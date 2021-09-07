Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.600,10 -0,65 -24,44 İş Bankası (C) 5,71 -0,70 -15,94 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,06 0,00 -20,73 İş Girişim 8,45 -0,59 -55,41 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,95 -0,66 -9,93 İş Yat. Ort. 2,83 -1,39 -15,85 İşbir Holding 89,00 -7,29 65,80 Işık Plastik 37,56 -0,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,53 0,66 -31,39 İz Hayvancılık Tarım 18,44 -0,65 2,44 İzmir Demir Çelik 2,68 1,13 -19,02 İzmir Fırça 7,35 -1,47 32,19 Jantsa Jant Sanayi 72,65 0,90 75,28 Kafein Yazılım 24,60 -0,24 15,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,67 -0,16 Kaplamin 24,40 -0,41 -27,81 Kardemir (A) 6,70 0,30 12,61 Kardemir (B) 6,68 0,30 26,76 Kardemir (D) 7,59 0,40 31,31 Karel Elektronik 9,18 -1,92 36,52 Karsan Otomotiv 3,84 1,05 18,15 Karsu Tekstil 9,96 -0,99 16,49 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,26 3,25 Kartonsan 51,45 -1,44 -45,66 Katmerciler Ekipman 1,50 -0,66 -13,41 Kent Gıda 205,50 -1,20 -42,21 Kerevitaş Gıda 4,67 -1,27 -29,03 Kervan Gıda 16,39 0,31 25,10 Kervansaray Yat. Holding 0,61 3,39 -51,59 Kiler GMYO 1,86 -1,59 -25,90 Kızılbük GYO 23,30 0,09 Klimasan Klima 10,66 -0,84 26,34 Koç Holding 23,00 -1,03 12,46 Konfrut Gıda 17,50 1,04 3,55 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,35 -0,47 168,43 Konya Çimento 910,60 -0,71 -19,42 Koray GMYO 6,73 -0,15 51,24 Kordsa Teknik Tekstil 24,08 -1,31 54,86 Koza Altın 105,00 -1,04 8,58 Koza Madencilik 16,02 -1,05 3,42 Körfez GMYO 5,02 -0,40 -13,45 Kristal Kola 1,48 -0,67 -51,55 Kron Telekomünikasyon 35,42 -0,95 -3,85 Kuştur Kuşadası Turizm 199,50 3,85 26,83 Kuyas Yatırım 2,45 2,94 6,52 Kütahya Porselen 57,40 0,53 13,78 Kütahya Şeker Fabrikası 68,95 4,95 Lider Faktoring 3,13 -0,63 -8,21 Link Bilgisayar 30,32 -2,19 -4,04 Logo Yazılım 41,94 2,34 34,68 Lokman Hekim Sağlık 10,22 -0,29 42,57 Lüks Kadife 47,92 -0,79 66,32 Makina Takım 3,18 0,95 -6,74 Manas Enerji Yönetimi 17,17 1,12 Marka Yatırım Holding 5,01 -0,20 -22,08 Marmaris Altınyunus 180,20 -3,12 62,20 Marshall 231,00 -0,43 -24,68 Martı GMYO 1,12 -0,88 -56,14 Martı Otel 2,09 -1,88 -1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 36,76 -0,54 Mavi Giyim 57,05 -2,48 10,54 Mazhar Zorlu Holding 35,94 0,34 14,17 Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 3,42 Mega Polietilen 5,73 -1,04 -25,20 Menderes Tekstil 2,35 1,73 -23,95 Mercan Kimya 10,44 3,78 Merit Turizm 16,03 0,00 54,74 Merko Gıda 5,00 -1,77 -42,13 Metemtur Yatırım 3,74 -1,58 -53,74 Metro Holding 1,51 0,67 -27,40 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 2,17 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 0,53 -18,45 Migros Ticaret 34,92 -0,34 -18,41 Milpa 4,02 0,75 -12,61 Mistral GMYO 4,39 -1,13 -6,79 MLP Sağlık 26,42 1,38 32,96 MMC San. ve Tic. Yat. 6,01 0,17 30,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,37 -0,81 -37,81 Mondi Tire Kutsan 9,12 -1,08 20,00 Nasmed Egepol 7,56 3,42 Naturel Enerji 38,54 -0,67 8,54 Naturelgaz 7,96 -1,12 Net Holding 4,82 0,00 40,52 Netaş Telekom. 18,07 -1,42 -35,65 Niğbaş Niğde Beton 11,08 0,18 -78,69 Nuh Çimento 37,18 -0,38 -22,59 Nurol GMYO 16,89 -0,35 131,69 Odaş Elektrik 1,53 -1,29 -47,66 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,47 9,95 Orge Enerji Elektrik 6,49 2,37 40,70 Orma Orman Mahsulleri 29,92 3,39 103,26 Osmanlı Menkul 25,54 -1,24 -17,19 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 0,86 -15,03 Otokar 321,30 1,04 5,59 Oyak Çimento 6,88 0,58 -21,64 Oyak Yat. Ort. 7,10 -0,28 2,87 Oyak Yatırım Menkul 23,56 0,26 Oylum Sınai Yatırımlar 5,32 9,92 12,95 Özak GMYO 4,90 -0,41 -3,92 Özbal Çelik Boru 14,66 -1,21 123,82 Özderici GMYO 1,66 -1,19 -25,23 Özerden Plastik 7,40 -0,27 -17,78 Pamel Elektrik 44,14 -0,41 107,04 Panora GMYO 6,97 -0,14 16,89 Papilon Savunma 14,78 1,03 -35,00 Park Elek.Madencilik 4,89 -0,61 -8,94 Parsan 27,44 0,37 12,92 Pegasus 71,95 0,07 -3,55 Peker GMYO 1,01 0,00 -56,82 Penguen Gıda 3,18 -0,63 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 82,25 -4,19 Pera GMYO 1,53 -1,29 -12,66 Pergamon Dış Ticaret 24,78 3,51 35,20 Petkim 6,13 0,00 23,09 Petrokent Turizm 2.000,00 0,38 120,65 Pınar Et ve Un 17,51 0,11 -19,99 Pınar Su 7,77 0,91 4,58 Pınar Süt 17,65 0,17 -21,73 Plastikkart 20,08 1,52 38,96 Polisan Holding 2,86 2,14 -25,61 Politeknik Metal 351,30 -0,90 -13,41 Prizma Press Matbaacılık 4,30 0,23 -21,53 QNB Finans Fin. Kir. 71,30 -0,56 -43,10 QNB Finansbank 40,00 0,00 -43,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,59 0,72 Ral Yatırım Holding 4,02 -0,99 -9,46 Ray Sigorta 9,90 0,00 -35,92 Reysaş GMYO 2,90 -1,02 -10,54 Reysaş Lojistik 4,13 -2,36 -20,18 Rhea Girişim 2,01 1,52 -45,97 Rodrigo Tekstil 15,52 -0,32 13,20 Royal Halı 3,59 -0,28 4,36 RTA Laboratuvarları 24,00 3,18 -20,74 Sabancı Holding 10,19 -0,59 -7,58 Safkar Ege Soğutmacılık 8,64 -1,82 -20,59 Sanel Mühendislik 5,23 -0,19 52,92 Sanifoam Sünger 20,80 0,00 52,94 Sanko Pazarlama 9,98 0,20 7,68 Saray Matbaacılık 4,54 0,67 -48,23 Sarkuysan 13,73 -0,29 57,86 Sasa Polyester 28,16 -0,07 87,93 Say Yenilenebilir Enerji 23,32 -0,77 174,03 Sekuro Plastik 21,22 -0,84 52,01 Selçuk Ecza Deposu 9,29 -0,43 -30,84 Selçuk Gıda 7,21 -1,64 44,78 Selva Gıda Sanayi 7,70 -1,03 Senkron Güvenlik 26,96 0,67 2,67 Serve Film Prodüksiyon 14,78 0,20 -7,63 Servet GMYO 76,40 2,69 -2,55 Seyitler Kimya 20,86 1,56 54,94 Silverline Endüstri 5,69 -0,18 -33,84 Sinpaş GMYO 4,32 -0,46 3,35 Smartiks Yazılım 5,68 0,35 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 -3,85 -5,07 Söktaş 2,80 -1,06 -13,87 Sönmez Filament 35,72 -1,33 -49,12 Sönmez Pamuklu 14,49 0,00 -39,63 Sumaş Suni Tahta 102,00 -3,77 99,96 Şeker Fin. Kir. 5,50 1,29 -14,06 Şekerbank 1,07 1,90 -29,14 Şişe Cam 8,73 0,00 21,94 Şok Marketler Ticaret 12,55 0,00 0,56 T. Halk Bankası 4,80 0,00 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,04 0,10 -35,48 T.S.K.B. 1,37 0,74 -21,56 T.Tuborg 17,37 0,12 -2,04 Taç Tarım Ürünleri 24,00 1,69 127,92 Tat Gıda 8,98 -0,44 -22,33 TAV Havalimanları 24,02 -0,58 12,77 Taze Kuru Gıda 207,50 -2,08 -4,07 Tek-Art Turizm 1,43 -1,38 -29,21 Tekfen Holding 14,85 0,00 -9,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 0,00 -21,82 Temapol Polimer Plastik 14,52 0,28 26,26 TGS Dış Ticaret 19,31 8,48 51,93 Tofaş Oto. Fab. 43,98 0,96 42,28 Torunlar GMYO 4,19 -0,24 7,44 Trabzon Liman 28,40 -1,66 -11,58 Trabzonspor Sportif 3,41 0,29 39,75 Trend GMYO 6,63 -0,60 -47,26 TSKB GMYO 3,34 -2,34 -30,80 Tuğçelik 12,12 -0,16 50,00 Tukaş 6,96 0,00 -28,17 Turcas Petrol 3,70 0,00 -23,71 Tureks Turizm Taşımacılık 11,20 -0,80 Turkcell 16,04 -0,43 4,86 Tümosan Motor ve Traktör 17,14 0,12 21,82 Tüpraş 104,60 0,29 -3,15 Türk Hava Yolları 13,04 0,69 1,01 Türk İlaç Serum 15,01 -0,20 Türk Prysmian Kablo 13,63 -1,23 13,00 Türk Telekom 7,29 -0,95 -9,91 Türk Traktör 169,20 -0,18 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 152,20 4,03 34,81 Türkiye Sigorta 5,00 -0,79 -19,07 Ufuk Yatırım 20,10 0,20 50,00 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 4,76 3,77 Ulusoy Elektrik 54,30 1,12 5,74 Ulusoy Un Sanayi 5,33 -0,93 4,75 Umpaş Holding 1,28 0,00 -50,96 Uşak Seramik 1,88 -0,53 -19,66 Utopya Turizm 23,00 0,00 -40,72 Uzertaş Boya 32,50 0,12 -42,58 Ülker Bisküvi 19,66 -0,30 -11,91 Ünlü Yatırım Holding 4,97 0,40 Vakıf Fin. Kir. 8,62 -1,49 152,93 Vakıf GMYO 1,56 -1,89 -34,97 Vakıf Yat. Ort. 6,46 -2,56 -12,23 Vakıflar Bankası 3,59 -0,28 -23,78 Vakko Tekstil 10,48 -1,69 67,24 Vanet Gıda 5,83 -1,35 -24,58 VBT Yazılım 22,78 -0,52 Verusa Holding 52,10 3,17 15,57 Verusaturk Girisim 22,86 -0,44 75,20 Vestel 29,22 -0,88 49,63 Vestel Beyaz Eşya 48,72 0,83 30,35 Viking Kağıt 7,29 7,21 -19,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,63 -1,87 -12,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,82 -2,08 -6,55 Yataş 14,16 0,00 -2,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,63 -1,36 -17,50 Yeni Gimat GMYO 13,85 0,00 19,48 Yeo Teknoloji 26,62 10,00 Yeşil GMYO 1,01 -3,81 -26,81 Yeşil Yapı 1,23 -1,60 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,27 -1,73 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.899,30 -0,01 -30,13 Yonga Mobilya 21,36 0,28 -28,30 Yükselen Çelik 5,33 -0,56 1,88 Yünsa 10,72 -0,37 -22,83 Ziraat GMYO 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,68 -1,18 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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