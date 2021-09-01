Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.400,00 0,00 -22,47 İş Bankası (C) 5,74 -0,17 -15,50 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,00 0,33 -22,28 İş Girişim 8,62 0,82 -54,51 İş GMYO 1,85 0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 15,27 0,07 -8,00 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 107,40 9,87 100,08 Işık Plastik 37,92 0,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,48 1,37 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 18,42 0,11 2,33 İzmir Demir Çelik 2,65 0,00 -19,93 İzmir Fırça 7,34 -1,08 32,01 Jantsa Jant Sanayi 68,85 0,00 66,11 Kafein Yazılım 24,66 1,48 15,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,54 0,08 Kaplamin 24,38 -1,30 -27,87 Kardemir (A) 6,80 -0,58 14,29 Kardemir (B) 6,76 -0,15 28,27 Kardemir (D) 7,79 0,13 34,78 Karel Elektronik 30,98 1,04 34,35 Karsan Otomotiv 3,84 0,00 18,15 Karsu Tekstil 9,31 -0,43 8,89 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,46 1,38 Kartonsan 50,05 1,03 -47,13 Katmerciler Ekipman 1,50 2,04 -13,41 Kent Gıda 225,90 6,56 -36,47 Kerevitaş Gıda 4,54 0,67 -31,00 Kervan Gıda 16,72 0,06 27,62 Kervansaray Yat. Holding 0,57 1,79 -54,76 Kiler GMYO 1,81 0,56 -27,89 Kızılbük GYO 23,52 -1,01 Klimasan Klima 10,69 0,09 26,69 Koç Holding 23,36 1,39 14,22 Konfrut Gıda 16,92 0,71 0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,35 9,99 147,25 Konya Çimento 877,60 -0,26 -22,34 Koray GMYO 6,92 -1,28 55,51 Kordsa Teknik Tekstil 23,54 0,43 51,38 Koza Altın 103,60 0,19 7,14 Koza Madencilik 16,08 1,13 3,81 Körfez GMYO 4,96 0,40 -14,48 Kristal Kola 1,35 -1,46 -55,81 Kron Telekomünikasyon 33,96 2,91 -7,82 Kuştur Kuşadası Turizm 199,70 2,41 26,95 Kuyas Yatırım 2,51 0,80 9,13 Kütahya Porselen 60,55 -0,08 20,02 Kütahya Şeker Fabrikası 63,95 1,75 Lider Faktoring 3,02 -0,33 -11,44 Link Bilgisayar 29,18 0,62 -7,65 Logo Yazılım 39,70 0,25 27,49 Lokman Hekim Sağlık 10,58 1,15 47,60 Lüks Kadife 45,46 -0,22 57,78 Makina Takım 3,06 2,00 -10,26 Manas Enerji Yönetimi 18,26 -2,98 Marka Yatırım Holding 5,55 -0,72 -13,69 Marmaris Altınyunus 197,60 1,33 77,86 Marshall 226,60 -0,61 -26,12 Martı GMYO 1,12 0,90 -56,14 Martı Otel 1,70 -1,16 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 35,32 0,40 Mavi Giyim 58,15 1,84 12,67 Mazhar Zorlu Holding 35,86 -0,39 13,91 Meditera Tıbbi Malzeme 40,38 -0,69 Mega Polietilen 5,58 1,82 -27,15 Menderes Tekstil 2,32 4,50 -24,92 Mercan Kimya 9,73 1,14 Merit Turizm 16,38 0,55 58,12 Merko Gıda 5,00 3,31 -42,13 Metemtur Yatırım 4,01 6,08 -50,40 Metro Holding 1,52 0,00 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 1,15 -8,65 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 35,32 1,38 -17,48 Milpa 4,03 1,26 -12,39 Mistral GMYO 4,11 0,98 -12,74 MLP Sağlık 25,44 0,32 28,03 MMC San. ve Tic. Yat. 5,45 4,81 18,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,19 0,98 -39,32 Mondi Tire Kutsan 9,21 -0,86 21,18 Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 5,50 Naturel Enerji 38,22 -0,78 7,64 Naturelgaz 7,85 0,38 Net Holding 4,84 0,62 41,11 Netaş Telekom. 17,82 3,66 -36,54 Niğbaş Niğde Beton 10,83 0,37 -79,17 Nuh Çimento 36,18 3,02 -24,67 Nurol GMYO 16,71 2,33 129,22 Odaş Elektrik 1,47 0,68 -49,72 Orge Enerji Elektrik 6,30 0,96 36,59 Orma Orman Mahsulleri 27,98 -1,82 90,08 Osmanlı Menkul 26,84 1,44 -12,97 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 2,21 -16,12 Otokar 331,50 -0,36 8,94 Oyak Çimento 6,82 0,00 -22,32 Oyak Yat. Ort. 6,91 0,29 0,12 Oyak Yatırım Menkul 23,66 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,93 0,77 -16,56 Özak GMYO 4,76 2,37 -6,67 Özbal Çelik Boru 13,90 6,92 112,21 Özderici GMYO 1,66 -1,78 -25,23 Özerden Plastik 7,57 5,73 -15,89 Pamel Elektrik 42,60 -0,93 99,81 Panora GMYO 6,98 -1,27 17,06 Papilon Savunma 14,43 1,33 -36,54 Park Elek.Madencilik 4,78 0,84 -10,99 Parsan 27,24 1,34 12,10 Pegasus 71,95 1,91 -3,55 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,02 0,67 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 81,60 -1,69 Pera GMYO 1,51 0,00 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 24,34 9,44 32,80 Petkim 6,30 1,61 26,51 Petrokent Turizm 2.003,50 0,19 121,04 Pınar Et ve Un 17,18 1,30 -21,49 Pınar Su 7,24 0,56 -2,56 Pınar Süt 17,17 1,30 -23,86 Plastikkart 20,54 0,59 42,15 Polisan Holding 2,74 0,74 -28,73 Politeknik Metal 361,90 -0,58 -10,80 Prizma Press Matbaacılık 4,16 0,97 -24,09 QNB Finans Fin. Kir. 71,30 -0,21 -43,10 QNB Finansbank 39,50 1,91 -43,85 QUA Granite Hayal Yapı 13,03 -0,53 Ral Yatırım Holding 4,22 4,20 -4,95 Ray Sigorta 9,60 0,31 -37,86 Reysaş GMYO 2,86 0,35 -11,78 Reysaş Lojistik 4,06 2,27 -21,53 Rhea Girişim 1,98 -0,50 -46,77 Rodrigo Tekstil 15,56 -1,39 13,49 Royal Halı 3,38 2,74 -1,74 RTA Laboratuvarları 21,98 0,55 -27,41 Sabancı Holding 10,48 -0,29 -4,95 Safkar Ege Soğutmacılık 8,67 -0,69 -20,31 Sanel Mühendislik 5,08 -0,78 48,54 Sanifoam Sünger 21,30 1,33 56,62 Sanko Pazarlama 9,95 0,10 7,36 Saray Matbaacılık 4,45 -0,45 -49,26 Sarkuysan 13,47 0,52 54,87 Sasa Polyester 28,22 2,69 88,33 Say Yenilenebilir Enerji 23,16 -0,60 172,15 Sekuro Plastik 21,04 0,10 50,72 Selçuk Ecza Deposu 9,23 1,21 -31,28 Selçuk Gıda 7,78 -0,89 56,22 Selva Gıda Sanayi 7,76 -0,13 Senkron Güvenlik 28,48 -0,07 8,45 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25 Servet GMYO 72,65 -1,69 -7,33 Seyitler Kimya 20,22 -0,10 50,18 Silverline Endüstri 5,44 0,37 -36,74 Sinpaş GMYO 4,34 3,09 3,83 Smartiks Yazılım 5,51 0,18 -37,81 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 -0,10 -20,26 Söktaş 2,82 1,81 -13,25 Sönmez Filament 37,28 0,76 -46,89 Sönmez Pamuklu 14,00 1,08 -41,67 Sumaş Suni Tahta 99,00 10,00 94,08 Şeker Fin. Kir. 5,25 0,38 -17,97 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,92 0,22 24,59 Şok Marketler Ticaret 12,50 1,21 0,16 T. Halk Bankası 4,80 0,84 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 0,00 -35,61 T.S.K.B. 1,33 0,76 -23,85 T.Tuborg 17,50 0,00 -1,30 Taç Tarım Ürünleri 23,24 -2,19 120,70 Tat Gıda 8,88 0,57 -23,19 TAV Havalimanları 24,00 2,04 12,68 Taze Kuru Gıda 210,80 1,79 -2,54 Tek-Art Turizm 1,39 0,00 -31,19 Tekfen Holding 14,92 1,15 -9,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,46 0,31 -25,40 Temapol Polimer Plastik 14,69 2,30 27,74 TGS Dış Ticaret 13,39 9,93 5,35 Tofaş Oto. Fab. 42,66 1,52 38,01 Torunlar GMYO 4,21 0,24 7,95 Trabzon Liman 28,60 0,70 -10,96 Trabzonspor Sportif 3,51 0,00 43,85 Trend GMYO 6,60 -0,60 -47,49 TSKB GMYO 2,87 3,93 -40,54 Tuğçelik 12,46 2,64 54,21 Tukaş 6,71 0,60 -30,75 Turcas Petrol 3,72 3,05 -23,30 Tureks Turizm Taşımacılık 10,27 1,48 Turkcell 16,34 -0,31 6,82 Tümosan Motor ve Traktör 17,12 -0,06 21,68 Tüpraş 102,90 1,18 -4,72 Türk Hava Yolları 12,91 1,81 0,00 Türk İlaç Serum 15,09 0,07 Türk Prysmian Kablo 13,01 0,08 7,86 Türk Telekom 7,38 -0,40 -8,80 Türk Traktör 173,00 0,41 1,54 Türker Proje Gayrimenkul 125,80 0,64 11,43 Türkiye Sigorta 4,92 0,61 -20,36 Ufuk Yatırım 23,50 -0,84 75,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 4,68 -4,95 Ulusoy Elektrik 53,30 0,00 3,80 Ulusoy Un Sanayi 5,27 1,35 3,57 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,85 0,54 -20,94 Utopya Turizm 24,40 9,81 -37,11 Uzertaş Boya 32,00 0,38 -43,46 Ülker Bisküvi 19,35 1,15 -13,30 Ünlü Yatırım Holding 5,01 0,40 Vakıf Fin. Kir. 8,46 1,32 148,24 Vakıf GMYO 1,49 1,36 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,54 2,19 -11,14 Vakıflar Bankası 3,62 0,84 -23,14 Vakko Tekstil 10,30 0,49 64,37 Vanet Gıda 6,08 3,23 -21,35 VBT Yazılım 24,10 2,38 Verusa Holding 46,56 2,15 3,28 Verusaturk Girisim 22,18 0,64 69,98 Vestel 29,00 1,12 48,51 Vestel Beyaz Eşya 49,00 0,45 31,10 Viking Kağıt 6,91 4,22 -23,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 0,00 -11,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 40,44 8,13 11,74 Yataş 14,21 0,07 -1,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,46 -0,29 -21,36 Yeni Gimat GMYO 13,64 -0,07 17,67 Yeşil GMYO 0,96 0,00 -30,43 Yeşil Yapı 1,12 -0,88 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,15 0,47 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.800,20 0,37 -30,77 Yonga Mobilya 21,30 4,62 -28,50 Yükselen Çelik 5,39 0,37 3,02 Yünsa 10,58 0,19 -23,84 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,59 1,27 -37,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar

Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu

Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak

İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor

Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet

Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti

Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!

Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi