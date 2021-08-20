Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.998,20
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,49
|-0,90
|-19,18
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,00
|-22,54
|İş Girişim
|9,08
|0,11
|-52,08
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,02
|-0,57
|-15,53
|İş Yat. Ort.
|2,77
|0,73
|-17,64
|İşbir Holding
|4.260,00
|0,24
|55,61
|Işık Plastik
|39,48
|0,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,51
|1,34
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,21
|-0,55
|1,17
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|0,37
|-17,81
|İzmir Fırça
|7,14
|-3,12
|28,42
|Jantsa Jant Sanayi
|69,95
|-1,34
|68,77
|Kafein Yazılım
|24,72
|-0,56
|15,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,75
|1,11
|Kaplamin
|25,32
|1,04
|-25,09
|Kardemir (A)
|6,78
|-2,31
|13,95
|Kardemir (B)
|6,74
|-2,18
|27,89
|Kardemir (D)
|7,58
|-1,30
|31,14
|Karel Elektronik
|32,56
|-2,22
|41,20
|Karsan Otomotiv
|3,76
|-0,53
|15,69
|Karsu Tekstil
|8,53
|3,02
|-0,23
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,92
|3,38
|Kartonsan
|51,10
|0,00
|-46,03
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|-0,68
|-5,52
|Kent Gıda
|191,00
|0,10
|-46,29
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|-0,22
|-32,37
|Kervan Gıda
|16,33
|-1,69
|24,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,74
|-0,57
|-30,68
|Kızılbük GYO
|21,20
|-1,58
|Klimasan Klima
|22,66
|-3,16
|33,53
|Koç Holding
|22,88
|0,44
|11,87
|Konfrut Gıda
|17,45
|-1,36
|3,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|56,70
|-1,31
|139,44
|Konya Çimento
|879,90
|6,46
|-22,13
|Koray GMYO
|6,86
|0,59
|54,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|-0,76
|51,38
|Koza Altın
|106,20
|0,47
|9,82
|Koza Madencilik
|15,21
|3,47
|-1,81
|Körfez GMYO
|5,06
|-0,59
|-12,76
|Kristal Kola
|1,29
|3,20
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|41,74
|-0,14
|13,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|189,10
|-4,97
|20,22
|Kuyas Yatırım
|2,68
|0,37
|16,52
|Kütahya Porselen
|56,65
|1,16
|12,29
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,40
|-0,39
|Lider Faktoring
|2,96
|1,02
|-13,20
|Link Bilgisayar
|29,76
|-0,13
|-5,81
|Logo Yazılım
|38,92
|0,05
|24,98
|Lokman Hekim Sağlık
|10,08
|-0,40
|40,62
|Lüks Kadife
|46,16
|-0,04
|60,21
|Makina Takım
|3,07
|0,00
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|18,10
|-0,11
|Marka Yatırım Holding
|4,95
|-1,00
|-23,02
|Marmaris Altınyunus
|164,40
|0,67
|47,97
|Marshall
|228,30
|-0,74
|-25,56
|Martı GMYO
|1,08
|0,93
|-57,71
|Martı Otel
|1,69
|0,00
|-20,66
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,96
|1,86
|Mavi Giyim
|55,85
|-1,50
|8,22
|Mazhar Zorlu Holding
|38,12
|-2,95
|21,09
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,14
|4,65
|Mega Polietilen
|5,66
|-2,25
|-26,11
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,97
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,55
|-0,21
|Merit Turizm
|17,00
|7,94
|64,10
|Merko Gıda
|4,86
|-0,41
|-43,75
|Metemtur Yatırım
|3,82
|-1,80
|-52,75
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-1,22
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|1,16
|-25,32
|Migros Ticaret
|36,28
|0,00
|-15,23
|Milpa
|4,08
|-2,16
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,12
|0,00
|-12,53
|MLP Sağlık
|24,42
|-1,29
|22,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|1,43
|23,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,41
|0,41
|-37,47
|Mondi Tire Kutsan
|8,35
|-1,18
|9,87
|Naturel Enerji
|36,08
|-1,31
|1,61
|Naturelgaz
|7,94
|0,63
|Net Holding
|4,03
|0,75
|17,49
|Netaş Telekom.
|16,96
|-0,06
|-39,60
|Niğbaş Niğde Beton
|11,13
|-0,09
|-78,60
|Nuh Çimento
|36,42
|-2,57
|-24,17
|Nurol GMYO
|16,71
|-1,71
|129,22
|Odaş Elektrik
|1,40
|-2,10
|-52,11
|Orge Enerji Elektrik
|6,59
|-0,15
|42,87
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|5,00
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,44
|-1,43
|-24,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|0,00
|-19,38
|Otokar
|337,10
|-0,56
|10,78
|Oyak Çimento
|6,78
|-0,88
|-22,78
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|0,15
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|23,78
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|0,25
|-16,14
|Özak GMYO
|4,48
|-1,32
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|13,09
|-1,95
|99,85
|Özderici GMYO
|1,55
|0,00
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,74
|-1,02
|-14,00
|Pamukova Elektrik
|39,08
|4,72
|83,30
|Panora GMYO
|6,65
|1,37
|11,53
|Papilon Savunma
|14,54
|-0,55
|-36,05
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|-0,62
|-10,43
|Parsan
|27,42
|-1,01
|12,84
|Pegasus
|68,95
|-0,51
|-7,57
|Peker GMYO
|0,93
|1,09
|-60,24
|Penguen Gıda
|2,98
|0,00
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|98,40
|8,79
|Pera GMYO
|1,50
|0,67
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,78
|-0,18
|24,29
|Petkim
|5,94
|-0,34
|19,28
|Petrokent Turizm
|2.040,00
|-2,63
|125,07
|Pınar Et ve Un
|17,55
|3,91
|-19,80
|Pınar Su
|7,43
|0,13
|0,00
|Pınar Süt
|17,18
|2,02
|-23,81
|Plastikkart
|19,21
|4,40
|32,94
|Polisan Holding
|2,71
|-0,37
|-29,51
|Politeknik Metal
|365,10
|-0,05
|-10,01
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-0,97
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,50
|-0,65
|-38,95
|QNB Finansbank
|39,38
|0,97
|-44,02
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,64
|-1,56
|Ral Yatırım Holding
|4,31
|1,41
|-2,93
|Ray Sigorta
|9,72
|0,10
|-37,09
|Reysaş GMYO
|4,65
|-4,91
|-14,68
|Reysaş Lojistik
|3,93
|-2,24
|-24,04
|Rhea Girişim
|1,97
|3,14
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|15,38
|-2,04
|12,18
|Royal Halı
|3,20
|0,00
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|7,08
|-26,09
|Sabancı Holding
|9,91
|-0,50
|-10,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,20
|1,66
|-15,44
|Sanel Mühendislik
|5,07
|1,40
|48,25
|Sanifoam Sünger
|22,72
|0,09
|67,06
|Sanko Pazarlama
|10,11
|-0,20
|9,09
|Saray Matbaacılık
|4,54
|-0,66
|-48,23
|Sarkuysan
|12,81
|-1,54
|47,29
|Sasa Polyester
|27,72
|-0,57
|84,99
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,08
|-0,41
|182,96
|Sekuro Plastik
|22,30
|-1,41
|59,74
|Selçuk Ecza Deposu
|9,14
|3,63
|-31,95
|Selçuk Gıda
|7,84
|5,80
|57,43
|Selva Gıda Sanayi
|8,09
|-8,17
|Senkron Güvenlik
|29,00
|3,57
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|15,49
|-0,06
|-3,19
|Servet GMYO
|76,05
|-1,43
|-3,00
|Seyitler Kimya
|18,02
|1,92
|33,84
|Silverline Endüstri
|5,62
|0,18
|-34,65
|Sinpaş GMYO
|4,47
|2,76
|6,94
|Smartiks Yazılım
|5,56
|0,36
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,90
|0,48
|-20,64
|Söktaş
|2,34
|-0,43
|-28,02
|Sönmez Filament
|38,22
|-1,24
|-45,56
|Sönmez Pamuklu
|13,63
|-0,15
|-43,21
|Sumaş Suni Tahta
|78,90
|2,47
|53,95
|Şeker Fin. Kir.
|5,34
|0,75
|-16,56
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,65
|-0,46
|20,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|-0,57
|-1,44
|T. Halk Bankası
|4,88
|0,21
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|2,56
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,29
|-1,53
|-26,14
|T.Tuborg
|17,01
|1,25
|-5,87
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|2,04
|137,42
|Tat Gıda
|8,82
|0,11
|-23,71
|TAV Havalimanları
|22,86
|-0,35
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|195,50
|-1,61
|-9,62
|Tek-Art Turizm
|1,37
|0,00
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,28
|-0,56
|-12,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|0,46
|-24,48
|Temapol Polimer Plastik
|15,00
|1,90
|30,43
|TGS Dış Ticaret
|13,14
|-1,13
|3,38
|Tofaş Oto. Fab.
|40,08
|-1,47
|29,66
|Torunlar GMYO
|3,83
|0,00
|-1,79
|Trabzon Liman
|28,24
|0,64
|-12,08
|Trabzonspor Sportif
|3,54
|3,81
|45,08
|Trend GMYO
|6,57
|-1,20
|-47,73
|TSKB GMYO
|3,62
|1,69
|-37,04
|Tuğçelik
|13,79
|-4,24
|70,67
|Tukaş
|6,80
|-0,73
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,38
|-0,59
|-30,31
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,48
|1,45
|Turkcell
|15,75
|0,38
|2,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,66
|-1,48
|32,62
|Tüpraş
|99,85
|-0,55
|-7,55
|Türk Hava Yolları
|12,20
|0,08
|-5,50
|Türk İlaç Serum
|15,29
|1,39
|Türk Prysmian Kablo
|11,92
|-0,83
|-1,18
|Türk Telekom
|7,15
|-0,14
|-11,64
|Türk Traktör
|172,00
|-0,52
|0,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,50
|-2,61
|5,85
|Türkiye Sigorta
|4,86
|-0,61
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|26,50
|7,03
|97,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,74
|0,00
|-11,79
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-1,19
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,51
|1,10
|8,28
|Umpaş Holding
|1,21
|-2,42
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,82
|-0,55
|-22,22
|Utopya Turizm
|24,30
|9,95
|-37,37
|Uzertaş Boya
|34,00
|3,66
|-39,93
|Ülker Bisküvi
|19,39
|0,15
|-13,12
|Ünlü Yatırım Holding
|5,30
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|8,66
|4,09
|154,11
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,00
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,54
|3,32
|-11,14
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-0,28
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,67
|1,43
|70,27
|Vanet Gıda
|5,62
|0,54
|-27,30
|VBT Yazılım
|26,06
|1,32
|Verusa Holding
|44,92
|-0,40
|-0,36
|Verusaturk Girisim
|22,14
|-0,98
|69,68
|Vestel
|29,08
|-0,07
|48,92
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|-0,13
|24,68
|Viking Kağıt
|7,82
|3,30
|-13,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|0,00
|-15,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,22
|0,47
|-16,50
|Yataş
|13,87
|-0,43
|-4,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,62
|0,00
|-17,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,67
|-0,58
|17,92
|Yeşil GMYO
|0,95
|-1,04
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-0,47
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.122,20
|0,00
|-28,70
|Yonga Mobilya
|21,68
|-0,82
|-27,22
|Yükselen Çelik
|5,34
|0,00
|2,07
|Yünsa
|10,67
|0,09
|-23,19
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,59
|0,00
|-37,13
(Son)
Kaynak: AA
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