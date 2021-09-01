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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.400,000,00-22,47
İş Bankası (C)5,74-0,17-15,50
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,000,33-22,28
İş Girişim8,620,82-54,51
İş GMYO1,850,54-27,17
İş Y. Men. Değ.15,270,07-8,00
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding107,409,87100,08
Işık Plastik37,920,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,481,37-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,420,112,33
İzmir Demir Çelik2,650,00-19,93
İzmir Fırça7,34-1,0832,01
Jantsa Jant Sanayi68,850,0066,11
Kafein Yazılım24,661,4815,56
Kalekim Kimyevi Maddeler12,540,08

Kaplamin24,38-1,30-27,87
Kardemir (A)6,80-0,5814,29
Kardemir (B)6,76-0,1528,27
Kardemir (D)7,790,1334,78
Karel Elektronik30,981,0434,35
Karsan Otomotiv3,840,0018,15
Karsu Tekstil9,31-0,438,89
Kartal Yenilenebilir Enerji15,461,38

Kartonsan50,051,03-47,13
Katmerciler Ekipman1,502,04-13,41
Kent Gıda225,906,56-36,47
Kerevitaş Gıda4,540,67-31,00
Kervan Gıda16,720,0627,62
Kervansaray Yat. Holding0,571,79-54,76
Kiler GMYO1,810,56-27,89
Kızılbük GYO23,52-1,01

Klimasan Klima10,690,0926,69
Koç Holding23,361,3914,22
Konfrut Gıda16,920,710,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,359,99147,25
Konya Çimento877,60-0,26-22,34
Koray GMYO6,92-1,2855,51
Kordsa Teknik Tekstil23,540,4351,38
Koza Altın103,600,197,14
Koza Madencilik16,081,133,81
Körfez GMYO4,960,40-14,48
Kristal Kola1,35-1,46-55,81
Kron Telekomünikasyon33,962,91-7,82
Kuştur Kuşadası Turizm199,702,4126,95
Kuyas Yatırım2,510,809,13
Kütahya Porselen60,55-0,0820,02
Kütahya Şeker Fabrikası63,951,75

Lider Faktoring3,02-0,33-11,44
Link Bilgisayar29,180,62-7,65
Logo Yazılım39,700,2527,49
Lokman Hekim Sağlık10,581,1547,60
Lüks Kadife45,46-0,2257,78
Makina Takım3,062,00-10,26
Manas Enerji Yönetimi18,26-2,98

Marka Yatırım Holding5,55-0,72-13,69
Marmaris Altınyunus197,601,3377,86
Marshall226,60-0,61-26,12
Martı GMYO1,120,90-56,14
Martı Otel1,70-1,16-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım35,320,40

Mavi Giyim58,151,8412,67
Mazhar Zorlu Holding35,86-0,3913,91
Meditera Tıbbi Malzeme40,38-0,69

Mega Polietilen5,581,82-27,15
Menderes Tekstil2,324,50-24,92
Mercan Kimya9,731,14

Merit Turizm16,380,5558,12
Merko Gıda5,003,31-42,13
Metemtur Yatırım4,016,08-50,40
Metro Holding1,520,00-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,641,15-8,65
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret35,321,38-17,48
Milpa4,031,26-12,39
Mistral GMYO4,110,98-12,74
MLP Sağlık25,440,3228,03
MMC San. ve Tic. Yat.5,454,8118,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,190,98-39,32
Mondi Tire Kutsan9,21-0,8621,18
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri5,50

Naturel Enerji38,22-0,787,64
Naturelgaz7,850,38

Net Holding4,840,6241,11
Netaş Telekom.17,823,66-36,54
Niğbaş Niğde Beton10,830,37-79,17
Nuh Çimento36,183,02-24,67
Nurol GMYO16,712,33129,22
Odaş Elektrik1,470,68-49,72
Orge Enerji Elektrik6,300,9636,59
Orma Orman Mahsulleri27,98-1,8290,08
Osmanlı Menkul26,841,44-12,97
Ostim Endüstriyel Yat2,312,21-16,12
Otokar331,50-0,368,94
Oyak Çimento6,820,00-22,32
Oyak Yat. Ort.6,910,290,12
Oyak Yatırım Menkul23,660,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,930,77-16,56
Özak GMYO4,762,37-6,67
Özbal Çelik Boru13,906,92112,21
Özderici GMYO1,66-1,78-25,23
Özerden Plastik7,575,73-15,89
Pamel Elektrik42,60-0,9399,81
Panora GMYO6,98-1,2717,06
Papilon Savunma14,431,33-36,54
Park Elek.Madencilik4,780,84-10,99
Parsan27,241,3412,10
Pegasus71,951,91-3,55
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,020,67-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım81,60-1,69

Pera GMYO1,510,00-13,80
Pergamon Dış Ticaret24,349,4432,80
Petkim6,301,6126,51
Petrokent Turizm2.003,500,19121,04
Pınar Et ve Un17,181,30-21,49
Pınar Su7,240,56-2,56
Pınar Süt17,171,30-23,86
Plastikkart20,540,5942,15
Polisan Holding2,740,74-28,73
Politeknik Metal361,90-0,58-10,80
Prizma Press Matbaacılık4,160,97-24,09
QNB Finans Fin. Kir.71,30-0,21-43,10
QNB Finansbank39,501,91-43,85
QUA Granite Hayal Yapı13,03-0,53

Ral Yatırım Holding4,224,20-4,95
Ray Sigorta9,600,31-37,86
Reysaş GMYO2,860,35-11,78
Reysaş Lojistik4,062,27-21,53
Rhea Girişim1,98-0,50-46,77
Rodrigo Tekstil15,56-1,3913,49
Royal Halı3,382,74-1,74
RTA Laboratuvarları21,980,55-27,41
Sabancı Holding10,48-0,29-4,95
Safkar Ege Soğutmacılık8,67-0,69-20,31
Sanel Mühendislik5,08-0,7848,54
Sanifoam Sünger21,301,3356,62
Sanko Pazarlama9,950,107,36
Saray Matbaacılık4,45-0,45-49,26
Sarkuysan13,470,5254,87
Sasa Polyester28,222,6988,33
Say Yenilenebilir Enerji23,16-0,60172,15
Sekuro Plastik21,040,1050,72
Selçuk Ecza Deposu9,231,21-31,28
Selçuk Gıda7,78-0,8956,22
Selva Gıda Sanayi7,76-0,13

Senkron Güvenlik28,48-0,078,45
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23-6,25
Servet GMYO72,65-1,69-7,33
Seyitler Kimya20,22-0,1050,18
Silverline Endüstri5,440,37-36,74
Sinpaş GMYO4,343,093,83
Smartiks Yazılım5,510,18-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii21,00-0,10-20,26
Söktaş2,821,81-13,25
Sönmez Filament37,280,76-46,89
Sönmez Pamuklu14,001,08-41,67
Sumaş Suni Tahta99,0010,0094,08
Şeker Fin. Kir.5,250,38-17,97
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,920,2224,59
Şok Marketler Ticaret12,501,210,16
T. Halk Bankası4,800,84-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,00-35,61
T.S.K.B.1,330,76-23,85
T.Tuborg17,500,00-1,30
Taç Tarım Ürünleri23,24-2,19120,70
Tat Gıda8,880,57-23,19
TAV Havalimanları24,002,0412,68
Taze Kuru Gıda210,801,79-2,54
Tek-Art Turizm1,390,00-31,19
Tekfen Holding14,921,15-9,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,460,31-25,40
Temapol Polimer Plastik14,692,3027,74
TGS Dış Ticaret13,399,935,35
Tofaş Oto. Fab.42,661,5238,01
Torunlar GMYO4,210,247,95
Trabzon Liman28,600,70-10,96
Trabzonspor Sportif3,510,0043,85
Trend GMYO6,60-0,60-47,49
TSKB GMYO2,873,93-40,54
Tuğçelik12,462,6454,21
Tukaş6,710,60-30,75
Turcas Petrol3,723,05-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık10,271,48

Turkcell16,34-0,316,82
Tümosan Motor ve Traktör17,12-0,0621,68
Tüpraş102,901,18-4,72
Türk Hava Yolları12,911,810,00
Türk İlaç Serum15,090,07

Türk Prysmian Kablo13,010,087,86
Türk Telekom7,38-0,40-8,80
Türk Traktör173,000,411,54
Türker Proje Gayrimenkul125,800,6411,43
Türkiye Sigorta4,920,61-20,36
Ufuk Yatırım23,50-0,8475,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,034,68-4,95
Ulusoy Elektrik53,300,003,80
Ulusoy Un Sanayi5,271,353,57
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,850,54-20,94
Utopya Turizm24,409,81-37,11
Uzertaş Boya32,000,38-43,46
Ülker Bisküvi19,351,15-13,30
Ünlü Yatırım Holding5,010,40

Vakıf Fin. Kir.8,461,32148,24
Vakıf GMYO1,491,36-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,542,19-11,14
Vakıflar Bankası3,620,84-23,14
Vakko Tekstil10,300,4964,37
Vanet Gıda6,083,23-21,35
VBT Yazılım24,102,38

Verusa Holding46,562,153,28
Verusaturk Girisim22,180,6469,98
Vestel29,001,1248,51
Vestel Beyaz Eşya49,000,4531,10
Viking Kağıt6,914,22-23,22
Yapı ve Kredi Bank.2,640,00-11,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,448,1311,74
Yataş14,210,07-1,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,46-0,29-21,36
Yeni Gimat GMYO13,64-0,0717,67
Yeşil GMYO0,960,00-30,43
Yeşil Yapı1,12-0,88-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,150,47-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.800,200,37-30,77
Yonga Mobilya21,304,62-28,50
Yükselen Çelik5,390,373,02
Yünsa10,580,19-23,84
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,591,27-37,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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