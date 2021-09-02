Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.500,10
|0,32
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,76
|0,70
|-15,20
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,00
|-21,76
|İş Girişim
|8,63
|1,53
|-54,46
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|15,34
|2,20
|-7,58
|İş Yat. Ort.
|2,77
|1,09
|-17,64
|İşbir Holding
|114,20
|6,23
|112,75
|Işık Plastik
|37,88
|0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|-20,18
|İttifak Holding
|1,48
|0,68
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|19,20
|4,23
|6,67
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|0,76
|-20,23
|İzmir Fırça
|7,65
|4,51
|37,59
|Jantsa Jant Sanayi
|68,30
|0,07
|64,78
|Kafein Yazılım
|24,74
|0,73
|15,93
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,54
|0,24
|Kaplamin
|24,40
|-0,08
|-27,81
|Kardemir (A)
|6,76
|-0,44
|13,61
|Kardemir (B)
|6,72
|-0,59
|27,51
|Kardemir (D)
|7,77
|0,52
|34,43
|Karel Elektronik
|30,86
|-0,13
|33,82
|Karsan Otomotiv
|3,83
|0,26
|17,85
|Karsu Tekstil
|10,01
|5,15
|17,08
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,36
|-3,33
|Kartonsan
|50,10
|0,20
|-47,08
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|0,68
|-14,56
|Kent Gıda
|220,00
|-4,35
|-38,13
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|0,22
|-30,24
|Kervan Gıda
|16,64
|0,91
|27,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|7,02
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,84
|1,66
|-26,69
|Kızılbük GYO
|21,30
|-7,55
|Klimasan Klima
|10,56
|-0,38
|25,15
|Koç Holding
|23,30
|0,34
|13,92
|Konfrut Gıda
|17,49
|1,04
|3,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,40
|6,94
|164,41
|Konya Çimento
|929,60
|1,46
|-17,73
|Koray GMYO
|6,90
|-1,57
|55,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,66
|1,37
|52,15
|Koza Altın
|106,10
|0,66
|9,72
|Koza Madencilik
|16,50
|1,85
|6,52
|Körfez GMYO
|4,97
|0,40
|-14,31
|Kristal Kola
|1,41
|2,92
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|33,92
|1,86
|-7,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,10
|5,23
|35,47
|Kuyas Yatırım
|2,42
|-3,20
|5,22
|Kütahya Porselen
|55,80
|-7,46
|10,60
|Kütahya Şeker Fabrikası
|60,95
|-2,79
|Lider Faktoring
|3,06
|0,66
|-10,26
|Link Bilgisayar
|29,88
|0,81
|-5,43
|Logo Yazılım
|41,24
|3,25
|32,43
|Lokman Hekim Sağlık
|10,57
|0,76
|47,46
|Lüks Kadife
|54,50
|8,78
|89,15
|Makina Takım
|3,07
|0,66
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|18,20
|-0,87
|Marka Yatırım Holding
|5,36
|-1,11
|-16,64
|Marmaris Altınyunus
|196,00
|-1,06
|76,42
|Marshall
|233,70
|-1,39
|-23,80
|Martı GMYO
|1,12
|-0,88
|-56,14
|Martı Otel
|1,94
|2,65
|-8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,52
|3,34
|Mavi Giyim
|58,75
|1,29
|13,84
|Mazhar Zorlu Holding
|35,80
|-0,06
|13,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,14
|-0,25
|Mega Polietilen
|5,58
|0,36
|-27,15
|Menderes Tekstil
|2,36
|0,85
|-23,62
|Mercan Kimya
|9,65
|-0,41
|Merit Turizm
|16,28
|0,00
|57,15
|Merko Gıda
|4,90
|0,00
|-43,29
|Metemtur Yatırım
|3,77
|-0,53
|-53,37
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|0,35
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|2,91
|-24,03
|Migros Ticaret
|35,38
|0,28
|-17,34
|Milpa
|4,02
|1,01
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,21
|0,48
|-10,62
|MLP Sağlık
|25,40
|-0,39
|27,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,71
|0,00
|24,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,25
|1,12
|-38,82
|Mondi Tire Kutsan
|9,21
|0,88
|21,18
|Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri
|6,05
|10,00
|Naturel Enerji
|38,78
|1,84
|9,21
|Naturelgaz
|7,87
|0,38
|Net Holding
|4,87
|1,46
|41,98
|Netaş Telekom.
|17,76
|-1,44
|-36,75
|Niğbaş Niğde Beton
|11,43
|5,35
|-78,02
|Nuh Çimento
|36,28
|0,78
|-24,46
|Nurol GMYO
|17,09
|0,47
|134,43
|Odaş Elektrik
|1,52
|0,00
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay
|10,89
|Orge Enerji Elektrik
|6,38
|-0,62
|38,32
|Orma Orman Mahsulleri
|28,14
|-0,28
|91,17
|Osmanlı Menkul
|26,48
|-2,86
|-14,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|5,58
|-10,67
|Otokar
|329,70
|-0,09
|8,35
|Oyak Çimento
|6,86
|0,44
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|7,05
|2,47
|2,14
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|2,53
|-14,01
|Özak GMYO
|4,90
|2,73
|-3,92
|Özbal Çelik Boru
|13,69
|-1,30
|109,01
|Özderici GMYO
|1,65
|0,00
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,54
|-1,82
|-16,22
|Pamel Elektrik
|42,24
|-0,94
|98,12
|Panora GMYO
|6,93
|-1,00
|16,22
|Papilon Savunma
|14,54
|0,76
|-36,05
|Park Elek.Madencilik
|4,85
|0,62
|-9,68
|Parsan
|27,28
|-0,37
|12,26
|Pegasus
|71,20
|-0,42
|-4,56
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,08
|-1,60
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,45
|-0,37
|Pera GMYO
|1,51
|1,34
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|25,48
|4,17
|39,02
|Petkim
|6,19
|0,49
|24,30
|Petrokent Turizm
|2.026,70
|1,34
|123,60
|Pınar Et ve Un
|17,18
|-0,06
|-21,49
|Pınar Su
|7,44
|0,54
|0,13
|Pınar Süt
|17,21
|0,23
|-23,68
|Plastikkart
|21,00
|1,94
|45,33
|Polisan Holding
|2,77
|1,09
|-27,95
|Politeknik Metal
|364,00
|-0,05
|-10,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|0,48
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,95
|0,14
|-43,38
|QNB Finansbank
|40,30
|1,77
|-42,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,73
|-1,32
|Ral Yatırım Holding
|4,18
|0,24
|-5,86
|Ray Sigorta
|9,68
|1,15
|-37,35
|Reysaş GMYO
|2,91
|2,83
|-10,24
|Reysaş Lojistik
|4,09
|0,49
|-20,95
|Rhea Girişim
|2,00
|0,00
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|-0,32
|13,49
|Royal Halı
|3,55
|3,80
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|23,24
|4,22
|-23,25
|Sabancı Holding
|10,46
|0,58
|-5,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,53
|-0,35
|-21,60
|Sanel Mühendislik
|5,09
|-0,20
|48,83
|Sanifoam Sünger
|22,00
|1,76
|61,76
|Sanko Pazarlama
|10,00
|0,40
|7,90
|Saray Matbaacılık
|4,37
|-1,13
|-50,17
|Sarkuysan
|13,46
|0,45
|54,76
|Sasa Polyester
|28,26
|0,78
|88,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,80
|-0,61
|167,92
|Sekuro Plastik
|21,26
|0,76
|52,29
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|-0,53
|-30,76
|Selçuk Gıda
|7,42
|-3,64
|49,00
|Selva Gıda Sanayi
|7,64
|-0,52
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-2,10
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|14,99
|0,00
|-6,31
|Servet GMYO
|71,75
|-0,35
|-8,48
|Seyitler Kimya
|20,28
|2,42
|50,63
|Silverline Endüstri
|5,56
|0,54
|-35,35
|Sinpaş GMYO
|4,26
|0,24
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,54
|0,54
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|4,75
|-14,57
|Söktaş
|2,88
|-1,37
|-11,41
|Sönmez Filament
|37,28
|0,98
|-46,89
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|0,72
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|99,80
|0,81
|95,65
|Şeker Fin. Kir.
|5,40
|1,31
|-15,63
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,88
|0,91
|24,03
|Şok Marketler Ticaret
|12,52
|-0,48
|0,32
|T. Halk Bankası
|4,85
|1,46
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,34
|0,10
|-34,51
|T.S.K.B.
|1,34
|1,52
|-23,27
|T.Tuborg
|17,42
|0,00
|-1,75
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,00
|126,02
|Tat Gıda
|9,02
|0,67
|-21,98
|TAV Havalimanları
|23,68
|-0,67
|11,17
|Taze Kuru Gıda
|207,60
|-0,38
|-4,02
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,71
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,94
|1,08
|-8,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,49
|0,78
|-25,06
|Temapol Polimer Plastik
|14,65
|1,17
|27,39
|TGS Dış Ticaret
|14,72
|9,93
|15,81
|Tofaş Oto. Fab.
|42,70
|0,00
|38,14
|Torunlar GMYO
|4,12
|-0,72
|5,64
|Trabzon Liman
|28,68
|-0,14
|-10,71
|Trabzonspor Sportif
|3,50
|0,29
|43,44
|Trend GMYO
|6,61
|0,15
|-47,41
|TSKB GMYO
|3,17
|4,62
|-34,32
|Tuğçelik
|12,32
|-0,24
|52,48
|Tukaş
|6,86
|0,73
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,66
|-2,14
|-24,54
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,37
|0,10
|Turkcell
|16,34
|-0,61
|6,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,07
|0,53
|21,32
|Tüpraş
|104,30
|0,68
|-3,43
|Türk Hava Yolları
|12,85
|-0,39
|-0,46
|Türk İlaç Serum
|15,55
|0,58
|Türk Prysmian Kablo
|13,03
|1,24
|8,02
|Türk Telekom
|7,48
|1,77
|-7,56
|Türk Traktör
|171,60
|0,35
|0,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,40
|-0,85
|13,73
|Türkiye Sigorta
|4,91
|0,41
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|22,96
|2,78
|71,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|1,27
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|0,00
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,28
|-0,56
|3,76
|Umpaş Holding
|1,23
|0,82
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,84
|0,00
|-21,37
|Utopya Turizm
|22,40
|-7,28
|-42,27
|Uzertaş Boya
|35,28
|5,19
|-37,67
|Ülker Bisküvi
|19,33
|0,42
|-13,39
|Ünlü Yatırım Holding
|4,98
|-0,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,70
|1,40
|155,28
|Vakıf GMYO
|1,53
|2,00
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,69
|1,36
|-9,10
|Vakıflar Bankası
|3,63
|1,11
|-22,93
|Vakko Tekstil
|10,34
|0,88
|65,01
|Vanet Gıda
|5,97
|-1,65
|-22,77
|VBT Yazılım
|23,86
|-4,02
|Verusa Holding
|46,82
|0,64
|3,86
|Verusaturk Girisim
|22,44
|1,08
|71,98
|Vestel
|28,88
|0,07
|47,89
|Vestel Beyaz Eşya
|49,02
|-0,49
|31,15
|Viking Kağıt
|6,71
|-2,33
|-25,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,64
|0,76
|-11,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,82
|-6,68
|-6,55
|Yataş
|14,13
|0,21
|-2,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,43
|-0,58
|-22,05
|Yeni Gimat GMYO
|14,15
|1,00
|22,07
|Yeşil GMYO
|0,97
|2,11
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,16
|3,57
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|3,76
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.800,30
|0,00
|-30,77
|Yonga Mobilya
|21,50
|0,00
|-27,83
|Yükselen Çelik
|5,36
|0,00
|2,45
|Yünsa
|10,67
|0,85
|-23,19
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,23
|-35,15
(Son)
Kaynak: AA
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