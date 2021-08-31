Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.200,00
|-0,64
|-22,96
|İş Bankası (C)
|5,72
|1,42
|-15,79
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,01
|-22,54
|İş Girişim
|8,50
|-0,23
|-55,15
|İş GMYO
|1,83
|0,55
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,12
|3,70
|-8,90
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|4.780,80
|-1,22
|74,63
|Işık Plastik
|38,68
|-0,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|0,00
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,44
|0,33
|2,44
|İzmir Demir Çelik
|2,69
|1,51
|-18,72
|İzmir Fırça
|7,43
|-1,72
|33,63
|Jantsa Jant Sanayi
|68,70
|2,00
|65,75
|Kafein Yazılım
|24,54
|0,99
|15,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,54
|0,97
|Kaplamin
|24,60
|0,90
|-27,22
|Kardemir (A)
|6,84
|1,33
|14,96
|Kardemir (B)
|6,78
|0,89
|28,65
|Kardemir (D)
|7,84
|1,29
|35,64
|Karel Elektronik
|31,06
|1,64
|34,69
|Karsan Otomotiv
|3,85
|-1,79
|18,46
|Karsu Tekstil
|9,17
|-0,11
|7,25
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,12
|-0,20
|Kartonsan
|49,84
|1,30
|-47,36
|Katmerciler Ekipman
|1,51
|-1,95
|-12,83
|Kent Gıda
|208,00
|7,88
|-41,51
|Kerevitaş Gıda
|4,53
|1,80
|-31,16
|Kervan Gıda
|16,79
|1,27
|28,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,79
|1,13
|-28,69
|Kızılbük GYO
|23,14
|0,35
|Klimasan Klima
|10,56
|1,54
|25,15
|Koç Holding
|23,08
|-2,20
|12,85
|Konfrut Gıda
|16,64
|1,96
|-1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|53,60
|-0,74
|127,12
|Konya Çimento
|883,20
|1,96
|-21,84
|Koray GMYO
|7,40
|-0,94
|66,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|0,34
|51,90
|Koza Altın
|104,00
|0,29
|7,55
|Koza Madencilik
|16,05
|1,07
|3,62
|Körfez GMYO
|4,89
|-0,61
|-15,69
|Kristal Kola
|1,36
|2,26
|-55,48
|Kron Telekomünikasyon
|33,60
|0,48
|-8,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|195,00
|0,98
|23,97
|Kuyas Yatırım
|2,54
|1,60
|10,43
|Kütahya Porselen
|60,70
|0,33
|20,32
|Kütahya Şeker Fabrikası
|61,15
|-4,23
|Lider Faktoring
|3,05
|-0,65
|-10,56
|Link Bilgisayar
|29,24
|0,55
|-7,46
|Logo Yazılım
|39,78
|-0,90
|27,75
|Lokman Hekim Sağlık
|10,41
|0,10
|45,22
|Lüks Kadife
|44,40
|0,59
|54,10
|Makina Takım
|3,01
|0,67
|-11,73
|Manas Enerji Yönetimi
|18,82
|9,99
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|0,00
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|184,00
|-0,70
|65,62
|Marshall
|226,90
|-0,09
|-26,02
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,28
|0,86
|Mavi Giyim
|57,10
|-0,70
|10,64
|Mazhar Zorlu Holding
|36,00
|0,06
|14,36
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,78
|2,46
|Mega Polietilen
|5,47
|-0,18
|-28,59
|Menderes Tekstil
|2,22
|2,30
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,55
|0,32
|Merit Turizm
|16,50
|1,54
|59,28
|Merko Gıda
|4,82
|1,05
|-44,21
|Metemtur Yatırım
|3,46
|0,58
|-57,21
|Metro Holding
|1,48
|0,68
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|3,59
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,98
|0,23
|-18,27
|Milpa
|3,97
|-0,75
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,07
|-1,21
|-13,59
|MLP Sağlık
|25,28
|0,40
|27,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,49
|-0,36
|19,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,15
|0,28
|-39,66
|Mondi Tire Kutsan
|9,39
|5,15
|23,55
|Naturel Enerji
|38,50
|3,77
|8,43
|Naturelgaz
|7,83
|0,64
|Net Holding
|4,80
|6,43
|39,94
|Netaş Telekom.
|17,23
|0,88
|-38,64
|Niğbaş Niğde Beton
|10,81
|0,37
|-79,21
|Nuh Çimento
|35,74
|-0,45
|-25,59
|Nurol GMYO
|16,20
|3,05
|122,22
|Odaş Elektrik
|1,46
|-0,68
|-50,06
|Orge Enerji Elektrik
|6,29
|0,16
|36,37
|Orma Orman Mahsulleri
|30,02
|0,00
|103,94
|Osmanlı Menkul
|26,48
|9,88
|-14,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,89
|-17,93
|Otokar
|332,00
|2,15
|9,11
|Oyak Çimento
|6,80
|1,19
|-22,55
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|0,29
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|23,70
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,91
|0,26
|-16,99
|Özak GMYO
|4,69
|1,08
|-8,04
|Özbal Çelik Boru
|13,08
|0,77
|99,69
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,24
|0,56
|-19,56
|Pamel Elektrik
|43,94
|-0,23
|106,10
|Panora GMYO
|7,15
|0,56
|19,91
|Papilon Savunma
|14,26
|-0,21
|-37,29
|Park Elek.Madencilik
|4,76
|1,06
|-11,36
|Parsan
|26,90
|1,43
|10,70
|Pegasus
|70,95
|0,42
|-4,89
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,02
|3,78
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,95
|1,19
|Pera GMYO
|1,52
|0,00
|-13,23
|Pergamon Dış Ticaret
|22,36
|-0,18
|21,99
|Petkim
|6,27
|0,48
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.019,20
|0,96
|122,77
|Pınar Et ve Un
|16,99
|1,07
|-22,36
|Pınar Su
|7,19
|0,56
|-3,23
|Pınar Süt
|16,99
|0,83
|-24,66
|Plastikkart
|20,30
|1,96
|40,48
|Polisan Holding
|2,71
|1,12
|-29,51
|Politeknik Metal
|361,50
|3,26
|-10,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|0,74
|-25,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,00
|1,12
|-42,54
|QNB Finansbank
|38,76
|2,43
|-44,90
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,18
|4,60
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|0,00
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,67
|-0,31
|-37,41
|Reysaş GMYO
|2,77
|-4,48
|-14,55
|Reysaş Lojistik
|3,93
|0,77
|-24,04
|Rhea Girişim
|2,02
|0,00
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,73
|-0,76
|14,73
|Royal Halı
|3,18
|-0,63
|-7,56
|RTA Laboratuvarları
|21,86
|0,37
|-27,81
|Sabancı Holding
|10,41
|0,10
|-5,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,52
|2,53
|-21,69
|Sanel Mühendislik
|5,12
|0,20
|49,71
|Sanifoam Sünger
|20,12
|0,95
|47,94
|Sanko Pazarlama
|9,92
|0,61
|7,04
|Saray Matbaacılık
|4,48
|-0,44
|-48,92
|Sarkuysan
|13,53
|1,35
|55,56
|Sasa Polyester
|27,38
|0,81
|82,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,32
|-1,76
|162,28
|Sekuro Plastik
|21,06
|-0,38
|50,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|1,36
|-33,59
|Selçuk Gıda
|7,76
|0,13
|55,82
|Selva Gıda Sanayi
|7,76
|-1,77
|Senkron Güvenlik
|27,98
|7,04
|6,55
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|4,80
|-3,13
|Servet GMYO
|73,05
|-0,48
|-6,82
|Seyitler Kimya
|19,25
|-1,69
|42,98
|Silverline Endüstri
|5,32
|0,00
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|4,14
|0,98
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,52
|0,00
|-37,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|0,00
|-20,26
|Söktaş
|2,82
|-1,05
|-13,25
|Sönmez Filament
|37,86
|-0,11
|-46,07
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|-0,93
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|91,00
|-3,09
|78,39
|Şeker Fin. Kir.
|5,22
|1,36
|-18,44
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,90
|-0,78
|24,31
|Şok Marketler Ticaret
|12,44
|0,40
|-0,32
|T. Halk Bankası
|4,74
|0,21
|-14,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|1,52
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,32
|0,76
|-24,42
|T.Tuborg
|17,69
|4,92
|-0,23
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,08
|127,92
|Tat Gıda
|8,81
|0,69
|-23,80
|TAV Havalimanları
|23,54
|-0,42
|10,52
|Taze Kuru Gıda
|212,20
|-1,30
|-1,90
|Tek-Art Turizm
|1,40
|1,45
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,66
|1,17
|-10,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,46
|0,78
|-25,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,36
|1,77
|24,87
|TGS Dış Ticaret
|12,26
|0,74
|-3,54
|Tofaş Oto. Fab.
|41,06
|-0,53
|32,83
|Torunlar GMYO
|4,22
|2,93
|8,21
|Trabzon Liman
|28,26
|0,78
|-12,02
|Trabzonspor Sportif
|3,56
|-1,93
|45,90
|Trend GMYO
|6,60
|0,00
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,27
|-3,54
|-43,13
|Tuğçelik
|12,20
|0,00
|50,99
|Tukaş
|6,66
|0,91
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,64
|1,68
|-24,95
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,13
|0,50
|Turkcell
|16,24
|1,82
|6,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,17
|0,53
|22,03
|Tüpraş
|101,50
|1,91
|-6,02
|Türk Hava Yolları
|12,68
|0,00
|-1,78
|Türk İlaç Serum
|15,07
|-0,07
|Türk Prysmian Kablo
|12,85
|4,64
|6,53
|Türk Telekom
|7,45
|0,81
|-7,93
|Türk Traktör
|173,60
|1,52
|1,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,60
|0,48
|10,36
|Türkiye Sigorta
|4,84
|1,26
|-21,66
|Ufuk Yatırım
|23,40
|-2,34
|74,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|4,29
|-13,92
|Ulusoy Elektrik
|53,45
|0,28
|4,09
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|0,38
|2,78
|Umpaş Holding
|1,20
|0,84
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,79
|1,70
|-23,50
|Utopya Turizm
|21,00
|3,96
|-45,88
|Uzertaş Boya
|31,90
|0,00
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,13
|-0,98
|-14,28
|Ünlü Yatırım Holding
|5,01
|1,62
|Vakıf Fin. Kir.
|8,38
|0,36
|145,89
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,43
|0,47
|-12,64
|Vakıflar Bankası
|3,58
|0,56
|-23,99
|Vakko Tekstil
|10,30
|0,59
|64,37
|Vanet Gıda
|5,88
|-1,18
|-23,93
|VBT Yazılım
|22,52
|4,74
|Verusa Holding
|45,54
|0,75
|1,02
|Verusaturk Girisim
|21,92
|0,18
|67,99
|Vestel
|28,86
|0,49
|47,79
|Vestel Beyaz Eşya
|48,56
|-0,33
|29,92
|Viking Kağıt
|6,60
|0,61
|-26,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|1,17
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,40
|10,00
|3,34
|Yataş
|14,09
|0,14
|-2,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,37
|0,30
|-23,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,63
|-0,22
|17,58
|Yeşil GMYO
|0,98
|2,08
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,18
|4,42
|-35,87
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|1,42
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.701,50
|-0,54
|-31,40
|Yonga Mobilya
|21,14
|-1,12
|-29,03
|Yükselen Çelik
|5,43
|1,50
|3,79
|Yünsa
|10,54
|1,05
|-24,13
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,64
|-37,52
(Son)
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