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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.09.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.749,90-0,81-24,07
İş Bankası (C)5,740,88-15,50
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,080,98-20,21
İş Girişim8,510,71-55,09
İş GMYO1,881,08-25,98
İş Y. Men. Değ.15,170,80-8,60
İş Yat. Ort.2,862,51-14,96
İşbir Holding88,80-9,9865,43
Işık Plastik37,660,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,551,97-30,49
İz Hayvancılık Tarım18,74-0,054,11
İzmir Demir Çelik2,660,76-19,63
İzmir Fırça7,50-0,9234,89
Jantsa Jant Sanayi68,051,2664,18
Kafein Yazılım24,580,7415,18
Kalekim Kimyevi Maddeler12,640,16

Kaplamin24,802,65-26,63
Kardemir (A)6,710,1512,77
Kardemir (B)6,680,4526,76
Kardemir (D)7,59-0,1331,31
Karel Elektronik9,55-69,4142,02
Karsan Otomotiv3,78-0,2616,31
Karsu Tekstil9,92-0,8016,02
Kartal Yenilenebilir Enerji14,804,23

Kartonsan52,102,36-44,97
Katmerciler Ekipman1,512,72-12,83
Kent Gıda214,501,37-39,68
Kerevitaş Gıda4,723,06-28,27
Kervan Gıda16,390,0025,10
Kervansaray Yat. Holding0,56-3,45-55,56
Kiler GMYO1,840,55-26,69
Kızılbük GYO23,200,87

Klimasan Klima10,83-0,2828,35
Koç Holding23,140,4313,14
Konfrut Gıda17,341,052,60
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,954,24170,97
Konya Çimento912,601,06-19,24
Koray GMYO6,780,5952,36
Kordsa Teknik Tekstil24,684,2258,71
Koza Altın105,901,839,51
Koza Madencilik16,351,305,55
Körfez GMYO5,00-0,60-13,79
Kristal Kola1,483,50-51,55
Kron Telekomünikasyon35,680,22-3,15
Kuştur Kuşadası Turizm198,00-3,0425,87
Kuyas Yatırım2,41-0,414,78
Kütahya Porselen57,000,6212,98
Kütahya Şeker Fabrikası65,05-9,97

Lider Faktoring3,174,28-7,04
Link Bilgisayar31,505,56-0,30
Logo Yazılım40,54-0,7830,19
Lokman Hekim Sağlık10,33-0,1044,11
Lüks Kadife48,800,9169,37
Makina Takım3,131,29-8,21
Manas Enerji Yönetimi17,13-0,58

Marka Yatırım Holding5,090,59-20,84
Marmaris Altınyunus189,30-0,1670,39
Marshall234,300,99-23,61
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel2,185,312,35
Matriks Bilgi Dağıtım36,902,90

Mavi Giyim57,85-0,3412,09
Mazhar Zorlu Holding36,120,3314,74
Meditera Tıbbi Malzeme39,000,93

Mega Polietilen5,82-0,85-24,02
Menderes Tekstil2,34-0,85-24,27
Mercan Kimya10,085,66

Merit Turizm16,240,0056,77
Merko Gıda5,050,40-41,55
Metemtur Yatırım3,81-0,26-52,88
Metro Holding1,501,35-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,870,35-0,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,87-0,53-19,74
Migros Ticaret35,06-0,06-18,08
Milpa4,010,25-12,83
Mistral GMYO4,474,68-5,10
MLP Sağlık26,062,2831,15
MMC San. ve Tic. Yat.5,802,8426,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,420,13-37,38
Mondi Tire Kutsan9,33-0,4322,76
Nasmed Egepol7,319,92

Naturel Enerji39,080,7210,06
Naturelgaz7,971,14

Net Holding4,80-0,2139,94
Netaş Telekom.18,261,56-34,97
Niğbaş Niğde Beton11,161,36-78,54
Nuh Çimento38,005,15-20,88
Nurol GMYO17,02-0,18133,47
Odaş Elektrik1,56-0,64-46,64
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,169,94

Orge Enerji Elektrik6,370,6338,10
Orma Orman Mahsulleri29,904,18103,12
Osmanlı Menkul25,64-1,23-16,86
Ostim Endüstriyel Yat2,330,43-15,39
Otokar320,40-1,055,30
Oyak Çimento6,890,73-21,53
Oyak Yat. Ort.7,212,274,46
Oyak Yatırım Menkul23,640,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,8410,002,76
Özak GMYO4,83-0,62-5,29
Özbal Çelik Boru15,408,83135,11
Özderici GMYO1,661,22-25,23
Özerden Plastik7,42-1,46-17,56
Pamel Elektrik44,80-1,37110,13
Panora GMYO7,030,0017,90
Papilon Savunma14,660,96-35,53
Park Elek.Madencilik4,971,02-7,45
Parsan27,320,7412,43
Pegasus71,200,42-4,56
Peker GMYO1,004,17-57,25
Penguen Gıda3,182,58-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım84,90-2,41

Pera GMYO1,541,32-12,09
Pergamon Dış Ticaret23,50-0,3428,21
Petkim6,170,0023,90
Petrokent Turizm2.009,500,87121,70
Pınar Et ve Un17,460,87-20,21
Pınar Su7,701,993,63
Pınar Süt17,540,52-22,22
Plastikkart19,630,5635,85
Polisan Holding2,811,81-26,91
Politeknik Metal354,20-0,92-12,70
Prizma Press Matbaacılık4,365,83-20,44
QNB Finans Fin. Kir.72,000,00-42,54
QNB Finansbank42,002,09-40,30
QUA Granite Hayal Yapı12,560,88

Ral Yatırım Holding4,06-0,73-8,56
Ray Sigorta9,921,74-35,79
Reysaş GMYO2,870,35-11,47
Reysaş Lojistik4,190,72-19,02
Rhea Girişim1,961,03-47,31
Rodrigo Tekstil15,650,5814,15
Royal Halı3,562,013,49
RTA Laboratuvarları23,741,11-21,60
Sabancı Holding10,23-0,39-7,22
Safkar Ege Soğutmacılık8,761,27-19,49
Sanel Mühendislik5,250,3853,51
Sanifoam Sünger21,16-0,2855,59
Sanko Pazarlama9,971,017,58
Saray Matbaacılık4,480,90-48,92
Sarkuysan13,90-0,2959,82
Sasa Polyester28,400,0089,53
Say Yenilenebilir Enerji23,06-0,95170,98
Sekuro Plastik21,400,1953,30
Selçuk Ecza Deposu9,420,64-29,87
Selçuk Gıda7,29-1,7546,39
Selva Gıda Sanayi7,79-0,13

Senkron Güvenlik27,000,522,82
Serve Film Prodüksiyon14,42-3,09-9,88
Servet GMYO73,251,95-6,57
Seyitler Kimya20,841,1754,79
Silverline Endüstri5,731,78-33,37
Sinpaş GMYO4,36-1,804,31
Smartiks Yazılım5,65-1,22-36,23
Sodaş Sodyum Sanayii26,007,44-1,28
Söktaş2,860,00-12,02
Sönmez Filament36,400,00-48,15
Sönmez Pamuklu14,504,09-39,58
Sumaş Suni Tahta102,50-2,38100,94
Şeker Fin. Kir.5,420,74-15,31
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,75-0,1122,21
Şok Marketler Ticaret12,580,640,80
T. Halk Bankası4,810,84-13,49
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,00-35,61
T.S.K.B.1,340,75-23,27
T.Tuborg17,350,29-2,15
Taç Tarım Ürünleri23,08-2,94119,18
Tat Gıda9,000,67-22,15
TAV Havalimanları23,740,0011,46
Taze Kuru Gıda212,50-0,47-1,76
Tek-Art Turizm1,432,14-29,21
Tekfen Holding14,810,89-9,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,632,79-23,44
Temapol Polimer Plastik14,550,6226,52
TGS Dış Ticaret16,592,4730,53
Tofaş Oto. Fab.42,240,0536,65
Torunlar GMYO4,180,487,18
Trabzon Liman28,781,55-10,40
Trabzonspor Sportif3,44-0,2940,98
Trend GMYO6,610,30-47,41
TSKB GMYO3,405,26-29,55
Tuğçelik12,270,4951,86
Tukaş6,921,32-28,59
Turcas Petrol3,720,00-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık11,183,90

Turkcell16,220,376,03
Tümosan Motor ve Traktör17,110,1221,61
Tüpraş103,800,10-3,89
Türk Hava Yolları12,910,230,00
Türk İlaç Serum15,25-0,59

Türk Prysmian Kablo13,350,0010,67
Türk Telekom7,350,00-9,17
Türk Traktör169,40-0,41-0,57
Türker Proje Gayrimenkul145,408,6728,79
Türkiye Sigorta5,061,61-18,10
Ufuk Yatırım20,981,5556,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,366,602,83
Ulusoy Elektrik53,70-0,094,58
Ulusoy Un Sanayi5,340,564,94
Umpaş Holding1,250,00-52,11
Uşak Seramik1,890,53-19,23
Utopya Turizm23,000,00-40,72
Uzertaş Boya32,500,81-42,58
Ülker Bisküvi19,740,87-11,55
Ünlü Yatırım Holding4,940,20

Vakıf Fin. Kir.8,660,23154,11
Vakıf GMYO1,571,29-34,55
Vakıf Yat. Ort.6,640,61-9,78
Vakıflar Bankası3,600,28-23,57
Vakko Tekstil10,612,5169,32
Vanet Gıda5,90-1,01-23,67
VBT Yazılım22,96-2,55

Verusa Holding50,304,1811,58
Verusaturk Girisim22,742,2574,28
Vestel29,46-0,1450,86
Vestel Beyaz Eşya48,30-0,1729,22
Viking Kağıt6,890,29-23,44
Yapı ve Kredi Bank.2,672,30-10,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,541,54-1,80
Yataş14,180,00-1,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,762,45-14,55
Yeni Gimat GMYO13,88-0,3619,74
Yeo Teknoloji24,2010,00

Yeşil GMYO1,126,67-18,84
Yeşil Yapı1,389,52-25,00
Yeşil Yatırım Holding2,396,22-44,11
Yibitaş İnşaat Malzeme11.199,90-0,36-28,21
Yonga Mobilya21,00-1,41-29,50
Yükselen Çelik5,330,761,88
Yünsa10,791,51-22,33
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,730,58-31,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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