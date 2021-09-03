Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.000,00
|-1,00
|-23,46
|İş Bankası (C)
|5,67
|-1,39
|-16,53
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,07
|0,99
|-20,47
|İş Girişim
|8,46
|-1,51
|-55,36
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|15,02
|-1,64
|-9,50
|İş Yat. Ort.
|2,76
|-0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|98,65
|-9,99
|83,78
|Işık Plastik
|37,18
|-1,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|-19,30
|İttifak Holding
|1,52
|2,70
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,76
|-1,99
|4,22
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|0,38
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,56
|-2,70
|35,97
|Jantsa Jant Sanayi
|67,30
|-0,59
|62,37
|Kafein Yazılım
|24,30
|-0,08
|13,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,53
|0,00
|Kaplamin
|23,86
|-1,40
|-29,41
|Kardemir (A)
|6,71
|-0,59
|12,77
|Kardemir (B)
|6,70
|-0,15
|27,13
|Kardemir (D)
|7,71
|0,13
|33,39
|Karel Elektronik
|30,70
|-0,39
|33,13
|Karsan Otomotiv
|3,81
|-0,26
|17,23
|Karsu Tekstil
|10,25
|1,59
|19,88
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,86
|-0,86
|Kartonsan
|50,20
|0,40
|-46,98
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|0,00
|-15,14
|Kent Gıda
|197,50
|-4,59
|-44,46
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,00
|-30,85
|Kervan Gıda
|16,53
|0,06
|26,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-8,06
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,82
|-1,62
|-27,49
|Kızılbük GYO
|21,48
|-2,10
|Klimasan Klima
|10,85
|-1,36
|28,59
|Koç Holding
|22,94
|-1,04
|12,16
|Konfrut Gıda
|17,18
|-2,11
|1,66
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,55
|0,62
|173,52
|Konya Çimento
|907,70
|-1,04
|-19,67
|Koray GMYO
|6,83
|0,00
|53,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,78
|0,85
|52,93
|Koza Altın
|104,20
|-1,14
|7,76
|Koza Madencilik
|16,22
|-0,80
|4,71
|Körfez GMYO
|5,02
|-0,79
|-13,45
|Kristal Kola
|1,39
|-1,42
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|34,88
|1,34
|-5,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,90
|-1,39
|30,90
|Kuyas Yatırım
|2,38
|-1,65
|3,48
|Kütahya Porselen
|56,55
|0,80
|12,09
|Kütahya Şeker Fabrikası
|65,70
|0,00
|Lider Faktoring
|3,05
|-0,65
|-10,56
|Link Bilgisayar
|29,76
|1,36
|-5,81
|Logo Yazılım
|40,70
|-1,21
|30,70
|Lokman Hekim Sağlık
|10,37
|-0,48
|44,67
|Lüks Kadife
|48,76
|-4,11
|69,23
|Makina Takım
|3,11
|1,30
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|17,35
|-3,40
|Marka Yatırım Holding
|5,09
|-3,05
|-20,84
|Marmaris Altınyunus
|190,00
|-2,36
|71,02
|Marshall
|234,50
|-0,21
|-23,54
|Martı GMYO
|1,11
|-1,77
|-56,53
|Martı Otel
|2,09
|0,97
|-1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,18
|-1,84
|Mavi Giyim
|59,05
|1,11
|14,42
|Mazhar Zorlu Holding
|36,00
|-0,11
|14,36
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,28
|-0,81
|Mega Polietilen
|5,70
|1,06
|-25,59
|Menderes Tekstil
|2,34
|0,86
|-24,27
|Mercan Kimya
|9,58
|-0,31
|Merit Turizm
|16,01
|0,00
|54,55
|Merko Gıda
|4,93
|-2,18
|-42,94
|Metemtur Yatırım
|3,74
|-1,06
|-53,74
|Metro Holding
|1,49
|0,00
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|-0,35
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-1,09
|-22,32
|Migros Ticaret
|35,06
|-0,28
|-18,08
|Milpa
|3,99
|-0,99
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,19
|-0,24
|-11,04
|MLP Sağlık
|25,30
|-0,39
|27,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|-0,68
|27,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,23
|0,28
|-38,99
|Mondi Tire Kutsan
|9,44
|1,40
|24,21
|Nasmed Egepol
|6,65
|9,92
|Naturel Enerji
|38,16
|-0,63
|7,47
|Naturelgaz
|7,90
|0,77
|Net Holding
|4,92
|1,03
|43,44
|Netaş Telekom.
|18,03
|1,35
|-35,79
|Niğbaş Niğde Beton
|11,03
|-1,87
|-78,79
|Nuh Çimento
|36,02
|0,06
|-25,00
|Nurol GMYO
|17,16
|0,12
|135,39
|Odaş Elektrik
|1,53
|-0,65
|-47,66
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|11,97
|9,92
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|0,00
|37,45
|Orma Orman Mahsulleri
|29,38
|4,56
|99,59
|Osmanlı Menkul
|26,18
|0,77
|-15,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,36
|-1,26
|-14,30
|Otokar
|326,30
|0,21
|7,23
|Oyak Çimento
|6,83
|-0,73
|-22,21
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|-0,86
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|23,66
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,96
|-1,00
|-15,92
|Özak GMYO
|4,91
|-1,80
|-3,73
|Özbal Çelik Boru
|13,53
|-2,24
|106,56
|Özderici GMYO
|1,65
|0,61
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,44
|0,00
|-17,33
|Pamel Elektrik
|45,00
|-4,05
|111,07
|Panora GMYO
|6,85
|-1,01
|14,88
|Papilon Savunma
|14,39
|-0,42
|-36,71
|Park Elek.Madencilik
|4,87
|0,62
|-9,31
|Parsan
|27,22
|0,07
|12,02
|Pegasus
|71,25
|-0,07
|-4,49
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,07
|0,66
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|87,60
|6,57
|Pera GMYO
|1,53
|2,00
|-12,66
|Pergamon Dış Ticaret
|23,86
|0,00
|30,18
|Petkim
|6,19
|-0,32
|24,30
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|0,11
|120,65
|Pınar Et ve Un
|17,31
|0,52
|-20,90
|Pınar Su
|7,78
|4,71
|4,71
|Pınar Süt
|17,47
|1,16
|-22,53
|Plastikkart
|19,44
|-0,31
|34,53
|Polisan Holding
|2,75
|-0,72
|-28,47
|Politeknik Metal
|355,40
|-1,28
|-12,40
|Prizma Press Matbaacılık
|4,14
|0,00
|-24,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,20
|-1,31
|-39,98
|QNB Finansbank
|41,18
|2,18
|-41,46
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,51
|-0,79
|Ral Yatırım Holding
|4,07
|-0,97
|-8,33
|Ray Sigorta
|9,81
|0,20
|-36,50
|Reysaş GMYO
|2,89
|-0,69
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|4,09
|-0,49
|-20,95
|Rhea Girişim
|1,98
|0,00
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|15,61
|-0,57
|13,86
|Royal Halı
|3,50
|-1,96
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|23,68
|-3,43
|-21,80
|Sabancı Holding
|10,33
|-1,34
|-6,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,70
|2,72
|-20,04
|Sanel Mühendislik
|5,14
|0,00
|50,29
|Sanifoam Sünger
|20,92
|-2,61
|53,82
|Sanko Pazarlama
|9,89
|-0,80
|6,71
|Saray Matbaacılık
|4,34
|-0,91
|-50,51
|Sarkuysan
|13,90
|1,09
|59,82
|Sasa Polyester
|28,18
|-0,07
|88,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,66
|3,95
|178,03
|Sekuro Plastik
|21,22
|-0,28
|52,01
|Selçuk Ecza Deposu
|9,33
|0,21
|-30,54
|Selçuk Gıda
|7,26
|-1,49
|45,78
|Selva Gıda Sanayi
|7,65
|-1,54
|Senkron Güvenlik
|27,84
|-0,57
|6,02
|Serve Film Prodüksiyon
|14,52
|-2,94
|-9,25
|Servet GMYO
|70,65
|0,14
|-9,89
|Seyitler Kimya
|20,54
|0,29
|52,56
|Silverline Endüstri
|5,55
|0,54
|-35,47
|Sinpaş GMYO
|4,30
|1,18
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,71
|1,78
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,78
|-2,15
|-13,50
|Söktaş
|2,85
|-0,35
|-12,33
|Sönmez Filament
|36,48
|-0,05
|-48,03
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|0,00
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|112,00
|4,67
|119,56
|Şeker Fin. Kir.
|5,34
|-0,19
|-16,56
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,75
|-1,24
|22,21
|Şok Marketler Ticaret
|12,41
|-0,56
|-0,56
|T. Halk Bankası
|4,79
|-0,21
|-13,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|-0,70
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,32
|-0,75
|-24,42
|T.Tuborg
|17,42
|0,00
|-1,75
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,08
|127,92
|Tat Gıda
|8,93
|-0,22
|-22,76
|TAV Havalimanları
|23,74
|-0,50
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|206,40
|-1,34
|-4,58
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,00
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,74
|-0,34
|-10,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|0,00
|-25,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,45
|-0,96
|25,65
|TGS Dış Ticaret
|16,19
|9,99
|27,38
|Tofaş Oto. Fab.
|42,22
|-1,63
|36,59
|Torunlar GMYO
|4,17
|1,46
|6,92
|Trabzon Liman
|28,54
|-0,35
|-11,15
|Trabzonspor Sportif
|3,49
|-0,29
|43,03
|Trend GMYO
|6,62
|0,46
|-47,33
|TSKB GMYO
|3,33
|2,46
|-31,00
|Tuğçelik
|12,21
|-0,16
|51,11
|Tukaş
|6,83
|0,00
|-29,51
|Turcas Petrol
|3,64
|-0,55
|-24,95
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,61
|1,82
|Turkcell
|16,14
|-1,41
|5,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,28
|1,77
|22,81
|Tüpraş
|104,10
|-0,86
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|12,90
|0,00
|-0,08
|Türk İlaç Serum
|15,62
|0,06
|Türk Prysmian Kablo
|13,27
|1,30
|10,01
|Türk Telekom
|7,35
|-1,21
|-9,17
|Türk Traktör
|169,50
|-0,29
|-0,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,80
|2,87
|17,63
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,00
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|21,42
|0,00
|59,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|-1,26
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|52,90
|-0,75
|3,02
|Ulusoy Un Sanayi
|5,32
|0,76
|4,55
|Umpaş Holding
|1,25
|1,63
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,86
|0,00
|-20,51
|Utopya Turizm
|23,50
|-1,67
|-39,43
|Uzertaş Boya
|33,00
|-1,49
|-41,70
|Ülker Bisküvi
|19,45
|0,26
|-12,85
|Ünlü Yatırım Holding
|4,93
|-0,80
|Vakıf Fin. Kir.
|8,66
|-0,23
|154,11
|Vakıf GMYO
|1,53
|0,00
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,66
|1,37
|-9,51
|Vakıflar Bankası
|3,59
|-0,55
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,32
|0,39
|64,69
|Vanet Gıda
|5,97
|-0,17
|-22,77
|VBT Yazılım
|22,60
|-3,17
|Verusa Holding
|48,54
|2,10
|7,67
|Verusaturk Girisim
|22,28
|0,09
|70,75
|Vestel
|28,94
|-0,21
|48,20
|Vestel Beyaz Eşya
|48,26
|-0,90
|29,12
|Viking Kağıt
|6,79
|1,49
|-24,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|-1,89
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,10
|4,46
|-3,02
|Yataş
|14,07
|0,29
|-2,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|5,56
|-13,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,87
|-1,42
|19,65
|Yeo Teknoloji
|22,00
|Yeşil GMYO
|0,95
|-2,06
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,13
|-1,74
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|-3,14
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.241,60
|0,00
|-27,94
|Yonga Mobilya
|21,32
|-0,37
|-28,43
|Yükselen Çelik
|5,32
|-0,19
|1,68
|Yünsa
|10,66
|0,28
|-23,26
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,74
|6,75
|-31,20
(Son)
Kaynak: AA
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