Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.999,70 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,59 -1,06 -17,71 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 -0,99 -22,54 İş Girişim 9,13 1,00 -51,82 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,92 -1,49 -16,13 İş Yat. Ort. 2,76 0,00 -17,93 İşbir Holding 4.225,00 0,59 54,33 Işık Plastik 39,32 -0,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 0,00 -22,81 İttifak Holding 1,50 -1,32 -32,74 İz Hayvancılık Tarım 18,28 0,22 1,56 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,73 -17,81 İzmir Fırça 7,40 4,23 33,09 Jantsa Jant Sanayi 71,05 1,65 71,42 Kafein Yazılım 24,68 0,00 15,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,62 -1,02 Kaplamin 25,02 3,22 -25,98 Kardemir (A) 7,02 -2,90 17,98 Kardemir (B) 7,02 -2,23 33,21 Kardemir (D) 7,78 -2,26 34,60 Karel Elektronik 32,98 3,00 43,02 Karsan Otomotiv 3,77 -0,26 16,00 Karsu Tekstil 8,17 -1,57 -4,44 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,94 1,53 Kartonsan 51,50 -0,96 -45,60 Katmerciler Ekipman 2,98 1,36 -3,25 Kent Gıda 194,00 -1,02 -45,44 Kerevitaş Gıda 4,46 -1,33 -32,22 Kervan Gıda 16,55 1,22 26,32 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,00 -30,28 Kızılbük GYO 21,12 0,76 Klimasan Klima 22,80 1,33 34,35 Koç Holding 23,07 -2,25 12,80 Konfrut Gıda 17,58 1,62 4,02 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,90 -1,45 144,51 Konya Çimento 827,30 -0,56 -26,79 Koray GMYO 6,85 0,74 53,93 Kordsa Teknik Tekstil 23,58 -0,08 51,64 Koza Altın 104,10 0,19 7,65 Koza Madencilik 14,38 1,77 -7,17 Körfez GMYO 5,07 0,80 -12,59 Kristal Kola 1,26 -1,56 -58,76 Kron Telekomünikasyon 41,88 0,24 13,68 Kuştur Kuşadası Turizm 202,40 2,74 28,67 Kuyas Yatırım 2,69 -1,47 16,96 Kütahya Porselen 56,15 1,45 11,30 Kütahya Şeker Fabrikası 52,50 1,25 Lider Faktoring 2,96 0,00 -13,20 Link Bilgisayar 29,96 -0,53 -5,18 Logo Yazılım 38,94 0,72 25,05 Lokman Hekim Sağlık 9,94 0,40 38,67 Lüks Kadife 45,64 -0,91 58,40 Makina Takım 3,11 0,97 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 18,17 -0,44 Marka Yatırım Holding 5,18 3,39 -19,44 Marmaris Altınyunus 161,40 -0,98 45,27 Marshall 231,20 0,57 -24,62 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,70 -0,58 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 33,72 -0,35 Mavi Giyim 56,65 -1,05 9,77 Mazhar Zorlu Holding 39,52 4,16 25,54 Meditera Tıbbi Malzeme 37,60 -1,10 Mega Polietilen 5,71 -1,21 -25,46 Menderes Tekstil 2,09 0,00 -32,36 Mercan Kimya 9,66 -3,50 Merit Turizm 17,42 2,47 68,16 Merko Gıda 4,82 -0,41 -44,21 Metemtur Yatırım 3,84 -2,04 -52,51 Metro Holding 1,50 -0,66 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 1,69 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 36,34 0,17 -15,09 Milpa 4,18 0,00 -9,13 Mistral GMYO 4,16 0,97 -11,68 MLP Sağlık 24,62 0,16 23,91 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 6,15 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,27 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,31 0,24 9,34 Naturel Enerji 36,70 -0,11 3,36 Naturelgaz 7,92 -0,50 Net Holding 4,07 -0,49 18,66 Netaş Telekom. 17,00 -0,53 -39,46 Niğbaş Niğde Beton 11,24 -2,52 -78,38 Nuh Çimento 37,30 -1,17 -22,34 Nurol GMYO 16,44 -0,42 125,51 Odaş Elektrik 1,40 0,72 -52,11 Orge Enerji Elektrik 6,63 1,53 43,74 Orma Orman Mahsulleri 27,60 -3,16 87,50 Osmanlı Menkul 23,46 3,99 -23,93 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 0,00 -18,66 Otokar 336,40 -0,56 10,55 Oyak Çimento 6,82 -1,59 -22,32 Oyak Yat. Ort. 6,89 -0,86 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 23,84 -0,67 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -0,25 -15,50 Özak GMYO 4,53 -0,88 -11,18 Özbal Çelik Boru 13,39 1,83 104,43 Özderici GMYO 1,55 -1,90 -30,18 Özerden Plastik 7,83 -0,76 -13,00 Pamukova Elektrik 33,78 -0,47 58,44 Panora GMYO 6,58 -0,15 10,35 Papilon Savunma 14,56 -0,55 -35,97 Park Elek.Madencilik 4,79 1,91 -10,80 Parsan 28,16 0,86 15,88 Pegasus 69,65 0,94 -6,64 Peker GMYO 0,93 0,00 -60,24 Penguen Gıda 2,98 -1,32 -40,99 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 88,50 7,60 Pera GMYO 1,50 0,00 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 22,80 -0,26 24,39 Petkim 5,90 -1,01 18,47 Petrokent Turizm 2.050,00 2,98 126,17 Pınar Et ve Un 16,81 -0,83 -23,18 Pınar Su 7,42 -0,40 -0,13 Pınar Süt 16,80 -0,77 -25,50 Plastikkart 18,34 0,11 26,92 Polisan Holding 2,72 -1,09 -29,25 Politeknik Metal 363,80 0,64 -10,33 Prizma Press Matbaacılık 4,20 -0,47 -23,36 QNB Finans Fin. Kir. 77,90 2,50 -37,83 QNB Finansbank 39,66 0,20 -43,62 QUA Granite Hayal Yapı 13,15 -1,42 Ral Yatırım Holding 4,13 -1,43 -6,98 Ray Sigorta 9,75 0,00 -36,89 Reysaş GMYO 4,96 0,00 -8,99 Reysaş Lojistik 4,02 -0,74 -22,30 Rhea Girişim 1,79 -2,19 -51,88 Rodrigo Tekstil 15,66 0,13 14,22 Royal Halı 3,19 -0,31 -7,27 RTA Laboratuvarları 21,02 0,10 -30,58 Sabancı Holding 9,97 -0,10 -9,58 Safkar Ege Soğutmacılık 9,15 -0,54 -15,90 Sanel Mühendislik 5,00 -0,20 46,20 Sanifoam Sünger 21,38 -2,82 57,21 Sanko Pazarlama 10,25 0,00 10,60 Saray Matbaacılık 4,50 -0,66 -48,69 Sarkuysan 12,53 -2,41 44,07 Sasa Polyester 27,96 0,50 86,59 Say Yenilenebilir Enerji 23,64 -1,66 177,79 Sekuro Plastik 23,04 2,22 65,04 Selçuk Ecza Deposu 8,90 -2,20 -33,74 Selçuk Gıda 7,22 4,34 44,98 Selva Gıda Sanayi 8,30 -0,12 Senkron Güvenlik 27,46 -2,28 4,57 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -3,13 -3,13 Servet GMYO 77,55 -3,00 -1,08 Seyitler Kimya 18,03 4,10 33,92 Silverline Endüstri 5,62 -1,06 -34,65 Sinpaş GMYO 4,39 3,29 5,02 Smartiks Yazılım 5,54 -0,89 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 0,00 -21,86 Söktaş 2,40 6,19 -26,17 Sönmez Filament 38,46 -0,36 -45,21 Sönmez Pamuklu 13,90 -0,36 -42,08 Sumaş Suni Tahta 80,00 -1,48 56,10 Şeker Fin. Kir. 5,33 -0,74 -16,72 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,73 0,69 21,94 Şok Marketler Ticaret 12,18 -0,98 -2,41 T. Halk Bankası 4,94 1,44 -11,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,65 -0,51 -36,74 T.S.K.B. 1,32 -1,49 -24,42 T.Tuborg 16,78 -0,12 -7,14 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 8,84 -0,79 -23,54 TAV Havalimanları 22,96 0,44 7,79 Taze Kuru Gıda 202,90 1,96 -6,20 Tek-Art Turizm 1,39 -0,71 -31,19 Tekfen Holding 14,35 -0,76 -12,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 -0,31 -25,17 Temapol Polimer Plastik 14,73 -2,51 28,09 TGS Dış Ticaret 13,40 0,98 5,43 Tofaş Oto. Fab. 40,92 0,79 32,38 Torunlar GMYO 3,76 0,80 -3,59 Trabzon Liman 28,12 -0,35 -12,45 Trabzonspor Sportif 3,31 0,61 35,66 Trend GMYO 6,71 2,60 -46,62 TSKB GMYO 3,67 7,31 -36,17 Tuğçelik 14,30 0,70 76,98 Tukaş 6,87 1,03 -29,10 Turcas Petrol 3,40 -1,16 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık 10,36 0,39 Turkcell 15,69 -0,32 2,57 Tümosan Motor ve Traktör 18,40 1,27 30,77 Tüpraş 100,80 -0,88 -6,67 Türk Hava Yolları 12,29 0,74 -4,80 Türk İlaç Serum 15,16 -0,07 Türk Prysmian Kablo 12,16 1,00 0,81 Türk Telekom 7,10 -0,56 -12,26 Türk Traktör 173,80 -0,97 2,01 Türker Proje Gayrimenkul 121,60 -2,72 7,71 Türkiye Sigorta 4,78 -0,83 -22,63 Ufuk Yatırım 24,76 9,95 84,78 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -1,06 -11,56 Ulusoy Elektrik 53,70 -1,47 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,50 -2,31 8,09 Umpaş Holding 1,25 5,93 -52,11 Uşak Seramik 1,84 -1,60 -21,37 Utopya Turizm 20,50 1,99 -47,16 Uzertaş Boya 32,78 -0,67 -42,08 Ülker Bisküvi 19,36 -0,72 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 5,31 2,71 Vakıf Fin. Kir. 8,39 -0,59 146,19 Vakıf GMYO 1,46 0,00 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,33 -0,78 -13,99 Vakıflar Bankası 3,59 0,28 -23,78 Vakko Tekstil 10,50 -2,78 67,56 Vanet Gıda 5,64 2,36 -27,04 VBT Yazılım 26,60 5,98 Verusa Holding 44,76 -0,58 -0,71 Verusaturk Girisim 21,96 -1,08 68,30 Vestel 29,14 -0,61 49,22 Vestel Beyaz Eşya 46,90 -0,42 25,48 Viking Kağıt 7,57 9,87 -15,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 -1,16 -14,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,28 -0,13 -16,33 Yataş 14,04 -3,04 -2,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,66 0,00 -16,82 Yeni Gimat GMYO 13,73 -0,44 18,44 Yeşil GMYO 0,95 -1,04 -31,16 Yeşil Yapı 1,05 -0,94 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,14 0,47 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.050,10 0,00 -29,17 Yonga Mobilya 22,08 -6,44 -25,88 Yükselen Çelik 5,40 -1,46 3,21 Yünsa 10,61 -1,39 -23,62 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,59 0,63 -37,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Anne ve kızın katilinden kan donduran itiraf! Cinayetlerden önce arayıp "Kızını vermezsen kötü olur" demiş

Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi

Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı

Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu

Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi

İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü