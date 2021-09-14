Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.468,10 -0,33 -24,77 İş Bankası (C) 5,43 0,37 -20,06 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 0,00 -22,54 İş Girişim 8,31 -1,07 -56,15 İş GMYO 1,84 0,00 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,26 0,14 -14,08 İş Yat. Ort. 2,74 0,37 -18,53 İşbir Holding 76,00 -2,69 41,58 Işık Plastik 9,88 9,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,47 0,00 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 17,99 -0,28 -0,06 İzmir Demir Çelik 2,54 -0,78 -23,25 İzmir Fırça 6,75 -1,46 21,40 Jantsa Jant Sanayi 66,75 -0,45 61,04 Kafein Yazılım 23,96 0,50 12,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,20 -0,08 Kaplamin 23,70 -1,17 -29,88 Kardemir (A) 6,41 -0,93 7,73 Kardemir (B) 6,38 -0,93 21,06 Kardemir (D) 7,12 -1,39 23,18 Karel Elektronik 8,87 -0,11 31,91 Karsan Otomotiv 3,70 0,27 13,85 Karsu Tekstil 9,43 3,06 10,29 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,06 0,40 Kartonsan 49,82 -0,20 -47,38 Katmerciler Ekipman 1,46 0,00 -15,72 Kent Gıda 199,00 -0,45 -44,04 Kerevitaş Gıda 4,46 0,00 -32,22 Kervan Gıda 16,08 0,69 22,74 Kervansaray Yat. Holding 0,54 0,00 -57,14 Kiler GMYO 1,84 0,00 -26,69 Kızılbük GYO 24,14 0,67 Klimasan Klima 10,58 2,92 25,39 Koç Holding 22,44 0,09 9,72 Konfrut Gıda 4,08 -0,73 -3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,00 2,87 188,14 Konya Çimento 891,50 -1,93 -21,11 Koray GMYO 7,08 -1,80 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 24,88 -0,48 60,00 Koza Altın 101,00 -0,69 4,45 Koza Madencilik 15,94 -1,67 2,91 Körfez GMYO 5,15 1,58 -11,21 Kristal Kola 1,39 -0,71 -54,50 Kron Telekomünikasyon 35,90 -0,77 -2,55 Kuştur Kuşadası Turizm 186,00 0,54 18,25 Kuyas Yatırım 2,82 -1,40 22,61 Kütahya Porselen 57,95 0,17 14,87 Kütahya Şeker Fabrikası 77,85 -9,95 Lider Faktoring 3,09 -1,28 -9,38 Link Bilgisayar 30,40 2,01 -3,79 Logo Yazılım 41,54 -0,14 33,40 Lokman Hekim Sağlık 10,60 1,73 47,88 Lüks Kadife 46,30 0,22 60,69 Makina Takım 3,07 -0,97 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 17,62 4,26 Marka Yatırım Holding 4,89 0,41 -23,95 Marmaris Altınyunus 172,90 -0,63 55,63 Marshall 252,80 2,35 -17,57 Martı GMYO 1,15 5,50 -54,97 Martı Otel 1,87 -0,53 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 34,86 -0,40 Mavi Giyim 58,10 1,04 12,58 Mazhar Zorlu Holding 35,12 0,34 11,56 Meditera Tıbbi Malzeme 39,22 -0,20 Mega Polietilen 5,54 -1,25 -27,68 Menderes Tekstil 2,27 -2,16 -26,54 Mercan Kimya 11,11 0,00 Merit Turizm 15,60 -1,08 50,59 Merko Gıda 5,15 -1,90 -40,39 Metemtur Yatırım 3,50 -0,85 -56,71 Metro Holding 1,44 -1,37 -30,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,68 0,37 -7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,94 -0,51 -16,74 Migros Ticaret 33,30 0,54 -22,20 Milpa 3,97 0,51 -13,70 Mistral GMYO 5,12 0,99 8,70 MLP Sağlık 26,94 -0,96 35,58 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 1,74 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,18 -0,42 -39,41 Mondi Tire Kutsan 8,49 -2,75 11,71 Nasmed Egepol 6,70 -3,18 Naturel Enerji 37,16 -0,91 4,65 Naturelgaz 7,77 -0,13 Net Holding 4,49 -0,66 30,90 Netaş Telekom. 17,17 -0,52 -38,85 Niğbaş Niğde Beton 12,00 1,18 -76,92 Nuh Çimento 34,76 0,75 -27,63 Nurol GMYO 17,70 -1,17 142,80 Odaş Elektrik 1,47 0,00 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,06 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,34 -0,31 37,45 Orma Orman Mahsulleri 28,20 -1,05 91,58 Osmanlı Menkul 26,90 -2,61 -12,78 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,43 -16,12 Otokar 325,20 -0,40 6,87 Oyak Çimento 6,65 -0,30 -24,26 Oyak Yat. Ort. 6,90 -0,43 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 23,98 0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 5,65 6,60 19,96 Özak GMYO 4,83 -0,41 -5,29 Özbal Çelik Boru 15,31 -1,67 133,74 Özderici GMYO 1,62 -1,82 -27,03 Özerden Plastik 7,70 0,00 -14,44 Pamel Elektrik 46,94 -2,61 120,17 Panora GMYO 6,72 -0,44 14,04 Papilon Savunma 14,07 -0,35 -38,12 Park Elek.Madencilik 4,73 0,42 -11,92 Parsan 27,18 -0,73 11,85 Pegasus 68,10 0,22 -8,71 Peker GMYO 1,01 3,06 -56,82 Penguen Gıda 3,13 -0,32 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 129,80 6,22 Pera GMYO 1,50 0,00 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,14 1,31 26,25 Petkim 6,23 1,30 25,10 Petrokent Turizm 1.912,00 -1,95 110,94 Pınar Et ve Un 16,87 0,18 -22,91 Pınar Su 8,05 -1,59 8,34 Pınar Süt 16,93 0,00 -24,92 Plastikkart 19,36 1,52 33,98 Polisan Holding 2,85 1,42 -25,87 Politeknik Metal 352,60 -1,51 -13,09 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -0,50 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 70,00 -0,71 -44,13 QNB Finansbank 38,98 0,00 -44,59 QUA Granite Hayal Yapı 12,32 -0,16 Ral Yatırım Holding 4,01 1,01 -9,68 Ray Sigorta 9,54 -0,63 -38,25 Reysaş GMYO 2,99 -1,32 -7,77 Reysaş Lojistik 4,50 -1,53 -13,03 Rhea Girişim 2,00 0,00 -46,24 Rodrigo Tekstil 14,83 -1,92 8,17 Royal Halı 3,40 1,49 -1,16 RTA Laboratuvarları 23,54 -1,09 -22,26 Sabancı Holding 9,79 0,00 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 8,02 0,00 -26,29 Sanel Mühendislik 5,02 -0,40 46,78 Sanifoam Sünger 23,84 -3,72 75,29 Sanko Pazarlama 9,81 -0,30 5,85 Saray Matbaacılık 4,28 -0,93 -51,20 Sarkuysan 12,83 -0,31 47,52 Sasa Polyester 27,20 -0,15 81,52 Say Yenilenebilir Enerji 23,42 -1,84 175,21 Sekuro Plastik 20,70 -1,43 48,28 Selçuk Ecza Deposu 9,10 0,78 -32,25 Selçuk Gıda 6,19 -6,64 24,30 Selva Gıda Sanayi 9,18 -10,00 Senkron Güvenlik 26,80 -0,52 2,06 Serve Film Prodüksiyon 13,45 0,00 -15,94 Servet GMYO 70,85 -1,05 -9,63 Seyitler Kimya 20,80 3,17 54,49 Silverline Endüstri 5,41 -0,18 -37,09 Sinpaş GMYO 4,20 -0,47 0,48 Smartiks Yazılım 5,67 -0,70 -36,00 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -0,09 -10,77 Söktaş 2,86 -1,38 -12,02 Sönmez Filament 37,90 0,00 -46,01 Sönmez Pamuklu 13,88 0,22 -42,17 Sumaş Suni Tahta 92,70 2,71 81,73 Şeker Fin. Kir. 5,32 -0,19 -16,88 Şekerbank 1,03 0,00 -31,79 Şişe Cam 8,54 -0,70 19,28 Şok Marketler Ticaret 12,30 0,41 -1,44 T. Halk Bankası 4,70 0,21 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,82 0,39 -32,97 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,05 0,00 -3,84 Taç Tarım Ürünleri 26,38 0,00 150,52 Tat Gıda 8,74 -0,23 -24,40 TAV Havalimanları 22,90 0,17 7,51 Taze Kuru Gıda 200,90 -0,05 -7,12 Tek-Art Turizm 1,37 0,00 -32,18 Tekfen Holding 14,34 0,14 -12,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 0,45 -22,17 Temapol Polimer Plastik 15,11 -2,01 31,39 TGS Dış Ticaret 16,50 4,76 29,82 Tofaş Oto. Fab. 48,70 3,88 57,55 Torunlar GMYO 3,84 -1,54 -1,54 Trabzon Liman 27,46 -0,51 -14,51 Trabzonspor Sportif 3,31 0,00 35,66 Trend GMYO 6,52 0,00 -48,13 TSKB GMYO 3,31 -1,19 -31,42 Tuğçelik 13,24 0,30 63,86 Tukaş 6,73 -0,74 -30,55 Turcas Petrol 3,63 1,40 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık 11,00 1,85 Turkcell 16,01 -0,37 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 16,85 -1,17 19,76 Tüpraş 106,10 2,41 -1,76 Türk Hava Yolları 12,44 0,08 -3,64 Türk İlaç Serum 14,55 -1,02 Türk Prysmian Kablo 14,66 -0,95 21,53 Türk Telekom 7,16 -0,14 -11,52 Türk Traktör 162,70 -0,37 -4,50 Türker Proje Gayrimenkul 150,10 -1,90 32,95 Türkiye Sigorta 5,19 -1,33 -15,99 Ufuk Yatırım 20,00 2,62 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 4,21 1,69 -0,71 Ulusoy Elektrik 50,95 -0,78 -0,78 Ulusoy Un Sanayi 5,51 2,42 8,28 Umpaş Holding 1,24 0,00 -52,49 Uşak Seramik 1,81 0,56 -22,65 Utopya Turizm 20,40 -7,27 -47,42 Uzertaş Boya 31,70 0,00 -43,99 Ülker Bisküvi 19,33 0,16 -13,39 Ünlü Yatırım Holding 5,12 2,40 Vakıf Fin. Kir. 8,29 -0,24 143,25 Vakıf GMYO 1,50 0,00 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -0,31 -13,32 Vakıflar Bankası 3,49 0,00 -25,90 Vakko Tekstil 10,38 0,97 65,64 Vanet Gıda 6,09 -0,65 -21,22 VBT Yazılım 23,28 3,37 Verusa Holding 53,30 1,81 18,23 Verusaturk Girisim 22,48 -0,35 72,28 Vestel 28,58 -0,14 46,36 Vestel Beyaz Eşya 48,90 1,87 30,83 Viking Kağıt 6,65 -0,75 -26,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 0,81 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,26 0,67 -8,10 Yataş 13,95 -1,76 -3,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,59 0,56 -18,41 Yeni Gimat GMYO 16,18 5,13 39,58 Yeo Teknoloji 42,84 9,96 Yeşil GMYO 1,02 -2,86 -26,09 Yeşil Yapı 1,23 -1,60 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,34 -3,31 -45,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.778,00 4,64 -30,91 Yonga Mobilya 21,04 -0,75 -29,37 Yükselen Çelik 5,15 -0,39 -1,56 Yünsa 12,03 9,96 -13,40 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 0,00 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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