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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.09.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.600,000,00-21,97
İş Bankası (C)5,430,18-20,06
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,000,67-22,28
İş Girişim9,141,11-51,77
İş GMYO1,850,54-27,17
İş Y. Men. Değ.14,44-0,21-13,00
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding79,00-4,8247,17
Işık Plastik36,52-2,61

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,923,37-19,30
İttifak Holding1,471,38-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,10-0,930,56
İzmir Demir Çelik2,56-0,78-22,65
İzmir Fırça6,90-3,7724,10
Jantsa Jant Sanayi67,750,2263,46
Kafein Yazılım24,06-0,9912,75
Kalekim Kimyevi Maddeler12,251,24

Kaplamin24,081,35-28,76
Kardemir (A)6,541,089,92
Kardemir (B)6,531,4023,91
Kardemir (D)7,310,2726,47
Karel Elektronik8,930,9032,80
Karsan Otomotiv3,750,2715,38
Karsu Tekstil9,12-0,556,67
Kartal Yenilenebilir Enerji15,241,74

Kartonsan50,050,14-47,13
Katmerciler Ekipman1,460,69-15,72
Kent Gıda203,001,60-42,91
Kerevitaş Gıda4,490,22-31,76
Kervan Gıda16,13-0,0623,12
Kervansaray Yat. Holding0,55-1,79-56,35
Kiler GMYO1,860,00-25,90
Kızılbük GYO24,020,50

Klimasan Klima10,350,2922,66
Koç Holding22,400,279,52
Konfrut Gıda4,23-0,940,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,40-0,90181,36
Konya Çimento933,002,53-17,43
Koray GMYO7,315,3364,27
Kordsa Teknik Tekstil25,061,5461,16
Koza Altın102,902,186,41
Koza Madencilik16,324,955,36
Körfez GMYO4,990,81-13,97
Kristal Kola1,41-0,70-53,85
Kron Telekomünikasyon37,060,820,60
Kuştur Kuşadası Turizm188,00-1,2119,52
Kuyas Yatırım2,840,3523,48
Kütahya Porselen57,950,4314,87
Kütahya Şeker Fabrikası86,45-9,99

Lider Faktoring3,141,29-7,92
Link Bilgisayar29,781,15-5,75
Logo Yazılım41,84-0,1934,36
Lokman Hekim Sağlık10,28-0,1043,41
Lüks Kadife46,40-0,5661,04
Makina Takım3,040,33-10,85
Manas Enerji Yönetimi16,960,89

Marka Yatırım Holding4,890,41-23,95
Marmaris Altınyunus175,00-1,0757,52
Marshall247,009,97-19,47
Martı GMYO1,110,91-56,53
Martı Otel1,90-1,04-10,80
Matriks Bilgi Dağıtım35,24-0,45

Mavi Giyim57,901,1412,19
Mazhar Zorlu Holding35,00-0,0611,18
Meditera Tıbbi Malzeme38,860,15

Mega Polietilen5,581,45-27,15
Menderes Tekstil2,33-1,27-24,60
Mercan Kimya11,18-3,29

Merit Turizm15,96-0,5654,06
Merko Gıda5,13-0,97-40,63
Metemtur Yatırım3,53-0,28-56,34
Metro Holding1,481,37-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,710,37-6,23
Metro Yatırım Ortaklığı1,923,78-17,60
Migros Ticaret33,44-0,18-21,87
Milpa3,960,25-13,91
Mistral GMYO4,78-2,851,49
MLP Sağlık26,980,1535,78
MMC San. ve Tic. Yat.5,902,9728,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,200,28-39,24
Mondi Tire Kutsan8,84-0,6716,32
Nasmed Egepol6,981,16

Naturel Enerji37,881,556,68
Naturelgaz7,790,39

Net Holding4,600,0034,11
Netaş Telekom.17,330,29-38,28
Niğbaş Niğde Beton11,869,92-77,19
Nuh Çimento34,980,11-27,17
Nurol GMYO17,97-0,61146,50
Odaş Elektrik1,470,68-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,339,96

Orge Enerji Elektrik6,34-0,1637,45
Orma Orman Mahsulleri28,60-0,3594,29
Osmanlı Menkul27,024,00-12,39
Ostim Endüstriyel Yat2,340,43-15,03
Otokar329,700,498,35
Oyak Çimento6,710,30-23,58
Oyak Yat. Ort.6,93-0,570,40
Oyak Yatırım Menkul24,00-1,48

Oylum Sınai Yatırımlar5,310,3812,74
Özak GMYO4,750,42-6,86
Özbal Çelik Boru15,53-0,77137,10
Özderici GMYO1,645,13-26,13
Özerden Plastik7,715,47-14,33
Pamel Elektrik46,141,45116,42
Panora GMYO6,872,2316,59
Papilon Savunma14,180,35-37,64
Park Elek.Madencilik4,720,43-12,10
Parsan27,120,0711,60
Pegasus68,650,73-7,98
Peker GMYO0,980,00-58,11
Penguen Gıda3,190,31-36,83
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım122,209,99

Pera GMYO1,501,35-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,180,0026,47
Petkim6,130,9923,09
Petrokent Turizm1.945,70-0,23114,66
Pınar Et ve Un16,900,36-22,77
Pınar Su8,181,1110,09
Pınar Süt16,940,53-24,88
Plastikkart19,42-1,6734,39
Polisan Holding2,82-1,05-26,65
Politeknik Metal362,20-0,58-10,73
Prizma Press Matbaacılık4,07-2,63-25,73
QNB Finans Fin. Kir.70,00-1,27-44,13
QNB Finansbank39,982,46-43,17
QUA Granite Hayal Yapı12,471,14

Ral Yatırım Holding4,040,00-9,01
Ray Sigorta9,68-0,51-37,35
Reysaş GMYO2,991,70-7,77
Reysaş Lojistik4,373,31-15,54
Rhea Girişim2,01-0,99-45,97
Rodrigo Tekstil15,10-3,0810,14
Royal Halı3,504,171,74
RTA Laboratuvarları23,84-0,50-21,27
Sabancı Holding9,830,20-10,85
Safkar Ege Soğutmacılık8,150,99-25,09
Sanel Mühendislik4,99-2,1645,91
Sanifoam Sünger24,863,5882,79
Sanko Pazarlama9,830,106,07
Saray Matbaacılık4,33-0,23-50,63
Sarkuysan13,000,6249,47
Sasa Polyester27,480,8883,39
Say Yenilenebilir Enerji23,080,70171,21
Sekuro Plastik21,062,0350,86
Selçuk Ecza Deposu9,07-0,33-32,47
Selçuk Gıda6,90-4,1738,55
Selva Gıda Sanayi9,39-1,37

Senkron Güvenlik27,540,004,87
Serve Film Prodüksiyon14,001,45-12,50
Servet GMYO72,05-0,48-8,10
Seyitler Kimya20,400,3951,52
Silverline Endüstri5,481,29-36,28
Sinpaş GMYO4,24-0,471,44
Smartiks Yazılım5,69-3,40-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii24,860,00-5,60
Söktaş2,891,76-11,10
Sönmez Filament38,602,93-45,01
Sönmez Pamuklu13,90-0,22-42,08
Sumaş Suni Tahta93,90-2,1984,08
Şeker Fin. Kir.5,300,00-17,19
Şekerbank1,040,97-31,13
Şişe Cam8,590,5919,98
Şok Marketler Ticaret12,27-0,16-1,68
T. Halk Bankası4,700,00-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,000,96-32,39
T.S.K.B.1,290,00-26,14
T.Tuborg17,070,00-3,73
Taç Tarım Ürünleri27,30-1,73159,26
Tat Gıda8,780,23-24,06
TAV Havalimanları23,180,528,83
Taze Kuru Gıda203,900,84-5,73
Tek-Art Turizm1,380,00-31,68
Tekfen Holding14,340,28-12,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,691,52-22,75
Temapol Polimer Plastik16,079,5439,74
TGS Dış Ticaret15,75-10,0023,92
Tofaş Oto. Fab.47,540,9353,80
Torunlar GMYO3,952,071,28
Trabzon Liman27,640,07-13,95
Trabzonspor Sportif3,29-2,6634,84
Trend GMYO6,53-1,36-48,05
TSKB GMYO3,271,24-32,25
Tuğçelik13,246,6063,86
Tukaş6,680,30-31,06
Turcas Petrol3,621,69-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık10,420,29

Turkcell16,050,634,92
Tümosan Motor ve Traktör17,141,2421,82
Tüpraş103,901,07-3,80
Türk Hava Yolları12,490,64-3,25
Türk İlaç Serum14,850,00

Türk Prysmian Kablo14,523,1220,37
Türk Telekom7,160,00-11,52
Türk Traktör164,800,30-3,27
Türker Proje Gayrimenkul153,700,9236,14
Türkiye Sigorta5,180,97-16,16
Ufuk Yatırım20,22-1,6550,90
Ulaşlar Turizm Yat.4,08-6,85-3,77
Ulusoy Elektrik52,450,002,14
Ulusoy Un Sanayi5,25-0,383,17
Umpaş Holding1,23-1,60-52,87
Uşak Seramik1,810,00-22,65
Utopya Turizm22,00-3,08-43,30
Uzertaş Boya31,801,60-43,82
Ülker Bisküvi19,42-0,21-12,98
Ünlü Yatırım Holding4,992,89

Vakıf Fin. Kir.8,380,12145,89
Vakıf GMYO1,501,35-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,420,47-12,77
Vakıflar Bankası3,480,00-26,11
Vakko Tekstil10,280,0064,05
Vanet Gıda5,951,71-23,03
VBT Yazılım22,903,15

Verusa Holding50,001,3410,91
Verusaturk Girisim22,220,0970,29
Vestel28,620,2846,56
Vestel Beyaz Eşya48,120,7528,74
Viking Kağıt6,71-0,89-25,44
Yapı ve Kredi Bank.2,521,61-15,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,24-1,54-8,15
Yataş14,17-0,07-1,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,601,41-18,18
Yeni Gimat GMYO15,383,5732,68
Yeo Teknoloji38,969,99

Yeşil GMYO1,00-0,99-27,54
Yeşil Yapı1,19-0,83-35,33
Yeşil Yatırım Holding2,19-0,45-48,79
Yibitaş İnşaat Malzeme10.491,700,99-32,75
Yonga Mobilya21,20-1,58-28,83
Yükselen Çelik5,211,17-0,42
Yünsa11,011,57-20,74
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,670,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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