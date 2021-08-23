Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.997,30
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,64
|1,26
|-16,97
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,68
|-21,76
|İş Girişim
|9,09
|0,55
|-52,03
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,02
|0,50
|-15,53
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|4.305,00
|0,23
|57,25
|Işık Plastik
|40,52
|1,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,51
|1,34
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,17
|0,17
|0,94
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|-0,73
|-18,12
|İzmir Fırça
|7,13
|0,14
|28,24
|Jantsa Jant Sanayi
|70,10
|0,14
|69,13
|Kafein Yazılım
|25,18
|1,94
|18,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,87
|0,86
|Kaplamin
|27,08
|6,20
|-19,88
|Kardemir (A)
|6,81
|-1,30
|14,45
|Kardemir (B)
|6,78
|-0,59
|28,65
|Kardemir (D)
|7,58
|-0,39
|31,14
|Karel Elektronik
|32,04
|-0,93
|38,94
|Karsan Otomotiv
|3,80
|0,53
|16,92
|Karsu Tekstil
|8,57
|-0,35
|0,23
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,11
|-1,10
|Kartonsan
|50,90
|0,59
|-46,24
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|-0,34
|-5,52
|Kent Gıda
|189,00
|-0,53
|-46,85
|Kerevitaş Gıda
|4,42
|0,68
|-32,83
|Kervan Gıda
|16,42
|0,06
|25,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-1,72
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,77
|1,72
|-29,48
|Kızılbük GYO
|21,40
|0,47
|Klimasan Klima
|22,26
|-0,80
|31,17
|Koç Holding
|23,42
|1,04
|14,51
|Konfrut Gıda
|17,58
|0,63
|4,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,90
|-1,03
|144,51
|Konya Çimento
|863,00
|2,01
|-23,63
|Koray GMYO
|6,87
|0,44
|54,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,88
|1,19
|53,57
|Koza Altın
|107,50
|1,13
|11,17
|Koza Madencilik
|15,48
|-0,26
|-0,06
|Körfez GMYO
|5,00
|0,00
|-13,79
|Kristal Kola
|1,41
|6,02
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|36,52
|-2,92
|-0,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|191,80
|-3,62
|21,93
|Kuyas Yatırım
|2,62
|-1,50
|13,91
|Kütahya Porselen
|58,05
|1,49
|15,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,20
|-1,44
|Lider Faktoring
|2,94
|-0,68
|-13,78
|Link Bilgisayar
|29,90
|0,47
|-5,37
|Logo Yazılım
|38,56
|-0,31
|23,83
|Lokman Hekim Sağlık
|10,24
|1,69
|42,85
|Lüks Kadife
|46,18
|-0,43
|60,28
|Makina Takım
|3,12
|1,63
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|18,10
|-0,82
|Marka Yatırım Holding
|5,07
|7,42
|-21,15
|Marmaris Altınyunus
|179,00
|9,95
|61,12
|Marshall
|228,00
|-1,64
|-25,66
|Martı GMYO
|1,08
|1,89
|-57,71
|Martı Otel
|1,73
|2,98
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,84
|6,60
|Mavi Giyim
|56,40
|0,89
|9,28
|Mazhar Zorlu Holding
|37,40
|-0,37
|18,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,08
|9,58
|Mega Polietilen
|5,66
|-0,18
|-26,11
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,96
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,57
|1,06
|Merit Turizm
|17,50
|3,86
|68,93
|Merko Gıda
|4,88
|0,41
|-43,52
|Metemtur Yatırım
|3,89
|1,57
|-51,89
|Metro Holding
|1,51
|-0,66
|-27,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|2,06
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,56
|-23,61
|Migros Ticaret
|36,34
|0,28
|-15,09
|Milpa
|4,09
|-0,24
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,10
|0,99
|-12,95
|MLP Sağlık
|24,74
|-0,16
|24,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,36
|-5,13
|16,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,35
|-0,14
|-37,97
|Mondi Tire Kutsan
|8,35
|0,85
|9,87
|Naturel Enerji
|37,04
|2,38
|4,31
|Naturelgaz
|8,07
|2,41
|Net Holding
|4,02
|2,03
|17,20
|Netaş Telekom.
|17,24
|1,06
|-38,60
|Niğbaş Niğde Beton
|11,17
|1,45
|-78,52
|Nuh Çimento
|36,68
|0,60
|-23,63
|Nurol GMYO
|16,60
|0,18
|127,71
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,41
|-50,74
|Orge Enerji Elektrik
|6,72
|2,91
|45,69
|Orma Orman Mahsulleri
|29,58
|2,00
|100,95
|Osmanlı Menkul
|23,10
|-1,45
|-25,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|5,00
|-16,12
|Otokar
|336,50
|0,45
|10,59
|Oyak Çimento
|6,84
|0,74
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|6,96
|0,87
|0,84
|Oyak Yatırım Menkul
|23,68
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,76
|-15,50
|Özak GMYO
|4,48
|0,90
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|13,16
|-1,13
|100,92
|Özderici GMYO
|1,62
|5,19
|-27,03
|Özerden Plastik
|7,81
|1,43
|-13,22
|Pamel Elektrik
|41,36
|0,78
|94,00
|Panora GMYO
|6,78
|1,95
|13,71
|Papilon Savunma
|14,71
|1,38
|-35,31
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|0,84
|-10,43
|Parsan
|27,52
|0,51
|13,25
|Pegasus
|70,30
|1,30
|-5,76
|Peker GMYO
|0,93
|1,09
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,00
|0,33
|-40,59
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|86,40
|-9,95
|Pera GMYO
|1,51
|1,34
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|23,04
|0,61
|25,70
|Petkim
|6,08
|2,18
|22,09
|Petrokent Turizm
|2.025,50
|-1,21
|123,47
|Pınar Et ve Un
|17,05
|-0,41
|-22,09
|Pınar Su
|7,38
|0,14
|-0,67
|Pınar Süt
|17,12
|0,35
|-24,08
|Plastikkart
|18,95
|1,34
|31,14
|Polisan Holding
|2,74
|1,11
|-28,73
|Politeknik Metal
|352,70
|-1,48
|-13,07
|Prizma Press Matbaacılık
|4,09
|-1,45
|-25,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,95
|0,00
|-39,39
|QNB Finansbank
|39,36
|0,00
|-44,05
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,72
|0,87
|Ral Yatırım Holding
|4,20
|-0,94
|-5,41
|Ray Sigorta
|9,62
|1,16
|-37,73
|Reysaş GMYO
|4,56
|-0,65
|-16,33
|Reysaş Lojistik
|3,97
|1,28
|-23,27
|Rhea Girişim
|2,22
|5,71
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|15,27
|-0,20
|11,38
|Royal Halı
|3,10
|0,32
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|-2,10
|-29,26
|Sabancı Holding
|10,26
|2,50
|-6,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,03
|-0,77
|-17,00
|Sanel Mühendislik
|5,11
|0,00
|49,42
|Sanifoam Sünger
|22,50
|-1,32
|65,44
|Sanko Pazarlama
|10,20
|0,49
|10,06
|Saray Matbaacılık
|4,53
|0,67
|-48,35
|Sarkuysan
|12,77
|0,63
|46,83
|Sasa Polyester
|28,30
|1,43
|88,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,72
|-1,08
|178,73
|Sekuro Plastik
|22,46
|0,63
|60,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,13
|0,33
|-32,03
|Selçuk Gıda
|7,75
|-1,90
|55,62
|Selva Gıda Sanayi
|8,00
|0,88
|Senkron Güvenlik
|28,00
|0,14
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|0,00
|-4,06
|Servet GMYO
|77,75
|0,45
|-0,83
|Seyitler Kimya
|18,60
|1,81
|38,15
|Silverline Endüstri
|5,54
|0,91
|-35,58
|Sinpaş GMYO
|4,64
|2,88
|11,00
|Smartiks Yazılım
|5,59
|-0,53
|-36,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|0,48
|-20,26
|Söktaş
|2,55
|7,14
|-21,56
|Sönmez Filament
|38,18
|-0,78
|-45,61
|Sönmez Pamuklu
|13,67
|0,22
|-43,04
|Sumaş Suni Tahta
|83,55
|1,58
|63,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,35
|0,56
|-16,41
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,89
|2,18
|24,17
|Şok Marketler Ticaret
|12,49
|0,48
|0,08
|T. Halk Bankası
|4,90
|1,03
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,60
|-1,51
|-36,90
|T.S.K.B.
|1,33
|1,53
|-23,85
|T.Tuborg
|17,06
|0,18
|-5,59
|Taç Tarım Ürünleri
|24,92
|1,63
|136,66
|Tat Gıda
|8,88
|0,79
|-23,19
|TAV Havalimanları
|23,40
|2,63
|9,86
|Taze Kuru Gıda
|192,60
|-0,77
|-10,96
|Tek-Art Turizm
|1,39
|1,46
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,40
|0,49
|-12,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|3,83
|-21,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,68
|-0,74
|27,65
|TGS Dış Ticaret
|13,10
|0,00
|3,07
|Tofaş Oto. Fab.
|39,90
|-1,09
|29,08
|Torunlar GMYO
|3,87
|1,31
|-0,77
|Trabzon Liman
|28,70
|1,27
|-10,65
|Trabzonspor Sportif
|3,69
|2,79
|51,23
|Trend GMYO
|6,61
|0,46
|-47,41
|TSKB GMYO
|3,72
|1,92
|-35,30
|Tuğçelik
|13,11
|-3,53
|62,25
|Tukaş
|6,78
|0,30
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,40
|0,59
|-29,90
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,52
|-0,19
|Turkcell
|16,07
|0,50
|5,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,58
|-0,59
|32,05
|Tüpraş
|99,85
|0,71
|-7,55
|Türk Hava Yolları
|12,45
|1,55
|-3,56
|Türk İlaç Serum
|15,39
|0,13
|Türk Prysmian Kablo
|12,41
|4,20
|2,88
|Türk Telekom
|7,26
|0,69
|-10,28
|Türk Traktör
|172,40
|0,29
|1,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,40
|1,23
|9,30
|Türkiye Sigorta
|4,89
|0,62
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|20,90
|-6,28
|55,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|2,75
|-12,03
|Ulusoy Elektrik
|53,90
|-0,19
|4,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,55
|1,09
|9,07
|Umpaş Holding
|1,11
|-8,26
|-57,47
|Uşak Seramik
|1,85
|1,65
|-20,94
|Utopya Turizm
|24,30
|0,41
|-37,37
|Uzertaş Boya
|32,52
|-4,24
|-42,54
|Ülker Bisküvi
|19,67
|1,08
|-11,86
|Ünlü Yatırım Holding
|5,23
|-1,32
|Vakıf Fin. Kir.
|8,70
|1,28
|155,28
|Vakıf GMYO
|1,51
|0,67
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,76
|0,30
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|3,60
|1,41
|-23,57
|Vakko Tekstil
|10,59
|-0,09
|69,00
|Vanet Gıda
|6,19
|9,95
|-19,92
|VBT Yazılım
|24,66
|-3,22
|Verusa Holding
|45,84
|1,42
|1,68
|Verusaturk Girisim
|22,62
|1,71
|73,36
|Vestel
|29,92
|2,05
|53,22
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|9,95
|38,32
|Viking Kağıt
|6,60
|-6,12
|-26,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|1,18
|-14,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,00
|-0,27
|-17,11
|Yataş
|14,02
|1,01
|-2,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,63
|0,28
|-17,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|-0,22
|18,62
|Yeşil GMYO
|0,95
|2,15
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|0,94
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.100,00
|0,00
|-28,85
|Yonga Mobilya
|21,92
|1,86
|-26,42
|Yükselen Çelik
|5,36
|0,56
|2,45
|Yünsa
|10,85
|0,84
|-21,89
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,61
|0,63
|-36,34
(Son)
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