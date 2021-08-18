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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.08.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.020,000,00-20,94
İş Bankası (C)5,660,89-16,67
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,040,33-21,24
İş Girişim9,180,00-51,56
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.14,34-1,10-13,60
İş Yat. Ort.2,790,36-17,04
İşbir Holding4.175,20-0,1152,51
Işık Plastik39,641,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,56-2,50-30,04
İz Hayvancılık Tarım18,310,601,72
İzmir Demir Çelik2,77-2,12-16,30
İzmir Fırça7,24-3,4730,22
Jantsa Jant Sanayi70,60-0,3570,33
Kafein Yazılım24,96-1,7316,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,85-1,00

Kaplamin24,68-1,28-26,98
Kardemir (A)7,37-1,9923,87
Kardemir (B)7,32-2,1438,90
Kardemir (D)8,10-1,1040,14
Karel Elektronik31,881,1438,25
Karsan Otomotiv3,82-2,5517,54
Karsu Tekstil8,351,95-2,34
Kartal Yenilenebilir Enerji14,833,71

Kartonsan52,751,34-44,28
Katmerciler Ekipman2,89-0,34-6,17
Kent Gıda196,600,00-44,71
Kerevitaş Gıda4,571,78-30,55
Kervan Gıda16,701,7727,47
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GYO20,321,96

Klimasan Klima22,44-1,7532,23
Koç Holding23,68-1,1715,78
Konfrut Gıda17,40-1,422,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,350,00150,63
Konya Çimento848,500,07-24,91
Koray GMYO6,80-1,3152,81
Kordsa Teknik Tekstil23,82-1,1653,18
Koza Altın106,000,199,62
Koza Madencilik14,531,04-6,20
Körfez GMYO5,02-1,57-13,45
Kristal Kola1,29-1,53-57,77
Kron Telekomünikasyon42,34-0,8414,93
Kuştur Kuşadası Turizm211,90-0,9434,71
Kuyaş Yatırım2,571,5811,74
Kütahya Porselen55,25-7,229,51
Kütahya Şeker Fabrikası46,32-1,74

Lider Faktoring2,98-1,65-12,61
Link Bilgisayar30,24-0,98-4,29
Logo Yazılım38,68-0,0524,21
Lokman Hekim Sağlık9,91-1,0038,25
Lüks Kadife46,12-0,6060,07
Makina Takım3,111,97-8,80
Manas Enerji Yönetimi18,69-3,06

Marka Yatırım Holding5,019,87-22,08
Marmaris Altınyunus164,10-0,9747,70
Marshall230,90-0,56-24,71
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,74-1,14-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım34,142,09

Mavi Giyim57,25-0,9510,93
Mazhar Zorlu Holding39,88-2,4926,68
Meditera Tıbbi Malzeme38,364,30

Mega Polietilen5,83-1,19-23,89
Menderes Tekstil2,120,47-31,39
Mercan Kimya10,062,13

Merit Turizm16,812,0062,27
Merko Gıda4,920,61-43,06
Metemtur Yatırım3,97-0,75-50,90
Metro Holding1,520,00-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,380,85-17,65
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,14-25,75
Migros Ticaret36,50-0,44-14,72
Milpa4,19-2,33-8,91
Mistral GMYO4,24-0,24-9,98
MLP Sağlık24,18-0,9021,69
MMC San. ve Tic. Yat.5,410,0017,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,370,00-37,81
Mondi Tire Kutsan8,32-0,489,47
Naturel Enerji37,10-1,544,48
Naturelgaz7,961,02

Net Holding4,031,2617,49
Netaş Telekom.17,64-0,45-37,18
Niğbaş Niğde Beton10,99-0,81-78,87
Nuh Çimento38,14-0,10-20,59
Nurol GMYO16,690,12128,94
Odaş Elektrik1,36-0,73-53,48
Orge Enerji Elektrik6,30-1,1036,59
Orma Orman Mahsulleri28,64-1,1794,57
Osmanlı Menkul22,821,06-26,01
Ostim Endüstriyel Yat2,260,00-17,93
Otokar344,700,2613,28
Oyak Çimento6,97-0,99-20,62
Oyak Yat. Ort.7,02-0,281,71
Oyak Yatırım Menkul24,080,25

Oylum Sınai Yatırımlar4,040,00-14,23
Özak GMYO4,624,29-9,41
Özbal Çelik Boru13,535,46106,56
Özderici GMYO1,540,65-30,63
Özerden Plastik8,001,01-11,11
Pamukova Elektrik33,78-3,4958,44
Panora GMYO6,59-1,6410,52
Papilon Savunma14,85-1,53-34,69
Park Elek.Madencilik4,850,41-9,68
Parsan28,16-1,9515,88
Pegasus69,40-1,77-6,97
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,050,66-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım75,951,54

Pera GMYO1,500,00-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,060,5225,81
Petkim6,05-0,6621,49
Petrokent Turizm2.018,901,96122,74
Pınar Et ve Un16,970,59-22,45
Pınar Su7,34-1,34-1,21
Pınar Süt16,970,83-24,74
Plastikkart18,030,3324,78
Polisan Holding2,77-0,36-27,95
Politeknik Metal358,00-0,56-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,15-6,95-24,27
QNB Finans Fin. Kir.76,00-2,56-39,35
QNB Finansbank39,660,20-43,62
QUA Granite Hayal Yapı13,04-0,23

Ral Yatırım Holding4,24-1,85-4,50
Ray Sigorta9,850,31-36,25
Reysaş GMYO4,91-1,60-9,91
Reysaş Lojistik4,11-0,24-20,56
Rhea Girişim1,840,00-50,54
Rodrigo Tekstil16,03-1,4116,92
Royal Halı3,250,93-5,52
RTA Laboratuvarları20,880,19-31,04
Sabancı Holding10,050,00-8,85
Safkar Ege Soğutmacılık9,13-3,39-16,08
Sanel Mühendislik4,991,4245,91
Sanifoam Sünger22,144,4362,79
Sanko Pazarlama10,36-0,1911,78
Saray Matbaacılık4,530,22-48,35
Sarkuysan12,851,3447,74
Sasa Polyester28,14-0,2187,79
Say Yenilenebilir Enerji24,12-0,41183,43
Sekuro Plastik22,50-1,7561,17
Selçuk Ecza Deposu8,981,81-33,14
Selçuk Gıda6,906,1538,55
Selva Gıda Sanayi8,127,41

Senkron Güvenlik29,008,0510,43
Serve Film Prodüksiyon16,909,745,62
Servet GMYO78,502,610,13
Seyitler Kimya17,210,8827,83
Silverline Endüstri5,570,54-35,23
Sinpaş GMYO4,24-0,241,44
Smartiks Yazılım5,59-0,53-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii21,00-1,41-20,26
Söktaş2,341,30-28,02
Sönmez Filament38,58-0,21-45,04
Sönmez Pamuklu14,002,94-41,67
Sumaş Suni Tahta83,503,6062,93
Şeker Fin. Kir.5,400,00-15,63
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam8,71-0,2321,66
Şok Marketler Ticaret12,380,65-0,80
T. Halk Bankası4,902,08-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,80-0,25-36,25
T.S.K.B.1,350,00-22,70
T.Tuborg16,90-0,71-6,47
Taç Tarım Ürünleri26,100,93147,86
Tat Gıda9,061,34-21,64
TAV Havalimanları22,90-1,897,51
Taze Kuru Gıda200,00-0,89-7,54
Tek-Art Turizm1,41-0,70-30,20
Tekfen Holding14,53-0,14-11,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,62-0,30-23,56
Temapol Polimer Plastik15,271,3932,78
TGS Dış Ticaret13,58-1,166,85
Tofaş Oto. Fab.40,50-1,4131,02
Torunlar GMYO3,77-1,31-3,33
Trabzon Liman28,26-0,63-12,02
Trabzonspor Sportif3,35-1,7637,30
Trend GMYO6,63-0,15-47,26
TSKB GMYO3,370,90-41,39
Tuğçelik14,030,0073,64
Tukaş6,760,15-30,24
Turcas Petrol3,460,58-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık10,420,19

Turkcell15,810,573,35
Tümosan Motor ve Traktör18,100,3328,64
Tüpraş103,100,39-4,54
Türk Hava Yolları12,33-0,88-4,49
Türk İlaç Serum15,422,12

Türk Prysmian Kablo12,203,831,14
Türk Telekom7,130,99-11,89
Türk Traktör178,00-1,174,48
Türker Proje Gayrimenkul121,10-0,577,26
Türkiye Sigorta4,83-0,41-21,82
Ufuk Yatırım22,308,8966,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-2,08-11,08
Ulusoy Elektrik56,000,369,06
Ulusoy Un Sanayi5,462,067,30
Umpaş Holding1,210,00-53,64
Uşak Seramik1,89-1,05-19,23
Utopya Turizm20,100,50-48,20
Uzertaş Boya31,80-7,02-43,82
Ülker Bisküvi19,68-0,20-11,82
Ünlü Yatırım Holding5,280,38

Vakıf Fin. Kir.8,560,35151,17
Vakıf GMYO1,48-0,67-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,47-0,31-12,09
Vakıflar Bankası3,611,40-23,35
Vakko Tekstil11,468,1182,88
Vanet Gıda5,77-1,70-25,36
VBT Yazılım25,76-2,72

Verusa Holding45,320,400,53
Verusaturk Girisim22,380,2771,52
Vestel29,70-0,4052,09
Vestel Beyaz Eşya47,660,6327,51
Viking Kağıt6,99-7,17-22,33
Yapı ve Kredi Bank.2,59-0,38-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,38-0,72-16,06
Yataş14,320,77-0,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,784,13-14,09
Yeni Gimat GMYO13,780,8818,87
Yeşil GMYO0,96-1,03-30,43
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,14-0,93-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.766,003,21-24,58
Yonga Mobilya22,926,60-23,06
Yükselen Çelik5,510,925,32
Yünsa10,94-0,91-21,25
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,60-0,62-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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