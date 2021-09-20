Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,21
|-1,14
|-23,30
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,91
|-1,69
|-24,61
|İş Girişim
|8,03
|0,25
|-57,63
|İş GMYO
|1,83
|-0,54
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|13,69
|-2,14
|-17,52
|İş Yat. Ort.
|2,67
|-1,11
|-20,61
|İşbir Holding
|62,70
|-8,60
|16,81
|Işık Plastik
|6,91
|-4,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|İttifak Holding
|1,36
|-2,16
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|18,05
|-0,61
|0,28
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|-1,24
|-27,79
|İzmir Fırça
|6,32
|-3,07
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|63,15
|-2,85
|52,36
|Kafein Yazılım
|21,88
|-2,76
|2,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,10
|-2,26
|Kaplamin
|22,88
|-3,38
|-32,31
|Kardemir (A)
|5,95
|-1,98
|0,00
|Kardemir (B)
|5,92
|-3,11
|12,33
|Kardemir (D)
|6,63
|-1,49
|14,71
|Karel Elektronik
|8,65
|-2,26
|28,64
|Karsan Otomotiv
|3,50
|-1,41
|7,69
|Karsu Tekstil
|8,46
|-2,42
|-1,05
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,45
|-3,47
|Kartonsan
|48,74
|-2,13
|-48,52
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|-1,47
|-22,65
|Kent Gıda
|192,60
|-0,72
|-45,84
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|-1,84
|-35,26
|Kervan Gıda
|12,36
|-0,37
|20,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-64,29
|Kiler GMYO
|1,83
|-1,08
|-27,09
|Kızılbük GYO
|25,98
|-0,08
|Klimasan Klima
|10,12
|-1,27
|19,94
|Koç Holding
|23,14
|-1,53
|13,14
|Konfrut Gıda
|3,93
|-0,76
|-6,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,25
|-2,98
|155,30
|Konya Çimento
|844,70
|-2,23
|-25,25
|Koray GMYO
|7,16
|-1,24
|60,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,64
|-2,22
|58,46
|Koza Altın
|94,40
|-0,58
|-2,38
|Koza Madencilik
|14,30
|-0,97
|-7,68
|Körfez GMYO
|5,51
|-1,43
|-5,00
|Kristal Kola
|1,32
|-1,49
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|33,84
|-1,91
|-8,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,70
|-0,06
|13,60
|Kuyas Yatırım
|2,82
|0,00
|22,61
|Kütahya Porselen
|58,35
|1,92
|15,66
|Kütahya Şeker Fabrikası
|58,45
|-9,94
|Lider Faktoring
|3,17
|-3,94
|-7,04
|Link Bilgisayar
|28,38
|-1,80
|-10,18
|Logo Yazılım
|41,50
|-2,58
|33,27
|Lokman Hekim Sağlık
|11,03
|-1,42
|55,40
|Lüks Kadife
|44,08
|-3,08
|52,99
|Makina Takım
|2,96
|-1,00
|-13,20
|Manas Enerji Yönetimi
|16,30
|-4,00
|Marka Yatırım Holding
|4,48
|-2,18
|-30,33
|Marmaris Altınyunus
|170,20
|-1,73
|53,20
|Marshall
|257,50
|0,98
|-16,04
|Martı GMYO
|1,07
|-0,93
|-58,10
|Martı Otel
|1,74
|-1,69
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-3,10
|Mavi Giyim
|65,55
|2,10
|27,01
|Mazhar Zorlu Holding
|33,96
|-0,12
|7,88
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,10
|-2,32
|Mega Polietilen
|5,32
|-2,74
|-30,55
|Menderes Tekstil
|2,19
|-1,35
|-29,13
|Mercan Kimya
|11,25
|-2,26
|Merit Turizm
|15,53
|-2,88
|49,91
|Merko Gıda
|5,12
|-1,35
|-40,74
|Metemtur Yatırım
|3,32
|-2,06
|-58,94
|Metro Holding
|1,38
|-0,72
|-33,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,82
|1,81
|-2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,88
|-1,05
|-19,31
|Migros Ticaret
|32,08
|-1,29
|-25,05
|Milpa
|4,18
|-2,56
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,54
|-2,58
|-3,61
|MLP Sağlık
|26,44
|-1,34
|33,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,42
|0,74
|17,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,98
|0,43
|-41,10
|Mondi Tire Kutsan
|8,12
|-1,58
|6,84
|Nasmed Egepol
|5,88
|-4,08
|Naturel Enerji
|36,26
|-2,94
|2,12
|Naturelgaz
|7,60
|-2,31
|Net Holding
|4,39
|-1,79
|27,99
|Netaş Telekom.
|16,35
|-1,98
|-41,77
|Niğbaş Niğde Beton
|10,00
|-7,32
|-80,77
|Nuh Çimento
|33,04
|-1,61
|-31,21
|Nurol GMYO
|13,93
|-5,17
|91,08
|Odaş Elektrik
|1,36
|-2,16
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,30
|-3,66
|Orge Enerji Elektrik
|6,28
|-1,88
|36,15
|Orma Orman Mahsulleri
|27,10
|0,00
|84,10
|Osmanlı Menkul
|26,50
|-3,64
|-14,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-1,31
|-17,93
|Otokar
|311,40
|-0,99
|2,34
|Oyak Çimento
|6,37
|-1,24
|-27,45
|Oyak Yat. Ort.
|6,59
|-1,35
|-4,52
|Oyak Yatırım Menkul
|24,40
|-0,57
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,00
|7,96
|69,85
|Özak GMYO
|4,57
|-1,30
|-10,39
|Özbal Çelik Boru
|14,30
|-0,35
|118,32
|Özderici GMYO
|1,52
|-2,56
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,43
|-1,59
|-17,44
|Pamel Elektrik
|46,98
|-1,63
|120,36
|Panora GMYO
|6,66
|-1,33
|13,02
|Papilon Savunma
|13,10
|-2,67
|-42,39
|Park Elek.Madencilik
|4,50
|0,67
|-16,20
|Parsan
|26,48
|-1,41
|8,97
|Pegasus
|69,20
|-1,84
|-7,24
|Peker GMYO
|0,95
|-1,04
|-59,39
|Penguen Gıda
|2,95
|-2,32
|-41,58
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|134,20
|-4,14
|Pera GMYO
|1,39
|-2,11
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,74
|0,53
|24,07
|Petkim
|6,13
|-1,61
|23,09
|Petrokent Turizm
|1.950,00
|-1,37
|115,14
|Pınar Et ve Un
|16,54
|-1,72
|-24,42
|Pınar Su
|7,98
|-0,37
|7,40
|Pınar Süt
|16,39
|-1,56
|-27,32
|Plastikkart
|18,94
|-0,32
|31,07
|Polisan Holding
|2,69
|-1,10
|-30,03
|Politeknik Metal
|337,80
|-2,74
|-16,74
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-1,98
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|3,50
|-45,73
|QNB Finansbank
|38,16
|0,00
|-45,76
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,06
|0,25
|Ral Yatırım Holding
|3,85
|-3,51
|-13,29
|Ray Sigorta
|9,52
|-1,75
|-38,38
|Reysaş GMYO
|2,89
|-2,69
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|4,87
|-3,56
|-5,88
|Rhea Girişim
|1,95
|-2,01
|-47,58
|Rodrigo Tekstil
|14,21
|-2,60
|3,65
|Royal Halı
|3,18
|-1,55
|-7,56
|RTA Laboratuvarları
|23,72
|-1,82
|-21,66
|Sabancı Holding
|9,66
|-0,10
|-12,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,54
|-2,84
|-30,70
|Sanel Mühendislik
|4,88
|-2,40
|42,69
|Sanifoam Sünger
|25,60
|-2,66
|88,24
|Sanko Pazarlama
|9,53
|-1,55
|2,83
|Saray Matbaacılık
|4,06
|-1,69
|-53,71
|Sarkuysan
|12,60
|-0,87
|44,87
|Sasa Polyester
|26,46
|-1,19
|76,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,64
|-2,87
|154,29
|Sekuro Plastik
|20,94
|-1,87
|50,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|-2,18
|-36,57
|Selçuk Gıda
|5,31
|-2,93
|6,63
|Selva Gıda Sanayi
|8,17
|-1,80
|Senkron Güvenlik
|26,56
|0,00
|1,14
|Serve Film Prodüksiyon
|12,50
|0,00
|-21,88
|Servet GMYO
|73,15
|1,32
|-6,70
|Seyitler Kimya
|21,42
|-0,37
|59,10
|Silverline Endüstri
|5,36
|-0,92
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,22
|0,48
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,44
|-2,33
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,80
|-0,35
|-13,43
|Söktaş
|2,92
|1,74
|-10,17
|Sönmez Filament
|37,12
|-0,75
|-47,12
|Sönmez Pamuklu
|13,48
|-0,52
|-43,83
|Sumaş Suni Tahta
|89,00
|0,06
|74,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|-1,98
|-22,81
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-33,77
|Şişe Cam
|8,27
|-0,72
|15,51
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|-1,13
|-2,01
|T. Halk Bankası
|4,66
|-0,21
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,90
|-3,21
|-26,27
|T.S.K.B.
|1,23
|-1,60
|-29,57
|T.Tuborg
|16,76
|-1,41
|-5,48
|Taç Tarım Ürünleri
|29,04
|10,00
|175,78
|Tat Gıda
|8,76
|-1,02
|-24,23
|TAV Havalimanları
|22,96
|-1,29
|7,79
|Taze Kuru Gıda
|199,50
|-1,68
|-7,77
|Tek-Art Turizm
|1,32
|-0,75
|-34,65
|Tekfen Holding
|13,94
|-1,13
|-15,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,34
|-2,16
|-26,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,18
|-2,54
|23,30
|TGS Dış Ticaret
|15,47
|6,69
|21,72
|Tofaş Oto. Fab.
|47,74
|-0,50
|54,44
|Torunlar GMYO
|3,53
|-0,84
|-9,49
|Trabzon Liman
|26,30
|-1,50
|-18,12
|Trabzonspor Sportif
|3,33
|4,72
|36,48
|Trend GMYO
|6,65
|1,37
|-47,10
|TSKB GMYO
|3,19
|-2,74
|-33,91
|Tuğçelik
|12,81
|-1,54
|58,54
|Tukaş
|6,82
|-2,15
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,40
|-1,45
|-29,90
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,24
|1,90
|Turkcell
|15,43
|-1,34
|0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,16
|-1,70
|14,85
|Tüpraş
|107,40
|-1,20
|-0,56
|Türk Hava Yolları
|12,71
|-0,08
|-1,55
|Türk İlaç Serum
|13,47
|-2,88
|Türk Prysmian Kablo
|14,65
|-1,41
|21,45
|Türk Telekom
|7,08
|-1,80
|-12,51
|Türk Traktör
|156,10
|-2,25
|-8,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,10
|-0,72
|21,43
|Türkiye Sigorta
|4,91
|-2,39
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|20,60
|2,59
|53,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|0,77
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|-0,29
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,18
|-2,26
|1,80
|Umpaş Holding
|1,23
|2,50
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,73
|-1,70
|-26,07
|Utopya Turizm
|21,50
|-1,65
|-44,59
|Uzertaş Boya
|28,50
|-2,40
|-49,65
|Ülker Bisküvi
|19,24
|-1,48
|-13,79
|Ünlü Yatırım Holding
|5,44
|-2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|7,95
|-2,33
|133,27
|Vakıf GMYO
|1,45
|-2,03
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,19
|-4,03
|-15,90
|Vakıflar Bankası
|3,42
|-0,58
|-27,39
|Vakko Tekstil
|9,83
|-2,19
|56,87
|Vanet Gıda
|6,21
|-1,74
|-19,66
|VBT Yazılım
|20,70
|-4,17
|Verusa Holding
|47,82
|-2,92
|6,08
|Verusaturk Girisim
|20,88
|-2,52
|60,02
|Vestel
|27,82
|-0,29
|42,46
|Vestel Beyaz Eşya
|48,04
|-1,76
|28,53
|Viking Kağıt
|6,38
|-0,47
|-29,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-1,63
|-19,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,92
|-2,89
|-14,56
|Yataş
|13,71
|-1,44
|-5,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,66
|6,09
|-16,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,09
|0,80
|30,17
|Yeo Teknoloji
|50,10
|-2,53
|Yeşil GMYO
|0,97
|-1,02
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,15
|-1,71
|-37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|2,18
|-1,36
|-49,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.350,00
|-4,61
|-33,65
|Yonga Mobilya
|20,00
|-2,82
|-32,86
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,80
|-3,48
|Yünsa
|13,46
|3,62
|-3,11
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,57
|-0,63
|-37,92
(Son)
Kaynak: AA
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