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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.08.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.553,900,00-19,62
İş Bankası (C)5,49-0,90-19,18
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,020,00-21,76
İş Girişim9,21-0,11-51,40
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.14,630,27-11,85
İş Yat. Ort.2,77-0,36-17,64
İşbir Holding4.175,00-2,1152,51
Işık Plastik39,12-3,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,552,65-30,49
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,221,11
İzmir Demir Çelik2,830,35-14,49
İzmir Fırça7,509,9734,89
Jantsa Jant Sanayi70,90-0,9871,06
Kafein Yazılım25,22-1,6418,18
Kalekim Kimyevi Maddeler13,040,31

Kaplamin24,90-2,66-26,33
Kardemir (A)7,58-0,1327,39
Kardemir (B)7,53-0,5342,88
Kardemir (D)8,270,3643,08
Karel Elektronik33,220,7944,06
Karsan Otomotiv3,921,2920,62
Karsu Tekstil8,13-1,45-4,91
Kartal Yenilenebilir Enerji14,200,00

Kartonsan52,20-0,19-44,86
Katmerciler Ekipman2,93-0,68-4,87
Kent Gıda196,00-0,51-44,88
Kerevitaş Gıda4,48-0,44-31,91
Kervan Gıda16,51-0,3026,02
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,74-0,57-30,68
Kızılbük GYO19,254,05

Klimasan Klima22,786,4534,24
Koç Holding23,761,9716,17
Konfrut Gıda17,812,365,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,65-1,81151,90
Konya Çimento850,00-0,70-24,78
Koray GMYO6,90-1,1555,06
Kordsa Teknik Tekstil23,800,4253,05
Koza Altın104,90-0,388,48
Koza Madencilik13,93-1,35-10,07
Körfez GMYO5,130,79-11,55
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon42,90-1,8316,45
Kuştur Kuşadası Turizm217,00-4,2437,95
Kuyumcukent Gayrimenkul2,553,2410,87
Kütahya Porselen59,550,6818,04
Kütahya Şeker Fabrikası47,943,14

Lider Faktoring2,960,34-13,20
Link Bilgisayar30,54-0,33-3,34
Logo Yazılım38,60-1,3323,96
Lokman Hekim Sağlık9,980,0039,23
Lüks Kadife45,94-0,5659,44
Makina Takım3,040,33-10,85
Manas Enerji Yönetimi19,289,98

Marka Yatırım Holding4,66-4,31-27,53
Marmaris Altınyunus162,30-1,5246,08
Marshall233,200,60-23,96
Martı GMYO1,110,91-56,53
Martı Otel1,68-1,18-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,64-0,59

Mavi Giyim58,251,3012,87
Mazhar Zorlu Holding38,02-1,2020,78
Meditera Tıbbi Malzeme35,504,66

Mega Polietilen5,96-0,50-22,19
Menderes Tekstil2,110,48-31,72
Mercan Kimya10,200,69

Merit Turizm16,000,0054,45
Merko Gıda4,89-0,61-43,40
Metemtur Yatırım4,132,48-48,92
Metro Holding1,530,00-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,350,86-18,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,00-24,89
Migros Ticaret36,480,55-14,77
Milpa4,39-0,23-4,57
Mistral GMYO4,130,00-12,31
MLP Sağlık24,10-0,8221,29
MMC San. ve Tic. Yat.5,580,1821,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,38-0,54-37,72
Mondi Tire Kutsan8,341,099,74
Naturel Enerji37,22-0,274,82
Naturelgaz7,900,00

Net Holding3,980,5116,03
Netaş Telekom.17,98-0,28-35,97
Niğbaş Niğde Beton11,03-1,52-78,79
Nuh Çimento38,00-0,05-20,88
Nurol GMYO16,56-0,60127,16
Odaş Elektrik1,37-0,72-53,14
Orge Enerji Elektrik6,210,1634,63
Orma Orman Mahsulleri27,10-8,1484,10
Osmanlı Menkul22,44-0,27-27,24
Ostim Endüstriyel Yat2,26-0,44-17,93
Otokar343,701,0912,95
Oyak Çimento6,97-0,29-20,62
Oyak Yat. Ort.7,010,141,56
Oyak Yatırım Menkul24,120,33

Oylum Sınai Yatırımlar4,04-0,98-14,23
Özak GMYO4,430,91-13,14
Özbal Çelik Boru12,950,0097,71
Özderici GMYO1,50-0,66-32,43
Özerden Plastik8,283,89-8,00
Pamukova Elektrik34,601,7062,29
Panora GMYO6,491,258,84
Papilon Savunma14,85-0,54-34,69
Park Elek.Madencilik4,810,21-10,43
Parsan28,44-0,4217,04
Pegasus70,90-1,12-4,96
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,050,00-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım78,459,19

Pera GMYO1,470,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,04-0,6925,70
Petkim6,081,0022,09
Petrokent Turizm1.986,70-0,66119,19
Pınar Et ve Un16,76-0,36-23,41
Pınar Su7,42-0,27-0,13
Pınar Süt16,72-0,48-25,85
Plastikkart17,89-0,5023,81
Polisan Holding2,770,00-27,95
Politeknik Metal342,50-0,15-15,58
Prizma Press Matbaacılık4,54-0,66-17,15
QNB Finans Fin. Kir.78,503,29-37,35
QNB Finansbank39,32-1,70-44,11
QUA Granite Hayal Yapı13,11-2,53

Ral Yatırım Holding4,32-1,59-2,70
Ray Sigorta9,870,20-36,12
Reysaş GMYO5,02-0,40-7,89
Reysaş Lojistik4,140,24-19,98
Rhea Girişim1,85-0,54-50,27
Rodrigo Tekstil16,192,4018,09
Royal Halı3,23-0,31-6,10
RTA Laboratuvarları20,961,45-30,78
Sabancı Holding10,03-0,40-9,03
Safkar Ege Soğutmacılık9,57-3,72-12,04
Sanel Mühendislik4,922,5043,86
Sanifoam Sünger20,121,9847,94
Sanko Pazarlama10,20-0,2910,06
Saray Matbaacılık4,28-1,38-51,20
Sarkuysan12,73-2,3846,37
Sasa Polyester28,18-0,5688,06
Say Yenilenebilir Enerji24,18-0,58184,14
Sekuro Plastik22,36-1,3260,17
Selçuk Ecza Deposu8,75-0,23-34,86
Selçuk Gıda5,971,0219,88
Selva Gıda Sanayi7,313,84

Senkron Güvenlik26,50-1,780,91
Serve Film Prodüksiyon15,081,55-5,75
Servet GMYO70,25-1,06-10,40
Seyitler Kimya17,030,1826,49
Silverline Endüstri5,50-0,18-36,05
Sinpaş GMYO4,172,71-0,24
Smartiks Yazılım5,63-1,05-36,46
Sodaş Sodyum Sanayii21,30-1,39-19,12
Söktaş2,28-0,87-29,86
Sönmez Filament38,48-0,05-45,19
Sönmez Pamuklu13,690,00-42,96
Sumaş Suni Tahta79,952,7656,00
Şeker Fin. Kir.5,45-0,55-14,84
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam8,731,0421,94
Şok Marketler Ticaret12,220,08-2,09
T. Halk Bankası4,73-0,42-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,90-0,15-35,93
T.S.K.B.1,340,00-23,27
T.Tuborg16,990,00-5,98
Taç Tarım Ürünleri24,48-4,00132,48
Tat Gıda8,87-0,89-23,28
TAV Havalimanları23,22-2,199,01
Taze Kuru Gıda205,50-0,19-4,99
Tek-Art Turizm1,430,00-29,21
Tekfen Holding14,42-1,10-12,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,64-0,30-23,32
Temapol Polimer Plastik15,10-1,6331,30
TGS Dış Ticaret13,78-0,588,42
Tofaş Oto. Fab.41,100,6932,96
Torunlar GMYO3,82-2,30-2,05
Trabzon Liman28,26-1,46-12,02
Trabzonspor Sportif3,441,4740,98
Trend GMYO6,751,20-46,30
TSKB GMYO3,300,00-42,61
Tuğçelik14,060,8674,01
Tukaş6,75-0,74-30,34
Turcas Petrol3,440,00-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık10,29-0,19

Turkcell15,601,231,98
Tümosan Motor ve Traktör18,883,4034,19
Tüpraş100,00-0,60-7,41
Türk Hava Yolları12,43-1,43-3,72
Türk İlaç Serum15,141,34

Türk Prysmian Kablo11,75-0,34-2,59
Türk Telekom7,020,29-13,25
Türk Traktör179,201,245,18
Türker Proje Gayrimenkul121,001,517,17
Türkiye Sigorta4,84-0,82-21,66
Ufuk Yatırım20,449,7252,54
Ulaşlar Turizm Yat.3,800,00-10,38
Ulusoy Elektrik54,65-1,096,43
Ulusoy Un Sanayi5,313,514,35
Umpaş Holding1,220,00-53,26
Uşak Seramik1,912,14-18,38
Utopya Turizm20,203,59-47,94
Uzertaş Boya34,201,18-39,58
Ülker Bisküvi19,72-0,05-11,64
Ünlü Yatırım Holding5,211,96

Vakıf Fin. Kir.8,59-1,04152,05
Vakıf GMYO1,49-1,97-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,54-1,36-11,14
Vakıflar Bankası3,51-0,85-25,48
Vakko Tekstil10,580,1968,84
Vanet Gıda5,340,00-30,92
VBT Yazılım25,927,64

Verusa Holding45,38-1,860,66
Verusaturk Girisim22,40-2,1871,67
Vestel29,740,0752,30
Vestel Beyaz Eşya47,320,8126,60
Viking Kağıt8,24-1,44-8,44
Yapı ve Kredi Bank.2,52-0,79-15,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,52-0,65-15,67
Yataş14,120,71-2,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,65-0,54-17,05
Yeni Gimat GMYO13,67-0,6517,92
Yeşil GMYO0,980,00-28,99
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,15-0,92-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme11.400,400,00-26,92
Yonga Mobilya20,962,85-29,64
Yükselen Çelik5,52-0,905,51
Yünsa11,10-4,56-20,09
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,610,00-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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