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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.09.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.600,10-0,65-24,44
İş Bankası (C)5,71-0,70-15,94
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,060,00-20,73
İş Girişim8,45-0,59-55,41
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,95-0,66-9,93
İş Yat. Ort.2,83-1,39-15,85
İşbir Holding89,00-7,2965,80
Işık Plastik37,56-0,42

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,530,66-31,39
İz Hayvancılık Tarım18,44-0,652,44
İzmir Demir Çelik2,681,13-19,02
İzmir Fırça7,35-1,4732,19
Jantsa Jant Sanayi72,650,9075,28
Kafein Yazılım24,60-0,2415,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,67-0,16

Kaplamin24,40-0,41-27,81
Kardemir (A)6,700,3012,61
Kardemir (B)6,680,3026,76
Kardemir (D)7,590,4031,31
Karel Elektronik9,18-1,9236,52
Karsan Otomotiv3,841,0518,15
Karsu Tekstil9,96-0,9916,49
Kartal Yenilenebilir Enerji15,263,25

Kartonsan51,45-1,44-45,66
Katmerciler Ekipman1,50-0,66-13,41
Kent Gıda205,50-1,20-42,21
Kerevitaş Gıda4,67-1,27-29,03
Kervan Gıda16,390,3125,10
Kervansaray Yat. Holding0,613,39-51,59
Kiler GMYO1,86-1,59-25,90
Kızılbük GYO23,300,09

Klimasan Klima10,66-0,8426,34
Koç Holding23,00-1,0312,46
Konfrut Gıda17,501,043,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,35-0,47168,43
Konya Çimento910,60-0,71-19,42
Koray GMYO6,73-0,1551,24
Kordsa Teknik Tekstil24,08-1,3154,86
Koza Altın105,00-1,048,58
Koza Madencilik16,02-1,053,42
Körfez GMYO5,02-0,40-13,45
Kristal Kola1,48-0,67-51,55
Kron Telekomünikasyon35,42-0,95-3,85
Kuştur Kuşadası Turizm199,503,8526,83
Kuyas Yatırım2,452,946,52
Kütahya Porselen57,400,5313,78
Kütahya Şeker Fabrikası68,954,95

Lider Faktoring3,13-0,63-8,21
Link Bilgisayar30,32-2,19-4,04
Logo Yazılım41,942,3434,68
Lokman Hekim Sağlık10,22-0,2942,57
Lüks Kadife47,92-0,7966,32
Makina Takım3,180,95-6,74
Manas Enerji Yönetimi17,171,12

Marka Yatırım Holding5,01-0,20-22,08
Marmaris Altınyunus180,20-3,1262,20
Marshall231,00-0,43-24,68
Martı GMYO1,12-0,88-56,14
Martı Otel2,09-1,88-1,88
Matriks Bilgi Dağıtım36,76-0,54

Mavi Giyim57,05-2,4810,54
Mazhar Zorlu Holding35,940,3414,17
Meditera Tıbbi Malzeme39,943,42

Mega Polietilen5,73-1,04-25,20
Menderes Tekstil2,351,73-23,95
Mercan Kimya10,443,78

Merit Turizm16,030,0054,74
Merko Gıda5,00-1,77-42,13
Metemtur Yatırım3,74-1,58-53,74
Metro Holding1,510,67-27,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,832,17-2,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,900,53-18,45
Migros Ticaret34,92-0,34-18,41
Milpa4,020,75-12,61
Mistral GMYO4,39-1,13-6,79
MLP Sağlık26,421,3832,96
MMC San. ve Tic. Yat.6,010,1730,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-0,81-37,81
Mondi Tire Kutsan9,12-1,0820,00
Nasmed Egepol7,563,42

Naturel Enerji38,54-0,678,54
Naturelgaz7,96-1,12

Net Holding4,820,0040,52
Netaş Telekom.18,07-1,42-35,65
Niğbaş Niğde Beton11,080,18-78,69
Nuh Çimento37,18-0,38-22,59
Nurol GMYO16,89-0,35131,69
Odaş Elektrik1,53-1,29-47,66
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,479,95

Orge Enerji Elektrik6,492,3740,70
Orma Orman Mahsulleri29,923,39103,26
Osmanlı Menkul25,54-1,24-17,19
Ostim Endüstriyel Yat2,340,86-15,03
Otokar321,301,045,59
Oyak Çimento6,880,58-21,64
Oyak Yat. Ort.7,10-0,282,87
Oyak Yatırım Menkul23,560,26

Oylum Sınai Yatırımlar5,329,9212,95
Özak GMYO4,90-0,41-3,92
Özbal Çelik Boru14,66-1,21123,82
Özderici GMYO1,66-1,19-25,23
Özerden Plastik7,40-0,27-17,78
Pamel Elektrik44,14-0,41107,04
Panora GMYO6,97-0,1416,89
Papilon Savunma14,781,03-35,00
Park Elek.Madencilik4,89-0,61-8,94
Parsan27,440,3712,92
Pegasus71,950,07-3,55
Peker GMYO1,010,00-56,82
Penguen Gıda3,18-0,63-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım82,25-4,19

Pera GMYO1,53-1,29-12,66
Pergamon Dış Ticaret24,783,5135,20
Petkim6,130,0023,09
Petrokent Turizm2.000,000,38120,65
Pınar Et ve Un17,510,11-19,99
Pınar Su7,770,914,58
Pınar Süt17,650,17-21,73
Plastikkart20,081,5238,96
Polisan Holding2,862,14-25,61
Politeknik Metal351,30-0,90-13,41
Prizma Press Matbaacılık4,300,23-21,53
QNB Finans Fin. Kir.71,30-0,56-43,10
QNB Finansbank40,000,00-43,14
QUA Granite Hayal Yapı12,590,72

Ral Yatırım Holding4,02-0,99-9,46
Ray Sigorta9,900,00-35,92
Reysaş GMYO2,90-1,02-10,54
Reysaş Lojistik4,13-2,36-20,18
Rhea Girişim2,011,52-45,97
Rodrigo Tekstil15,52-0,3213,20
Royal Halı3,59-0,284,36
RTA Laboratuvarları24,003,18-20,74
Sabancı Holding10,19-0,59-7,58
Safkar Ege Soğutmacılık8,64-1,82-20,59
Sanel Mühendislik5,23-0,1952,92
Sanifoam Sünger20,800,0052,94
Sanko Pazarlama9,980,207,68
Saray Matbaacılık4,540,67-48,23
Sarkuysan13,73-0,2957,86
Sasa Polyester28,16-0,0787,93
Say Yenilenebilir Enerji23,32-0,77174,03
Sekuro Plastik21,22-0,8452,01
Selçuk Ecza Deposu9,29-0,43-30,84
Selçuk Gıda7,21-1,6444,78
Selva Gıda Sanayi7,70-1,03

Senkron Güvenlik26,960,672,67
Serve Film Prodüksiyon14,780,20-7,63
Servet GMYO76,402,69-2,55
Seyitler Kimya20,861,5654,94
Silverline Endüstri5,69-0,18-33,84
Sinpaş GMYO4,32-0,463,35
Smartiks Yazılım5,680,35-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii25,00-3,85-5,07
Söktaş2,80-1,06-13,87
Sönmez Filament35,72-1,33-49,12
Sönmez Pamuklu14,490,00-39,63
Sumaş Suni Tahta102,00-3,7799,96
Şeker Fin. Kir.5,501,29-14,06
Şekerbank1,071,90-29,14
Şişe Cam8,730,0021,94
Şok Marketler Ticaret12,550,000,56
T. Halk Bankası4,800,00-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,040,10-35,48
T.S.K.B.1,370,74-21,56
T.Tuborg17,370,12-2,04
Taç Tarım Ürünleri24,001,69127,92
Tat Gıda8,98-0,44-22,33
TAV Havalimanları24,02-0,5812,77
Taze Kuru Gıda207,50-2,08-4,07
Tek-Art Turizm1,43-1,38-29,21
Tekfen Holding14,850,00-9,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,770,00-21,82
Temapol Polimer Plastik14,520,2826,26
TGS Dış Ticaret19,318,4851,93
Tofaş Oto. Fab.43,980,9642,28
Torunlar GMYO4,19-0,247,44
Trabzon Liman28,40-1,66-11,58
Trabzonspor Sportif3,410,2939,75
Trend GMYO6,63-0,60-47,26
TSKB GMYO3,34-2,34-30,80
Tuğçelik12,12-0,1650,00
Tukaş6,960,00-28,17
Turcas Petrol3,700,00-23,71
Tureks Turizm Taşımacılık11,20-0,80

Turkcell16,04-0,434,86
Tümosan Motor ve Traktör17,140,1221,82
Tüpraş104,600,29-3,15
Türk Hava Yolları13,040,691,01
Türk İlaç Serum15,01-0,20

Türk Prysmian Kablo13,63-1,2313,00
Türk Telekom7,29-0,95-9,91
Türk Traktör169,20-0,18-0,69
Türker Proje Gayrimenkul152,204,0334,81
Türkiye Sigorta5,00-0,79-19,07
Ufuk Yatırım20,100,2050,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,404,763,77
Ulusoy Elektrik54,301,125,74
Ulusoy Un Sanayi5,33-0,934,75
Umpaş Holding1,280,00-50,96
Uşak Seramik1,88-0,53-19,66
Utopya Turizm23,000,00-40,72
Uzertaş Boya32,500,12-42,58
Ülker Bisküvi19,66-0,30-11,91
Ünlü Yatırım Holding4,970,40

Vakıf Fin. Kir.8,62-1,49152,93
Vakıf GMYO1,56-1,89-34,97
Vakıf Yat. Ort.6,46-2,56-12,23
Vakıflar Bankası3,59-0,28-23,78
Vakko Tekstil10,48-1,6967,24
Vanet Gıda5,83-1,35-24,58
VBT Yazılım22,78-0,52

Verusa Holding52,103,1715,57
Verusaturk Girisim22,86-0,4475,20
Vestel29,22-0,8849,63
Vestel Beyaz Eşya48,720,8330,35
Viking Kağıt7,297,21-19,00
Yapı ve Kredi Bank.2,63-1,87-12,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,82-2,08-6,55
Yataş14,160,00-2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,63-1,36-17,50
Yeni Gimat GMYO13,850,0019,48
Yeo Teknoloji26,6210,00

Yeşil GMYO1,01-3,81-26,81
Yeşil Yapı1,23-1,60-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,27-1,73-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme10.899,30-0,01-30,13
Yonga Mobilya21,360,28-28,30
Yükselen Çelik5,33-0,561,88
Yünsa10,72-0,37-22,83
Ziraat GMYO1,600,00

Zorlu Enerji1,68-1,18-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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