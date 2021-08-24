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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.08.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.549,900,16-22,10
İş Bankası (C)5,650,36-16,82
İş Bankası (Kur.)390.000,00

2,63
İş Fin.Kir.3,030,66-21,50
İş Girişim9,594,13-49,39
İş GMYO1,880,00-25,98
İş Y. Men. Değ.13,88-1,07-16,37
İş Yat. Ort.2,760,00-17,93
İşbir Holding4.215,00-1,9853,97
Işık Plastik41,640,82

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,490,00-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,291,331,61
İzmir Demir Çelik2,834,04-14,49
İzmir Fırça7,839,9740,83
Jantsa Jant Sanayi69,15-0,6566,84
Kafein Yazılım24,880,0816,59
Kalekim Kimyevi Maddeler13,08-1,36

Kaplamin25,60-2,44-24,26
Kardemir (A)6,880,0015,63
Kardemir (B)6,830,5929,60
Kardemir (D)7,771,3034,43
Karel Elektronik31,42-1,4436,25
Karsan Otomotiv3,810,7917,23
Karsu Tekstil8,994,785,15
Kartal Yenilenebilir Enerji15,62-2,86

Kartonsan51,150,49-45,97
Katmerciler Ekipman2,87-1,03-6,82
Kent Gıda184,00-0,54-48,26
Kerevitaş Gıda4,511,81-31,46
Kervan Gıda16,520,9826,09
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,791,70-28,69
Kızılbük GYO21,34-1,11

Klimasan Klima22,38-2,7031,88
Koç Holding23,640,3415,58
Konfrut Gıda18,042,506,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji56,30-1,49137,75
Konya Çimento882,002,55-21,95
Koray GMYO6,76-0,7351,91
Kordsa Teknik Tekstil23,48-0,6851,00
Koza Altın106,900,1910,55
Koza Madencilik15,680,191,23
Körfez GMYO5,00-0,40-13,79
Kristal Kola1,38-1,43-54,83
Kron Telekomünikasyon34,52-4,54-6,30
Kuştur Kuşadası Turizm200,00-1,6227,15
Kuyas Yatırım2,60-1,5213,04
Kütahya Porselen58,550,9516,06
Kütahya Şeker Fabrikası51,55-0,58

Lider Faktoring3,021,34-11,44
Link Bilgisayar30,000,27-5,05
Logo Yazılım39,121,9825,63
Lokman Hekim Sağlık10,00-4,4939,50
Lüks Kadife46,00-0,3959,65
Makina Takım3,10-0,64-9,09
Manas Enerji Yönetimi17,25-3,79

Marka Yatırım Holding5,253,75-18,35
Marmaris Altınyunus194,808,8375,34
Marshall231,001,14-24,68
Martı GMYO1,080,93-57,71
Martı Otel1,741,16-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım36,98-2,68

Mavi Giyim57,802,3012,00
Mazhar Zorlu Holding36,94-0,2717,34
Meditera Tıbbi Malzeme42,581,38

Mega Polietilen5,650,18-26,24
Menderes Tekstil2,141,90-30,74
Mercan Kimya9,63-1,03

Merit Turizm17,301,7667,00
Merko Gıda4,91-0,41-43,17
Metemtur Yatırım3,79-2,32-53,13
Metro Holding1,530,00-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,501,63-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-1,12-24,46
Migros Ticaret36,340,00-15,09
Milpa4,08-0,49-11,30
Mistral GMYO4,252,16-9,77
MLP Sağlık25,160,6426,62
MMC San. ve Tic. Yat.6,002,3930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,252,40-38,82
Mondi Tire Kutsan8,523,1512,11
Naturel Enerji37,06-1,014,37
Naturelgaz7,98-0,37

Net Holding4,05-0,2518,08
Netaş Telekom.17,38-0,69-38,11
Niğbaş Niğde Beton11,060,09-78,73
Nuh Çimento36,36-0,55-24,29
Nurol GMYO16,64-0,30128,26
Odaş Elektrik1,44-0,69-50,74
Orge Enerji Elektrik6,800,5947,43
Orma Orman Mahsulleri28,441,5793,21
Osmanlı Menkul22,90-2,14-25,75
Ostim Endüstriyel Yat2,322,20-15,75
Otokar327,60-0,247,66
Oyak Çimento6,931,17-21,07
Oyak Yat. Ort.6,94-0,720,55
Oyak Yatırım Menkul23,60-0,42

Oylum Sınai Yatırımlar3,96-0,25-15,92
Özak GMYO4,590,88-10,00
Özbal Çelik Boru13,35-0,96103,82
Özderici GMYO1,693,05-23,87
Özerden Plastik7,811,96-13,22
Pamel Elektrik43,002,38101,69
Panora GMYO6,871,7815,22
Papilon Savunma14,680,14-35,44
Park Elek.Madencilik4,810,63-10,43
Parsan27,360,0012,59
Pegasus72,502,62-2,82
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,020,00-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım77,80-9,95

Pera GMYO1,672,45-4,66
Pergamon Dış Ticaret23,161,1426,36
Petkim6,01-0,5020,68
Petrokent Turizm2.000,000,16120,65
Pınar Et ve Un17,060,65-22,04
Pınar Su7,25-0,55-2,42
Pınar Süt17,120,59-24,08
Plastikkart19,310,9933,63
Polisan Holding2,760,73-28,21
Politeknik Metal345,00-2,82-14,97
Prizma Press Matbaacılık4,090,00-25,36
QNB Finans Fin. Kir.73,80-1,60-41,10
QNB Finansbank39,28-0,05-44,16
QUA Granite Hayal Yapı12,42-1,04

Ral Yatırım Holding4,250,95-4,28
Ray Sigorta9,57-0,21-38,06
Reysaş GMYO4,75-0,84-12,84
Reysaş Lojistik3,95-0,25-23,66
Rhea Girişim2,190,00-41,13
Rodrigo Tekstil15,26-1,0411,31
Royal Halı3,090,00-10,17
RTA Laboratuvarları21,50-0,19-29,00
Sabancı Holding10,27-0,10-6,86
Safkar Ege Soğutmacılık8,76-1,79-19,49
Sanel Mühendislik5,05-0,9847,66
Sanifoam Sünger21,10-4,7855,15
Sanko Pazarlama10,15-0,299,52
Saray Matbaacılık4,510,00-48,57
Sarkuysan12,710,3946,14
Sasa Polyester28,040,2187,13
Say Yenilenebilir Enerji23,52-0,68176,38
Sekuro Plastik21,96-1,0857,31
Selçuk Ecza Deposu9,090,44-32,33
Selçuk Gıda7,38-4,4048,19
Selva Gıda Sanayi7,87-0,51

Senkron Güvenlik27,10-2,523,20
Serve Film Prodüksiyon15,000,33-6,25
Servet GMYO79,751,921,72
Seyitler Kimya18,33-3,1236,15
Silverline Endüstri5,500,36-36,05
Sinpaş GMYO4,650,2211,24
Smartiks Yazılım5,60-0,18-36,79
Sodaş Sodyum Sanayii20,80-0,95-21,02
Söktaş2,651,53-18,48
Sönmez Filament37,881,28-46,04
Sönmez Pamuklu14,003,09-41,67
Sumaş Suni Tahta96,309,9987,90
Şeker Fin. Kir.5,40-0,55-15,63
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,95-0,8925,01
Şok Marketler Ticaret12,450,08-0,24
T. Halk Bankası4,880,00-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,600,26-36,90
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,001,55-4,12
Taç Tarım Ürünleri24,001,52127,92
Tat Gıda8,920,22-22,85
TAV Havalimanları24,061,6012,96
Taze Kuru Gıda193,301,95-10,63
Tek-Art Turizm1,431,42-29,21
Tekfen Holding14,590,62-11,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,580,30-24,02
Temapol Polimer Plastik14,49-0,0726,00
TGS Dış Ticaret13,462,755,90
Tofaş Oto. Fab.40,04-0,1029,53
Torunlar GMYO3,931,030,77
Trabzon Liman28,38-1,18-11,64
Trabzonspor Sportif3,59-2,9747,13
Trend GMYO6,670,76-46,94
TSKB GMYO3,71-0,80-35,48
Tuğçelik12,46-3,4954,21
Tukaş6,820,89-29,62
Turcas Petrol3,511,74-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık10,601,15

Turkcell16,070,755,05
Tümosan Motor ve Traktör18,650,7632,55
Tüpraş101,001,00-6,48
Türk Hava Yolları12,681,52-1,78
Türk İlaç Serum15,540,32

Türk Prysmian Kablo12,771,355,87
Türk Telekom7,391,23-8,68
Türk Traktör170,80-0,230,25
Türker Proje Gayrimenkul124,600,7310,36
Türkiye Sigorta4,950,41-19,88
Ufuk Yatırım25,905,6393,28
Ulaşlar Turizm Yat.3,690,54-12,97
Ulusoy Elektrik52,55-1,042,34
Ulusoy Un Sanayi5,46-0,737,30
Umpaş Holding1,20-4,76-54,02
Uşak Seramik1,830,00-21,79
Utopya Turizm25,001,21-35,57
Uzertaş Boya32,02-1,17-43,43
Ülker Bisküvi19,640,00-12,00
Ünlü Yatırım Holding5,200,00

Vakıf Fin. Kir.8,64-0,80153,52
Vakıf GMYO1,520,66-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,61-1,64-10,19
Vakıflar Bankası3,590,00-23,78
Vakko Tekstil10,660,1970,11
Vanet Gıda6,281,45-18,76
VBT Yazılım23,94-3,23

Verusa Holding47,123,244,52
Verusaturk Girisim22,640,9873,51
Vestel29,46-1,1450,86
Vestel Beyaz Eşya52,050,6839,26
Viking Kağıt6,83-2,29-24,11
Yapı ve Kredi Bank.2,580,00-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,70-0,80-17,94
Yataş14,10-0,14-2,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,59-0,55-18,41
Yeni Gimat GMYO13,700,0018,18
Yeşil GMYO0,94-2,08-31,88
Yeşil Yapı1,08-0,92-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,14-0,47-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme10.850,00-2,25-30,45
Yonga Mobilya21,00-2,42-29,50
Yükselen Çelik5,320,001,68
Yünsa10,73-1,74-22,76
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,610,63-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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