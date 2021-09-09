Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.300,00
|1,34
|-22,72
|İş Bankası (C)
|5,48
|0,37
|-19,32
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|8,19
|-0,12
|-56,78
|İş GMYO
|1,82
|0,00
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,19
|-0,14
|-14,50
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,73
|-17,93
|İşbir Holding
|80,00
|-0,12
|49,04
|Işık Plastik
|35,66
|-0,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,46
|0,69
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,22
|0,61
|1,22
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|0,78
|-21,74
|İzmir Fırça
|7,26
|1,54
|30,58
|Jantsa Jant Sanayi
|68,15
|0,52
|64,42
|Kafein Yazılım
|23,96
|1,53
|12,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,20
|0,66
|Kaplamin
|23,68
|1,81
|-29,94
|Kardemir (A)
|6,52
|1,56
|9,58
|Kardemir (B)
|6,50
|1,40
|23,34
|Kardemir (D)
|7,26
|0,00
|25,61
|Karel Elektronik
|9,04
|0,67
|34,44
|Karsan Otomotiv
|3,75
|0,27
|15,38
|Karsu Tekstil
|9,23
|-0,43
|7,95
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,80
|2,00
|Kartonsan
|49,98
|0,52
|-47,21
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|0,69
|-16,30
|Kent Gıda
|190,00
|0,00
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,44
|-30,85
|Kervan Gıda
|15,97
|0,44
|21,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,84
|1,66
|-26,69
|Kızılbük GYO
|23,20
|0,87
|Klimasan Klima
|10,40
|0,68
|23,26
|Koç Holding
|22,04
|-0,63
|7,76
|Konfrut Gıda
|16,86
|-0,82
|-0,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,85
|3,18
|195,97
|Konya Çimento
|893,00
|1,00
|-20,97
|Koray GMYO
|6,86
|1,63
|54,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,84
|1,02
|53,31
|Koza Altın
|101,70
|0,39
|5,17
|Koza Madencilik
|15,53
|0,19
|0,26
|Körfez GMYO
|4,99
|0,81
|-13,97
|Kristal Kola
|1,43
|0,00
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|34,26
|0,76
|-7,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|187,70
|-2,09
|19,33
|Kuyas Yatırım
|2,70
|1,89
|17,39
|Kütahya Porselen
|57,80
|0,52
|14,57
|Kütahya Şeker Fabrikası
|87,35
|9,94
|Lider Faktoring
|3,36
|7,01
|-1,47
|Link Bilgisayar
|29,20
|0,00
|-7,58
|Logo Yazılım
|41,68
|0,77
|33,85
|Lokman Hekim Sağlık
|10,13
|0,90
|41,32
|Lüks Kadife
|46,02
|-0,30
|59,72
|Makina Takım
|3,04
|0,66
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|16,53
|1,22
|Marka Yatırım Holding
|4,91
|1,45
|-23,64
|Marmaris Altınyunus
|176,10
|0,51
|58,51
|Marshall
|231,00
|2,76
|-24,68
|Martı GMYO
|1,11
|0,91
|-56,53
|Martı Otel
|2,11
|-0,47
|-0,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,32
|1,49
|Mavi Giyim
|56,05
|-0,80
|8,60
|Mazhar Zorlu Holding
|35,10
|-0,06
|11,50
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,34
|5,57
|Mega Polietilen
|5,51
|0,92
|-28,07
|Menderes Tekstil
|2,25
|1,35
|-27,18
|Mercan Kimya
|10,25
|0,89
|Merit Turizm
|15,80
|-0,44
|52,52
|Merko Gıda
|4,94
|0,82
|-42,82
|Metemtur Yatırım
|3,54
|0,28
|-56,22
|Metro Holding
|1,48
|0,68
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|-0,72
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|1,09
|-20,60
|Migros Ticaret
|33,84
|0,12
|-20,93
|Milpa
|3,97
|0,51
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,46
|0,22
|-5,31
|MLP Sağlık
|25,62
|0,08
|28,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|-2,33
|27,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,16
|0,56
|-39,58
|Mondi Tire Kutsan
|8,84
|0,91
|16,32
|Nasmed Egepol
|6,77
|5,29
|Naturel Enerji
|37,60
|1,29
|5,89
|Naturelgaz
|7,79
|1,04
|Net Holding
|4,59
|0,22
|33,82
|Netaş Telekom.
|17,42
|0,69
|-37,96
|Niğbaş Niğde Beton
|10,84
|0,84
|-79,15
|Nuh Çimento
|35,04
|0,06
|-27,04
|Nurol GMYO
|16,83
|0,24
|130,86
|Odaş Elektrik
|1,46
|0,69
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,33
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,27
|0,80
|35,93
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|0,97
|97,01
|Osmanlı Menkul
|25,14
|0,24
|-18,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,00
|-16,48
|Otokar
|317,50
|0,79
|4,34
|Oyak Çimento
|6,74
|-0,15
|-23,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|0,00
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|23,52
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,54
|9,92
|17,62
|Özak GMYO
|4,80
|1,69
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|15,68
|3,29
|139,39
|Özderici GMYO
|1,58
|1,94
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,36
|0,00
|-18,22
|Pamel Elektrik
|44,16
|0,45
|107,13
|Panora GMYO
|6,79
|0,15
|13,87
|Papilon Savunma
|14,18
|0,85
|-37,64
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,21
|-11,92
|Parsan
|26,52
|1,07
|9,14
|Pegasus
|69,80
|-0,36
|-6,43
|Peker GMYO
|0,98
|2,08
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,25
|2,20
|-35,64
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|97,90
|6,53
|Pera GMYO
|1,48
|2,07
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,40
|0,09
|27,67
|Petkim
|6,08
|0,50
|22,09
|Petrokent Turizm
|1.949,00
|-0,68
|115,03
|Pınar Et ve Un
|16,91
|1,14
|-22,73
|Pınar Su
|7,92
|-1,61
|6,59
|Pınar Süt
|17,00
|0,89
|-24,61
|Plastikkart
|19,94
|1,06
|37,99
|Polisan Holding
|2,75
|0,73
|-28,47
|Politeknik Metal
|356,30
|1,80
|-12,18
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|2,17
|-22,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,35
|1,21
|-43,06
|QNB Finansbank
|38,52
|-1,18
|-45,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,59
|1,86
|Ral Yatırım Holding
|4,05
|0,50
|-8,78
|Ray Sigorta
|9,88
|5,11
|-36,05
|Reysaş GMYO
|2,88
|1,41
|-11,16
|Reysaş Lojistik
|4,18
|1,46
|-19,21
|Rhea Girişim
|2,02
|-0,49
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,24
|0,53
|11,16
|Royal Halı
|3,44
|-1,43
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|25,00
|-1,73
|-17,44
|Sabancı Holding
|9,86
|-1,00
|-10,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,20
|-0,12
|-24,63
|Sanel Mühendislik
|5,23
|0,38
|52,92
|Sanifoam Sünger
|21,40
|2,98
|57,35
|Sanko Pazarlama
|9,83
|0,20
|6,07
|Saray Matbaacılık
|4,40
|0,46
|-49,83
|Sarkuysan
|13,00
|0,70
|49,47
|Sasa Polyester
|27,22
|0,22
|81,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,06
|0,96
|170,98
|Sekuro Plastik
|20,74
|1,07
|48,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,13
|0,66
|-32,03
|Selçuk Gıda
|7,36
|-0,14
|47,79
|Selva Gıda Sanayi
|8,84
|5,11
|Senkron Güvenlik
|25,12
|0,08
|-4,34
|Serve Film Prodüksiyon
|13,84
|-2,54
|-13,50
|Servet GMYO
|71,85
|-1,17
|-8,35
|Seyitler Kimya
|20,78
|2,47
|54,34
|Silverline Endüstri
|5,47
|0,55
|-36,40
|Sinpaş GMYO
|4,25
|-1,16
|1,67
|Smartiks Yazılım
|6,01
|8,09
|-32,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|1,01
|-8,87
|Söktaş
|2,81
|3,69
|-13,56
|Sönmez Filament
|35,98
|-1,59
|-48,75
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|0,00
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|99,90
|0,00
|95,84
|Şeker Fin. Kir.
|5,32
|0,57
|-16,88
|Şekerbank
|1,03
|-0,96
|-31,79
|Şişe Cam
|8,58
|-0,12
|19,84
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|0,33
|-1,60
|T. Halk Bankası
|4,77
|2,14
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,80
|0,00
|-36,25
|T.S.K.B.
|1,31
|0,00
|-24,99
|T.Tuborg
|17,00
|0,00
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|25,36
|6,02
|140,84
|Tat Gıda
|8,77
|0,57
|-24,14
|TAV Havalimanları
|23,20
|-0,43
|8,92
|Taze Kuru Gıda
|206,20
|0,88
|-4,67
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,73
|-31,68
|Tekfen Holding
|14,39
|0,49
|-12,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|2,15
|-23,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|0,92
|23,83
|TGS Dış Ticaret
|19,69
|-1,55
|54,92
|Tofaş Oto. Fab.
|44,38
|0,32
|43,57
|Torunlar GMYO
|4,04
|1,51
|3,59
|Trabzon Liman
|27,74
|-0,07
|-13,64
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|0,29
|39,75
|Trend GMYO
|6,57
|1,55
|-47,73
|TSKB GMYO
|3,34
|1,83
|-30,80
|Tuğçelik
|11,85
|1,02
|46,66
|Tukaş
|6,71
|0,75
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,61
|-0,28
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,59
|3,02
|Turkcell
|16,02
|0,50
|4,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,69
|1,21
|18,62
|Tüpraş
|102,40
|0,29
|-5,19
|Türk Hava Yolları
|12,45
|0,24
|-3,56
|Türk İlaç Serum
|14,85
|1,02
|Türk Prysmian Kablo
|13,60
|2,56
|12,75
|Türk Telekom
|7,20
|-0,28
|-11,02
|Türk Traktör
|164,00
|1,17
|-3,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,60
|2,66
|29,85
|Türkiye Sigorta
|5,10
|1,39
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|19,61
|1,29
|46,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|2,09
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|53,20
|0,66
|3,60
|Ulusoy Un Sanayi
|5,29
|0,76
|3,96
|Umpaş Holding
|1,23
|-2,38
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,81
|2,84
|-22,65
|Utopya Turizm
|22,00
|-2,14
|-43,30
|Uzertaş Boya
|31,52
|1,22
|-44,31
|Ülker Bisküvi
|19,09
|0,00
|-14,46
|Ünlü Yatırım Holding
|4,84
|0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|8,36
|0,60
|145,31
|Vakıf GMYO
|1,49
|2,05
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|0,31
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,57
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,38
|2,06
|65,64
|Vanet Gıda
|5,76
|1,05
|-25,49
|VBT Yazılım
|21,94
|1,29
|Verusa Holding
|48,92
|-1,25
|8,52
|Verusaturk Girisim
|22,32
|0,09
|71,06
|Vestel
|28,72
|-0,21
|47,07
|Vestel Beyaz Eşya
|47,54
|-0,13
|27,19
|Viking Kağıt
|6,84
|-0,29
|-24,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|0,00
|-15,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,12
|-2,23
|-5,72
|Yataş
|14,26
|1,06
|-1,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,60
|2,56
|-18,18
|Yeni Gimat GMYO
|14,15
|0,71
|22,07
|Yeo Teknoloji
|32,20
|9,97
|Yeşil GMYO
|1,02
|0,99
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,24
|0,81
|-32,61
|Yeşil Yatırım Holding
|2,19
|-0,45
|-48,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.600,00
|0,00
|-32,05
|Yonga Mobilya
|21,02
|-1,04
|-29,44
|Yükselen Çelik
|5,20
|1,56
|-0,61
|Yünsa
|10,50
|0,77
|-24,41
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
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