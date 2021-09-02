Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.500,10 0,32 -22,22 İş Bankası (C) 5,76 0,70 -15,20 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,02 1,00 -21,76 İş Girişim 8,63 1,53 -54,46 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 15,34 2,20 -7,58 İş Yat. Ort. 2,77 1,09 -17,64 İşbir Holding 114,20 6,23 112,75 Işık Plastik 37,88 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 -20,18 İttifak Holding 1,48 0,68 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 19,20 4,23 6,67 İzmir Demir Çelik 2,64 0,76 -20,23 İzmir Fırça 7,65 4,51 37,59 Jantsa Jant Sanayi 68,30 0,07 64,78 Kafein Yazılım 24,74 0,73 15,93 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,54 0,24 Kaplamin 24,40 -0,08 -27,81 Kardemir (A) 6,76 -0,44 13,61 Kardemir (B) 6,72 -0,59 27,51 Kardemir (D) 7,77 0,52 34,43 Karel Elektronik 30,86 -0,13 33,82 Karsan Otomotiv 3,83 0,26 17,85 Karsu Tekstil 10,01 5,15 17,08 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,36 -3,33 Kartonsan 50,10 0,20 -47,08 Katmerciler Ekipman 1,48 0,68 -14,56 Kent Gıda 220,00 -4,35 -38,13 Kerevitaş Gıda 4,59 0,22 -30,24 Kervan Gıda 16,64 0,91 27,01 Kervansaray Yat. Holding 0,61 7,02 -51,59 Kiler GMYO 1,84 1,66 -26,69 Kızılbük GYO 21,30 -7,55 Klimasan Klima 10,56 -0,38 25,15 Koç Holding 23,30 0,34 13,92 Konfrut Gıda 17,49 1,04 3,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,40 6,94 164,41 Konya Çimento 929,60 1,46 -17,73 Koray GMYO 6,90 -1,57 55,06 Kordsa Teknik Tekstil 23,66 1,37 52,15 Koza Altın 106,10 0,66 9,72 Koza Madencilik 16,50 1,85 6,52 Körfez GMYO 4,97 0,40 -14,31 Kristal Kola 1,41 2,92 -53,85 Kron Telekomünikasyon 33,92 1,86 -7,93 Kuştur Kuşadası Turizm 213,10 5,23 35,47 Kuyas Yatırım 2,42 -3,20 5,22 Kütahya Porselen 55,80 -7,46 10,60 Kütahya Şeker Fabrikası 60,95 -2,79 Lider Faktoring 3,06 0,66 -10,26 Link Bilgisayar 29,88 0,81 -5,43 Logo Yazılım 41,24 3,25 32,43 Lokman Hekim Sağlık 10,57 0,76 47,46 Lüks Kadife 54,50 8,78 89,15 Makina Takım 3,07 0,66 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 18,20 -0,87 Marka Yatırım Holding 5,36 -1,11 -16,64 Marmaris Altınyunus 196,00 -1,06 76,42 Marshall 233,70 -1,39 -23,80 Martı GMYO 1,12 -0,88 -56,14 Martı Otel 1,94 2,65 -8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 36,52 3,34 Mavi Giyim 58,75 1,29 13,84 Mazhar Zorlu Holding 35,80 -0,06 13,72 Meditera Tıbbi Malzeme 40,14 -0,25 Mega Polietilen 5,58 0,36 -27,15 Menderes Tekstil 2,36 0,85 -23,62 Mercan Kimya 9,65 -0,41 Merit Turizm 16,28 0,00 57,15 Merko Gıda 4,90 0,00 -43,29 Metemtur Yatırım 3,77 -0,53 -53,37 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 0,35 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 2,91 -24,03 Migros Ticaret 35,38 0,28 -17,34 Milpa 4,02 1,01 -12,61 Mistral GMYO 4,21 0,48 -10,62 MLP Sağlık 25,40 -0,39 27,83 MMC San. ve Tic. Yat. 5,71 0,00 24,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,25 1,12 -38,82 Mondi Tire Kutsan 9,21 0,88 21,18 Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 6,05 10,00 Naturel Enerji 38,78 1,84 9,21 Naturelgaz 7,87 0,38 Net Holding 4,87 1,46 41,98 Netaş Telekom. 17,76 -1,44 -36,75 Niğbaş Niğde Beton 11,43 5,35 -78,02 Nuh Çimento 36,28 0,78 -24,46 Nurol GMYO 17,09 0,47 134,43 Odaş Elektrik 1,52 0,00 -48,01 Orçay Ortaköy Çay 10,89 Orge Enerji Elektrik 6,38 -0,62 38,32 Orma Orman Mahsulleri 28,14 -0,28 91,17 Osmanlı Menkul 26,48 -2,86 -14,14 Ostim Endüstriyel Yat 2,46 5,58 -10,67 Otokar 329,70 -0,09 8,35 Oyak Çimento 6,86 0,44 -21,87 Oyak Yat. Ort. 7,05 2,47 2,14 Oyak Yatırım Menkul 23,64 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 2,53 -14,01 Özak GMYO 4,90 2,73 -3,92 Özbal Çelik Boru 13,69 -1,30 109,01 Özderici GMYO 1,65 0,00 -25,68 Özerden Plastik 7,54 -1,82 -16,22 Pamel Elektrik 42,24 -0,94 98,12 Panora GMYO 6,93 -1,00 16,22 Papilon Savunma 14,54 0,76 -36,05 Park Elek.Madencilik 4,85 0,62 -9,68 Parsan 27,28 -0,37 12,26 Pegasus 71,20 -0,42 -4,56 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,08 -1,60 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,45 -0,37 Pera GMYO 1,51 1,34 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 25,48 4,17 39,02 Petkim 6,19 0,49 24,30 Petrokent Turizm 2.026,70 1,34 123,60 Pınar Et ve Un 17,18 -0,06 -21,49 Pınar Su 7,44 0,54 0,13 Pınar Süt 17,21 0,23 -23,68 Plastikkart 21,00 1,94 45,33 Polisan Holding 2,77 1,09 -27,95 Politeknik Metal 364,00 -0,05 -10,28 Prizma Press Matbaacılık 4,15 0,48 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 70,95 0,14 -43,38 QNB Finansbank 40,30 1,77 -42,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,73 -1,32 Ral Yatırım Holding 4,18 0,24 -5,86 Ray Sigorta 9,68 1,15 -37,35 Reysaş GMYO 2,91 2,83 -10,24 Reysaş Lojistik 4,09 0,49 -20,95 Rhea Girişim 2,00 0,00 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,56 -0,32 13,49 Royal Halı 3,55 3,80 3,20 RTA Laboratuvarları 23,24 4,22 -23,25 Sabancı Holding 10,46 0,58 -5,13 Safkar Ege Soğutmacılık 8,53 -0,35 -21,60 Sanel Mühendislik 5,09 -0,20 48,83 Sanifoam Sünger 22,00 1,76 61,76 Sanko Pazarlama 10,00 0,40 7,90 Saray Matbaacılık 4,37 -1,13 -50,17 Sarkuysan 13,46 0,45 54,76 Sasa Polyester 28,26 0,78 88,60 Say Yenilenebilir Enerji 22,80 -0,61 167,92 Sekuro Plastik 21,26 0,76 52,29 Selçuk Ecza Deposu 9,30 -0,53 -30,76 Selçuk Gıda 7,42 -3,64 49,00 Selva Gıda Sanayi 7,64 -0,52 Senkron Güvenlik 27,00 -2,10 2,82 Serve Film Prodüksiyon 14,99 0,00 -6,31 Servet GMYO 71,75 -0,35 -8,48 Seyitler Kimya 20,28 2,42 50,63 Silverline Endüstri 5,56 0,54 -35,35 Sinpaş GMYO 4,26 0,24 1,91 Smartiks Yazılım 5,54 0,54 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 4,75 -14,57 Söktaş 2,88 -1,37 -11,41 Sönmez Filament 37,28 0,98 -46,89 Sönmez Pamuklu 14,00 0,72 -41,67 Sumaş Suni Tahta 99,80 0,81 95,65 Şeker Fin. Kir. 5,40 1,31 -15,63 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,88 0,91 24,03 Şok Marketler Ticaret 12,52 -0,48 0,32 T. Halk Bankası 4,85 1,46 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,34 0,10 -34,51 T.S.K.B. 1,34 1,52 -23,27 T.Tuborg 17,42 0,00 -1,75 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,00 126,02 Tat Gıda 9,02 0,67 -21,98 TAV Havalimanları 23,68 -0,67 11,17 Taze Kuru Gıda 207,60 -0,38 -4,02 Tek-Art Turizm 1,41 0,71 -30,20 Tekfen Holding 14,94 1,08 -8,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,49 0,78 -25,06 Temapol Polimer Plastik 14,65 1,17 27,39 TGS Dış Ticaret 14,72 9,93 15,81 Tofaş Oto. Fab. 42,70 0,00 38,14 Torunlar GMYO 4,12 -0,72 5,64 Trabzon Liman 28,68 -0,14 -10,71 Trabzonspor Sportif 3,50 0,29 43,44 Trend GMYO 6,61 0,15 -47,41 TSKB GMYO 3,17 4,62 -34,32 Tuğçelik 12,32 -0,24 52,48 Tukaş 6,86 0,73 -29,21 Turcas Petrol 3,66 -2,14 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık 10,37 0,10 Turkcell 16,34 -0,61 6,82 Tümosan Motor ve Traktör 17,07 0,53 21,32 Tüpraş 104,30 0,68 -3,43 Türk Hava Yolları 12,85 -0,39 -0,46 Türk İlaç Serum 15,55 0,58 Türk Prysmian Kablo 13,03 1,24 8,02 Türk Telekom 7,48 1,77 -7,56 Türk Traktör 171,60 0,35 0,72 Türker Proje Gayrimenkul 128,40 -0,85 13,73 Türkiye Sigorta 4,91 0,41 -20,53 Ufuk Yatırım 22,96 2,78 71,34 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 1,27 -5,66 Ulusoy Elektrik 53,70 0,00 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,28 -0,56 3,76 Umpaş Holding 1,23 0,82 -52,87 Uşak Seramik 1,84 0,00 -21,37 Utopya Turizm 22,40 -7,28 -42,27 Uzertaş Boya 35,28 5,19 -37,67 Ülker Bisküvi 19,33 0,42 -13,39 Ünlü Yatırım Holding 4,98 -0,40 Vakıf Fin. Kir. 8,70 1,40 155,28 Vakıf GMYO 1,53 2,00 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,69 1,36 -9,10 Vakıflar Bankası 3,63 1,11 -22,93 Vakko Tekstil 10,34 0,88 65,01 Vanet Gıda 5,97 -1,65 -22,77 VBT Yazılım 23,86 -4,02 Verusa Holding 46,82 0,64 3,86 Verusaturk Girisim 22,44 1,08 71,98 Vestel 28,88 0,07 47,89 Vestel Beyaz Eşya 49,02 -0,49 31,15 Viking Kağıt 6,71 -2,33 -25,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 0,76 -11,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,82 -6,68 -6,55 Yataş 14,13 0,21 -2,21 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,43 -0,58 -22,05 Yeni Gimat GMYO 14,15 1,00 22,07 Yeşil GMYO 0,97 2,11 -29,71 Yeşil Yapı 1,16 3,57 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,21 3,76 -48,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.800,30 0,00 -30,77 Yonga Mobilya 21,50 0,00 -27,83 Yükselen Çelik 5,36 0,00 2,45 Yünsa 10,67 0,85 -23,19 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,64 1,23 -35,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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