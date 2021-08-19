Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.999,70
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,59
|-1,06
|-17,71
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|-0,99
|-22,54
|İş Girişim
|9,13
|1,00
|-51,82
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,92
|-1,49
|-16,13
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,00
|-17,93
|İşbir Holding
|4.225,00
|0,59
|54,33
|Işık Plastik
|39,32
|-0,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|-22,81
|İttifak Holding
|1,50
|-1,32
|-32,74
|İz Hayvancılık Tarım
|18,28
|0,22
|1,56
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|-0,73
|-17,81
|İzmir Fırça
|7,40
|4,23
|33,09
|Jantsa Jant Sanayi
|71,05
|1,65
|71,42
|Kafein Yazılım
|24,68
|0,00
|15,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,62
|-1,02
|Kaplamin
|25,02
|3,22
|-25,98
|Kardemir (A)
|7,02
|-2,90
|17,98
|Kardemir (B)
|7,02
|-2,23
|33,21
|Kardemir (D)
|7,78
|-2,26
|34,60
|Karel Elektronik
|32,98
|3,00
|43,02
|Karsan Otomotiv
|3,77
|-0,26
|16,00
|Karsu Tekstil
|8,17
|-1,57
|-4,44
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,94
|1,53
|Kartonsan
|51,50
|-0,96
|-45,60
|Katmerciler Ekipman
|2,98
|1,36
|-3,25
|Kent Gıda
|194,00
|-1,02
|-45,44
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|-1,33
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,55
|1,22
|26,32
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Kızılbük GYO
|21,12
|0,76
|Klimasan Klima
|22,80
|1,33
|34,35
|Koç Holding
|23,07
|-2,25
|12,80
|Konfrut Gıda
|17,58
|1,62
|4,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,90
|-1,45
|144,51
|Konya Çimento
|827,30
|-0,56
|-26,79
|Koray GMYO
|6,85
|0,74
|53,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,58
|-0,08
|51,64
|Koza Altın
|104,10
|0,19
|7,65
|Koza Madencilik
|14,38
|1,77
|-7,17
|Körfez GMYO
|5,07
|0,80
|-12,59
|Kristal Kola
|1,26
|-1,56
|-58,76
|Kron Telekomünikasyon
|41,88
|0,24
|13,68
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,40
|2,74
|28,67
|Kuyas Yatırım
|2,69
|-1,47
|16,96
|Kütahya Porselen
|56,15
|1,45
|11,30
|Kütahya Şeker Fabrikası
|52,50
|1,25
|Lider Faktoring
|2,96
|0,00
|-13,20
|Link Bilgisayar
|29,96
|-0,53
|-5,18
|Logo Yazılım
|38,94
|0,72
|25,05
|Lokman Hekim Sağlık
|9,94
|0,40
|38,67
|Lüks Kadife
|45,64
|-0,91
|58,40
|Makina Takım
|3,11
|0,97
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|18,17
|-0,44
|Marka Yatırım Holding
|5,18
|3,39
|-19,44
|Marmaris Altınyunus
|161,40
|-0,98
|45,27
|Marshall
|231,20
|0,57
|-24,62
|Martı GMYO
|1,07
|-0,93
|-58,10
|Martı Otel
|1,70
|-0,58
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,72
|-0,35
|Mavi Giyim
|56,65
|-1,05
|9,77
|Mazhar Zorlu Holding
|39,52
|4,16
|25,54
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,60
|-1,10
|Mega Polietilen
|5,71
|-1,21
|-25,46
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,00
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,66
|-3,50
|Merit Turizm
|17,42
|2,47
|68,16
|Merko Gıda
|4,82
|-0,41
|-44,21
|Metemtur Yatırım
|3,84
|-2,04
|-52,51
|Metro Holding
|1,50
|-0,66
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|1,69
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|36,34
|0,17
|-15,09
|Milpa
|4,18
|0,00
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,16
|0,97
|-11,68
|MLP Sağlık
|24,62
|0,16
|23,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|6,15
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,36
|-0,27
|-37,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,31
|0,24
|9,34
|Naturel Enerji
|36,70
|-0,11
|3,36
|Naturelgaz
|7,92
|-0,50
|Net Holding
|4,07
|-0,49
|18,66
|Netaş Telekom.
|17,00
|-0,53
|-39,46
|Niğbaş Niğde Beton
|11,24
|-2,52
|-78,38
|Nuh Çimento
|37,30
|-1,17
|-22,34
|Nurol GMYO
|16,44
|-0,42
|125,51
|Odaş Elektrik
|1,40
|0,72
|-52,11
|Orge Enerji Elektrik
|6,63
|1,53
|43,74
|Orma Orman Mahsulleri
|27,60
|-3,16
|87,50
|Osmanlı Menkul
|23,46
|3,99
|-23,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|0,00
|-18,66
|Otokar
|336,40
|-0,56
|10,55
|Oyak Çimento
|6,82
|-1,59
|-22,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|-0,86
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|23,84
|-0,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-0,25
|-15,50
|Özak GMYO
|4,53
|-0,88
|-11,18
|Özbal Çelik Boru
|13,39
|1,83
|104,43
|Özderici GMYO
|1,55
|-1,90
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,83
|-0,76
|-13,00
|Pamukova Elektrik
|33,78
|-0,47
|58,44
|Panora GMYO
|6,58
|-0,15
|10,35
|Papilon Savunma
|14,56
|-0,55
|-35,97
|Park Elek.Madencilik
|4,79
|1,91
|-10,80
|Parsan
|28,16
|0,86
|15,88
|Pegasus
|69,65
|0,94
|-6,64
|Peker GMYO
|0,93
|0,00
|-60,24
|Penguen Gıda
|2,98
|-1,32
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|88,50
|7,60
|Pera GMYO
|1,50
|0,00
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,80
|-0,26
|24,39
|Petkim
|5,90
|-1,01
|18,47
|Petrokent Turizm
|2.050,00
|2,98
|126,17
|Pınar Et ve Un
|16,81
|-0,83
|-23,18
|Pınar Su
|7,42
|-0,40
|-0,13
|Pınar Süt
|16,80
|-0,77
|-25,50
|Plastikkart
|18,34
|0,11
|26,92
|Polisan Holding
|2,72
|-1,09
|-29,25
|Politeknik Metal
|363,80
|0,64
|-10,33
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|-0,47
|-23,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|77,90
|2,50
|-37,83
|QNB Finansbank
|39,66
|0,20
|-43,62
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,15
|-1,42
|Ral Yatırım Holding
|4,13
|-1,43
|-6,98
|Ray Sigorta
|9,75
|0,00
|-36,89
|Reysaş GMYO
|4,96
|0,00
|-8,99
|Reysaş Lojistik
|4,02
|-0,74
|-22,30
|Rhea Girişim
|1,79
|-2,19
|-51,88
|Rodrigo Tekstil
|15,66
|0,13
|14,22
|Royal Halı
|3,19
|-0,31
|-7,27
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|0,10
|-30,58
|Sabancı Holding
|9,97
|-0,10
|-9,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,15
|-0,54
|-15,90
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-0,20
|46,20
|Sanifoam Sünger
|21,38
|-2,82
|57,21
|Sanko Pazarlama
|10,25
|0,00
|10,60
|Saray Matbaacılık
|4,50
|-0,66
|-48,69
|Sarkuysan
|12,53
|-2,41
|44,07
|Sasa Polyester
|27,96
|0,50
|86,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,64
|-1,66
|177,79
|Sekuro Plastik
|23,04
|2,22
|65,04
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|-2,20
|-33,74
|Selçuk Gıda
|7,22
|4,34
|44,98
|Selva Gıda Sanayi
|8,30
|-0,12
|Senkron Güvenlik
|27,46
|-2,28
|4,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-3,13
|-3,13
|Servet GMYO
|77,55
|-3,00
|-1,08
|Seyitler Kimya
|18,03
|4,10
|33,92
|Silverline Endüstri
|5,62
|-1,06
|-34,65
|Sinpaş GMYO
|4,39
|3,29
|5,02
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-0,89
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,58
|0,00
|-21,86
|Söktaş
|2,40
|6,19
|-26,17
|Sönmez Filament
|38,46
|-0,36
|-45,21
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|-0,36
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|80,00
|-1,48
|56,10
|Şeker Fin. Kir.
|5,33
|-0,74
|-16,72
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,73
|0,69
|21,94
|Şok Marketler Ticaret
|12,18
|-0,98
|-2,41
|T. Halk Bankası
|4,94
|1,44
|-11,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,65
|-0,51
|-36,74
|T.S.K.B.
|1,32
|-1,49
|-24,42
|T.Tuborg
|16,78
|-0,12
|-7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|8,84
|-0,79
|-23,54
|TAV Havalimanları
|22,96
|0,44
|7,79
|Taze Kuru Gıda
|202,90
|1,96
|-6,20
|Tek-Art Turizm
|1,39
|-0,71
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,35
|-0,76
|-12,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|-0,31
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,73
|-2,51
|28,09
|TGS Dış Ticaret
|13,40
|0,98
|5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|40,92
|0,79
|32,38
|Torunlar GMYO
|3,76
|0,80
|-3,59
|Trabzon Liman
|28,12
|-0,35
|-12,45
|Trabzonspor Sportif
|3,31
|0,61
|35,66
|Trend GMYO
|6,71
|2,60
|-46,62
|TSKB GMYO
|3,67
|7,31
|-36,17
|Tuğçelik
|14,30
|0,70
|76,98
|Tukaş
|6,87
|1,03
|-29,10
|Turcas Petrol
|3,40
|-1,16
|-29,90
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,36
|0,39
|Turkcell
|15,69
|-0,32
|2,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,40
|1,27
|30,77
|Tüpraş
|100,80
|-0,88
|-6,67
|Türk Hava Yolları
|12,29
|0,74
|-4,80
|Türk İlaç Serum
|15,16
|-0,07
|Türk Prysmian Kablo
|12,16
|1,00
|0,81
|Türk Telekom
|7,10
|-0,56
|-12,26
|Türk Traktör
|173,80
|-0,97
|2,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,60
|-2,72
|7,71
|Türkiye Sigorta
|4,78
|-0,83
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|24,76
|9,95
|84,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|-1,06
|-11,56
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|-1,47
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,50
|-2,31
|8,09
|Umpaş Holding
|1,25
|5,93
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,84
|-1,60
|-21,37
|Utopya Turizm
|20,50
|1,99
|-47,16
|Uzertaş Boya
|32,78
|-0,67
|-42,08
|Ülker Bisküvi
|19,36
|-0,72
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,31
|2,71
|Vakıf Fin. Kir.
|8,39
|-0,59
|146,19
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,00
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,33
|-0,78
|-13,99
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,28
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,50
|-2,78
|67,56
|Vanet Gıda
|5,64
|2,36
|-27,04
|VBT Yazılım
|26,60
|5,98
|Verusa Holding
|44,76
|-0,58
|-0,71
|Verusaturk Girisim
|21,96
|-1,08
|68,30
|Vestel
|29,14
|-0,61
|49,22
|Vestel Beyaz Eşya
|46,90
|-0,42
|25,48
|Viking Kağıt
|7,57
|9,87
|-15,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|-1,16
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,28
|-0,13
|-16,33
|Yataş
|14,04
|-3,04
|-2,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,66
|0,00
|-16,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|-0,44
|18,44
|Yeşil GMYO
|0,95
|-1,04
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,05
|-0,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|0,47
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.050,10
|0,00
|-29,17
|Yonga Mobilya
|22,08
|-6,44
|-25,88
|Yükselen Çelik
|5,40
|-1,46
|3,21
|Yünsa
|10,61
|-1,39
|-23,62
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,59
|0,63
|-37,13
(Son)
Kaynak: AA
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