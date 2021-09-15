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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

15.09.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.206,00-0,64-25,42
İş Bankası (C)5,410,00-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,980,34-22,80
İş Girişim8,401,57-55,67
İş GMYO1,830,55-27,95
İş Y. Men. Değ.14,190,28-14,50
İş Yat. Ort.2,71-0,37-19,42
İşbir Holding72,15-3,8034,41
Işık Plastik8,90-9,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,44-0,69-35,43
İz Hayvancılık Tarım17,960,06-0,22
İzmir Demir Çelik2,49-0,40-24,76
İzmir Fırça6,810,7422,48
Jantsa Jant Sanayi67,852,3463,70
Kafein Yazılım23,820,0811,62
Kalekim Kimyevi Maddeler12,361,48

Kaplamin25,00-1,26-26,04
Kardemir (A)6,440,168,24
Kardemir (B)6,39-0,1621,25
Kardemir (D)7,100,4222,84
Karel Elektronik8,87-1,3331,91
Karsan Otomotiv3,670,0012,92
Karsu Tekstil8,94-1,974,56
Kartal Yenilenebilir Enerji14,94-0,40

Kartonsan49,68-0,08-47,53
Katmerciler Ekipman1,460,00-15,72
Kent Gıda196,900,00-44,63
Kerevitaş Gıda4,450,91-32,37
Kervan Gıda16,020,1922,28
Kervansaray Yat. Holding0,52-1,89-58,73
Kiler GMYO1,870,00-25,50
Kızılbük GYO24,681,06

Klimasan Klima10,43-0,6723,61
Koç Holding22,540,5410,21
Konfrut Gıda3,98-1,73-5,80
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,40-0,97181,36
Konya Çimento892,20-0,31-21,04
Koray GMYO7,02-0,2857,75
Kordsa Teknik Tekstil25,322,2662,83
Koza Altın100,600,204,03
Koza Madencilik15,97-0,993,10
Körfez GMYO5,430,93-6,38
Kristal Kola1,390,00-54,50
Kron Telekomünikasyon35,581,31-3,42
Kuştur Kuşadası Turizm186,001,0918,25
Kuyas Yatırım2,871,7724,78
Kütahya Porselen58,200,6115,36
Kütahya Şeker Fabrikası70,10-9,96

Lider Faktoring3,131,29-8,21
Link Bilgisayar30,00-0,66-5,05
Logo Yazılım41,942,7934,68
Lokman Hekim Sağlık10,70-0,0949,27
Lüks Kadife45,90-0,5659,31
Makina Takım3,070,33-9,97
Manas Enerji Yönetimi16,95-3,47

Marka Yatırım Holding4,83-1,43-24,88
Marmaris Altınyunus170,20-0,4753,20
Marshall253,70-3,72-17,28
Martı GMYO1,160,00-54,57
Martı Otel1,87-0,53-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım36,94-4,05

Mavi Giyim64,109,6724,20
Mazhar Zorlu Holding34,560,239,78
Meditera Tıbbi Malzeme38,74-0,46

Mega Polietilen5,865,97-23,50
Menderes Tekstil2,342,18-24,27
Mercan Kimya11,06-0,36

Merit Turizm15,650,3251,07
Merko Gıda5,160,39-40,28
Metemtur Yatırım3,551,14-56,09
Metro Holding1,451,40-30,29
Metro Petrol ve Tesisleri2,680,00-7,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,92-1,54-17,60
Migros Ticaret33,360,24-22,06
Milpa3,980,76-13,48
Mistral GMYO4,89-2,783,82
MLP Sağlık26,88-0,8135,28
MMC San. ve Tic. Yat.6,001,6930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,10-0,56-40,08
Mondi Tire Kutsan8,36-0,5910,00
Nasmed Egepol6,52-2,54

Naturel Enerji37,140,054,60
Naturelgaz7,920,76

Net Holding4,32-2,9225,95
Netaş Telekom.17,260,52-38,53
Niğbaş Niğde Beton11,40-1,30-78,08
Nuh Çimento34,560,00-28,04
Nurol GMYO17,94-0,33146,09
Odaş Elektrik1,481,37-49,37
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,75-6,87

Orge Enerji Elektrik6,25-0,1635,50
Orma Orman Mahsulleri27,980,0090,08
Osmanlı Menkul27,100,07-12,13
Ostim Endüstriyel Yat2,29-0,43-16,84
Otokar321,50-0,995,66
Oyak Çimento6,600,15-24,83
Oyak Yat. Ort.6,950,290,69
Oyak Yatırım Menkul24,100,33

Oylum Sınai Yatırımlar6,2710,0033,12
Özak GMYO4,830,00-5,29
Özbal Çelik Boru15,250,53132,82
Özderici GMYO1,60-0,62-27,93
Özerden Plastik7,44-0,27-17,33
Pamel Elektrik47,62-3,80123,36
Panora GMYO6,71-0,7413,87
Papilon Savunma14,130,57-37,86
Park Elek.Madencilik4,68-0,21-12,85
Parsan28,120,5015,72
Pegasus67,20-1,18-9,92
Peker GMYO1,011,00-56,82
Penguen Gıda3,130,64-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım125,00-0,40

Pera GMYO1,48-0,67-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,160,2626,36
Petkim6,17-0,3223,90
Petrokent Turizm1.959,800,50116,22
Pınar Et ve Un16,92-0,06-22,68
Pınar Su8,15-0,859,69
Pınar Süt16,970,30-24,74
Plastikkart19,300,0533,56
Polisan Holding2,820,36-26,65
Politeknik Metal349,60-0,96-13,83
Prizma Press Matbaacılık4,050,75-26,09
QNB Finans Fin. Kir.67,900,00-45,81
QNB Finansbank38,600,05-45,13
QUA Granite Hayal Yapı12,270,16

Ral Yatırım Holding4,02-0,50-9,46
Ray Sigorta9,56-0,31-38,12
Reysaş GMYO3,051,67-5,92
Reysaş Lojistik4,742,82-8,39
Rhea Girişim1,98-0,50-46,77
Rodrigo Tekstil14,69-1,017,15
Royal Halı3,350,00-2,62
RTA Laboratuvarları24,104,15-20,41
Sabancı Holding9,840,51-10,76
Safkar Ege Soğutmacılık8,100,12-25,55
Sanel Mühendislik5,071,6048,25
Sanifoam Sünger23,960,0076,18
Sanko Pazarlama9,77-0,205,42
Saray Matbaacılık4,27-0,23-51,31
Sarkuysan12,63-0,7145,22
Sasa Polyester27,180,0081,39
Say Yenilenebilir Enerji23,100,00171,45
Sekuro Plastik22,344,3960,03
Selçuk Ecza Deposu9,030,67-32,77
Selçuk Gıda5,80-2,8516,47
Selva Gıda Sanayi8,27-9,91

Senkron Güvenlik25,300,32-3,66
Serve Film Prodüksiyon13,30-1,12-16,87
Servet GMYO70,20-0,99-10,46
Seyitler Kimya21,08-1,3156,57
Silverline Endüstri5,56-1,59-35,35
Sinpaş GMYO4,230,001,20
Smartiks Yazılım5,65-0,53-36,23
Sodaş Sodyum Sanayii23,22-0,77-11,83
Söktaş2,820,00-13,25
Sönmez Filament37,72-0,21-46,27
Sönmez Pamuklu13,620,00-43,25
Sumaş Suni Tahta92,00-0,7680,35
Şeker Fin. Kir.5,300,38-17,19
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,580,9419,84
Şok Marketler Ticaret12,390,32-0,72
T. Halk Bankası4,730,85-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,980,87-32,45
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,040,00-3,90
Taç Tarım Ürünleri27,923,79165,15
Tat Gıda8,921,83-22,85
TAV Havalimanları22,66-0,616,38
Taze Kuru Gıda198,10-0,45-8,41
Tek-Art Turizm1,36-0,73-32,67
Tekfen Holding14,370,21-12,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,840,59-21,01
Temapol Polimer Plastik15,20-0,7832,17
TGS Dış Ticaret16,52-4,6229,98
Tofaş Oto. Fab.47,96-0,8755,15
Torunlar GMYO3,75-1,32-3,85
Trabzon Liman27,561,25-14,20
Trabzonspor Sportif3,300,0035,25
Trend GMYO6,52-0,91-48,13
TSKB GMYO3,28-1,20-32,04
Tuğçelik13,11-1,6562,25
Tukaş6,730,00-30,55
Turcas Petrol3,600,00-25,77
Tureks Turizm Taşımacılık11,041,66

Turkcell15,75-0,572,96
Tümosan Motor ve Traktör16,750,0619,05
Tüpraş108,101,310,09
Türk Hava Yolları12,36-0,64-4,26
Türk İlaç Serum14,480,00

Türk Prysmian Kablo14,780,1422,53
Türk Telekom7,31-0,41-9,66
Türk Traktör162,700,37-4,50
Türker Proje Gayrimenkul147,00-2,0030,20
Türkiye Sigorta5,12-0,19-17,13
Ufuk Yatırım20,741,9754,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,05-2,17-4,48
Ulusoy Elektrik51,350,690,00
Ulusoy Un Sanayi5,49-0,907,89
Umpaş Holding1,220,00-53,26
Uşak Seramik1,841,10-21,37
Utopya Turizm21,98-0,09-43,35
Uzertaş Boya29,10-7,03-48,59
Ülker Bisküvi19,410,26-13,03
Ünlü Yatırım Holding5,271,54

Vakıf Fin. Kir.8,250,12142,08
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,380,16-13,32
Vakıflar Bankası3,480,29-26,11
Vakko Tekstil10,340,1965,01
Vanet Gıda6,444,04-16,69
VBT Yazılım22,20-2,55

Verusa Holding51,70-0,1914,68
Verusaturk Girisim22,20-0,3670,14
Vestel28,46-0,1445,74
Vestel Beyaz Eşya49,961,6333,66
Viking Kağıt6,81-1,45-24,33
Yapı ve Kredi Bank.2,490,40-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,34-1,28-10,64
Yataş13,940,14-3,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,56-0,56-19,09
Yeni Gimat GMYO16,492,4242,25
Yeo Teknoloji41,28-3,64

Yeşil GMYO1,01-0,98-26,81
Yeşil Yapı1,220,83-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,27-1,73-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme11.400,003,63-26,92
Yonga Mobilya20,98-0,85-29,57
Yükselen Çelik5,190,97-0,80
Yünsa13,239,98-4,76
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,650,61-34,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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