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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.468,10-0,33-24,77
İş Bankası (C)5,430,37-20,06
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,990,00-22,54
İş Girişim8,31-1,07-56,15
İş GMYO1,840,00-27,56
İş Y. Men. Değ.14,260,14-14,08
İş Yat. Ort.2,740,37-18,53
İşbir Holding76,00-2,6941,58
Işık Plastik9,889,93

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,470,00-34,08
İz Hayvancılık Tarım17,99-0,28-0,06
İzmir Demir Çelik2,54-0,78-23,25
İzmir Fırça6,75-1,4621,40
Jantsa Jant Sanayi66,75-0,4561,04
Kafein Yazılım23,960,5012,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,20-0,08

Kaplamin23,70-1,17-29,88
Kardemir (A)6,41-0,937,73
Kardemir (B)6,38-0,9321,06
Kardemir (D)7,12-1,3923,18
Karel Elektronik8,87-0,1131,91
Karsan Otomotiv3,700,2713,85
Karsu Tekstil9,433,0610,29
Kartal Yenilenebilir Enerji15,060,40

Kartonsan49,82-0,20-47,38
Katmerciler Ekipman1,460,00-15,72
Kent Gıda199,00-0,45-44,04
Kerevitaş Gıda4,460,00-32,22
Kervan Gıda16,080,6922,74
Kervansaray Yat. Holding0,540,00-57,14
Kiler GMYO1,840,00-26,69
Kızılbük GYO24,140,67

Klimasan Klima10,582,9225,39
Koç Holding22,440,099,72
Konfrut Gıda4,08-0,73-3,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,002,87188,14
Konya Çimento891,50-1,93-21,11
Koray GMYO7,08-1,8059,10
Kordsa Teknik Tekstil24,88-0,4860,00
Koza Altın101,00-0,694,45
Koza Madencilik15,94-1,672,91
Körfez GMYO5,151,58-11,21
Kristal Kola1,39-0,71-54,50
Kron Telekomünikasyon35,90-0,77-2,55
Kuştur Kuşadası Turizm186,000,5418,25
Kuyas Yatırım2,82-1,4022,61
Kütahya Porselen57,950,1714,87
Kütahya Şeker Fabrikası77,85-9,95

Lider Faktoring3,09-1,28-9,38
Link Bilgisayar30,402,01-3,79
Logo Yazılım41,54-0,1433,40
Lokman Hekim Sağlık10,601,7347,88
Lüks Kadife46,300,2260,69
Makina Takım3,07-0,97-9,97
Manas Enerji Yönetimi17,624,26

Marka Yatırım Holding4,890,41-23,95
Marmaris Altınyunus172,90-0,6355,63
Marshall252,802,35-17,57
Martı GMYO1,155,50-54,97
Martı Otel1,87-0,53-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım34,86-0,40

Mavi Giyim58,101,0412,58
Mazhar Zorlu Holding35,120,3411,56
Meditera Tıbbi Malzeme39,22-0,20

Mega Polietilen5,54-1,25-27,68
Menderes Tekstil2,27-2,16-26,54
Mercan Kimya11,110,00

Merit Turizm15,60-1,0850,59
Merko Gıda5,15-1,90-40,39
Metemtur Yatırım3,50-0,85-56,71
Metro Holding1,44-1,37-30,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,680,37-7,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,94-0,51-16,74
Migros Ticaret33,300,54-22,20
Milpa3,970,51-13,70
Mistral GMYO5,120,998,70
MLP Sağlık26,94-0,9635,58
MMC San. ve Tic. Yat.5,861,7427,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,18-0,42-39,41
Mondi Tire Kutsan8,49-2,7511,71
Nasmed Egepol6,70-3,18

Naturel Enerji37,16-0,914,65
Naturelgaz7,77-0,13

Net Holding4,49-0,6630,90
Netaş Telekom.17,17-0,52-38,85
Niğbaş Niğde Beton12,001,18-76,92
Nuh Çimento34,760,75-27,63
Nurol GMYO17,70-1,17142,80
Odaş Elektrik1,470,00-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,069,98

Orge Enerji Elektrik6,34-0,3137,45
Orma Orman Mahsulleri28,20-1,0591,58
Osmanlı Menkul26,90-2,61-12,78
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,43-16,12
Otokar325,20-0,406,87
Oyak Çimento6,65-0,30-24,26
Oyak Yat. Ort.6,90-0,43-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,980,25

Oylum Sınai Yatırımlar5,656,6019,96
Özak GMYO4,83-0,41-5,29
Özbal Çelik Boru15,31-1,67133,74
Özderici GMYO1,62-1,82-27,03
Özerden Plastik7,700,00-14,44
Pamel Elektrik46,94-2,61120,17
Panora GMYO6,72-0,4414,04
Papilon Savunma14,07-0,35-38,12
Park Elek.Madencilik4,730,42-11,92
Parsan27,18-0,7311,85
Pegasus68,100,22-8,71
Peker GMYO1,013,06-56,82
Penguen Gıda3,13-0,32-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım129,806,22

Pera GMYO1,500,00-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,141,3126,25
Petkim6,231,3025,10
Petrokent Turizm1.912,00-1,95110,94
Pınar Et ve Un16,870,18-22,91
Pınar Su8,05-1,598,34
Pınar Süt16,930,00-24,92
Plastikkart19,361,5233,98
Polisan Holding2,851,42-25,87
Politeknik Metal352,60-1,51-13,09
Prizma Press Matbaacılık4,02-0,50-26,64
QNB Finans Fin. Kir.70,00-0,71-44,13
QNB Finansbank38,980,00-44,59
QUA Granite Hayal Yapı12,32-0,16

Ral Yatırım Holding4,011,01-9,68
Ray Sigorta9,54-0,63-38,25
Reysaş GMYO2,99-1,32-7,77
Reysaş Lojistik4,50-1,53-13,03
Rhea Girişim2,000,00-46,24
Rodrigo Tekstil14,83-1,928,17
Royal Halı3,401,49-1,16
RTA Laboratuvarları23,54-1,09-22,26
Sabancı Holding9,790,00-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık8,020,00-26,29
Sanel Mühendislik5,02-0,4046,78
Sanifoam Sünger23,84-3,7275,29
Sanko Pazarlama9,81-0,305,85
Saray Matbaacılık4,28-0,93-51,20
Sarkuysan12,83-0,3147,52
Sasa Polyester27,20-0,1581,52
Say Yenilenebilir Enerji23,42-1,84175,21
Sekuro Plastik20,70-1,4348,28
Selçuk Ecza Deposu9,100,78-32,25
Selçuk Gıda6,19-6,6424,30
Selva Gıda Sanayi9,18-10,00

Senkron Güvenlik26,80-0,522,06
Serve Film Prodüksiyon13,450,00-15,94
Servet GMYO70,85-1,05-9,63
Seyitler Kimya20,803,1754,49
Silverline Endüstri5,41-0,18-37,09
Sinpaş GMYO4,20-0,470,48
Smartiks Yazılım5,67-0,70-36,00
Sodaş Sodyum Sanayii23,50-0,09-10,77
Söktaş2,86-1,38-12,02
Sönmez Filament37,900,00-46,01
Sönmez Pamuklu13,880,22-42,17
Sumaş Suni Tahta92,702,7181,73
Şeker Fin. Kir.5,32-0,19-16,88
Şekerbank1,030,00-31,79
Şişe Cam8,54-0,7019,28
Şok Marketler Ticaret12,300,41-1,44
T. Halk Bankası4,700,21-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,820,39-32,97
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,050,00-3,84
Taç Tarım Ürünleri26,380,00150,52
Tat Gıda8,74-0,23-24,40
TAV Havalimanları22,900,177,51
Taze Kuru Gıda200,90-0,05-7,12
Tek-Art Turizm1,370,00-32,18
Tekfen Holding14,340,14-12,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,740,45-22,17
Temapol Polimer Plastik15,11-2,0131,39
TGS Dış Ticaret16,504,7629,82
Tofaş Oto. Fab.48,703,8857,55
Torunlar GMYO3,84-1,54-1,54
Trabzon Liman27,46-0,51-14,51
Trabzonspor Sportif3,310,0035,66
Trend GMYO6,520,00-48,13
TSKB GMYO3,31-1,19-31,42
Tuğçelik13,240,3063,86
Tukaş6,73-0,74-30,55
Turcas Petrol3,631,40-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık11,001,85

Turkcell16,01-0,374,66
Tümosan Motor ve Traktör16,85-1,1719,76
Tüpraş106,102,41-1,76
Türk Hava Yolları12,440,08-3,64
Türk İlaç Serum14,55-1,02

Türk Prysmian Kablo14,66-0,9521,53
Türk Telekom7,16-0,14-11,52
Türk Traktör162,70-0,37-4,50
Türker Proje Gayrimenkul150,10-1,9032,95
Türkiye Sigorta5,19-1,33-15,99
Ufuk Yatırım20,002,6249,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,211,69-0,71
Ulusoy Elektrik50,95-0,78-0,78
Ulusoy Un Sanayi5,512,428,28
Umpaş Holding1,240,00-52,49
Uşak Seramik1,810,56-22,65
Utopya Turizm20,40-7,27-47,42
Uzertaş Boya31,700,00-43,99
Ülker Bisküvi19,330,16-13,39
Ünlü Yatırım Holding5,122,40

Vakıf Fin. Kir.8,29-0,24143,25
Vakıf GMYO1,500,00-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,38-0,31-13,32
Vakıflar Bankası3,490,00-25,90
Vakko Tekstil10,380,9765,64
Vanet Gıda6,09-0,65-21,22
VBT Yazılım23,283,37

Verusa Holding53,301,8118,23
Verusaturk Girisim22,48-0,3572,28
Vestel28,58-0,1446,36
Vestel Beyaz Eşya48,901,8730,83
Viking Kağıt6,65-0,75-26,11
Yapı ve Kredi Bank.2,490,81-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,260,67-8,10
Yataş13,95-1,76-3,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,590,56-18,41
Yeni Gimat GMYO16,185,1339,58
Yeo Teknoloji42,849,96

Yeşil GMYO1,02-2,86-26,09
Yeşil Yapı1,23-1,60-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,34-3,31-45,28
Yibitaş İnşaat Malzeme10.778,004,64-30,91
Yonga Mobilya21,04-0,75-29,37
Yükselen Çelik5,15-0,39-1,56
Yünsa12,039,96-13,40
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,660,00-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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