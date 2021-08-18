Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.020,00
|0,00
|-20,94
|İş Bankası (C)
|5,66
|0,89
|-16,67
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,04
|0,33
|-21,24
|İş Girişim
|9,18
|0,00
|-51,56
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,34
|-1,10
|-13,60
|İş Yat. Ort.
|2,79
|0,36
|-17,04
|İşbir Holding
|4.175,20
|-0,11
|52,51
|Işık Plastik
|39,64
|1,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,56
|-2,50
|-30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|18,31
|0,60
|1,72
|İzmir Demir Çelik
|2,77
|-2,12
|-16,30
|İzmir Fırça
|7,24
|-3,47
|30,22
|Jantsa Jant Sanayi
|70,60
|-0,35
|70,33
|Kafein Yazılım
|24,96
|-1,73
|16,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,85
|-1,00
|Kaplamin
|24,68
|-1,28
|-26,98
|Kardemir (A)
|7,37
|-1,99
|23,87
|Kardemir (B)
|7,32
|-2,14
|38,90
|Kardemir (D)
|8,10
|-1,10
|40,14
|Karel Elektronik
|31,88
|1,14
|38,25
|Karsan Otomotiv
|3,82
|-2,55
|17,54
|Karsu Tekstil
|8,35
|1,95
|-2,34
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,83
|3,71
|Kartonsan
|52,75
|1,34
|-44,28
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|-0,34
|-6,17
|Kent Gıda
|196,60
|0,00
|-44,71
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|1,78
|-30,55
|Kervan Gıda
|16,70
|1,77
|27,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,74
|0,00
|-30,68
|Kızılbük GYO
|20,32
|1,96
|Klimasan Klima
|22,44
|-1,75
|32,23
|Koç Holding
|23,68
|-1,17
|15,78
|Konfrut Gıda
|17,40
|-1,42
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,35
|0,00
|150,63
|Konya Çimento
|848,50
|0,07
|-24,91
|Koray GMYO
|6,80
|-1,31
|52,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,82
|-1,16
|53,18
|Koza Altın
|106,00
|0,19
|9,62
|Koza Madencilik
|14,53
|1,04
|-6,20
|Körfez GMYO
|5,02
|-1,57
|-13,45
|Kristal Kola
|1,29
|-1,53
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|42,34
|-0,84
|14,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|211,90
|-0,94
|34,71
|Kuyaş Yatırım
|2,57
|1,58
|11,74
|Kütahya Porselen
|55,25
|-7,22
|9,51
|Kütahya Şeker Fabrikası
|46,32
|-1,74
|Lider Faktoring
|2,98
|-1,65
|-12,61
|Link Bilgisayar
|30,24
|-0,98
|-4,29
|Logo Yazılım
|38,68
|-0,05
|24,21
|Lokman Hekim Sağlık
|9,91
|-1,00
|38,25
|Lüks Kadife
|46,12
|-0,60
|60,07
|Makina Takım
|3,11
|1,97
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|18,69
|-3,06
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|9,87
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|164,10
|-0,97
|47,70
|Marshall
|230,90
|-0,56
|-24,71
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,74
|-1,14
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,14
|2,09
|Mavi Giyim
|57,25
|-0,95
|10,93
|Mazhar Zorlu Holding
|39,88
|-2,49
|26,68
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,36
|4,30
|Mega Polietilen
|5,83
|-1,19
|-23,89
|Menderes Tekstil
|2,12
|0,47
|-31,39
|Mercan Kimya
|10,06
|2,13
|Merit Turizm
|16,81
|2,00
|62,27
|Merko Gıda
|4,92
|0,61
|-43,06
|Metemtur Yatırım
|3,97
|-0,75
|-50,90
|Metro Holding
|1,52
|0,00
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|0,85
|-17,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-1,14
|-25,75
|Migros Ticaret
|36,50
|-0,44
|-14,72
|Milpa
|4,19
|-2,33
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,24
|-0,24
|-9,98
|MLP Sağlık
|24,18
|-0,90
|21,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,41
|0,00
|17,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,37
|0,00
|-37,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,32
|-0,48
|9,47
|Naturel Enerji
|37,10
|-1,54
|4,48
|Naturelgaz
|7,96
|1,02
|Net Holding
|4,03
|1,26
|17,49
|Netaş Telekom.
|17,64
|-0,45
|-37,18
|Niğbaş Niğde Beton
|10,99
|-0,81
|-78,87
|Nuh Çimento
|38,14
|-0,10
|-20,59
|Nurol GMYO
|16,69
|0,12
|128,94
|Odaş Elektrik
|1,36
|-0,73
|-53,48
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|-1,10
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|28,64
|-1,17
|94,57
|Osmanlı Menkul
|22,82
|1,06
|-26,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,00
|-17,93
|Otokar
|344,70
|0,26
|13,28
|Oyak Çimento
|6,97
|-0,99
|-20,62
|Oyak Yat. Ort.
|7,02
|-0,28
|1,71
|Oyak Yatırım Menkul
|24,08
|0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,04
|0,00
|-14,23
|Özak GMYO
|4,62
|4,29
|-9,41
|Özbal Çelik Boru
|13,53
|5,46
|106,56
|Özderici GMYO
|1,54
|0,65
|-30,63
|Özerden Plastik
|8,00
|1,01
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|33,78
|-3,49
|58,44
|Panora GMYO
|6,59
|-1,64
|10,52
|Papilon Savunma
|14,85
|-1,53
|-34,69
|Park Elek.Madencilik
|4,85
|0,41
|-9,68
|Parsan
|28,16
|-1,95
|15,88
|Pegasus
|69,40
|-1,77
|-6,97
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,05
|0,66
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|75,95
|1,54
|Pera GMYO
|1,50
|0,00
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|0,52
|25,81
|Petkim
|6,05
|-0,66
|21,49
|Petrokent Turizm
|2.018,90
|1,96
|122,74
|Pınar Et ve Un
|16,97
|0,59
|-22,45
|Pınar Su
|7,34
|-1,34
|-1,21
|Pınar Süt
|16,97
|0,83
|-24,74
|Plastikkart
|18,03
|0,33
|24,78
|Polisan Holding
|2,77
|-0,36
|-27,95
|Politeknik Metal
|358,00
|-0,56
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-6,95
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|-2,56
|-39,35
|QNB Finansbank
|39,66
|0,20
|-43,62
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,04
|-0,23
|Ral Yatırım Holding
|4,24
|-1,85
|-4,50
|Ray Sigorta
|9,85
|0,31
|-36,25
|Reysaş GMYO
|4,91
|-1,60
|-9,91
|Reysaş Lojistik
|4,11
|-0,24
|-20,56
|Rhea Girişim
|1,84
|0,00
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|16,03
|-1,41
|16,92
|Royal Halı
|3,25
|0,93
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|20,88
|0,19
|-31,04
|Sabancı Holding
|10,05
|0,00
|-8,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,13
|-3,39
|-16,08
|Sanel Mühendislik
|4,99
|1,42
|45,91
|Sanifoam Sünger
|22,14
|4,43
|62,79
|Sanko Pazarlama
|10,36
|-0,19
|11,78
|Saray Matbaacılık
|4,53
|0,22
|-48,35
|Sarkuysan
|12,85
|1,34
|47,74
|Sasa Polyester
|28,14
|-0,21
|87,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,12
|-0,41
|183,43
|Sekuro Plastik
|22,50
|-1,75
|61,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,98
|1,81
|-33,14
|Selçuk Gıda
|6,90
|6,15
|38,55
|Selva Gıda Sanayi
|8,12
|7,41
|Senkron Güvenlik
|29,00
|8,05
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|16,90
|9,74
|5,62
|Servet GMYO
|78,50
|2,61
|0,13
|Seyitler Kimya
|17,21
|0,88
|27,83
|Silverline Endüstri
|5,57
|0,54
|-35,23
|Sinpaş GMYO
|4,24
|-0,24
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,59
|-0,53
|-36,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|-1,41
|-20,26
|Söktaş
|2,34
|1,30
|-28,02
|Sönmez Filament
|38,58
|-0,21
|-45,04
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|2,94
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|83,50
|3,60
|62,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,40
|0,00
|-15,63
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|8,71
|-0,23
|21,66
|Şok Marketler Ticaret
|12,38
|0,65
|-0,80
|T. Halk Bankası
|4,90
|2,08
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,80
|-0,25
|-36,25
|T.S.K.B.
|1,35
|0,00
|-22,70
|T.Tuborg
|16,90
|-0,71
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|26,10
|0,93
|147,86
|Tat Gıda
|9,06
|1,34
|-21,64
|TAV Havalimanları
|22,90
|-1,89
|7,51
|Taze Kuru Gıda
|200,00
|-0,89
|-7,54
|Tek-Art Turizm
|1,41
|-0,70
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,53
|-0,14
|-11,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|-0,30
|-23,56
|Temapol Polimer Plastik
|15,27
|1,39
|32,78
|TGS Dış Ticaret
|13,58
|-1,16
|6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|40,50
|-1,41
|31,02
|Torunlar GMYO
|3,77
|-1,31
|-3,33
|Trabzon Liman
|28,26
|-0,63
|-12,02
|Trabzonspor Sportif
|3,35
|-1,76
|37,30
|Trend GMYO
|6,63
|-0,15
|-47,26
|TSKB GMYO
|3,37
|0,90
|-41,39
|Tuğçelik
|14,03
|0,00
|73,64
|Tukaş
|6,76
|0,15
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,46
|0,58
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,42
|0,19
|Turkcell
|15,81
|0,57
|3,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,10
|0,33
|28,64
|Tüpraş
|103,10
|0,39
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|12,33
|-0,88
|-4,49
|Türk İlaç Serum
|15,42
|2,12
|Türk Prysmian Kablo
|12,20
|3,83
|1,14
|Türk Telekom
|7,13
|0,99
|-11,89
|Türk Traktör
|178,00
|-1,17
|4,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,10
|-0,57
|7,26
|Türkiye Sigorta
|4,83
|-0,41
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|22,30
|8,89
|66,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|-2,08
|-11,08
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|0,36
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|5,46
|2,06
|7,30
|Umpaş Holding
|1,21
|0,00
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,89
|-1,05
|-19,23
|Utopya Turizm
|20,10
|0,50
|-48,20
|Uzertaş Boya
|31,80
|-7,02
|-43,82
|Ülker Bisküvi
|19,68
|-0,20
|-11,82
|Ünlü Yatırım Holding
|5,28
|0,38
|Vakıf Fin. Kir.
|8,56
|0,35
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,48
|-0,67
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,47
|-0,31
|-12,09
|Vakıflar Bankası
|3,61
|1,40
|-23,35
|Vakko Tekstil
|11,46
|8,11
|82,88
|Vanet Gıda
|5,77
|-1,70
|-25,36
|VBT Yazılım
|25,76
|-2,72
|Verusa Holding
|45,32
|0,40
|0,53
|Verusaturk Girisim
|22,38
|0,27
|71,52
|Vestel
|29,70
|-0,40
|52,09
|Vestel Beyaz Eşya
|47,66
|0,63
|27,51
|Viking Kağıt
|6,99
|-7,17
|-22,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|-0,38
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,38
|-0,72
|-16,06
|Yataş
|14,32
|0,77
|-0,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,78
|4,13
|-14,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,78
|0,88
|18,87
|Yeşil GMYO
|0,96
|-1,03
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|-0,93
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.766,00
|3,21
|-24,58
|Yonga Mobilya
|22,92
|6,60
|-23,06
|Yükselen Çelik
|5,51
|0,92
|5,32
|Yünsa
|10,94
|-0,91
|-21,25
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|-0,62
|-36,73
(Son)
Kaynak: AA
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