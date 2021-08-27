Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.050,00 -1,42 -23,33 İş Bankası (C) 5,56 -0,71 -18,15 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,93 -0,34 -24,09 İş Girişim 8,28 2,73 -56,31 İş GMYO 1,82 0,00 -28,35 İş Y. Men. Değ. 13,95 1,53 -15,95 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 4.840,00 10,00 76,80 Işık Plastik 39,22 -0,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,45 0,00 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,42 -0,49 2,33 İzmir Demir Çelik 2,66 -0,37 -19,63 İzmir Fırça 7,82 0,39 40,65 Jantsa Jant Sanayi 66,85 -0,59 61,29 Kafein Yazılım 23,86 -0,42 11,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,34 -0,88 Kaplamin 24,04 -0,41 -28,88 Kardemir (A) 6,70 0,60 12,61 Kardemir (B) 6,68 0,91 26,76 Kardemir (D) 7,66 1,32 32,53 Karel Elektronik 30,38 0,33 31,74 Karsan Otomotiv 3,79 3,84 16,62 Karsu Tekstil 8,80 0,69 2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,92 6,13 Kartonsan 48,96 -0,37 -48,29 Katmerciler Ekipman 1,59 -2,85 -8,21 Kent Gıda 185,00 5,53 -47,98 Kerevitaş Gıda 4,44 -0,22 -32,52 Kervan Gıda 16,58 -0,30 26,55 Kervansaray Yat. Holding 0,57 1,79 -54,76 Kiler GMYO 1,75 0,00 -30,28 Kızılbük GYO 22,04 -2,39 Klimasan Klima 10,35 -1,62 22,66 Koç Holding 23,58 0,68 15,29 Konfrut Gıda 16,28 -4,57 -3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 52,35 -2,18 121,82 Konya Çimento 855,50 -0,14 -24,29 Koray GMYO 7,21 2,85 62,02 Kordsa Teknik Tekstil 22,94 -0,52 47,52 Koza Altın 103,90 0,19 7,45 Koza Madencilik 16,00 1,39 3,29 Körfez GMYO 4,90 -0,81 -15,52 Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46 Kron Telekomünikasyon 32,96 -1,08 -10,53 Kuştur Kuşadası Turizm 200,00 1,06 27,15 Kuyas Yatırım 2,52 0,80 9,57 Kütahya Porselen 60,40 0,67 19,72 Kütahya Şeker Fabrikası 67,20 8,30 Lider Faktoring 3,05 -0,65 -10,56 Link Bilgisayar 28,86 -0,69 -8,66 Logo Yazılım 39,68 -1,34 27,42 Lokman Hekim Sağlık 10,35 3,81 44,39 Lüks Kadife 44,24 -1,03 53,54 Makina Takım 2,98 -0,67 -12,61 Manas Enerji Yönetimi 16,98 0,12 Marka Yatırım Holding 4,90 -2,20 -23,79 Marmaris Altınyunus 184,30 0,71 65,89 Marshall 224,00 -0,44 -26,96 Martı GMYO 1,14 1,79 -55,36 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,44 -0,52 Mavi Giyim 57,35 -4,02 11,12 Mazhar Zorlu Holding 35,66 0,17 13,28 Meditera Tıbbi Malzeme 39,66 -2,07 Mega Polietilen 5,44 -0,73 -28,98 Menderes Tekstil 2,17 1,40 -29,77 Mercan Kimya 9,52 -0,42 Merit Turizm 16,25 0,00 56,86 Merko Gıda 4,76 -0,21 -44,91 Metemtur Yatırım 3,48 -1,14 -56,96 Metro Holding 1,47 -1,34 -29,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,00 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -0,58 -26,18 Migros Ticaret 34,80 -0,91 -18,69 Milpa 4,05 -0,25 -11,96 Mistral GMYO 4,05 1,50 -14,01 MLP Sağlık 24,96 -0,79 25,62 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 -0,53 22,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,10 -0,14 -40,08 Mondi Tire Kutsan 8,97 5,78 18,03 Naturel Enerji 36,56 0,00 2,96 Naturelgaz 7,73 0,39 Net Holding 4,22 -2,09 23,03 Netaş Telekom. 16,90 -0,29 -39,81 Niğbaş Niğde Beton 10,78 -0,37 -79,27 Nuh Çimento 35,86 -0,66 -25,34 Nurol GMYO 15,82 -0,06 117,01 Odaş Elektrik 1,48 1,37 -49,37 Orge Enerji Elektrik 6,22 -0,80 34,85 Orma Orman Mahsulleri 31,00 4,38 110,60 Osmanlı Menkul 24,16 -0,17 -21,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -0,45 -19,02 Otokar 328,70 1,86 8,02 Oyak Çimento 6,68 -0,45 -23,92 Oyak Yat. Ort. 6,82 0,29 -1,19 Oyak Yatırım Menkul 23,70 -0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 3,84 -0,26 -18,47 Özak GMYO 4,61 -0,22 -9,61 Özbal Çelik Boru 12,97 -2,19 98,02 Özderici GMYO 1,64 1,86 -26,13 Özerden Plastik 7,24 -1,50 -19,56 Pamel Elektrik 44,92 2,70 110,69 Panora GMYO 6,98 -0,57 17,06 Papilon Savunma 14,15 0,07 -37,77 Park Elek.Madencilik 4,71 0,21 -12,29 Parsan 26,56 1,07 9,30 Pegasus 70,50 -2,15 -5,50 Peker GMYO 0,94 -1,05 -59,82 Penguen Gıda 2,89 -0,34 -42,77 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,50 -3,59 Pera GMYO 1,51 -1,31 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 21,98 -0,45 19,92 Petkim 6,21 2,14 24,70 Petrokent Turizm 2.001,20 -0,15 120,79 Pınar Et ve Un 16,74 -0,53 -23,50 Pınar Su 7,07 -0,14 -4,85 Pınar Süt 16,75 0,36 -25,72 Plastikkart 19,53 1,24 35,16 Polisan Holding 2,67 0,00 -30,55 Politeknik Metal 353,20 2,35 -12,95 Prizma Press Matbaacılık 4,05 -0,49 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 71,40 0,00 -43,02 QNB Finansbank 37,84 -0,94 -46,21 QUA Granite Hayal Yapı 12,11 0,17 Ral Yatırım Holding 4,08 -0,73 -8,11 Ray Sigorta 9,71 0,10 -37,15 Reysaş GMYO 2,89 -1,65 -10,85 Reysaş Lojistik 3,91 0,51 -24,43 Rhea Girişim 2,01 -0,50 -45,97 Rodrigo Tekstil 15,64 -1,08 14,08 Royal Halı 3,15 -3,96 -8,43 RTA Laboratuvarları 21,84 0,65 -27,87 Sabancı Holding 10,24 -0,49 -7,13 Safkar Ege Soğutmacılık 8,40 -1,18 -22,79 Sanel Mühendislik 5,10 0,39 49,12 Sanifoam Sünger 20,16 1,31 48,24 Sanko Pazarlama 9,84 0,31 6,17 Saray Matbaacılık 4,36 -2,24 -50,29 Sarkuysan 12,72 0,32 46,25 Sasa Polyester 27,10 0,82 80,85 Say Yenilenebilir Enerji 22,72 -1,13 166,98 Sekuro Plastik 20,88 -0,48 49,57 Selçuk Ecza Deposu 8,72 -0,34 -35,08 Selçuk Gıda 7,74 4,31 55,42 Selva Gıda Sanayi 8,24 0,37 Senkron Güvenlik 26,00 0,78 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 14,90 0,00 -6,87 Servet GMYO 71,00 1,50 -9,44 Seyitler Kimya 19,25 1,74 42,98 Silverline Endüstri 5,33 -0,37 -38,02 Sinpaş GMYO 4,05 1,76 -3,11 Smartiks Yazılım 5,51 -0,54 -37,81 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 -0,47 -20,26 Söktaş 2,86 5,93 -12,02 Sönmez Filament 37,80 2,16 -46,15 Sönmez Pamuklu 14,02 0,72 -41,58 Sumaş Suni Tahta 100,00 -4,12 96,04 Şeker Fin. Kir. 5,16 -0,39 -19,38 Şekerbank 1,03 0,00 -31,79 Şişe Cam 8,85 0,34 23,61 Şok Marketler Ticaret 12,34 1,40 -1,12 T. Halk Bankası 4,71 -0,84 -15,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,75 -0,65 -36,41 T.S.K.B. 1,32 0,76 -24,42 T.Tuborg 16,81 0,06 -5,19 Taç Tarım Ürünleri 24,06 0,33 128,49 Tat Gıda 8,74 -0,11 -24,40 TAV Havalimanları 23,58 -1,83 10,70 Taze Kuru Gıda 208,00 2,97 -3,84 Tek-Art Turizm 1,36 -0,73 -32,67 Tekfen Holding 14,28 -0,49 -12,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 -0,16 -26,21 Temapol Polimer Plastik 14,06 -0,85 22,26 TGS Dış Ticaret 12,09 0,00 -4,88 Tofaş Oto. Fab. 40,58 1,30 31,28 Torunlar GMYO 4,09 1,74 4,87 Trabzon Liman 27,80 -0,07 -13,45 Trabzonspor Sportif 3,57 0,85 46,31 Trend GMYO 6,60 0,15 -47,49 TSKB GMYO 3,51 -2,77 -38,96 Tuğçelik 12,21 0,66 51,11 Tukaş 6,60 0,30 -31,89 Turcas Petrol 3,50 0,29 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık 10,04 -1,38 Turkcell 15,99 -0,12 4,53 Tümosan Motor ve Traktör 17,01 -1,79 20,90 Tüpraş 98,70 -0,20 -8,61 Türk Hava Yolları 12,56 -1,80 -2,71 Türk İlaç Serum 14,75 -0,94 Türk Prysmian Kablo 12,18 -1,93 0,97 Türk Telekom 7,39 0,68 -8,68 Türk Traktör 168,00 0,60 -1,39 Türker Proje Gayrimenkul 123,10 0,49 9,03 Türkiye Sigorta 4,77 0,00 -22,79 Ufuk Yatırım 23,96 -0,08 78,81 Ulaşlar Turizm Yat. 3,53 -0,28 -16,75 Ulusoy Elektrik 53,95 0,56 5,06 Ulusoy Un Sanayi 5,17 -0,77 1,60 Umpaş Holding 1,15 -0,86 -55,94 Uşak Seramik 1,73 0,00 -26,07 Utopya Turizm 21,64 -1,19 -44,23 Uzertaş Boya 32,50 2,65 -42,58 Ülker Bisküvi 19,29 -0,21 -13,57 Ünlü Yatırım Holding 4,98 2,26 Vakıf Fin. Kir. 8,36 -0,24 145,31 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,38 0,00 -13,32 Vakıflar Bankası 3,54 -0,28 -24,84 Vakko Tekstil 10,28 0,00 64,05 Vanet Gıda 6,02 1,86 -22,12 VBT Yazılım 21,70 0,18 Verusa Holding 44,90 0,36 -0,40 Verusaturk Girisim 21,74 -0,28 66,61 Vestel 28,38 -0,35 45,33 Vestel Beyaz Eşya 48,02 -0,08 28,47 Viking Kağıt 6,52 1,56 -27,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 0,00 -15,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,22 7,44 -8,21 Yataş 13,97 -1,27 -3,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,37 -0,59 -23,41 Yeni Gimat GMYO 13,60 -0,07 17,32 Yeşil GMYO 0,94 1,08 -31,88 Yeşil Yapı 1,05 0,00 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,05 0,49 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.764,90 0,00 -31,00 Yonga Mobilya 21,58 0,47 -27,56 Yükselen Çelik 5,19 0,19 -0,80 Yünsa 10,36 0,10 -25,42 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,57 0,64 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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