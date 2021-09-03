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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.09.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.000,00-1,00-23,46
İş Bankası (C)5,67-1,39-16,53
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,070,99-20,47
İş Girişim8,46-1,51-55,36
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.15,02-1,64-9,50
İş Yat. Ort.2,76-0,36-17,93
İşbir Holding98,65-9,9983,78
Işık Plastik37,18-1,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,522,70-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,76-1,994,22
İzmir Demir Çelik2,650,38-19,93
İzmir Fırça7,56-2,7035,97
Jantsa Jant Sanayi67,30-0,5962,37
Kafein Yazılım24,30-0,0813,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,530,00

Kaplamin23,86-1,40-29,41
Kardemir (A)6,71-0,5912,77
Kardemir (B)6,70-0,1527,13
Kardemir (D)7,710,1333,39
Karel Elektronik30,70-0,3933,13
Karsan Otomotiv3,81-0,2617,23
Karsu Tekstil10,251,5919,88
Kartal Yenilenebilir Enerji13,86-0,86

Kartonsan50,200,40-46,98
Katmerciler Ekipman1,470,00-15,14
Kent Gıda197,50-4,59-44,46
Kerevitaş Gıda4,550,00-30,85
Kervan Gıda16,530,0626,17
Kervansaray Yat. Holding0,57-8,06-54,76
Kiler GMYO1,82-1,62-27,49
Kızılbük GYO21,48-2,10

Klimasan Klima10,85-1,3628,59
Koç Holding22,94-1,0412,16
Konfrut Gıda17,18-2,111,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,550,62173,52
Konya Çimento907,70-1,04-19,67
Koray GMYO6,830,0053,48
Kordsa Teknik Tekstil23,780,8552,93
Koza Altın104,20-1,147,76
Koza Madencilik16,22-0,804,71
Körfez GMYO5,02-0,79-13,45
Kristal Kola1,39-1,42-54,50
Kron Telekomünikasyon34,881,34-5,32
Kuştur Kuşadası Turizm205,90-1,3930,90
Kuyas Yatırım2,38-1,653,48
Kütahya Porselen56,550,8012,09
Kütahya Şeker Fabrikası65,700,00

Lider Faktoring3,05-0,65-10,56
Link Bilgisayar29,761,36-5,81
Logo Yazılım40,70-1,2130,70
Lokman Hekim Sağlık10,37-0,4844,67
Lüks Kadife48,76-4,1169,23
Makina Takım3,111,30-8,80
Manas Enerji Yönetimi17,35-3,40

Marka Yatırım Holding5,09-3,05-20,84
Marmaris Altınyunus190,00-2,3671,02
Marshall234,50-0,21-23,54
Martı GMYO1,11-1,77-56,53
Martı Otel2,090,97-1,88
Matriks Bilgi Dağıtım36,18-1,84

Mavi Giyim59,051,1114,42
Mazhar Zorlu Holding36,00-0,1114,36
Meditera Tıbbi Malzeme39,28-0,81

Mega Polietilen5,701,06-25,59
Menderes Tekstil2,340,86-24,27
Mercan Kimya9,58-0,31

Merit Turizm16,010,0054,55
Merko Gıda4,93-2,18-42,94
Metemtur Yatırım3,74-1,06-53,74
Metro Holding1,490,00-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,83-0,35-2,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-1,09-22,32
Migros Ticaret35,06-0,28-18,08
Milpa3,99-0,99-13,26
Mistral GMYO4,19-0,24-11,04
MLP Sağlık25,30-0,3927,33
MMC San. ve Tic. Yat.5,85-0,6827,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,230,28-38,99
Mondi Tire Kutsan9,441,4024,21
Nasmed Egepol6,659,92

Naturel Enerji38,16-0,637,47
Naturelgaz7,900,77

Net Holding4,921,0343,44
Netaş Telekom.18,031,35-35,79
Niğbaş Niğde Beton11,03-1,87-78,79
Nuh Çimento36,020,06-25,00
Nurol GMYO17,160,12135,39
Odaş Elektrik1,53-0,65-47,66
Orçay Ortaköy Çay Sanayi11,979,92

Orge Enerji Elektrik6,340,0037,45
Orma Orman Mahsulleri29,384,5699,59
Osmanlı Menkul26,180,77-15,11
Ostim Endüstriyel Yat2,36-1,26-14,30
Otokar326,300,217,23
Oyak Çimento6,83-0,73-22,21
Oyak Yat. Ort.6,95-0,860,69
Oyak Yatırım Menkul23,66-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,96-1,00-15,92
Özak GMYO4,91-1,80-3,73
Özbal Çelik Boru13,53-2,24106,56
Özderici GMYO1,650,61-25,68
Özerden Plastik7,440,00-17,33
Pamel Elektrik45,00-4,05111,07
Panora GMYO6,85-1,0114,88
Papilon Savunma14,39-0,42-36,71
Park Elek.Madencilik4,870,62-9,31
Parsan27,220,0712,02
Pegasus71,25-0,07-4,49
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,070,66-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım87,606,57

Pera GMYO1,532,00-12,66
Pergamon Dış Ticaret23,860,0030,18
Petkim6,19-0,3224,30
Petrokent Turizm2.000,000,11120,65
Pınar Et ve Un17,310,52-20,90
Pınar Su7,784,714,71
Pınar Süt17,471,16-22,53
Plastikkart19,44-0,3134,53
Polisan Holding2,75-0,72-28,47
Politeknik Metal355,40-1,28-12,40
Prizma Press Matbaacılık4,140,00-24,45
QNB Finans Fin. Kir.75,20-1,31-39,98
QNB Finansbank41,182,18-41,46
QUA Granite Hayal Yapı12,51-0,79

Ral Yatırım Holding4,07-0,97-8,33
Ray Sigorta9,810,20-36,50
Reysaş GMYO2,89-0,69-10,85
Reysaş Lojistik4,09-0,49-20,95
Rhea Girişim1,980,00-46,77
Rodrigo Tekstil15,61-0,5713,86
Royal Halı3,50-1,961,74
RTA Laboratuvarları23,68-3,43-21,80
Sabancı Holding10,33-1,34-6,31
Safkar Ege Soğutmacılık8,702,72-20,04
Sanel Mühendislik5,140,0050,29
Sanifoam Sünger20,92-2,6153,82
Sanko Pazarlama9,89-0,806,71
Saray Matbaacılık4,34-0,91-50,51
Sarkuysan13,901,0959,82
Sasa Polyester28,18-0,0788,06
Say Yenilenebilir Enerji23,663,95178,03
Sekuro Plastik21,22-0,2852,01
Selçuk Ecza Deposu9,330,21-30,54
Selçuk Gıda7,26-1,4945,78
Selva Gıda Sanayi7,65-1,54

Senkron Güvenlik27,84-0,576,02
Serve Film Prodüksiyon14,52-2,94-9,25
Servet GMYO70,650,14-9,89
Seyitler Kimya20,540,2952,56
Silverline Endüstri5,550,54-35,47
Sinpaş GMYO4,301,182,87
Smartiks Yazılım5,711,78-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii22,78-2,15-13,50
Söktaş2,85-0,35-12,33
Sönmez Filament36,48-0,05-48,03
Sönmez Pamuklu13,980,00-41,75
Sumaş Suni Tahta112,004,67119,56
Şeker Fin. Kir.5,34-0,19-16,56
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,75-1,2422,21
Şok Marketler Ticaret12,41-0,56-0,56
T. Halk Bankası4,79-0,21-13,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-0,70-35,61
T.S.K.B.1,32-0,75-24,42
T.Tuborg17,420,00-1,75
Taç Tarım Ürünleri24,000,08127,92
Tat Gıda8,93-0,22-22,76
TAV Havalimanları23,74-0,5011,46
Taze Kuru Gıda206,40-1,34-4,58
Tek-Art Turizm1,410,00-30,20
Tekfen Holding14,74-0,34-10,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,450,00-25,52
Temapol Polimer Plastik14,45-0,9625,65
TGS Dış Ticaret16,199,9927,38
Tofaş Oto. Fab.42,22-1,6336,59
Torunlar GMYO4,171,466,92
Trabzon Liman28,54-0,35-11,15
Trabzonspor Sportif3,49-0,2943,03
Trend GMYO6,620,46-47,33
TSKB GMYO3,332,46-31,00
Tuğçelik12,21-0,1651,11
Tukaş6,830,00-29,51
Turcas Petrol3,64-0,55-24,95
Tureks Turizm Taşımacılık10,611,82

Turkcell16,14-1,415,51
Tümosan Motor ve Traktör17,281,7722,81
Tüpraş104,10-0,86-3,61
Türk Hava Yolları12,900,00-0,08
Türk İlaç Serum15,620,06

Türk Prysmian Kablo13,271,3010,01
Türk Telekom7,35-1,21-9,17
Türk Traktör169,50-0,29-0,51
Türker Proje Gayrimenkul132,802,8717,63
Türkiye Sigorta4,920,00-20,36
Ufuk Yatırım21,420,0059,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,92-1,26-7,55
Ulusoy Elektrik52,90-0,753,02
Ulusoy Un Sanayi5,320,764,55
Umpaş Holding1,251,63-52,11
Uşak Seramik1,860,00-20,51
Utopya Turizm23,50-1,67-39,43
Uzertaş Boya33,00-1,49-41,70
Ülker Bisküvi19,450,26-12,85
Ünlü Yatırım Holding4,93-0,80

Vakıf Fin. Kir.8,66-0,23154,11
Vakıf GMYO1,530,00-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,661,37-9,51
Vakıflar Bankası3,59-0,55-23,78
Vakko Tekstil10,320,3964,69
Vanet Gıda5,97-0,17-22,77
VBT Yazılım22,60-3,17

Verusa Holding48,542,107,67
Verusaturk Girisim22,280,0970,75
Vestel28,94-0,2148,20
Vestel Beyaz Eşya48,26-0,9029,12
Viking Kağıt6,791,49-24,56
Yapı ve Kredi Bank.2,59-1,89-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,104,46-3,02
Yataş14,070,29-2,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,805,56-13,64
Yeni Gimat GMYO13,87-1,4219,65
Yeo Teknoloji22,00

Yeşil GMYO0,95-2,06-31,16
Yeşil Yapı1,13-1,74-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,16-3,14-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme11.241,600,00-27,94
Yonga Mobilya21,32-0,37-28,43
Yükselen Çelik5,32-0,191,68
Yünsa10,660,28-23,26
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,746,75-31,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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