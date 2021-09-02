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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.09.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.500,100,32-22,22
İş Bankası (C)5,760,70-15,20
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,021,00-21,76
İş Girişim8,631,53-54,46
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.15,342,20-7,58
İş Yat. Ort.2,771,09-17,64
İşbir Holding114,206,23112,75
Işık Plastik37,880,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,911,11-20,18
İttifak Holding1,480,68-33,63
İz Hayvancılık Tarım19,204,236,67
İzmir Demir Çelik2,640,76-20,23
İzmir Fırça7,654,5137,59
Jantsa Jant Sanayi68,300,0764,78
Kafein Yazılım24,740,7315,93
Kalekim Kimyevi Maddeler12,540,24

Kaplamin24,40-0,08-27,81
Kardemir (A)6,76-0,4413,61
Kardemir (B)6,72-0,5927,51
Kardemir (D)7,770,5234,43
Karel Elektronik30,86-0,1333,82
Karsan Otomotiv3,830,2617,85
Karsu Tekstil10,015,1517,08
Kartal Yenilenebilir Enerji13,36-3,33

Kartonsan50,100,20-47,08
Katmerciler Ekipman1,480,68-14,56
Kent Gıda220,00-4,35-38,13
Kerevitaş Gıda4,590,22-30,24
Kervan Gıda16,640,9127,01
Kervansaray Yat. Holding0,617,02-51,59
Kiler GMYO1,841,66-26,69
Kızılbük GYO21,30-7,55

Klimasan Klima10,56-0,3825,15
Koç Holding23,300,3413,92
Konfrut Gıda17,491,043,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,406,94164,41
Konya Çimento929,601,46-17,73
Koray GMYO6,90-1,5755,06
Kordsa Teknik Tekstil23,661,3752,15
Koza Altın106,100,669,72
Koza Madencilik16,501,856,52
Körfez GMYO4,970,40-14,31
Kristal Kola1,412,92-53,85
Kron Telekomünikasyon33,921,86-7,93
Kuştur Kuşadası Turizm213,105,2335,47
Kuyas Yatırım2,42-3,205,22
Kütahya Porselen55,80-7,4610,60
Kütahya Şeker Fabrikası60,95-2,79

Lider Faktoring3,060,66-10,26
Link Bilgisayar29,880,81-5,43
Logo Yazılım41,243,2532,43
Lokman Hekim Sağlık10,570,7647,46
Lüks Kadife54,508,7889,15
Makina Takım3,070,66-9,97
Manas Enerji Yönetimi18,20-0,87

Marka Yatırım Holding5,36-1,11-16,64
Marmaris Altınyunus196,00-1,0676,42
Marshall233,70-1,39-23,80
Martı GMYO1,12-0,88-56,14
Martı Otel1,942,65-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım36,523,34

Mavi Giyim58,751,2913,84
Mazhar Zorlu Holding35,80-0,0613,72
Meditera Tıbbi Malzeme40,14-0,25

Mega Polietilen5,580,36-27,15
Menderes Tekstil2,360,85-23,62
Mercan Kimya9,65-0,41

Merit Turizm16,280,0057,15
Merko Gıda4,900,00-43,29
Metemtur Yatırım3,77-0,53-53,37
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,830,35-2,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,772,91-24,03
Migros Ticaret35,380,28-17,34
Milpa4,021,01-12,61
Mistral GMYO4,210,48-10,62
MLP Sağlık25,40-0,3927,83
MMC San. ve Tic. Yat.5,710,0024,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,251,12-38,82
Mondi Tire Kutsan9,210,8821,18
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri6,0510,00

Naturel Enerji38,781,849,21
Naturelgaz7,870,38

Net Holding4,871,4641,98
Netaş Telekom.17,76-1,44-36,75
Niğbaş Niğde Beton11,435,35-78,02
Nuh Çimento36,280,78-24,46
Nurol GMYO17,090,47134,43
Odaş Elektrik1,520,00-48,01
Orçay Ortaköy Çay10,89

Orge Enerji Elektrik6,38-0,6238,32
Orma Orman Mahsulleri28,14-0,2891,17
Osmanlı Menkul26,48-2,86-14,14
Ostim Endüstriyel Yat2,465,58-10,67
Otokar329,70-0,098,35
Oyak Çimento6,860,44-21,87
Oyak Yat. Ort.7,052,472,14
Oyak Yatırım Menkul23,640,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,052,53-14,01
Özak GMYO4,902,73-3,92
Özbal Çelik Boru13,69-1,30109,01
Özderici GMYO1,650,00-25,68
Özerden Plastik7,54-1,82-16,22
Pamel Elektrik42,24-0,9498,12
Panora GMYO6,93-1,0016,22
Papilon Savunma14,540,76-36,05
Park Elek.Madencilik4,850,62-9,68
Parsan27,28-0,3712,26
Pegasus71,20-0,42-4,56
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,08-1,60-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,45-0,37

Pera GMYO1,511,34-13,80
Pergamon Dış Ticaret25,484,1739,02
Petkim6,190,4924,30
Petrokent Turizm2.026,701,34123,60
Pınar Et ve Un17,18-0,06-21,49
Pınar Su7,440,540,13
Pınar Süt17,210,23-23,68
Plastikkart21,001,9445,33
Polisan Holding2,771,09-27,95
Politeknik Metal364,00-0,05-10,28
Prizma Press Matbaacılık4,150,48-24,27
QNB Finans Fin. Kir.70,950,14-43,38
QNB Finansbank40,301,77-42,71
QUA Granite Hayal Yapı12,73-1,32

Ral Yatırım Holding4,180,24-5,86
Ray Sigorta9,681,15-37,35
Reysaş GMYO2,912,83-10,24
Reysaş Lojistik4,090,49-20,95
Rhea Girişim2,000,00-46,24
Rodrigo Tekstil15,56-0,3213,49
Royal Halı3,553,803,20
RTA Laboratuvarları23,244,22-23,25
Sabancı Holding10,460,58-5,13
Safkar Ege Soğutmacılık8,53-0,35-21,60
Sanel Mühendislik5,09-0,2048,83
Sanifoam Sünger22,001,7661,76
Sanko Pazarlama10,000,407,90
Saray Matbaacılık4,37-1,13-50,17
Sarkuysan13,460,4554,76
Sasa Polyester28,260,7888,60
Say Yenilenebilir Enerji22,80-0,61167,92
Sekuro Plastik21,260,7652,29
Selçuk Ecza Deposu9,30-0,53-30,76
Selçuk Gıda7,42-3,6449,00
Selva Gıda Sanayi7,64-0,52

Senkron Güvenlik27,00-2,102,82
Serve Film Prodüksiyon14,990,00-6,31
Servet GMYO71,75-0,35-8,48
Seyitler Kimya20,282,4250,63
Silverline Endüstri5,560,54-35,35
Sinpaş GMYO4,260,241,91
Smartiks Yazılım5,540,54-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii22,504,75-14,57
Söktaş2,88-1,37-11,41
Sönmez Filament37,280,98-46,89
Sönmez Pamuklu14,000,72-41,67
Sumaş Suni Tahta99,800,8195,65
Şeker Fin. Kir.5,401,31-15,63
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,880,9124,03
Şok Marketler Ticaret12,52-0,480,32
T. Halk Bankası4,851,46-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,340,10-34,51
T.S.K.B.1,341,52-23,27
T.Tuborg17,420,00-1,75
Taç Tarım Ürünleri23,800,00126,02
Tat Gıda9,020,67-21,98
TAV Havalimanları23,68-0,6711,17
Taze Kuru Gıda207,60-0,38-4,02
Tek-Art Turizm1,410,71-30,20
Tekfen Holding14,941,08-8,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,490,78-25,06
Temapol Polimer Plastik14,651,1727,39
TGS Dış Ticaret14,729,9315,81
Tofaş Oto. Fab.42,700,0038,14
Torunlar GMYO4,12-0,725,64
Trabzon Liman28,68-0,14-10,71
Trabzonspor Sportif3,500,2943,44
Trend GMYO6,610,15-47,41
TSKB GMYO3,174,62-34,32
Tuğçelik12,32-0,2452,48
Tukaş6,860,73-29,21
Turcas Petrol3,66-2,14-24,54
Tureks Turizm Taşımacılık10,370,10

Turkcell16,34-0,616,82
Tümosan Motor ve Traktör17,070,5321,32
Tüpraş104,300,68-3,43
Türk Hava Yolları12,85-0,39-0,46
Türk İlaç Serum15,550,58

Türk Prysmian Kablo13,031,248,02
Türk Telekom7,481,77-7,56
Türk Traktör171,600,350,72
Türker Proje Gayrimenkul128,40-0,8513,73
Türkiye Sigorta4,910,41-20,53
Ufuk Yatırım22,962,7871,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,001,27-5,66
Ulusoy Elektrik53,700,004,58
Ulusoy Un Sanayi5,28-0,563,76
Umpaş Holding1,230,82-52,87
Uşak Seramik1,840,00-21,37
Utopya Turizm22,40-7,28-42,27
Uzertaş Boya35,285,19-37,67
Ülker Bisküvi19,330,42-13,39
Ünlü Yatırım Holding4,98-0,40

Vakıf Fin. Kir.8,701,40155,28
Vakıf GMYO1,532,00-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,691,36-9,10
Vakıflar Bankası3,631,11-22,93
Vakko Tekstil10,340,8865,01
Vanet Gıda5,97-1,65-22,77
VBT Yazılım23,86-4,02

Verusa Holding46,820,643,86
Verusaturk Girisim22,441,0871,98
Vestel28,880,0747,89
Vestel Beyaz Eşya49,02-0,4931,15
Viking Kağıt6,71-2,33-25,44
Yapı ve Kredi Bank.2,640,76-11,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,82-6,68-6,55
Yataş14,130,21-2,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,43-0,58-22,05
Yeni Gimat GMYO14,151,0022,07
Yeşil GMYO0,972,11-29,71
Yeşil Yapı1,163,57-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,213,76-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme10.800,300,00-30,77
Yonga Mobilya21,500,00-27,83
Yükselen Çelik5,360,002,45
Yünsa10,670,85-23,19
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,641,23-35,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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