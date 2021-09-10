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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

10.09.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.599,00

-21,98
İş Bankası (C)5,50-0,72-19,03
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,021,00-21,76
İş Girişim8,07-1,82-57,41
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.14,410,70-13,18
İş Yat. Ort.2,750,00-18,23
İşbir Holding83,70-1,5355,93
Işık Plastik38,163,41

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,46-0,68-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,07-0,330,39
İzmir Demir Çelik2,590,39-21,74
İzmir Fırça7,18-0,5529,14
Jantsa Jant Sanayi67,70-0,1563,34
Kafein Yazılım24,422,1814,43
Kalekim Kimyevi Maddeler12,210,00

Kaplamin23,800,08-29,59
Kardemir (A)6,48-1,378,91
Kardemir (B)6,45-1,0722,39
Kardemir (D)7,27-0,8225,78
Karel Elektronik9,01-0,1133,99
Karsan Otomotiv3,811,0617,23
Karsu Tekstil9,25-0,868,19
Kartal Yenilenebilir Enerji15,151,00

Kartonsan49,98-0,24-47,21
Katmerciler Ekipman1,480,00-14,56
Kent Gıda206,90-1,00-41,82
Kerevitaş Gıda4,55-0,22-30,85
Kervan Gıda16,110,8122,96
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,86-1,06-25,90
Kızılbük GYO24,021,18

Klimasan Klima10,41-0,1923,38
Koç Holding22,560,6210,30
Konfrut Gıda16,98-0,410,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,751,42187,08
Konya Çimento899,200,65-20,42
Koray GMYO7,012,1957,53
Kordsa Teknik Tekstil24,300,5856,27
Koza Altın101,80-0,395,27
Koza Madencilik15,68-0,321,23
Körfez GMYO4,97-0,40-14,31
Kristal Kola1,41-1,40-53,85
Kron Telekomünikasyon36,325,28-1,41
Kuştur Kuşadası Turizm188,00-2,5919,52
Kuyas Yatırım2,824,4422,61
Kütahya Porselen58,000,7814,97
Kütahya Şeker Fabrikası96,059,96

Lider Faktoring3,12-1,58-8,50
Link Bilgisayar30,061,55-4,86
Logo Yazılım41,400,2432,95
Lokman Hekim Sağlık10,340,5844,25
Lüks Kadife46,34-0,5260,83
Makina Takım3,07-0,32-9,97
Manas Enerji Yönetimi16,900,54

Marka Yatırım Holding4,83-2,03-24,88
Marmaris Altınyunus175,30-0,9057,79
Marshall227,50-0,66-25,82
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel2,01-3,83-5,63
Matriks Bilgi Dağıtım35,480,57

Mavi Giyim57,300,8811,03
Mazhar Zorlu Holding35,561,0812,96
Meditera Tıbbi Malzeme39,20-1,01

Mega Polietilen5,52-0,72-27,94
Menderes Tekstil2,281,33-26,21
Mercan Kimya11,182,01

Merit Turizm16,260,0656,96
Merko Gıda5,245,43-39,35
Metemtur Yatırım3,580,28-55,72
Metro Holding1,47-0,68-29,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,760,00-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-0,54-21,03
Migros Ticaret33,82-0,53-20,98
Milpa3,990,25-13,26
Mistral GMYO4,802,351,91
MLP Sağlık26,963,3735,68
MMC San. ve Tic. Yat.5,911,9028,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,23-0,41-38,99
Mondi Tire Kutsan8,82-1,4516,05
Nasmed Egepol6,973,57

Naturel Enerji37,380,005,27
Naturelgaz7,780,13

Net Holding4,641,3135,28
Netaş Telekom.17,500,00-37,68
Niğbaş Niğde Beton10,800,47-79,23
Nuh Çimento35,120,29-26,88
Nurol GMYO17,980,90146,64
Odaş Elektrik1,48-0,67-49,37
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,769,98

Orge Enerji Elektrik6,30-0,3236,59
Orma Orman Mahsulleri28,14-2,6391,17
Osmanlı Menkul25,06-0,95-18,74
Ostim Endüstriyel Yat2,49-1,19-9,58
Otokar325,002,016,81
Oyak Çimento6,74-0,88-23,23
Oyak Yat. Ort.6,950,430,69
Oyak Yatırım Menkul23,540,26

Oylum Sınai Yatırımlar5,24-5,4211,25
Özak GMYO4,76-1,04-6,67
Özbal Çelik Boru15,552,03137,40
Özderici GMYO1,580,00-28,83
Özerden Plastik7,29-0,27-19,00
Pamel Elektrik44,841,17110,32
Panora GMYO6,810,8914,21
Papilon Savunma14,20-0,77-37,55
Park Elek.Madencilik4,740,21-11,73
Parsan27,081,3511,44
Pegasus69,40-0,72-6,97
Peker GMYO1,001,01-57,25
Penguen Gıda3,22-1,23-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım111,1010,00

Pera GMYO1,510,67-13,80
Pergamon Dış Ticaret23,30-0,4327,12
Petkim6,10-0,4922,49
Petrokent Turizm1.964,000,60116,68
Pınar Et ve Un16,960,53-22,50
Pınar Su8,17-2,979,96
Pınar Süt17,010,47-24,57
Plastikkart19,990,2038,34
Polisan Holding2,75-0,36-28,47
Politeknik Metal366,30-1,66-9,72
Prizma Press Matbaacılık4,20-0,47-23,36
QNB Finans Fin. Kir.72,00-0,55-42,54
QNB Finansbank38,780,67-44,88
QUA Granite Hayal Yapı12,45-0,08

Ral Yatırım Holding4,121,48-7,21
Ray Sigorta9,750,31-36,89
Reysaş GMYO2,88-0,69-11,16
Reysaş Lojistik4,22-0,71-18,44
Rhea Girişim2,04-0,49-45,16
Rodrigo Tekstil15,24-0,4611,16
Royal Halı3,400,00-1,16
RTA Laboratuvarları24,720,16-18,36
Sabancı Holding9,930,00-9,94
Safkar Ege Soğutmacılık8,10-0,49-25,55
Sanel Mühendislik5,220,3852,63
Sanifoam Sünger24,205,9577,94
Sanko Pazarlama9,88-0,506,61
Saray Matbaacılık4,36-0,46-50,29
Sarkuysan13,010,3949,58
Sasa Polyester27,34-0,8782,46
Say Yenilenebilir Enerji23,020,44170,51
Sekuro Plastik20,660,1947,99
Selçuk Ecza Deposu9,191,55-31,58
Selçuk Gıda7,33-0,9547,19
Selva Gıda Sanayi8,58-0,92

Senkron Güvenlik27,56-0,144,95
Serve Film Prodüksiyon13,800,00-13,75
Servet GMYO71,75-0,62-8,48
Seyitler Kimya20,740,1054,05
Silverline Endüstri5,510,18-35,93
Sinpaş GMYO4,29-0,692,63
Smartiks Yazılım5,86-3,30-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii25,50-1,92-3,17
Söktaş2,82-1,05-13,25
Sönmez Filament36,22-0,06-48,40
Sönmez Pamuklu14,070,36-41,38
Sumaş Suni Tahta97,350,3690,84
Şeker Fin. Kir.5,310,00-17,03
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,61-0,4620,26
Şok Marketler Ticaret12,36-0,48-0,96
T. Halk Bankası4,75-0,42-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,186,01-31,81
T.S.K.B.1,320,76-24,42
T.Tuborg17,050,29-3,84
Taç Tarım Ürünleri26,504,91151,66
Tat Gıda8,820,68-23,71
TAV Havalimanları23,36-0,439,67
Taze Kuru Gıda204,80-0,10-5,32
Tek-Art Turizm1,390,00-31,19
Tekfen Holding14,43-0,21-12,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-1,04-23,21
Temapol Polimer Plastik14,511,8226,17
TGS Dış Ticaret18,72-3,7047,29
Tofaş Oto. Fab.47,501,7653,67
Torunlar GMYO3,98-0,252,05
Trabzon Liman27,80-0,50-13,45
Trabzonspor Sportif3,39-0,5938,93
Trend GMYO6,67-1,91-46,94
TSKB GMYO3,24-0,61-32,87
Tuğçelik12,807,3858,42
Tukaş6,730,15-30,55
Turcas Petrol3,630,28-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık10,46-1,32

Turkcell16,03-1,544,79
Tümosan Motor ve Traktör16,821,3919,55
Tüpraş103,70-0,58-3,98
Türk Hava Yolları12,57-0,48-2,63
Türk İlaç Serum14,981,08

Türk Prysmian Kablo13,98-0,7115,90
Türk Telekom7,23-0,69-10,65
Türk Traktör165,10-1,02-3,09
Türker Proje Gayrimenkul148,000,4831,09
Türkiye Sigorta5,11-0,58-17,29
Ufuk Yatırım20,982,8456,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,380,693,30
Ulusoy Elektrik53,000,093,21
Ulusoy Un Sanayi5,301,154,16
Umpaş Holding1,262,44-51,72
Uşak Seramik1,81-0,55-22,65
Utopya Turizm22,221,00-42,73
Uzertaş Boya31,32-0,51-44,66
Ülker Bisküvi19,632,77-12,04
Ünlü Yatırım Holding4,881,04

Vakıf Fin. Kir.8,38-0,12145,89
Vakıf GMYO1,49-1,97-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,37-0,31-13,45
Vakıflar Bankası3,50-0,57-25,69
Vakko Tekstil10,26-0,2963,73
Vanet Gıda5,78-0,52-25,23
VBT Yazılım22,78-0,52

Verusa Holding50,501,4912,02
Verusaturk Girisim22,360,0071,36
Vestel28,62-0,7646,56
Vestel Beyaz Eşya47,70-0,3827,62
Viking Kağıt6,770,45-24,78
Yapı ve Kredi Bank.2,55-0,39-14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,221,12-5,45
Yataş14,29-1,79-1,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,580,00-18,64
Yeni Gimat GMYO14,791,3027,59
Yeo Teknoloji35,4210,00

Yeşil GMYO1,020,99-26,09
Yeşil Yapı1,21-0,82-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,19-0,90-48,79
Yibitaş İnşaat Malzeme10.351,50-2,33-33,65
Yonga Mobilya21,560,75-27,62
Yükselen Çelik5,20-0,19-0,61
Yünsa10,802,66-22,25
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,70-0,58-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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