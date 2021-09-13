Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.600,00
|0,00
|-21,97
|İş Bankası (C)
|5,43
|0,18
|-20,06
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,00
|0,67
|-22,28
|İş Girişim
|9,14
|1,11
|-51,77
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,44
|-0,21
|-13,00
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|79,00
|-4,82
|47,17
|Işık Plastik
|36,52
|-2,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|3,37
|-19,30
|İttifak Holding
|1,47
|1,38
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|-0,93
|0,56
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|-0,78
|-22,65
|İzmir Fırça
|6,90
|-3,77
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|67,75
|0,22
|63,46
|Kafein Yazılım
|24,06
|-0,99
|12,75
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,25
|1,24
|Kaplamin
|24,08
|1,35
|-28,76
|Kardemir (A)
|6,54
|1,08
|9,92
|Kardemir (B)
|6,53
|1,40
|23,91
|Kardemir (D)
|7,31
|0,27
|26,47
|Karel Elektronik
|8,93
|0,90
|32,80
|Karsan Otomotiv
|3,75
|0,27
|15,38
|Karsu Tekstil
|9,12
|-0,55
|6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,24
|1,74
|Kartonsan
|50,05
|0,14
|-47,13
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,69
|-15,72
|Kent Gıda
|203,00
|1,60
|-42,91
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|0,22
|-31,76
|Kervan Gıda
|16,13
|-0,06
|23,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|-1,79
|-56,35
|Kiler GMYO
|1,86
|0,00
|-25,90
|Kızılbük GYO
|24,02
|0,50
|Klimasan Klima
|10,35
|0,29
|22,66
|Koç Holding
|22,40
|0,27
|9,52
|Konfrut Gıda
|4,23
|-0,94
|0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,40
|-0,90
|181,36
|Konya Çimento
|933,00
|2,53
|-17,43
|Koray GMYO
|7,31
|5,33
|64,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|1,54
|61,16
|Koza Altın
|102,90
|2,18
|6,41
|Koza Madencilik
|16,32
|4,95
|5,36
|Körfez GMYO
|4,99
|0,81
|-13,97
|Kristal Kola
|1,41
|-0,70
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|37,06
|0,82
|0,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|188,00
|-1,21
|19,52
|Kuyas Yatırım
|2,84
|0,35
|23,48
|Kütahya Porselen
|57,95
|0,43
|14,87
|Kütahya Şeker Fabrikası
|86,45
|-9,99
|Lider Faktoring
|3,14
|1,29
|-7,92
|Link Bilgisayar
|29,78
|1,15
|-5,75
|Logo Yazılım
|41,84
|-0,19
|34,36
|Lokman Hekim Sağlık
|10,28
|-0,10
|43,41
|Lüks Kadife
|46,40
|-0,56
|61,04
|Makina Takım
|3,04
|0,33
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|16,96
|0,89
|Marka Yatırım Holding
|4,89
|0,41
|-23,95
|Marmaris Altınyunus
|175,00
|-1,07
|57,52
|Marshall
|247,00
|9,97
|-19,47
|Martı GMYO
|1,11
|0,91
|-56,53
|Martı Otel
|1,90
|-1,04
|-10,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,24
|-0,45
|Mavi Giyim
|57,90
|1,14
|12,19
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|-0,06
|11,18
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,86
|0,15
|Mega Polietilen
|5,58
|1,45
|-27,15
|Menderes Tekstil
|2,33
|-1,27
|-24,60
|Mercan Kimya
|11,18
|-3,29
|Merit Turizm
|15,96
|-0,56
|54,06
|Merko Gıda
|5,13
|-0,97
|-40,63
|Metemtur Yatırım
|3,53
|-0,28
|-56,34
|Metro Holding
|1,48
|1,37
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,71
|0,37
|-6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,92
|3,78
|-17,60
|Migros Ticaret
|33,44
|-0,18
|-21,87
|Milpa
|3,96
|0,25
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,78
|-2,85
|1,49
|MLP Sağlık
|26,98
|0,15
|35,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|2,97
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,20
|0,28
|-39,24
|Mondi Tire Kutsan
|8,84
|-0,67
|16,32
|Nasmed Egepol
|6,98
|1,16
|Naturel Enerji
|37,88
|1,55
|6,68
|Naturelgaz
|7,79
|0,39
|Net Holding
|4,60
|0,00
|34,11
|Netaş Telekom.
|17,33
|0,29
|-38,28
|Niğbaş Niğde Beton
|11,86
|9,92
|-77,19
|Nuh Çimento
|34,98
|0,11
|-27,17
|Nurol GMYO
|17,97
|-0,61
|146,50
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,33
|9,96
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|-0,16
|37,45
|Orma Orman Mahsulleri
|28,60
|-0,35
|94,29
|Osmanlı Menkul
|27,02
|4,00
|-12,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|0,43
|-15,03
|Otokar
|329,70
|0,49
|8,35
|Oyak Çimento
|6,71
|0,30
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|-0,57
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|24,00
|-1,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,31
|0,38
|12,74
|Özak GMYO
|4,75
|0,42
|-6,86
|Özbal Çelik Boru
|15,53
|-0,77
|137,10
|Özderici GMYO
|1,64
|5,13
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,71
|5,47
|-14,33
|Pamel Elektrik
|46,14
|1,45
|116,42
|Panora GMYO
|6,87
|2,23
|16,59
|Papilon Savunma
|14,18
|0,35
|-37,64
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|0,43
|-12,10
|Parsan
|27,12
|0,07
|11,60
|Pegasus
|68,65
|0,73
|-7,98
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,19
|0,31
|-36,83
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|122,20
|9,99
|Pera GMYO
|1,50
|1,35
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|0,00
|26,47
|Petkim
|6,13
|0,99
|23,09
|Petrokent Turizm
|1.945,70
|-0,23
|114,66
|Pınar Et ve Un
|16,90
|0,36
|-22,77
|Pınar Su
|8,18
|1,11
|10,09
|Pınar Süt
|16,94
|0,53
|-24,88
|Plastikkart
|19,42
|-1,67
|34,39
|Polisan Holding
|2,82
|-1,05
|-26,65
|Politeknik Metal
|362,20
|-0,58
|-10,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-2,63
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,00
|-1,27
|-44,13
|QNB Finansbank
|39,98
|2,46
|-43,17
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,47
|1,14
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|0,00
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,68
|-0,51
|-37,35
|Reysaş GMYO
|2,99
|1,70
|-7,77
|Reysaş Lojistik
|4,37
|3,31
|-15,54
|Rhea Girişim
|2,01
|-0,99
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|15,10
|-3,08
|10,14
|Royal Halı
|3,50
|4,17
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|23,84
|-0,50
|-21,27
|Sabancı Holding
|9,83
|0,20
|-10,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,15
|0,99
|-25,09
|Sanel Mühendislik
|4,99
|-2,16
|45,91
|Sanifoam Sünger
|24,86
|3,58
|82,79
|Sanko Pazarlama
|9,83
|0,10
|6,07
|Saray Matbaacılık
|4,33
|-0,23
|-50,63
|Sarkuysan
|13,00
|0,62
|49,47
|Sasa Polyester
|27,48
|0,88
|83,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,08
|0,70
|171,21
|Sekuro Plastik
|21,06
|2,03
|50,86
|Selçuk Ecza Deposu
|9,07
|-0,33
|-32,47
|Selçuk Gıda
|6,90
|-4,17
|38,55
|Selva Gıda Sanayi
|9,39
|-1,37
|Senkron Güvenlik
|27,54
|0,00
|4,87
|Serve Film Prodüksiyon
|14,00
|1,45
|-12,50
|Servet GMYO
|72,05
|-0,48
|-8,10
|Seyitler Kimya
|20,40
|0,39
|51,52
|Silverline Endüstri
|5,48
|1,29
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,24
|-0,47
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-3,40
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,86
|0,00
|-5,60
|Söktaş
|2,89
|1,76
|-11,10
|Sönmez Filament
|38,60
|2,93
|-45,01
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|-0,22
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|93,90
|-2,19
|84,08
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|0,00
|-17,19
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-31,13
|Şişe Cam
|8,59
|0,59
|19,98
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|-0,16
|-1,68
|T. Halk Bankası
|4,70
|0,00
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|0,96
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,29
|0,00
|-26,14
|T.Tuborg
|17,07
|0,00
|-3,73
|Taç Tarım Ürünleri
|27,30
|-1,73
|159,26
|Tat Gıda
|8,78
|0,23
|-24,06
|TAV Havalimanları
|23,18
|0,52
|8,83
|Taze Kuru Gıda
|203,90
|0,84
|-5,73
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,00
|-31,68
|Tekfen Holding
|14,34
|0,28
|-12,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,69
|1,52
|-22,75
|Temapol Polimer Plastik
|16,07
|9,54
|39,74
|TGS Dış Ticaret
|15,75
|-10,00
|23,92
|Tofaş Oto. Fab.
|47,54
|0,93
|53,80
|Torunlar GMYO
|3,95
|2,07
|1,28
|Trabzon Liman
|27,64
|0,07
|-13,95
|Trabzonspor Sportif
|3,29
|-2,66
|34,84
|Trend GMYO
|6,53
|-1,36
|-48,05
|TSKB GMYO
|3,27
|1,24
|-32,25
|Tuğçelik
|13,24
|6,60
|63,86
|Tukaş
|6,68
|0,30
|-31,06
|Turcas Petrol
|3,62
|1,69
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,42
|0,29
|Turkcell
|16,05
|0,63
|4,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,14
|1,24
|21,82
|Tüpraş
|103,90
|1,07
|-3,80
|Türk Hava Yolları
|12,49
|0,64
|-3,25
|Türk İlaç Serum
|14,85
|0,00
|Türk Prysmian Kablo
|14,52
|3,12
|20,37
|Türk Telekom
|7,16
|0,00
|-11,52
|Türk Traktör
|164,80
|0,30
|-3,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,70
|0,92
|36,14
|Türkiye Sigorta
|5,18
|0,97
|-16,16
|Ufuk Yatırım
|20,22
|-1,65
|50,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,08
|-6,85
|-3,77
|Ulusoy Elektrik
|52,45
|0,00
|2,14
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|-0,38
|3,17
|Umpaş Holding
|1,23
|-1,60
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,81
|0,00
|-22,65
|Utopya Turizm
|22,00
|-3,08
|-43,30
|Uzertaş Boya
|31,80
|1,60
|-43,82
|Ülker Bisküvi
|19,42
|-0,21
|-12,98
|Ünlü Yatırım Holding
|4,99
|2,89
|Vakıf Fin. Kir.
|8,38
|0,12
|145,89
|Vakıf GMYO
|1,50
|1,35
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,42
|0,47
|-12,77
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,00
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,28
|0,00
|64,05
|Vanet Gıda
|5,95
|1,71
|-23,03
|VBT Yazılım
|22,90
|3,15
|Verusa Holding
|50,00
|1,34
|10,91
|Verusaturk Girisim
|22,22
|0,09
|70,29
|Vestel
|28,62
|0,28
|46,56
|Vestel Beyaz Eşya
|48,12
|0,75
|28,74
|Viking Kağıt
|6,71
|-0,89
|-25,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|1,61
|-15,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,24
|-1,54
|-8,15
|Yataş
|14,17
|-0,07
|-1,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,60
|1,41
|-18,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,38
|3,57
|32,68
|Yeo Teknoloji
|38,96
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,00
|-0,99
|-27,54
|Yeşil Yapı
|1,19
|-0,83
|-35,33
|Yeşil Yatırım Holding
|2,19
|-0,45
|-48,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.491,70
|0,99
|-32,75
|Yonga Mobilya
|21,20
|-1,58
|-28,83
|Yükselen Çelik
|5,21
|1,17
|-0,42
|Yünsa
|11,01
|1,57
|-20,74
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|-33,97
(Son)
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