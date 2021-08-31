Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.200,00 -0,64 -22,96 İş Bankası (C) 5,72 1,42 -15,79 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,99 1,01 -22,54 İş Girişim 8,50 -0,23 -55,15 İş GMYO 1,83 0,55 -27,95 İş Y. Men. Değ. 15,12 3,70 -8,90 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 4.780,80 -1,22 74,63 Işık Plastik 38,68 -0,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,45 0,00 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,44 0,33 2,44 İzmir Demir Çelik 2,69 1,51 -18,72 İzmir Fırça 7,43 -1,72 33,63 Jantsa Jant Sanayi 68,70 2,00 65,75 Kafein Yazılım 24,54 0,99 15,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,54 0,97 Kaplamin 24,60 0,90 -27,22 Kardemir (A) 6,84 1,33 14,96 Kardemir (B) 6,78 0,89 28,65 Kardemir (D) 7,84 1,29 35,64 Karel Elektronik 31,06 1,64 34,69 Karsan Otomotiv 3,85 -1,79 18,46 Karsu Tekstil 9,17 -0,11 7,25 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,12 -0,20 Kartonsan 49,84 1,30 -47,36 Katmerciler Ekipman 1,51 -1,95 -12,83 Kent Gıda 208,00 7,88 -41,51 Kerevitaş Gıda 4,53 1,80 -31,16 Kervan Gıda 16,79 1,27 28,16 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,79 1,13 -28,69 Kızılbük GYO 23,14 0,35 Klimasan Klima 10,56 1,54 25,15 Koç Holding 23,08 -2,20 12,85 Konfrut Gıda 16,64 1,96 -1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 53,60 -0,74 127,12 Konya Çimento 883,20 1,96 -21,84 Koray GMYO 7,40 -0,94 66,29 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 0,34 51,90 Koza Altın 104,00 0,29 7,55 Koza Madencilik 16,05 1,07 3,62 Körfez GMYO 4,89 -0,61 -15,69 Kristal Kola 1,36 2,26 -55,48 Kron Telekomünikasyon 33,60 0,48 -8,79 Kuştur Kuşadası Turizm 195,00 0,98 23,97 Kuyas Yatırım 2,54 1,60 10,43 Kütahya Porselen 60,70 0,33 20,32 Kütahya Şeker Fabrikası 61,15 -4,23 Lider Faktoring 3,05 -0,65 -10,56 Link Bilgisayar 29,24 0,55 -7,46 Logo Yazılım 39,78 -0,90 27,75 Lokman Hekim Sağlık 10,41 0,10 45,22 Lüks Kadife 44,40 0,59 54,10 Makina Takım 3,01 0,67 -11,73 Manas Enerji Yönetimi 18,82 9,99 Marka Yatırım Holding 5,20 0,00 -19,13 Marmaris Altınyunus 184,00 -0,70 65,62 Marshall 226,90 -0,09 -26,02 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 35,28 0,86 Mavi Giyim 57,10 -0,70 10,64 Mazhar Zorlu Holding 36,00 0,06 14,36 Meditera Tıbbi Malzeme 40,78 2,46 Mega Polietilen 5,47 -0,18 -28,59 Menderes Tekstil 2,22 2,30 -28,16 Mercan Kimya 9,55 0,32 Merit Turizm 16,50 1,54 59,28 Merko Gıda 4,82 1,05 -44,21 Metemtur Yatırım 3,46 0,58 -57,21 Metro Holding 1,48 0,68 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 3,59 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,98 0,23 -18,27 Milpa 3,97 -0,75 -13,70 Mistral GMYO 4,07 -1,21 -13,59 MLP Sağlık 25,28 0,40 27,23 MMC San. ve Tic. Yat. 5,49 -0,36 19,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,15 0,28 -39,66 Mondi Tire Kutsan 9,39 5,15 23,55 Naturel Enerji 38,50 3,77 8,43 Naturelgaz 7,83 0,64 Net Holding 4,80 6,43 39,94 Netaş Telekom. 17,23 0,88 -38,64 Niğbaş Niğde Beton 10,81 0,37 -79,21 Nuh Çimento 35,74 -0,45 -25,59 Nurol GMYO 16,20 3,05 122,22 Odaş Elektrik 1,46 -0,68 -50,06 Orge Enerji Elektrik 6,29 0,16 36,37 Orma Orman Mahsulleri 30,02 0,00 103,94 Osmanlı Menkul 26,48 9,88 -14,14 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,89 -17,93 Otokar 332,00 2,15 9,11 Oyak Çimento 6,80 1,19 -22,55 Oyak Yat. Ort. 6,85 0,29 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 23,70 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,91 0,26 -16,99 Özak GMYO 4,69 1,08 -8,04 Özbal Çelik Boru 13,08 0,77 99,69 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 7,24 0,56 -19,56 Pamel Elektrik 43,94 -0,23 106,10 Panora GMYO 7,15 0,56 19,91 Papilon Savunma 14,26 -0,21 -37,29 Park Elek.Madencilik 4,76 1,06 -11,36 Parsan 26,90 1,43 10,70 Pegasus 70,95 0,42 -4,89 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,02 3,78 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,95 1,19 Pera GMYO 1,52 0,00 -13,23 Pergamon Dış Ticaret 22,36 -0,18 21,99 Petkim 6,27 0,48 25,90 Petrokent Turizm 2.019,20 0,96 122,77 Pınar Et ve Un 16,99 1,07 -22,36 Pınar Su 7,19 0,56 -3,23 Pınar Süt 16,99 0,83 -24,66 Plastikkart 20,30 1,96 40,48 Polisan Holding 2,71 1,12 -29,51 Politeknik Metal 361,50 3,26 -10,90 Prizma Press Matbaacılık 4,06 0,74 -25,91 QNB Finans Fin. Kir. 72,00 1,12 -42,54 QNB Finansbank 38,76 2,43 -44,90 QUA Granite Hayal Yapı 13,18 4,60 Ral Yatırım Holding 4,04 0,00 -9,01 Ray Sigorta 9,67 -0,31 -37,41 Reysaş GMYO 2,77 -4,48 -14,55 Reysaş Lojistik 3,93 0,77 -24,04 Rhea Girişim 2,02 0,00 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,73 -0,76 14,73 Royal Halı 3,18 -0,63 -7,56 RTA Laboratuvarları 21,86 0,37 -27,81 Sabancı Holding 10,41 0,10 -5,59 Safkar Ege Soğutmacılık 8,52 2,53 -21,69 Sanel Mühendislik 5,12 0,20 49,71 Sanifoam Sünger 20,12 0,95 47,94 Sanko Pazarlama 9,92 0,61 7,04 Saray Matbaacılık 4,48 -0,44 -48,92 Sarkuysan 13,53 1,35 55,56 Sasa Polyester 27,38 0,81 82,72 Say Yenilenebilir Enerji 22,32 -1,76 162,28 Sekuro Plastik 21,06 -0,38 50,86 Selçuk Ecza Deposu 8,92 1,36 -33,59 Selçuk Gıda 7,76 0,13 55,82 Selva Gıda Sanayi 7,76 -1,77 Senkron Güvenlik 27,98 7,04 6,55 Serve Film Prodüksiyon 15,50 4,80 -3,13 Servet GMYO 73,05 -0,48 -6,82 Seyitler Kimya 19,25 -1,69 42,98 Silverline Endüstri 5,32 0,00 -38,14 Sinpaş GMYO 4,14 0,98 -0,96 Smartiks Yazılım 5,52 0,00 -37,70 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,00 -20,26 Söktaş 2,82 -1,05 -13,25 Sönmez Filament 37,86 -0,11 -46,07 Sönmez Pamuklu 13,90 -0,93 -42,08 Sumaş Suni Tahta 91,00 -3,09 78,39 Şeker Fin. Kir. 5,22 1,36 -18,44 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,90 -0,78 24,31 Şok Marketler Ticaret 12,44 0,40 -0,32 T. Halk Bankası 4,74 0,21 -14,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 1,52 -35,61 T.S.K.B. 1,32 0,76 -24,42 T.Tuborg 17,69 4,92 -0,23 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,08 127,92 Tat Gıda 8,81 0,69 -23,80 TAV Havalimanları 23,54 -0,42 10,52 Taze Kuru Gıda 212,20 -1,30 -1,90 Tek-Art Turizm 1,40 1,45 -30,69 Tekfen Holding 14,66 1,17 -10,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,46 0,78 -25,40 Temapol Polimer Plastik 14,36 1,77 24,87 TGS Dış Ticaret 12,26 0,74 -3,54 Tofaş Oto. Fab. 41,06 -0,53 32,83 Torunlar GMYO 4,22 2,93 8,21 Trabzon Liman 28,26 0,78 -12,02 Trabzonspor Sportif 3,56 -1,93 45,90 Trend GMYO 6,60 0,00 -47,49 TSKB GMYO 3,27 -3,54 -43,13 Tuğçelik 12,20 0,00 50,99 Tukaş 6,66 0,91 -31,27 Turcas Petrol 3,64 1,68 -24,95 Tureks Turizm Taşımacılık 10,13 0,50 Turkcell 16,24 1,82 6,16 Tümosan Motor ve Traktör 17,17 0,53 22,03 Tüpraş 101,50 1,91 -6,02 Türk Hava Yolları 12,68 0,00 -1,78 Türk İlaç Serum 15,07 -0,07 Türk Prysmian Kablo 12,85 4,64 6,53 Türk Telekom 7,45 0,81 -7,93 Türk Traktör 173,60 1,52 1,90 Türker Proje Gayrimenkul 124,60 0,48 10,36 Türkiye Sigorta 4,84 1,26 -21,66 Ufuk Yatırım 23,40 -2,34 74,63 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 4,29 -13,92 Ulusoy Elektrik 53,45 0,28 4,09 Ulusoy Un Sanayi 5,23 0,38 2,78 Umpaş Holding 1,20 0,84 -54,02 Uşak Seramik 1,79 1,70 -23,50 Utopya Turizm 21,00 3,96 -45,88 Uzertaş Boya 31,90 0,00 -43,64 Ülker Bisküvi 19,13 -0,98 -14,28 Ünlü Yatırım Holding 5,01 1,62 Vakıf Fin. Kir. 8,38 0,36 145,89 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,43 0,47 -12,64 Vakıflar Bankası 3,58 0,56 -23,99 Vakko Tekstil 10,30 0,59 64,37 Vanet Gıda 5,88 -1,18 -23,93 VBT Yazılım 22,52 4,74 Verusa Holding 45,54 0,75 1,02 Verusaturk Girisim 21,92 0,18 67,99 Vestel 28,86 0,49 47,79 Vestel Beyaz Eşya 48,56 -0,33 29,92 Viking Kağıt 6,60 0,61 -26,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 1,17 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,40 10,00 3,34 Yataş 14,09 0,14 -2,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,37 0,30 -23,41 Yeni Gimat GMYO 13,63 -0,22 17,58 Yeşil GMYO 0,98 2,08 -28,99 Yeşil Yapı 1,18 4,42 -35,87 Yeşil Yatırım Holding 2,15 1,42 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.701,50 -0,54 -31,40 Yonga Mobilya 21,14 -1,12 -29,03 Yükselen Çelik 5,43 1,50 3,79 Yünsa 10,54 1,05 -24,13 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 0,64 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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