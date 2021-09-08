Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.600,00
|-24,44
|İş Bankası (C)
|5,53
|-1,43
|-18,59
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,02
|-0,66
|-21,76
|İş Girişim
|8,28
|-0,60
|-56,31
|İş GMYO
|1,84
|-0,54
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|14,51
|-1,09
|-12,58
|İş Yat. Ort.
|2,77
|-1,07
|-17,64
|İşbir Holding
|82,30
|-7,53
|53,32
|Işık Plastik
|35,92
|-2,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,47
|-1,34
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,34
|-0,38
|1,89
|İzmir Demir Çelik
|2,61
|-0,76
|-21,14
|İzmir Fırça
|7,35
|1,10
|32,19
|Jantsa Jant Sanayi
|68,20
|-1,73
|64,54
|Kafein Yazılım
|23,88
|-1,24
|11,90
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,23
|-2,00
|Kaplamin
|23,80
|-1,49
|-29,59
|Kardemir (A)
|6,48
|-1,52
|8,91
|Kardemir (B)
|6,43
|-2,13
|22,01
|Kardemir (D)
|7,33
|-1,61
|26,82
|Karel Elektronik
|9,08
|-1,20
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,79
|-0,52
|16,62
|Karsu Tekstil
|9,45
|-3,18
|10,53
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,51
|-1,23
|Kartonsan
|50,00
|-1,67
|-47,19
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|-2,00
|-15,14
|Kent Gıda
|195,00
|0,00
|-45,16
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|-0,22
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,08
|-1,23
|22,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,81
|-1,63
|-27,89
|Kızılbük GYO
|23,08
|-0,43
|Klimasan Klima
|10,50
|-0,19
|24,44
|Koç Holding
|22,38
|-1,84
|9,42
|Konfrut Gıda
|17,48
|-0,79
|3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,95
|-2,60
|154,03
|Konya Çimento
|885,50
|-1,72
|-21,64
|Koray GMYO
|6,71
|-0,15
|50,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|-1,71
|55,24
|Koza Altın
|103,30
|-0,10
|6,83
|Koza Madencilik
|15,78
|-0,06
|1,87
|Körfez GMYO
|4,95
|-1,39
|-14,66
|Kristal Kola
|1,43
|-1,38
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|34,66
|-0,97
|-5,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|191,50
|-3,43
|21,74
|Kuyas Yatırım
|2,79
|6,90
|21,30
|Kütahya Porselen
|57,55
|0,26
|14,07
|Kütahya Şeker Fabrikası
|79,45
|9,97
|Lider Faktoring
|3,04
|-1,94
|-10,85
|Link Bilgisayar
|29,64
|-2,24
|-6,19
|Logo Yazılım
|41,92
|-0,14
|34,62
|Lokman Hekim Sağlık
|10,13
|-1,07
|41,32
|Lüks Kadife
|46,54
|-1,61
|61,53
|Makina Takım
|3,06
|-1,61
|-10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|16,49
|-2,43
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|-1,42
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|177,00
|-1,45
|59,32
|Marshall
|227,10
|-0,61
|-25,95
|Martı GMYO
|1,11
|-0,89
|-56,53
|Martı Otel
|2,12
|-1,40
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,30
|-1,45
|Mavi Giyim
|55,40
|-1,51
|7,35
|Mazhar Zorlu Holding
|35,36
|-1,39
|12,33
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,04
|-2,10
|Mega Polietilen
|5,53
|-1,95
|-27,81
|Menderes Tekstil
|2,27
|-2,16
|-26,54
|Mercan Kimya
|10,19
|-0,49
|Merit Turizm
|16,00
|0,00
|54,45
|Merko Gıda
|4,89
|-1,21
|-43,40
|Metemtur Yatırım
|3,59
|-1,91
|-55,60
|Metro Holding
|1,48
|-0,67
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|-0,71
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-2,13
|-21,03
|Migros Ticaret
|34,00
|-1,45
|-20,56
|Milpa
|4,00
|0,00
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,57
|-1,51
|-2,97
|MLP Sağlık
|25,86
|-1,90
|30,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|0,00
|34,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,26
|-0,95
|-38,73
|Mondi Tire Kutsan
|8,98
|0,22
|18,16
|Nasmed Egepol
|6,75
|-5,20
|Naturel Enerji
|37,50
|-1,37
|5,61
|Naturelgaz
|7,81
|-0,76
|Net Holding
|4,68
|-2,30
|36,44
|Netaş Telekom.
|17,71
|-0,78
|-36,93
|Niğbaş Niğde Beton
|10,75
|-2,09
|-79,33
|Nuh Çimento
|35,68
|-2,19
|-25,71
|Nurol GMYO
|16,80
|-0,71
|130,45
|Odaş Elektrik
|1,48
|-1,99
|-49,37
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,89
|-4,01
|Orge Enerji Elektrik
|6,29
|-1,41
|36,37
|Orma Orman Mahsulleri
|29,90
|3,82
|103,12
|Osmanlı Menkul
|25,38
|-1,32
|-17,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-0,87
|-16,84
|Otokar
|311,20
|-1,36
|2,27
|Oyak Çimento
|6,77
|-1,31
|-22,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|-0,72
|0,12
|Oyak Yatırım Menkul
|23,56
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,41
|1,69
|14,86
|Özak GMYO
|4,78
|-1,04
|-6,27
|Özbal Çelik Boru
|14,76
|3,29
|125,34
|Özderici GMYO
|1,58
|-2,47
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,30
|-1,35
|-18,89
|Pamel Elektrik
|43,90
|-0,90
|105,91
|Panora GMYO
|6,88
|-0,58
|15,38
|Papilon Savunma
|14,24
|-1,79
|-37,37
|Park Elek.Madencilik
|4,77
|-1,24
|-11,17
|Parsan
|26,60
|-1,19
|9,47
|Pegasus
|69,85
|-0,43
|-6,37
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,21
|2,56
|-36,44
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|88,15
|2,50
|Pera GMYO
|1,48
|-1,33
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,26
|0,83
|32,36
|Petkim
|6,04
|-0,17
|21,29
|Petrokent Turizm
|2.020,70
|0,38
|122,94
|Pınar Et ve Un
|16,85
|-2,03
|-23,00
|Pınar Su
|7,89
|0,13
|6,19
|Pınar Süt
|17,06
|-1,39
|-24,35
|Plastikkart
|20,08
|-0,59
|38,96
|Polisan Holding
|2,77
|-1,77
|-27,95
|Politeknik Metal
|353,00
|0,86
|-12,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|-0,95
|-23,72
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,05
|0,00
|-43,30
|QNB Finansbank
|39,90
|0,00
|-43,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,40
|-0,40
|Ral Yatırım Holding
|4,01
|0,75
|-9,68
|Ray Sigorta
|9,85
|0,61
|-36,25
|Reysaş GMYO
|2,83
|-2,41
|-12,70
|Reysaş Lojistik
|4,14
|0,98
|-19,98
|Rhea Girişim
|2,13
|-1,39
|-42,74
|Rodrigo Tekstil
|15,17
|-1,43
|10,65
|Royal Halı
|3,55
|0,57
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|26,16
|7,04
|-13,61
|Sabancı Holding
|10,01
|-1,57
|-9,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,29
|-2,36
|-23,81
|Sanel Mühendislik
|5,20
|0,00
|52,05
|Sanifoam Sünger
|20,90
|-0,38
|53,68
|Sanko Pazarlama
|9,82
|-0,71
|5,96
|Saray Matbaacılık
|4,43
|-0,23
|-49,49
|Sarkuysan
|13,18
|-2,87
|51,54
|Sasa Polyester
|27,30
|-0,80
|82,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,86
|-1,04
|168,63
|Sekuro Plastik
|20,80
|-1,33
|49,00
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|-0,66
|-32,25
|Selçuk Gıda
|7,33
|2,52
|47,19
|Selva Gıda Sanayi
|7,90
|3,27
|Senkron Güvenlik
|26,50
|0,00
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|12,20
|-8,13
|-23,75
|Servet GMYO
|74,85
|-1,64
|-4,53
|Seyitler Kimya
|20,60
|-0,96
|53,01
|Silverline Endüstri
|5,57
|-1,24
|-35,23
|Sinpaş GMYO
|4,32
|0,23
|3,35
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-2,28
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,76
|-4,73
|-9,78
|Söktaş
|2,78
|-1,42
|-14,48
|Sönmez Filament
|36,00
|-1,21
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|13,66
|-4,87
|-43,08
|Sumaş Suni Tahta
|102,50
|2,55
|100,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,37
|-1,65
|-16,09
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|8,63
|0,12
|20,54
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|-1,99
|-1,44
|T. Halk Bankası
|4,72
|-0,63
|-15,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,08
|-0,10
|-35,35
|T.S.K.B.
|1,34
|-1,47
|-23,27
|T.Tuborg
|17,25
|-0,12
|-2,71
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|4,26
|127,73
|Tat Gıda
|8,75
|-0,68
|-24,32
|TAV Havalimanları
|23,34
|-1,02
|9,58
|Taze Kuru Gıda
|209,10
|1,06
|-3,33
|Tek-Art Turizm
|1,39
|-0,71
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,50
|-1,16
|-11,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,60
|-0,75
|-23,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,36
|-0,90
|24,87
|TGS Dış Ticaret
|20,82
|6,33
|63,81
|Tofaş Oto. Fab.
|43,98
|-0,27
|42,28
|Torunlar GMYO
|4,10
|0,24
|5,13
|Trabzon Liman
|27,86
|-1,21
|-13,26
|Trabzonspor Sportif
|3,42
|1,79
|40,16
|Trend GMYO
|6,51
|-0,76
|-48,21
|TSKB GMYO
|3,33
|-1,19
|-31,00
|Tuğçelik
|11,83
|0,68
|46,41
|Tukaş
|6,72
|-1,03
|-30,65
|Turcas Petrol
|3,66
|0,27
|-24,54
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,60
|-2,21
|Turkcell
|16,01
|0,50
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,70
|-0,89
|18,69
|Tüpraş
|102,90
|-0,29
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,61
|-0,32
|-2,32
|Türk İlaç Serum
|15,07
|0,67
|Türk Prysmian Kablo
|13,73
|1,03
|13,82
|Türk Telekom
|7,20
|-0,28
|-11,02
|Türk Traktör
|164,20
|-1,62
|-3,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,20
|0,76
|28,61
|Türkiye Sigorta
|5,10
|4,08
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|20,40
|2,51
|52,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|-2,27
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|53,80
|0,37
|4,77
|Ulusoy Un Sanayi
|5,20
|-0,57
|2,19
|Umpaş Holding
|1,29
|2,38
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,83
|0,00
|-21,79
|Utopya Turizm
|22,12
|-3,41
|-42,99
|Uzertaş Boya
|32,08
|-0,12
|-43,32
|Ülker Bisküvi
|19,21
|-0,72
|-13,92
|Ünlü Yatırım Holding
|4,85
|-1,02
|Vakıf Fin. Kir.
|8,43
|-1,06
|147,36
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,97
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-0,78
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-0,84
|-25,05
|Vakko Tekstil
|10,32
|-0,58
|64,69
|Vanet Gıda
|5,78
|-0,17
|-25,23
|VBT Yazılım
|22,16
|-1,51
|Verusa Holding
|51,90
|2,57
|15,13
|Verusaturk Girisim
|23,08
|-1,11
|76,88
|Vestel
|28,92
|-0,82
|48,10
|Vestel Beyaz Eşya
|48,02
|-0,46
|28,47
|Viking Kağıt
|7,16
|-4,28
|-20,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|-1,16
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,66
|-3,60
|-9,76
|Yataş
|13,79
|-3,23
|-4,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,56
|-0,84
|-19,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,82
|-0,58
|19,22
|Yeo Teknoloji
|29,28
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,03
|3,00
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,27
|5,83
|-30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|2,26
|1,35
|-47,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.790,30
|0,00
|-30,83
|Yonga Mobilya
|21,50
|0,56
|-27,83
|Yükselen Çelik
|5,17
|-1,52
|-1,18
|Yünsa
|10,50
|-1,13
|-24,41
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,61
|-34,36
(Son)
Kaynak: AA
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