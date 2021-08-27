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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.08.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.050,00-1,42-23,33
İş Bankası (C)5,56-0,71-18,15
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,93-0,34-24,09
İş Girişim8,282,73-56,31
İş GMYO1,820,00-28,35
İş Y. Men. Değ.13,951,53-15,95
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding4.840,0010,0076,80
Işık Plastik39,22-0,56

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,450,00-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,42-0,492,33
İzmir Demir Çelik2,66-0,37-19,63
İzmir Fırça7,820,3940,65
Jantsa Jant Sanayi66,85-0,5961,29
Kafein Yazılım23,86-0,4211,81
Kalekim Kimyevi Maddeler12,34-0,88

Kaplamin24,04-0,41-28,88
Kardemir (A)6,700,6012,61
Kardemir (B)6,680,9126,76
Kardemir (D)7,661,3232,53
Karel Elektronik30,380,3331,74
Karsan Otomotiv3,793,8416,62
Karsu Tekstil8,800,692,92
Kartal Yenilenebilir Enerji15,926,13

Kartonsan48,96-0,37-48,29
Katmerciler Ekipman1,59-2,85-8,21
Kent Gıda185,005,53-47,98
Kerevitaş Gıda4,44-0,22-32,52
Kervan Gıda16,58-0,3026,55
Kervansaray Yat. Holding0,571,79-54,76
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Kızılbük GYO22,04-2,39

Klimasan Klima10,35-1,6222,66
Koç Holding23,580,6815,29
Konfrut Gıda16,28-4,57-3,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji52,35-2,18121,82
Konya Çimento855,50-0,14-24,29
Koray GMYO7,212,8562,02
Kordsa Teknik Tekstil22,94-0,5247,52
Koza Altın103,900,197,45
Koza Madencilik16,001,393,29
Körfez GMYO4,90-0,81-15,52
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon32,96-1,08-10,53
Kuştur Kuşadası Turizm200,001,0627,15
Kuyas Yatırım2,520,809,57
Kütahya Porselen60,400,6719,72
Kütahya Şeker Fabrikası67,208,30

Lider Faktoring3,05-0,65-10,56
Link Bilgisayar28,86-0,69-8,66
Logo Yazılım39,68-1,3427,42
Lokman Hekim Sağlık10,353,8144,39
Lüks Kadife44,24-1,0353,54
Makina Takım2,98-0,67-12,61
Manas Enerji Yönetimi16,980,12

Marka Yatırım Holding4,90-2,20-23,79
Marmaris Altınyunus184,300,7165,89
Marshall224,00-0,44-26,96
Martı GMYO1,141,79-55,36
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,44-0,52

Mavi Giyim57,35-4,0211,12
Mazhar Zorlu Holding35,660,1713,28
Meditera Tıbbi Malzeme39,66-2,07

Mega Polietilen5,44-0,73-28,98
Menderes Tekstil2,171,40-29,77
Mercan Kimya9,52-0,42

Merit Turizm16,250,0056,86
Merko Gıda4,76-0,21-44,91
Metemtur Yatırım3,48-1,14-56,96
Metro Holding1,47-1,34-29,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,00-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret34,80-0,91-18,69
Milpa4,05-0,25-11,96
Mistral GMYO4,051,50-14,01
MLP Sağlık24,96-0,7925,62
MMC San. ve Tic. Yat.5,65-0,5322,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,10-0,14-40,08
Mondi Tire Kutsan8,975,7818,03
Naturel Enerji36,560,002,96
Naturelgaz7,730,39

Net Holding4,22-2,0923,03
Netaş Telekom.16,90-0,29-39,81
Niğbaş Niğde Beton10,78-0,37-79,27
Nuh Çimento35,86-0,66-25,34
Nurol GMYO15,82-0,06117,01
Odaş Elektrik1,481,37-49,37
Orge Enerji Elektrik6,22-0,8034,85
Orma Orman Mahsulleri31,004,38110,60
Osmanlı Menkul24,16-0,17-21,66
Ostim Endüstriyel Yat2,23-0,45-19,02
Otokar328,701,868,02
Oyak Çimento6,68-0,45-23,92
Oyak Yat. Ort.6,820,29-1,19
Oyak Yatırım Menkul23,70-0,25

Oylum Sınai Yatırımlar3,84-0,26-18,47
Özak GMYO4,61-0,22-9,61
Özbal Çelik Boru12,97-2,1998,02
Özderici GMYO1,641,86-26,13
Özerden Plastik7,24-1,50-19,56
Pamel Elektrik44,922,70110,69
Panora GMYO6,98-0,5717,06
Papilon Savunma14,150,07-37,77
Park Elek.Madencilik4,710,21-12,29
Parsan26,561,079,30
Pegasus70,50-2,15-5,50
Peker GMYO0,94-1,05-59,82
Penguen Gıda2,89-0,34-42,77
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,50-3,59

Pera GMYO1,51-1,31-13,80
Pergamon Dış Ticaret21,98-0,4519,92
Petkim6,212,1424,70
Petrokent Turizm2.001,20-0,15120,79
Pınar Et ve Un16,74-0,53-23,50
Pınar Su7,07-0,14-4,85
Pınar Süt16,750,36-25,72
Plastikkart19,531,2435,16
Polisan Holding2,670,00-30,55
Politeknik Metal353,202,35-12,95
Prizma Press Matbaacılık4,05-0,49-26,09
QNB Finans Fin. Kir.71,400,00-43,02
QNB Finansbank37,84-0,94-46,21
QUA Granite Hayal Yapı12,110,17

Ral Yatırım Holding4,08-0,73-8,11
Ray Sigorta9,710,10-37,15
Reysaş GMYO2,89-1,65-10,85
Reysaş Lojistik3,910,51-24,43
Rhea Girişim2,01-0,50-45,97
Rodrigo Tekstil15,64-1,0814,08
Royal Halı3,15-3,96-8,43
RTA Laboratuvarları21,840,65-27,87
Sabancı Holding10,24-0,49-7,13
Safkar Ege Soğutmacılık8,40-1,18-22,79
Sanel Mühendislik5,100,3949,12
Sanifoam Sünger20,161,3148,24
Sanko Pazarlama9,840,316,17
Saray Matbaacılık4,36-2,24-50,29
Sarkuysan12,720,3246,25
Sasa Polyester27,100,8280,85
Say Yenilenebilir Enerji22,72-1,13166,98
Sekuro Plastik20,88-0,4849,57
Selçuk Ecza Deposu8,72-0,34-35,08
Selçuk Gıda7,744,3155,42
Selva Gıda Sanayi8,240,37

Senkron Güvenlik26,000,78-0,99
Serve Film Prodüksiyon14,900,00-6,87
Servet GMYO71,001,50-9,44
Seyitler Kimya19,251,7442,98
Silverline Endüstri5,33-0,37-38,02
Sinpaş GMYO4,051,76-3,11
Smartiks Yazılım5,51-0,54-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii21,00-0,47-20,26
Söktaş2,865,93-12,02
Sönmez Filament37,802,16-46,15
Sönmez Pamuklu14,020,72-41,58
Sumaş Suni Tahta100,00-4,1296,04
Şeker Fin. Kir.5,16-0,39-19,38
Şekerbank1,030,00-31,79
Şişe Cam8,850,3423,61
Şok Marketler Ticaret12,341,40-1,12
T. Halk Bankası4,71-0,84-15,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,75-0,65-36,41
T.S.K.B.1,320,76-24,42
T.Tuborg16,810,06-5,19
Taç Tarım Ürünleri24,060,33128,49
Tat Gıda8,74-0,11-24,40
TAV Havalimanları23,58-1,8310,70
Taze Kuru Gıda208,002,97-3,84
Tek-Art Turizm1,36-0,73-32,67
Tekfen Holding14,28-0,49-12,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,39-0,16-26,21
Temapol Polimer Plastik14,06-0,8522,26
TGS Dış Ticaret12,090,00-4,88
Tofaş Oto. Fab.40,581,3031,28
Torunlar GMYO4,091,744,87
Trabzon Liman27,80-0,07-13,45
Trabzonspor Sportif3,570,8546,31
Trend GMYO6,600,15-47,49
TSKB GMYO3,51-2,77-38,96
Tuğçelik12,210,6651,11
Tukaş6,600,30-31,89
Turcas Petrol3,500,29-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık10,04-1,38

Turkcell15,99-0,124,53
Tümosan Motor ve Traktör17,01-1,7920,90
Tüpraş98,70-0,20-8,61
Türk Hava Yolları12,56-1,80-2,71
Türk İlaç Serum14,75-0,94

Türk Prysmian Kablo12,18-1,930,97
Türk Telekom7,390,68-8,68
Türk Traktör168,000,60-1,39
Türker Proje Gayrimenkul123,100,499,03
Türkiye Sigorta4,770,00-22,79
Ufuk Yatırım23,96-0,0878,81
Ulaşlar Turizm Yat.3,53-0,28-16,75
Ulusoy Elektrik53,950,565,06
Ulusoy Un Sanayi5,17-0,771,60
Umpaş Holding1,15-0,86-55,94
Uşak Seramik1,730,00-26,07
Utopya Turizm21,64-1,19-44,23
Uzertaş Boya32,502,65-42,58
Ülker Bisküvi19,29-0,21-13,57
Ünlü Yatırım Holding4,982,26

Vakıf Fin. Kir.8,36-0,24145,31
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,380,00-13,32
Vakıflar Bankası3,54-0,28-24,84
Vakko Tekstil10,280,0064,05
Vanet Gıda6,021,86-22,12
VBT Yazılım21,700,18

Verusa Holding44,900,36-0,40
Verusaturk Girisim21,74-0,2866,61
Vestel28,38-0,3545,33
Vestel Beyaz Eşya48,02-0,0828,47
Viking Kağıt6,521,56-27,56
Yapı ve Kredi Bank.2,530,00-15,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,227,44-8,21
Yataş13,97-1,27-3,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,37-0,59-23,41
Yeni Gimat GMYO13,60-0,0717,32
Yeşil GMYO0,941,08-31,88
Yeşil Yapı1,050,00-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,050,49-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme10.764,900,00-31,00
Yonga Mobilya21,580,47-27,56
Yükselen Çelik5,190,19-0,80
Yünsa10,360,10-25,42
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,570,64-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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