Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.549,90
|0,16
|-22,10
|İş Bankası (C)
|5,65
|0,36
|-16,82
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|2,63
|İş Fin.Kir.
|3,03
|0,66
|-21,50
|İş Girişim
|9,59
|4,13
|-49,39
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,88
|-1,07
|-16,37
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,00
|-17,93
|İşbir Holding
|4.215,00
|-1,98
|53,97
|Işık Plastik
|41,64
|0,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,49
|0,00
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,29
|1,33
|1,61
|İzmir Demir Çelik
|2,83
|4,04
|-14,49
|İzmir Fırça
|7,83
|9,97
|40,83
|Jantsa Jant Sanayi
|69,15
|-0,65
|66,84
|Kafein Yazılım
|24,88
|0,08
|16,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,08
|-1,36
|Kaplamin
|25,60
|-2,44
|-24,26
|Kardemir (A)
|6,88
|0,00
|15,63
|Kardemir (B)
|6,83
|0,59
|29,60
|Kardemir (D)
|7,77
|1,30
|34,43
|Karel Elektronik
|31,42
|-1,44
|36,25
|Karsan Otomotiv
|3,81
|0,79
|17,23
|Karsu Tekstil
|8,99
|4,78
|5,15
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,62
|-2,86
|Kartonsan
|51,15
|0,49
|-45,97
|Katmerciler Ekipman
|2,87
|-1,03
|-6,82
|Kent Gıda
|184,00
|-0,54
|-48,26
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|1,81
|-31,46
|Kervan Gıda
|16,52
|0,98
|26,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,79
|1,70
|-28,69
|Kızılbük GYO
|21,34
|-1,11
|Klimasan Klima
|22,38
|-2,70
|31,88
|Koç Holding
|23,64
|0,34
|15,58
|Konfrut Gıda
|18,04
|2,50
|6,75
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|56,30
|-1,49
|137,75
|Konya Çimento
|882,00
|2,55
|-21,95
|Koray GMYO
|6,76
|-0,73
|51,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,48
|-0,68
|51,00
|Koza Altın
|106,90
|0,19
|10,55
|Koza Madencilik
|15,68
|0,19
|1,23
|Körfez GMYO
|5,00
|-0,40
|-13,79
|Kristal Kola
|1,38
|-1,43
|-54,83
|Kron Telekomünikasyon
|34,52
|-4,54
|-6,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|-1,62
|27,15
|Kuyas Yatırım
|2,60
|-1,52
|13,04
|Kütahya Porselen
|58,55
|0,95
|16,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,55
|-0,58
|Lider Faktoring
|3,02
|1,34
|-11,44
|Link Bilgisayar
|30,00
|0,27
|-5,05
|Logo Yazılım
|39,12
|1,98
|25,63
|Lokman Hekim Sağlık
|10,00
|-4,49
|39,50
|Lüks Kadife
|46,00
|-0,39
|59,65
|Makina Takım
|3,10
|-0,64
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|17,25
|-3,79
|Marka Yatırım Holding
|5,25
|3,75
|-18,35
|Marmaris Altınyunus
|194,80
|8,83
|75,34
|Marshall
|231,00
|1,14
|-24,68
|Martı GMYO
|1,08
|0,93
|-57,71
|Martı Otel
|1,74
|1,16
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,98
|-2,68
|Mavi Giyim
|57,80
|2,30
|12,00
|Mazhar Zorlu Holding
|36,94
|-0,27
|17,34
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,58
|1,38
|Mega Polietilen
|5,65
|0,18
|-26,24
|Menderes Tekstil
|2,14
|1,90
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,63
|-1,03
|Merit Turizm
|17,30
|1,76
|67,00
|Merko Gıda
|4,91
|-0,41
|-43,17
|Metemtur Yatırım
|3,79
|-2,32
|-53,13
|Metro Holding
|1,53
|0,00
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|1,63
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-1,12
|-24,46
|Migros Ticaret
|36,34
|0,00
|-15,09
|Milpa
|4,08
|-0,49
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,25
|2,16
|-9,77
|MLP Sağlık
|25,16
|0,64
|26,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|2,39
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,25
|2,40
|-38,82
|Mondi Tire Kutsan
|8,52
|3,15
|12,11
|Naturel Enerji
|37,06
|-1,01
|4,37
|Naturelgaz
|7,98
|-0,37
|Net Holding
|4,05
|-0,25
|18,08
|Netaş Telekom.
|17,38
|-0,69
|-38,11
|Niğbaş Niğde Beton
|11,06
|0,09
|-78,73
|Nuh Çimento
|36,36
|-0,55
|-24,29
|Nurol GMYO
|16,64
|-0,30
|128,26
|Odaş Elektrik
|1,44
|-0,69
|-50,74
|Orge Enerji Elektrik
|6,80
|0,59
|47,43
|Orma Orman Mahsulleri
|28,44
|1,57
|93,21
|Osmanlı Menkul
|22,90
|-2,14
|-25,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|2,20
|-15,75
|Otokar
|327,60
|-0,24
|7,66
|Oyak Çimento
|6,93
|1,17
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|-0,72
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul
|23,60
|-0,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,96
|-0,25
|-15,92
|Özak GMYO
|4,59
|0,88
|-10,00
|Özbal Çelik Boru
|13,35
|-0,96
|103,82
|Özderici GMYO
|1,69
|3,05
|-23,87
|Özerden Plastik
|7,81
|1,96
|-13,22
|Pamel Elektrik
|43,00
|2,38
|101,69
|Panora GMYO
|6,87
|1,78
|15,22
|Papilon Savunma
|14,68
|0,14
|-35,44
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|0,63
|-10,43
|Parsan
|27,36
|0,00
|12,59
|Pegasus
|72,50
|2,62
|-2,82
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,02
|0,00
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|77,80
|-9,95
|Pera GMYO
|1,67
|2,45
|-4,66
|Pergamon Dış Ticaret
|23,16
|1,14
|26,36
|Petkim
|6,01
|-0,50
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|0,16
|120,65
|Pınar Et ve Un
|17,06
|0,65
|-22,04
|Pınar Su
|7,25
|-0,55
|-2,42
|Pınar Süt
|17,12
|0,59
|-24,08
|Plastikkart
|19,31
|0,99
|33,63
|Polisan Holding
|2,76
|0,73
|-28,21
|Politeknik Metal
|345,00
|-2,82
|-14,97
|Prizma Press Matbaacılık
|4,09
|0,00
|-25,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|73,80
|-1,60
|-41,10
|QNB Finansbank
|39,28
|-0,05
|-44,16
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,42
|-1,04
|Ral Yatırım Holding
|4,25
|0,95
|-4,28
|Ray Sigorta
|9,57
|-0,21
|-38,06
|Reysaş GMYO
|4,75
|-0,84
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|3,95
|-0,25
|-23,66
|Rhea Girişim
|2,19
|0,00
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|15,26
|-1,04
|11,31
|Royal Halı
|3,09
|0,00
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|21,50
|-0,19
|-29,00
|Sabancı Holding
|10,27
|-0,10
|-6,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,76
|-1,79
|-19,49
|Sanel Mühendislik
|5,05
|-0,98
|47,66
|Sanifoam Sünger
|21,10
|-4,78
|55,15
|Sanko Pazarlama
|10,15
|-0,29
|9,52
|Saray Matbaacılık
|4,51
|0,00
|-48,57
|Sarkuysan
|12,71
|0,39
|46,14
|Sasa Polyester
|28,04
|0,21
|87,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,52
|-0,68
|176,38
|Sekuro Plastik
|21,96
|-1,08
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|0,44
|-32,33
|Selçuk Gıda
|7,38
|-4,40
|48,19
|Selva Gıda Sanayi
|7,87
|-0,51
|Senkron Güvenlik
|27,10
|-2,52
|3,20
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,33
|-6,25
|Servet GMYO
|79,75
|1,92
|1,72
|Seyitler Kimya
|18,33
|-3,12
|36,15
|Silverline Endüstri
|5,50
|0,36
|-36,05
|Sinpaş GMYO
|4,65
|0,22
|11,24
|Smartiks Yazılım
|5,60
|-0,18
|-36,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,80
|-0,95
|-21,02
|Söktaş
|2,65
|1,53
|-18,48
|Sönmez Filament
|37,88
|1,28
|-46,04
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|3,09
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|96,30
|9,99
|87,90
|Şeker Fin. Kir.
|5,40
|-0,55
|-15,63
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,95
|-0,89
|25,01
|Şok Marketler Ticaret
|12,45
|0,08
|-0,24
|T. Halk Bankası
|4,88
|0,00
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,60
|0,26
|-36,90
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,00
|1,55
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|1,52
|127,92
|Tat Gıda
|8,92
|0,22
|-22,85
|TAV Havalimanları
|24,06
|1,60
|12,96
|Taze Kuru Gıda
|193,30
|1,95
|-10,63
|Tek-Art Turizm
|1,43
|1,42
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,59
|0,62
|-11,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|0,30
|-24,02
|Temapol Polimer Plastik
|14,49
|-0,07
|26,00
|TGS Dış Ticaret
|13,46
|2,75
|5,90
|Tofaş Oto. Fab.
|40,04
|-0,10
|29,53
|Torunlar GMYO
|3,93
|1,03
|0,77
|Trabzon Liman
|28,38
|-1,18
|-11,64
|Trabzonspor Sportif
|3,59
|-2,97
|47,13
|Trend GMYO
|6,67
|0,76
|-46,94
|TSKB GMYO
|3,71
|-0,80
|-35,48
|Tuğçelik
|12,46
|-3,49
|54,21
|Tukaş
|6,82
|0,89
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,51
|1,74
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,60
|1,15
|Turkcell
|16,07
|0,75
|5,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,65
|0,76
|32,55
|Tüpraş
|101,00
|1,00
|-6,48
|Türk Hava Yolları
|12,68
|1,52
|-1,78
|Türk İlaç Serum
|15,54
|0,32
|Türk Prysmian Kablo
|12,77
|1,35
|5,87
|Türk Telekom
|7,39
|1,23
|-8,68
|Türk Traktör
|170,80
|-0,23
|0,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,60
|0,73
|10,36
|Türkiye Sigorta
|4,95
|0,41
|-19,88
|Ufuk Yatırım
|25,90
|5,63
|93,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|0,54
|-12,97
|Ulusoy Elektrik
|52,55
|-1,04
|2,34
|Ulusoy Un Sanayi
|5,46
|-0,73
|7,30
|Umpaş Holding
|1,20
|-4,76
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,83
|0,00
|-21,79
|Utopya Turizm
|25,00
|1,21
|-35,57
|Uzertaş Boya
|32,02
|-1,17
|-43,43
|Ülker Bisküvi
|19,64
|0,00
|-12,00
|Ünlü Yatırım Holding
|5,20
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|8,64
|-0,80
|153,52
|Vakıf GMYO
|1,52
|0,66
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,61
|-1,64
|-10,19
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,00
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,66
|0,19
|70,11
|Vanet Gıda
|6,28
|1,45
|-18,76
|VBT Yazılım
|23,94
|-3,23
|Verusa Holding
|47,12
|3,24
|4,52
|Verusaturk Girisim
|22,64
|0,98
|73,51
|Vestel
|29,46
|-1,14
|50,86
|Vestel Beyaz Eşya
|52,05
|0,68
|39,26
|Viking Kağıt
|6,83
|-2,29
|-24,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|0,00
|-13,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,70
|-0,80
|-17,94
|Yataş
|14,10
|-0,14
|-2,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,59
|-0,55
|-18,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|0,00
|18,18
|Yeşil GMYO
|0,94
|-2,08
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,08
|-0,92
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|-0,47
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.850,00
|-2,25
|-30,45
|Yonga Mobilya
|21,00
|-2,42
|-29,50
|Yükselen Çelik
|5,32
|0,00
|1,68
|Yünsa
|10,73
|-1,74
|-22,76
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,61
|0,63
|-36,34
(Son)
Kaynak: AA
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