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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

19.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.999,700,00-20,99
İş Bankası (C)5,59-1,06-17,71
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,99-0,99-22,54
İş Girişim9,131,00-51,82
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.13,92-1,49-16,13
İş Yat. Ort.2,760,00-17,93
İşbir Holding4.225,000,5954,33
Işık Plastik39,32-0,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,50-1,32-32,74
İz Hayvancılık Tarım18,280,221,56
İzmir Demir Çelik2,72-0,73-17,81
İzmir Fırça7,404,2333,09
Jantsa Jant Sanayi71,051,6571,42
Kafein Yazılım24,680,0015,65
Kalekim Kimyevi Maddeler12,62-1,02

Kaplamin25,023,22-25,98
Kardemir (A)7,02-2,9017,98
Kardemir (B)7,02-2,2333,21
Kardemir (D)7,78-2,2634,60
Karel Elektronik32,983,0043,02
Karsan Otomotiv3,77-0,2616,00
Karsu Tekstil8,17-1,57-4,44
Kartal Yenilenebilir Enerji15,941,53

Kartonsan51,50-0,96-45,60
Katmerciler Ekipman2,981,36-3,25
Kent Gıda194,00-1,02-45,44
Kerevitaş Gıda4,46-1,33-32,22
Kervan Gıda16,551,2226,32
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Kızılbük GYO21,120,76

Klimasan Klima22,801,3334,35
Koç Holding23,07-2,2512,80
Konfrut Gıda17,581,624,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,90-1,45144,51
Konya Çimento827,30-0,56-26,79
Koray GMYO6,850,7453,93
Kordsa Teknik Tekstil23,58-0,0851,64
Koza Altın104,100,197,65
Koza Madencilik14,381,77-7,17
Körfez GMYO5,070,80-12,59
Kristal Kola1,26-1,56-58,76
Kron Telekomünikasyon41,880,2413,68
Kuştur Kuşadası Turizm202,402,7428,67
Kuyas Yatırım2,69-1,4716,96
Kütahya Porselen56,151,4511,30
Kütahya Şeker Fabrikası52,501,25

Lider Faktoring2,960,00-13,20
Link Bilgisayar29,96-0,53-5,18
Logo Yazılım38,940,7225,05
Lokman Hekim Sağlık9,940,4038,67
Lüks Kadife45,64-0,9158,40
Makina Takım3,110,97-8,80
Manas Enerji Yönetimi18,17-0,44

Marka Yatırım Holding5,183,39-19,44
Marmaris Altınyunus161,40-0,9845,27
Marshall231,200,57-24,62
Martı GMYO1,07-0,93-58,10
Martı Otel1,70-0,58-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım33,72-0,35

Mavi Giyim56,65-1,059,77
Mazhar Zorlu Holding39,524,1625,54
Meditera Tıbbi Malzeme37,60-1,10

Mega Polietilen5,71-1,21-25,46
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya9,66-3,50

Merit Turizm17,422,4768,16
Merko Gıda4,82-0,41-44,21
Metemtur Yatırım3,84-2,04-52,51
Metro Holding1,50-0,66-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,411,69-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret36,340,17-15,09
Milpa4,180,00-9,13
Mistral GMYO4,160,97-11,68
MLP Sağlık24,620,1623,91
MMC San. ve Tic. Yat.5,706,1523,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,27-37,89
Mondi Tire Kutsan8,310,249,34
Naturel Enerji36,70-0,113,36
Naturelgaz7,92-0,50

Net Holding4,07-0,4918,66
Netaş Telekom.17,00-0,53-39,46
Niğbaş Niğde Beton11,24-2,52-78,38
Nuh Çimento37,30-1,17-22,34
Nurol GMYO16,44-0,42125,51
Odaş Elektrik1,400,72-52,11
Orge Enerji Elektrik6,631,5343,74
Orma Orman Mahsulleri27,60-3,1687,50
Osmanlı Menkul23,463,99-23,93
Ostim Endüstriyel Yat2,240,00-18,66
Otokar336,40-0,5610,55
Oyak Çimento6,82-1,59-22,32
Oyak Yat. Ort.6,89-0,86-0,17
Oyak Yatırım Menkul23,84-0,67

Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,25-15,50
Özak GMYO4,53-0,88-11,18
Özbal Çelik Boru13,391,83104,43
Özderici GMYO1,55-1,90-30,18
Özerden Plastik7,83-0,76-13,00
Pamukova Elektrik33,78-0,4758,44
Panora GMYO6,58-0,1510,35
Papilon Savunma14,56-0,55-35,97
Park Elek.Madencilik4,791,91-10,80
Parsan28,160,8615,88
Pegasus69,650,94-6,64
Peker GMYO0,930,00-60,24
Penguen Gıda2,98-1,32-40,99
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım88,507,60

Pera GMYO1,500,00-14,37
Pergamon Dış Ticaret22,80-0,2624,39
Petkim5,90-1,0118,47
Petrokent Turizm2.050,002,98126,17
Pınar Et ve Un16,81-0,83-23,18
Pınar Su7,42-0,40-0,13
Pınar Süt16,80-0,77-25,50
Plastikkart18,340,1126,92
Polisan Holding2,72-1,09-29,25
Politeknik Metal363,800,64-10,33
Prizma Press Matbaacılık4,20-0,47-23,36
QNB Finans Fin. Kir.77,902,50-37,83
QNB Finansbank39,660,20-43,62
QUA Granite Hayal Yapı13,15-1,42

Ral Yatırım Holding4,13-1,43-6,98
Ray Sigorta9,750,00-36,89
Reysaş GMYO4,960,00-8,99
Reysaş Lojistik4,02-0,74-22,30
Rhea Girişim1,79-2,19-51,88
Rodrigo Tekstil15,660,1314,22
Royal Halı3,19-0,31-7,27
RTA Laboratuvarları21,020,10-30,58
Sabancı Holding9,97-0,10-9,58
Safkar Ege Soğutmacılık9,15-0,54-15,90
Sanel Mühendislik5,00-0,2046,20
Sanifoam Sünger21,38-2,8257,21
Sanko Pazarlama10,250,0010,60
Saray Matbaacılık4,50-0,66-48,69
Sarkuysan12,53-2,4144,07
Sasa Polyester27,960,5086,59
Say Yenilenebilir Enerji23,64-1,66177,79
Sekuro Plastik23,042,2265,04
Selçuk Ecza Deposu8,90-2,20-33,74
Selçuk Gıda7,224,3444,98
Selva Gıda Sanayi8,30-0,12

Senkron Güvenlik27,46-2,284,57
Serve Film Prodüksiyon15,50-3,13-3,13
Servet GMYO77,55-3,00-1,08
Seyitler Kimya18,034,1033,92
Silverline Endüstri5,62-1,06-34,65
Sinpaş GMYO4,393,295,02
Smartiks Yazılım5,54-0,89-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii20,580,00-21,86
Söktaş2,406,19-26,17
Sönmez Filament38,46-0,36-45,21
Sönmez Pamuklu13,90-0,36-42,08
Sumaş Suni Tahta80,00-1,4856,10
Şeker Fin. Kir.5,33-0,74-16,72
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,730,6921,94
Şok Marketler Ticaret12,18-0,98-2,41
T. Halk Bankası4,941,44-11,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,65-0,51-36,74
T.S.K.B.1,32-1,49-24,42
T.Tuborg16,78-0,12-7,14
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda8,84-0,79-23,54
TAV Havalimanları22,960,447,79
Taze Kuru Gıda202,901,96-6,20
Tek-Art Turizm1,39-0,71-31,19
Tekfen Holding14,35-0,76-12,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,48-0,31-25,17
Temapol Polimer Plastik14,73-2,5128,09
TGS Dış Ticaret13,400,985,43
Tofaş Oto. Fab.40,920,7932,38
Torunlar GMYO3,760,80-3,59
Trabzon Liman28,12-0,35-12,45
Trabzonspor Sportif3,310,6135,66
Trend GMYO6,712,60-46,62
TSKB GMYO3,677,31-36,17
Tuğçelik14,300,7076,98
Tukaş6,871,03-29,10
Turcas Petrol3,40-1,16-29,90
Tureks Turizm Taşımacılık10,360,39

Turkcell15,69-0,322,57
Tümosan Motor ve Traktör18,401,2730,77
Tüpraş100,80-0,88-6,67
Türk Hava Yolları12,290,74-4,80
Türk İlaç Serum15,16-0,07

Türk Prysmian Kablo12,161,000,81
Türk Telekom7,10-0,56-12,26
Türk Traktör173,80-0,972,01
Türker Proje Gayrimenkul121,60-2,727,71
Türkiye Sigorta4,78-0,83-22,63
Ufuk Yatırım24,769,9584,78
Ulaşlar Turizm Yat.3,75-1,06-11,56
Ulusoy Elektrik53,70-1,474,58
Ulusoy Un Sanayi5,50-2,318,09
Umpaş Holding1,255,93-52,11
Uşak Seramik1,84-1,60-21,37
Utopya Turizm20,501,99-47,16
Uzertaş Boya32,78-0,67-42,08
Ülker Bisküvi19,36-0,72-13,25
Ünlü Yatırım Holding5,312,71

Vakıf Fin. Kir.8,39-0,59146,19
Vakıf GMYO1,460,00-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,33-0,78-13,99
Vakıflar Bankası3,590,28-23,78
Vakko Tekstil10,50-2,7867,56
Vanet Gıda5,642,36-27,04
VBT Yazılım26,605,98

Verusa Holding44,76-0,58-0,71
Verusaturk Girisim21,96-1,0868,30
Vestel29,14-0,6149,22
Vestel Beyaz Eşya46,90-0,4225,48
Viking Kağıt7,579,87-15,89
Yapı ve Kredi Bank.2,56-1,16-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,28-0,13-16,33
Yataş14,04-3,04-2,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,660,00-16,82
Yeni Gimat GMYO13,73-0,4418,44
Yeşil GMYO0,95-1,04-31,16
Yeşil Yapı1,05-0,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,140,47-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.050,100,00-29,17
Yonga Mobilya22,08-6,44-25,88
Yükselen Çelik5,40-1,463,21
Yünsa10,61-1,39-23,62
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,590,63-37,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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