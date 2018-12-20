Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

12 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.009.805.573 Garanti Bankası 666.865.781 Halkbank 332.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.009.805.573
Garanti Bankası 666.865.781
Halkbank 332.012.207
Kardemir (D) 287.006.269
ASELSAN 233.318.188
Akbank 184.212.826
Türk Telekom 180.915.124
Yapı ve Kredi Bank. 155.648.409
Petkim 149.765.607
Doğtaş Kelebek Mobilya 132.667.519
Ereğli Demir Çelik 132.449.101
Vakıflar Bankası 128.167.319
Koza Madencilik 109.166.138
Tüpraş 96.073.974
İş Bankası (C) 94.037.486
Turkcell 91.217.038
Bim Mağazalar 75.391.275
Koza Altın 69.853.488
Sasa Polyester 52.722.283
Pegasus 49.027.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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