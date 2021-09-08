Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.600,00 -24,44 İş Bankası (C) 5,53 -1,43 -18,59 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,02 -0,66 -21,76 İş Girişim 8,28 -0,60 -56,31 İş GMYO 1,84 -0,54 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,51 -1,09 -12,58 İş Yat. Ort. 2,77 -1,07 -17,64 İşbir Holding 82,30 -7,53 53,32 Işık Plastik 35,92 -2,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,47 -1,34 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,34 -0,38 1,89 İzmir Demir Çelik 2,61 -0,76 -21,14 İzmir Fırça 7,35 1,10 32,19 Jantsa Jant Sanayi 68,20 -1,73 64,54 Kafein Yazılım 23,88 -1,24 11,90 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,23 -2,00 Kaplamin 23,80 -1,49 -29,59 Kardemir (A) 6,48 -1,52 8,91 Kardemir (B) 6,43 -2,13 22,01 Kardemir (D) 7,33 -1,61 26,82 Karel Elektronik 9,08 -1,20 35,03 Karsan Otomotiv 3,79 -0,52 16,62 Karsu Tekstil 9,45 -3,18 10,53 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,51 -1,23 Kartonsan 50,00 -1,67 -47,19 Katmerciler Ekipman 1,47 -2,00 -15,14 Kent Gıda 195,00 0,00 -45,16 Kerevitaş Gıda 4,56 -0,22 -30,70 Kervan Gıda 16,08 -1,23 22,74 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,81 -1,63 -27,89 Kızılbük GYO 23,08 -0,43 Klimasan Klima 10,50 -0,19 24,44 Koç Holding 22,38 -1,84 9,42 Konfrut Gıda 17,48 -0,79 3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,95 -2,60 154,03 Konya Çimento 885,50 -1,72 -21,64 Koray GMYO 6,71 -0,15 50,79 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 -1,71 55,24 Koza Altın 103,30 -0,10 6,83 Koza Madencilik 15,78 -0,06 1,87 Körfez GMYO 4,95 -1,39 -14,66 Kristal Kola 1,43 -1,38 -53,19 Kron Telekomünikasyon 34,66 -0,97 -5,92 Kuştur Kuşadası Turizm 191,50 -3,43 21,74 Kuyas Yatırım 2,79 6,90 21,30 Kütahya Porselen 57,55 0,26 14,07 Kütahya Şeker Fabrikası 79,45 9,97 Lider Faktoring 3,04 -1,94 -10,85 Link Bilgisayar 29,64 -2,24 -6,19 Logo Yazılım 41,92 -0,14 34,62 Lokman Hekim Sağlık 10,13 -1,07 41,32 Lüks Kadife 46,54 -1,61 61,53 Makina Takım 3,06 -1,61 -10,26 Manas Enerji Yönetimi 16,49 -2,43 Marka Yatırım Holding 4,87 -1,42 -24,26 Marmaris Altınyunus 177,00 -1,45 59,32 Marshall 227,10 -0,61 -25,95 Martı GMYO 1,11 -0,89 -56,53 Martı Otel 2,12 -1,40 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 35,30 -1,45 Mavi Giyim 55,40 -1,51 7,35 Mazhar Zorlu Holding 35,36 -1,39 12,33 Meditera Tıbbi Malzeme 40,04 -2,10 Mega Polietilen 5,53 -1,95 -27,81 Menderes Tekstil 2,27 -2,16 -26,54 Mercan Kimya 10,19 -0,49 Merit Turizm 16,00 0,00 54,45 Merko Gıda 4,89 -1,21 -43,40 Metemtur Yatırım 3,59 -1,91 -55,60 Metro Holding 1,48 -0,67 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 -0,71 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -2,13 -21,03 Migros Ticaret 34,00 -1,45 -20,56 Milpa 4,00 0,00 -13,04 Mistral GMYO 4,57 -1,51 -2,97 MLP Sağlık 25,86 -1,90 30,15 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 0,00 34,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,26 -0,95 -38,73 Mondi Tire Kutsan 8,98 0,22 18,16 Nasmed Egepol 6,75 -5,20 Naturel Enerji 37,50 -1,37 5,61 Naturelgaz 7,81 -0,76 Net Holding 4,68 -2,30 36,44 Netaş Telekom. 17,71 -0,78 -36,93 Niğbaş Niğde Beton 10,75 -2,09 -79,33 Nuh Çimento 35,68 -2,19 -25,71 Nurol GMYO 16,80 -0,71 130,45 Odaş Elektrik 1,48 -1,99 -49,37 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,89 -4,01 Orge Enerji Elektrik 6,29 -1,41 36,37 Orma Orman Mahsulleri 29,90 3,82 103,12 Osmanlı Menkul 25,38 -1,32 -17,71 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -0,87 -16,84 Otokar 311,20 -1,36 2,27 Oyak Çimento 6,77 -1,31 -22,89 Oyak Yat. Ort. 6,91 -0,72 0,12 Oyak Yatırım Menkul 23,56 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 5,41 1,69 14,86 Özak GMYO 4,78 -1,04 -6,27 Özbal Çelik Boru 14,76 3,29 125,34 Özderici GMYO 1,58 -2,47 -28,83 Özerden Plastik 7,30 -1,35 -18,89 Pamel Elektrik 43,90 -0,90 105,91 Panora GMYO 6,88 -0,58 15,38 Papilon Savunma 14,24 -1,79 -37,37 Park Elek.Madencilik 4,77 -1,24 -11,17 Parsan 26,60 -1,19 9,47 Pegasus 69,85 -0,43 -6,37 Peker GMYO 0,98 0,00 -58,11 Penguen Gıda 3,21 2,56 -36,44 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 88,15 2,50 Pera GMYO 1,48 -1,33 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 24,26 0,83 32,36 Petkim 6,04 -0,17 21,29 Petrokent Turizm 2.020,70 0,38 122,94 Pınar Et ve Un 16,85 -2,03 -23,00 Pınar Su 7,89 0,13 6,19 Pınar Süt 17,06 -1,39 -24,35 Plastikkart 20,08 -0,59 38,96 Polisan Holding 2,77 -1,77 -27,95 Politeknik Metal 353,00 0,86 -12,99 Prizma Press Matbaacılık 4,18 -0,95 -23,72 QNB Finans Fin. Kir. 71,05 0,00 -43,30 QNB Finansbank 39,90 0,00 -43,28 QUA Granite Hayal Yapı 12,40 -0,40 Ral Yatırım Holding 4,01 0,75 -9,68 Ray Sigorta 9,85 0,61 -36,25 Reysaş GMYO 2,83 -2,41 -12,70 Reysaş Lojistik 4,14 0,98 -19,98 Rhea Girişim 2,13 -1,39 -42,74 Rodrigo Tekstil 15,17 -1,43 10,65 Royal Halı 3,55 0,57 3,20 RTA Laboratuvarları 26,16 7,04 -13,61 Sabancı Holding 10,01 -1,57 -9,21 Safkar Ege Soğutmacılık 8,29 -2,36 -23,81 Sanel Mühendislik 5,20 0,00 52,05 Sanifoam Sünger 20,90 -0,38 53,68 Sanko Pazarlama 9,82 -0,71 5,96 Saray Matbaacılık 4,43 -0,23 -49,49 Sarkuysan 13,18 -2,87 51,54 Sasa Polyester 27,30 -0,80 82,19 Say Yenilenebilir Enerji 22,86 -1,04 168,63 Sekuro Plastik 20,80 -1,33 49,00 Selçuk Ecza Deposu 9,10 -0,66 -32,25 Selçuk Gıda 7,33 2,52 47,19 Selva Gıda Sanayi 7,90 3,27 Senkron Güvenlik 26,50 0,00 0,91 Serve Film Prodüksiyon 12,20 -8,13 -23,75 Servet GMYO 74,85 -1,64 -4,53 Seyitler Kimya 20,60 -0,96 53,01 Silverline Endüstri 5,57 -1,24 -35,23 Sinpaş GMYO 4,32 0,23 3,35 Smartiks Yazılım 5,58 -2,28 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 23,76 -4,73 -9,78 Söktaş 2,78 -1,42 -14,48 Sönmez Filament 36,00 -1,21 -48,72 Sönmez Pamuklu 13,66 -4,87 -43,08 Sumaş Suni Tahta 102,50 2,55 100,94 Şeker Fin. Kir. 5,37 -1,65 -16,09 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 8,63 0,12 20,54 Şok Marketler Ticaret 12,30 -1,99 -1,44 T. Halk Bankası 4,72 -0,63 -15,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,08 -0,10 -35,35 T.S.K.B. 1,34 -1,47 -23,27 T.Tuborg 17,25 -0,12 -2,71 Taç Tarım Ürünleri 23,98 4,26 127,73 Tat Gıda 8,75 -0,68 -24,32 TAV Havalimanları 23,34 -1,02 9,58 Taze Kuru Gıda 209,10 1,06 -3,33 Tek-Art Turizm 1,39 -0,71 -31,19 Tekfen Holding 14,50 -1,16 -11,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,60 -0,75 -23,79 Temapol Polimer Plastik 14,36 -0,90 24,87 TGS Dış Ticaret 20,82 6,33 63,81 Tofaş Oto. Fab. 43,98 -0,27 42,28 Torunlar GMYO 4,10 0,24 5,13 Trabzon Liman 27,86 -1,21 -13,26 Trabzonspor Sportif 3,42 1,79 40,16 Trend GMYO 6,51 -0,76 -48,21 TSKB GMYO 3,33 -1,19 -31,00 Tuğçelik 11,83 0,68 46,41 Tukaş 6,72 -1,03 -30,65 Turcas Petrol 3,66 0,27 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık 10,60 -2,21 Turkcell 16,01 0,50 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 16,70 -0,89 18,69 Tüpraş 102,90 -0,29 -4,72 Türk Hava Yolları 12,61 -0,32 -2,32 Türk İlaç Serum 15,07 0,67 Türk Prysmian Kablo 13,73 1,03 13,82 Türk Telekom 7,20 -0,28 -11,02 Türk Traktör 164,20 -1,62 -3,62 Türker Proje Gayrimenkul 145,20 0,76 28,61 Türkiye Sigorta 5,10 4,08 -17,45 Ufuk Yatırım 20,40 2,51 52,24 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 -2,27 1,42 Ulusoy Elektrik 53,80 0,37 4,77 Ulusoy Un Sanayi 5,20 -0,57 2,19 Umpaş Holding 1,29 2,38 -50,57 Uşak Seramik 1,83 0,00 -21,79 Utopya Turizm 22,12 -3,41 -42,99 Uzertaş Boya 32,08 -0,12 -43,32 Ülker Bisküvi 19,21 -0,72 -13,92 Ünlü Yatırım Holding 4,85 -1,02 Vakıf Fin. Kir. 8,43 -1,06 147,36 Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -0,78 -13,32 Vakıflar Bankası 3,53 -0,84 -25,05 Vakko Tekstil 10,32 -0,58 64,69 Vanet Gıda 5,78 -0,17 -25,23 VBT Yazılım 22,16 -1,51 Verusa Holding 51,90 2,57 15,13 Verusaturk Girisim 23,08 -1,11 76,88 Vestel 28,92 -0,82 48,10 Vestel Beyaz Eşya 48,02 -0,46 28,47 Viking Kağıt 7,16 -4,28 -20,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 -1,16 -14,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,66 -3,60 -9,76 Yataş 13,79 -3,23 -4,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,56 -0,84 -19,09 Yeni Gimat GMYO 13,82 -0,58 19,22 Yeo Teknoloji 29,28 9,99 Yeşil GMYO 1,03 3,00 -25,36 Yeşil Yapı 1,27 5,83 -30,98 Yeşil Yatırım Holding 2,26 1,35 -47,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.790,30 0,00 -30,83 Yonga Mobilya 21,50 0,56 -27,83 Yükselen Çelik 5,17 -1,52 -1,18 Yünsa 10,50 -1,13 -24,41 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 0,61 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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