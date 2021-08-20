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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.08.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.998,200,00-20,99
İş Bankası (C)5,49-0,90-19,18
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,990,00-22,54
İş Girişim9,080,11-52,08
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.14,02-0,57-15,53
İş Yat. Ort.2,770,73-17,64
İşbir Holding4.260,000,2455,61
Işık Plastik39,480,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,511,34-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,21-0,551,17
İzmir Demir Çelik2,720,37-17,81
İzmir Fırça7,14-3,1228,42
Jantsa Jant Sanayi69,95-1,3468,77
Kafein Yazılım24,72-0,5615,84
Kalekim Kimyevi Maddeler12,751,11

Kaplamin25,321,04-25,09
Kardemir (A)6,78-2,3113,95
Kardemir (B)6,74-2,1827,89
Kardemir (D)7,58-1,3031,14
Karel Elektronik32,56-2,2241,20
Karsan Otomotiv3,76-0,5315,69
Karsu Tekstil8,533,02-0,23
Kartal Yenilenebilir Enerji15,923,38

Kartonsan51,100,00-46,03
Katmerciler Ekipman2,91-0,68-5,52
Kent Gıda191,000,10-46,29
Kerevitaş Gıda4,45-0,22-32,37
Kervan Gıda16,33-1,6924,64
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,74-0,57-30,68
Kızılbük GYO21,20-1,58

Klimasan Klima22,66-3,1633,53
Koç Holding22,880,4411,87
Konfrut Gıda17,45-1,363,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji56,70-1,31139,44
Konya Çimento879,906,46-22,13
Koray GMYO6,860,5954,16
Kordsa Teknik Tekstil23,54-0,7651,38
Koza Altın106,200,479,82
Koza Madencilik15,213,47-1,81
Körfez GMYO5,06-0,59-12,76
Kristal Kola1,293,20-57,77
Kron Telekomünikasyon41,74-0,1413,30
Kuştur Kuşadası Turizm189,10-4,9720,22
Kuyas Yatırım2,680,3716,52
Kütahya Porselen56,651,1612,29
Kütahya Şeker Fabrikası51,40-0,39

Lider Faktoring2,961,02-13,20
Link Bilgisayar29,76-0,13-5,81
Logo Yazılım38,920,0524,98
Lokman Hekim Sağlık10,08-0,4040,62
Lüks Kadife46,16-0,0460,21
Makina Takım3,070,00-9,97
Manas Enerji Yönetimi18,10-0,11

Marka Yatırım Holding4,95-1,00-23,02
Marmaris Altınyunus164,400,6747,97
Marshall228,30-0,74-25,56
Martı GMYO1,080,93-57,71
Martı Otel1,690,00-20,66
Matriks Bilgi Dağıtım33,961,86

Mavi Giyim55,85-1,508,22
Mazhar Zorlu Holding38,12-2,9521,09
Meditera Tıbbi Malzeme39,144,65

Mega Polietilen5,66-2,25-26,11
Menderes Tekstil2,090,97-32,36
Mercan Kimya9,55-0,21

Merit Turizm17,007,9464,10
Merko Gıda4,86-0,41-43,75
Metemtur Yatırım3,82-1,80-52,75
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,42-1,22-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,741,16-25,32
Migros Ticaret36,280,00-15,23
Milpa4,08-2,16-11,30
Mistral GMYO4,120,00-12,53
MLP Sağlık24,42-1,2922,90
MMC San. ve Tic. Yat.5,691,4323,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,410,41-37,47
Mondi Tire Kutsan8,35-1,189,87
Naturel Enerji36,08-1,311,61
Naturelgaz7,940,63

Net Holding4,030,7517,49
Netaş Telekom.16,96-0,06-39,60
Niğbaş Niğde Beton11,13-0,09-78,60
Nuh Çimento36,42-2,57-24,17
Nurol GMYO16,71-1,71129,22
Odaş Elektrik1,40-2,10-52,11
Orge Enerji Elektrik6,59-0,1542,87
Orma Orman Mahsulleri29,005,0097,01
Osmanlı Menkul23,44-1,43-24,00
Ostim Endüstriyel Yat2,220,00-19,38
Otokar337,10-0,5610,78
Oyak Çimento6,78-0,88-22,78
Oyak Yat. Ort.6,900,15-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,78-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,950,25-16,14
Özak GMYO4,48-1,32-12,16
Özbal Çelik Boru13,09-1,9599,85
Özderici GMYO1,550,00-30,18
Özerden Plastik7,74-1,02-14,00
Pamukova Elektrik39,084,7283,30
Panora GMYO6,651,3711,53
Papilon Savunma14,54-0,55-36,05
Park Elek.Madencilik4,81-0,62-10,43
Parsan27,42-1,0112,84
Pegasus68,95-0,51-7,57
Peker GMYO0,931,09-60,24
Penguen Gıda2,980,00-40,99
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım98,408,79

Pera GMYO1,500,67-14,37
Pergamon Dış Ticaret22,78-0,1824,29
Petkim5,94-0,3419,28
Petrokent Turizm2.040,00-2,63125,07
Pınar Et ve Un17,553,91-19,80
Pınar Su7,430,130,00
Pınar Süt17,182,02-23,81
Plastikkart19,214,4032,94
Polisan Holding2,71-0,37-29,51
Politeknik Metal365,10-0,05-10,01
Prizma Press Matbaacılık4,10-0,97-25,18
QNB Finans Fin. Kir.76,50-0,65-38,95
QNB Finansbank39,380,97-44,02
QUA Granite Hayal Yapı12,64-1,56

Ral Yatırım Holding4,311,41-2,93
Ray Sigorta9,720,10-37,09
Reysaş GMYO4,65-4,91-14,68
Reysaş Lojistik3,93-2,24-24,04
Rhea Girişim1,973,14-47,04
Rodrigo Tekstil15,38-2,0412,18
Royal Halı3,200,00-6,98
RTA Laboratuvarları22,387,08-26,09
Sabancı Holding9,91-0,50-10,12
Safkar Ege Soğutmacılık9,201,66-15,44
Sanel Mühendislik5,071,4048,25
Sanifoam Sünger22,720,0967,06
Sanko Pazarlama10,11-0,209,09
Saray Matbaacılık4,54-0,66-48,23
Sarkuysan12,81-1,5447,29
Sasa Polyester27,72-0,5784,99
Say Yenilenebilir Enerji24,08-0,41182,96
Sekuro Plastik22,30-1,4159,74
Selçuk Ecza Deposu9,143,63-31,95
Selçuk Gıda7,845,8057,43
Selva Gıda Sanayi8,09-8,17

Senkron Güvenlik29,003,5710,43
Serve Film Prodüksiyon15,49-0,06-3,19
Servet GMYO76,05-1,43-3,00
Seyitler Kimya18,021,9233,84
Silverline Endüstri5,620,18-34,65
Sinpaş GMYO4,472,766,94
Smartiks Yazılım5,560,36-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii20,900,48-20,64
Söktaş2,34-0,43-28,02
Sönmez Filament38,22-1,24-45,56
Sönmez Pamuklu13,63-0,15-43,21
Sumaş Suni Tahta78,902,4753,95
Şeker Fin. Kir.5,340,75-16,56
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,65-0,4620,82
Şok Marketler Ticaret12,30-0,57-1,44
T. Halk Bankası4,880,21-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,002,56-35,61
T.S.K.B.1,29-1,53-26,14
T.Tuborg17,011,25-5,87
Taç Tarım Ürünleri25,002,04137,42
Tat Gıda8,820,11-23,71
TAV Havalimanları22,86-0,357,32
Taze Kuru Gıda195,50-1,61-9,62
Tek-Art Turizm1,370,00-32,18
Tekfen Holding14,28-0,56-12,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,540,46-24,48
Temapol Polimer Plastik15,001,9030,43
TGS Dış Ticaret13,14-1,133,38
Tofaş Oto. Fab.40,08-1,4729,66
Torunlar GMYO3,830,00-1,79
Trabzon Liman28,240,64-12,08
Trabzonspor Sportif3,543,8145,08
Trend GMYO6,57-1,20-47,73
TSKB GMYO3,621,69-37,04
Tuğçelik13,79-4,2470,67
Tukaş6,80-0,73-29,82
Turcas Petrol3,38-0,59-30,31
Tureks Turizm Taşımacılık10,481,45

Turkcell15,750,382,96
Tümosan Motor ve Traktör18,66-1,4832,62
Tüpraş99,85-0,55-7,55
Türk Hava Yolları12,200,08-5,50
Türk İlaç Serum15,291,39

Türk Prysmian Kablo11,92-0,83-1,18
Türk Telekom7,15-0,14-11,64
Türk Traktör172,00-0,520,96
Türker Proje Gayrimenkul119,50-2,615,85
Türkiye Sigorta4,86-0,61-21,34
Ufuk Yatırım26,507,0397,76
Ulaşlar Turizm Yat.3,740,00-11,79
Ulusoy Elektrik54,00-1,195,16
Ulusoy Un Sanayi5,511,108,28
Umpaş Holding1,21-2,42-53,64
Uşak Seramik1,82-0,55-22,22
Utopya Turizm24,309,95-37,37
Uzertaş Boya34,003,66-39,93
Ülker Bisküvi19,390,15-13,12
Ünlü Yatırım Holding5,300,00

Vakıf Fin. Kir.8,664,09154,11
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,543,32-11,14
Vakıflar Bankası3,54-0,28-24,84
Vakko Tekstil10,671,4370,27
Vanet Gıda5,620,54-27,30
VBT Yazılım26,061,32

Verusa Holding44,92-0,40-0,36
Verusaturk Girisim22,14-0,9869,68
Vestel29,08-0,0748,92
Vestel Beyaz Eşya46,60-0,1324,68
Viking Kağıt7,823,30-13,11
Yapı ve Kredi Bank.2,540,00-15,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,220,47-16,50
Yataş13,87-0,43-4,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,620,00-17,73
Yeni Gimat GMYO13,67-0,5817,92
Yeşil GMYO0,95-1,04-31,16
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,13-0,47-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.122,200,00-28,70
Yonga Mobilya21,68-0,82-27,22
Yükselen Çelik5,340,002,07
Yünsa10,670,09-23,19
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,590,00-37,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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