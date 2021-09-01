Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.400,00
|0,00
|-22,47
|İş Bankası (C)
|5,74
|-0,17
|-15,50
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,00
|0,33
|-22,28
|İş Girişim
|8,62
|0,82
|-54,51
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|15,27
|0,07
|-8,00
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|107,40
|9,87
|100,08
|Işık Plastik
|37,92
|0,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,48
|1,37
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|0,11
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|0,00
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,34
|-1,08
|32,01
|Jantsa Jant Sanayi
|68,85
|0,00
|66,11
|Kafein Yazılım
|24,66
|1,48
|15,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,54
|0,08
|Kaplamin
|24,38
|-1,30
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,80
|-0,58
|14,29
|Kardemir (B)
|6,76
|-0,15
|28,27
|Kardemir (D)
|7,79
|0,13
|34,78
|Karel Elektronik
|30,98
|1,04
|34,35
|Karsan Otomotiv
|3,84
|0,00
|18,15
|Karsu Tekstil
|9,31
|-0,43
|8,89
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,46
|1,38
|Kartonsan
|50,05
|1,03
|-47,13
|Katmerciler Ekipman
|1,50
|2,04
|-13,41
|Kent Gıda
|225,90
|6,56
|-36,47
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|0,67
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,72
|0,06
|27,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|1,79
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,81
|0,56
|-27,89
|Kızılbük GYO
|23,52
|-1,01
|Klimasan Klima
|10,69
|0,09
|26,69
|Koç Holding
|23,36
|1,39
|14,22
|Konfrut Gıda
|16,92
|0,71
|0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,35
|9,99
|147,25
|Konya Çimento
|877,60
|-0,26
|-22,34
|Koray GMYO
|6,92
|-1,28
|55,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|0,43
|51,38
|Koza Altın
|103,60
|0,19
|7,14
|Koza Madencilik
|16,08
|1,13
|3,81
|Körfez GMYO
|4,96
|0,40
|-14,48
|Kristal Kola
|1,35
|-1,46
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|33,96
|2,91
|-7,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,70
|2,41
|26,95
|Kuyas Yatırım
|2,51
|0,80
|9,13
|Kütahya Porselen
|60,55
|-0,08
|20,02
|Kütahya Şeker Fabrikası
|63,95
|1,75
|Lider Faktoring
|3,02
|-0,33
|-11,44
|Link Bilgisayar
|29,18
|0,62
|-7,65
|Logo Yazılım
|39,70
|0,25
|27,49
|Lokman Hekim Sağlık
|10,58
|1,15
|47,60
|Lüks Kadife
|45,46
|-0,22
|57,78
|Makina Takım
|3,06
|2,00
|-10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|18,26
|-2,98
|Marka Yatırım Holding
|5,55
|-0,72
|-13,69
|Marmaris Altınyunus
|197,60
|1,33
|77,86
|Marshall
|226,60
|-0,61
|-26,12
|Martı GMYO
|1,12
|0,90
|-56,14
|Martı Otel
|1,70
|-1,16
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,32
|0,40
|Mavi Giyim
|58,15
|1,84
|12,67
|Mazhar Zorlu Holding
|35,86
|-0,39
|13,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,38
|-0,69
|Mega Polietilen
|5,58
|1,82
|-27,15
|Menderes Tekstil
|2,32
|4,50
|-24,92
|Mercan Kimya
|9,73
|1,14
|Merit Turizm
|16,38
|0,55
|58,12
|Merko Gıda
|5,00
|3,31
|-42,13
|Metemtur Yatırım
|4,01
|6,08
|-50,40
|Metro Holding
|1,52
|0,00
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|1,15
|-8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|35,32
|1,38
|-17,48
|Milpa
|4,03
|1,26
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,11
|0,98
|-12,74
|MLP Sağlık
|25,44
|0,32
|28,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,45
|4,81
|18,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,19
|0,98
|-39,32
|Mondi Tire Kutsan
|9,21
|-0,86
|21,18
|Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri
|5,50
|Naturel Enerji
|38,22
|-0,78
|7,64
|Naturelgaz
|7,85
|0,38
|Net Holding
|4,84
|0,62
|41,11
|Netaş Telekom.
|17,82
|3,66
|-36,54
|Niğbaş Niğde Beton
|10,83
|0,37
|-79,17
|Nuh Çimento
|36,18
|3,02
|-24,67
|Nurol GMYO
|16,71
|2,33
|129,22
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|-49,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|0,96
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|27,98
|-1,82
|90,08
|Osmanlı Menkul
|26,84
|1,44
|-12,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|2,21
|-16,12
|Otokar
|331,50
|-0,36
|8,94
|Oyak Çimento
|6,82
|0,00
|-22,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|0,29
|0,12
|Oyak Yatırım Menkul
|23,66
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,93
|0,77
|-16,56
|Özak GMYO
|4,76
|2,37
|-6,67
|Özbal Çelik Boru
|13,90
|6,92
|112,21
|Özderici GMYO
|1,66
|-1,78
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,57
|5,73
|-15,89
|Pamel Elektrik
|42,60
|-0,93
|99,81
|Panora GMYO
|6,98
|-1,27
|17,06
|Papilon Savunma
|14,43
|1,33
|-36,54
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|0,84
|-10,99
|Parsan
|27,24
|1,34
|12,10
|Pegasus
|71,95
|1,91
|-3,55
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,02
|0,67
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|81,60
|-1,69
|Pera GMYO
|1,51
|0,00
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|24,34
|9,44
|32,80
|Petkim
|6,30
|1,61
|26,51
|Petrokent Turizm
|2.003,50
|0,19
|121,04
|Pınar Et ve Un
|17,18
|1,30
|-21,49
|Pınar Su
|7,24
|0,56
|-2,56
|Pınar Süt
|17,17
|1,30
|-23,86
|Plastikkart
|20,54
|0,59
|42,15
|Polisan Holding
|2,74
|0,74
|-28,73
|Politeknik Metal
|361,90
|-0,58
|-10,80
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|0,97
|-24,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,30
|-0,21
|-43,10
|QNB Finansbank
|39,50
|1,91
|-43,85
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,03
|-0,53
|Ral Yatırım Holding
|4,22
|4,20
|-4,95
|Ray Sigorta
|9,60
|0,31
|-37,86
|Reysaş GMYO
|2,86
|0,35
|-11,78
|Reysaş Lojistik
|4,06
|2,27
|-21,53
|Rhea Girişim
|1,98
|-0,50
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|-1,39
|13,49
|Royal Halı
|3,38
|2,74
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|21,98
|0,55
|-27,41
|Sabancı Holding
|10,48
|-0,29
|-4,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,67
|-0,69
|-20,31
|Sanel Mühendislik
|5,08
|-0,78
|48,54
|Sanifoam Sünger
|21,30
|1,33
|56,62
|Sanko Pazarlama
|9,95
|0,10
|7,36
|Saray Matbaacılık
|4,45
|-0,45
|-49,26
|Sarkuysan
|13,47
|0,52
|54,87
|Sasa Polyester
|28,22
|2,69
|88,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,16
|-0,60
|172,15
|Sekuro Plastik
|21,04
|0,10
|50,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,23
|1,21
|-31,28
|Selçuk Gıda
|7,78
|-0,89
|56,22
|Selva Gıda Sanayi
|7,76
|-0,13
|Senkron Güvenlik
|28,48
|-0,07
|8,45
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|-6,25
|Servet GMYO
|72,65
|-1,69
|-7,33
|Seyitler Kimya
|20,22
|-0,10
|50,18
|Silverline Endüstri
|5,44
|0,37
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|4,34
|3,09
|3,83
|Smartiks Yazılım
|5,51
|0,18
|-37,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|-0,10
|-20,26
|Söktaş
|2,82
|1,81
|-13,25
|Sönmez Filament
|37,28
|0,76
|-46,89
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|1,08
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|99,00
|10,00
|94,08
|Şeker Fin. Kir.
|5,25
|0,38
|-17,97
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,92
|0,22
|24,59
|Şok Marketler Ticaret
|12,50
|1,21
|0,16
|T. Halk Bankası
|4,80
|0,84
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,00
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,33
|0,76
|-23,85
|T.Tuborg
|17,50
|0,00
|-1,30
|Taç Tarım Ürünleri
|23,24
|-2,19
|120,70
|Tat Gıda
|8,88
|0,57
|-23,19
|TAV Havalimanları
|24,00
|2,04
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|210,80
|1,79
|-2,54
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,00
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,92
|1,15
|-9,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,46
|0,31
|-25,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,69
|2,30
|27,74
|TGS Dış Ticaret
|13,39
|9,93
|5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|42,66
|1,52
|38,01
|Torunlar GMYO
|4,21
|0,24
|7,95
|Trabzon Liman
|28,60
|0,70
|-10,96
|Trabzonspor Sportif
|3,51
|0,00
|43,85
|Trend GMYO
|6,60
|-0,60
|-47,49
|TSKB GMYO
|2,87
|3,93
|-40,54
|Tuğçelik
|12,46
|2,64
|54,21
|Tukaş
|6,71
|0,60
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,72
|3,05
|-23,30
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,27
|1,48
|Turkcell
|16,34
|-0,31
|6,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,12
|-0,06
|21,68
|Tüpraş
|102,90
|1,18
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,91
|1,81
|0,00
|Türk İlaç Serum
|15,09
|0,07
|Türk Prysmian Kablo
|13,01
|0,08
|7,86
|Türk Telekom
|7,38
|-0,40
|-8,80
|Türk Traktör
|173,00
|0,41
|1,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,80
|0,64
|11,43
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,61
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|23,50
|-0,84
|75,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|4,68
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|0,00
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|1,35
|3,57
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,85
|0,54
|-20,94
|Utopya Turizm
|24,40
|9,81
|-37,11
|Uzertaş Boya
|32,00
|0,38
|-43,46
|Ülker Bisküvi
|19,35
|1,15
|-13,30
|Ünlü Yatırım Holding
|5,01
|0,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,46
|1,32
|148,24
|Vakıf GMYO
|1,49
|1,36
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,54
|2,19
|-11,14
|Vakıflar Bankası
|3,62
|0,84
|-23,14
|Vakko Tekstil
|10,30
|0,49
|64,37
|Vanet Gıda
|6,08
|3,23
|-21,35
|VBT Yazılım
|24,10
|2,38
|Verusa Holding
|46,56
|2,15
|3,28
|Verusaturk Girisim
|22,18
|0,64
|69,98
|Vestel
|29,00
|1,12
|48,51
|Vestel Beyaz Eşya
|49,00
|0,45
|31,10
|Viking Kağıt
|6,91
|4,22
|-23,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,64
|0,00
|-11,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,44
|8,13
|11,74
|Yataş
|14,21
|0,07
|-1,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,46
|-0,29
|-21,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|-0,07
|17,67
|Yeşil GMYO
|0,96
|0,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,12
|-0,88
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|0,47
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.800,20
|0,37
|-30,77
|Yonga Mobilya
|21,30
|4,62
|-28,50
|Yükselen Çelik
|5,39
|0,37
|3,02
|Yünsa
|10,58
|0,19
|-23,84
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,27
|-37,13
(Son)
Kaynak: AA
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