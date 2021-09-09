Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.300,00 1,34 -22,72 İş Bankası (C) 5,48 0,37 -19,32 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 8,19 -0,12 -56,78 İş GMYO 1,82 0,00 -28,35 İş Y. Men. Değ. 14,19 -0,14 -14,50 İş Yat. Ort. 2,76 0,73 -17,93 İşbir Holding 80,00 -0,12 49,04 Işık Plastik 35,66 -0,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,46 0,69 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,22 0,61 1,22 İzmir Demir Çelik 2,59 0,78 -21,74 İzmir Fırça 7,26 1,54 30,58 Jantsa Jant Sanayi 68,15 0,52 64,42 Kafein Yazılım 23,96 1,53 12,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,20 0,66 Kaplamin 23,68 1,81 -29,94 Kardemir (A) 6,52 1,56 9,58 Kardemir (B) 6,50 1,40 23,34 Kardemir (D) 7,26 0,00 25,61 Karel Elektronik 9,04 0,67 34,44 Karsan Otomotiv 3,75 0,27 15,38 Karsu Tekstil 9,23 -0,43 7,95 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,80 2,00 Kartonsan 49,98 0,52 -47,21 Katmerciler Ekipman 1,45 0,69 -16,30 Kent Gıda 190,00 0,00 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,55 0,44 -30,85 Kervan Gıda 15,97 0,44 21,90 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,84 1,66 -26,69 Kızılbük GYO 23,20 0,87 Klimasan Klima 10,40 0,68 23,26 Koç Holding 22,04 -0,63 7,76 Konfrut Gıda 16,86 -0,82 -0,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,85 3,18 195,97 Konya Çimento 893,00 1,00 -20,97 Koray GMYO 6,86 1,63 54,16 Kordsa Teknik Tekstil 23,84 1,02 53,31 Koza Altın 101,70 0,39 5,17 Koza Madencilik 15,53 0,19 0,26 Körfez GMYO 4,99 0,81 -13,97 Kristal Kola 1,43 0,00 -53,19 Kron Telekomünikasyon 34,26 0,76 -7,00 Kuştur Kuşadası Turizm 187,70 -2,09 19,33 Kuyas Yatırım 2,70 1,89 17,39 Kütahya Porselen 57,80 0,52 14,57 Kütahya Şeker Fabrikası 87,35 9,94 Lider Faktoring 3,36 7,01 -1,47 Link Bilgisayar 29,20 0,00 -7,58 Logo Yazılım 41,68 0,77 33,85 Lokman Hekim Sağlık 10,13 0,90 41,32 Lüks Kadife 46,02 -0,30 59,72 Makina Takım 3,04 0,66 -10,85 Manas Enerji Yönetimi 16,53 1,22 Marka Yatırım Holding 4,91 1,45 -23,64 Marmaris Altınyunus 176,10 0,51 58,51 Marshall 231,00 2,76 -24,68 Martı GMYO 1,11 0,91 -56,53 Martı Otel 2,11 -0,47 -0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 35,32 1,49 Mavi Giyim 56,05 -0,80 8,60 Mazhar Zorlu Holding 35,10 -0,06 11,50 Meditera Tıbbi Malzeme 41,34 5,57 Mega Polietilen 5,51 0,92 -28,07 Menderes Tekstil 2,25 1,35 -27,18 Mercan Kimya 10,25 0,89 Merit Turizm 15,80 -0,44 52,52 Merko Gıda 4,94 0,82 -42,82 Metemtur Yatırım 3,54 0,28 -56,22 Metro Holding 1,48 0,68 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,76 -0,72 -4,50 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 1,09 -20,60 Migros Ticaret 33,84 0,12 -20,93 Milpa 3,97 0,51 -13,70 Mistral GMYO 4,46 0,22 -5,31 MLP Sağlık 25,62 0,08 28,94 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 -2,33 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,16 0,56 -39,58 Mondi Tire Kutsan 8,84 0,91 16,32 Nasmed Egepol 6,77 5,29 Naturel Enerji 37,60 1,29 5,89 Naturelgaz 7,79 1,04 Net Holding 4,59 0,22 33,82 Netaş Telekom. 17,42 0,69 -37,96 Niğbaş Niğde Beton 10,84 0,84 -79,15 Nuh Çimento 35,04 0,06 -27,04 Nurol GMYO 16,83 0,24 130,86 Odaş Elektrik 1,46 0,69 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,33 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,27 0,80 35,93 Orma Orman Mahsulleri 29,00 0,97 97,01 Osmanlı Menkul 25,14 0,24 -18,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,00 -16,48 Otokar 317,50 0,79 4,34 Oyak Çimento 6,74 -0,15 -23,23 Oyak Yat. Ort. 6,90 0,00 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 23,52 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 5,54 9,92 17,62 Özak GMYO 4,80 1,69 -5,88 Özbal Çelik Boru 15,68 3,29 139,39 Özderici GMYO 1,58 1,94 -28,83 Özerden Plastik 7,36 0,00 -18,22 Pamel Elektrik 44,16 0,45 107,13 Panora GMYO 6,79 0,15 13,87 Papilon Savunma 14,18 0,85 -37,64 Park Elek.Madencilik 4,73 0,21 -11,92 Parsan 26,52 1,07 9,14 Pegasus 69,80 -0,36 -6,43 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 3,25 2,20 -35,64 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 97,90 6,53 Pera GMYO 1,48 2,07 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,40 0,09 27,67 Petkim 6,08 0,50 22,09 Petrokent Turizm 1.949,00 -0,68 115,03 Pınar Et ve Un 16,91 1,14 -22,73 Pınar Su 7,92 -1,61 6,59 Pınar Süt 17,00 0,89 -24,61 Plastikkart 19,94 1,06 37,99 Polisan Holding 2,75 0,73 -28,47 Politeknik Metal 356,30 1,80 -12,18 Prizma Press Matbaacılık 4,23 2,17 -22,81 QNB Finans Fin. Kir. 71,35 1,21 -43,06 QNB Finansbank 38,52 -1,18 -45,25 QUA Granite Hayal Yapı 12,59 1,86 Ral Yatırım Holding 4,05 0,50 -8,78 Ray Sigorta 9,88 5,11 -36,05 Reysaş GMYO 2,88 1,41 -11,16 Reysaş Lojistik 4,18 1,46 -19,21 Rhea Girişim 2,02 -0,49 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,24 0,53 11,16 Royal Halı 3,44 -1,43 0,00 RTA Laboratuvarları 25,00 -1,73 -17,44 Sabancı Holding 9,86 -1,00 -10,57 Safkar Ege Soğutmacılık 8,20 -0,12 -24,63 Sanel Mühendislik 5,23 0,38 52,92 Sanifoam Sünger 21,40 2,98 57,35 Sanko Pazarlama 9,83 0,20 6,07 Saray Matbaacılık 4,40 0,46 -49,83 Sarkuysan 13,00 0,70 49,47 Sasa Polyester 27,22 0,22 81,65 Say Yenilenebilir Enerji 23,06 0,96 170,98 Sekuro Plastik 20,74 1,07 48,57 Selçuk Ecza Deposu 9,13 0,66 -32,03 Selçuk Gıda 7,36 -0,14 47,79 Selva Gıda Sanayi 8,84 5,11 Senkron Güvenlik 25,12 0,08 -4,34 Serve Film Prodüksiyon 13,84 -2,54 -13,50 Servet GMYO 71,85 -1,17 -8,35 Seyitler Kimya 20,78 2,47 54,34 Silverline Endüstri 5,47 0,55 -36,40 Sinpaş GMYO 4,25 -1,16 1,67 Smartiks Yazılım 6,01 8,09 -32,17 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 1,01 -8,87 Söktaş 2,81 3,69 -13,56 Sönmez Filament 35,98 -1,59 -48,75 Sönmez Pamuklu 13,98 0,00 -41,75 Sumaş Suni Tahta 99,90 0,00 95,84 Şeker Fin. Kir. 5,32 0,57 -16,88 Şekerbank 1,03 -0,96 -31,79 Şişe Cam 8,58 -0,12 19,84 Şok Marketler Ticaret 12,28 0,33 -1,60 T. Halk Bankası 4,77 2,14 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,80 0,00 -36,25 T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99 T.Tuborg 17,00 0,00 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 25,36 6,02 140,84 Tat Gıda 8,77 0,57 -24,14 TAV Havalimanları 23,20 -0,43 8,92 Taze Kuru Gıda 206,20 0,88 -4,67 Tek-Art Turizm 1,38 0,73 -31,68 Tekfen Holding 14,39 0,49 -12,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 2,15 -23,21 Temapol Polimer Plastik 14,24 0,92 23,83 TGS Dış Ticaret 19,69 -1,55 54,92 Tofaş Oto. Fab. 44,38 0,32 43,57 Torunlar GMYO 4,04 1,51 3,59 Trabzon Liman 27,74 -0,07 -13,64 Trabzonspor Sportif 3,41 0,29 39,75 Trend GMYO 6,57 1,55 -47,73 TSKB GMYO 3,34 1,83 -30,80 Tuğçelik 11,85 1,02 46,66 Tukaş 6,71 0,75 -30,75 Turcas Petrol 3,61 -0,28 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık 10,59 3,02 Turkcell 16,02 0,50 4,73 Tümosan Motor ve Traktör 16,69 1,21 18,62 Tüpraş 102,40 0,29 -5,19 Türk Hava Yolları 12,45 0,24 -3,56 Türk İlaç Serum 14,85 1,02 Türk Prysmian Kablo 13,60 2,56 12,75 Türk Telekom 7,20 -0,28 -11,02 Türk Traktör 164,00 1,17 -3,74 Türker Proje Gayrimenkul 146,60 2,66 29,85 Türkiye Sigorta 5,10 1,39 -17,45 Ufuk Yatırım 19,61 1,29 46,34 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 2,09 3,77 Ulusoy Elektrik 53,20 0,66 3,60 Ulusoy Un Sanayi 5,29 0,76 3,96 Umpaş Holding 1,23 -2,38 -52,87 Uşak Seramik 1,81 2,84 -22,65 Utopya Turizm 22,00 -2,14 -43,30 Uzertaş Boya 31,52 1,22 -44,31 Ülker Bisküvi 19,09 0,00 -14,46 Ünlü Yatırım Holding 4,84 0,41 Vakıf Fin. Kir. 8,36 0,60 145,31 Vakıf GMYO 1,49 2,05 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,40 0,31 -13,04 Vakıflar Bankası 3,52 0,57 -25,27 Vakko Tekstil 10,38 2,06 65,64 Vanet Gıda 5,76 1,05 -25,49 VBT Yazılım 21,94 1,29 Verusa Holding 48,92 -1,25 8,52 Verusaturk Girisim 22,32 0,09 71,06 Vestel 28,72 -0,21 47,07 Vestel Beyaz Eşya 47,54 -0,13 27,19 Viking Kağıt 6,84 -0,29 -24,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 0,00 -15,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,12 -2,23 -5,72 Yataş 14,26 1,06 -1,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,60 2,56 -18,18 Yeni Gimat GMYO 14,15 0,71 22,07 Yeo Teknoloji 32,20 9,97 Yeşil GMYO 1,02 0,99 -26,09 Yeşil Yapı 1,24 0,81 -32,61 Yeşil Yatırım Holding 2,19 -0,45 -48,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.600,00 0,00 -32,05 Yonga Mobilya 21,02 -1,04 -29,44 Yükselen Çelik 5,20 1,56 -0,61 Yünsa 10,50 0,77 -24,41 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,67 0,60 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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