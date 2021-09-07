Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.600,10
|-0,65
|-24,44
|İş Bankası (C)
|5,71
|-0,70
|-15,94
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,00
|-20,73
|İş Girişim
|8,45
|-0,59
|-55,41
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,95
|-0,66
|-9,93
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-1,39
|-15,85
|İşbir Holding
|89,00
|-7,29
|65,80
|Işık Plastik
|37,56
|-0,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,53
|0,66
|-31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,44
|-0,65
|2,44
|İzmir Demir Çelik
|2,68
|1,13
|-19,02
|İzmir Fırça
|7,35
|-1,47
|32,19
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|0,90
|75,28
|Kafein Yazılım
|24,60
|-0,24
|15,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,67
|-0,16
|Kaplamin
|24,40
|-0,41
|-27,81
|Kardemir (A)
|6,70
|0,30
|12,61
|Kardemir (B)
|6,68
|0,30
|26,76
|Kardemir (D)
|7,59
|0,40
|31,31
|Karel Elektronik
|9,18
|-1,92
|36,52
|Karsan Otomotiv
|3,84
|1,05
|18,15
|Karsu Tekstil
|9,96
|-0,99
|16,49
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,26
|3,25
|Kartonsan
|51,45
|-1,44
|-45,66
|Katmerciler Ekipman
|1,50
|-0,66
|-13,41
|Kent Gıda
|205,50
|-1,20
|-42,21
|Kerevitaş Gıda
|4,67
|-1,27
|-29,03
|Kervan Gıda
|16,39
|0,31
|25,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|3,39
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,86
|-1,59
|-25,90
|Kızılbük GYO
|23,30
|0,09
|Klimasan Klima
|10,66
|-0,84
|26,34
|Koç Holding
|23,00
|-1,03
|12,46
|Konfrut Gıda
|17,50
|1,04
|3,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,35
|-0,47
|168,43
|Konya Çimento
|910,60
|-0,71
|-19,42
|Koray GMYO
|6,73
|-0,15
|51,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,08
|-1,31
|54,86
|Koza Altın
|105,00
|-1,04
|8,58
|Koza Madencilik
|16,02
|-1,05
|3,42
|Körfez GMYO
|5,02
|-0,40
|-13,45
|Kristal Kola
|1,48
|-0,67
|-51,55
|Kron Telekomünikasyon
|35,42
|-0,95
|-3,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,50
|3,85
|26,83
|Kuyas Yatırım
|2,45
|2,94
|6,52
|Kütahya Porselen
|57,40
|0,53
|13,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|68,95
|4,95
|Lider Faktoring
|3,13
|-0,63
|-8,21
|Link Bilgisayar
|30,32
|-2,19
|-4,04
|Logo Yazılım
|41,94
|2,34
|34,68
|Lokman Hekim Sağlık
|10,22
|-0,29
|42,57
|Lüks Kadife
|47,92
|-0,79
|66,32
|Makina Takım
|3,18
|0,95
|-6,74
|Manas Enerji Yönetimi
|17,17
|1,12
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|-0,20
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|180,20
|-3,12
|62,20
|Marshall
|231,00
|-0,43
|-24,68
|Martı GMYO
|1,12
|-0,88
|-56,14
|Martı Otel
|2,09
|-1,88
|-1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,76
|-0,54
|Mavi Giyim
|57,05
|-2,48
|10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|35,94
|0,34
|14,17
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,94
|3,42
|Mega Polietilen
|5,73
|-1,04
|-25,20
|Menderes Tekstil
|2,35
|1,73
|-23,95
|Mercan Kimya
|10,44
|3,78
|Merit Turizm
|16,03
|0,00
|54,74
|Merko Gıda
|5,00
|-1,77
|-42,13
|Metemtur Yatırım
|3,74
|-1,58
|-53,74
|Metro Holding
|1,51
|0,67
|-27,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|2,17
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|0,53
|-18,45
|Migros Ticaret
|34,92
|-0,34
|-18,41
|Milpa
|4,02
|0,75
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,39
|-1,13
|-6,79
|MLP Sağlık
|26,42
|1,38
|32,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,01
|0,17
|30,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,37
|-0,81
|-37,81
|Mondi Tire Kutsan
|9,12
|-1,08
|20,00
|Nasmed Egepol
|7,56
|3,42
|Naturel Enerji
|38,54
|-0,67
|8,54
|Naturelgaz
|7,96
|-1,12
|Net Holding
|4,82
|0,00
|40,52
|Netaş Telekom.
|18,07
|-1,42
|-35,65
|Niğbaş Niğde Beton
|11,08
|0,18
|-78,69
|Nuh Çimento
|37,18
|-0,38
|-22,59
|Nurol GMYO
|16,89
|-0,35
|131,69
|Odaş Elektrik
|1,53
|-1,29
|-47,66
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,47
|9,95
|Orge Enerji Elektrik
|6,49
|2,37
|40,70
|Orma Orman Mahsulleri
|29,92
|3,39
|103,26
|Osmanlı Menkul
|25,54
|-1,24
|-17,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|0,86
|-15,03
|Otokar
|321,30
|1,04
|5,59
|Oyak Çimento
|6,88
|0,58
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|-0,28
|2,87
|Oyak Yatırım Menkul
|23,56
|0,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,32
|9,92
|12,95
|Özak GMYO
|4,90
|-0,41
|-3,92
|Özbal Çelik Boru
|14,66
|-1,21
|123,82
|Özderici GMYO
|1,66
|-1,19
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,40
|-0,27
|-17,78
|Pamel Elektrik
|44,14
|-0,41
|107,04
|Panora GMYO
|6,97
|-0,14
|16,89
|Papilon Savunma
|14,78
|1,03
|-35,00
|Park Elek.Madencilik
|4,89
|-0,61
|-8,94
|Parsan
|27,44
|0,37
|12,92
|Pegasus
|71,95
|0,07
|-3,55
|Peker GMYO
|1,01
|0,00
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,18
|-0,63
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|82,25
|-4,19
|Pera GMYO
|1,53
|-1,29
|-12,66
|Pergamon Dış Ticaret
|24,78
|3,51
|35,20
|Petkim
|6,13
|0,00
|23,09
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|0,38
|120,65
|Pınar Et ve Un
|17,51
|0,11
|-19,99
|Pınar Su
|7,77
|0,91
|4,58
|Pınar Süt
|17,65
|0,17
|-21,73
|Plastikkart
|20,08
|1,52
|38,96
|Polisan Holding
|2,86
|2,14
|-25,61
|Politeknik Metal
|351,30
|-0,90
|-13,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|0,23
|-21,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,30
|-0,56
|-43,10
|QNB Finansbank
|40,00
|0,00
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,59
|0,72
|Ral Yatırım Holding
|4,02
|-0,99
|-9,46
|Ray Sigorta
|9,90
|0,00
|-35,92
|Reysaş GMYO
|2,90
|-1,02
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|4,13
|-2,36
|-20,18
|Rhea Girişim
|2,01
|1,52
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|15,52
|-0,32
|13,20
|Royal Halı
|3,59
|-0,28
|4,36
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|3,18
|-20,74
|Sabancı Holding
|10,19
|-0,59
|-7,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,64
|-1,82
|-20,59
|Sanel Mühendislik
|5,23
|-0,19
|52,92
|Sanifoam Sünger
|20,80
|0,00
|52,94
|Sanko Pazarlama
|9,98
|0,20
|7,68
|Saray Matbaacılık
|4,54
|0,67
|-48,23
|Sarkuysan
|13,73
|-0,29
|57,86
|Sasa Polyester
|28,16
|-0,07
|87,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,32
|-0,77
|174,03
|Sekuro Plastik
|21,22
|-0,84
|52,01
|Selçuk Ecza Deposu
|9,29
|-0,43
|-30,84
|Selçuk Gıda
|7,21
|-1,64
|44,78
|Selva Gıda Sanayi
|7,70
|-1,03
|Senkron Güvenlik
|26,96
|0,67
|2,67
|Serve Film Prodüksiyon
|14,78
|0,20
|-7,63
|Servet GMYO
|76,40
|2,69
|-2,55
|Seyitler Kimya
|20,86
|1,56
|54,94
|Silverline Endüstri
|5,69
|-0,18
|-33,84
|Sinpaş GMYO
|4,32
|-0,46
|3,35
|Smartiks Yazılım
|5,68
|0,35
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|-3,85
|-5,07
|Söktaş
|2,80
|-1,06
|-13,87
|Sönmez Filament
|35,72
|-1,33
|-49,12
|Sönmez Pamuklu
|14,49
|0,00
|-39,63
|Sumaş Suni Tahta
|102,00
|-3,77
|99,96
|Şeker Fin. Kir.
|5,50
|1,29
|-14,06
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-29,14
|Şişe Cam
|8,73
|0,00
|21,94
|Şok Marketler Ticaret
|12,55
|0,00
|0,56
|T. Halk Bankası
|4,80
|0,00
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,04
|0,10
|-35,48
|T.S.K.B.
|1,37
|0,74
|-21,56
|T.Tuborg
|17,37
|0,12
|-2,04
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|1,69
|127,92
|Tat Gıda
|8,98
|-0,44
|-22,33
|TAV Havalimanları
|24,02
|-0,58
|12,77
|Taze Kuru Gıda
|207,50
|-2,08
|-4,07
|Tek-Art Turizm
|1,43
|-1,38
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,85
|0,00
|-9,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|0,00
|-21,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,52
|0,28
|26,26
|TGS Dış Ticaret
|19,31
|8,48
|51,93
|Tofaş Oto. Fab.
|43,98
|0,96
|42,28
|Torunlar GMYO
|4,19
|-0,24
|7,44
|Trabzon Liman
|28,40
|-1,66
|-11,58
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|0,29
|39,75
|Trend GMYO
|6,63
|-0,60
|-47,26
|TSKB GMYO
|3,34
|-2,34
|-30,80
|Tuğçelik
|12,12
|-0,16
|50,00
|Tukaş
|6,96
|0,00
|-28,17
|Turcas Petrol
|3,70
|0,00
|-23,71
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,20
|-0,80
|Turkcell
|16,04
|-0,43
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,14
|0,12
|21,82
|Tüpraş
|104,60
|0,29
|-3,15
|Türk Hava Yolları
|13,04
|0,69
|1,01
|Türk İlaç Serum
|15,01
|-0,20
|Türk Prysmian Kablo
|13,63
|-1,23
|13,00
|Türk Telekom
|7,29
|-0,95
|-9,91
|Türk Traktör
|169,20
|-0,18
|-0,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|152,20
|4,03
|34,81
|Türkiye Sigorta
|5,00
|-0,79
|-19,07
|Ufuk Yatırım
|20,10
|0,20
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|4,76
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|54,30
|1,12
|5,74
|Ulusoy Un Sanayi
|5,33
|-0,93
|4,75
|Umpaş Holding
|1,28
|0,00
|-50,96
|Uşak Seramik
|1,88
|-0,53
|-19,66
|Utopya Turizm
|23,00
|0,00
|-40,72
|Uzertaş Boya
|32,50
|0,12
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|19,66
|-0,30
|-11,91
|Ünlü Yatırım Holding
|4,97
|0,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,62
|-1,49
|152,93
|Vakıf GMYO
|1,56
|-1,89
|-34,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,46
|-2,56
|-12,23
|Vakıflar Bankası
|3,59
|-0,28
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,48
|-1,69
|67,24
|Vanet Gıda
|5,83
|-1,35
|-24,58
|VBT Yazılım
|22,78
|-0,52
|Verusa Holding
|52,10
|3,17
|15,57
|Verusaturk Girisim
|22,86
|-0,44
|75,20
|Vestel
|29,22
|-0,88
|49,63
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|0,83
|30,35
|Viking Kağıt
|7,29
|7,21
|-19,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|-1,87
|-12,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,82
|-2,08
|-6,55
|Yataş
|14,16
|0,00
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,63
|-1,36
|-17,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,85
|0,00
|19,48
|Yeo Teknoloji
|26,62
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,01
|-3,81
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,23
|-1,60
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|-1,73
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.899,30
|-0,01
|-30,13
|Yonga Mobilya
|21,36
|0,28
|-28,30
|Yükselen Çelik
|5,33
|-0,56
|1,88
|Yünsa
|10,72
|-0,37
|-22,83
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,68
|-1,18
|-33,57
(Son)
Kaynak: AA
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