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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

31.08.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.200,00-0,64-22,96
İş Bankası (C)5,721,42-15,79
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,991,01-22,54
İş Girişim8,50-0,23-55,15
İş GMYO1,830,55-27,95
İş Y. Men. Değ.15,123,70-8,90
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding4.780,80-1,2274,63
Işık Plastik38,68-0,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,450,00-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,440,332,44
İzmir Demir Çelik2,691,51-18,72
İzmir Fırça7,43-1,7233,63
Jantsa Jant Sanayi68,702,0065,75
Kafein Yazılım24,540,9915,00
Kalekim Kimyevi Maddeler12,540,97

Kaplamin24,600,90-27,22
Kardemir (A)6,841,3314,96
Kardemir (B)6,780,8928,65
Kardemir (D)7,841,2935,64
Karel Elektronik31,061,6434,69
Karsan Otomotiv3,85-1,7918,46
Karsu Tekstil9,17-0,117,25
Kartal Yenilenebilir Enerji15,12-0,20

Kartonsan49,841,30-47,36
Katmerciler Ekipman1,51-1,95-12,83
Kent Gıda208,007,88-41,51
Kerevitaş Gıda4,531,80-31,16
Kervan Gıda16,791,2728,16
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,791,13-28,69
Kızılbük GYO23,140,35

Klimasan Klima10,561,5425,15
Koç Holding23,08-2,2012,85
Konfrut Gıda16,641,96-1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji53,60-0,74127,12
Konya Çimento883,201,96-21,84
Koray GMYO7,40-0,9466,29
Kordsa Teknik Tekstil23,620,3451,90
Koza Altın104,000,297,55
Koza Madencilik16,051,073,62
Körfez GMYO4,89-0,61-15,69
Kristal Kola1,362,26-55,48
Kron Telekomünikasyon33,600,48-8,79
Kuştur Kuşadası Turizm195,000,9823,97
Kuyas Yatırım2,541,6010,43
Kütahya Porselen60,700,3320,32
Kütahya Şeker Fabrikası61,15-4,23

Lider Faktoring3,05-0,65-10,56
Link Bilgisayar29,240,55-7,46
Logo Yazılım39,78-0,9027,75
Lokman Hekim Sağlık10,410,1045,22
Lüks Kadife44,400,5954,10
Makina Takım3,010,67-11,73
Manas Enerji Yönetimi18,829,99

Marka Yatırım Holding5,200,00-19,13
Marmaris Altınyunus184,00-0,7065,62
Marshall226,90-0,09-26,02
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım35,280,86

Mavi Giyim57,10-0,7010,64
Mazhar Zorlu Holding36,000,0614,36
Meditera Tıbbi Malzeme40,782,46

Mega Polietilen5,47-0,18-28,59
Menderes Tekstil2,222,30-28,16
Mercan Kimya9,550,32

Merit Turizm16,501,5459,28
Merko Gıda4,821,05-44,21
Metemtur Yatırım3,460,58-57,21
Metro Holding1,480,68-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,603,59-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,980,23-18,27
Milpa3,97-0,75-13,70
Mistral GMYO4,07-1,21-13,59
MLP Sağlık25,280,4027,23
MMC San. ve Tic. Yat.5,49-0,3619,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,150,28-39,66
Mondi Tire Kutsan9,395,1523,55
Naturel Enerji38,503,778,43
Naturelgaz7,830,64

Net Holding4,806,4339,94
Netaş Telekom.17,230,88-38,64
Niğbaş Niğde Beton10,810,37-79,21
Nuh Çimento35,74-0,45-25,59
Nurol GMYO16,203,05122,22
Odaş Elektrik1,46-0,68-50,06
Orge Enerji Elektrik6,290,1636,37
Orma Orman Mahsulleri30,020,00103,94
Osmanlı Menkul26,489,88-14,14
Ostim Endüstriyel Yat2,260,89-17,93
Otokar332,002,159,11
Oyak Çimento6,801,19-22,55
Oyak Yat. Ort.6,850,29-0,75
Oyak Yatırım Menkul23,70-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,910,26-16,99
Özak GMYO4,691,08-8,04
Özbal Çelik Boru13,080,7799,69
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik7,240,56-19,56
Pamel Elektrik43,94-0,23106,10
Panora GMYO7,150,5619,91
Papilon Savunma14,26-0,21-37,29
Park Elek.Madencilik4,761,06-11,36
Parsan26,901,4310,70
Pegasus70,950,42-4,89
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,023,78-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,951,19

Pera GMYO1,520,00-13,23
Pergamon Dış Ticaret22,36-0,1821,99
Petkim6,270,4825,90
Petrokent Turizm2.019,200,96122,77
Pınar Et ve Un16,991,07-22,36
Pınar Su7,190,56-3,23
Pınar Süt16,990,83-24,66
Plastikkart20,301,9640,48
Polisan Holding2,711,12-29,51
Politeknik Metal361,503,26-10,90
Prizma Press Matbaacılık4,060,74-25,91
QNB Finans Fin. Kir.72,001,12-42,54
QNB Finansbank38,762,43-44,90
QUA Granite Hayal Yapı13,184,60

Ral Yatırım Holding4,040,00-9,01
Ray Sigorta9,67-0,31-37,41
Reysaş GMYO2,77-4,48-14,55
Reysaş Lojistik3,930,77-24,04
Rhea Girişim2,020,00-45,70
Rodrigo Tekstil15,73-0,7614,73
Royal Halı3,18-0,63-7,56
RTA Laboratuvarları21,860,37-27,81
Sabancı Holding10,410,10-5,59
Safkar Ege Soğutmacılık8,522,53-21,69
Sanel Mühendislik5,120,2049,71
Sanifoam Sünger20,120,9547,94
Sanko Pazarlama9,920,617,04
Saray Matbaacılık4,48-0,44-48,92
Sarkuysan13,531,3555,56
Sasa Polyester27,380,8182,72
Say Yenilenebilir Enerji22,32-1,76162,28
Sekuro Plastik21,06-0,3850,86
Selçuk Ecza Deposu8,921,36-33,59
Selçuk Gıda7,760,1355,82
Selva Gıda Sanayi7,76-1,77

Senkron Güvenlik27,987,046,55
Serve Film Prodüksiyon15,504,80-3,13
Servet GMYO73,05-0,48-6,82
Seyitler Kimya19,25-1,6942,98
Silverline Endüstri5,320,00-38,14
Sinpaş GMYO4,140,98-0,96
Smartiks Yazılım5,520,00-37,70
Sodaş Sodyum Sanayii21,000,00-20,26
Söktaş2,82-1,05-13,25
Sönmez Filament37,86-0,11-46,07
Sönmez Pamuklu13,90-0,93-42,08
Sumaş Suni Tahta91,00-3,0978,39
Şeker Fin. Kir.5,221,36-18,44
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,90-0,7824,31
Şok Marketler Ticaret12,440,40-0,32
T. Halk Bankası4,740,21-14,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,001,52-35,61
T.S.K.B.1,320,76-24,42
T.Tuborg17,694,92-0,23
Taç Tarım Ürünleri24,000,08127,92
Tat Gıda8,810,69-23,80
TAV Havalimanları23,54-0,4210,52
Taze Kuru Gıda212,20-1,30-1,90
Tek-Art Turizm1,401,45-30,69
Tekfen Holding14,661,17-10,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,460,78-25,40
Temapol Polimer Plastik14,361,7724,87
TGS Dış Ticaret12,260,74-3,54
Tofaş Oto. Fab.41,06-0,5332,83
Torunlar GMYO4,222,938,21
Trabzon Liman28,260,78-12,02
Trabzonspor Sportif3,56-1,9345,90
Trend GMYO6,600,00-47,49
TSKB GMYO3,27-3,54-43,13
Tuğçelik12,200,0050,99
Tukaş6,660,91-31,27
Turcas Petrol3,641,68-24,95
Tureks Turizm Taşımacılık10,130,50

Turkcell16,241,826,16
Tümosan Motor ve Traktör17,170,5322,03
Tüpraş101,501,91-6,02
Türk Hava Yolları12,680,00-1,78
Türk İlaç Serum15,07-0,07

Türk Prysmian Kablo12,854,646,53
Türk Telekom7,450,81-7,93
Türk Traktör173,601,521,90
Türker Proje Gayrimenkul124,600,4810,36
Türkiye Sigorta4,841,26-21,66
Ufuk Yatırım23,40-2,3474,63
Ulaşlar Turizm Yat.3,654,29-13,92
Ulusoy Elektrik53,450,284,09
Ulusoy Un Sanayi5,230,382,78
Umpaş Holding1,200,84-54,02
Uşak Seramik1,791,70-23,50
Utopya Turizm21,003,96-45,88
Uzertaş Boya31,900,00-43,64
Ülker Bisküvi19,13-0,98-14,28
Ünlü Yatırım Holding5,011,62

Vakıf Fin. Kir.8,380,36145,89
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,430,47-12,64
Vakıflar Bankası3,580,56-23,99
Vakko Tekstil10,300,5964,37
Vanet Gıda5,88-1,18-23,93
VBT Yazılım22,524,74

Verusa Holding45,540,751,02
Verusaturk Girisim21,920,1867,99
Vestel28,860,4947,79
Vestel Beyaz Eşya48,56-0,3329,92
Viking Kağıt6,600,61-26,67
Yapı ve Kredi Bank.2,591,17-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,4010,003,34
Yataş14,090,14-2,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,370,30-23,41
Yeni Gimat GMYO13,63-0,2217,58
Yeşil GMYO0,982,08-28,99
Yeşil Yapı1,184,42-35,87
Yeşil Yatırım Holding2,151,42-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.701,50-0,54-31,40
Yonga Mobilya21,14-1,12-29,03
Yükselen Çelik5,431,503,79
Yünsa10,541,05-24,13
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,580,64-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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