Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.08.2021 13:50
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.997,300,00-20,99
İş Bankası (C)5,641,26-16,97
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,021,68-21,76
İş Girişim9,090,55-52,03
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.14,020,50-15,53
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding4.305,000,2357,25
Işık Plastik40,521,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,511,34-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,170,170,94
İzmir Demir Çelik2,71-0,73-18,12
İzmir Fırça7,130,1428,24
Jantsa Jant Sanayi70,100,1469,13
Kafein Yazılım25,181,9418,00
Kalekim Kimyevi Maddeler12,870,86

Kaplamin27,086,20-19,88
Kardemir (A)6,81-1,3014,45
Kardemir (B)6,78-0,5928,65
Kardemir (D)7,58-0,3931,14
Karel Elektronik32,04-0,9338,94
Karsan Otomotiv3,800,5316,92
Karsu Tekstil8,57-0,350,23
Kartal Yenilenebilir Enerji16,11-1,10

Kartonsan50,900,59-46,24
Katmerciler Ekipman2,91-0,34-5,52
Kent Gıda189,00-0,53-46,85
Kerevitaş Gıda4,420,68-32,83
Kervan Gıda16,420,0625,33
Kervansaray Yat. Holding0,57-1,72-54,76
Kiler GMYO1,771,72-29,48
Kızılbük GYO21,400,47

Klimasan Klima22,26-0,8031,17
Koç Holding23,421,0414,51
Konfrut Gıda17,580,634,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,90-1,03144,51
Konya Çimento863,002,01-23,63
Koray GMYO6,870,4454,38
Kordsa Teknik Tekstil23,881,1953,57
Koza Altın107,501,1311,17
Koza Madencilik15,48-0,26-0,06
Körfez GMYO5,000,00-13,79
Kristal Kola1,416,02-53,85
Kron Telekomünikasyon36,52-2,92-0,87
Kuştur Kuşadası Turizm191,80-3,6221,93
Kuyas Yatırım2,62-1,5013,91
Kütahya Porselen58,051,4915,06
Kütahya Şeker Fabrikası51,20-1,44

Lider Faktoring2,94-0,68-13,78
Link Bilgisayar29,900,47-5,37
Logo Yazılım38,56-0,3123,83
Lokman Hekim Sağlık10,241,6942,85
Lüks Kadife46,18-0,4360,28
Makina Takım3,121,63-8,50
Manas Enerji Yönetimi18,10-0,82

Marka Yatırım Holding5,077,42-21,15
Marmaris Altınyunus179,009,9561,12
Marshall228,00-1,64-25,66
Martı GMYO1,081,89-57,71
Martı Otel1,732,98-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım36,846,60

Mavi Giyim56,400,899,28
Mazhar Zorlu Holding37,40-0,3718,81
Meditera Tıbbi Malzeme45,089,58

Mega Polietilen5,66-0,18-26,11
Menderes Tekstil2,110,96-31,72
Mercan Kimya9,571,06

Merit Turizm17,503,8668,93
Merko Gıda4,880,41-43,52
Metemtur Yatırım3,891,57-51,89
Metro Holding1,51-0,66-27,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,482,06-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-23,61
Migros Ticaret36,340,28-15,09
Milpa4,09-0,24-11,09
Mistral GMYO4,100,99-12,95
MLP Sağlık24,74-0,1624,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,36-5,1316,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,35-0,14-37,97
Mondi Tire Kutsan8,350,859,87
Naturel Enerji37,042,384,31
Naturelgaz8,072,41

Net Holding4,022,0317,20
Netaş Telekom.17,241,06-38,60
Niğbaş Niğde Beton11,171,45-78,52
Nuh Çimento36,680,60-23,63
Nurol GMYO16,600,18127,71
Odaş Elektrik1,441,41-50,74
Orge Enerji Elektrik6,722,9145,69
Orma Orman Mahsulleri29,582,00100,95
Osmanlı Menkul23,10-1,45-25,10
Ostim Endüstriyel Yat2,315,00-16,12
Otokar336,500,4510,59
Oyak Çimento6,840,74-22,10
Oyak Yat. Ort.6,960,870,84
Oyak Yatırım Menkul23,68-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,76-15,50
Özak GMYO4,480,90-12,16
Özbal Çelik Boru13,16-1,13100,92
Özderici GMYO1,625,19-27,03
Özerden Plastik7,811,43-13,22
Pamel Elektrik41,360,7894,00
Panora GMYO6,781,9513,71
Papilon Savunma14,711,38-35,31
Park Elek.Madencilik4,810,84-10,43
Parsan27,520,5113,25
Pegasus70,301,30-5,76
Peker GMYO0,931,09-60,24
Penguen Gıda3,000,33-40,59
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım86,40-9,95

Pera GMYO1,511,34-13,80
Pergamon Dış Ticaret23,040,6125,70
Petkim6,082,1822,09
Petrokent Turizm2.025,50-1,21123,47
Pınar Et ve Un17,05-0,41-22,09
Pınar Su7,380,14-0,67
Pınar Süt17,120,35-24,08
Plastikkart18,951,3431,14
Polisan Holding2,741,11-28,73
Politeknik Metal352,70-1,48-13,07
Prizma Press Matbaacılık4,09-1,45-25,36
QNB Finans Fin. Kir.75,950,00-39,39
QNB Finansbank39,360,00-44,05
QUA Granite Hayal Yapı12,720,87

Ral Yatırım Holding4,20-0,94-5,41
Ray Sigorta9,621,16-37,73
Reysaş GMYO4,56-0,65-16,33
Reysaş Lojistik3,971,28-23,27
Rhea Girişim2,225,71-40,32
Rodrigo Tekstil15,27-0,2011,38
Royal Halı3,100,32-9,88
RTA Laboratuvarları21,42-2,10-29,26
Sabancı Holding10,262,50-6,95
Safkar Ege Soğutmacılık9,03-0,77-17,00
Sanel Mühendislik5,110,0049,42
Sanifoam Sünger22,50-1,3265,44
Sanko Pazarlama10,200,4910,06
Saray Matbaacılık4,530,67-48,35
Sarkuysan12,770,6346,83
Sasa Polyester28,301,4388,86
Say Yenilenebilir Enerji23,72-1,08178,73
Sekuro Plastik22,460,6360,89
Selçuk Ecza Deposu9,130,33-32,03
Selçuk Gıda7,75-1,9055,62
Selva Gıda Sanayi8,000,88

Senkron Güvenlik28,000,146,63
Serve Film Prodüksiyon15,350,00-4,06
Servet GMYO77,750,45-0,83
Seyitler Kimya18,601,8138,15
Silverline Endüstri5,540,91-35,58
Sinpaş GMYO4,642,8811,00
Smartiks Yazılım5,59-0,53-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii21,000,48-20,26
Söktaş2,557,14-21,56
Sönmez Filament38,18-0,78-45,61
Sönmez Pamuklu13,670,22-43,04
Sumaş Suni Tahta83,551,5863,02
Şeker Fin. Kir.5,350,56-16,41
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,892,1824,17
Şok Marketler Ticaret12,490,480,08
T. Halk Bankası4,901,03-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,60-1,51-36,90
T.S.K.B.1,331,53-23,85
T.Tuborg17,060,18-5,59
Taç Tarım Ürünleri24,921,63136,66
Tat Gıda8,880,79-23,19
TAV Havalimanları23,402,639,86
Taze Kuru Gıda192,60-0,77-10,96
Tek-Art Turizm1,391,46-31,19
Tekfen Holding14,400,49-12,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,773,83-21,82
Temapol Polimer Plastik14,68-0,7427,65
TGS Dış Ticaret13,100,003,07
Tofaş Oto. Fab.39,90-1,0929,08
Torunlar GMYO3,871,31-0,77
Trabzon Liman28,701,27-10,65
Trabzonspor Sportif3,692,7951,23
Trend GMYO6,610,46-47,41
TSKB GMYO3,721,92-35,30
Tuğçelik13,11-3,5362,25
Tukaş6,780,30-30,03
Turcas Petrol3,400,59-29,90
Tureks Turizm Taşımacılık10,52-0,19

Turkcell16,070,505,05
Tümosan Motor ve Traktör18,58-0,5932,05
Tüpraş99,850,71-7,55
Türk Hava Yolları12,451,55-3,56
Türk İlaç Serum15,390,13

Türk Prysmian Kablo12,414,202,88
Türk Telekom7,260,69-10,28
Türk Traktör172,400,291,19
Türker Proje Gayrimenkul123,401,239,30
Türkiye Sigorta4,890,62-20,85
Ufuk Yatırım20,90-6,2855,97
Ulaşlar Turizm Yat.3,732,75-12,03
Ulusoy Elektrik53,90-0,194,97
Ulusoy Un Sanayi5,551,099,07
Umpaş Holding1,11-8,26-57,47
Uşak Seramik1,851,65-20,94
Utopya Turizm24,300,41-37,37
Uzertaş Boya32,52-4,24-42,54
Ülker Bisküvi19,671,08-11,86
Ünlü Yatırım Holding5,23-1,32

Vakıf Fin. Kir.8,701,28155,28
Vakıf GMYO1,510,67-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,760,30-8,15
Vakıflar Bankası3,601,41-23,57
Vakko Tekstil10,59-0,0969,00
Vanet Gıda6,199,95-19,92
VBT Yazılım24,66-3,22

Verusa Holding45,841,421,68
Verusaturk Girisim22,621,7173,36
Vestel29,922,0553,22
Vestel Beyaz Eşya51,709,9538,32
Viking Kağıt6,60-6,12-26,67
Yapı ve Kredi Bank.2,571,18-14,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,00-0,27-17,11
Yataş14,021,01-2,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,630,28-17,50
Yeni Gimat GMYO13,75-0,2218,62
Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,140,94-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,000,00-28,85
Yonga Mobilya21,921,86-26,42
Yükselen Çelik5,360,562,45
Yünsa10,850,84-21,89
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,610,63-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı 14:04 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla 13:45 İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak 13:40 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı 13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu 12:28 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyzenin ilk işi hayatını kaleme almak oldu 11:10 71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyzenin ilk işi hayatını kaleme almak oldu

Son Dakika Haberleri
14:20 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu
14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı
14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
14:03 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı
14:01 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu
13:45 İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
13:42 EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı
13:39 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
13:27 Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
Bolu'da bu işi yapan tek kadın! Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor         
14:09
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu         
14:02
EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı         
13:43
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Real Betis, yeni transferini GTA parodisi ile duyurdu Real Betis, yeni transferini GTA parodisi ile duyurdu         
09:37
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 14:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement