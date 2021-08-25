Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.499,90
|0,00
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,60
|-0,88
|-17,56
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|2,63
|İş Fin.Kir.
|2,98
|-1,00
|-22,80
|İş Girişim
|9,55
|0,53
|-49,60
|İş GMYO
|1,89
|1,07
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,79
|-0,65
|-16,91
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|4.001,10
|-3,59
|46,15
|Işık Plastik
|40,32
|-3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,48
|0,00
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,78
|3,76
|4,33
|İzmir Demir Çelik
|2,79
|0,36
|-15,70
|İzmir Fırça
|8,47
|8,17
|52,34
|Jantsa Jant Sanayi
|67,65
|-1,17
|63,22
|Kafein Yazılım
|24,54
|-0,73
|15,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,71
|-1,17
|Kaplamin
|24,92
|-1,81
|-26,27
|Kardemir (A)
|6,85
|0,29
|15,13
|Kardemir (B)
|6,81
|0,00
|29,22
|Kardemir (D)
|7,73
|0,52
|33,74
|Karel Elektronik
|30,96
|0,85
|34,26
|Karsan Otomotiv
|3,75
|-0,79
|15,38
|Karsu Tekstil
|8,67
|-3,77
|1,40
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,33
|1,93
|Kartonsan
|50,55
|-0,69
|-46,61
|Katmerciler Ekipman
|2,85
|-1,04
|-7,47
|Kent Gıda
|180,10
|-1,53
|-49,35
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|-1,09
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,89
|1,14
|28,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,77
|0,00
|-29,48
|Kızılbük GYO
|21,08
|-0,57
|Klimasan Klima
|11,10
|-1,39
|31,55
|Koç Holding
|23,72
|-1,58
|15,98
|Konfrut Gıda
|17,62
|-2,65
|4,26
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|56,50
|-2,08
|138,60
|Konya Çimento
|867,00
|-0,87
|-23,27
|Koray GMYO
|7,12
|4,86
|60,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,20
|-1,02
|49,20
|Koza Altın
|105,10
|-0,94
|8,69
|Koza Madencilik
|15,18
|-2,13
|-2,00
|Körfez GMYO
|4,98
|-0,40
|-14,14
|Kristal Kola
|1,37
|-0,72
|-55,16
|Kron Telekomünikasyon
|35,94
|-4,67
|-2,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,80
|0,00
|27,02
|Kuyas Yatırım
|2,58
|-0,39
|12,17
|Kütahya Porselen
|59,00
|0,60
|16,95
|Kütahya Şeker Fabrikası
|56,05
|3,80
|Lider Faktoring
|3,05
|-1,61
|-10,56
|Link Bilgisayar
|29,82
|-1,26
|-5,62
|Logo Yazılım
|39,30
|-1,21
|26,20
|Lokman Hekim Sağlık
|10,00
|0,30
|39,50
|Lüks Kadife
|45,48
|0,26
|57,85
|Makina Takım
|3,06
|-0,65
|-10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|17,73
|4,42
|Marka Yatırım Holding
|5,57
|2,58
|-13,37
|Marmaris Altınyunus
|201,10
|2,13
|81,01
|Marshall
|226,50
|-0,83
|-26,15
|Martı GMYO
|1,22
|9,91
|-52,22
|Martı Otel
|1,87
|6,25
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,06
|-0,22
|Mavi Giyim
|59,15
|0,25
|14,61
|Mazhar Zorlu Holding
|36,88
|0,60
|17,15
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,70
|0,14
|Mega Polietilen
|5,46
|-1,62
|-28,72
|Menderes Tekstil
|2,13
|-1,39
|-31,07
|Mercan Kimya
|9,64
|0,42
|Merit Turizm
|17,00
|2,97
|64,10
|Merko Gıda
|4,85
|-0,41
|-43,87
|Metemtur Yatırım
|3,77
|-0,26
|-53,37
|Metro Holding
|1,50
|-1,32
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|-2,82
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,58
|-25,32
|Migros Ticaret
|35,98
|-1,15
|-15,93
|Milpa
|4,18
|1,70
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,11
|-0,96
|-12,74
|MLP Sağlık
|24,80
|-1,35
|24,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-1,36
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,25
|-0,41
|-38,82
|Mondi Tire Kutsan
|8,37
|-2,11
|10,13
|Naturel Enerji
|37,00
|0,00
|4,20
|Naturelgaz
|7,90
|-0,38
|Net Holding
|4,38
|6,83
|27,70
|Netaş Telekom.
|17,47
|0,81
|-37,78
|Niğbaş Niğde Beton
|11,00
|-0,36
|-78,85
|Nuh Çimento
|35,98
|-0,61
|-25,09
|Nurol GMYO
|16,30
|-1,09
|123,59
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,40
|-50,40
|Orge Enerji Elektrik
|6,66
|-0,75
|44,39
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|0,00
|90,22
|Osmanlı Menkul
|25,00
|-0,64
|-18,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,00
|-17,57
|Otokar
|322,20
|-0,56
|5,89
|Oyak Çimento
|6,79
|-1,45
|-22,67
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|0,29
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,97
|-0,25
|-15,71
|Özak GMYO
|4,64
|-1,69
|-9,02
|Özbal Çelik Boru
|13,26
|-1,63
|102,44
|Özderici GMYO
|1,60
|-3,03
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,62
|-0,91
|-15,33
|Pamel Elektrik
|42,58
|1,09
|99,72
|Panora GMYO
|6,91
|-1,71
|15,89
|Papilon Savunma
|14,38
|-1,17
|-36,76
|Park Elek.Madencilik
|4,76
|-0,42
|-11,36
|Parsan
|26,90
|-1,39
|10,70
|Pegasus
|72,10
|-0,55
|-3,35
|Peker GMYO
|0,96
|1,05
|-58,96
|Penguen Gıda
|2,96
|-1,66
|-41,39
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|85,00
|9,25
|Pera GMYO
|1,55
|-0,64
|-11,52
|Pergamon Dış Ticaret
|22,74
|-0,79
|24,07
|Petkim
|6,08
|0,66
|22,09
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|0,21
|120,65
|Pınar Et ve Un
|16,96
|-0,70
|-22,50
|Pınar Su
|7,16
|-0,97
|-3,63
|Pınar Süt
|16,98
|-1,62
|-24,70
|Plastikkart
|19,18
|2,02
|32,73
|Polisan Holding
|2,74
|-0,36
|-28,73
|Politeknik Metal
|345,00
|-0,09
|-14,97
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|0,00
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|73,90
|-0,14
|-41,02
|QNB Finansbank
|38,32
|0,26
|-45,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,10
|-1,47
|Ral Yatırım Holding
|4,22
|-1,17
|-4,95
|Ray Sigorta
|9,95
|2,05
|-35,60
|Reysaş GMYO
|4,75
|-0,42
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|3,87
|-0,77
|-25,20
|Rhea Girişim
|2,05
|-1,44
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|15,68
|1,16
|14,37
|Royal Halı
|3,07
|-0,32
|-10,76
|RTA Laboratuvarları
|21,74
|0,65
|-28,20
|Sabancı Holding
|10,21
|-1,26
|-7,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,68
|-1,14
|-20,22
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-0,20
|46,78
|Sanifoam Sünger
|20,12
|-2,24
|47,94
|Sanko Pazarlama
|10,00
|-0,60
|7,90
|Saray Matbaacılık
|4,73
|4,88
|-46,07
|Sarkuysan
|12,96
|2,21
|49,01
|Sasa Polyester
|27,66
|-1,00
|84,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,78
|1,28
|179,44
|Sekuro Plastik
|21,78
|-1,98
|56,02
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|-1,44
|-33,74
|Selçuk Gıda
|8,12
|0,37
|63,05
|Selva Gıda Sanayi
|7,95
|0,89
|Senkron Güvenlik
|26,58
|-0,15
|1,22
|Serve Film Prodüksiyon
|14,55
|-2,35
|-9,06
|Servet GMYO
|78,10
|-2,62
|-0,38
|Seyitler Kimya
|19,07
|4,26
|41,64
|Silverline Endüstri
|5,52
|0,73
|-35,81
|Sinpaş GMYO
|4,62
|-1,07
|10,53
|Smartiks Yazılım
|5,66
|1,07
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,86
|0,29
|-20,79
|Söktaş
|2,67
|-1,11
|-17,87
|Sönmez Filament
|38,00
|-0,31
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|0,00
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|91,85
|-4,17
|80,06
|Şeker Fin. Kir.
|5,36
|-0,56
|-16,25
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|8,93
|-0,11
|24,73
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|-1,13
|-1,60
|T. Halk Bankası
|4,80
|-1,03
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,40
|6,47
|-31,10
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|16,90
|-0,59
|-4,69
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,08
|127,92
|Tat Gıda
|8,97
|0,22
|-22,41
|TAV Havalimanları
|24,14
|-0,98
|13,33
|Taze Kuru Gıda
|215,00
|3,12
|-0,60
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,71
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,52
|-0,75
|-11,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|0,30
|-23,56
|Temapol Polimer Plastik
|14,39
|-0,90
|25,13
|TGS Dış Ticaret
|12,71
|-1,47
|0,00
|Tofaş Oto. Fab.
|40,00
|0,25
|29,40
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,00
|0,77
|Trabzon Liman
|28,08
|-0,28
|-12,58
|Trabzonspor Sportif
|3,55
|-0,84
|45,49
|Trend GMYO
|6,62
|-0,30
|-47,33
|TSKB GMYO
|3,70
|1,65
|-35,65
|Tuğçelik
|12,62
|-0,47
|56,19
|Tukaş
|6,75
|-0,30
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,48
|-0,85
|-28,25
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,50
|-0,66
|Turkcell
|16,02
|-1,84
|4,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,85
|0,27
|33,97
|Tüpraş
|99,80
|-0,40
|-7,59
|Türk Hava Yolları
|12,84
|0,23
|-0,54
|Türk İlaç Serum
|15,05
|-2,84
|Türk Prysmian Kablo
|12,55
|-1,95
|4,04
|Türk Telekom
|7,32
|-1,35
|-9,54
|Türk Traktör
|168,20
|-0,24
|-1,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,90
|-2,42
|10,63
|Türkiye Sigorta
|4,94
|0,20
|-20,04
|Ufuk Yatırım
|23,00
|-7,26
|71,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|-0,82
|-14,15
|Ulusoy Elektrik
|53,20
|1,72
|3,60
|Ulusoy Un Sanayi
|5,40
|0,00
|6,12
|Umpaş Holding
|1,20
|0,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,80
|-1,10
|-23,08
|Utopya Turizm
|23,96
|-1,96
|-38,25
|Uzertaş Boya
|32,10
|-0,31
|-43,29
|Ülker Bisküvi
|19,52
|-0,81
|-12,54
|Ünlü Yatırım Holding
|5,15
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|8,45
|-1,29
|147,95
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,32
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,47
|-1,37
|-12,09
|Vakıflar Bankası
|3,57
|-0,56
|-24,20
|Vakko Tekstil
|10,53
|-0,66
|68,04
|Vanet Gıda
|6,33
|-0,63
|-18,11
|VBT Yazılım
|23,60
|5,08
|Verusa Holding
|46,00
|-1,08
|2,04
|Verusaturk Girisim
|22,40
|-1,41
|71,67
|Vestel
|29,06
|-0,21
|48,81
|Vestel Beyaz Eşya
|50,45
|0,90
|34,98
|Viking Kağıt
|6,51
|-2,54
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|-1,16
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,88
|-2,50
|-20,20
|Yataş
|14,16
|-0,70
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,50
|-1,69
|-20,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,66
|-0,22
|17,84
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-1,88
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.850,00
|0,00
|-30,45
|Yonga Mobilya
|21,16
|-1,49
|-28,97
|Yükselen Çelik
|5,26
|-0,38
|0,54
|Yünsa
|10,60
|-1,12
|-23,69
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|-1,23
|-36,73
(Son)
Kaynak: AA
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