Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.050,00
|-1,42
|-23,33
|İş Bankası (C)
|5,56
|-0,71
|-18,15
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,93
|-0,34
|-24,09
|İş Girişim
|8,28
|2,73
|-56,31
|İş GMYO
|1,82
|0,00
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|1,53
|-15,95
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|4.840,00
|10,00
|76,80
|Işık Plastik
|39,22
|-0,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,45
|0,00
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|-0,49
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|-0,37
|-19,63
|İzmir Fırça
|7,82
|0,39
|40,65
|Jantsa Jant Sanayi
|66,85
|-0,59
|61,29
|Kafein Yazılım
|23,86
|-0,42
|11,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,34
|-0,88
|Kaplamin
|24,04
|-0,41
|-28,88
|Kardemir (A)
|6,70
|0,60
|12,61
|Kardemir (B)
|6,68
|0,91
|26,76
|Kardemir (D)
|7,66
|1,32
|32,53
|Karel Elektronik
|30,38
|0,33
|31,74
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,84
|16,62
|Karsu Tekstil
|8,80
|0,69
|2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,92
|6,13
|Kartonsan
|48,96
|-0,37
|-48,29
|Katmerciler Ekipman
|1,59
|-2,85
|-8,21
|Kent Gıda
|185,00
|5,53
|-47,98
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-0,22
|-32,52
|Kervan Gıda
|16,58
|-0,30
|26,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|1,79
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Kızılbük GYO
|22,04
|-2,39
|Klimasan Klima
|10,35
|-1,62
|22,66
|Koç Holding
|23,58
|0,68
|15,29
|Konfrut Gıda
|16,28
|-4,57
|-3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|52,35
|-2,18
|121,82
|Konya Çimento
|855,50
|-0,14
|-24,29
|Koray GMYO
|7,21
|2,85
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,94
|-0,52
|47,52
|Koza Altın
|103,90
|0,19
|7,45
|Koza Madencilik
|16,00
|1,39
|3,29
|Körfez GMYO
|4,90
|-0,81
|-15,52
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|32,96
|-1,08
|-10,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|1,06
|27,15
|Kuyas Yatırım
|2,52
|0,80
|9,57
|Kütahya Porselen
|60,40
|0,67
|19,72
|Kütahya Şeker Fabrikası
|67,20
|8,30
|Lider Faktoring
|3,05
|-0,65
|-10,56
|Link Bilgisayar
|28,86
|-0,69
|-8,66
|Logo Yazılım
|39,68
|-1,34
|27,42
|Lokman Hekim Sağlık
|10,35
|3,81
|44,39
|Lüks Kadife
|44,24
|-1,03
|53,54
|Makina Takım
|2,98
|-0,67
|-12,61
|Manas Enerji Yönetimi
|16,98
|0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|-2,20
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|184,30
|0,71
|65,89
|Marshall
|224,00
|-0,44
|-26,96
|Martı GMYO
|1,14
|1,79
|-55,36
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,44
|-0,52
|Mavi Giyim
|57,35
|-4,02
|11,12
|Mazhar Zorlu Holding
|35,66
|0,17
|13,28
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,66
|-2,07
|Mega Polietilen
|5,44
|-0,73
|-28,98
|Menderes Tekstil
|2,17
|1,40
|-29,77
|Mercan Kimya
|9,52
|-0,42
|Merit Turizm
|16,25
|0,00
|56,86
|Merko Gıda
|4,76
|-0,21
|-44,91
|Metemtur Yatırım
|3,48
|-1,14
|-56,96
|Metro Holding
|1,47
|-1,34
|-29,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,00
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,80
|-0,91
|-18,69
|Milpa
|4,05
|-0,25
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,05
|1,50
|-14,01
|MLP Sağlık
|24,96
|-0,79
|25,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|-0,53
|22,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,10
|-0,14
|-40,08
|Mondi Tire Kutsan
|8,97
|5,78
|18,03
|Naturel Enerji
|36,56
|0,00
|2,96
|Naturelgaz
|7,73
|0,39
|Net Holding
|4,22
|-2,09
|23,03
|Netaş Telekom.
|16,90
|-0,29
|-39,81
|Niğbaş Niğde Beton
|10,78
|-0,37
|-79,27
|Nuh Çimento
|35,86
|-0,66
|-25,34
|Nurol GMYO
|15,82
|-0,06
|117,01
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,37
|-49,37
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|-0,80
|34,85
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|4,38
|110,60
|Osmanlı Menkul
|24,16
|-0,17
|-21,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|-0,45
|-19,02
|Otokar
|328,70
|1,86
|8,02
|Oyak Çimento
|6,68
|-0,45
|-23,92
|Oyak Yat. Ort.
|6,82
|0,29
|-1,19
|Oyak Yatırım Menkul
|23,70
|-0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,84
|-0,26
|-18,47
|Özak GMYO
|4,61
|-0,22
|-9,61
|Özbal Çelik Boru
|12,97
|-2,19
|98,02
|Özderici GMYO
|1,64
|1,86
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,24
|-1,50
|-19,56
|Pamel Elektrik
|44,92
|2,70
|110,69
|Panora GMYO
|6,98
|-0,57
|17,06
|Papilon Savunma
|14,15
|0,07
|-37,77
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,21
|-12,29
|Parsan
|26,56
|1,07
|9,30
|Pegasus
|70,50
|-2,15
|-5,50
|Peker GMYO
|0,94
|-1,05
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,89
|-0,34
|-42,77
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,50
|-3,59
|Pera GMYO
|1,51
|-1,31
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|21,98
|-0,45
|19,92
|Petkim
|6,21
|2,14
|24,70
|Petrokent Turizm
|2.001,20
|-0,15
|120,79
|Pınar Et ve Un
|16,74
|-0,53
|-23,50
|Pınar Su
|7,07
|-0,14
|-4,85
|Pınar Süt
|16,75
|0,36
|-25,72
|Plastikkart
|19,53
|1,24
|35,16
|Polisan Holding
|2,67
|0,00
|-30,55
|Politeknik Metal
|353,20
|2,35
|-12,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-0,49
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,40
|0,00
|-43,02
|QNB Finansbank
|37,84
|-0,94
|-46,21
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,11
|0,17
|Ral Yatırım Holding
|4,08
|-0,73
|-8,11
|Ray Sigorta
|9,71
|0,10
|-37,15
|Reysaş GMYO
|2,89
|-1,65
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|3,91
|0,51
|-24,43
|Rhea Girişim
|2,01
|-0,50
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|15,64
|-1,08
|14,08
|Royal Halı
|3,15
|-3,96
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|21,84
|0,65
|-27,87
|Sabancı Holding
|10,24
|-0,49
|-7,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,40
|-1,18
|-22,79
|Sanel Mühendislik
|5,10
|0,39
|49,12
|Sanifoam Sünger
|20,16
|1,31
|48,24
|Sanko Pazarlama
|9,84
|0,31
|6,17
|Saray Matbaacılık
|4,36
|-2,24
|-50,29
|Sarkuysan
|12,72
|0,32
|46,25
|Sasa Polyester
|27,10
|0,82
|80,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,72
|-1,13
|166,98
|Sekuro Plastik
|20,88
|-0,48
|49,57
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|-0,34
|-35,08
|Selçuk Gıda
|7,74
|4,31
|55,42
|Selva Gıda Sanayi
|8,24
|0,37
|Senkron Güvenlik
|26,00
|0,78
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|0,00
|-6,87
|Servet GMYO
|71,00
|1,50
|-9,44
|Seyitler Kimya
|19,25
|1,74
|42,98
|Silverline Endüstri
|5,33
|-0,37
|-38,02
|Sinpaş GMYO
|4,05
|1,76
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,51
|-0,54
|-37,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|-0,47
|-20,26
|Söktaş
|2,86
|5,93
|-12,02
|Sönmez Filament
|37,80
|2,16
|-46,15
|Sönmez Pamuklu
|14,02
|0,72
|-41,58
|Sumaş Suni Tahta
|100,00
|-4,12
|96,04
|Şeker Fin. Kir.
|5,16
|-0,39
|-19,38
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-31,79
|Şişe Cam
|8,85
|0,34
|23,61
|Şok Marketler Ticaret
|12,34
|1,40
|-1,12
|T. Halk Bankası
|4,71
|-0,84
|-15,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,75
|-0,65
|-36,41
|T.S.K.B.
|1,32
|0,76
|-24,42
|T.Tuborg
|16,81
|0,06
|-5,19
|Taç Tarım Ürünleri
|24,06
|0,33
|128,49
|Tat Gıda
|8,74
|-0,11
|-24,40
|TAV Havalimanları
|23,58
|-1,83
|10,70
|Taze Kuru Gıda
|208,00
|2,97
|-3,84
|Tek-Art Turizm
|1,36
|-0,73
|-32,67
|Tekfen Holding
|14,28
|-0,49
|-12,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|-0,16
|-26,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,06
|-0,85
|22,26
|TGS Dış Ticaret
|12,09
|0,00
|-4,88
|Tofaş Oto. Fab.
|40,58
|1,30
|31,28
|Torunlar GMYO
|4,09
|1,74
|4,87
|Trabzon Liman
|27,80
|-0,07
|-13,45
|Trabzonspor Sportif
|3,57
|0,85
|46,31
|Trend GMYO
|6,60
|0,15
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,51
|-2,77
|-38,96
|Tuğçelik
|12,21
|0,66
|51,11
|Tukaş
|6,60
|0,30
|-31,89
|Turcas Petrol
|3,50
|0,29
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,04
|-1,38
|Turkcell
|15,99
|-0,12
|4,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,01
|-1,79
|20,90
|Tüpraş
|98,70
|-0,20
|-8,61
|Türk Hava Yolları
|12,56
|-1,80
|-2,71
|Türk İlaç Serum
|14,75
|-0,94
|Türk Prysmian Kablo
|12,18
|-1,93
|0,97
|Türk Telekom
|7,39
|0,68
|-8,68
|Türk Traktör
|168,00
|0,60
|-1,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,10
|0,49
|9,03
|Türkiye Sigorta
|4,77
|0,00
|-22,79
|Ufuk Yatırım
|23,96
|-0,08
|78,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,53
|-0,28
|-16,75
|Ulusoy Elektrik
|53,95
|0,56
|5,06
|Ulusoy Un Sanayi
|5,17
|-0,77
|1,60
|Umpaş Holding
|1,15
|-0,86
|-55,94
|Uşak Seramik
|1,73
|0,00
|-26,07
|Utopya Turizm
|21,64
|-1,19
|-44,23
|Uzertaş Boya
|32,50
|2,65
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|19,29
|-0,21
|-13,57
|Ünlü Yatırım Holding
|4,98
|2,26
|Vakıf Fin. Kir.
|8,36
|-0,24
|145,31
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|0,00
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-0,28
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,28
|0,00
|64,05
|Vanet Gıda
|6,02
|1,86
|-22,12
|VBT Yazılım
|21,70
|0,18
|Verusa Holding
|44,90
|0,36
|-0,40
|Verusaturk Girisim
|21,74
|-0,28
|66,61
|Vestel
|28,38
|-0,35
|45,33
|Vestel Beyaz Eşya
|48,02
|-0,08
|28,47
|Viking Kağıt
|6,52
|1,56
|-27,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|0,00
|-15,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,22
|7,44
|-8,21
|Yataş
|13,97
|-1,27
|-3,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,37
|-0,59
|-23,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|-0,07
|17,32
|Yeşil GMYO
|0,94
|1,08
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,00
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|0,49
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.764,90
|0,00
|-31,00
|Yonga Mobilya
|21,58
|0,47
|-27,56
|Yükselen Çelik
|5,19
|0,19
|-0,80
|Yünsa
|10,36
|0,10
|-25,42
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,64
|-37,92
(Son)
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