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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.09.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.300,001,34-22,72
İş Bankası (C)5,480,37-19,32
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim8,19-0,12-56,78
İş GMYO1,820,00-28,35
İş Y. Men. Değ.14,19-0,14-14,50
İş Yat. Ort.2,760,73-17,93
İşbir Holding80,00-0,1249,04
Işık Plastik35,66-0,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,460,69-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,220,611,22
İzmir Demir Çelik2,590,78-21,74
İzmir Fırça7,261,5430,58
Jantsa Jant Sanayi68,150,5264,42
Kafein Yazılım23,961,5312,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,200,66

Kaplamin23,681,81-29,94
Kardemir (A)6,521,569,58
Kardemir (B)6,501,4023,34
Kardemir (D)7,260,0025,61
Karel Elektronik9,040,6734,44
Karsan Otomotiv3,750,2715,38
Karsu Tekstil9,23-0,437,95
Kartal Yenilenebilir Enerji14,802,00

Kartonsan49,980,52-47,21
Katmerciler Ekipman1,450,69-16,30
Kent Gıda190,000,00-46,57
Kerevitaş Gıda4,550,44-30,85
Kervan Gıda15,970,4421,90
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,841,66-26,69
Kızılbük GYO23,200,87

Klimasan Klima10,400,6823,26
Koç Holding22,04-0,637,76
Konfrut Gıda16,86-0,82-0,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,853,18195,97
Konya Çimento893,001,00-20,97
Koray GMYO6,861,6354,16
Kordsa Teknik Tekstil23,841,0253,31
Koza Altın101,700,395,17
Koza Madencilik15,530,190,26
Körfez GMYO4,990,81-13,97
Kristal Kola1,430,00-53,19
Kron Telekomünikasyon34,260,76-7,00
Kuştur Kuşadası Turizm187,70-2,0919,33
Kuyas Yatırım2,701,8917,39
Kütahya Porselen57,800,5214,57
Kütahya Şeker Fabrikası87,359,94

Lider Faktoring3,367,01-1,47
Link Bilgisayar29,200,00-7,58
Logo Yazılım41,680,7733,85
Lokman Hekim Sağlık10,130,9041,32
Lüks Kadife46,02-0,3059,72
Makina Takım3,040,66-10,85
Manas Enerji Yönetimi16,531,22

Marka Yatırım Holding4,911,45-23,64
Marmaris Altınyunus176,100,5158,51
Marshall231,002,76-24,68
Martı GMYO1,110,91-56,53
Martı Otel2,11-0,47-0,94
Matriks Bilgi Dağıtım35,321,49

Mavi Giyim56,05-0,808,60
Mazhar Zorlu Holding35,10-0,0611,50
Meditera Tıbbi Malzeme41,345,57

Mega Polietilen5,510,92-28,07
Menderes Tekstil2,251,35-27,18
Mercan Kimya10,250,89

Merit Turizm15,80-0,4452,52
Merko Gıda4,940,82-42,82
Metemtur Yatırım3,540,28-56,22
Metro Holding1,480,68-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,76-0,72-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,851,09-20,60
Migros Ticaret33,840,12-20,93
Milpa3,970,51-13,70
Mistral GMYO4,460,22-5,31
MLP Sağlık25,620,0828,94
MMC San. ve Tic. Yat.5,86-2,3327,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,160,56-39,58
Mondi Tire Kutsan8,840,9116,32
Nasmed Egepol6,775,29

Naturel Enerji37,601,295,89
Naturelgaz7,791,04

Net Holding4,590,2233,82
Netaş Telekom.17,420,69-37,96
Niğbaş Niğde Beton10,840,84-79,15
Nuh Çimento35,040,06-27,04
Nurol GMYO16,830,24130,86
Odaş Elektrik1,460,69-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,339,98

Orge Enerji Elektrik6,270,8035,93
Orma Orman Mahsulleri29,000,9797,01
Osmanlı Menkul25,140,24-18,48
Ostim Endüstriyel Yat2,300,00-16,48
Otokar317,500,794,34
Oyak Çimento6,74-0,15-23,23
Oyak Yat. Ort.6,900,00-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,520,00

Oylum Sınai Yatırımlar5,549,9217,62
Özak GMYO4,801,69-5,88
Özbal Çelik Boru15,683,29139,39
Özderici GMYO1,581,94-28,83
Özerden Plastik7,360,00-18,22
Pamel Elektrik44,160,45107,13
Panora GMYO6,790,1513,87
Papilon Savunma14,180,85-37,64
Park Elek.Madencilik4,730,21-11,92
Parsan26,521,079,14
Pegasus69,80-0,36-6,43
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda3,252,20-35,64
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım97,906,53

Pera GMYO1,482,07-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,400,0927,67
Petkim6,080,5022,09
Petrokent Turizm1.949,00-0,68115,03
Pınar Et ve Un16,911,14-22,73
Pınar Su7,92-1,616,59
Pınar Süt17,000,89-24,61
Plastikkart19,941,0637,99
Polisan Holding2,750,73-28,47
Politeknik Metal356,301,80-12,18
Prizma Press Matbaacılık4,232,17-22,81
QNB Finans Fin. Kir.71,351,21-43,06
QNB Finansbank38,52-1,18-45,25
QUA Granite Hayal Yapı12,591,86

Ral Yatırım Holding4,050,50-8,78
Ray Sigorta9,885,11-36,05
Reysaş GMYO2,881,41-11,16
Reysaş Lojistik4,181,46-19,21
Rhea Girişim2,02-0,49-45,70
Rodrigo Tekstil15,240,5311,16
Royal Halı3,44-1,430,00
RTA Laboratuvarları25,00-1,73-17,44
Sabancı Holding9,86-1,00-10,57
Safkar Ege Soğutmacılık8,20-0,12-24,63
Sanel Mühendislik5,230,3852,92
Sanifoam Sünger21,402,9857,35
Sanko Pazarlama9,830,206,07
Saray Matbaacılık4,400,46-49,83
Sarkuysan13,000,7049,47
Sasa Polyester27,220,2281,65
Say Yenilenebilir Enerji23,060,96170,98
Sekuro Plastik20,741,0748,57
Selçuk Ecza Deposu9,130,66-32,03
Selçuk Gıda7,36-0,1447,79
Selva Gıda Sanayi8,845,11

Senkron Güvenlik25,120,08-4,34
Serve Film Prodüksiyon13,84-2,54-13,50
Servet GMYO71,85-1,17-8,35
Seyitler Kimya20,782,4754,34
Silverline Endüstri5,470,55-36,40
Sinpaş GMYO4,25-1,161,67
Smartiks Yazılım6,018,09-32,17
Sodaş Sodyum Sanayii24,001,01-8,87
Söktaş2,813,69-13,56
Sönmez Filament35,98-1,59-48,75
Sönmez Pamuklu13,980,00-41,75
Sumaş Suni Tahta99,900,0095,84
Şeker Fin. Kir.5,320,57-16,88
Şekerbank1,03-0,96-31,79
Şişe Cam8,58-0,1219,84
Şok Marketler Ticaret12,280,33-1,60
T. Halk Bankası4,772,14-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,800,00-36,25
T.S.K.B.1,310,00-24,99
T.Tuborg17,000,00-4,12
Taç Tarım Ürünleri25,366,02140,84
Tat Gıda8,770,57-24,14
TAV Havalimanları23,20-0,438,92
Taze Kuru Gıda206,200,88-4,67
Tek-Art Turizm1,380,73-31,68
Tekfen Holding14,390,49-12,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,652,15-23,21
Temapol Polimer Plastik14,240,9223,83
TGS Dış Ticaret19,69-1,5554,92
Tofaş Oto. Fab.44,380,3243,57
Torunlar GMYO4,041,513,59
Trabzon Liman27,74-0,07-13,64
Trabzonspor Sportif3,410,2939,75
Trend GMYO6,571,55-47,73
TSKB GMYO3,341,83-30,80
Tuğçelik11,851,0246,66
Tukaş6,710,75-30,75
Turcas Petrol3,61-0,28-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık10,593,02

Turkcell16,020,504,73
Tümosan Motor ve Traktör16,691,2118,62
Tüpraş102,400,29-5,19
Türk Hava Yolları12,450,24-3,56
Türk İlaç Serum14,851,02

Türk Prysmian Kablo13,602,5612,75
Türk Telekom7,20-0,28-11,02
Türk Traktör164,001,17-3,74
Türker Proje Gayrimenkul146,602,6629,85
Türkiye Sigorta5,101,39-17,45
Ufuk Yatırım19,611,2946,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,402,093,77
Ulusoy Elektrik53,200,663,60
Ulusoy Un Sanayi5,290,763,96
Umpaş Holding1,23-2,38-52,87
Uşak Seramik1,812,84-22,65
Utopya Turizm22,00-2,14-43,30
Uzertaş Boya31,521,22-44,31
Ülker Bisküvi19,090,00-14,46
Ünlü Yatırım Holding4,840,41

Vakıf Fin. Kir.8,360,60145,31
Vakıf GMYO1,492,05-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,400,31-13,04
Vakıflar Bankası3,520,57-25,27
Vakko Tekstil10,382,0665,64
Vanet Gıda5,761,05-25,49
VBT Yazılım21,941,29

Verusa Holding48,92-1,258,52
Verusaturk Girisim22,320,0971,06
Vestel28,72-0,2147,07
Vestel Beyaz Eşya47,54-0,1327,19
Viking Kağıt6,84-0,29-24,00
Yapı ve Kredi Bank.2,530,00-15,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,12-2,23-5,72
Yataş14,261,06-1,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,602,56-18,18
Yeni Gimat GMYO14,150,7122,07
Yeo Teknoloji32,209,97

Yeşil GMYO1,020,99-26,09
Yeşil Yapı1,240,81-32,61
Yeşil Yatırım Holding2,19-0,45-48,79
Yibitaş İnşaat Malzeme10.600,000,00-32,05
Yonga Mobilya21,02-1,04-29,44
Yükselen Çelik5,201,56-0,61
Yünsa10,500,77-24,41
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,670,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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