Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 911.136.799 Türk Hava Yolları 737.077.302 ASELSAN 460.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 911.136.799
Türk Hava Yolları 737.077.302
ASELSAN 460.026.978
Kardemir (D) 329.392.095
Halkbank 280.344.584
Vakıflar Bankası 192.536.838
Akbank 182.199.202
Tüpraş 151.991.943
İş Bankası (C) 135.013.566
Ereğli Demir Çelik 127.636.918
Petkim 101.227.437
Yapı ve Kredi Bank. 100.404.334
Turkcell 96.534.616
Bim Mağazalar 94.721.423
Türk Telekom 90.153.606
Işıklar Enerji Yapı Hol. 87.711.833
Şok Marketler 84.426.272
Koza Madencilik 84.294.529
Koza Altın 76.193.395
Koç Holding 52.179.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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