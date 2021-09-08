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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.600,00

-24,44
İş Bankası (C)5,53-1,43-18,59
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,02-0,66-21,76
İş Girişim8,28-0,60-56,31
İş GMYO1,84-0,54-27,56
İş Y. Men. Değ.14,51-1,09-12,58
İş Yat. Ort.2,77-1,07-17,64
İşbir Holding82,30-7,5353,32
Işık Plastik35,92-2,66

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,47-1,34-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,34-0,381,89
İzmir Demir Çelik2,61-0,76-21,14
İzmir Fırça7,351,1032,19
Jantsa Jant Sanayi68,20-1,7364,54
Kafein Yazılım23,88-1,2411,90
Kalekim Kimyevi Maddeler12,23-2,00

Kaplamin23,80-1,49-29,59
Kardemir (A)6,48-1,528,91
Kardemir (B)6,43-2,1322,01
Kardemir (D)7,33-1,6126,82
Karel Elektronik9,08-1,2035,03
Karsan Otomotiv3,79-0,5216,62
Karsu Tekstil9,45-3,1810,53
Kartal Yenilenebilir Enerji14,51-1,23

Kartonsan50,00-1,67-47,19
Katmerciler Ekipman1,47-2,00-15,14
Kent Gıda195,000,00-45,16
Kerevitaş Gıda4,56-0,22-30,70
Kervan Gıda16,08-1,2322,74
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,81-1,63-27,89
Kızılbük GYO23,08-0,43

Klimasan Klima10,50-0,1924,44
Koç Holding22,38-1,849,42
Konfrut Gıda17,48-0,793,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,95-2,60154,03
Konya Çimento885,50-1,72-21,64
Koray GMYO6,71-0,1550,79
Kordsa Teknik Tekstil24,14-1,7155,24
Koza Altın103,30-0,106,83
Koza Madencilik15,78-0,061,87
Körfez GMYO4,95-1,39-14,66
Kristal Kola1,43-1,38-53,19
Kron Telekomünikasyon34,66-0,97-5,92
Kuştur Kuşadası Turizm191,50-3,4321,74
Kuyas Yatırım2,796,9021,30
Kütahya Porselen57,550,2614,07
Kütahya Şeker Fabrikası79,459,97

Lider Faktoring3,04-1,94-10,85
Link Bilgisayar29,64-2,24-6,19
Logo Yazılım41,92-0,1434,62
Lokman Hekim Sağlık10,13-1,0741,32
Lüks Kadife46,54-1,6161,53
Makina Takım3,06-1,61-10,26
Manas Enerji Yönetimi16,49-2,43

Marka Yatırım Holding4,87-1,42-24,26
Marmaris Altınyunus177,00-1,4559,32
Marshall227,10-0,61-25,95
Martı GMYO1,11-0,89-56,53
Martı Otel2,12-1,40-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım35,30-1,45

Mavi Giyim55,40-1,517,35
Mazhar Zorlu Holding35,36-1,3912,33
Meditera Tıbbi Malzeme40,04-2,10

Mega Polietilen5,53-1,95-27,81
Menderes Tekstil2,27-2,16-26,54
Mercan Kimya10,19-0,49

Merit Turizm16,000,0054,45
Merko Gıda4,89-1,21-43,40
Metemtur Yatırım3,59-1,91-55,60
Metro Holding1,48-0,67-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,81-0,71-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-2,13-21,03
Migros Ticaret34,00-1,45-20,56
Milpa4,000,00-13,04
Mistral GMYO4,57-1,51-2,97
MLP Sağlık25,86-1,9030,15
MMC San. ve Tic. Yat.6,200,0034,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,26-0,95-38,73
Mondi Tire Kutsan8,980,2218,16
Nasmed Egepol6,75-5,20

Naturel Enerji37,50-1,375,61
Naturelgaz7,81-0,76

Net Holding4,68-2,3036,44
Netaş Telekom.17,71-0,78-36,93
Niğbaş Niğde Beton10,75-2,09-79,33
Nuh Çimento35,68-2,19-25,71
Nurol GMYO16,80-0,71130,45
Odaş Elektrik1,48-1,99-49,37
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,89-4,01

Orge Enerji Elektrik6,29-1,4136,37
Orma Orman Mahsulleri29,903,82103,12
Osmanlı Menkul25,38-1,32-17,71
Ostim Endüstriyel Yat2,29-0,87-16,84
Otokar311,20-1,362,27
Oyak Çimento6,77-1,31-22,89
Oyak Yat. Ort.6,91-0,720,12
Oyak Yatırım Menkul23,560,17

Oylum Sınai Yatırımlar5,411,6914,86
Özak GMYO4,78-1,04-6,27
Özbal Çelik Boru14,763,29125,34
Özderici GMYO1,58-2,47-28,83
Özerden Plastik7,30-1,35-18,89
Pamel Elektrik43,90-0,90105,91
Panora GMYO6,88-0,5815,38
Papilon Savunma14,24-1,79-37,37
Park Elek.Madencilik4,77-1,24-11,17
Parsan26,60-1,199,47
Pegasus69,85-0,43-6,37
Peker GMYO0,980,00-58,11
Penguen Gıda3,212,56-36,44
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım88,152,50

Pera GMYO1,48-1,33-15,51
Pergamon Dış Ticaret24,260,8332,36
Petkim6,04-0,1721,29
Petrokent Turizm2.020,700,38122,94
Pınar Et ve Un16,85-2,03-23,00
Pınar Su7,890,136,19
Pınar Süt17,06-1,39-24,35
Plastikkart20,08-0,5938,96
Polisan Holding2,77-1,77-27,95
Politeknik Metal353,000,86-12,99
Prizma Press Matbaacılık4,18-0,95-23,72
QNB Finans Fin. Kir.71,050,00-43,30
QNB Finansbank39,900,00-43,28
QUA Granite Hayal Yapı12,40-0,40

Ral Yatırım Holding4,010,75-9,68
Ray Sigorta9,850,61-36,25
Reysaş GMYO2,83-2,41-12,70
Reysaş Lojistik4,140,98-19,98
Rhea Girişim2,13-1,39-42,74
Rodrigo Tekstil15,17-1,4310,65
Royal Halı3,550,573,20
RTA Laboratuvarları26,167,04-13,61
Sabancı Holding10,01-1,57-9,21
Safkar Ege Soğutmacılık8,29-2,36-23,81
Sanel Mühendislik5,200,0052,05
Sanifoam Sünger20,90-0,3853,68
Sanko Pazarlama9,82-0,715,96
Saray Matbaacılık4,43-0,23-49,49
Sarkuysan13,18-2,8751,54
Sasa Polyester27,30-0,8082,19
Say Yenilenebilir Enerji22,86-1,04168,63
Sekuro Plastik20,80-1,3349,00
Selçuk Ecza Deposu9,10-0,66-32,25
Selçuk Gıda7,332,5247,19
Selva Gıda Sanayi7,903,27

Senkron Güvenlik26,500,000,91
Serve Film Prodüksiyon12,20-8,13-23,75
Servet GMYO74,85-1,64-4,53
Seyitler Kimya20,60-0,9653,01
Silverline Endüstri5,57-1,24-35,23
Sinpaş GMYO4,320,233,35
Smartiks Yazılım5,58-2,28-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii23,76-4,73-9,78
Söktaş2,78-1,42-14,48
Sönmez Filament36,00-1,21-48,72
Sönmez Pamuklu13,66-4,87-43,08
Sumaş Suni Tahta102,502,55100,94
Şeker Fin. Kir.5,37-1,65-16,09
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam8,630,1220,54
Şok Marketler Ticaret12,30-1,99-1,44
T. Halk Bankası4,72-0,63-15,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,08-0,10-35,35
T.S.K.B.1,34-1,47-23,27
T.Tuborg17,25-0,12-2,71
Taç Tarım Ürünleri23,984,26127,73
Tat Gıda8,75-0,68-24,32
TAV Havalimanları23,34-1,029,58
Taze Kuru Gıda209,101,06-3,33
Tek-Art Turizm1,39-0,71-31,19
Tekfen Holding14,50-1,16-11,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,60-0,75-23,79
Temapol Polimer Plastik14,36-0,9024,87
TGS Dış Ticaret20,826,3363,81
Tofaş Oto. Fab.43,98-0,2742,28
Torunlar GMYO4,100,245,13
Trabzon Liman27,86-1,21-13,26
Trabzonspor Sportif3,421,7940,16
Trend GMYO6,51-0,76-48,21
TSKB GMYO3,33-1,19-31,00
Tuğçelik11,830,6846,41
Tukaş6,72-1,03-30,65
Turcas Petrol3,660,27-24,54
Tureks Turizm Taşımacılık10,60-2,21

Turkcell16,010,504,66
Tümosan Motor ve Traktör16,70-0,8918,69
Tüpraş102,90-0,29-4,72
Türk Hava Yolları12,61-0,32-2,32
Türk İlaç Serum15,070,67

Türk Prysmian Kablo13,731,0313,82
Türk Telekom7,20-0,28-11,02
Türk Traktör164,20-1,62-3,62
Türker Proje Gayrimenkul145,200,7628,61
Türkiye Sigorta5,104,08-17,45
Ufuk Yatırım20,402,5152,24
Ulaşlar Turizm Yat.4,30-2,271,42
Ulusoy Elektrik53,800,374,77
Ulusoy Un Sanayi5,20-0,572,19
Umpaş Holding1,292,38-50,57
Uşak Seramik1,830,00-21,79
Utopya Turizm22,12-3,41-42,99
Uzertaş Boya32,08-0,12-43,32
Ülker Bisküvi19,21-0,72-13,92
Ünlü Yatırım Holding4,85-1,02

Vakıf Fin. Kir.8,43-1,06147,36
Vakıf GMYO1,49-1,97-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,38-0,78-13,32
Vakıflar Bankası3,53-0,84-25,05
Vakko Tekstil10,32-0,5864,69
Vanet Gıda5,78-0,17-25,23
VBT Yazılım22,16-1,51

Verusa Holding51,902,5715,13
Verusaturk Girisim23,08-1,1176,88
Vestel28,92-0,8248,10
Vestel Beyaz Eşya48,02-0,4628,47
Viking Kağıt7,16-4,28-20,44
Yapı ve Kredi Bank.2,56-1,16-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,66-3,60-9,76
Yataş13,79-3,23-4,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,56-0,84-19,09
Yeni Gimat GMYO13,82-0,5819,22
Yeo Teknoloji29,289,99

Yeşil GMYO1,033,00-25,36
Yeşil Yapı1,275,83-30,98
Yeşil Yatırım Holding2,261,35-47,15
Yibitaş İnşaat Malzeme10.790,300,00-30,83
Yonga Mobilya21,500,56-27,83
Yükselen Çelik5,17-1,52-1,18
Yünsa10,50-1,13-24,41
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,660,61-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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