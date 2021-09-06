Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.749,90
|-0,81
|-24,07
|İş Bankası (C)
|5,74
|0,88
|-15,50
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,08
|0,98
|-20,21
|İş Girişim
|8,51
|0,71
|-55,09
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,17
|0,80
|-8,60
|İş Yat. Ort.
|2,86
|2,51
|-14,96
|İşbir Holding
|88,80
|-9,98
|65,43
|Işık Plastik
|37,66
|0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,55
|1,97
|-30,49
|İz Hayvancılık Tarım
|18,74
|-0,05
|4,11
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|0,76
|-19,63
|İzmir Fırça
|7,50
|-0,92
|34,89
|Jantsa Jant Sanayi
|68,05
|1,26
|64,18
|Kafein Yazılım
|24,58
|0,74
|15,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|0,16
|Kaplamin
|24,80
|2,65
|-26,63
|Kardemir (A)
|6,71
|0,15
|12,77
|Kardemir (B)
|6,68
|0,45
|26,76
|Kardemir (D)
|7,59
|-0,13
|31,31
|Karel Elektronik
|9,55
|-69,41
|42,02
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-0,26
|16,31
|Karsu Tekstil
|9,92
|-0,80
|16,02
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,80
|4,23
|Kartonsan
|52,10
|2,36
|-44,97
|Katmerciler Ekipman
|1,51
|2,72
|-12,83
|Kent Gıda
|214,50
|1,37
|-39,68
|Kerevitaş Gıda
|4,72
|3,06
|-28,27
|Kervan Gıda
|16,39
|0,00
|25,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-3,45
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,84
|0,55
|-26,69
|Kızılbük GYO
|23,20
|0,87
|Klimasan Klima
|10,83
|-0,28
|28,35
|Koç Holding
|23,14
|0,43
|13,14
|Konfrut Gıda
|17,34
|1,05
|2,60
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,95
|4,24
|170,97
|Konya Çimento
|912,60
|1,06
|-19,24
|Koray GMYO
|6,78
|0,59
|52,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|4,22
|58,71
|Koza Altın
|105,90
|1,83
|9,51
|Koza Madencilik
|16,35
|1,30
|5,55
|Körfez GMYO
|5,00
|-0,60
|-13,79
|Kristal Kola
|1,48
|3,50
|-51,55
|Kron Telekomünikasyon
|35,68
|0,22
|-3,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|198,00
|-3,04
|25,87
|Kuyas Yatırım
|2,41
|-0,41
|4,78
|Kütahya Porselen
|57,00
|0,62
|12,98
|Kütahya Şeker Fabrikası
|65,05
|-9,97
|Lider Faktoring
|3,17
|4,28
|-7,04
|Link Bilgisayar
|31,50
|5,56
|-0,30
|Logo Yazılım
|40,54
|-0,78
|30,19
|Lokman Hekim Sağlık
|10,33
|-0,10
|44,11
|Lüks Kadife
|48,80
|0,91
|69,37
|Makina Takım
|3,13
|1,29
|-8,21
|Manas Enerji Yönetimi
|17,13
|-0,58
|Marka Yatırım Holding
|5,09
|0,59
|-20,84
|Marmaris Altınyunus
|189,30
|-0,16
|70,39
|Marshall
|234,30
|0,99
|-23,61
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|2,18
|5,31
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,90
|2,90
|Mavi Giyim
|57,85
|-0,34
|12,09
|Mazhar Zorlu Holding
|36,12
|0,33
|14,74
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,00
|0,93
|Mega Polietilen
|5,82
|-0,85
|-24,02
|Menderes Tekstil
|2,34
|-0,85
|-24,27
|Mercan Kimya
|10,08
|5,66
|Merit Turizm
|16,24
|0,00
|56,77
|Merko Gıda
|5,05
|0,40
|-41,55
|Metemtur Yatırım
|3,81
|-0,26
|-52,88
|Metro Holding
|1,50
|1,35
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,87
|0,35
|-0,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|-0,53
|-19,74
|Migros Ticaret
|35,06
|-0,06
|-18,08
|Milpa
|4,01
|0,25
|-12,83
|Mistral GMYO
|4,47
|4,68
|-5,10
|MLP Sağlık
|26,06
|2,28
|31,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|2,84
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,42
|0,13
|-37,38
|Mondi Tire Kutsan
|9,33
|-0,43
|22,76
|Nasmed Egepol
|7,31
|9,92
|Naturel Enerji
|39,08
|0,72
|10,06
|Naturelgaz
|7,97
|1,14
|Net Holding
|4,80
|-0,21
|39,94
|Netaş Telekom.
|18,26
|1,56
|-34,97
|Niğbaş Niğde Beton
|11,16
|1,36
|-78,54
|Nuh Çimento
|38,00
|5,15
|-20,88
|Nurol GMYO
|17,02
|-0,18
|133,47
|Odaş Elektrik
|1,56
|-0,64
|-46,64
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,16
|9,94
|Orge Enerji Elektrik
|6,37
|0,63
|38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|29,90
|4,18
|103,12
|Osmanlı Menkul
|25,64
|-1,23
|-16,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|0,43
|-15,39
|Otokar
|320,40
|-1,05
|5,30
|Oyak Çimento
|6,89
|0,73
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,21
|2,27
|4,46
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|10,00
|2,76
|Özak GMYO
|4,83
|-0,62
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|15,40
|8,83
|135,11
|Özderici GMYO
|1,66
|1,22
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,42
|-1,46
|-17,56
|Pamel Elektrik
|44,80
|-1,37
|110,13
|Panora GMYO
|7,03
|0,00
|17,90
|Papilon Savunma
|14,66
|0,96
|-35,53
|Park Elek.Madencilik
|4,97
|1,02
|-7,45
|Parsan
|27,32
|0,74
|12,43
|Pegasus
|71,20
|0,42
|-4,56
|Peker GMYO
|1,00
|4,17
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,18
|2,58
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|84,90
|-2,41
|Pera GMYO
|1,54
|1,32
|-12,09
|Pergamon Dış Ticaret
|23,50
|-0,34
|28,21
|Petkim
|6,17
|0,00
|23,90
|Petrokent Turizm
|2.009,50
|0,87
|121,70
|Pınar Et ve Un
|17,46
|0,87
|-20,21
|Pınar Su
|7,70
|1,99
|3,63
|Pınar Süt
|17,54
|0,52
|-22,22
|Plastikkart
|19,63
|0,56
|35,85
|Polisan Holding
|2,81
|1,81
|-26,91
|Politeknik Metal
|354,20
|-0,92
|-12,70
|Prizma Press Matbaacılık
|4,36
|5,83
|-20,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,00
|0,00
|-42,54
|QNB Finansbank
|42,00
|2,09
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,56
|0,88
|Ral Yatırım Holding
|4,06
|-0,73
|-8,56
|Ray Sigorta
|9,92
|1,74
|-35,79
|Reysaş GMYO
|2,87
|0,35
|-11,47
|Reysaş Lojistik
|4,19
|0,72
|-19,02
|Rhea Girişim
|1,96
|1,03
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|15,65
|0,58
|14,15
|Royal Halı
|3,56
|2,01
|3,49
|RTA Laboratuvarları
|23,74
|1,11
|-21,60
|Sabancı Holding
|10,23
|-0,39
|-7,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,76
|1,27
|-19,49
|Sanel Mühendislik
|5,25
|0,38
|53,51
|Sanifoam Sünger
|21,16
|-0,28
|55,59
|Sanko Pazarlama
|9,97
|1,01
|7,58
|Saray Matbaacılık
|4,48
|0,90
|-48,92
|Sarkuysan
|13,90
|-0,29
|59,82
|Sasa Polyester
|28,40
|0,00
|89,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,06
|-0,95
|170,98
|Sekuro Plastik
|21,40
|0,19
|53,30
|Selçuk Ecza Deposu
|9,42
|0,64
|-29,87
|Selçuk Gıda
|7,29
|-1,75
|46,39
|Selva Gıda Sanayi
|7,79
|-0,13
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,52
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|14,42
|-3,09
|-9,88
|Servet GMYO
|73,25
|1,95
|-6,57
|Seyitler Kimya
|20,84
|1,17
|54,79
|Silverline Endüstri
|5,73
|1,78
|-33,37
|Sinpaş GMYO
|4,36
|-1,80
|4,31
|Smartiks Yazılım
|5,65
|-1,22
|-36,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|7,44
|-1,28
|Söktaş
|2,86
|0,00
|-12,02
|Sönmez Filament
|36,40
|0,00
|-48,15
|Sönmez Pamuklu
|14,50
|4,09
|-39,58
|Sumaş Suni Tahta
|102,50
|-2,38
|100,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,42
|0,74
|-15,31
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,75
|-0,11
|22,21
|Şok Marketler Ticaret
|12,58
|0,64
|0,80
|T. Halk Bankası
|4,81
|0,84
|-13,49
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,00
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,34
|0,75
|-23,27
|T.Tuborg
|17,35
|0,29
|-2,15
|Taç Tarım Ürünleri
|23,08
|-2,94
|119,18
|Tat Gıda
|9,00
|0,67
|-22,15
|TAV Havalimanları
|23,74
|0,00
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|212,50
|-0,47
|-1,76
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,14
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,81
|0,89
|-9,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,63
|2,79
|-23,44
|Temapol Polimer Plastik
|14,55
|0,62
|26,52
|TGS Dış Ticaret
|16,59
|2,47
|30,53
|Tofaş Oto. Fab.
|42,24
|0,05
|36,65
|Torunlar GMYO
|4,18
|0,48
|7,18
|Trabzon Liman
|28,78
|1,55
|-10,40
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|-0,29
|40,98
|Trend GMYO
|6,61
|0,30
|-47,41
|TSKB GMYO
|3,40
|5,26
|-29,55
|Tuğçelik
|12,27
|0,49
|51,86
|Tukaş
|6,92
|1,32
|-28,59
|Turcas Petrol
|3,72
|0,00
|-23,30
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,18
|3,90
|Turkcell
|16,22
|0,37
|6,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,11
|0,12
|21,61
|Tüpraş
|103,80
|0,10
|-3,89
|Türk Hava Yolları
|12,91
|0,23
|0,00
|Türk İlaç Serum
|15,25
|-0,59
|Türk Prysmian Kablo
|13,35
|0,00
|10,67
|Türk Telekom
|7,35
|0,00
|-9,17
|Türk Traktör
|169,40
|-0,41
|-0,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,40
|8,67
|28,79
|Türkiye Sigorta
|5,06
|1,61
|-18,10
|Ufuk Yatırım
|20,98
|1,55
|56,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,36
|6,60
|2,83
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|-0,09
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,34
|0,56
|4,94
|Umpaş Holding
|1,25
|0,00
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,89
|0,53
|-19,23
|Utopya Turizm
|23,00
|0,00
|-40,72
|Uzertaş Boya
|32,50
|0,81
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|19,74
|0,87
|-11,55
|Ünlü Yatırım Holding
|4,94
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|8,66
|0,23
|154,11
|Vakıf GMYO
|1,57
|1,29
|-34,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,64
|0,61
|-9,78
|Vakıflar Bankası
|3,60
|0,28
|-23,57
|Vakko Tekstil
|10,61
|2,51
|69,32
|Vanet Gıda
|5,90
|-1,01
|-23,67
|VBT Yazılım
|22,96
|-2,55
|Verusa Holding
|50,30
|4,18
|11,58
|Verusaturk Girisim
|22,74
|2,25
|74,28
|Vestel
|29,46
|-0,14
|50,86
|Vestel Beyaz Eşya
|48,30
|-0,17
|29,22
|Viking Kağıt
|6,89
|0,29
|-23,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,67
|2,30
|-10,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,54
|1,54
|-1,80
|Yataş
|14,18
|0,00
|-1,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,76
|2,45
|-14,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,88
|-0,36
|19,74
|Yeo Teknoloji
|24,20
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,12
|6,67
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,38
|9,52
|-25,00
|Yeşil Yatırım Holding
|2,39
|6,22
|-44,11
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.199,90
|-0,36
|-28,21
|Yonga Mobilya
|21,00
|-1,41
|-29,50
|Yükselen Çelik
|5,33
|0,76
|1,88
|Yünsa
|10,79
|1,51
|-22,33
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,73
|0,58
|-31,59
(Son)
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