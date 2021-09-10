Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.599,00 -21,98 İş Bankası (C) 5,50 -0,72 -19,03 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,02 1,00 -21,76 İş Girişim 8,07 -1,82 -57,41 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,41 0,70 -13,18 İş Yat. Ort. 2,75 0,00 -18,23 İşbir Holding 83,70 -1,53 55,93 Işık Plastik 38,16 3,41 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,46 -0,68 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,07 -0,33 0,39 İzmir Demir Çelik 2,59 0,39 -21,74 İzmir Fırça 7,18 -0,55 29,14 Jantsa Jant Sanayi 67,70 -0,15 63,34 Kafein Yazılım 24,42 2,18 14,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,21 0,00 Kaplamin 23,80 0,08 -29,59 Kardemir (A) 6,48 -1,37 8,91 Kardemir (B) 6,45 -1,07 22,39 Kardemir (D) 7,27 -0,82 25,78 Karel Elektronik 9,01 -0,11 33,99 Karsan Otomotiv 3,81 1,06 17,23 Karsu Tekstil 9,25 -0,86 8,19 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,15 1,00 Kartonsan 49,98 -0,24 -47,21 Katmerciler Ekipman 1,48 0,00 -14,56 Kent Gıda 206,90 -1,00 -41,82 Kerevitaş Gıda 4,55 -0,22 -30,85 Kervan Gıda 16,11 0,81 22,96 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,86 -1,06 -25,90 Kızılbük GYO 24,02 1,18 Klimasan Klima 10,41 -0,19 23,38 Koç Holding 22,56 0,62 10,30 Konfrut Gıda 16,98 -0,41 0,47 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,75 1,42 187,08 Konya Çimento 899,20 0,65 -20,42 Koray GMYO 7,01 2,19 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 24,30 0,58 56,27 Koza Altın 101,80 -0,39 5,27 Koza Madencilik 15,68 -0,32 1,23 Körfez GMYO 4,97 -0,40 -14,31 Kristal Kola 1,41 -1,40 -53,85 Kron Telekomünikasyon 36,32 5,28 -1,41 Kuştur Kuşadası Turizm 188,00 -2,59 19,52 Kuyas Yatırım 2,82 4,44 22,61 Kütahya Porselen 58,00 0,78 14,97 Kütahya Şeker Fabrikası 96,05 9,96 Lider Faktoring 3,12 -1,58 -8,50 Link Bilgisayar 30,06 1,55 -4,86 Logo Yazılım 41,40 0,24 32,95 Lokman Hekim Sağlık 10,34 0,58 44,25 Lüks Kadife 46,34 -0,52 60,83 Makina Takım 3,07 -0,32 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 16,90 0,54 Marka Yatırım Holding 4,83 -2,03 -24,88 Marmaris Altınyunus 175,30 -0,90 57,79 Marshall 227,50 -0,66 -25,82 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 2,01 -3,83 -5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 35,48 0,57 Mavi Giyim 57,30 0,88 11,03 Mazhar Zorlu Holding 35,56 1,08 12,96 Meditera Tıbbi Malzeme 39,20 -1,01 Mega Polietilen 5,52 -0,72 -27,94 Menderes Tekstil 2,28 1,33 -26,21 Mercan Kimya 11,18 2,01 Merit Turizm 16,26 0,06 56,96 Merko Gıda 5,24 5,43 -39,35 Metemtur Yatırım 3,58 0,28 -55,72 Metro Holding 1,47 -0,68 -29,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,76 0,00 -4,50 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -0,54 -21,03 Migros Ticaret 33,82 -0,53 -20,98 Milpa 3,99 0,25 -13,26 Mistral GMYO 4,80 2,35 1,91 MLP Sağlık 26,96 3,37 35,68 MMC San. ve Tic. Yat. 5,91 1,90 28,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,23 -0,41 -38,99 Mondi Tire Kutsan 8,82 -1,45 16,05 Nasmed Egepol 6,97 3,57 Naturel Enerji 37,38 0,00 5,27 Naturelgaz 7,78 0,13 Net Holding 4,64 1,31 35,28 Netaş Telekom. 17,50 0,00 -37,68 Niğbaş Niğde Beton 10,80 0,47 -79,23 Nuh Çimento 35,12 0,29 -26,88 Nurol GMYO 17,98 0,90 146,64 Odaş Elektrik 1,48 -0,67 -49,37 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,30 -0,32 36,59 Orma Orman Mahsulleri 28,14 -2,63 91,17 Osmanlı Menkul 25,06 -0,95 -18,74 Ostim Endüstriyel Yat 2,49 -1,19 -9,58 Otokar 325,00 2,01 6,81 Oyak Çimento 6,74 -0,88 -23,23 Oyak Yat. Ort. 6,95 0,43 0,69 Oyak Yatırım Menkul 23,54 0,26 Oylum Sınai Yatırımlar 5,24 -5,42 11,25 Özak GMYO 4,76 -1,04 -6,67 Özbal Çelik Boru 15,55 2,03 137,40 Özderici GMYO 1,58 0,00 -28,83 Özerden Plastik 7,29 -0,27 -19,00 Pamel Elektrik 44,84 1,17 110,32 Panora GMYO 6,81 0,89 14,21 Papilon Savunma 14,20 -0,77 -37,55 Park Elek.Madencilik 4,74 0,21 -11,73 Parsan 27,08 1,35 11,44 Pegasus 69,40 -0,72 -6,97 Peker GMYO 1,00 1,01 -57,25 Penguen Gıda 3,22 -1,23 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 111,10 10,00 Pera GMYO 1,51 0,67 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 23,30 -0,43 27,12 Petkim 6,10 -0,49 22,49 Petrokent Turizm 1.964,00 0,60 116,68 Pınar Et ve Un 16,96 0,53 -22,50 Pınar Su 8,17 -2,97 9,96 Pınar Süt 17,01 0,47 -24,57 Plastikkart 19,99 0,20 38,34 Polisan Holding 2,75 -0,36 -28,47 Politeknik Metal 366,30 -1,66 -9,72 Prizma Press Matbaacılık 4,20 -0,47 -23,36 QNB Finans Fin. Kir. 72,00 -0,55 -42,54 QNB Finansbank 38,78 0,67 -44,88 QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -0,08 Ral Yatırım Holding 4,12 1,48 -7,21 Ray Sigorta 9,75 0,31 -36,89 Reysaş GMYO 2,88 -0,69 -11,16 Reysaş Lojistik 4,22 -0,71 -18,44 Rhea Girişim 2,04 -0,49 -45,16 Rodrigo Tekstil 15,24 -0,46 11,16 Royal Halı 3,40 0,00 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,72 0,16 -18,36 Sabancı Holding 9,93 0,00 -9,94 Safkar Ege Soğutmacılık 8,10 -0,49 -25,55 Sanel Mühendislik 5,22 0,38 52,63 Sanifoam Sünger 24,20 5,95 77,94 Sanko Pazarlama 9,88 -0,50 6,61 Saray Matbaacılık 4,36 -0,46 -50,29 Sarkuysan 13,01 0,39 49,58 Sasa Polyester 27,34 -0,87 82,46 Say Yenilenebilir Enerji 23,02 0,44 170,51 Sekuro Plastik 20,66 0,19 47,99 Selçuk Ecza Deposu 9,19 1,55 -31,58 Selçuk Gıda 7,33 -0,95 47,19 Selva Gıda Sanayi 8,58 -0,92 Senkron Güvenlik 27,56 -0,14 4,95 Serve Film Prodüksiyon 13,80 0,00 -13,75 Servet GMYO 71,75 -0,62 -8,48 Seyitler Kimya 20,74 0,10 54,05 Silverline Endüstri 5,51 0,18 -35,93 Sinpaş GMYO 4,29 -0,69 2,63 Smartiks Yazılım 5,86 -3,30 -33,86 Sodaş Sodyum Sanayii 25,50 -1,92 -3,17 Söktaş 2,82 -1,05 -13,25 Sönmez Filament 36,22 -0,06 -48,40 Sönmez Pamuklu 14,07 0,36 -41,38 Sumaş Suni Tahta 97,35 0,36 90,84 Şeker Fin. Kir. 5,31 0,00 -17,03 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,61 -0,46 20,26 Şok Marketler Ticaret 12,36 -0,48 -0,96 T. Halk Bankası 4,75 -0,42 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,18 6,01 -31,81 T.S.K.B. 1,32 0,76 -24,42 T.Tuborg 17,05 0,29 -3,84 Taç Tarım Ürünleri 26,50 4,91 151,66 Tat Gıda 8,82 0,68 -23,71 TAV Havalimanları 23,36 -0,43 9,67 Taze Kuru Gıda 204,80 -0,10 -5,32 Tek-Art Turizm 1,39 0,00 -31,19 Tekfen Holding 14,43 -0,21 -12,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -1,04 -23,21 Temapol Polimer Plastik 14,51 1,82 26,17 TGS Dış Ticaret 18,72 -3,70 47,29 Tofaş Oto. Fab. 47,50 1,76 53,67 Torunlar GMYO 3,98 -0,25 2,05 Trabzon Liman 27,80 -0,50 -13,45 Trabzonspor Sportif 3,39 -0,59 38,93 Trend GMYO 6,67 -1,91 -46,94 TSKB GMYO 3,24 -0,61 -32,87 Tuğçelik 12,80 7,38 58,42 Tukaş 6,73 0,15 -30,55 Turcas Petrol 3,63 0,28 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık 10,46 -1,32 Turkcell 16,03 -1,54 4,79 Tümosan Motor ve Traktör 16,82 1,39 19,55 Tüpraş 103,70 -0,58 -3,98 Türk Hava Yolları 12,57 -0,48 -2,63 Türk İlaç Serum 14,98 1,08 Türk Prysmian Kablo 13,98 -0,71 15,90 Türk Telekom 7,23 -0,69 -10,65 Türk Traktör 165,10 -1,02 -3,09 Türker Proje Gayrimenkul 148,00 0,48 31,09 Türkiye Sigorta 5,11 -0,58 -17,29 Ufuk Yatırım 20,98 2,84 56,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,38 0,69 3,30 Ulusoy Elektrik 53,00 0,09 3,21 Ulusoy Un Sanayi 5,30 1,15 4,16 Umpaş Holding 1,26 2,44 -51,72 Uşak Seramik 1,81 -0,55 -22,65 Utopya Turizm 22,22 1,00 -42,73 Uzertaş Boya 31,32 -0,51 -44,66 Ülker Bisküvi 19,63 2,77 -12,04 Ünlü Yatırım Holding 4,88 1,04 Vakıf Fin. Kir. 8,38 -0,12 145,89 Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,37 -0,31 -13,45 Vakıflar Bankası 3,50 -0,57 -25,69 Vakko Tekstil 10,26 -0,29 63,73 Vanet Gıda 5,78 -0,52 -25,23 VBT Yazılım 22,78 -0,52 Verusa Holding 50,50 1,49 12,02 Verusaturk Girisim 22,36 0,00 71,36 Vestel 28,62 -0,76 46,56 Vestel Beyaz Eşya 47,70 -0,38 27,62 Viking Kağıt 6,77 0,45 -24,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -0,39 -14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,22 1,12 -5,45 Yataş 14,29 -1,79 -1,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,58 0,00 -18,64 Yeni Gimat GMYO 14,79 1,30 27,59 Yeo Teknoloji 35,42 10,00 Yeşil GMYO 1,02 0,99 -26,09 Yeşil Yapı 1,21 -0,82 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,19 -0,90 -48,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.351,50 -2,33 -33,65 Yonga Mobilya 21,56 0,75 -27,62 Yükselen Çelik 5,20 -0,19 -0,61 Yünsa 10,80 2,66 -22,25 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,70 -0,58 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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