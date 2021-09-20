Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 -25,93 İş Bankası (C) 5,21 -1,14 -23,30 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,91 -1,69 -24,61 İş Girişim 8,03 0,25 -57,63 İş GMYO 1,83 -0,54 -27,95 İş Y. Men. Değ. 13,69 -2,14 -17,52 İş Yat. Ort. 2,67 -1,11 -20,61 İşbir Holding 62,70 -8,60 16,81 Işık Plastik 6,91 -4,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -1,11 -21,93 İttifak Holding 1,36 -2,16 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 18,05 -0,61 0,28 İzmir Demir Çelik 2,39 -1,24 -27,79 İzmir Fırça 6,32 -3,07 13,67 Jantsa Jant Sanayi 63,15 -2,85 52,36 Kafein Yazılım 21,88 -2,76 2,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,10 -2,26 Kaplamin 22,88 -3,38 -32,31 Kardemir (A) 5,95 -1,98 0,00 Kardemir (B) 5,92 -3,11 12,33 Kardemir (D) 6,63 -1,49 14,71 Karel Elektronik 8,65 -2,26 28,64 Karsan Otomotiv 3,50 -1,41 7,69 Karsu Tekstil 8,46 -2,42 -1,05 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,45 -3,47 Kartonsan 48,74 -2,13 -48,52 Katmerciler Ekipman 1,34 -1,47 -22,65 Kent Gıda 192,60 -0,72 -45,84 Kerevitaş Gıda 4,26 -1,84 -35,26 Kervan Gıda 12,36 -0,37 20,76 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -64,29 Kiler GMYO 1,83 -1,08 -27,09 Kızılbük GYO 25,98 -0,08 Klimasan Klima 10,12 -1,27 19,94 Koç Holding 23,14 -1,53 13,14 Konfrut Gıda 3,93 -0,76 -6,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,25 -2,98 155,30 Konya Çimento 844,70 -2,23 -25,25 Koray GMYO 7,16 -1,24 60,90 Kordsa Teknik Tekstil 24,64 -2,22 58,46 Koza Altın 94,40 -0,58 -2,38 Koza Madencilik 14,30 -0,97 -7,68 Körfez GMYO 5,51 -1,43 -5,00 Kristal Kola 1,32 -1,49 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,84 -1,91 -8,14 Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -0,06 13,60 Kuyas Yatırım 2,82 0,00 22,61 Kütahya Porselen 58,35 1,92 15,66 Kütahya Şeker Fabrikası 58,45 -9,94 Lider Faktoring 3,17 -3,94 -7,04 Link Bilgisayar 28,38 -1,80 -10,18 Logo Yazılım 41,50 -2,58 33,27 Lokman Hekim Sağlık 11,03 -1,42 55,40 Lüks Kadife 44,08 -3,08 52,99 Makina Takım 2,96 -1,00 -13,20 Manas Enerji Yönetimi 16,30 -4,00 Marka Yatırım Holding 4,48 -2,18 -30,33 Marmaris Altınyunus 170,20 -1,73 53,20 Marshall 257,50 0,98 -16,04 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,74 -1,69 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -3,10 Mavi Giyim 65,55 2,10 27,01 Mazhar Zorlu Holding 33,96 -0,12 7,88 Meditera Tıbbi Malzeme 37,10 -2,32 Mega Polietilen 5,32 -2,74 -30,55 Menderes Tekstil 2,19 -1,35 -29,13 Mercan Kimya 11,25 -2,26 Merit Turizm 15,53 -2,88 49,91 Merko Gıda 5,12 -1,35 -40,74 Metemtur Yatırım 3,32 -2,06 -58,94 Metro Holding 1,38 -0,72 -33,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 1,81 -2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 -1,05 -19,31 Migros Ticaret 32,08 -1,29 -25,05 Milpa 4,18 -2,56 -9,13 Mistral GMYO 4,54 -2,58 -3,61 MLP Sağlık 26,44 -1,34 33,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,42 0,74 17,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,98 0,43 -41,10 Mondi Tire Kutsan 8,12 -1,58 6,84 Nasmed Egepol 5,88 -4,08 Naturel Enerji 36,26 -2,94 2,12 Naturelgaz 7,60 -2,31 Net Holding 4,39 -1,79 27,99 Netaş Telekom. 16,35 -1,98 -41,77 Niğbaş Niğde Beton 10,00 -7,32 -80,77 Nuh Çimento 33,04 -1,61 -31,21 Nurol GMYO 13,93 -5,17 91,08 Odaş Elektrik 1,36 -2,16 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,30 -3,66 Orge Enerji Elektrik 6,28 -1,88 36,15 Orma Orman Mahsulleri 27,10 0,00 84,10 Osmanlı Menkul 26,50 -3,64 -14,07 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -1,31 -17,93 Otokar 311,40 -0,99 2,34 Oyak Çimento 6,37 -1,24 -27,45 Oyak Yat. Ort. 6,59 -1,35 -4,52 Oyak Yatırım Menkul 24,40 -0,57 Oylum Sınai Yatırımlar 8,00 7,96 69,85 Özak GMYO 4,57 -1,30 -10,39 Özbal Çelik Boru 14,30 -0,35 118,32 Özderici GMYO 1,52 -2,56 -31,53 Özerden Plastik 7,43 -1,59 -17,44 Pamel Elektrik 46,98 -1,63 120,36 Panora GMYO 6,66 -1,33 13,02 Papilon Savunma 13,10 -2,67 -42,39 Park Elek.Madencilik 4,50 0,67 -16,20 Parsan 26,48 -1,41 8,97 Pegasus 69,20 -1,84 -7,24 Peker GMYO 0,95 -1,04 -59,39 Penguen Gıda 2,95 -2,32 -41,58 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 134,20 -4,14 Pera GMYO 1,39 -2,11 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,74 0,53 24,07 Petkim 6,13 -1,61 23,09 Petrokent Turizm 1.950,00 -1,37 115,14 Pınar Et ve Un 16,54 -1,72 -24,42 Pınar Su 7,98 -0,37 7,40 Pınar Süt 16,39 -1,56 -27,32 Plastikkart 18,94 -0,32 31,07 Polisan Holding 2,69 -1,10 -30,03 Politeknik Metal 337,80 -2,74 -16,74 Prizma Press Matbaacılık 3,96 -1,98 -27,74 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 3,50 -45,73 QNB Finansbank 38,16 0,00 -45,76 QUA Granite Hayal Yapı 12,06 0,25 Ral Yatırım Holding 3,85 -3,51 -13,29 Ray Sigorta 9,52 -1,75 -38,38 Reysaş GMYO 2,89 -2,69 -10,85 Reysaş Lojistik 4,87 -3,56 -5,88 Rhea Girişim 1,95 -2,01 -47,58 Rodrigo Tekstil 14,21 -2,60 3,65 Royal Halı 3,18 -1,55 -7,56 RTA Laboratuvarları 23,72 -1,82 -21,66 Sabancı Holding 9,66 -0,10 -12,39 Safkar Ege Soğutmacılık 7,54 -2,84 -30,70 Sanel Mühendislik 4,88 -2,40 42,69 Sanifoam Sünger 25,60 -2,66 88,24 Sanko Pazarlama 9,53 -1,55 2,83 Saray Matbaacılık 4,06 -1,69 -53,71 Sarkuysan 12,60 -0,87 44,87 Sasa Polyester 26,46 -1,19 76,58 Say Yenilenebilir Enerji 21,64 -2,87 154,29 Sekuro Plastik 20,94 -1,87 50,00 Selçuk Ecza Deposu 8,52 -2,18 -36,57 Selçuk Gıda 5,31 -2,93 6,63 Selva Gıda Sanayi 8,17 -1,80 Senkron Güvenlik 26,56 0,00 1,14 Serve Film Prodüksiyon 12,50 0,00 -21,88 Servet GMYO 73,15 1,32 -6,70 Seyitler Kimya 21,42 -0,37 59,10 Silverline Endüstri 5,36 -0,92 -37,67 Sinpaş GMYO 4,22 0,48 0,96 Smartiks Yazılım 5,44 -2,33 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 22,80 -0,35 -13,43 Söktaş 2,92 1,74 -10,17 Sönmez Filament 37,12 -0,75 -47,12 Sönmez Pamuklu 13,48 -0,52 -43,83 Sumaş Suni Tahta 89,00 0,06 74,47 Şeker Fin. Kir. 4,94 -1,98 -22,81 Şekerbank 1,00 -0,99 -33,77 Şişe Cam 8,27 -0,72 15,51 Şok Marketler Ticaret 12,23 -1,13 -2,01 T. Halk Bankası 4,66 -0,21 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,90 -3,21 -26,27 T.S.K.B. 1,23 -1,60 -29,57 T.Tuborg 16,76 -1,41 -5,48 Taç Tarım Ürünleri 29,04 10,00 175,78 Tat Gıda 8,76 -1,02 -24,23 TAV Havalimanları 22,96 -1,29 7,79 Taze Kuru Gıda 199,50 -1,68 -7,77 Tek-Art Turizm 1,32 -0,75 -34,65 Tekfen Holding 13,94 -1,13 -15,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,34 -2,16 -26,79 Temapol Polimer Plastik 14,18 -2,54 23,30 TGS Dış Ticaret 15,47 6,69 21,72 Tofaş Oto. Fab. 47,74 -0,50 54,44 Torunlar GMYO 3,53 -0,84 -9,49 Trabzon Liman 26,30 -1,50 -18,12 Trabzonspor Sportif 3,33 4,72 36,48 Trend GMYO 6,65 1,37 -47,10 TSKB GMYO 3,19 -2,74 -33,91 Tuğçelik 12,81 -1,54 58,54 Tukaş 6,82 -2,15 -29,62 Turcas Petrol 3,40 -1,45 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık 11,24 1,90 Turkcell 15,43 -1,34 0,87 Tümosan Motor ve Traktör 16,16 -1,70 14,85 Tüpraş 107,40 -1,20 -0,56 Türk Hava Yolları 12,71 -0,08 -1,55 Türk İlaç Serum 13,47 -2,88 Türk Prysmian Kablo 14,65 -1,41 21,45 Türk Telekom 7,08 -1,80 -12,51 Türk Traktör 156,10 -2,25 -8,38 Türker Proje Gayrimenkul 137,10 -0,72 21,43 Türkiye Sigorta 4,91 -2,39 -20,53 Ufuk Yatırım 20,60 2,59 53,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,94 0,77 -7,08 Ulusoy Elektrik 51,10 -0,29 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -2,26 1,80 Umpaş Holding 1,23 2,50 -52,87 Uşak Seramik 1,73 -1,70 -26,07 Utopya Turizm 21,50 -1,65 -44,59 Uzertaş Boya 28,50 -2,40 -49,65 Ülker Bisküvi 19,24 -1,48 -13,79 Ünlü Yatırım Holding 5,44 -2,68 Vakıf Fin. Kir. 7,95 -2,33 133,27 Vakıf GMYO 1,45 -2,03 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,19 -4,03 -15,90 Vakıflar Bankası 3,42 -0,58 -27,39 Vakko Tekstil 9,83 -2,19 56,87 Vanet Gıda 6,21 -1,74 -19,66 VBT Yazılım 20,70 -4,17 Verusa Holding 47,82 -2,92 6,08 Verusaturk Girisim 20,88 -2,52 60,02 Vestel 27,82 -0,29 42,46 Vestel Beyaz Eşya 48,04 -1,76 28,53 Viking Kağıt 6,38 -0,47 -29,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -1,63 -19,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,92 -2,89 -14,56 Yataş 13,71 -1,44 -5,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,66 6,09 -16,82 Yeni Gimat GMYO 15,09 0,80 30,17 Yeo Teknoloji 50,10 -2,53 Yeşil GMYO 0,97 -1,02 -29,71 Yeşil Yapı 1,15 -1,71 -37,50 Yeşil Yatırım Holding 2,18 -1,36 -49,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.350,00 -4,61 -33,65 Yonga Mobilya 20,00 -2,82 -32,86 Yükselen Çelik 5,05 0,80 -3,48 Yünsa 13,46 3,62 -3,11 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,57 -0,63 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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