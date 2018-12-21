Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 911.136.799 Türk Hava Yolları 737.077.302 ASELSAN 460.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|911.136.799
|Türk Hava Yolları
|737.077.302
|ASELSAN
|460.026.978
| Kardemir (D)
|329.392.095
|Halkbank
|280.344.584
|Vakıflar Bankası
|192.536.838
|Akbank
|182.199.202
|Tüpraş
|151.991.943
| İş Bankası (C)
|135.013.566
|Ereğli Demir Çelik
|127.636.918
|Petkim
|101.227.437
| Yapı ve Kredi Bank.
|100.404.334
|Turkcell
|96.534.616
| Bim Mağazalar
|94.721.423
|Türk Telekom
|90.153.606
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|87.711.833
|Şok Marketler
|84.426.272
| Koza Madencilik
|84.294.529
|Koza Altın
|76.193.395
|Koç Holding
|52.179.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:47 Kaynak: AA
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