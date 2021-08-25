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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.08.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.499,900,00-22,22
İş Bankası (C)5,60-0,88-17,56
İş Bankası (Kur.)390.000,00

2,63
İş Fin.Kir.2,98-1,00-22,80
İş Girişim9,550,53-49,60
İş GMYO1,891,07-25,59
İş Y. Men. Değ.13,79-0,65-16,91
İş Yat. Ort.2,75-0,36-18,23
İşbir Holding4.001,10-3,5946,15
Işık Plastik40,32-3,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,480,00-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,783,764,33
İzmir Demir Çelik2,790,36-15,70
İzmir Fırça8,478,1752,34
Jantsa Jant Sanayi67,65-1,1763,22
Kafein Yazılım24,54-0,7315,00
Kalekim Kimyevi Maddeler12,71-1,17

Kaplamin24,92-1,81-26,27
Kardemir (A)6,850,2915,13
Kardemir (B)6,810,0029,22
Kardemir (D)7,730,5233,74
Karel Elektronik30,960,8534,26
Karsan Otomotiv3,75-0,7915,38
Karsu Tekstil8,67-3,771,40
Kartal Yenilenebilir Enerji15,331,93

Kartonsan50,55-0,69-46,61
Katmerciler Ekipman2,85-1,04-7,47
Kent Gıda180,10-1,53-49,35
Kerevitaş Gıda4,54-1,09-31,00
Kervan Gıda16,891,1428,92
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,770,00-29,48
Kızılbük GYO21,08-0,57

Klimasan Klima11,10-1,3931,55
Koç Holding23,72-1,5815,98
Konfrut Gıda17,62-2,654,26
Kontrolmatik Teknoloji Enerji56,50-2,08138,60
Konya Çimento867,00-0,87-23,27
Koray GMYO7,124,8660,00
Kordsa Teknik Tekstil23,20-1,0249,20
Koza Altın105,10-0,948,69
Koza Madencilik15,18-2,13-2,00
Körfez GMYO4,98-0,40-14,14
Kristal Kola1,37-0,72-55,16
Kron Telekomünikasyon35,94-4,67-2,44
Kuştur Kuşadası Turizm199,800,0027,02
Kuyas Yatırım2,58-0,3912,17
Kütahya Porselen59,000,6016,95
Kütahya Şeker Fabrikası56,053,80

Lider Faktoring3,05-1,61-10,56
Link Bilgisayar29,82-1,26-5,62
Logo Yazılım39,30-1,2126,20
Lokman Hekim Sağlık10,000,3039,50
Lüks Kadife45,480,2657,85
Makina Takım3,06-0,65-10,26
Manas Enerji Yönetimi17,734,42

Marka Yatırım Holding5,572,58-13,37
Marmaris Altınyunus201,102,1381,01
Marshall226,50-0,83-26,15
Martı GMYO1,229,91-52,22
Martı Otel1,876,25-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım36,06-0,22

Mavi Giyim59,150,2514,61
Mazhar Zorlu Holding36,880,6017,15
Meditera Tıbbi Malzeme41,700,14

Mega Polietilen5,46-1,62-28,72
Menderes Tekstil2,13-1,39-31,07
Mercan Kimya9,640,42

Merit Turizm17,002,9764,10
Merko Gıda4,85-0,41-43,87
Metemtur Yatırım3,77-0,26-53,37
Metro Holding1,50-1,32-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,41-2,82-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,58-25,32
Migros Ticaret35,98-1,15-15,93
Milpa4,181,70-9,13
Mistral GMYO4,11-0,96-12,74
MLP Sağlık24,80-1,3524,81
MMC San. ve Tic. Yat.5,80-1,3626,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,25-0,41-38,82
Mondi Tire Kutsan8,37-2,1110,13
Naturel Enerji37,000,004,20
Naturelgaz7,90-0,38

Net Holding4,386,8327,70
Netaş Telekom.17,470,81-37,78
Niğbaş Niğde Beton11,00-0,36-78,85
Nuh Çimento35,98-0,61-25,09
Nurol GMYO16,30-1,09123,59
Odaş Elektrik1,451,40-50,40
Orge Enerji Elektrik6,66-0,7544,39
Orma Orman Mahsulleri28,000,0090,22
Osmanlı Menkul25,00-0,64-18,94
Ostim Endüstriyel Yat2,270,00-17,57
Otokar322,20-0,565,89
Oyak Çimento6,79-1,45-22,67
Oyak Yat. Ort.6,950,290,69
Oyak Yatırım Menkul23,640,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,97-0,25-15,71
Özak GMYO4,64-1,69-9,02
Özbal Çelik Boru13,26-1,63102,44
Özderici GMYO1,60-3,03-27,93
Özerden Plastik7,62-0,91-15,33
Pamel Elektrik42,581,0999,72
Panora GMYO6,91-1,7115,89
Papilon Savunma14,38-1,17-36,76
Park Elek.Madencilik4,76-0,42-11,36
Parsan26,90-1,3910,70
Pegasus72,10-0,55-3,35
Peker GMYO0,961,05-58,96
Penguen Gıda2,96-1,66-41,39
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım85,009,25

Pera GMYO1,55-0,64-11,52
Pergamon Dış Ticaret22,74-0,7924,07
Petkim6,080,6622,09
Petrokent Turizm2.000,000,21120,65
Pınar Et ve Un16,96-0,70-22,50
Pınar Su7,16-0,97-3,63
Pınar Süt16,98-1,62-24,70
Plastikkart19,182,0232,73
Polisan Holding2,74-0,36-28,73
Politeknik Metal345,00-0,09-14,97
Prizma Press Matbaacılık4,070,00-25,73
QNB Finans Fin. Kir.73,90-0,14-41,02
QNB Finansbank38,320,26-45,53
QUA Granite Hayal Yapı12,10-1,47

Ral Yatırım Holding4,22-1,17-4,95
Ray Sigorta9,952,05-35,60
Reysaş GMYO4,75-0,42-12,84
Reysaş Lojistik3,87-0,77-25,20
Rhea Girişim2,05-1,44-44,89
Rodrigo Tekstil15,681,1614,37
Royal Halı3,07-0,32-10,76
RTA Laboratuvarları21,740,65-28,20
Sabancı Holding10,21-1,26-7,40
Safkar Ege Soğutmacılık8,68-1,14-20,22
Sanel Mühendislik5,02-0,2046,78
Sanifoam Sünger20,12-2,2447,94
Sanko Pazarlama10,00-0,607,90
Saray Matbaacılık4,734,88-46,07
Sarkuysan12,962,2149,01
Sasa Polyester27,66-1,0084,59
Say Yenilenebilir Enerji23,781,28179,44
Sekuro Plastik21,78-1,9856,02
Selçuk Ecza Deposu8,90-1,44-33,74
Selçuk Gıda8,120,3763,05
Selva Gıda Sanayi7,950,89

Senkron Güvenlik26,58-0,151,22
Serve Film Prodüksiyon14,55-2,35-9,06
Servet GMYO78,10-2,62-0,38
Seyitler Kimya19,074,2641,64
Silverline Endüstri5,520,73-35,81
Sinpaş GMYO4,62-1,0710,53
Smartiks Yazılım5,661,07-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii20,860,29-20,79
Söktaş2,67-1,11-17,87
Sönmez Filament38,00-0,31-45,87
Sönmez Pamuklu13,900,00-42,08
Sumaş Suni Tahta91,85-4,1780,06
Şeker Fin. Kir.5,36-0,56-16,25
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam8,93-0,1124,73
Şok Marketler Ticaret12,28-1,13-1,60
T. Halk Bankası4,80-1,03-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,406,47-31,10
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg16,90-0,59-4,69
Taç Tarım Ürünleri24,000,08127,92
Tat Gıda8,970,22-22,41
TAV Havalimanları24,14-0,9813,33
Taze Kuru Gıda215,003,12-0,60
Tek-Art Turizm1,420,71-29,70
Tekfen Holding14,52-0,75-11,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,620,30-23,56
Temapol Polimer Plastik14,39-0,9025,13
TGS Dış Ticaret12,71-1,470,00
Tofaş Oto. Fab.40,000,2529,40
Torunlar GMYO3,930,000,77
Trabzon Liman28,08-0,28-12,58
Trabzonspor Sportif3,55-0,8445,49
Trend GMYO6,62-0,30-47,33
TSKB GMYO3,701,65-35,65
Tuğçelik12,62-0,4756,19
Tukaş6,75-0,30-30,34
Turcas Petrol3,48-0,85-28,25
Tureks Turizm Taşımacılık10,50-0,66

Turkcell16,02-1,844,73
Tümosan Motor ve Traktör18,850,2733,97
Tüpraş99,80-0,40-7,59
Türk Hava Yolları12,840,23-0,54
Türk İlaç Serum15,05-2,84

Türk Prysmian Kablo12,55-1,954,04
Türk Telekom7,32-1,35-9,54
Türk Traktör168,20-0,24-1,27
Türker Proje Gayrimenkul124,90-2,4210,63
Türkiye Sigorta4,940,20-20,04
Ufuk Yatırım23,00-7,2671,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,64-0,82-14,15
Ulusoy Elektrik53,201,723,60
Ulusoy Un Sanayi5,400,006,12
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,80-1,10-23,08
Utopya Turizm23,96-1,96-38,25
Uzertaş Boya32,10-0,31-43,29
Ülker Bisküvi19,52-0,81-12,54
Ünlü Yatırım Holding5,15-0,58

Vakıf Fin. Kir.8,45-1,29147,95
Vakıf GMYO1,49-1,32-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,47-1,37-12,09
Vakıflar Bankası3,57-0,56-24,20
Vakko Tekstil10,53-0,6668,04
Vanet Gıda6,33-0,63-18,11
VBT Yazılım23,605,08

Verusa Holding46,00-1,082,04
Verusaturk Girisim22,40-1,4171,67
Vestel29,06-0,2148,81
Vestel Beyaz Eşya50,450,9034,98
Viking Kağıt6,51-2,54-27,67
Yapı ve Kredi Bank.2,55-1,16-14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,88-2,50-20,20
Yataş14,16-0,70-2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,50-1,69-20,45
Yeni Gimat GMYO13,66-0,2217,84
Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,09-1,88-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme10.850,000,00-30,45
Yonga Mobilya21,16-1,49-28,97
Yükselen Çelik5,26-0,380,54
Yünsa10,60-1,12-23,69
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,60-1,23-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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