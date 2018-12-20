Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
12 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.009.805.573 Garanti Bankası 666.865.781 Halkbank 332.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.009.805.573
|Garanti Bankası
|666.865.781
|Halkbank
|332.012.207
| Kardemir (D)
|287.006.269
|ASELSAN
|233.318.188
|Akbank
|184.212.826
|Türk Telekom
|180.915.124
| Yapı ve Kredi Bank.
|155.648.409
|Petkim
|149.765.607
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|132.667.519
|Ereğli Demir Çelik
|132.449.101
|Vakıflar Bankası
|128.167.319
| Koza Madencilik
|109.166.138
|Tüpraş
|96.073.974
| İş Bankası (C)
|94.037.486
|Turkcell
|91.217.038
| Bim Mağazalar
|75.391.275
|Koza Altın
|69.853.488
| Sasa Polyester
|52.722.283
|Pegasus
|49.027.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:40 Kaynak: AA
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