Son)
Kaynak: AA
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