Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.599,00
|-21,98
|İş Bankası (C)
|5,50
|-0,72
|-19,03
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,00
|-21,76
|İş Girişim
|8,07
|-1,82
|-57,41
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,41
|0,70
|-13,18
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,00
|-18,23
|İşbir Holding
|83,70
|-1,53
|55,93
|Işık Plastik
|38,16
|3,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,46
|-0,68
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,07
|-0,33
|0,39
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|0,39
|-21,74
|İzmir Fırça
|7,18
|-0,55
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|67,70
|-0,15
|63,34
|Kafein Yazılım
|24,42
|2,18
|14,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,21
|0,00
|Kaplamin
|23,80
|0,08
|-29,59
|Kardemir (A)
|6,48
|-1,37
|8,91
|Kardemir (B)
|6,45
|-1,07
|22,39
|Kardemir (D)
|7,27
|-0,82
|25,78
|Karel Elektronik
|9,01
|-0,11
|33,99
|Karsan Otomotiv
|3,81
|1,06
|17,23
|Karsu Tekstil
|9,25
|-0,86
|8,19
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,15
|1,00
|Kartonsan
|49,98
|-0,24
|-47,21
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|0,00
|-14,56
|Kent Gıda
|206,90
|-1,00
|-41,82
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|-0,22
|-30,85
|Kervan Gıda
|16,11
|0,81
|22,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,86
|-1,06
|-25,90
|Kızılbük GYO
|24,02
|1,18
|Klimasan Klima
|10,41
|-0,19
|23,38
|Koç Holding
|22,56
|0,62
|10,30
|Konfrut Gıda
|16,98
|-0,41
|0,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,75
|1,42
|187,08
|Konya Çimento
|899,20
|0,65
|-20,42
|Koray GMYO
|7,01
|2,19
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,30
|0,58
|56,27
|Koza Altın
|101,80
|-0,39
|5,27
|Koza Madencilik
|15,68
|-0,32
|1,23
|Körfez GMYO
|4,97
|-0,40
|-14,31
|Kristal Kola
|1,41
|-1,40
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|36,32
|5,28
|-1,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|188,00
|-2,59
|19,52
|Kuyas Yatırım
|2,82
|4,44
|22,61
|Kütahya Porselen
|58,00
|0,78
|14,97
|Kütahya Şeker Fabrikası
|96,05
|9,96
|Lider Faktoring
|3,12
|-1,58
|-8,50
|Link Bilgisayar
|30,06
|1,55
|-4,86
|Logo Yazılım
|41,40
|0,24
|32,95
|Lokman Hekim Sağlık
|10,34
|0,58
|44,25
|Lüks Kadife
|46,34
|-0,52
|60,83
|Makina Takım
|3,07
|-0,32
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|16,90
|0,54
|Marka Yatırım Holding
|4,83
|-2,03
|-24,88
|Marmaris Altınyunus
|175,30
|-0,90
|57,79
|Marshall
|227,50
|-0,66
|-25,82
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|2,01
|-3,83
|-5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,48
|0,57
|Mavi Giyim
|57,30
|0,88
|11,03
|Mazhar Zorlu Holding
|35,56
|1,08
|12,96
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,20
|-1,01
|Mega Polietilen
|5,52
|-0,72
|-27,94
|Menderes Tekstil
|2,28
|1,33
|-26,21
|Mercan Kimya
|11,18
|2,01
|Merit Turizm
|16,26
|0,06
|56,96
|Merko Gıda
|5,24
|5,43
|-39,35
|Metemtur Yatırım
|3,58
|0,28
|-55,72
|Metro Holding
|1,47
|-0,68
|-29,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|0,00
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-0,54
|-21,03
|Migros Ticaret
|33,82
|-0,53
|-20,98
|Milpa
|3,99
|0,25
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,80
|2,35
|1,91
|MLP Sağlık
|26,96
|3,37
|35,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,91
|1,90
|28,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,23
|-0,41
|-38,99
|Mondi Tire Kutsan
|8,82
|-1,45
|16,05
|Nasmed Egepol
|6,97
|3,57
|Naturel Enerji
|37,38
|0,00
|5,27
|Naturelgaz
|7,78
|0,13
|Net Holding
|4,64
|1,31
|35,28
|Netaş Telekom.
|17,50
|0,00
|-37,68
|Niğbaş Niğde Beton
|10,80
|0,47
|-79,23
|Nuh Çimento
|35,12
|0,29
|-26,88
|Nurol GMYO
|17,98
|0,90
|146,64
|Odaş Elektrik
|1,48
|-0,67
|-49,37
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,76
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|-0,32
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|28,14
|-2,63
|91,17
|Osmanlı Menkul
|25,06
|-0,95
|-18,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,49
|-1,19
|-9,58
|Otokar
|325,00
|2,01
|6,81
|Oyak Çimento
|6,74
|-0,88
|-23,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|0,43
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|23,54
|0,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,24
|-5,42
|11,25
|Özak GMYO
|4,76
|-1,04
|-6,67
|Özbal Çelik Boru
|15,55
|2,03
|137,40
|Özderici GMYO
|1,58
|0,00
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,29
|-0,27
|-19,00
|Pamel Elektrik
|44,84
|1,17
|110,32
|Panora GMYO
|6,81
|0,89
|14,21
|Papilon Savunma
|14,20
|-0,77
|-37,55
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|0,21
|-11,73
|Parsan
|27,08
|1,35
|11,44
|Pegasus
|69,40
|-0,72
|-6,97
|Peker GMYO
|1,00
|1,01
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,22
|-1,23
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|111,10
|10,00
|Pera GMYO
|1,51
|0,67
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|23,30
|-0,43
|27,12
|Petkim
|6,10
|-0,49
|22,49
|Petrokent Turizm
|1.964,00
|0,60
|116,68
|Pınar Et ve Un
|16,96
|0,53
|-22,50
|Pınar Su
|8,17
|-2,97
|9,96
|Pınar Süt
|17,01
|0,47
|-24,57
|Plastikkart
|19,99
|0,20
|38,34
|Polisan Holding
|2,75
|-0,36
|-28,47
|Politeknik Metal
|366,30
|-1,66
|-9,72
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|-0,47
|-23,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,00
|-0,55
|-42,54
|QNB Finansbank
|38,78
|0,67
|-44,88
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,45
|-0,08
|Ral Yatırım Holding
|4,12
|1,48
|-7,21
|Ray Sigorta
|9,75
|0,31
|-36,89
|Reysaş GMYO
|2,88
|-0,69
|-11,16
|Reysaş Lojistik
|4,22
|-0,71
|-18,44
|Rhea Girişim
|2,04
|-0,49
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|15,24
|-0,46
|11,16
|Royal Halı
|3,40
|0,00
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,72
|0,16
|-18,36
|Sabancı Holding
|9,93
|0,00
|-9,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,10
|-0,49
|-25,55
|Sanel Mühendislik
|5,22
|0,38
|52,63
|Sanifoam Sünger
|24,20
|5,95
|77,94
|Sanko Pazarlama
|9,88
|-0,50
|6,61
|Saray Matbaacılık
|4,36
|-0,46
|-50,29
|Sarkuysan
|13,01
|0,39
|49,58
|Sasa Polyester
|27,34
|-0,87
|82,46
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,02
|0,44
|170,51
|Sekuro Plastik
|20,66
|0,19
|47,99
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|1,55
|-31,58
|Selçuk Gıda
|7,33
|-0,95
|47,19
|Selva Gıda Sanayi
|8,58
|-0,92
|Senkron Güvenlik
|27,56
|-0,14
|4,95
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|0,00
|-13,75
|Servet GMYO
|71,75
|-0,62
|-8,48
|Seyitler Kimya
|20,74
|0,10
|54,05
|Silverline Endüstri
|5,51
|0,18
|-35,93
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-0,69
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,86
|-3,30
|-33,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,50
|-1,92
|-3,17
|Söktaş
|2,82
|-1,05
|-13,25
|Sönmez Filament
|36,22
|-0,06
|-48,40
|Sönmez Pamuklu
|14,07
|0,36
|-41,38
|Sumaş Suni Tahta
|97,35
|0,36
|90,84
|Şeker Fin. Kir.
|5,31
|0,00
|-17,03
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,61
|-0,46
|20,26
|Şok Marketler Ticaret
|12,36
|-0,48
|-0,96
|T. Halk Bankası
|4,75
|-0,42
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,18
|6,01
|-31,81
|T.S.K.B.
|1,32
|0,76
|-24,42
|T.Tuborg
|17,05
|0,29
|-3,84
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|4,91
|151,66
|Tat Gıda
|8,82
|0,68
|-23,71
|TAV Havalimanları
|23,36
|-0,43
|9,67
|Taze Kuru Gıda
|204,80
|-0,10
|-5,32
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,00
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,43
|-0,21
|-12,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|-1,04
|-23,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,51
|1,82
|26,17
|TGS Dış Ticaret
|18,72
|-3,70
|47,29
|Tofaş Oto. Fab.
|47,50
|1,76
|53,67
|Torunlar GMYO
|3,98
|-0,25
|2,05
|Trabzon Liman
|27,80
|-0,50
|-13,45
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|-0,59
|38,93
|Trend GMYO
|6,67
|-1,91
|-46,94
|TSKB GMYO
|3,24
|-0,61
|-32,87
|Tuğçelik
|12,80
|7,38
|58,42
|Tukaş
|6,73
|0,15
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,63
|0,28
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,46
|-1,32
|Turkcell
|16,03
|-1,54
|4,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,82
|1,39
|19,55
|Tüpraş
|103,70
|-0,58
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|12,57
|-0,48
|-2,63
|Türk İlaç Serum
|14,98
|1,08
|Türk Prysmian Kablo
|13,98
|-0,71
|15,90
|Türk Telekom
|7,23
|-0,69
|-10,65
|Türk Traktör
|165,10
|-1,02
|-3,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,00
|0,48
|31,09
|Türkiye Sigorta
|5,11
|-0,58
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|20,98
|2,84
|56,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,38
|0,69
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|53,00
|0,09
|3,21
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|1,15
|4,16
|Umpaş Holding
|1,26
|2,44
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,81
|-0,55
|-22,65
|Utopya Turizm
|22,22
|1,00
|-42,73
|Uzertaş Boya
|31,32
|-0,51
|-44,66
|Ülker Bisküvi
|19,63
|2,77
|-12,04
|Ünlü Yatırım Holding
|4,88
|1,04
|Vakıf Fin. Kir.
|8,38
|-0,12
|145,89
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,97
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,37
|-0,31
|-13,45
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-0,57
|-25,69
|Vakko Tekstil
|10,26
|-0,29
|63,73
|Vanet Gıda
|5,78
|-0,52
|-25,23
|VBT Yazılım
|22,78
|-0,52
|Verusa Holding
|50,50
|1,49
|12,02
|Verusaturk Girisim
|22,36
|0,00
|71,36
|Vestel
|28,62
|-0,76
|46,56
|Vestel Beyaz Eşya
|47,70
|-0,38
|27,62
|Viking Kağıt
|6,77
|0,45
|-24,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|-0,39
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,22
|1,12
|-5,45
|Yataş
|14,29
|-1,79
|-1,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,58
|0,00
|-18,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,79
|1,30
|27,59
|Yeo Teknoloji
|35,42
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,02
|0,99
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,21
|-0,82
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,19
|-0,90
|-48,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.351,50
|-2,33
|-33,65
|Yonga Mobilya
|21,56
|0,75
|-27,62
|Yükselen Çelik
|5,20
|-0,19
|-0,61
|Yünsa
|10,80
|2,66
|-22,25
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,70
|-0,58
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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