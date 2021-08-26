Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.500,00
|0,00
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,63
|0,72
|-17,12
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-5,13
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,98
|0,68
|-22,80
|İş Girişim
|8,33
|-2,57
|-56,04
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,73
|0,37
|-17,28
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|4.100,00
|2,50
|49,77
|Işık Plastik
|39,76
|-1,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,48
|1,37
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,41
|-2,80
|2,28
|İzmir Demir Çelik
|2,69
|-2,54
|-18,72
|İzmir Fırça
|7,96
|-5,13
|43,17
|Jantsa Jant Sanayi
|67,05
|0,37
|61,77
|Kafein Yazılım
|24,32
|-0,33
|13,97
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|0,00
|Kaplamin
|24,36
|-0,65
|-27,93
|Kardemir (A)
|6,69
|-1,04
|12,44
|Kardemir (B)
|6,66
|-1,04
|26,38
|Kardemir (D)
|7,65
|0,26
|32,35
|Karel Elektronik
|30,84
|0,13
|33,74
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-0,27
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,75
|0,57
|2,34
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,05
|-0,53
|Kartonsan
|49,90
|0,00
|-47,29
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|-2,07
|-7,79
|Kent Gıda
|175,30
|0,00
|-50,70
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|0,22
|-31,76
|Kervan Gıda
|16,58
|-1,84
|26,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,74
|0,00
|-30,68
|Kızılbük GYO
|21,84
|1,49
|Klimasan Klima
|10,66
|-1,39
|26,34
|Koç Holding
|23,76
|1,28
|16,17
|Konfrut Gıda
|17,59
|0,34
|4,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|55,40
|-0,89
|133,95
|Konya Çimento
|856,50
|0,22
|-24,20
|Koray GMYO
|7,16
|-1,92
|60,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,50
|0,95
|51,13
|Koza Altın
|105,10
|0,67
|8,69
|Koza Madencilik
|15,52
|0,26
|0,19
|Körfez GMYO
|4,97
|0,20
|-14,31
|Kristal Kola
|1,34
|-0,74
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,08
|-0,47
|-7,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|198,40
|-0,30
|26,13
|Kuyas Yatırım
|2,57
|0,78
|11,74
|Kütahya Porselen
|60,05
|0,50
|19,03
|Kütahya Şeker Fabrikası
|60,60
|7,35
|Lider Faktoring
|3,09
|0,32
|-9,38
|Link Bilgisayar
|29,20
|-1,02
|-7,58
|Logo Yazılım
|39,90
|2,73
|28,13
|Lokman Hekim Sağlık
|10,00
|0,10
|39,50
|Lüks Kadife
|45,00
|-0,04
|56,18
|Makina Takım
|3,03
|1,34
|-11,14
|Manas Enerji Yönetimi
|17,60
|1,73
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|-3,44
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|185,80
|-2,93
|67,24
|Marshall
|225,20
|-0,79
|-26,57
|Martı GMYO
|1,14
|-6,56
|-55,36
|Martı Otel
|1,74
|-3,87
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,84
|-0,46
|Mavi Giyim
|58,60
|0,51
|13,55
|Mazhar Zorlu Holding
|36,26
|-0,06
|15,18
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,22
|-0,72
|Mega Polietilen
|5,56
|2,39
|-27,42
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,93
|-30,10
|Mercan Kimya
|9,54
|0,00
|Merit Turizm
|16,20
|-2,11
|56,38
|Merko Gıda
|4,76
|-0,42
|-44,91
|Metemtur Yatırım
|3,57
|-2,99
|-55,85
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|0,83
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|35,36
|-1,23
|-17,38
|Milpa
|4,13
|0,73
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,06
|-0,73
|-13,80
|MLP Sağlık
|24,84
|-1,27
|25,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|-0,18
|23,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,23
|0,56
|-38,99
|Mondi Tire Kutsan
|8,35
|-0,60
|9,87
|Naturel Enerji
|37,14
|0,60
|4,60
|Naturelgaz
|7,89
|1,02
|Net Holding
|4,28
|-2,06
|24,78
|Netaş Telekom.
|17,30
|0,41
|-38,39
|Niğbaş Niğde Beton
|10,83
|0,46
|-79,17
|Nuh Çimento
|36,30
|0,11
|-24,42
|Nurol GMYO
|15,38
|-3,87
|110,97
|Odaş Elektrik
|1,48
|0,68
|-49,37
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|-1,86
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|29,70
|10,00
|101,77
|Osmanlı Menkul
|24,26
|-1,78
|-21,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,44
|-17,93
|Otokar
|323,60
|-0,43
|6,35
|Oyak Çimento
|6,80
|0,00
|-22,55
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|0,44
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|23,86
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-0,25
|-16,35
|Özak GMYO
|4,65
|0,00
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|13,07
|-0,61
|99,54
|Özderici GMYO
|1,64
|0,00
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,42
|0,13
|-17,56
|Pamel Elektrik
|43,40
|0,46
|103,56
|Panora GMYO
|7,00
|1,74
|17,40
|Papilon Savunma
|14,37
|0,56
|-36,80
|Park Elek.Madencilik
|4,77
|0,63
|-11,17
|Parsan
|26,84
|1,13
|10,45
|Pegasus
|72,55
|1,04
|-2,75
|Peker GMYO
|0,96
|1,05
|-58,96
|Penguen Gıda
|2,94
|-0,68
|-41,78
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|82,00
|-3,53
|Pera GMYO
|1,55
|0,65
|-11,52
|Pergamon Dış Ticaret
|22,18
|-0,63
|21,01
|Petkim
|6,20
|1,31
|24,50
|Petrokent Turizm
|1.955,00
|-1,26
|115,69
|Pınar Et ve Un
|16,92
|0,71
|-22,68
|Pınar Su
|7,11
|0,00
|-4,31
|Pınar Süt
|16,87
|0,24
|-25,19
|Plastikkart
|19,42
|2,21
|34,39
|Polisan Holding
|2,71
|0,00
|-29,51
|Politeknik Metal
|347,00
|0,14
|-14,47
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|0,50
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,95
|-0,61
|-41,78
|QNB Finansbank
|38,20
|0,00
|-45,70
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,31
|1,07
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|0,00
|-6,53
|Ray Sigorta
|9,74
|0,41
|-36,96
|Reysaş GMYO
|5,05
|3,70
|-7,34
|Reysaş Lojistik
|3,94
|1,29
|-23,85
|Rhea Girişim
|2,02
|0,50
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,41
|-2,10
|12,40
|Royal Halı
|3,10
|3,68
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|21,78
|0,09
|-28,07
|Sabancı Holding
|10,31
|1,38
|-6,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,47
|-1,63
|-22,15
|Sanel Mühendislik
|5,02
|0,00
|46,78
|Sanifoam Sünger
|20,02
|0,10
|47,21
|Sanko Pazarlama
|9,93
|-0,10
|7,14
|Saray Matbaacılık
|4,48
|-3,24
|-48,92
|Sarkuysan
|12,80
|0,31
|47,17
|Sasa Polyester
|27,36
|0,29
|82,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,20
|0,52
|172,62
|Sekuro Plastik
|21,48
|0,19
|53,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|-0,11
|-34,26
|Selçuk Gıda
|7,62
|-4,15
|53,01
|Selva Gıda Sanayi
|8,27
|0,85
|Senkron Güvenlik
|26,54
|0,00
|1,07
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|0,00
|-6,87
|Servet GMYO
|74,20
|-4,50
|-5,36
|Seyitler Kimya
|18,94
|0,69
|40,68
|Silverline Endüstri
|5,43
|-0,91
|-36,86
|Sinpaş GMYO
|4,17
|-5,66
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,56
|-0,89
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,88
|1,16
|-20,72
|Söktaş
|2,68
|-1,11
|-17,56
|Sönmez Filament
|37,92
|0,11
|-45,98
|Sönmez Pamuklu
|14,10
|2,55
|-41,25
|Sumaş Suni Tahta
|106,60
|9,90
|108,98
|Şeker Fin. Kir.
|5,27
|-0,57
|-17,66
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,94
|0,11
|24,87
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|-0,32
|-1,20
|T. Halk Bankası
|4,85
|0,62
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,52
|-2,29
|-33,93
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|16,81
|-0,06
|-5,19
|Taç Tarım Ürünleri
|23,96
|0,00
|127,54
|Tat Gıda
|8,88
|-0,34
|-23,19
|TAV Havalimanları
|24,24
|0,83
|13,80
|Taze Kuru Gıda
|206,00
|-4,28
|-4,76
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-1,41
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,51
|0,48
|-11,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|-1,07
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,31
|0,42
|24,43
|TGS Dış Ticaret
|12,24
|-0,57
|-3,70
|Tofaş Oto. Fab.
|40,28
|0,90
|30,31
|Torunlar GMYO
|4,09
|2,25
|4,87
|Trabzon Liman
|27,96
|-0,07
|-12,95
|Trabzonspor Sportif
|3,60
|-0,28
|47,54
|Trend GMYO
|6,75
|2,58
|-46,30
|TSKB GMYO
|3,65
|-0,82
|-36,52
|Tuğçelik
|12,45
|-1,50
|54,08
|Tukaş
|6,69
|0,30
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,52
|1,44
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,35
|0,10
|Turkcell
|16,17
|0,68
|5,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,47
|-0,43
|31,27
|Tüpraş
|100,00
|0,50
|-7,41
|Türk Hava Yolları
|12,78
|2,24
|-1,01
|Türk İlaç Serum
|15,00
|0,27
|Türk Prysmian Kablo
|12,66
|2,51
|4,95
|Türk Telekom
|7,40
|0,54
|-8,55
|Türk Traktör
|168,90
|-0,65
|-0,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|0,24
|10,72
|Türkiye Sigorta
|4,86
|-0,41
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|23,48
|5,20
|75,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,59
|-1,64
|-15,33
|Ulusoy Elektrik
|53,60
|0,75
|4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|-1,13
|2,98
|Umpaş Holding
|1,18
|-0,84
|-54,79
|Uşak Seramik
|1,78
|0,00
|-23,93
|Utopya Turizm
|22,00
|0,00
|-43,30
|Uzertaş Boya
|32,50
|0,00
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|19,40
|-0,05
|-13,07
|Ünlü Yatırım Holding
|5,03
|-0,79
|Vakıf Fin. Kir.
|8,42
|0,00
|147,07
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,45
|0,31
|-12,36
|Vakıflar Bankası
|3,58
|0,00
|-23,99
|Vakko Tekstil
|10,40
|0,10
|65,96
|Vanet Gıda
|5,98
|-2,76
|-22,64
|VBT Yazılım
|22,10
|0,45
|Verusa Holding
|45,06
|-1,10
|-0,05
|Verusaturk Girisim
|22,16
|-0,09
|69,83
|Vestel
|28,80
|0,07
|47,48
|Vestel Beyaz Eşya
|48,66
|-0,41
|30,19
|Viking Kağıt
|6,54
|-0,91
|-27,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|0,39
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,78
|5,90
|-17,71
|Yataş
|14,07
|0,14
|-2,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,47
|0,58
|-21,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|0,07
|17,75
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,00
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.765,00
|-0,78
|-30,99
|Yonga Mobilya
|21,10
|0,00
|-29,17
|Yükselen Çelik
|5,21
|0,39
|-0,42
|Yünsa
|10,44
|-0,57
|-24,85
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,27
|-36,73
(Son)
Kaynak: AA
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