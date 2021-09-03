Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.000,00 -1,00 -23,46 İş Bankası (C) 5,67 -1,39 -16,53 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,07 0,99 -20,47 İş Girişim 8,46 -1,51 -55,36 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 15,02 -1,64 -9,50 İş Yat. Ort. 2,76 -0,36 -17,93 İşbir Holding 98,65 -9,99 83,78 Işık Plastik 37,18 -1,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,52 2,70 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,76 -1,99 4,22 İzmir Demir Çelik 2,65 0,38 -19,93 İzmir Fırça 7,56 -2,70 35,97 Jantsa Jant Sanayi 67,30 -0,59 62,37 Kafein Yazılım 24,30 -0,08 13,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,53 0,00 Kaplamin 23,86 -1,40 -29,41 Kardemir (A) 6,71 -0,59 12,77 Kardemir (B) 6,70 -0,15 27,13 Kardemir (D) 7,71 0,13 33,39 Karel Elektronik 30,70 -0,39 33,13 Karsan Otomotiv 3,81 -0,26 17,23 Karsu Tekstil 10,25 1,59 19,88 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,86 -0,86 Kartonsan 50,20 0,40 -46,98 Katmerciler Ekipman 1,47 0,00 -15,14 Kent Gıda 197,50 -4,59 -44,46 Kerevitaş Gıda 4,55 0,00 -30,85 Kervan Gıda 16,53 0,06 26,17 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -8,06 -54,76 Kiler GMYO 1,82 -1,62 -27,49 Kızılbük GYO 21,48 -2,10 Klimasan Klima 10,85 -1,36 28,59 Koç Holding 22,94 -1,04 12,16 Konfrut Gıda 17,18 -2,11 1,66 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,55 0,62 173,52 Konya Çimento 907,70 -1,04 -19,67 Koray GMYO 6,83 0,00 53,48 Kordsa Teknik Tekstil 23,78 0,85 52,93 Koza Altın 104,20 -1,14 7,76 Koza Madencilik 16,22 -0,80 4,71 Körfez GMYO 5,02 -0,79 -13,45 Kristal Kola 1,39 -1,42 -54,50 Kron Telekomünikasyon 34,88 1,34 -5,32 Kuştur Kuşadası Turizm 205,90 -1,39 30,90 Kuyas Yatırım 2,38 -1,65 3,48 Kütahya Porselen 56,55 0,80 12,09 Kütahya Şeker Fabrikası 65,70 0,00 Lider Faktoring 3,05 -0,65 -10,56 Link Bilgisayar 29,76 1,36 -5,81 Logo Yazılım 40,70 -1,21 30,70 Lokman Hekim Sağlık 10,37 -0,48 44,67 Lüks Kadife 48,76 -4,11 69,23 Makina Takım 3,11 1,30 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 17,35 -3,40 Marka Yatırım Holding 5,09 -3,05 -20,84 Marmaris Altınyunus 190,00 -2,36 71,02 Marshall 234,50 -0,21 -23,54 Martı GMYO 1,11 -1,77 -56,53 Martı Otel 2,09 0,97 -1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 36,18 -1,84 Mavi Giyim 59,05 1,11 14,42 Mazhar Zorlu Holding 36,00 -0,11 14,36 Meditera Tıbbi Malzeme 39,28 -0,81 Mega Polietilen 5,70 1,06 -25,59 Menderes Tekstil 2,34 0,86 -24,27 Mercan Kimya 9,58 -0,31 Merit Turizm 16,01 0,00 54,55 Merko Gıda 4,93 -2,18 -42,94 Metemtur Yatırım 3,74 -1,06 -53,74 Metro Holding 1,49 0,00 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 -0,35 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -1,09 -22,32 Migros Ticaret 35,06 -0,28 -18,08 Milpa 3,99 -0,99 -13,26 Mistral GMYO 4,19 -0,24 -11,04 MLP Sağlık 25,30 -0,39 27,33 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 -0,68 27,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,23 0,28 -38,99 Mondi Tire Kutsan 9,44 1,40 24,21 Nasmed Egepol 6,65 9,92 Naturel Enerji 38,16 -0,63 7,47 Naturelgaz 7,90 0,77 Net Holding 4,92 1,03 43,44 Netaş Telekom. 18,03 1,35 -35,79 Niğbaş Niğde Beton 11,03 -1,87 -78,79 Nuh Çimento 36,02 0,06 -25,00 Nurol GMYO 17,16 0,12 135,39 Odaş Elektrik 1,53 -0,65 -47,66 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 11,97 9,92 Orge Enerji Elektrik 6,34 0,00 37,45 Orma Orman Mahsulleri 29,38 4,56 99,59 Osmanlı Menkul 26,18 0,77 -15,11 Ostim Endüstriyel Yat 2,36 -1,26 -14,30 Otokar 326,30 0,21 7,23 Oyak Çimento 6,83 -0,73 -22,21 Oyak Yat. Ort. 6,95 -0,86 0,69 Oyak Yatırım Menkul 23,66 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 -1,00 -15,92 Özak GMYO 4,91 -1,80 -3,73 Özbal Çelik Boru 13,53 -2,24 106,56 Özderici GMYO 1,65 0,61 -25,68 Özerden Plastik 7,44 0,00 -17,33 Pamel Elektrik 45,00 -4,05 111,07 Panora GMYO 6,85 -1,01 14,88 Papilon Savunma 14,39 -0,42 -36,71 Park Elek.Madencilik 4,87 0,62 -9,31 Parsan 27,22 0,07 12,02 Pegasus 71,25 -0,07 -4,49 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,07 0,66 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 87,60 6,57 Pera GMYO 1,53 2,00 -12,66 Pergamon Dış Ticaret 23,86 0,00 30,18 Petkim 6,19 -0,32 24,30 Petrokent Turizm 2.000,00 0,11 120,65 Pınar Et ve Un 17,31 0,52 -20,90 Pınar Su 7,78 4,71 4,71 Pınar Süt 17,47 1,16 -22,53 Plastikkart 19,44 -0,31 34,53 Polisan Holding 2,75 -0,72 -28,47 Politeknik Metal 355,40 -1,28 -12,40 Prizma Press Matbaacılık 4,14 0,00 -24,45 QNB Finans Fin. Kir. 75,20 -1,31 -39,98 QNB Finansbank 41,18 2,18 -41,46 QUA Granite Hayal Yapı 12,51 -0,79 Ral Yatırım Holding 4,07 -0,97 -8,33 Ray Sigorta 9,81 0,20 -36,50 Reysaş GMYO 2,89 -0,69 -10,85 Reysaş Lojistik 4,09 -0,49 -20,95 Rhea Girişim 1,98 0,00 -46,77 Rodrigo Tekstil 15,61 -0,57 13,86 Royal Halı 3,50 -1,96 1,74 RTA Laboratuvarları 23,68 -3,43 -21,80 Sabancı Holding 10,33 -1,34 -6,31 Safkar Ege Soğutmacılık 8,70 2,72 -20,04 Sanel Mühendislik 5,14 0,00 50,29 Sanifoam Sünger 20,92 -2,61 53,82 Sanko Pazarlama 9,89 -0,80 6,71 Saray Matbaacılık 4,34 -0,91 -50,51 Sarkuysan 13,90 1,09 59,82 Sasa Polyester 28,18 -0,07 88,06 Say Yenilenebilir Enerji 23,66 3,95 178,03 Sekuro Plastik 21,22 -0,28 52,01 Selçuk Ecza Deposu 9,33 0,21 -30,54 Selçuk Gıda 7,26 -1,49 45,78 Selva Gıda Sanayi 7,65 -1,54 Senkron Güvenlik 27,84 -0,57 6,02 Serve Film Prodüksiyon 14,52 -2,94 -9,25 Servet GMYO 70,65 0,14 -9,89 Seyitler Kimya 20,54 0,29 52,56 Silverline Endüstri 5,55 0,54 -35,47 Sinpaş GMYO 4,30 1,18 2,87 Smartiks Yazılım 5,71 1,78 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 22,78 -2,15 -13,50 Söktaş 2,85 -0,35 -12,33 Sönmez Filament 36,48 -0,05 -48,03 Sönmez Pamuklu 13,98 0,00 -41,75 Sumaş Suni Tahta 112,00 4,67 119,56 Şeker Fin. Kir. 5,34 -0,19 -16,56 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,75 -1,24 22,21 Şok Marketler Ticaret 12,41 -0,56 -0,56 T. Halk Bankası 4,79 -0,21 -13,85 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -0,70 -35,61 T.S.K.B. 1,32 -0,75 -24,42 T.Tuborg 17,42 0,00 -1,75 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,08 127,92 Tat Gıda 8,93 -0,22 -22,76 TAV Havalimanları 23,74 -0,50 11,46 Taze Kuru Gıda 206,40 -1,34 -4,58 Tek-Art Turizm 1,41 0,00 -30,20 Tekfen Holding 14,74 -0,34 -10,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,00 -25,52 Temapol Polimer Plastik 14,45 -0,96 25,65 TGS Dış Ticaret 16,19 9,99 27,38 Tofaş Oto. Fab. 42,22 -1,63 36,59 Torunlar GMYO 4,17 1,46 6,92 Trabzon Liman 28,54 -0,35 -11,15 Trabzonspor Sportif 3,49 -0,29 43,03 Trend GMYO 6,62 0,46 -47,33 TSKB GMYO 3,33 2,46 -31,00 Tuğçelik 12,21 -0,16 51,11 Tukaş 6,83 0,00 -29,51 Turcas Petrol 3,64 -0,55 -24,95 Tureks Turizm Taşımacılık 10,61 1,82 Turkcell 16,14 -1,41 5,51 Tümosan Motor ve Traktör 17,28 1,77 22,81 Tüpraş 104,10 -0,86 -3,61 Türk Hava Yolları 12,90 0,00 -0,08 Türk İlaç Serum 15,62 0,06 Türk Prysmian Kablo 13,27 1,30 10,01 Türk Telekom 7,35 -1,21 -9,17 Türk Traktör 169,50 -0,29 -0,51 Türker Proje Gayrimenkul 132,80 2,87 17,63 Türkiye Sigorta 4,92 0,00 -20,36 Ufuk Yatırım 21,42 0,00 59,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 -1,26 -7,55 Ulusoy Elektrik 52,90 -0,75 3,02 Ulusoy Un Sanayi 5,32 0,76 4,55 Umpaş Holding 1,25 1,63 -52,11 Uşak Seramik 1,86 0,00 -20,51 Utopya Turizm 23,50 -1,67 -39,43 Uzertaş Boya 33,00 -1,49 -41,70 Ülker Bisküvi 19,45 0,26 -12,85 Ünlü Yatırım Holding 4,93 -0,80 Vakıf Fin. Kir. 8,66 -0,23 154,11 Vakıf GMYO 1,53 0,00 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,66 1,37 -9,51 Vakıflar Bankası 3,59 -0,55 -23,78 Vakko Tekstil 10,32 0,39 64,69 Vanet Gıda 5,97 -0,17 -22,77 VBT Yazılım 22,60 -3,17 Verusa Holding 48,54 2,10 7,67 Verusaturk Girisim 22,28 0,09 70,75 Vestel 28,94 -0,21 48,20 Vestel Beyaz Eşya 48,26 -0,90 29,12 Viking Kağıt 6,79 1,49 -24,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 -1,89 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,10 4,46 -3,02 Yataş 14,07 0,29 -2,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,80 5,56 -13,64 Yeni Gimat GMYO 13,87 -1,42 19,65 Yeo Teknoloji 22,00 Yeşil GMYO 0,95 -2,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,13 -1,74 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,16 -3,14 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.241,60 0,00 -27,94 Yonga Mobilya 21,32 -0,37 -28,43 Yükselen Çelik 5,32 -0,19 1,68 Yünsa 10,66 0,28 -23,26 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,74 6,75 -31,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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