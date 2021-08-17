Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.553,90
|0,00
|-19,62
|İş Bankası (C)
|5,49
|-0,90
|-19,18
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|0,00
|-21,76
|İş Girişim
|9,21
|-0,11
|-51,40
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|0,27
|-11,85
|İş Yat. Ort.
|2,77
|-0,36
|-17,64
|İşbir Holding
|4.175,00
|-2,11
|52,51
|Işık Plastik
|39,12
|-3,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,55
|2,65
|-30,49
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,22
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,83
|0,35
|-14,49
|İzmir Fırça
|7,50
|9,97
|34,89
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|-0,98
|71,06
|Kafein Yazılım
|25,22
|-1,64
|18,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,04
|0,31
|Kaplamin
|24,90
|-2,66
|-26,33
|Kardemir (A)
|7,58
|-0,13
|27,39
|Kardemir (B)
|7,53
|-0,53
|42,88
|Kardemir (D)
|8,27
|0,36
|43,08
|Karel Elektronik
|33,22
|0,79
|44,06
|Karsan Otomotiv
|3,92
|1,29
|20,62
|Karsu Tekstil
|8,13
|-1,45
|-4,91
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,20
|0,00
|Kartonsan
|52,20
|-0,19
|-44,86
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|-0,68
|-4,87
|Kent Gıda
|196,00
|-0,51
|-44,88
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|-0,44
|-31,91
|Kervan Gıda
|16,51
|-0,30
|26,02
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,74
|-0,57
|-30,68
|Kızılbük GYO
|19,25
|4,05
|Klimasan Klima
|22,78
|6,45
|34,24
|Koç Holding
|23,76
|1,97
|16,17
|Konfrut Gıda
|17,81
|2,36
|5,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,65
|-1,81
|151,90
|Konya Çimento
|850,00
|-0,70
|-24,78
|Koray GMYO
|6,90
|-1,15
|55,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|0,42
|53,05
|Koza Altın
|104,90
|-0,38
|8,48
|Koza Madencilik
|13,93
|-1,35
|-10,07
|Körfez GMYO
|5,13
|0,79
|-11,55
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|42,90
|-1,83
|16,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|217,00
|-4,24
|37,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,55
|3,24
|10,87
|Kütahya Porselen
|59,55
|0,68
|18,04
|Kütahya Şeker Fabrikası
|47,94
|3,14
|Lider Faktoring
|2,96
|0,34
|-13,20
|Link Bilgisayar
|30,54
|-0,33
|-3,34
|Logo Yazılım
|38,60
|-1,33
|23,96
|Lokman Hekim Sağlık
|9,98
|0,00
|39,23
|Lüks Kadife
|45,94
|-0,56
|59,44
|Makina Takım
|3,04
|0,33
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|19,28
|9,98
|Marka Yatırım Holding
|4,66
|-4,31
|-27,53
|Marmaris Altınyunus
|162,30
|-1,52
|46,08
|Marshall
|233,20
|0,60
|-23,96
|Martı GMYO
|1,11
|0,91
|-56,53
|Martı Otel
|1,68
|-1,18
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,64
|-0,59
|Mavi Giyim
|58,25
|1,30
|12,87
|Mazhar Zorlu Holding
|38,02
|-1,20
|20,78
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,50
|4,66
|Mega Polietilen
|5,96
|-0,50
|-22,19
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,48
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,20
|0,69
|Merit Turizm
|16,00
|0,00
|54,45
|Merko Gıda
|4,89
|-0,61
|-43,40
|Metemtur Yatırım
|4,13
|2,48
|-48,92
|Metro Holding
|1,53
|0,00
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|0,86
|-18,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,00
|-24,89
|Migros Ticaret
|36,48
|0,55
|-14,77
|Milpa
|4,39
|-0,23
|-4,57
|Mistral GMYO
|4,13
|0,00
|-12,31
|MLP Sağlık
|24,10
|-0,82
|21,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|0,18
|21,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,38
|-0,54
|-37,72
|Mondi Tire Kutsan
|8,34
|1,09
|9,74
|Naturel Enerji
|37,22
|-0,27
|4,82
|Naturelgaz
|7,90
|0,00
|Net Holding
|3,98
|0,51
|16,03
|Netaş Telekom.
|17,98
|-0,28
|-35,97
|Niğbaş Niğde Beton
|11,03
|-1,52
|-78,79
|Nuh Çimento
|38,00
|-0,05
|-20,88
|Nurol GMYO
|16,56
|-0,60
|127,16
|Odaş Elektrik
|1,37
|-0,72
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,21
|0,16
|34,63
|Orma Orman Mahsulleri
|27,10
|-8,14
|84,10
|Osmanlı Menkul
|22,44
|-0,27
|-27,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-0,44
|-17,93
|Otokar
|343,70
|1,09
|12,95
|Oyak Çimento
|6,97
|-0,29
|-20,62
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|0,14
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|24,12
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,04
|-0,98
|-14,23
|Özak GMYO
|4,43
|0,91
|-13,14
|Özbal Çelik Boru
|12,95
|0,00
|97,71
|Özderici GMYO
|1,50
|-0,66
|-32,43
|Özerden Plastik
|8,28
|3,89
|-8,00
|Pamukova Elektrik
|34,60
|1,70
|62,29
|Panora GMYO
|6,49
|1,25
|8,84
|Papilon Savunma
|14,85
|-0,54
|-34,69
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|0,21
|-10,43
|Parsan
|28,44
|-0,42
|17,04
|Pegasus
|70,90
|-1,12
|-4,96
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,05
|0,00
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|78,45
|9,19
|Pera GMYO
|1,47
|0,00
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,04
|-0,69
|25,70
|Petkim
|6,08
|1,00
|22,09
|Petrokent Turizm
|1.986,70
|-0,66
|119,19
|Pınar Et ve Un
|16,76
|-0,36
|-23,41
|Pınar Su
|7,42
|-0,27
|-0,13
|Pınar Süt
|16,72
|-0,48
|-25,85
|Plastikkart
|17,89
|-0,50
|23,81
|Polisan Holding
|2,77
|0,00
|-27,95
|Politeknik Metal
|342,50
|-0,15
|-15,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,54
|-0,66
|-17,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,50
|3,29
|-37,35
|QNB Finansbank
|39,32
|-1,70
|-44,11
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,11
|-2,53
|Ral Yatırım Holding
|4,32
|-1,59
|-2,70
|Ray Sigorta
|9,87
|0,20
|-36,12
|Reysaş GMYO
|5,02
|-0,40
|-7,89
|Reysaş Lojistik
|4,14
|0,24
|-19,98
|Rhea Girişim
|1,85
|-0,54
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|16,19
|2,40
|18,09
|Royal Halı
|3,23
|-0,31
|-6,10
|RTA Laboratuvarları
|20,96
|1,45
|-30,78
|Sabancı Holding
|10,03
|-0,40
|-9,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,57
|-3,72
|-12,04
|Sanel Mühendislik
|4,92
|2,50
|43,86
|Sanifoam Sünger
|20,12
|1,98
|47,94
|Sanko Pazarlama
|10,20
|-0,29
|10,06
|Saray Matbaacılık
|4,28
|-1,38
|-51,20
|Sarkuysan
|12,73
|-2,38
|46,37
|Sasa Polyester
|28,18
|-0,56
|88,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,18
|-0,58
|184,14
|Sekuro Plastik
|22,36
|-1,32
|60,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|-0,23
|-34,86
|Selçuk Gıda
|5,97
|1,02
|19,88
|Selva Gıda Sanayi
|7,31
|3,84
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-1,78
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|15,08
|1,55
|-5,75
|Servet GMYO
|70,25
|-1,06
|-10,40
|Seyitler Kimya
|17,03
|0,18
|26,49
|Silverline Endüstri
|5,50
|-0,18
|-36,05
|Sinpaş GMYO
|4,17
|2,71
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,63
|-1,05
|-36,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,30
|-1,39
|-19,12
|Söktaş
|2,28
|-0,87
|-29,86
|Sönmez Filament
|38,48
|-0,05
|-45,19
|Sönmez Pamuklu
|13,69
|0,00
|-42,96
|Sumaş Suni Tahta
|79,95
|2,76
|56,00
|Şeker Fin. Kir.
|5,45
|-0,55
|-14,84
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|8,73
|1,04
|21,94
|Şok Marketler Ticaret
|12,22
|0,08
|-2,09
|T. Halk Bankası
|4,73
|-0,42
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,90
|-0,15
|-35,93
|T.S.K.B.
|1,34
|0,00
|-23,27
|T.Tuborg
|16,99
|0,00
|-5,98
|Taç Tarım Ürünleri
|24,48
|-4,00
|132,48
|Tat Gıda
|8,87
|-0,89
|-23,28
|TAV Havalimanları
|23,22
|-2,19
|9,01
|Taze Kuru Gıda
|205,50
|-0,19
|-4,99
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,00
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,42
|-1,10
|-12,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-0,30
|-23,32
|Temapol Polimer Plastik
|15,10
|-1,63
|31,30
|TGS Dış Ticaret
|13,78
|-0,58
|8,42
|Tofaş Oto. Fab.
|41,10
|0,69
|32,96
|Torunlar GMYO
|3,82
|-2,30
|-2,05
|Trabzon Liman
|28,26
|-1,46
|-12,02
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|1,47
|40,98
|Trend GMYO
|6,75
|1,20
|-46,30
|TSKB GMYO
|3,30
|0,00
|-42,61
|Tuğçelik
|14,06
|0,86
|74,01
|Tukaş
|6,75
|-0,74
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,44
|0,00
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,29
|-0,19
|Turkcell
|15,60
|1,23
|1,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,88
|3,40
|34,19
|Tüpraş
|100,00
|-0,60
|-7,41
|Türk Hava Yolları
|12,43
|-1,43
|-3,72
|Türk İlaç Serum
|15,14
|1,34
|Türk Prysmian Kablo
|11,75
|-0,34
|-2,59
|Türk Telekom
|7,02
|0,29
|-13,25
|Türk Traktör
|179,20
|1,24
|5,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,00
|1,51
|7,17
|Türkiye Sigorta
|4,84
|-0,82
|-21,66
|Ufuk Yatırım
|20,44
|9,72
|52,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|0,00
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|54,65
|-1,09
|6,43
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|3,51
|4,35
|Umpaş Holding
|1,22
|0,00
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,91
|2,14
|-18,38
|Utopya Turizm
|20,20
|3,59
|-47,94
|Uzertaş Boya
|34,20
|1,18
|-39,58
|Ülker Bisküvi
|19,72
|-0,05
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|5,21
|1,96
|Vakıf Fin. Kir.
|8,59
|-1,04
|152,05
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,97
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,54
|-1,36
|-11,14
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-0,85
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,58
|0,19
|68,84
|Vanet Gıda
|5,34
|0,00
|-30,92
|VBT Yazılım
|25,92
|7,64
|Verusa Holding
|45,38
|-1,86
|0,66
|Verusaturk Girisim
|22,40
|-2,18
|71,67
|Vestel
|29,74
|0,07
|52,30
|Vestel Beyaz Eşya
|47,32
|0,81
|26,60
|Viking Kağıt
|8,24
|-1,44
|-8,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|-0,79
|-15,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,52
|-0,65
|-15,67
|Yataş
|14,12
|0,71
|-2,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,65
|-0,54
|-17,05
|Yeni Gimat GMYO
|13,67
|-0,65
|17,92
|Yeşil GMYO
|0,98
|0,00
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,00
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|-0,92
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.400,40
|0,00
|-26,92
|Yonga Mobilya
|20,96
|2,85
|-29,64
|Yükselen Çelik
|5,52
|-0,90
|5,51
|Yünsa
|11,10
|-4,56
|-20,09
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,61
|0,00
|-36,34
(Son)
Kaynak: AA
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