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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.09.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00

-25,93
İş Bankası (C)5,21-1,14-23,30
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,91-1,69-24,61
İş Girişim8,030,25-57,63
İş GMYO1,83-0,54-27,95
İş Y. Men. Değ.13,69-2,14-17,52
İş Yat. Ort.2,67-1,11-20,61
İşbir Holding62,70-8,6016,81
Işık Plastik6,91-4,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-1,11-21,93
İttifak Holding1,36-2,16-39,01
İz Hayvancılık Tarım18,05-0,610,28
İzmir Demir Çelik2,39-1,24-27,79
İzmir Fırça6,32-3,0713,67
Jantsa Jant Sanayi63,15-2,8552,36
Kafein Yazılım21,88-2,762,53
Kalekim Kimyevi Maddeler12,10-2,26

Kaplamin22,88-3,38-32,31
Kardemir (A)5,95-1,980,00
Kardemir (B)5,92-3,1112,33
Kardemir (D)6,63-1,4914,71
Karel Elektronik8,65-2,2628,64
Karsan Otomotiv3,50-1,417,69
Karsu Tekstil8,46-2,42-1,05
Kartal Yenilenebilir Enerji14,45-3,47

Kartonsan48,74-2,13-48,52
Katmerciler Ekipman1,34-1,47-22,65
Kent Gıda192,60-0,72-45,84
Kerevitaş Gıda4,26-1,84-35,26
Kervan Gıda12,36-0,3720,76
Kervansaray Yat. Holding0,45-2,17-64,29
Kiler GMYO1,83-1,08-27,09
Kızılbük GYO25,98-0,08

Klimasan Klima10,12-1,2719,94
Koç Holding23,14-1,5313,14
Konfrut Gıda3,93-0,76-6,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,25-2,98155,30
Konya Çimento844,70-2,23-25,25
Koray GMYO7,16-1,2460,90
Kordsa Teknik Tekstil24,64-2,2258,46
Koza Altın94,40-0,58-2,38
Koza Madencilik14,30-0,97-7,68
Körfez GMYO5,51-1,43-5,00
Kristal Kola1,32-1,49-56,79
Kron Telekomünikasyon33,84-1,91-8,14
Kuştur Kuşadası Turizm178,70-0,0613,60
Kuyas Yatırım2,820,0022,61
Kütahya Porselen58,351,9215,66
Kütahya Şeker Fabrikası58,45-9,94

Lider Faktoring3,17-3,94-7,04
Link Bilgisayar28,38-1,80-10,18
Logo Yazılım41,50-2,5833,27
Lokman Hekim Sağlık11,03-1,4255,40
Lüks Kadife44,08-3,0852,99
Makina Takım2,96-1,00-13,20
Manas Enerji Yönetimi16,30-4,00

Marka Yatırım Holding4,48-2,18-30,33
Marmaris Altınyunus170,20-1,7353,20
Marshall257,500,98-16,04
Martı GMYO1,07-0,93-58,10
Martı Otel1,74-1,69-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-3,10

Mavi Giyim65,552,1027,01
Mazhar Zorlu Holding33,96-0,127,88
Meditera Tıbbi Malzeme37,10-2,32

Mega Polietilen5,32-2,74-30,55
Menderes Tekstil2,19-1,35-29,13
Mercan Kimya11,25-2,26

Merit Turizm15,53-2,8849,91
Merko Gıda5,12-1,35-40,74
Metemtur Yatırım3,32-2,06-58,94
Metro Holding1,38-0,72-33,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,821,81-2,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,88-1,05-19,31
Migros Ticaret32,08-1,29-25,05
Milpa4,18-2,56-9,13
Mistral GMYO4,54-2,58-3,61
MLP Sağlık26,44-1,3433,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,420,7417,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,980,43-41,10
Mondi Tire Kutsan8,12-1,586,84
Nasmed Egepol5,88-4,08

Naturel Enerji36,26-2,942,12
Naturelgaz7,60-2,31

Net Holding4,39-1,7927,99
Netaş Telekom.16,35-1,98-41,77
Niğbaş Niğde Beton10,00-7,32-80,77
Nuh Çimento33,04-1,61-31,21
Nurol GMYO13,93-5,1791,08
Odaş Elektrik1,36-2,16-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,30-3,66

Orge Enerji Elektrik6,28-1,8836,15
Orma Orman Mahsulleri27,100,0084,10
Osmanlı Menkul26,50-3,64-14,07
Ostim Endüstriyel Yat2,26-1,31-17,93
Otokar311,40-0,992,34
Oyak Çimento6,37-1,24-27,45
Oyak Yat. Ort.6,59-1,35-4,52
Oyak Yatırım Menkul24,40-0,57

Oylum Sınai Yatırımlar8,007,9669,85
Özak GMYO4,57-1,30-10,39
Özbal Çelik Boru14,30-0,35118,32
Özderici GMYO1,52-2,56-31,53
Özerden Plastik7,43-1,59-17,44
Pamel Elektrik46,98-1,63120,36
Panora GMYO6,66-1,3313,02
Papilon Savunma13,10-2,67-42,39
Park Elek.Madencilik4,500,67-16,20
Parsan26,48-1,418,97
Pegasus69,20-1,84-7,24
Peker GMYO0,95-1,04-59,39
Penguen Gıda2,95-2,32-41,58
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım134,20-4,14

Pera GMYO1,39-2,11-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,740,5324,07
Petkim6,13-1,6123,09
Petrokent Turizm1.950,00-1,37115,14
Pınar Et ve Un16,54-1,72-24,42
Pınar Su7,98-0,377,40
Pınar Süt16,39-1,56-27,32
Plastikkart18,94-0,3231,07
Polisan Holding2,69-1,10-30,03
Politeknik Metal337,80-2,74-16,74
Prizma Press Matbaacılık3,96-1,98-27,74
QNB Finans Fin. Kir.68,003,50-45,73
QNB Finansbank38,160,00-45,76
QUA Granite Hayal Yapı12,060,25

Ral Yatırım Holding3,85-3,51-13,29
Ray Sigorta9,52-1,75-38,38
Reysaş GMYO2,89-2,69-10,85
Reysaş Lojistik4,87-3,56-5,88
Rhea Girişim1,95-2,01-47,58
Rodrigo Tekstil14,21-2,603,65
Royal Halı3,18-1,55-7,56
RTA Laboratuvarları23,72-1,82-21,66
Sabancı Holding9,66-0,10-12,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,54-2,84-30,70
Sanel Mühendislik4,88-2,4042,69
Sanifoam Sünger25,60-2,6688,24
Sanko Pazarlama9,53-1,552,83
Saray Matbaacılık4,06-1,69-53,71
Sarkuysan12,60-0,8744,87
Sasa Polyester26,46-1,1976,58
Say Yenilenebilir Enerji21,64-2,87154,29
Sekuro Plastik20,94-1,8750,00
Selçuk Ecza Deposu8,52-2,18-36,57
Selçuk Gıda5,31-2,936,63
Selva Gıda Sanayi8,17-1,80

Senkron Güvenlik26,560,001,14
Serve Film Prodüksiyon12,500,00-21,88
Servet GMYO73,151,32-6,70
Seyitler Kimya21,42-0,3759,10
Silverline Endüstri5,36-0,92-37,67
Sinpaş GMYO4,220,480,96
Smartiks Yazılım5,44-2,33-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii22,80-0,35-13,43
Söktaş2,921,74-10,17
Sönmez Filament37,12-0,75-47,12
Sönmez Pamuklu13,48-0,52-43,83
Sumaş Suni Tahta89,000,0674,47
Şeker Fin. Kir.4,94-1,98-22,81
Şekerbank1,00-0,99-33,77
Şişe Cam8,27-0,7215,51
Şok Marketler Ticaret12,23-1,13-2,01
T. Halk Bankası4,66-0,21-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,90-3,21-26,27
T.S.K.B.1,23-1,60-29,57
T.Tuborg16,76-1,41-5,48
Taç Tarım Ürünleri29,0410,00175,78
Tat Gıda8,76-1,02-24,23
TAV Havalimanları22,96-1,297,79
Taze Kuru Gıda199,50-1,68-7,77
Tek-Art Turizm1,32-0,75-34,65
Tekfen Holding13,94-1,13-15,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,34-2,16-26,79
Temapol Polimer Plastik14,18-2,5423,30
TGS Dış Ticaret15,476,6921,72
Tofaş Oto. Fab.47,74-0,5054,44
Torunlar GMYO3,53-0,84-9,49
Trabzon Liman26,30-1,50-18,12
Trabzonspor Sportif3,334,7236,48
Trend GMYO6,651,37-47,10
TSKB GMYO3,19-2,74-33,91
Tuğçelik12,81-1,5458,54
Tukaş6,82-2,15-29,62
Turcas Petrol3,40-1,45-29,90
Tureks Turizm Taşımacılık11,241,90

Turkcell15,43-1,340,87
Tümosan Motor ve Traktör16,16-1,7014,85
Tüpraş107,40-1,20-0,56
Türk Hava Yolları12,71-0,08-1,55
Türk İlaç Serum13,47-2,88

Türk Prysmian Kablo14,65-1,4121,45
Türk Telekom7,08-1,80-12,51
Türk Traktör156,10-2,25-8,38
Türker Proje Gayrimenkul137,10-0,7221,43
Türkiye Sigorta4,91-2,39-20,53
Ufuk Yatırım20,602,5953,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,940,77-7,08
Ulusoy Elektrik51,10-0,29-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,18-2,261,80
Umpaş Holding1,232,50-52,87
Uşak Seramik1,73-1,70-26,07
Utopya Turizm21,50-1,65-44,59
Uzertaş Boya28,50-2,40-49,65
Ülker Bisküvi19,24-1,48-13,79
Ünlü Yatırım Holding5,44-2,68

Vakıf Fin. Kir.7,95-2,33133,27
Vakıf GMYO1,45-2,03-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,19-4,03-15,90
Vakıflar Bankası3,42-0,58-27,39
Vakko Tekstil9,83-2,1956,87
Vanet Gıda6,21-1,74-19,66
VBT Yazılım20,70-4,17

Verusa Holding47,82-2,926,08
Verusaturk Girisim20,88-2,5260,02
Vestel27,82-0,2942,46
Vestel Beyaz Eşya48,04-1,7628,53
Viking Kağıt6,38-0,47-29,11
Yapı ve Kredi Bank.2,41-1,63-19,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,92-2,89-14,56
Yataş13,71-1,44-5,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,666,09-16,82
Yeni Gimat GMYO15,090,8030,17
Yeo Teknoloji50,10-2,53

Yeşil GMYO0,97-1,02-29,71
Yeşil Yapı1,15-1,71-37,50
Yeşil Yatırım Holding2,18-1,36-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme10.350,00-4,61-33,65
Yonga Mobilya20,00-2,82-32,86
Yükselen Çelik5,050,80-3,48
Yünsa13,463,62-3,11
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,57-0,63-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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