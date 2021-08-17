Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.553,90 0,00 -19,62 İş Bankası (C) 5,49 -0,90 -19,18 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,02 0,00 -21,76 İş Girişim 9,21 -0,11 -51,40 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,63 0,27 -11,85 İş Yat. Ort. 2,77 -0,36 -17,64 İşbir Holding 4.175,00 -2,11 52,51 Işık Plastik 39,12 -3,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,55 2,65 -30,49 İz Hayvancılık Tarım 18,20 -0,22 1,11 İzmir Demir Çelik 2,83 0,35 -14,49 İzmir Fırça 7,50 9,97 34,89 Jantsa Jant Sanayi 70,90 -0,98 71,06 Kafein Yazılım 25,22 -1,64 18,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,04 0,31 Kaplamin 24,90 -2,66 -26,33 Kardemir (A) 7,58 -0,13 27,39 Kardemir (B) 7,53 -0,53 42,88 Kardemir (D) 8,27 0,36 43,08 Karel Elektronik 33,22 0,79 44,06 Karsan Otomotiv 3,92 1,29 20,62 Karsu Tekstil 8,13 -1,45 -4,91 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 0,00 Kartonsan 52,20 -0,19 -44,86 Katmerciler Ekipman 2,93 -0,68 -4,87 Kent Gıda 196,00 -0,51 -44,88 Kerevitaş Gıda 4,48 -0,44 -31,91 Kervan Gıda 16,51 -0,30 26,02 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,74 -0,57 -30,68 Kızılbük GYO 19,25 4,05 Klimasan Klima 22,78 6,45 34,24 Koç Holding 23,76 1,97 16,17 Konfrut Gıda 17,81 2,36 5,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,65 -1,81 151,90 Konya Çimento 850,00 -0,70 -24,78 Koray GMYO 6,90 -1,15 55,06 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 0,42 53,05 Koza Altın 104,90 -0,38 8,48 Koza Madencilik 13,93 -1,35 -10,07 Körfez GMYO 5,13 0,79 -11,55 Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12 Kron Telekomünikasyon 42,90 -1,83 16,45 Kuştur Kuşadası Turizm 217,00 -4,24 37,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,55 3,24 10,87 Kütahya Porselen 59,55 0,68 18,04 Kütahya Şeker Fabrikası 47,94 3,14 Lider Faktoring 2,96 0,34 -13,20 Link Bilgisayar 30,54 -0,33 -3,34 Logo Yazılım 38,60 -1,33 23,96 Lokman Hekim Sağlık 9,98 0,00 39,23 Lüks Kadife 45,94 -0,56 59,44 Makina Takım 3,04 0,33 -10,85 Manas Enerji Yönetimi 19,28 9,98 Marka Yatırım Holding 4,66 -4,31 -27,53 Marmaris Altınyunus 162,30 -1,52 46,08 Marshall 233,20 0,60 -23,96 Martı GMYO 1,11 0,91 -56,53 Martı Otel 1,68 -1,18 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 33,64 -0,59 Mavi Giyim 58,25 1,30 12,87 Mazhar Zorlu Holding 38,02 -1,20 20,78 Meditera Tıbbi Malzeme 35,50 4,66 Mega Polietilen 5,96 -0,50 -22,19 Menderes Tekstil 2,11 0,48 -31,72 Mercan Kimya 10,20 0,69 Merit Turizm 16,00 0,00 54,45 Merko Gıda 4,89 -0,61 -43,40 Metemtur Yatırım 4,13 2,48 -48,92 Metro Holding 1,53 0,00 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,86 -18,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,00 -24,89 Migros Ticaret 36,48 0,55 -14,77 Milpa 4,39 -0,23 -4,57 Mistral GMYO 4,13 0,00 -12,31 MLP Sağlık 24,10 -0,82 21,29 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 0,18 21,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,38 -0,54 -37,72 Mondi Tire Kutsan 8,34 1,09 9,74 Naturel Enerji 37,22 -0,27 4,82 Naturelgaz 7,90 0,00 Net Holding 3,98 0,51 16,03 Netaş Telekom. 17,98 -0,28 -35,97 Niğbaş Niğde Beton 11,03 -1,52 -78,79 Nuh Çimento 38,00 -0,05 -20,88 Nurol GMYO 16,56 -0,60 127,16 Odaş Elektrik 1,37 -0,72 -53,14 Orge Enerji Elektrik 6,21 0,16 34,63 Orma Orman Mahsulleri 27,10 -8,14 84,10 Osmanlı Menkul 22,44 -0,27 -27,24 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -0,44 -17,93 Otokar 343,70 1,09 12,95 Oyak Çimento 6,97 -0,29 -20,62 Oyak Yat. Ort. 7,01 0,14 1,56 Oyak Yatırım Menkul 24,12 0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 4,04 -0,98 -14,23 Özak GMYO 4,43 0,91 -13,14 Özbal Çelik Boru 12,95 0,00 97,71 Özderici GMYO 1,50 -0,66 -32,43 Özerden Plastik 8,28 3,89 -8,00 Pamukova Elektrik 34,60 1,70 62,29 Panora GMYO 6,49 1,25 8,84 Papilon Savunma 14,85 -0,54 -34,69 Park Elek.Madencilik 4,81 0,21 -10,43 Parsan 28,44 -0,42 17,04 Pegasus 70,90 -1,12 -4,96 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,05 0,00 -39,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 78,45 9,19 Pera GMYO 1,47 0,00 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 23,04 -0,69 25,70 Petkim 6,08 1,00 22,09 Petrokent Turizm 1.986,70 -0,66 119,19 Pınar Et ve Un 16,76 -0,36 -23,41 Pınar Su 7,42 -0,27 -0,13 Pınar Süt 16,72 -0,48 -25,85 Plastikkart 17,89 -0,50 23,81 Polisan Holding 2,77 0,00 -27,95 Politeknik Metal 342,50 -0,15 -15,58 Prizma Press Matbaacılık 4,54 -0,66 -17,15 QNB Finans Fin. Kir. 78,50 3,29 -37,35 QNB Finansbank 39,32 -1,70 -44,11 QUA Granite Hayal Yapı 13,11 -2,53 Ral Yatırım Holding 4,32 -1,59 -2,70 Ray Sigorta 9,87 0,20 -36,12 Reysaş GMYO 5,02 -0,40 -7,89 Reysaş Lojistik 4,14 0,24 -19,98 Rhea Girişim 1,85 -0,54 -50,27 Rodrigo Tekstil 16,19 2,40 18,09 Royal Halı 3,23 -0,31 -6,10 RTA Laboratuvarları 20,96 1,45 -30,78 Sabancı Holding 10,03 -0,40 -9,03 Safkar Ege Soğutmacılık 9,57 -3,72 -12,04 Sanel Mühendislik 4,92 2,50 43,86 Sanifoam Sünger 20,12 1,98 47,94 Sanko Pazarlama 10,20 -0,29 10,06 Saray Matbaacılık 4,28 -1,38 -51,20 Sarkuysan 12,73 -2,38 46,37 Sasa Polyester 28,18 -0,56 88,06 Say Yenilenebilir Enerji 24,18 -0,58 184,14 Sekuro Plastik 22,36 -1,32 60,17 Selçuk Ecza Deposu 8,75 -0,23 -34,86 Selçuk Gıda 5,97 1,02 19,88 Selva Gıda Sanayi 7,31 3,84 Senkron Güvenlik 26,50 -1,78 0,91 Serve Film Prodüksiyon 15,08 1,55 -5,75 Servet GMYO 70,25 -1,06 -10,40 Seyitler Kimya 17,03 0,18 26,49 Silverline Endüstri 5,50 -0,18 -36,05 Sinpaş GMYO 4,17 2,71 -0,24 Smartiks Yazılım 5,63 -1,05 -36,46 Sodaş Sodyum Sanayii 21,30 -1,39 -19,12 Söktaş 2,28 -0,87 -29,86 Sönmez Filament 38,48 -0,05 -45,19 Sönmez Pamuklu 13,69 0,00 -42,96 Sumaş Suni Tahta 79,95 2,76 56,00 Şeker Fin. Kir. 5,45 -0,55 -14,84 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 8,73 1,04 21,94 Şok Marketler Ticaret 12,22 0,08 -2,09 T. Halk Bankası 4,73 -0,42 -14,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 -0,15 -35,93 T.S.K.B. 1,34 0,00 -23,27 T.Tuborg 16,99 0,00 -5,98 Taç Tarım Ürünleri 24,48 -4,00 132,48 Tat Gıda 8,87 -0,89 -23,28 TAV Havalimanları 23,22 -2,19 9,01 Taze Kuru Gıda 205,50 -0,19 -4,99 Tek-Art Turizm 1,43 0,00 -29,21 Tekfen Holding 14,42 -1,10 -12,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 -0,30 -23,32 Temapol Polimer Plastik 15,10 -1,63 31,30 TGS Dış Ticaret 13,78 -0,58 8,42 Tofaş Oto. Fab. 41,10 0,69 32,96 Torunlar GMYO 3,82 -2,30 -2,05 Trabzon Liman 28,26 -1,46 -12,02 Trabzonspor Sportif 3,44 1,47 40,98 Trend GMYO 6,75 1,20 -46,30 TSKB GMYO 3,30 0,00 -42,61 Tuğçelik 14,06 0,86 74,01 Tukaş 6,75 -0,74 -30,34 Turcas Petrol 3,44 0,00 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık 10,29 -0,19 Turkcell 15,60 1,23 1,98 Tümosan Motor ve Traktör 18,88 3,40 34,19 Tüpraş 100,00 -0,60 -7,41 Türk Hava Yolları 12,43 -1,43 -3,72 Türk İlaç Serum 15,14 1,34 Türk Prysmian Kablo 11,75 -0,34 -2,59 Türk Telekom 7,02 0,29 -13,25 Türk Traktör 179,20 1,24 5,18 Türker Proje Gayrimenkul 121,00 1,51 7,17 Türkiye Sigorta 4,84 -0,82 -21,66 Ufuk Yatırım 20,44 9,72 52,54 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 0,00 -10,38 Ulusoy Elektrik 54,65 -1,09 6,43 Ulusoy Un Sanayi 5,31 3,51 4,35 Umpaş Holding 1,22 0,00 -53,26 Uşak Seramik 1,91 2,14 -18,38 Utopya Turizm 20,20 3,59 -47,94 Uzertaş Boya 34,20 1,18 -39,58 Ülker Bisküvi 19,72 -0,05 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 5,21 1,96 Vakıf Fin. Kir. 8,59 -1,04 152,05 Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,54 -1,36 -11,14 Vakıflar Bankası 3,51 -0,85 -25,48 Vakko Tekstil 10,58 0,19 68,84 Vanet Gıda 5,34 0,00 -30,92 VBT Yazılım 25,92 7,64 Verusa Holding 45,38 -1,86 0,66 Verusaturk Girisim 22,40 -2,18 71,67 Vestel 29,74 0,07 52,30 Vestel Beyaz Eşya 47,32 0,81 26,60 Viking Kağıt 8,24 -1,44 -8,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,52 -0,79 -15,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,52 -0,65 -15,67 Yataş 14,12 0,71 -2,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,65 -0,54 -17,05 Yeni Gimat GMYO 13,67 -0,65 17,92 Yeşil GMYO 0,98 0,00 -28,99 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,15 -0,92 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.400,40 0,00 -26,92 Yonga Mobilya 20,96 2,85 -29,64 Yükselen Çelik 5,52 -0,90 5,51 Yünsa 11,10 -4,56 -20,09 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,61 0,00 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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